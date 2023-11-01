Veri merkezi proxy'ler IP başına aylık $0,07'den, ISP proxy'ler ise IP başına aylık $0,25'ten başlar. Ne kadar fazla IP alırsanız, birim fiyat o kadar düşer. ISP proxy'ler, konut ASN sınıflandırması nedeniyle daha pahalıdır. Detaylı fiyat kademeleri plan sayfasında yer alır — gizli ücret veya GB başına ek masraf yoktur. Aylık fiyat, ne kadar trafik kullanırsanız kullanın sabit kalır.