Özel Proxy
Tamamen size özel: HTTP/HTTPS/SOCKS5 desteği, IP bazlı SSL sertifikaları, sınırsız bant genişliği, 500 Mbps'ye kadar hız — 0,07$ IP/ay'dan başlayan fiyatlarla.
Özel proxy planınızı oluşturun.
Tam iş yükünüze göre bir plan oluşturun. Proxy türünü, konumları, IP hacmini, fatura dönemini ve isteğe bağlı UDP desteğini seçin—fiyat anında güncellenir.
Güncel planlar yükleniyor…
Temel plan fiyatına 50% ekler. SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) üzerinden çalışır — oyun, VoIP ve yayın için.
Proxy satın almanın dört yolu.
Biri bu iş yüküne uyar.
Tüm FineProxy adresleri IPv4 kullanır. Veri merkezi, özel ve ISP proxy’leri plan süresi boyunca statik kalır; dönüşümlü proxy’ler her istekte değişir. Statik planlara sınırsız trafik dahildir. Vurgulanan seçenek bu sayfanın birincil kullanım alanına uyar: Özel.
|Paket veri merkeziBloklar halinde satılır, paylaşımlı
|Burada önerilirÖzelKişisel, tek bir IP'den
|ISPStatik, ISP'ye kayıtlı adresler
|DönenAPI kredisiyle faturalandırılır
|En uygun
|Yüksek hacimli botlar ve izlemeKalıcı hesap olmadan çalışma için.
|Uzun ömürlü hesap oturumlarıProfil başına bir adres, yalnızca sizin kullanımınızda.
|ASN'yi değerlendiren hedeflerBir internet sağlayıcısına kayıtlı.
|Toplama, hesap değilKalıcı oturum adresi değiştirmemeli.
|Adres başına kişi
|En fazla 5İtibar kısmen komşularınıza bağlıdır.
|1 — sizTüm süre boyunca başka kimse kullanmaz.
|En fazla 5
|Paylaşımlı havuz
|Platform güveni
|StandartVeri merkezi ASN
|Yüksek — özel kullanım
|Yüksek — ISP kayıtlı
|Havuza göre değişir
|Başlangıç fiyatı
|$12 / 100 IPs$0.12 adres başına, aylık
|$12 / 100 IPsTam ihtiyacınız olanı satın alın.
|$30 / 100 IPs$0.30 adres başına, aylık
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Minimum sipariş
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2.5M kredi
|Adres süresi
|Dönem boyunca statik
|Dönem boyunca statik
|Dönem boyunca statik
|İstekte değişir
|Bant genişliği
|Kotasız
|Kotasız
|Kotasız
|KredilerGigabayt değil, istek başına faturalandırılır.
|UDP / sesli aramalar
|İsteğe bağlı eklenti
|İsteğe bağlı eklenti
|İsteğe bağlı eklenti
|Kullanılamaz
|Protokoller
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Kimlik doğrulama
|İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.
|İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.
|İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.
|API anahtarı
|Planları görüntüleyin
|Özel proxy planlarını görüntüleyin
|ISP planlarını görüntüleyin
|Planları görüntüleyin
Özel
Kişisel, tek bir IP'den
Uzun ömürlü hesap oturumlarıProfil başına bir adres, yalnızca sizin kullanımınızda.
1 — sizTüm süre boyunca başka kimse kullanmaz.
Yüksek — özel kullanım
$12 / 100 IPsTam ihtiyacınız olanı satın alın.
1 IP
Dönem boyunca statik
Kotasız
İsteğe bağlı eklenti
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.
Paket veri merkezi
Bloklar halinde satılır, paylaşımlı
Yüksek hacimli botlar ve izlemeKalıcı hesap olmadan çalışma için.
En fazla 5İtibar kısmen komşularınıza bağlıdır.
StandartVeri merkezi ASN
$12 / 100 IPs$0.12 adres başına, aylık
100 IP
Dönem boyunca statik
Kotasız
İsteğe bağlı eklenti
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.
ISP
Statik, ISP'ye kayıtlı adresler
ASN'yi değerlendiren hedeflerBir internet sağlayıcısına kayıtlı.
