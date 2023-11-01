Proksi Berdedikasi
Eksklusif untuk anda: sokongan HTTP/HTTPS/SOCKS5, sijil SSL setiap IP, lebar jalur tanpa had, kelajuan sehingga 500 Mbps — dari $0.07 IP/bulan.
Bina pelan proksi khusus anda.
Bina pelan mengikut beban kerja sebenar anda. Pilih jenis proksi, lokasi, jumlah IP, tempoh pengebilan dan sokongan UDP pilihan — harga dikemas kini serta-merta.
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Menambah 50% pada harga asas pelan. Berfungsi melalui SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) untuk permainan, VoIP dan penstriman.
Empat cara untuk membeli proksi.
Satu sesuai untuk beban kerja ini.
Semua alamat FineProxy menggunakan IPv4. Proksi pusat data, khusus dan ISP kekal statik sepanjang tempoh pelan; proksi berputar berubah pada setiap permintaan. Pelan statik merangkumi trafik tanpa had. Pilihan yang diserlahkan sepadan dengan kes penggunaan utama halaman ini: Khusus.
|Pakej pusat dataDijual dalam blok, dikongsi
|DisyorkanKhususPeribadi, daripada satu IP
|ISPAlamat statik berdaftar dengan ISP
|BerputarDibilkan dalam kredit API
|Terbaik untuk
|Bot dan pemantauan berskala besarUntuk kerja tanpa akaun berterusan.
|Sesi akaun jangka panjangSatu alamat setiap profil, digunakan oleh anda sahaja.
|Sasaran yang menilai ASNBerdaftar dengan penyedia internet.
|Pengumpulan, bukan akaunSesi berterusan tidak sepatutnya menukar alamat.
|Pengguna bagi setiap alamat
|Sehingga 5Reputasi bergantung sebahagiannya pada pengguna bersebelahan.
|1 — andaTiada orang lain menggunakannya sepanjang tempoh tersebut.
|Sehingga 5
|Kumpulan dikongsi
|Kepercayaan platform
|StandardASN pusat data
|Tinggi — eksklusif
|Tinggi — berdaftar ISP
|Berbeza mengikut kumpulan
|Harga bermula
|$12 / 100 IPs$0.12 setiap alamat, bulanan
|$12 / 100 IPsBeli tepat seperti yang anda perlukan.
|$30 / 100 IPs$0.30 setiap alamat, bulanan
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Pesanan minimum
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2.5J kredit
|Tempoh penggunaan alamat
|Statik sepanjang tempoh
|Statik sepanjang tempoh
|Statik sepanjang tempoh
|Berubah setiap permintaan
|Lebar jalur
|Tanpa meter
|Tanpa meter
|Tanpa meter
|KreditDibilkan setiap permintaan, bukan setiap gigabait.
|UDP / panggilan suara
|Tambahan pilihan
|Tambahan pilihan
|Tambahan pilihan
|Tidak tersedia
|Protokol
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Pengesahan
|Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.
|Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.
|Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.
|Kunci API
|Lihat pelan
|Lihat pelan khusus
|Lihat pelan ISP
|Lihat pelan
Khusus
Peribadi, daripada satu IP
Sesi akaun jangka panjangSatu alamat setiap profil, digunakan oleh anda sahaja.
1 — andaTiada orang lain menggunakannya sepanjang tempoh tersebut.
Tinggi — eksklusif
$12 / 100 IPsBeli tepat seperti yang anda perlukan.
1 IP
Statik sepanjang tempoh
Tanpa meter
Tambahan pilihan
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.
Pakej pusat data
Dijual dalam blok, dikongsi
Bot dan pemantauan berskala besarUntuk kerja tanpa akaun berterusan.
Sehingga 5Reputasi bergantung sebahagiannya pada pengguna bersebelahan.
StandardASN pusat data
$12 / 100 IPs$0.12 setiap alamat, bulanan
100 IP
Statik sepanjang tempoh
Tanpa meter
Tambahan pilihan
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.
ISP
Alamat statik berdaftar dengan ISP
Sasaran yang menilai ASNBerdaftar dengan penyedia internet.
Sehingga 5
Tinggi — berdaftar ISP
$30 / 100 IPs$0.30 setiap alamat, bulanan
100 IP
Statik sepanjang tempoh
Tanpa meter
Tambahan pilihan
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.
Berputar
Dibilkan dalam kredit API
Pengumpulan, bukan akaunSesi berterusan tidak sepatutnya menukar alamat.
