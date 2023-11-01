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Aylık Proxy

Görevlerinizi ölçeklendirmek için IPv4 paketleri. HTTP/HTTPS/SOCKS5, ödeme sonrası otomatik teslimat, sınırsız trafik ve API erişimini destekler.

Planınızı yapılandırın →48 saatlik proxy’ler
KotasızGB başına ücret yok
AMD EPYCEn yeni nesil sunucu donanımı
80 Gbps'ye kadarSunucu başına uplink
REST + MCPAPI ile sağlayın ve yönetin

Aylık veri merkezi veya ISP proxy'lerinizi oluşturun.

Tam iş yükünüze göre bir plan oluşturun. Proxy türünü, konumları, IP hacmini, fatura dönemini ve isteğe bağlı UDP desteğini seçin—fiyat anında güncellenir.

ÜlkeIP sayısı
UDP desteği
Kapalı

Temel plan fiyatına 50% ekler. SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) üzerinden çalışır — oyun, VoIP ve yayın için.

Tek pakette birden fazla ülke, ek beyaz liste IP’leri veya bağlantılar mı gerekiyor?Kontrol panelinde oluşturun

Proxy satın almanın dört yolu.
Biri bu iş yüküne uyar.

Tüm FineProxy adresleri IPv4 kullanır. Veri merkezi, özel ve ISP proxy’leri plan süresi boyunca statik kalır; dönüşümlü proxy’ler her istekte değişir. Statik planlara sınırsız trafik dahildir. Vurgulanan seçenek bu sayfanın birincil kullanım alanına uyar: Paket veri merkezi.

Burada önerilirPaket veri merkeziBloklar halinde satılır, paylaşımlıÖzelKişisel, tek bir IP'denISPStatik, ISP'ye kayıtlı adreslerDönenAPI kredisiyle faturalandırılır
En uygunYüksek hacimli botlar ve izlemeKalıcı hesap olmadan çalışma için.Uzun ömürlü hesap oturumlarıProfil başına bir adres, yalnızca sizin kullanımınızda.ASN'yi değerlendiren hedeflerBir internet sağlayıcısına kayıtlı.Toplama, hesap değilKalıcı oturum adresi değiştirmemeli.
Adres başına kişiEn fazla 5İtibar kısmen komşularınıza bağlıdır.1 — sizTüm süre boyunca başka kimse kullanmaz.En fazla 5Paylaşımlı havuz
Platform güveniStandartVeri merkezi ASNYüksek — özel kullanımYüksek — ISP kayıtlıHavuza göre değişir
Başlangıç fiyatı$12 / 100 IPs$0.12 adres başına, aylık$12 / 100 IPsTam ihtiyacınız olanı satın alın.$30 / 100 IPs$0.30 adres başına, aylık$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimum sipariş100 IP1 IP100 IP2.5M kredi
Adres süresiDönem boyunca statikDönem boyunca statikDönem boyunca statikİstekte değişir
Bant genişliğiKotasızKotasızKotasızKredilerGigabayt değil, istek başına faturalandırılır.
UDP / sesli aramalarİsteğe bağlı eklentiİsteğe bağlı eklentiİsteğe bağlı eklentiKullanılamaz
ProtokollerHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
Kimlik doğrulamaİzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.API anahtarı
Planları görüntüleyinÖzel proxy planlarını görüntüleyinISP planlarını görüntüleyinPlanları görüntüleyin
Burada önerilir

Paket veri merkezi

Bloklar halinde satılır, paylaşımlı

En uygun

Yüksek hacimli botlar ve izlemeKalıcı hesap olmadan çalışma için.

Adres başına kişi

En fazla 5İtibar kısmen komşularınıza bağlıdır.

Platform güveni

StandartVeri merkezi ASN

Başlangıç fiyatı

$12 / 100 IPs$0.12 adres başına, aylık

Minimum sipariş

100 IP

Adres süresi

Dönem boyunca statik

Bant genişliği

Kotasız

UDP / sesli aramalar

İsteğe bağlı eklenti

Protokoller

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Kimlik doğrulama

İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.

Planları görüntüleyin

Özel

Kişisel, tek bir IP'den

En uygun

Uzun ömürlü hesap oturumlarıProfil başına bir adres, yalnızca sizin kullanımınızda.

Adres başına kişi

1 — sizTüm süre boyunca başka kimse kullanmaz.

Platform güveni

Yüksek — özel kullanım

Başlangıç fiyatı

$12 / 100 IPsTam ihtiyacınız olanı satın alın.

Minimum sipariş

1 IP

Adres süresi

Dönem boyunca statik

Bant genişliği

Kotasız

UDP / sesli aramalar

İsteğe bağlı eklenti

Protokoller

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Kimlik doğrulama

İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.

Özel proxy planlarını görüntüleyin

ISP

Statik, ISP'ye kayıtlı adresler

En uygun

ASN'yi değerlendiren hedeflerBir internet sağlayıcısına kayıtlı.