En fazla 5
Yüksek — ISP kayıtlı
$30 / 100 IPs$0.30 adres başına, aylık
100 IP
Dönem boyunca statik
Kotasız
İsteğe bağlı eklenti
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.
Dönen
API kredisiyle faturalandırılır
Toplama, hesap değilKalıcı oturum adresi değiştirmemeli.
Paylaşımlı havuz
Havuza göre değişir
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2.5M kredi
İstekte değişir
KredilerGigabayt değil, istek başına faturalandırılır.
Kullanılamaz
HTTP, SOCKS5
API anahtarı
48 saatlik proxy’ler
Görevinize uygun bir plan oluşturun ve proxy’leri gerçek kullanımda test edin. Seçtiğiniz yapılandırma için 48 saatlik ödeme yapın; fiyat kurulum sırasında hesaplanır.
Öne çıkan proxy konumları
FineProxy müşterilerinin en sık seçtiği sekiz proxy konumu.
Bir kez bağlanın.
Sonra sorun yeter.
FineProxy yerel bir MCP sunucusu: aracınıza tek bir URL yapıştırın, 49 kontrol paneli aracı kazansın — satın alma, yenilemeler, IP rotasyonu, izin verilen IP listeleri, kullanım analitikleri, faturalar ve destek. Aynı işlemler bir REST API çağrıları kendiniz yazmayı tercih ediyorsanız.
Sonra şöyle deyin
- Amerika Birleşik Devletleri'nde bir özel proxy satın alın
- Başka bir ülkede özel proxy ekleyin
- Özel proxy listemi JSON olarak dışa aktarın
- Proxy hizmetimin izin verilen IP listesini güncelleyin
- Hizmetimin durumunu ve sonraki son ödeme tarihini görüntüleyin
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Yapılandırmayı kaydettikten sonra Claude'u yeniden başlatın. FineProxy'nin 49 aracı ardından kullanılabilir araç listesinde görünür.
Ajanın yapmayacağı şeyler — ne isterseniz isteyin
Paranızı harcamak
Altı araç bakiyeye dokunur ve altısının da
wallet:spend izni gerekir. Bunu anahtardan çıkarırsanız ajan diğer her şeyi çalıştırabilir.
Teklif edilenden fazla ödeme
Her satın alma, teklifteki
expected_total_cents değerini taşır. Bir sent sapma olursa çağrı reddedilir ve hiçbir ücret alınmaz.
Keyfi iptal
Geri alınamaz iki araç,
confirm=true olmadan çalışmayı reddeder. Sonlandırma yan etki olarak gerçekleşemez.
Çift tahsilat
Para hareketi çağrıları bir
idempotency_key ister. Zaman aşımından sonraki yeniden deneme aynı tahsilatı sonuçlandırır, ikincisini değil.
Manuel kurulum
Adım adım kurulum rehberi için işletim sisteminizi, tarayıcınızı veya proxy uygulamanızı seçin.
Sistemler
Tarayıcılar
Uygulamalar
Hız için tasarlandı.
Trafik asla ölçülmez.
FineProxy, standart uzak sunucu testlerimizde 500 Mbps'ye kadar çıktı. Web veri kazıma iş yüklerinde tavan genellikle hedef sitenin hız limitiydi—proxy'nin değil.
Test yöntemi: 1,973,500 bağlantı denemesi artı tek bir proxy IP üzerinden 96 iş parçacığına kadar eşzamanlı çalıştırmalar.
500 Mbps
standart uzak sunucu testlerinde proxy başına
99.97%
oranında bağlantı 1,973,500 istekte kuruldu
96
tek IP'de performans kaybı olmadan eşzamanlı iş parçacığı
0
bant genişliği limiti — her planda sınırsız trafik
Özel AMD EPYC
Kendi sunucularımız; bağlantı noktası için yarışan paylaşımlı VPS komşusu yok.
Kendi alt ağlarımız
IP'ler başka bir sağlayıcıdan yeniden satılmaz; kendi elimizdeki aralıklardan gelir.
80 Gbps uplink
Sunucu başına kapasite payı—tek bir proxy oturumu için taahhüt değil.