Kumpulan dikongsi
Berbeza mengikut kumpulan
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2.5J kredit
Berubah setiap permintaan
KreditDibilkan setiap permintaan, bukan setiap gigabait.
Tidak tersedia
HTTP, SOCKS5
Kunci API
Proksi untuk 48 jam
Bina pelan untuk tugas anda dan uji proksi dalam penggunaan sebenar. Bayar konfigurasi yang dipilih untuk 48 jam—harga dikira semasa persediaan.
Lokasi Proksi Teratas
Lapan lokasi proksi yang paling kerap dipilih pelanggan FineProxy.
Sambung sekali.
Kemudian, cuma minta.
FineProxy menjalankan pelayan asli Pelayan MCP: tampal satu URL ke dalam ejen anda dan ia mendapat 49 alat kabinet — pembelian, pembaharuan, putaran IP, senarai dibenarkan, analitik penggunaan, invois dan sokongan. Operasi yang sama tersedia melalui REST API jika anda lebih suka menulis panggilan sendiri.
Kemudian, katakan sahaja
- Beli satu proksi khusus di Amerika Syarikat
- Tambah proksi khusus di negara lain
- Eksport senarai proksi khusus saya sebagai JSON
- Kemas kini senarai IP dibenarkan untuk perkhidmatan proksi saya
- Tunjukkan status dan tarikh bayaran seterusnya untuk perkhidmatan saya
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Mulakan semula Claude selepas menyimpan konfigurasi. 49 alat FineProxy kemudian akan muncul dalam senarai alat tersedia.
Perkara yang tidak akan dilakukan ejen — apa sahaja yang anda minta
Belanjakan wang anda
Enam alat melibatkan baki dan kesemuanya memerlukan
wallet:spend. Jangan berikan skop itu pada kunci dan ejen masih boleh menjalankan semua operasi lain.
Bayar lebih daripada harga disebut
Setiap pembelian menyertakan
expected_total_cents daripada sebut harga. Jika berbeza walaupun satu sen, panggilan ditolak tanpa sebarang caj.
Batalkan sesuka hati
Dua alat yang tidak boleh dipulihkan enggan dijalankan tanpa
confirm=true. Penamatan tidak boleh berlaku sebagai kesan sampingan.
Caj anda dua kali
Panggilan kewangan menggunakan
idempotency_key. Percubaan semula selepas tamat masa menyelesaikan caj yang sama, bukan caj kedua.
Persediaan manual
Pilih sistem pengendalian, pelayar atau aplikasi proksi anda untuk panduan persediaan langkah demi langkah.
Sistem
Pelayar
Aplikasi
Dibina untuk kelajuan.
Trafik tidak pernah dimeterkan.
FineProxy mengekalkan sehingga 500 Mbps dalam ujian pelayan jauh standard kami. Dalam beban kerja pengikisan, had kadar laman sasaran—bukan proksi—biasanya menjadi had sebenar.
Kaedah ujian: 1,973,500 percubaan sambungan serta ujian keserentakan sehingga 96 bebenang melalui satu IP proksi.
500 Mbps
setiap proksi dalam ujian pelayan jauh standard
99.97%
sambungan berjaya diwujudkan merentas 1,973,500 permintaan
96
bebenang serentak pada satu IP tanpa kemerosotan
0
had lebar jalur — trafik tanpa had pada setiap pelan
AMD EPYC khusus
Pelayan milik kami sendiri, tanpa jiran VPS kongsi yang bersaing untuk port.
Subnet milik sendiri
IP berasal daripada julat milik kami sendiri, bukan dijual semula daripada penyedia lain.
Uplink 80 Gbps
Lebihan kapasiti setiap pelayan—bukan jaminan untuk satu sesi proksi.
Tier III / IV
Pusat data dengan bekalan kuasa dan penyejukan berlebihan merentas lokasi kami.
Daya pemprosesan sebenar bergantung pada laluan, destinasi, keadaan rangkaian serta konfigurasi dan prestasi peralatan pengguna. Komputer riba pada sambungan internet rumah 500 Mbps mencapai kira-kira 468 Mbps dalam penggunaan sebenar, manakala pelayan jauh mencapai sehingga 500 Mbps dalam ujian standard. Dalam ujian luar biasa daripada pelayan berprestasi tinggi yang dikonfigurasikan dengan betul di Eropah dan AS, daya pemprosesan mencapai sehingga 700 Mbps; ini bukan hasil biasa bagi setiap sesi.
