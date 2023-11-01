Aylık Proxy
Görevlerinizi ölçeklendirmek için IPv4 paketleri. HTTP/HTTPS/SOCKS5, ödeme sonrası otomatik teslimat, sınırsız trafik ve API erişimini destekler.
Aylık veri merkezi veya ISP proxy'lerinizi oluşturun.
Tam iş yükünüze göre bir plan oluşturun. Proxy türünü, konumları, IP hacmini, fatura dönemini ve isteğe bağlı UDP desteğini seçin—fiyat anında güncellenir.
Güncel planlar yükleniyor…
Temel plan fiyatına 50% ekler. SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) üzerinden çalışır — oyun, VoIP ve yayın için.
Proxy satın almanın dört yolu.
Biri bu iş yüküne uyar.
Tüm FineProxy adresleri IPv4 kullanır. Veri merkezi, özel ve ISP proxy’leri plan süresi boyunca statik kalır; dönüşümlü proxy’ler her istekte değişir. Statik planlara sınırsız trafik dahildir. Vurgulanan seçenek bu sayfanın birincil kullanım alanına uyar: Paket veri merkezi.
|Burada önerilirPaket veri merkeziBloklar halinde satılır, paylaşımlı
|ÖzelKişisel, tek bir IP'den
|ISPStatik, ISP'ye kayıtlı adresler
|DönenAPI kredisiyle faturalandırılır
|En uygun
|Yüksek hacimli botlar ve izlemeKalıcı hesap olmadan çalışma için.
|Uzun ömürlü hesap oturumlarıProfil başına bir adres, yalnızca sizin kullanımınızda.
|ASN'yi değerlendiren hedeflerBir internet sağlayıcısına kayıtlı.
|Toplama, hesap değilKalıcı oturum adresi değiştirmemeli.
|Adres başına kişi
|En fazla 5İtibar kısmen komşularınıza bağlıdır.
|1 — sizTüm süre boyunca başka kimse kullanmaz.
|En fazla 5
|Paylaşımlı havuz
|Platform güveni
|StandartVeri merkezi ASN
|Yüksek — özel kullanım
|Yüksek — ISP kayıtlı
|Havuza göre değişir
|Başlangıç fiyatı
|$12 / 100 IPs$0.12 adres başına, aylık
|$12 / 100 IPsTam ihtiyacınız olanı satın alın.
|$30 / 100 IPs$0.30 adres başına, aylık
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Minimum sipariş
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2.5M kredi
|Adres süresi
|Dönem boyunca statik
|Dönem boyunca statik
|Dönem boyunca statik
|İstekte değişir
|Bant genişliği
|Kotasız
|Kotasız
|Kotasız
|KredilerGigabayt değil, istek başına faturalandırılır.
|UDP / sesli aramalar
|İsteğe bağlı eklenti
|İsteğe bağlı eklenti
|İsteğe bağlı eklenti
|Kullanılamaz
|Protokoller
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Kimlik doğrulama
|İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.
|İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.
|İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.
|API anahtarı
|Planları görüntüleyin
|Özel proxy planlarını görüntüleyin
|ISP planlarını görüntüleyin
|Planları görüntüleyin
Paket veri merkezi
Bloklar halinde satılır, paylaşımlı
Yüksek hacimli botlar ve izlemeKalıcı hesap olmadan çalışma için.
En fazla 5İtibar kısmen komşularınıza bağlıdır.
StandartVeri merkezi ASN
$12 / 100 IPs$0.12 adres başına, aylık
100 IP
Dönem boyunca statik
Kotasız
İsteğe bağlı eklenti
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.
Özel
Kişisel, tek bir IP'den
Uzun ömürlü hesap oturumlarıProfil başına bir adres, yalnızca sizin kullanımınızda.
1 — sizTüm süre boyunca başka kimse kullanmaz.
Yüksek — özel kullanım
$12 / 100 IPsTam ihtiyacınız olanı satın alın.
1 IP
Dönem boyunca statik
Kotasız
İsteğe bağlı eklenti
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.
ISP
Statik, ISP'ye kayıtlı adresler
ASN'yi değerlendiren hedeflerBir internet sağlayıcısına kayıtlı.
En fazla 5
Yüksek — ISP kayıtlı
$30 / 100 IPs$0.30 adres başına, aylık
100 IP
Dönem boyunca statik
Kotasız
İsteğe bağlı eklenti
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.