Adres başına kişi

En fazla 5

Platform güveni

Yüksek — ISP kayıtlı

Başlangıç fiyatı

$30 / 100 IPs$0.30 adres başına, aylık

Minimum sipariş

100 IP

Adres süresi

Dönem boyunca statik

Bant genişliği

Kotasız

UDP / sesli aramalar

İsteğe bağlı eklenti

Protokoller

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Kimlik doğrulama

İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.

ISP planlarını görüntüleyin

Dönen

API kredisiyle faturalandırılır

En uygun

Toplama, hesap değilKalıcı oturum adresi değiştirmemeli.

Adres başına kişi

Paylaşımlı havuz

Platform güveni

Havuza göre değişir

Başlangıç fiyatı

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimum sipariş

2.5M kredi

Adres süresi

İstekte değişir

Bant genişliği

KredilerGigabayt değil, istek başına faturalandırılır.

UDP / sesli aramalar

Kullanılamaz

Protokoller

HTTP, SOCKS5

Kimlik doğrulama

API anahtarı

Planları görüntüleyin

48 saatlik proxy’ler

Görevinize uygun bir plan oluşturun ve proxy’leri gerçek kullanımda test edin. Seçtiğiniz yapılandırma için 48 saatlik ödeme yapın; fiyat kurulum sırasında hesaplanır.

48 saatlik proxy’ler

Öne çıkan proxy konumları

FineProxy müşterilerinin en sık seçtiği sekiz proxy konumu.

Tüm konumları görüntüleyin

Bir kez bağlanın.
Sonra sorun yeter.

FineProxy yerel bir MCP sunucusu: aracınıza tek bir URL yapıştırın, 49 kontrol paneli aracı kazansın — satın alma, yenilemeler, IP rotasyonu, izin verilen IP listeleri, kullanım analitikleri, faturalar ve destek. Aynı işlemler bir REST API çağrıları kendiniz yazmayı tercih ediyorsanız.

Sonra şöyle deyin

  • Avrupa'da 1.000 FineProxy veri merkezi IP satın alın
  • FineProxy proxy planımın otomatik yenilemesini etkinleştirin
  • Bu hafta süresi dolan tüm FineProxy proxy hizmetlerini görüntüleyin
  • FineProxy proxy listemi JSON olarak dışa aktarın
  • FineProxy proxy planlarımın durumunu ve fatura ayrıntılarını görüntüleyin
Daha fazla bilgi API anahtarı oluşturun
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Yapılandırmayı kaydettikten sonra Claude'u yeniden başlatın. FineProxy'nin 49 aracı ardından kullanılabilir araç listesinde görünür.

Ajanın yapmayacağı şeyler — ne isterseniz isteyin

Paranızı harcamak

Altı araç bakiyeye dokunur ve altısının da wallet:spend izni gerekir. Bunu anahtardan çıkarırsanız ajan diğer her şeyi çalıştırabilir.

Teklif edilenden fazla ödeme

Her satın alma, teklifteki expected_total_cents değerini taşır. Bir sent sapma olursa çağrı reddedilir ve hiçbir ücret alınmaz.

Keyfi iptal

Geri alınamaz iki araç, confirm=true olmadan çalışmayı reddeder. Sonlandırma yan etki olarak gerçekleşemez.

Çift tahsilat

Para hareketi çağrıları bir idempotency_key ister. Zaman aşımından sonraki yeniden deneme aynı tahsilatı sonuçlandırır, ikincisini değil.

MCP: 49 araç · 9 izin kapsamıJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · durumsuzREST API: 49 işlem · OpenAPI 3.1

Manuel kurulum

Adım adım kurulum rehberi için işletim sisteminizi, tarayıcınızı veya proxy uygulamanızı seçin.

TÜM ENTEGRASYONLAR

Sistemler

Tarayıcılar

Uygulamalar

Hız için tasarlandı.
Trafik asla ölçülmez.

FineProxy, standart uzak sunucu testlerimizde 500 Mbps'ye kadar çıktı. Web veri kazıma iş yüklerinde tavan genellikle hedef sitenin hız limitiydi—proxy'nin değil.

Test yöntemi: 1,973,500 bağlantı denemesi artı tek bir proxy IP üzerinden 96 iş parçacığına kadar eşzamanlı çalıştırmalar.

500 Mbps

standart uzak sunucu testlerinde proxy başına

99.97%

oranında bağlantı 1,973,500 istekte kuruldu

96

tek IP'de performans kaybı olmadan eşzamanlı iş parçacığı

0

bant genişliği limiti — her planda sınırsız trafik

Özel AMD EPYC

Kendi sunucularımız; bağlantı noktası için yarışan paylaşımlı VPS komşusu yok.

Kendi alt ağlarımız

IP'ler başka bir sağlayıcıdan yeniden satılmaz; kendi elimizdeki aralıklardan gelir.

80 Gbps uplink

Sunucu başına kapasite payı—tek bir proxy oturumu için taahhüt değil.

Tier III / IV

Konumlarımızda yedekli güç ve soğutmalı veri merkezleri.

