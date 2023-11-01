NEW! |一次 API 调用即可获得干净数据，无需自行抓取。免费领取 10,000 个令牌 →

乌克兰代理

可靠的乌克兰静态 IPv4 代理——支持 HTTP/HTTPS/SOCKS4/5，99.9% 正常运行时间，无限流量

配置套餐 →48 小时代理
不限流量不按 GB 收费
AMD EPYC新一代服务器硬件
最高 80 Gbps每台服务器上行带宽
REST + MCP通过 API 配置和管理

配置您的 代理套餐。

根据具体工作负载配置套餐。选择代理类型、位置、IP 数量、计费周期和可选 UDP 支持，价格将即时更新。

国家/地区IP 数量
UDP 支持
关闭

在基础套餐价格上增加 50%。通过 SOCKS5（UDP ASSOCIATE）工作，适用于游戏、VoIP 和流媒体。

需要一个套餐包含多个国家、额外的白名单 IP 或连接数？在控制面板中配置

四种代理购买方式。
总有一种适合此工作负载。

FineProxy 的所有地址均使用 IPv4。数据中心、独享和 ISP 代理在套餐期限内保持静态；轮换代理会随每次请求更换。静态套餐包含不限流量。高亮选项最适合本页的主要使用场景： 数据中心套餐.

本页推荐数据中心套餐按 IP 段销售，共享使用独享个人使用，1 个 IP 起ISPISP 注册的静态地址轮换按 API 额度计费
最适合大规模机器人和监控适用于无需持久账户的任务。长期账户会话每个配置文件一个地址，仅供您使用。会评估 ASN 的目标站点注册于互联网服务提供商。数据采集，而非账户持久会话不应更换地址。
每个地址的用户数最多 5 人信誉部分取决于共享网络中的其他用户。1 — 仅您使用整个服务期内不会与他人共享。最多 5 人共享池
平台信任度标准数据中心 ASN高 — 专属高 — ISP 注册因代理池而异
起价$12 / 100 IPs每个地址每月 $0.12$12 / 100 IPs按需精确购买。$30 / 100 IPs每个地址每月 $0.30$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
最低订单100 个 IP1 IP100 个 IP250 万额度
地址使用期限服务期内保持静态服务期内保持静态服务期内保持静态每次请求更换
带宽不限流量不限流量不限流量额度按请求计费，而非按 GB 计费。
UDP / 语音通话可选附加功能可选附加功能可选附加功能不可用
协议HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
认证IP 白名单可添加用户名和密码。IP 白名单可添加用户名和密码。IP 白名单可添加用户名和密码。API 密钥
查看套餐查看独享套餐查看 ISP 套餐查看套餐
本页推荐

数据中心套餐

按 IP 段销售，共享使用

最适合

大规模机器人和监控适用于无需持久账户的任务。

每个地址的用户数

最多 5 人信誉部分取决于共享网络中的其他用户。

平台信任度

标准数据中心 ASN

起价

$12 / 100 IPs每个地址每月 $0.12

最低订单

100 个 IP

地址使用期限

服务期内保持静态

带宽

不限流量

UDP / 语音通话

可选附加功能

协议

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

认证

IP 白名单可添加用户名和密码。

查看套餐

独享

个人使用，1 个 IP 起

最适合

长期账户会话每个配置文件一个地址，仅供您使用。

每个地址的用户数

1 — 仅您使用整个服务期内不会与他人共享。

平台信任度

高 — 专属

起价

$12 / 100 IPs按需精确购买。

最低订单

1 IP

地址使用期限

服务期内保持静态

带宽

不限流量

UDP / 语音通话

可选附加功能

协议

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

认证

IP 白名单可添加用户名和密码。

查看独享套餐

ISP

ISP 注册的静态地址

最适合

会评估 ASN 的目标站点注册于互联网服务提供商。

每个地址的用户数

最多 5 人

平台信任度

高 — ISP 注册

起价

$30 / 100 IPs每个地址每月 $0.30

最低订单

100 个 IP

地址使用期限

服务期内保持静态

带宽

不限流量

UDP / 语音通话

可选附加功能

协议

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

认证

IP 白名单可添加用户名和密码。

查看 ISP 套餐

轮换

按 API 额度计费

最适合

数据采集，而非账户持久会话不应更换地址。

每个地址的用户数

共享池

平台信任度

因代理池而异

起价

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

最低订单

250 万额度

地址使用期限

每次请求更换

带宽

额度按请求计费，而非按 GB 计费。

UDP / 语音通话

不可用

协议

HTTP, SOCKS5

认证

API 密钥

查看套餐

48 小时代理

根据您的任务配置套餐，并在实际工作中测试代理。为所选配置支付 48 小时的费用，价格将在配置过程中计算。

48 小时代理

热门代理位置

FineProxy 客户最常选择的八个代理位置。

查看所有位置

只需连接一次。
然后直接提问即可。

FineProxy 提供原生 MCP 服务器：只需将一个 URL 粘贴到智能代理，即可获得 49 个控制面板工具，涵盖购买、续订、IP 轮换、白名单、用量分析、发票和支持。相同操作也可通过以下方式使用： REST API 如果您希望自行编写调用。

