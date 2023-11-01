PrivatBank 和 Monobank 应用本身在海外是可以使用的——自 2022 年以来数百万用户离开乌克兰，这些应用本身就为此做了适配。Diia 在完成正确授权后也可以在境外使用。但部分服务在检测到非乌克兰 IP 时会触发额外的身份验证。使用乌克兰代理可以减少这些麻烦：更少的短信验证，不再出现