Dönen
API kredisiyle faturalandırılır
Toplama, hesap değilKalıcı oturum adresi değiştirmemeli.
Paylaşımlı havuz
Havuza göre değişir
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2.5M kredi
İstekte değişir
KredilerGigabayt değil, istek başına faturalandırılır.
Kullanılamaz
HTTP, SOCKS5
API anahtarı
48 saatlik proxy’ler
Görevinize uygun bir plan oluşturun ve proxy’leri gerçek kullanımda test edin. Seçtiğiniz yapılandırma için 48 saatlik ödeme yapın; fiyat kurulum sırasında hesaplanır.
Öne çıkan proxy konumları
FineProxy müşterilerinin en sık seçtiği sekiz proxy konumu.
Bir kez bağlanın.
Sonra sorun yeter.
FineProxy yerel bir MCP sunucusu: aracınıza tek bir URL yapıştırın, 49 kontrol paneli aracı kazansın — satın alma, yenilemeler, IP rotasyonu, izin verilen IP listeleri, kullanım analitikleri, faturalar ve destek. Aynı işlemler bir REST API çağrıları kendiniz yazmayı tercih ediyorsanız.
Sonra şöyle deyin
- Avrupa'da 1.000 FineProxy veri merkezi IP satın alın
- FineProxy proxy planımın otomatik yenilemesini etkinleştirin
- Bu hafta süresi dolan tüm FineProxy proxy hizmetlerini görüntüleyin
- FineProxy proxy listemi JSON olarak dışa aktarın
- FineProxy proxy planlarımın durumunu ve fatura ayrıntılarını görüntüleyin
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Yapılandırmayı kaydettikten sonra Claude'u yeniden başlatın. FineProxy'nin 49 aracı ardından kullanılabilir araç listesinde görünür.
Ajanın yapmayacağı şeyler — ne isterseniz isteyin
Paranızı harcamak
Altı araç bakiyeye dokunur ve altısının da
wallet:spend izni gerekir. Bunu anahtardan çıkarırsanız ajan diğer her şeyi çalıştırabilir.
Teklif edilenden fazla ödeme
Her satın alma, teklifteki
expected_total_cents değerini taşır. Bir sent sapma olursa çağrı reddedilir ve hiçbir ücret alınmaz.
Keyfi iptal
Geri alınamaz iki araç,
confirm=true olmadan çalışmayı reddeder. Sonlandırma yan etki olarak gerçekleşemez.
Çift tahsilat
Para hareketi çağrıları bir
idempotency_key ister. Zaman aşımından sonraki yeniden deneme aynı tahsilatı sonuçlandırır, ikincisini değil.
Manuel kurulum
Adım adım kurulum rehberi için işletim sisteminizi, tarayıcınızı veya proxy uygulamanızı seçin.
Sistemler
Tarayıcılar
Uygulamalar
Hız için tasarlandı.
Trafik asla ölçülmez.
FineProxy, standart uzak sunucu testlerimizde 500 Mbps'ye kadar çıktı. Web veri kazıma iş yüklerinde tavan genellikle hedef sitenin hız limitiydi—proxy'nin değil.
Test yöntemi: 1,973,500 bağlantı denemesi artı tek bir proxy IP üzerinden 96 iş parçacığına kadar eşzamanlı çalıştırmalar.
500 Mbps
standart uzak sunucu testlerinde proxy başına
99.97%
oranında bağlantı 1,973,500 istekte kuruldu
96
tek IP'de performans kaybı olmadan eşzamanlı iş parçacığı
0
bant genişliği limiti — her planda sınırsız trafik
Özel AMD EPYC
Kendi sunucularımız; bağlantı noktası için yarışan paylaşımlı VPS komşusu yok.
Kendi alt ağlarımız
IP'ler başka bir sağlayıcıdan yeniden satılmaz; kendi elimizdeki aralıklardan gelir.
80 Gbps uplink
Sunucu başına kapasite payı—tek bir proxy oturumu için taahhüt değil.
Tier III / IV
Konumlarımızda yedekli güç ve soğutmalı veri merkezleri.
