会的。Snapchat 有三个封禁级别：账户封禁（仅限该账号）、IP 封禁（临时性，影响该地址上的所有账户）和设备封禁（永久性，绑定手机的 IMEI 和硬件 ID）。设备封禁最为严重——即使恢复出厂设置也无济于事。这就是为什么运营多账号的人都使用独立手机或带有硬件 ID 伪装功能的模拟器。