Özel Proxy

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Paylaşımlı bir proxy'de, diğer kullanıcıların davranışları sizin sorununuz hâline gelir. Başka bir kullanıcı dün o IP'den bir e-ticaret sitesine yoğun istekler gönderdiyse, site bunu hatırlar. Bugün sizin temiz, meşru isteğiniz ulaşır — ve adres zaten işaretlenmiş olduğu için anında engellenir.

IPQS'ye göre, tespit veritabanları her saniye 10.000'den fazla proxy'yi kara listeye eklemektedir. Paylaşımlı altyapıda, temiz bir adres alma ihtimali her geçen gün düşmektedir. Araştırmalar, paylaşımlı proxy'lerde 'luk bir yasaklanma oranının, boşa giden istekler ve yeniden denemeler hesaba katıldığında, nominal 3$/GB maliyetinizi 4,29$/GB'a çıkardığını göstermektedir.

Ve birçok kişinin gözden kaçırdığı daha derin bir sorun daha var: ASN itibarı. Web siteleri yalnızca tekil IP'leri kontrol etmez — IP'nin bağlı olduğu tüm ağ bloğu (ASN) değerlendirilir. Bir sağlayıcının adres aralığı bot trafiğiyle biliniyorsa, o aralıktaki her IP — sizin adresiniz daha önce hiç kötüye kullanılmamış olsa bile — ekstra incelemeye tabi tutulur. FineProxy kendi IP bloklarına sahip olduğu ve üzerlerinde ne olduğunu kontrol ettiği için ASN'miz temiz bir geçmişe sahiptir — özel IP'niz bu kolektif itibardan doğrudan faydalanır.

FineProxy'den kişisel (bireysel) bir proxy ile itibarı ilk günden itibaren siz kontrol edersiniz. IP'yi aldığınızda temizdi ve başka kimse kullanmadığı için temiz kalmaya devam eder.