Tier III / IV
Konumlarımızda yedekli güç ve soğutmalı veri merkezleri.
Gerçek aktarım hızı rota, hedef, ağ koşulları ile kullanıcının ekipman yapılandırması ve performansına bağlıdır. 500 Mbps ev interneti kullanan bir dizüstü bilgisayar uygulamada yaklaşık 468 Mbps'ye ulaşırken, uzak sunucular standart testlerde 500 Mbps'ye kadar çıktı. Avrupa ve ABD'de doğru yapılandırılmış yüksek performanslı sunuculardaki istisnai testlerde aktarım 700 Mbps'ye kadar çıktı; bu, oturum başına tipik bir sonuç değildir.
Bu sayfadaki her iddia, başkalarının sözleriyle.
Tek bir doğrulanmış yorum havuzundan seçilmiş, özgün kaynağına bağlı ilgili müşteri geri bildirimleri.
Hesap çalıştırma
Fineproxy ile birkaç ay çalıştım. Proxy’ler iyi. Uzun zamandır sosyal ağlar için satın alıyorum. Sorular olduğunda yanıt çok hızlı geliyor. Koşullar çok esnek, her zaman anlaşabilirsiniz. Genel olarak izlenimlerim son derece olumlu. Şiddetle tavsiye ederim.
Çalışma süresi: Bağlantı kesintisi olmadan 3–7 gün boyunca kararlı kalan mükemmel proxy’ler Hız: TikTok, Gmail ve kripto cüzdanlarına giriş yapmak için yeterince hızlı Desteklenen protokoller: HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5 ve hatta UDP Küresel kapsam: ABD, Almanya, Fransa, Japonya ve daha fazlası
Minimum siparişler
İyi proxy’ler, kontrol ettim. Büyük bir IP paketi satın aldım; hepsi aktif, sorunsuz çalışıyor. Daha önce kullandığım başka bir sağlayıcıdan daha pahalı ama burada kalite daha iyi ve adres sayısı daha fazla. Kriptoyla ödeme yapabilmek de kullanışlı; bu da benim için bir artı. Genel olarak memnunum.
Mükemmel proxy’ler saat gibi çalışıyor. Bir yıldır kullanıyorum, sürekli kullanıyorum ve 1.000 tane satın alıyorum.
Destek
FineProxy’yi kullanırken harika bir deneyim yaşadım. Proxy’lerinin hızı ve kararlılığı olağanüstü, ayrıca farklı kullanım alanları için çok çeşitli seçenekler sunuyorlar. Kurulum basitti ve müşteri destekleri her zaman erişilebilir ve verimli. Güvenilir bir proxy çözümüne ihtiyaç duyan herkese FineProxy’yi şiddetle tavsiye ederim!
FineProxy hizmetlerini bir süredir kullanıyorum ve kalitesinden son derece memnunum. Bağlantılar çok kararlı, IP adresleri hiçbir sorun çıkarmadan çalışıyor ve hız sürekli yüksek. Gerektiğinde müşteri desteği de son derece hızlı yanıt veriyor. Güvenilir proxy arayan herkese şiddetle tavsiye ederim.
"Özel" (private) ve "adanmış" (dedicated) proxy arasındaki gerçek fark nedir?Fark yok
Pratikte — hiçbir fark yoktur. Sektör, her iki terimi de aynı şey için kullanır: yalnızca tek bir kullanıcıya atanan bir proxy IP'si. Bazı sağlayıcılar "özel" (şu anda paylaşılmıyor) ile "adanmış" (kalıcı olarak atanmış) arasında ayrım yapar; ancak FineProxy'de her ikisi de aynı anlama gelir: sizin IP'niz, yalnızca size özel erişim, tüm kiralama süresi boyunca.
