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Ukrayna Proxy

Güvenilir statik Ukrayna IPv4 proxy'leri — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5, ,9 uptime, sınırsız trafik

Planınızı yapılandırın →48 saatlik proxy’ler
KotasızGB başına ücret yok
AMD EPYCEn yeni nesil sunucu donanımı
80 Gbps'ye kadarSunucu başına uplink
REST + MCPAPI ile sağlayın ve yönetin

Proxy planınızı oluşturun.

Tam iş yükünüze göre bir plan oluşturun. Proxy türünü, konumları, IP hacmini, fatura dönemini ve isteğe bağlı UDP desteğini seçin—fiyat anında güncellenir.

ÜlkeIP sayısı
UDP desteği
Kapalı

Temel plan fiyatına 50% ekler. SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) üzerinden çalışır — oyun, VoIP ve yayın için.

Tek pakette birden fazla ülke, ek beyaz liste IP’leri veya bağlantılar mı gerekiyor?Kontrol panelinde oluşturun

Proxy satın almanın dört yolu.
Biri bu iş yüküne uyar.

Tüm FineProxy adresleri IPv4 kullanır. Veri merkezi, özel ve ISP proxy’leri plan süresi boyunca statik kalır; dönüşümlü proxy’ler her istekte değişir. Statik planlara sınırsız trafik dahildir. Vurgulanan seçenek bu sayfanın birincil kullanım alanına uyar: Paket veri merkezi.

Burada önerilirPaket veri merkeziBloklar halinde satılır, paylaşımlıÖzelKişisel, tek bir IP'denISPStatik, ISP'ye kayıtlı adreslerDönenAPI kredisiyle faturalandırılır
En uygunYüksek hacimli botlar ve izlemeKalıcı hesap olmadan çalışma için.Uzun ömürlü hesap oturumlarıProfil başına bir adres, yalnızca sizin kullanımınızda.ASN'yi değerlendiren hedeflerBir internet sağlayıcısına kayıtlı.Toplama, hesap değilKalıcı oturum adresi değiştirmemeli.
Adres başına kişiEn fazla 5İtibar kısmen komşularınıza bağlıdır.1 — sizTüm süre boyunca başka kimse kullanmaz.En fazla 5Paylaşımlı havuz
Platform güveniStandartVeri merkezi ASNYüksek — özel kullanımYüksek — ISP kayıtlıHavuza göre değişir
Başlangıç fiyatı$12 / 100 IPs$0.12 adres başına, aylık$12 / 100 IPsTam ihtiyacınız olanı satın alın.$30 / 100 IPs$0.30 adres başına, aylık$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimum sipariş100 IP1 IP100 IP2.5M kredi
Adres süresiDönem boyunca statikDönem boyunca statikDönem boyunca statikİstekte değişir
Bant genişliğiKotasızKotasızKotasızKredilerGigabayt değil, istek başına faturalandırılır.
UDP / sesli aramalarİsteğe bağlı eklentiİsteğe bağlı eklentiİsteğe bağlı eklentiKullanılamaz
ProtokollerHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
Kimlik doğrulamaİzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.API anahtarı
Planları görüntüleyinÖzel proxy planlarını görüntüleyinISP planlarını görüntüleyinPlanları görüntüleyin
Burada önerilir

Paket veri merkezi

Bloklar halinde satılır, paylaşımlı

En uygun

Yüksek hacimli botlar ve izlemeKalıcı hesap olmadan çalışma için.

Adres başına kişi

En fazla 5İtibar kısmen komşularınıza bağlıdır.

Platform güveni

StandartVeri merkezi ASN

Başlangıç fiyatı

$12 / 100 IPs$0.12 adres başına, aylık

Minimum sipariş

100 IP

Adres süresi

Dönem boyunca statik

Bant genişliği

Kotasız

UDP / sesli aramalar

İsteğe bağlı eklenti

Protokoller

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Kimlik doğrulama

İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.