Setiap kenyataan pada halaman ini, dalam kata-kata orang lain.
Maklum balas pelanggan berkaitan yang dipilih daripada kumpulan ulasan disahkan dan dipautkan kepada sumber asal.
Pengendalian akaun
Saya bekerja dengan Fineproxy selama beberapa bulan. Kebaikannya baik. Saya sudah membeli jaringan sosial selama lama. Jika ada soalan, jawapannya akan terjadi dengan cepat. Anda boleh berbincang dengan situasi yang sangat berubah. Secara ketara, kesan yang paling positif. Rekomenhkanlah.
Masa operasi: Proksi yang sangat baik dan kekal stabil selama 3–7 hari tanpa terputus Kelajuan: Cukup pantas untuk TikTok, Gmail dan log masuk dompet kripto Protokol yang disokong: HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5 dan juga UDP Liputan global: AS, Jerman, Perancis, Jepun dan banyak lagi
Pesanan minimum
Proxy yang baik, yang diselirik. Saya membeli paket besar IP, semuanya hidup, bekerja tanpa keketahuan. Saya lebih mahal daripada pemberian yang saya gunakan, tetapi saya lebih mahal dan lebih banyak alamat. Selain itu, anda dapat membayar kripto, dan saya juga meluahkan isi. Saya puas hati.
Proksi yang sangat baik dan berfungsi seperti jam. Saya sudah menggunakannya selama setahun, menggunakannya sepanjang masa dan membeli 1,000 pada satu-satu masa.
Sokongan
Saya pernah mengalami pengalaman yang besar dengan FineProxy. Kecepatan dan ketegahan proxy mereka sangat menakjubkan, dan mereka menawarkan pelbagai pilihan untuk kes yang berbeza. Pengaturan sederhana dan sokongan pelanggan mereka selalu tersedia dan berkesan. Saya menggalakkan FineProxy untuk sesiapa yang memerlukan penyelesaian proxy yang dipercayai!
Saya sedang menggunakan khidmat FineProxy selama beberapa masa dan saya sangat puas dengan sifat ini. Kesatuan ini sangat stabil, alamat IP tidak dapat melakukannya tanpa masalah, dan kecepatan selalu cepat. Semasa diperlukan, sokongan pelanggan juga dilakukan. Semua orang yang mencari proxy yang boleh dipercayai
Apakah perbezaan sebenar antara proksi "private" dan "dedicated"?Dalam praktiknya
Dalam praktiknya — tiada perbezaan. Industri menggunakan kedua-dua istilah untuk perkara yang sama: IP proksi yang ditetapkan secara eksklusif kepada satu pengguna. Sesetengah pembekal membezakan antara “private” (tidak dikongsi buat masa ini) dan “dedicated” (ditetapkan secara kekal), tetapi di FineProxy kedua-duanya bermaksud perkara yang sama: IP anda, akses eksklusif anda, untuk keseluruhan tempoh sewaan.
Apakah perbezaan antara proksi berdedikasi dan proksi berputar?Proksi berdedikasi memberikan
Proksi berdedikasi memberikan anda alamat IP tetap yang kekal sama sepanjang tempoh sewaan anda — anda membina dan mengawal reputasinya dari masa ke masa. Proksi berputar pula memberikan IP baharu pada setiap permintaan (atau pada selang masa tertentu), yang berguna untuk pengikisan berskala besar apabila anda memerlukan kepelbagaian alamat. Pertimbangannya: dengan proksi berputar, anda tiada kawalan ke atas sejarah setiap IP’, jadi anda mungkin terkena alamat yang sudah ditanda. Proksi berdedikasi ialah pilihan lebih baik apabila identiti konsisten dan reputasi bersih penting — pengurusan akaun, pemantauan SEO, atau sebarang tugas yang memerlukan anda dikenali sebagai pelawat dipercayai yang sama.
Bagaimana perbezaannya dengan proksi dikongsi?Pada proksi dikongsi
Pada proksi dikongsi, ramai pengguna menghantar trafik melalui IP yang sama secara serentak. Jika pengguna lain menyebabkan alamat tersebut disenarai hitam, anda turut terjejas. Analisis IPinfo’ terhadap lebih 170 juta IP proksi mendapati majoriti alamat IPv4 dikongsi boleh diakses melalui pelbagai perkhidmatan pada masa yang sama — bermakna proksi dikongsi “peribadi” anda kemungkinan besar langsung tidak peribadi. Proksi berdedikasi menghapuskan risiko tersebut — hanya anda yang menggunakan alamat itu.