Özel proxy ile dönen proxy arasındaki fark nedir?Sabit ve dönen
Özel proxy size, tüm kiralama süreniz boyunca aynı kalan sabit bir IP adresi sunar; zaman içinde bu IP'nin itibarını siz inşa edip kontrol edebilirsiniz. Dönen proxy'lerde her istekte (veya belirli aralıklarla) yeni bir IP atanır; bu, adres çeşitliliğine ihtiyaç duyduğunuz yüksek hacimli scraping işlemleri için faydalıdır. İşin diğer tarafı: dönen proxy'lerde her IP'nin geçmişi üzerinde kontrolünüz olmaz, bu nedenle zaten işaretlenmiş adreslere denk gelebilirsiniz. Özel proxy'ler, tutarlı kimliğin ve temiz itibarın önemli olduğu durumlarda — hesap yönetimi, SEO izleme veya aynı güvenilir ziyaretçi olarak tanınmanın avantaj sağladığı herhangi bir görevde — daha doğru bir tercihtir.
Bunun paylaşımlı proxy'den farkı nedir?Yalnızca siz bağlanırsınız
Paylaşımlı proxy'de birden fazla kullanıcı aynı IP üzerinden aynı anda trafik gönderir. Başka bir kullanıcı o adresi kara listeye aldırırsa, siz de bundan etkilenirsiniz. IPinfo'nun 170 milyondan fazla proxy IP'si üzerinde gerçekleştirdiği analiz, paylaşımlı IPv4 adreslerinin büyük çoğunluğunun aynı anda birden fazla hizmet üzerinden erişilebilir olduğunu ortaya koydu — yani "özel" olarak sunulan paylaşımlı proxy'niz muhtemelen hiç de özel değil. Özel proxy bu riski ortadan kaldırır — adresi yalnızca siz kullanırsınız.
Başka bir sağlayıcıdan "özel" proxy'ler satın aldım ve zaten yasaklanmışlardı. Neden?Geri dönüştürülmüş adresler
Bu, düşündüğünüzden daha sık yaşanır. Birçok sağlayıcı, önceki müşterilerden kalan IP'leri uygun bir temizlik yapmadan geri dönüştürür ya da “özel” etiketi yalnızca IP'nin aktif olarak paylaşılmadığı anlamına gelir — ancak daha önce paylaşılmıştır ve hasar çoktan verilmiştir. Bazı sağlayıcılar IP'ler üzerinde hiçbir kontrole sahip değildir çünkü üst ağlardan yeniden satış yaparlar. FineProxy olarak altyapının ve adreslerin sahibi biziz. IP'niz size ulaşmadan önce başka servislerden geçirilmemiştir.
Kaç proxy'ye ihtiyacım var?Hesap başına bir
Göreve bağlıdır. Bir sosyal medya hesabı veya kişisel gezinme için bir proxy yeterlidir. Birden fazla profil yönetiyorsanız hesap başına bir proxy gerekir (10 hesap = 10 proxy). Kazıma (scraping) işlemlerinde sayı, hedefin hassasiyetine ve istek hacmine bağlıdır — 50'den binlerce adede kadar değişebilir. Hem tekil proxy hem de toplu paketler satıyoruz.
Bant genişliği gerçekten sınırsız mı?Evet
Evet. FineProxy'nin özel sınırsız proxy adresleri trafik sınırlaması içermez. İndirme, yükleme, yayın akışı — GB başına ücret yok ve kısıtlama yok. Bu, tüm protokoller için geçerlidir: HTTP, HTTPS ve SOCKS5.
Aynı proxy'yi hem HTTP hem de SOCKS5 için kullanabilir miyim?Evet
Evet. Her özel proxy, aynı IP üzerinde üç protokolü de destekler. Uygulamanızın ihtiyacına göre HTTP, HTTPS ve SOCKS5 arasında geçiş yapın. Ayrı bir satın alma gerekli değildir.
"IP başına bireysel SSL sertifikası" benim için ne anlama geliyor?İlk atlama şifrelemesi
Bu, cihazınızdan proxy'ye olan bağlantının SSL/TLS ile şifrelendiği anlamına gelir — yalnızca proxy'den web sitesine olan kısım değil. Çoğu sağlayıcı yalnızca ikinci yarıyı şifreler ve proxy kimlik bilgileriniz ile istek başlıklarınız ilk atlamada açık kalır. IP bazlı SSL sertifikalarımız bu açığı tamamen kapatır.