Planları görüntüleyin

Özel

Kişisel, tek bir IP'den

En uygun

Uzun ömürlü hesap oturumlarıProfil başına bir adres, yalnızca sizin kullanımınızda.

Adres başına kişi

1 — sizTüm süre boyunca başka kimse kullanmaz.

Platform güveni

Yüksek — özel kullanım

Başlangıç fiyatı

$12 / 100 IPsTam ihtiyacınız olanı satın alın.

Minimum sipariş

1 IP

Adres süresi

Dönem boyunca statik

Bant genişliği

Kotasız

UDP / sesli aramalar

İsteğe bağlı eklenti

Protokoller

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Kimlik doğrulama

İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.

Özel proxy planlarını görüntüleyin

ISP

Statik, ISP'ye kayıtlı adresler

En uygun

ASN'yi değerlendiren hedeflerBir internet sağlayıcısına kayıtlı.

Adres başına kişi

En fazla 5

Platform güveni

Yüksek — ISP kayıtlı

Başlangıç fiyatı

$30 / 100 IPs$0.30 adres başına, aylık

Minimum sipariş

100 IP

Adres süresi

Dönem boyunca statik

Bant genişliği

Kotasız

UDP / sesli aramalar

İsteğe bağlı eklenti

Protokoller

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Kimlik doğrulama

İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.

ISP planlarını görüntüleyin

Dönen

API kredisiyle faturalandırılır

En uygun

Toplama, hesap değilKalıcı oturum adresi değiştirmemeli.

Adres başına kişi

Paylaşımlı havuz

Platform güveni

Havuza göre değişir

Başlangıç fiyatı

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimum sipariş

2.5M kredi

Adres süresi

İstekte değişir

Bant genişliği

KredilerGigabayt değil, istek başına faturalandırılır.

UDP / sesli aramalar

Kullanılamaz

Protokoller

HTTP, SOCKS5

Kimlik doğrulama

API anahtarı

Planları görüntüleyin

48 saatlik proxy’ler

Görevinize uygun bir plan oluşturun ve proxy’leri gerçek kullanımda test edin. Seçtiğiniz yapılandırma için 48 saatlik ödeme yapın; fiyat kurulum sırasında hesaplanır.

48 saatlik proxy’ler

Öne çıkan proxy konumları

FineProxy müşterilerinin en sık seçtiği sekiz proxy konumu.

Tüm konumları görüntüleyin

Bir kez bağlanın.
Sonra sorun yeter.

FineProxy yerel bir MCP sunucusu: aracınıza tek bir URL yapıştırın, 49 kontrol paneli aracı kazansın — satın alma, yenilemeler, IP rotasyonu, izin verilen IP listeleri, kullanım analitikleri, faturalar ve destek. Aynı işlemler bir REST API çağrıları kendiniz yazmayı tercih ediyorsanız.

Sonra şöyle deyin

  • Ukrayna’da 100 veri merkezi IP satın alın ve 203.0.113.7 adresini izin verilen IP listesine ekleyin
  • Ukrayna proxy trafiğimin bugünkü başarı oranını gösterin
  • Bu hafta süresi dolan, $200 altındaki her hizmeti yenileyin
  • Sonraki yenileme ücretsiz olduğunda IP’lerimi döndürün
  • En güncel proxy listesini JSON olarak dışa aktarın
Daha fazla bilgi API anahtarı oluşturun
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Yapılandırmayı kaydettikten sonra Claude'u yeniden başlatın. FineProxy'nin 49 aracı ardından kullanılabilir araç listesinde görünür.

Ajanın yapmayacağı şeyler — ne isterseniz isteyin

Paranızı harcamak

Altı araç bakiyeye dokunur ve altısının da wallet:spend izni gerekir. Bunu anahtardan çıkarırsanız ajan diğer her şeyi çalıştırabilir.