然后只需说

  • 购买 100 个数据中心 IP 位于 乌克兰，并将 203.0.113.7 加入白名单
  • 显示我今天的乌克兰代理流量成功率
  • 续订本周到期且总额低于 $200 的所有服务
  • 在下次可免费刷新时轮换我的 IP
  • 将最新代理列表导出为 JSON
了解更多 创建 API 密钥
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

保存配置后重启 Claude，FineProxy 的 49 个工具将显示在可用工具列表中。

无论如何要求，智能代理都不会执行的操作

花费您的资金

六个工具会影响余额，均需要 wallet:spend 权限。密钥不授予该权限时，智能代理仍可执行其他所有操作。

支付超过报价的金额

每次购买都包含报价中的 expected_total_cents。即使相差一美分，调用也会被拒绝且不会扣款。

随意取消

两个不可逆工具在没有 confirm=true 时不会运行，终止操作不会作为副作用发生。

重复扣款

涉及付款的调用使用 idempotency_key。超时后重试会结算同一笔费用，不会重复扣款。

MCP：49 个工具 · 9 个权限范围JSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · 无状态REST API：49 项操作 · OpenAPI 3.1

手动设置

选择操作系统、浏览器或代理应用，查看分步设置指南。

所有集成

系统

浏览器

应用

为速度而构建。
流量永不限量。

在标准远程服务器测试中，FineProxy 持续达到 500 Mbps。对于抓取工作负载，瓶颈通常是目标网站的速率限制，而非代理。

测试方法：1,973,500 次连接尝试，并通过单个代理 IP 进行最高 96 线程并发测试。

500 Mbps

每个代理（标准远程服务器测试）

99.97%

连接在 1,973,500 次请求中成功建立

96

单个 IP 上的并发线程，无性能下降

0

带宽上限 — 所有套餐均不限流量

独享 AMD EPYC

使用我们的自有服务器，不与共享 VPS 用户争用端口。

自有子网

IP 来自我们的自有地址段，并非转售其他提供商的资源。

80 Gbps 上行链路

每台服务器的容量余量，并非对单个代理会话的承诺。

Tier III / IV

各位置的数据中心均配备冗余电力和冷却系统。

测试说明

实际吞吐量取决于路由、目标、网络状况以及用户设备的配置和性能。使用 500 Mbps 家庭网络的笔记本实测约 468 Mbps；远程服务器在标准测试中达到 500 Mbps。在欧洲和美国配置得当的高性能服务器特殊测试中，吞吐量最高达到 700 Mbps；这并非单个会话的常见结果。

本页的每项说明， 来自其他用户的真实评价。

从已验证评价池中选取的相关客户反馈，并链接到原始来源。

2011提供代理服务始于

位置与库存

FineProx 是一个出色的代理服务，以其连接稳定性和高速令人印象深刻。使用简便，提供广泛的地点和响应迅速的客户支持。这是工作和个人需求的极佳选择！

BeilihoDieg, 2 年多前译自英语来源

我对FineProxy的服务非常满意。他们的代理网络庞大且强大，提供稳定且快速的连接。他们的网站操作简单，技术支持响应迅速且乐于助人。对于那些想要保障浏览安全或绕过地理限制的人来说，这是一个稳妥的选择。

ammar ghezaliFineProxy 内部平台译自英语来源

负载下速度

我测试过这家供应商，以下是我的想法： 非常易用，分享起来非常方便，感谢凭证或ip认证，快速且对我来说是 Stabe，最后但同样重要的是价格合理

Yomi DrogoTrustpilot, 今年译自英语来源

我已经用了FineProxy好几个月了，对他们的服务印象非常深刻。代理服务器速度快、可靠，并且在多个国家提供出色的覆盖。客服团队反应迅速且乐于助人。性价比很高，强烈推荐给任何需要代理服务的人。