Satın almadan önce IP'lerin temiz olduğunu nasıl anlayabilirim?Doğrulayıp test edin
ASN itibarımızı IPinfo.io veya IPQS gibi kamuya açık araçlarla kontrol edebilirsiniz. Bunun ötesinde, FineProxy kendi IP adreslerine sahiptir — birden fazla proxy hizmetinde görünen paylaşımlı havuzlardan yeniden satış yapmıyoruz. Bir IP temiz olarak geliyorsa ve yalnızca siz kullanıyorsanız, temiz kalır. Doğrulamak için gerçek hedef sitelerinizde test yapmanızı öneririz.
Çalışma süresi garantisi veriyor musunuz? Proxy'im devre dışı kalırsa ne olur?99.9% çalışma süresi
Altyapımız genelinde ,9 çalışma süresi sağlıyor ve bunu 7/24 izleme ile destekliyoruz. Tüm ağ kanalları yedeklidir ve sunucu yükleri kesintileri en aza indirmek için dengelenir. Bir sorun yaşanması durumunda destek talebi açabilirsiniz; etkilenen alt ağları hızla değiştiririz — hizmet genellikle birkaç saat içinde yeniden devreye girer.
Kripto para kabul ediyor musunuz?Evet
Evet. Bitcoin ve diğer kripto paralar ödeme sırasında kabul edilmektedir. Ücretli özel proxy fiyatı ve ürünü, ödeme yönteminden bağımsız olarak aynıdır.
Belirli bir ülkede proxy alabilir miyim?Evet
Evet. FineProxy çeşitli konumlarda özel proxy'ler sunar. Satın alma sırasında ihtiyacınız olan ülkeyi seçebilir ve o bölgeden IP adresleri alabilirsiniz. Konum, tüm kiralama süresi boyunca garanti edilir.
Özel Proxy'ler:
Özel bir IP neden her şeyi değiştirir
IPinfo.io'nun 170 milyondan fazla proxy IP adresini analiz ettiği araştırma, paylaşımlı proxy IP'lerinin yaklaşık yarısının aynı anda birden fazla sağlayıcı altyapısı üzerinden erişilebilir olduğunu ortaya koydu. Paylaşımlı plandaki "özel" proxy'niz mi? Başka bir hizmetteki birinin tam şu an aynı adres üzerinden trafik gönderme ihtimali oldukça yüksek — ve o kişinin bu adresi ne için kullandığı hakkında hiçbir bilginiz yok. İşte bunu özel proxy'ler çözer. Bir IP, bir kullanıcı, tam kontrol.
"Özel" gerçekte ne anlama gelir
FineProxy'den özel proxy satın aldığınızda, o IPv4 adresi kiralama döneminin tamamı boyunca yalnızca size atanır. Platformumuzda veya başka herhangi bir platformda başka kimse onu kullanamaz. Biz sağlayıcıyız, bayi değiliz: bu IP'ler yalnızca ağımızda mevcuttur ve başka hiçbir hizmet aracılığıyla satılmaz.
Bu düşündüğünüzden çok daha önemlidir. İnsanlar düzenli olarak diğer sağlayıcılardan edindikleri “özel” proxy'lerin, üzerinde pazarlama etiketi bulunan paylaşılan bir havuzdan dönüştürülen adresler olduğunu keşfederler. Sağlayıcı, temizlik yapmadan aynı IP'yi yeni bir müşteriye yeniden atar ve alıcı, ilk isteğini göndermeden önce zaten kara listeye alınan IP'yi bulur. FineProxy'de aldığınız IP, hizmetler arasında dolaştırılmamıştır — kendi altyapımızdan gelir ve yalnızca sizin olarak kalır.
Durgun havuz sorunu
Başka bir sık karşılaşılan hayal kırıklığı: “ömür boyu” veya “süresi sona ermez” proxy paketleri satan sağlayıcılar. Çekici görünüyor, ancak ekonomi müşterinin lehine işlemiyor. Yinelenen gelir olmadan, bu sağlayıcıların IP havuzlarını bakımlaması veya yenilemesi için sıfır teşviki vardır. Zamanla, adresler yüzlerce önceki kullanıcıdan gelen istismarlar biriktirir, başarı oranları 'in altına düşer ve “ömür boyu” proxy etkili bir şekilde işe yaramaz hale gelir.