Gerçek aktarım hızı rota, hedef, ağ koşulları ile kullanıcının ekipman yapılandırması ve performansına bağlıdır. 500 Mbps ev interneti kullanan bir dizüstü bilgisayar uygulamada yaklaşık 468 Mbps'ye ulaşırken, uzak sunucular standart testlerde 500 Mbps'ye kadar çıktı. Avrupa ve ABD'de doğru yapılandırılmış yüksek performanslı sunuculardaki istisnai testlerde aktarım 700 Mbps'ye kadar çıktı; bu, oturum başına tipik bir sonuç değildir.
Bu sayfadaki her iddia, başkalarının sözleriyle.
Tek bir doğrulanmış yorum havuzundan seçilmiş, özgün kaynağına bağlı ilgili müşteri geri bildirimleri.
Trafik asla ölçülmez
FineProxy’yi 2 yıldır kullanıyoruz. Sınırsız bant genişliği ve bağlantı gerçekten harika ve istikrarlı. Kesinlikle tavsiye ederim.
Çok iyi ürün, beğendim. Her şey iyi çalışıyor: sınırsız trafik, en yüksek hız ve piyasadaki en düşük fiyat. Teknik destek her zaman erişilebilir ve duyarlı. Arkadaşlarıma da önereceğim.
Minimum siparişler
Bunu diğerlerinden ayıran şey IP havuzunun kalitesi. Aldığım 100 IP’nin tamamı konut düzeyindeydi ve hiçbir zaman tespit sistemlerini tetiklemedi. Gerçekten çalışan temiz, dönen proxy’lere ihtiyacınız varsa başka yere bakmayın.
Veri araştırması için güvenilir bir dönen proxy çözümüne ihtiyacım vardı ve bu hizmet beklentimi karşıladı. 100 IP’nin tamamı temiz ve hızlı yanıt veriyor. Müşteri desteği kurulumla ilgili sorularımı bir saat içinde yanıtladı. Hiç tereddüt etmeden yenileyeceğim.
Destek
Yüksek hızlara, uzun çalışma süresine ve geniş bir IP havuzuna sahip mükemmel bir proxy hizmeti. Web kazıma, yayın izleme ve gizlilik için ideal. Kullanımı kolay, desteği hızlı yanıt veriyor ve genel performansı güçlü.
FineProxy’yi kullanırken harika bir deneyim yaşadım. Proxy’lerinin hızı ve kararlılığı olağanüstü, ayrıca farklı kullanım alanları için çok çeşitli seçenekler sunuyorlar. Kurulum basitti ve müşteri destekleri her zaman erişilebilir ve verimli. Güvenilir bir proxy çözümüne ihtiyaç duyan herkese FineProxy’yi şiddetle tavsiye ederim!
FineProxy aylık proxy fiyatları ne kadar?$0.07/IP aylık
Veri merkezi proxy'ler IP başına aylık $0,07'den, ISP proxy'ler ise IP başına aylık $0,25'ten başlar. Ne kadar fazla IP alırsanız, birim fiyat o kadar düşer. ISP proxy'ler, konut ASN sınıflandırması nedeniyle daha pahalıdır. Detaylı fiyat kademeleri plan sayfasında yer alır — gizli ücret veya GB başına ek masraf yoktur. Aylık fiyat, ne kadar trafik kullanırsanız kullanın sabit kalır.
Ay ortasında veri merkezi ve ISP proxy'ler arasında geçiş yapabilir miyim?Destekle iletişime geçin
Planınızı düzenlemek için destek ekibiyle iletişime geçin. Dönem ortasında proxy türü değişikliği mümkündür; ancak veri merkezi ve ISP aralıkları farklı havuzlardan geldiği için IP adresleriniz değişecektir.
Birden fazla ay taahhüt vermem gerekiyor mu?Hayır
Hayır. FineProxy uzun vadeli sözleşme olmaksızın aylık faturalandırma sunar. Her yenileme döneminde planınızı iptal edebilir veya değiştirebilirsiniz. Üç ay ya da daha uzun süre proxy kullanacağınızı biliyorsanız, uzun vadeli taahhütler genellikle daha uygun IP başına fiyatlar sunar.
Zamanında yenilemezsem ne olur?IP'ler serbest kalır
IP'leriniz havuza geri bırakılır. Süre dolduktan kısa bir süre sonra yenilerseniz, aynı adresleri yeniden atamaya çalışırız ancak garanti edilmez. Kesintilerden kaçınmak için otomatik yenileme kurun.