Teklif edilenden fazla ödeme

Her satın alma, teklifteki expected_total_cents değerini taşır. Bir sent sapma olursa çağrı reddedilir ve hiçbir ücret alınmaz.

Keyfi iptal

Geri alınamaz iki araç, confirm=true olmadan çalışmayı reddeder. Sonlandırma yan etki olarak gerçekleşemez.

Çift tahsilat

Para hareketi çağrıları bir idempotency_key ister. Zaman aşımından sonraki yeniden deneme aynı tahsilatı sonuçlandırır, ikincisini değil.

MCP: 49 araç · 9 izin kapsamıJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · durumsuzREST API: 49 işlem · OpenAPI 3.1

Manuel kurulum

Adım adım kurulum rehberi için işletim sisteminizi, tarayıcınızı veya proxy uygulamanızı seçin.

TÜM ENTEGRASYONLAR

Sistemler

Tarayıcılar

Uygulamalar

Hız için tasarlandı.
Trafik asla ölçülmez.

FineProxy, standart uzak sunucu testlerimizde 500 Mbps'ye kadar çıktı. Web veri kazıma iş yüklerinde tavan genellikle hedef sitenin hız limitiydi—proxy'nin değil.

Test yöntemi: 1,973,500 bağlantı denemesi artı tek bir proxy IP üzerinden 96 iş parçacığına kadar eşzamanlı çalıştırmalar.

500 Mbps

standart uzak sunucu testlerinde proxy başına

99.97%

oranında bağlantı 1,973,500 istekte kuruldu

96

tek IP'de performans kaybı olmadan eşzamanlı iş parçacığı

0

bant genişliği limiti — her planda sınırsız trafik

Özel AMD EPYC

Kendi sunucularımız; bağlantı noktası için yarışan paylaşımlı VPS komşusu yok.

Kendi alt ağlarımız

IP'ler başka bir sağlayıcıdan yeniden satılmaz; kendi elimizdeki aralıklardan gelir.

80 Gbps uplink

Sunucu başına kapasite payı—tek bir proxy oturumu için taahhüt değil.

Tier III / IV

Konumlarımızda yedekli güç ve soğutmalı veri merkezleri.

Test notları

Gerçek aktarım hızı rota, hedef, ağ koşulları ile kullanıcının ekipman yapılandırması ve performansına bağlıdır. 500 Mbps ev interneti kullanan bir dizüstü bilgisayar uygulamada yaklaşık 468 Mbps'ye ulaşırken, uzak sunucular standart testlerde 500 Mbps'ye kadar çıktı. Avrupa ve ABD'de doğru yapılandırılmış yüksek performanslı sunuculardaki istisnai testlerde aktarım 700 Mbps'ye kadar çıktı; bu, oturum başına tipik bir sonuç değildir.

Bu sayfadaki her iddia, başkalarının sözleriyle.

Tek bir doğrulanmış yorum havuzundan seçilmiş, özgün kaynağına bağlı ilgili müşteri geri bildirimleri.

2011yılından beri proxy hizmeti

Konumlar ve stok

FineProx, bağlantı kararlılığı ve yüksek hızıyla etkileyen mükemmel bir proxy hizmeti. Kullanımı kolay; geniş bir konum yelpazesi ve hızlı yanıt veren müşteri desteği sunuyor. İş ve kişisel ihtiyaçlar için harika bir seçim!

BeilihoDieg, 2+ yıl önceİngilizceden çevrildiKaynak

Fineproxy’nin hizmetinden çok memnunum. Proxy ağları geniş ve güçlü; kararlı ve hızlı bir bağlantı sağlıyor. Sitelerinde gezinmek kolay, teknik destek ise hızlı yanıt veriyor ve yardımcı oluyor. Gezinmelerini güvence altına almak veya coğrafi kısıtlamaları aşmak isteyenler için sağlam bir seçenek.

ammar ghezaliFineProxy iç platformuİngilizceden çevrildiKaynak

Yük altında hız

Bu sağlayıcıyı test ettim ve düşüncelerim şöyle: Kimlik bilgileri veya IP kimlik doğrulaması sayesinde kullanması ve paylaşması çok kolay, benim kullanımımda hızlı ve kararlı; son olarak, fiyatı da iyi.