FineProxy farklı çalışır. Yaklaşık 100.000 veri merkezi IPv4 adresi havuzunu yönetiriz. Altyapıyı doğrudan kontrol ettiğimiz için, IP durumunu izleriz ve Spamhaus gibi istenmeyen posta veritabanına düşen herhangi bir adresi hemen kaldırırız. Aldığınız şey birinci günde gerçekten çalışır.
Paylaşımlı proxy itibarı neden sizin sorununuzdur
Paylaşımlı bir proxy'de, diğer kullanıcıların davranışları sizin sorununuz hâline gelir. Başka bir kullanıcı dün o IP'den bir e-ticaret sitesine yoğun istekler gönderdiyse, site bunu hatırlar. Bugün sizin temiz, meşru isteğiniz ulaşır — ve adres zaten işaretlenmiş olduğu için anında engellenir.
IPQS'ye göre, tespit veritabanları her saniye 10.000'den fazla proxy'yi kara listeye eklemektedir. Paylaşımlı altyapıda, temiz bir adres alma ihtimali her geçen gün düşmektedir. Araştırmalar, paylaşımlı proxy'lerde 'luk bir yasaklanma oranının, boşa giden istekler ve yeniden denemeler hesaba katıldığında, nominal 3$/GB maliyetinizi 4,29$/GB'a çıkardığını göstermektedir.
Ve birçok kişinin gözden kaçırdığı daha derin bir sorun daha var: ASN itibarı. Web siteleri yalnızca tekil IP'leri kontrol etmez — IP'nin bağlı olduğu tüm ağ bloğu (ASN) değerlendirilir. Bir sağlayıcının adres aralığı bot trafiğiyle biliniyorsa, o aralıktaki her IP — sizin adresiniz daha önce hiç kötüye kullanılmamış olsa bile — ekstra incelemeye tabi tutulur. FineProxy kendi IP bloklarına sahip olduğu ve üzerlerinde ne olduğunu kontrol ettiği için ASN'miz temiz bir geçmişe sahiptir — özel IP'niz bu kolektif itibardan doğrudan faydalanır.
FineProxy'den kişisel (bireysel) bir proxy ile itibarı ilk günden itibaren siz kontrol edersiniz. IP'yi aldığınızda temizdi ve başka kimse kullanmadığı için temiz kalmaya devam eder.
Sağlayıcı ve bayi: neden önemlidir
Proxy pazarındaki "sağlayıcıların" çoğu aslında bayidir. Bir avuç üst düzey altyapıdan toplu erişim satın alır ve yeniden paketlerler. Sonuç mu? Aynı IP havuzları farklı marka adlarıyla karşınıza çıkar ve bir hizmette yediğiniz ban, başka bir hizmetten aldığınız "özel" proxy'nin çoktan tehlikeye girmiş olabileceği anlamına gelir.
FineProxy kendi veri merkezi altyapısına sahiptir. Başka birinin adreslerini yeniden satmıyoruz. IP'nizin size özel olduğunu söylediğimizde, bu adres gerçekten başka hiçbir proxy hizmetinin kataloğunda bulunmuyor. Bu, çoğu sağlayıcının yapamayacağı bir taahhüttür — ve proxy'lerinizin uzun vadede çalışmaya devam etmesini sağlayan en önemli faktördür.
Kimlik doğrulama: nasıl bağlanırsınız
FineProxy, tüm bağlantılar için IP bağlama yöntemini kullanır — gerçek IP adresinizi bizimle kaydedersiniz ve o adresten gelen her bağlantı otomatik olarak yetkilendirilir. İletilecek kimlik bilgisi yok, sızacak veri yok. Sabit genel IP adresine sahip sunucular ve iş istasyonları için en ideal yöntemdir.
Genel IP'niz değişiyorsa (dizüstü bilgisayarlar, dinamik adresli ev bağlantıları), bağlama işlemine ilave olarak kullanıcı adı ve şifre kimlik doğrulaması sunuyoruz. Bu modda bağlamanız /21 alt ağ maskesi (subnet mask) dahilinde çalışır; yani ISP'niz adresinizi bu aralık içinde değiştirse bile erişiminiz kesilmez. Her iki yöntem de HTTP, HTTPS ve SOCKS5 üzerinde sorunsuz çalışır.