Test notları

Gerçek aktarım hızı rota, hedef, ağ koşulları ile kullanıcının ekipman yapılandırması ve performansına bağlıdır. 500 Mbps ev interneti kullanan bir dizüstü bilgisayar uygulamada yaklaşık 468 Mbps'ye ulaşırken, uzak sunucular standart testlerde 500 Mbps'ye kadar çıktı. Avrupa ve ABD'de doğru yapılandırılmış yüksek performanslı sunuculardaki istisnai testlerde aktarım 700 Mbps'ye kadar çıktı; bu, oturum başına tipik bir sonuç değildir.

Bu sayfadaki her iddia, başkalarının sözleriyle.

Tek bir doğrulanmış yorum havuzundan seçilmiş, özgün kaynağına bağlı ilgili müşteri geri bildirimleri.

2011yılından beri proxy hizmeti

Trafik asla ölçülmez

FineProxy’yi 2 yıldır kullanıyoruz. Sınırsız bant genişliği ve bağlantı gerçekten harika ve istikrarlı. Kesinlikle tavsiye ederim.

David RhodesTrustpilot, 2+ yıl önceİngilizceden çevrildiKaynak

Çok iyi ürün, beğendim. Her şey iyi çalışıyor: sınırsız trafik, en yüksek hız ve piyasadaki en düşük fiyat. Teknik destek her zaman erişilebilir ve duyarlı. Arkadaşlarıma da önereceğim.

Anna FletcherFineProxy iç platformuİngilizceden çevrildiKaynak

Minimum siparişler

Bunu diğerlerinden ayıran şey IP havuzunun kalitesi. Aldığım 100 IP’nin tamamı konut düzeyindeydi ve hiçbir zaman tespit sistemlerini tetiklemedi. Gerçekten çalışan temiz, dönen proxy’lere ihtiyacınız varsa başka yere bakmayın.

IgorDieg, Bu yılİngilizceden çevrildiKaynak

Veri araştırması için güvenilir bir dönen proxy çözümüne ihtiyacım vardı ve bu hizmet beklentimi karşıladı. 100 IP’nin tamamı temiz ve hızlı yanıt veriyor. Müşteri desteği kurulumla ilgili sorularımı bir saat içinde yanıtladı. Hiç tereddüt etmeden yenileyeceğim.

IgorSaasHub, Bu yılİngilizceden çevrildiKaynak

Destek

Yüksek hızlara, uzun çalışma süresine ve geniş bir IP havuzuna sahip mükemmel bir proxy hizmeti. Web kazıma, yayın izleme ve gizlilik için ideal. Kullanımı kolay, desteği hızlı yanıt veriyor ve genel performansı güçlü.

asapanowmanNorton Safe Web, Geçen yılİngilizceden çevrildiKaynak

FineProxy’yi kullanırken harika bir deneyim yaşadım. Proxy’lerinin hızı ve kararlılığı olağanüstü, ayrıca farklı kullanım alanları için çok çeşitli seçenekler sunuyorlar. Kurulum basitti ve müşteri destekleri her zaman erişilebilir ve verimli. Güvenilir bir proxy çözümüne ihtiyaç duyan herkese FineProxy’yi şiddetle tavsiye ederim!

Tan NguyenProxyRate, Geçen yılİngilizceden çevrildiKaynak

Yorumlar tam metin olarak aktarılır. Müşterinin yanıtlayabileceğimiz bir konuyu dile getirdiği yerde, özgün platformdaki yanıtımız da birlikte gösterilir.

Tüm müşteri yorumları
FineProxy aylık proxy fiyatları ne kadar?$0.07/IP aylık

Veri merkezi proxy'ler IP başına aylık $0,07'den, ISP proxy'ler ise IP başına aylık $0,25'ten başlar. Ne kadar fazla IP alırsanız, birim fiyat o kadar düşer. ISP proxy'ler, konut ASN sınıflandırması nedeniyle daha pahalıdır. Detaylı fiyat kademeleri plan sayfasında yer alır — gizli ücret veya GB başına ek masraf yoktur. Aylık fiyat, ne kadar trafik kullanırsanız kullanın sabit kalır.

Ay ortasında veri merkezi ve ISP proxy'ler arasında geçiş yapabilir miyim?Destekle iletişime geçin

Planınızı düzenlemek için destek ekibiyle iletişime geçin. Dönem ortasında proxy türü değişikliği mümkündür; ancak veri merkezi ve ISP aralıkları farklı havuzlardan geldiği için IP adresleriniz değişecektir.

Birden fazla ay taahhüt vermem gerekiyor mu?Hayır

Hayır. FineProxy uzun vadeli sözleşme olmaksızın aylık faturalandırma sunar. Her yenileme döneminde planınızı iptal edebilir veya değiştirebilirsiniz. Üç ay ya da daha uzun süre proxy kullanacağınızı biliyorsanız, uzun vadeli taahhütler genellikle daha uygun IP başına fiyatlar sunar.

Zamanında yenilemezsem ne olur?IP'ler serbest kalır

IP'leriniz havuza geri bırakılır. Süre dolduktan kısa bir süre sonra yenilerseniz, aynı adresleri yeniden atamaya çalışırız ancak garanti edilmez. Kesintilerden kaçınmak için otomatik yenileme kurun.