Yomi DrogoTrustpilot, Bu yılİngilizceden çevrildiKaynak

FineProxy’yi birkaç aydır kullanıyorum ve hizmetlerinden çok etkilendim. Proxy sunucuları hızlı, güvenilir ve birden fazla ülkede mükemmel kapsam sunuyor. Destek ekibi hızlı yanıt veriyor ve yardımcı oluyor. Paranızın karşılığını fazlasıyla veriyor; proxy hizmetlerine ihtiyaç duyan herkese şiddetle tavsiye ederim.

AntonSaasHub, Bu yılİngilizceden çevrildiKaynak

Trafik asla ölçülmez

Diğer sağlayıcılar GB, hatta istek başına ücret alırken bu ekip misyonuna sadık kalıyor ve sınırsız bant genişliğine sahip, makul fiyatlı veri merkezi proxy’leri sunuyor. Böyle bir hizmet için internetin her yerine baktım ve onları bulduğuma oldukça memnunum.

bhwowsersNorton Safe Web, Bu yılİngilizceden çevrildiKaynak

Çevrim içi güvenliğini önemseyenler için değerli bir hizmet. 10 gündür kullanıyorum ve hızından tamamen memnunum. En güzel yanı da bu kadar düşük bir fiyata trafik sınırının olmaması.

Alex D.FineProxy iç platformuİngilizceden çevrildiKaynak

Yorumlar tam metin olarak aktarılır. Müşterinin yanıtlayabileceğimiz bir konuyu dile getirdiği yerde, özgün platformdaki yanıtımız da birlikte gösterilir.

Tüm müşteri yorumları
Rozetka, OLX.ua — veri merkezi mi yoksa ISP mi?Rozetka anti-bot yok

Rozetka, Allegro veya Amazon gibi agresif bir anti-bot sistemi çalıştırmaz. Veri merkezi IP'leri fiyat izleme ve katalog scraping işlemlerini sorunsuz şekilde gerçekleştirir. OLX.ua da benzer bir yapıdadır — standart hız sınırlandırması vardır, ISP gerektiren bir durum söz konusu değildir. OLX üzerindeki gayrimenkul verisi kazıma (GPS verileri, metrekare başına fiyat) için düzgün rotasyona sahip veri merkezi proxy'leri gayet iyi çalışır. Prom.ua, üçü arasında en az korunan platformdur.

Yurt dışından Ukrayna bankacılık uygulamalarına erişebilir miyim?PrivatBank ve Monobank

PrivatBank ve Monobank uygulamaları yurt dışında da çalışıyor — milyonlarca kullanıcı Ukrayna'yı terk ettiğinden buna uygun tasarlanmışlar. Diia da doğru yetkilendirmeyle yurt dışından erişilebilir. Ancak bazı hizmetler Ukrayna dışından bir IP gördüğünde ek doğrulama tetikliyor. Bir Ukrayna proxy'si bu sürtünmeyi azaltır: daha az SMS doğrulaması, “olağandışı etkinlik” uyarısı yok. Temel bankacılık işlemleri için kesinlikle zorunlu değil, ama deneyimi çok daha akıcı hale getiriyor.

Ukrayna'nın interneti — proxy operasyonları için yeterince istikrarlı mı?4,200+ ISP, 52

4.200'den fazla ISP, 52 aktif veri merkezi, 24 İnternet Değişim Noktası. Sabit geniş bant: 74–84 Mbps. Sabit altyapının yaklaşık 'i hasar gördü, ancak operatörler yedek güç ve yedeklilik için milyarlarca yatırım yaptı. FineProxy’nin datacenter IP'leri dayanıklı rotalar üzerinden yönlendirilir. Çalışma süresi tutarlı olmuştur — asıl endişe IP düzeyindeki bağlantıdan ziyade çatışma bölgelerindeki fiziksel altyapıyla ilgilidir.