Müşterilerimizin birçoğu her ikisini de kullanır: üretim sunucuları için katı IP bağlama ve geliştirme ile test ortamları için /21 esnekliğine sahip oturum açma kimlik bilgileri.
Protokoller: HTTP, SSL ile HTTPS ve SOCKS5
Her FineProxy özel proxy'si üç protokolü destekler:
HTTP — standart web trafiği. Hızlı, basit, her şeyle uyumlu.
HTTPS — cihazınızdan proxy'ye kadar şifrelenmiş bağlantı. Her FineProxy IP'si kendi bireysel SSL sertifikasına sahiptir; bu sayede ilk atlama (cihazınızdan proxy'ye) yalnızca proxy-web sitesi ayağı değil, tamamen şifrelenir. Çoğu sağlayıcı yalnızca ikinci yarıyı şifreler ve kimlik bilgilerinizi ilk atlamada açık bırakır. Biz tüm zinciri şifreliyoruz. FineProxy üzerinden kurulan SSL/HTTPS özel proxy bağlantıları gerçek anlamda uçtan uça güvenlidir.
SOCKS5 — yalnızca web değil, her türlü trafiği yönetir. VoIP, oyun, özel protokoller — SOCKS5 tümünü tüneller. SOCKS5 proxy'lerimiz tam UDP desteği sunar; bu da sesli arama ve streaming gibi gerçek zamanlı uygulamalar için büyük önem taşır.
Miktara göre satın alma: birden binlerce adede kadar
Kişisel bir proje için tek bir proxy'ye mi ihtiyacınız var? Sosyal medya için 1 adet özel proxy satın alabilirsiniz — yalnızca size ait tek bir statik IP, tutarlı bir kimliğe ihtiyaç duyan tek bir hesap için idealdir.
Platform genelinde onlarca hesap yöneten bir ajans mı işletiyorsunuz? Her hesap, SEO sıralaması, sosyal medya yönetimi veya görevin gerektirdiği her şey için kendine özel bir proxy alır. IP'leri çakışmaz, oturumlar karışmaz.
Kazıma veya izleme için yüzlerce veya binlerce proxy'ye mi ölçeklendiriyorsunuz? FineProxy, toplu olarak uygun fiyatlı özel veri merkezi proxy hizmet paketleri sunar. IP başına fiyat hacim arttıkça düşer ve her adres yine sınırsız bant genişliği, bireysel SSL ve tam protokol desteği ile gelir.
Ölçeklenebilir ve hızlı bir özel proxy hizmetine ihtiyaç duyan ekipler için datacenter altyapımız bağlantı başına 500 Mbps'ye varan hızlar sunar. Karşılaştırma olarak, bütçe dostu sağlayıcılar genellikle istek başına 1,5-3 saniye gecikme ve -85 başarı oranı sunar. Altyapımız öncelikle hız için tasarlanmıştır — sizi yavaşlatan şey asla proxy olmamalıdır.
Satın almadan önce proxy kalitesi nasıl doğrulanır
Daha önce kötü deneyim yaşamış herkes için haklı bir endişe: ödemeden önce IP'lerin gerçekten temiz olduğunu nasıl anlarsınız?
Sağlayıcının IP'lerin sahibi mi yoksa bayisi mi olduğunu sorun. Net bir yanıt veremiyorsa bu bir uyarı işaretidir. IPinfo.io veya IPQS gibi herkese açık araçlarla sağlayıcının ASN geçmişini ve itibarını da kontrol edin.
FineProxy kendi IP'lerine sahiptir ve ASN'miz herkese açık olarak doğrulanabilir. Satın alma işlemi 24 saatlik para iade garantisi kapsamındadır; böylece proxy'leri gerçek hedeflerinizde test edip sonuçları mevcut çözümünüzle karşılaştırabilirsiniz — bu, herhangi bir tanıtım sayfasındaki iddiadan çok daha güvenilir bir karar dayanağıdır.