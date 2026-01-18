Güncelleme: 18 Ocak 2026 Yazdırın

FineProxy hizmetlerini kullanarak, yürürlükteki tüm yasa ve yönetmeliklere uymayı ve bu şartları ya da başkalarının haklarını ihlal eden herhangi bir faaliyetten kaçınmayı kabul etmiş olursunuz.

Aşağıdaki faaliyetler kesinlikle yasaktır:

Yasadışı veya Hukuka Aykırı Faaliyetler.

Hizmetleri; dolandırıcılık, kara para aklama, verilere izinsiz erişim veya kimlik hırsızlığı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere yerel, ulusal veya uluslararası yasa ve yönetmelikleri ihlal eden herhangi bir amaçla kullanmak.

Hizmetleri; dolandırıcılık, kara para aklama, verilere izinsiz erişim veya kimlik hırsızlığı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere yerel, ulusal veya uluslararası yasa ve yönetmelikleri ihlal eden herhangi bir amaçla kullanmak. Taciz ve Kötüye Kullanım.

tehdit edici, hakaret içeren, taciz niteliğinde, başkalarının mahremiyetini ihlal eden veya başka bir şekilde zararlı olan her türlü eylem veya iletişim.

tehdit edici, hakaret içeren, taciz niteliğinde, başkalarının mahremiyetini ihlal eden veya başka bir şekilde zararlı olan her türlü eylem veya iletişim. Kötü Amaçlı Yazılım ve Zararlı Kod.

virüs, zararlı yazılım, casus yazılım, solucan, truva atı, fidye yazılımı veya diğer herhangi bir kötü amaçlı ya da yıkıcı kod ve talimatların kullanılması, dağıtılması veya iletilmesi.

virüs, zararlı yazılım, casus yazılım, solucan, truva atı, fidye yazılımı veya diğer herhangi bir kötü amaçlı ya da yıkıcı kod ve talimatların kullanılması, dağıtılması veya iletilmesi. İletişimin Dinlenmesi ve İzlenmesi.

İletişimlerin veya verilerin izinsiz olarak ele geçirilmesi, izlenmesi, değiştirilmesi veya yönlendirilmesi.

İletişimlerin veya verilerin izinsiz olarak ele geçirilmesi, izlenmesi, değiştirilmesi veya yönlendirilmesi. Zararlı veya Şiddet İçeren Davranışlar.

Yaşa, cinsiyete, ırka, etnik kökene, milliyete, dine, cinsel yönelime, engellilik durumuna, coğrafi konuma veya diğer korunan herhangi bir özelliğe dayalı olarak başkalarına zarar vermeyi, şiddete teşvik etmeyi, ayrımcılık veya nefreti yaymayı amaçlayan faaliyetler.

Yaşa, cinsiyete, ırka, etnik kökene, milliyete, dine, cinsel yönelime, engellilik durumuna, coğrafi konuma veya diğer korunan herhangi bir özelliğe dayalı olarak başkalarına zarar vermeyi, şiddete teşvik etmeyi, ayrımcılık veya nefreti yaymayı amaçlayan faaliyetler. Çocuk İstismarı.

Küçüklerin istismarını, kötüye kullanılmasını veya zarar görmesini içeren her türlü faaliyet.

Küçüklerin istismarını, kötüye kullanılmasını veya zarar görmesini içeren her türlü faaliyet. Yasadışı Mal ve Hizmetler.

yasadışı veya kontrollü mal ya da hizmetlerin reklamını yapmak, satmak, satın almak veya bunlara aracılık etmek.

yasadışı veya kontrollü mal ya da hizmetlerin reklamını yapmak, satmak, satın almak veya bunlara aracılık etmek. Müstehcen İçerik.

yürürlükteki mevzuat tarafından yasaklanan durumlarda, müstehcen cinsel içerik veya şiddet içeren materyallerin barındırılması, iletilmesi veya bunlara erişim sağlanması.

yürürlükteki mevzuat tarafından yasaklanan durumlarda, müstehcen cinsel içerik veya şiddet içeren materyallerin barındırılması, iletilmesi veya bunlara erişim sağlanması. Veri Toplama ve Gizlilik İhlalleri.

hesap kimlik bilgileri veya e-posta adresleri dahil olmak üzere kişisel verilerin izinsiz toplanması, scraping yoluyla çekilmesi veya derlenmesi.

hesap kimlik bilgileri veya e-posta adresleri dahil olmak üzere kişisel verilerin izinsiz toplanması, scraping yoluyla çekilmesi veya derlenmesi. Hizmet Kötüye Kullanımı ve Ağ Müdahalesi.

FineProxy hizmetlerini, altyapısını, sunucularını veya bağlı ağları kesintiye uğratan, engelleyen ya da aşırı yük bindiren her türlü faaliyet; bunlara DDoS saldırıları veya benzeri bozucu davranışlar dahil ancak bunlarla sınırlı değildir.

FineProxy hizmetlerini, altyapısını, sunucularını veya bağlı ağları kesintiye uğratan, engelleyen ya da aşırı yük bindiren her türlü faaliyet; bunlara DDoS saldırıları veya benzeri bozucu davranışlar dahil ancak bunlarla sınırlı değildir. Fikri Mülkiyet İhlalleri.

Herhangi bir üçüncü tarafın telif hakkı, marka, patent veya diğer fikri mülkiyet haklarını ihlal etmek.

Herhangi bir üçüncü tarafın telif hakkı, marka, patent veya diğer fikri mülkiyet haklarını ihlal etmek. Hesap Bütünlüğü.

Geçici, tek kullanımlık veya var olmayan e-posta adresleriyle hesap açmak. Kullanıcılar, hesaplarıyla ilişkili geçerli ve erişilebilir bir e-posta adresine sahip olmalıdır.

Geçici, tek kullanımlık veya var olmayan e-posta adresleriyle hesap açmak. Kullanıcılar, hesaplarıyla ilişkili geçerli ve erişilebilir bir e-posta adresine sahip olmalıdır. İzinsiz Yeniden Satış veya Çoğaltma.

FineProxy’nin önceden yazılı izni olmaksızın herhangi bir FineProxy hizmetini satmak, yeniden satmak, alt lisanslamak veya çoğaltmak.

Bu örnekler kapsamlı bir liste değildir. FineProxy, herhangi bir faaliyetin bu şartları ihlal edip etmediğini kendi takdirine bağlı olarak belirleme hakkını saklı tutar. FineProxy, bu koşulları ihlal ettiğine kanaat getirdiği herhangi bir içeriği kaldırma veya herhangi bir kullanıcı hesabını askıya alma hakkını saklı tutar.

İzleme ve Uygulama#

FineProxy, bu koşullara uyumu sağlamak amacıyla hizmetlerin kullanımını izleme hakkını saklı tutar. Şüpheli veya doğrulanmış ihlaller söz konusu olduğunda FineProxy, kendi takdirine bağlı olarak ve yürürlükteki mevzuatın izin verdiği durumlarda önceden bildirim yapmaksızın aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilir:

etkilenen hizmeti veya kullanıcı hesabını askıya almak veya sonlandırmak;

Hizmetlere erişimi kısıtlamak veya engellemek;

yasadışı faaliyetleri ilgili makamlara bildirmek;

hizmetleri, müşterilerimizi veya üçüncü tarafları korumak için makul olarak gerekli görülen diğer tüm işlemleri gerçekleştirmek.

Hizmetleri kullanarak bu kurallara uymayı ve bu kurallarla bağlı olmayı kabul etmiş olursunuz.

Hizmet Koşulları