Saya membeli proxy "dedicated" dari penyedia lain dan mereka sudah diblokir. Mengapa?Perkara ini
Perkara ini berlaku lebih kerap daripada yang anda sangka. Ramai penyedia mengitar semula IP daripada pelanggan terdahulu tanpa pembersihan sewajarnya, atau label “berdedikasi” mereka sekadar bermaksud IP tersebut tidak dikongsi secara aktif pada masa itu — tetapi ia pernah dikongsi sebelumnya, dan kerosakan sudah berlaku. Sesetengah penyedia langsung tidak mengawal IP tersebut kerana mereka menjual semula daripada rangkaian huluan. Di FineProxy, kami memiliki infrastruktur dan alamat IP. IP anda tidak pernah melalui perkhidmatan lain sebelum sampai kepada anda.
Berapa banyak proksi yang saya perlukan?Bergantung pada tugas
Bergantung pada tugas. Satu proksi untuk satu akaun media sosial atau pelayaran peribadi. Satu setiap akaun jika menguruskan beberapa profil (10 akaun = 10 proksi). Untuk pengikisan, jumlahnya bergantung pada sensitiviti sasaran dan jumlah permintaan — dari 50 hingga ribuan. Kami menjual proksi individu dan juga pakej pukal.
Adakah lebar jalur benar-benar tanpa had?Ya
Ya. Alamat proksi peribadi tanpa had trafik FineProxy tidak mempunyai had penggunaan data. Muat turun, muat naik, penstriman — tanpa caj per-GB dan tanpa throttling. Ini terpakai untuk semua protokol: HTTP, HTTPS, dan SOCKS5.
Bolehkah saya menggunakan proksi yang sama untuk HTTP dan SOCKS5?Ya
Ya. Setiap proksi khusus menyokong ketiga-tiga protokol pada IP yang sama. Beralih antara HTTP, HTTPS, dan SOCKS5 bergantung pada keperluan aplikasi anda. Tiada pembelian berasingan diperlukan.
Apakah maksud "sijil SSL individu bagi setiap IP" untuk saya?Ini bermaksud
Ini bermaksud sambungan dari peranti anda ke proksi dienkripsi dengan SSL/TLS — bukan hanya bahagian proksi-ke-laman web. Kebanyakan penyedia hanya mengenkripsi separuh kedua, menjadikan kelayakan proksi dan pengepala permintaan anda terdedah pada lompatan pertama. Sijil SSL setiap IP kami menutup jurang itu sepenuhnya.
Bagaimana saya tahu IP bersih sebelum membeli?Anda boleh menyemak
Anda boleh menyemak reputasi ASN kami menggunakan alat awam seperti IPinfo.io atau IPQS. Selain itu, FineProxy memiliki alamat IP-nya sendiri — kami tidak menjual semula daripada kumpulan dikongsi yang muncul di pelbagai perkhidmatan proksi. Jika IP tiba bersih dan hanya anda yang menggunakannya, ia kekal bersih. Kami mencadangkan anda menguji terhadap laman sasaran sebenar anda untuk mengesahkannya.
Adakah anda menjamin masa operasi? Apa yang berlaku jika proksi saya terputus?Kami mengekalkan
Kami mengekalkan masa operasi 99.9% merentas seluruh infrastruktur kami, disokong oleh pemantauan 24/7. Semua saluran rangkaian mempunyai redundansi dan beban pelayan diseimbangkan bagi meminimumkan gangguan. Jika isu berlaku, anda boleh membuka tiket sokongan dan kami akan menggantikan subnet yang terjejas dengan segera — perkhidmatan biasanya dipulihkan dalam beberapa jam.
Adakah anda menerima mata wang kripto?Ya
Ya. Bitcoin dan mata wang kripto lain diterima semasa pembayaran. Harga proksi peribadi berbayar dan produk adalah sama tanpa mengira kaedah pembayaran.
Bolehkah saya mendapatkan proksi di negara tertentu?Ya
Ya. FineProxy menawarkan proksi khusus di pelbagai lokasi. Anda boleh memilih negara yang anda perlukan semasa membeli dan menerima alamat IP dari wilayah tersebut. Lokasi dijamin untuk keseluruhan tempoh sewaan.
