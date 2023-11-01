Lütfen unutmayın: Aşağıda listelenen proxy'ler şunlardır: premium sunucu proxy'lerimiz değil. Bu bir kamuya açık ücretsiz liste Açık kaynaklardan toplanmış — test veya temel kullanım için yararlı.

Ukrayna nüfusunun yaklaşık dörtte biri 2022'den bu yana ülkeyi terk etti. Bankacılık uygulamaları (PrivatBank, Monobank), Diia üzerinden devlet hizmetleri ve yerel platformlar — bazı özellikler IP'nizi kontrol ediyor. Yurt dışındaysanız ve yerel IP olmadan yüklenmeyen bir Ukrayna hizmetine erişmeniz gerekiyorsa, bir Ukrayna proxy sunucusu tüm bağlantınızı VPN gibi yeniden yönlendirmeden sorunu çözer.

Pazar araştırması için: Rozetka, Ukrayna'nın en büyük e-ticaret platformudur — elektronik, gıda ve moda dahil 1,5 milyondan fazla ürün. OLX.ua ilan sitesi olarak emlak, araç ve iş ilanlarını barındırır. Prom.ua ise bir diğer büyük pazar yeridir. Her üçü de IP adresine göre yerelleştirilmiş fiyatlandırma ve ürün erişilebilirliği gösterir. Her biri için Apify tabanlı kazıyıcılar mevcuttur (OLX için 1.000 sonuç başına $2, Prom.ua için 1.000 ürün başına $2). Fiyat takibi için en iyi Ukrayna IP adresine ihtiyacınız varsa — Ukrayna IP'leri, yerel alıcıların gördüklerini görmenin tek yoludur.

FineProxy’nin Ukrayna Proxy'leri

Ukrayna proxy erişimi satın almak için FineProxy, Ukrayna çıkışlı datacenter IPv4 ve ISP proxy'ler sunar. Kendi ASN'sine sahip datacenter, IP başına sabit ücret, sınırsız trafik. UKR proxy IP'leri anonim olarak çalışır — yönlendirme başlığı yok, IP başına bireysel SSL sertifikası. HTTP/HTTPS ve SOCKS5, 500 Mbps'ye kadar.