Canlı Ukrayna proxy'leri
Her 15 dakikada güncellenir

Hız ve çalışma süresi için düzenli doğruladığımız ücretsiz genel Ukrayna proxy'leri. Tek bir IP kopyalayın veya güncel listeyi dışa aktarın — kayıt gerekmez.

Protokol
Anonimlik
Port
Son kontrol
2 çevrimiçi·Daha fazlası mı? →
159.224.232.194:8888
IP : Port Puan ProtokollerAnonimlikŞehirHız Çalışma süresi Son kontrol İşlem
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
ElitDünya geneli
500 Mbps
99.97%
Az önce
Satın alın
159.224.232.194:8888
Content Delivery Network· 211 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafDnipro
8.53 Mbps
99.8%
1 sa önce
193.41.4.211:3128
NetCrafters OU· 2703 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
666 Kbps
100.0%
2 sa önce
Gösterilen 2 arasında 2

Rehber

Ukrayna IP'leri — kimin işine yarar ve neden

2 dk okumaFineProxy ağ ekibi

Lütfen unutmayın: Aşağıda listelenen proxy'ler şunlardır: premium sunucu proxy'lerimiz değil. Bu bir kamuya açık ücretsiz liste Açık kaynaklardan toplanmış — test veya temel kullanım için yararlı.

Ukrayna nüfusunun yaklaşık dörtte biri 2022'den bu yana ülkeyi terk etti. Bankacılık uygulamaları (PrivatBank, Monobank), Diia üzerinden devlet hizmetleri ve yerel platformlar — bazı özellikler IP'nizi kontrol ediyor. Yurt dışındaysanız ve yerel IP olmadan yüklenmeyen bir Ukrayna hizmetine erişmeniz gerekiyorsa, bir Ukrayna proxy sunucusu tüm bağlantınızı VPN gibi yeniden yönlendirmeden sorunu çözer.

Pazar araştırması için: Rozetka, Ukrayna'nın en büyük e-ticaret platformudur — elektronik, gıda ve moda dahil 1,5 milyondan fazla ürün. OLX.ua ilan sitesi olarak emlak, araç ve iş ilanlarını barındırır. Prom.ua ise bir diğer büyük pazar yeridir. Her üçü de IP adresine göre yerelleştirilmiş fiyatlandırma ve ürün erişilebilirliği gösterir. Her biri için Apify tabanlı kazıyıcılar mevcuttur (OLX için 1.000 sonuç başına $2, Prom.ua için 1.000 ürün başına $2). Fiyat takibi için en iyi Ukrayna IP adresine ihtiyacınız varsa — Ukrayna IP'leri, yerel alıcıların gördüklerini görmenin tek yoludur.

FineProxy’nin Ukrayna Proxy'leri

Ukrayna proxy erişimi satın almak için FineProxy, Ukrayna çıkışlı datacenter IPv4 ve ISP proxy'ler sunar. Kendi ASN'sine sahip datacenter, IP başına sabit ücret, sınırsız trafik. UKR proxy IP'leri anonim olarak çalışır — yönlendirme başlığı yok, IP başına bireysel SSL sertifikası. HTTP/HTTPS ve SOCKS5, 500 Mbps'ye kadar.

Ukrayna, devam eden altyapı zorluklarına rağmen 4.200'den fazla kayıtlı ISP ve 52 aktif veri merkezine sahiptir. FineProxy’nin Ukrayna IP'leri dayanıklı yönlendirme ile bağlanır — kazıma operasyonlarınız tek bir arıza noktasına bağlı değildir. Ödeme sonrasında IP'ler kontrol panelinizde görünür — çalışma IP'nizi beyaz listeye ekleyin, IP:port veya API olarak dışa aktarın. Minimum sipariş: 100 IP.