AntonSaasHub, 今年译自英语来源

流量永不限量

其他供应商按GB甚至按请求收费，这些公司始终忠于使命，提供价格合理的数据中心代理和无限带宽。我在网上找了很久，找到了他们，挺高兴的。

bhwowsersNorton Safe Web, 今年译自英语来源

这是为关心自己在线安全的人提供的宝贵服务。我已经用了 10 天，对它的速度非常满意。最令人愉快的是，价格如此低却没有交通限制。

Alex D.FineProxy 内部平台译自英语来源

评价均完整引用。如果客户提出了我们可以回应的问题，还会显示原平台上的回复。

所有客户评价
Rozetka、OLX.ua——选数据中心代理还是 ISP 代理？Rozetka防护不强

Rozetka 不像 Allegro 或 Amazon 那样运行激进的反机器人机制。数据中心 IP 完全能够胜任价格监控和目录抓取。OLX.ua 情况类似——标准的速率限制，无需 ISP 代理即可应对。在 OLX 上抓取房产数据（GPS 数据、每平方米价格）时，数据中心代理配合合理的 IP 轮换即可正常工作。Prom.ua 是三者中防护最弱的。

在海外能访问乌克兰银行应用吗？PrivatBank和Monobank

PrivatBank 和 Monobank 应用本身在海外是可以使用的——自 2022 年以来数百万用户离开乌克兰，这些应用本身就为此做了适配。Diia 在完成正确授权后也可以在境外使用。但部分服务在检测到非乌克兰 IP 时会触发额外的身份验证。使用乌克兰代理可以减少这些麻烦：更少的短信验证，不再出现

乌克兰的互联网——稳定性足以支撑代理运营吗？超过4200家ISP和52个数据中心

4,200 多家 ISP、52 个活跃数据中心、24 个互联网交换点。固定宽带速率：74–84 Mbps。约 25% 的固定基础设施遭受损坏，但运营商已投入数十亿资金用于备用电源和冗余建设。FineProxy 的数据中心 IP 通过弹性路径路由。正常运行时间一直很稳定——主要关注点在于冲突地区的物理基础设施，而非 IP 层面的连通性。

实时乌克兰代理
每 15 分钟更新

免费的乌克兰公共代理，由我们定期验证速度和可用率。可复制单个 IP 或导出当前列表，无需注册。

协议
匿名性
端口
最后检查
2 在线·需要更多？ →
159.224.232.194:8888
IP : 端口 评分 协议匿名性城市速度 可用率 最后检查 操作
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
精英全球
500 Mbps
99.97%
刚刚
购买
159.224.232.194:8888
Content Delivery Network· 211 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Dnipro
8.53 Mbps
99.8%
1 小时前
193.41.4.211:3128
NetCrafters OU· 2703 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
666 Kbps
100.0%
2 小时前
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指南

乌克兰 IP——谁需要，为什么需要

1 分钟阅读FineProxy 网络团队

请注意： 下面列出的代理 不是我们的高级服务器代理。这是一个 公共免费列表 从开放源收集——适用于测试或基本使用。

自 2022 年以来，约四分之一的乌克兰人口离开了国家。银行应用（PrivatBank、Monobank）、通过 Diia 使用的政务服务，以及本地平台——其中部分功能会检查您的 IP。如果您身在海外，需要访问某个必须使用本地 IP 才能加载的乌克兰服务，乌克兰代理服务器可以帮您解决问题，而且无需像 VPN 那样重新路由您的全部连接。

用于市场调研：Rozetka 是乌克兰最大的电商平台——涵盖电子产品、食品杂货、时尚等品类，SKU 超过 150 万。OLX.ua 主营分类信息（房产、汽车、招聘）。Prom.ua 是另一个主要的电商市场。这三个平台都会根据 IP 显示本地化的价格和库存信息。针对每个平台都有基于 Apify 的抓取工具（OLX 每 1,000 条结果收费 $2，Prom.ua 每 1,000 个商品收费 $2）。如果您需要最佳乌克兰 IP 地址来进行价格监控——乌克兰 IP 是唯一能让您看到本地买家所见内容的方式。

FineProxy 的乌克兰代理

购买乌克兰代理，FineProxy 提供来自乌克兰的数据中心 IPv4ISP 代理。数据中心部署在自有 ASN 上，按 IP 固定费率计费，无限流量。乌克兰代理 IP 以高匿方式运行——不发送转发头信息，每个 IP 配备独立 SSL 证书。支持 HTTP/HTTPS 和 SOCKS5，带宽最高可达 500 Mbps。

尽管基础设施面临持续挑战，乌克兰仍拥有 4,200 多家注册 ISP 和 52 个活跃的数据中心。FineProxy 的乌克兰 IP 通过弹性路由连接——您的抓取操作不会依赖单一故障节点。付款后，IP 会立即出现在您的控制面板中——添加您的工作 IP 白名单，以 IP:端口 格式或通过 API 导出。最低起订量：100 个 IP。