Private Proxies:
Mengapa IP khusus mengubah segala-galanya
Kajian oleh IPinfo.io yang menganalisis lebih 170 juta alamat IP proksi mendapati hampir separuh daripada IP proksi dikongsi boleh diakses melalui pelbagai rangkaian pembekal pada masa yang sama. Proksi “peribadi” anda pada pelan dikongsi? Kemungkinan besar seseorang di perkhidmatan lain sedang menghantar trafik melalui alamat yang sama sekarang — dan anda langsung tidak tahu apa yang mereka lakukan dengannya. Itulah masalah utama yang diselesaikan oleh proksi berdedikasi. Satu IP, satu pengguna, kawalan penuh.
Apa maksud sebenar “berdedikasi”
Apabila anda membeli proksi berdedikasi daripada FineProxy, alamat IPv4 tersebut ditetapkan secara eksklusif untuk anda sepanjang keseluruhan tempoh sewaan. Tiada pengguna lain di platform kami — atau mana-mana platform lain — boleh menggunakannya. Kami ialah pembekal, bukan penjual semula: IP ini hanya wujud dalam rangkaian kami dan tidak dijual melalui mana-mana perkhidmatan lain.
Ini lebih penting daripada yang mungkin kelihatan. Orang sering mendapati bahawa proksi "berdedikasi" daripada pembekal lain sebenarnya adalah alamat kitar semula daripada kumpulan dikongsi dengan label pemasaran di atasnya. Pembekal menetapkan semula IP yang sama kepada pelanggan baharu tanpa pembersihan, dan pembeli mendapati ia sudah berada dalam senarai hitam sebelum mereka menghantar permintaan pertama. Di FineProxy, IP yang anda terima tidak pernah diedarkan antara perkhidmatan — ia datang daripada infrastruktur kami sendiri dan kekal milik anda secara eksklusif.
Masalah kumpulan yang tidak berubah
Satu lagi kekecewaan yang kerap berlaku: pembekal yang menjual pakej proksi "seumur hidup" atau "tanpa tamat tempoh". Kedengaran menarik, tetapi dari segi ekonomi ia tidak memihak kepada pelanggan. Tanpa pendapatan berulang, pembekal ini tiada insentif untuk menyelenggara atau memperbaharui kumpulan IP mereka. Lama-kelamaan, alamat tersebut mengumpul penyalahgunaan daripada ratusan pengguna sebelumnya, kadar kejayaan jatuh di bawah 80%, dan proksi "seumur hidup" itu menjadi tidak berguna.
FineProxy berfungsi secara berbeza. Kami menguruskan kumpulan kami sendiri yang mengandungi kira-kira 100,000 alamat IPv4 pusat data. Kerana kami mengawal infrastruktur secara langsung, kami memantau kesihatan IP dan segera mengalih keluar sebarang alamat yang masuk ke pangkalan data spam seperti Spamhaus. Apa yang anda terima benar-benar berfungsi dari hari pertama.
Mengapa reputasi proksi dikongsi adalah masalah anda
Pada proksi dikongsi, tingkah laku pengguna lain menjadi masalah anda. Jika pengguna lain menghentam laman e-dagang daripada IP itu semalam, laman tersebut masih mengingatinya. Permintaan anda yang bersih dan sah tiba hari ini — dan terus disekat kerana alamat itu sudah ditanda.
Menurut IPQS, pangkalan data pengesanan menambah lebih 10,000 proksi ke senarai hitam setiap saat. Pada infrastruktur dikongsi, peluang untuk mendapatkan alamat bersih semakin mengecil setiap hari. Kajian menunjukkan bahawa kadar sekatan 30% pada proksi dikongsi mengubah kos nominal $3/GB anda menjadi $4.29/GB setelah mengambil kira permintaan yang terbuang dan percubaan semula.
Dan ada masalah yang lebih mendalam yang sering diabaikan oleh ramai orang: reputasi ASN. Laman web tidak hanya memeriksa IP individu — mereka menilai keseluruhan blok rangkaian (ASN) yang dimiliki IP tersebut. Jika julat alamat pembekal dikenali dengan trafik bot, setiap IP dalam julat itu mendapat penelitian tambahan, tanpa mengira sama ada alamat khusus anda pernah disalahgunakan. Oleh kerana FineProxy memiliki blok IP sendiri dan mengawal apa yang berlaku di dalamnya, ASN kami mengekalkan rekod prestasi yang bersih — IP berdedikasi anda mendapat manfaat daripada reputasi kolektif itu.
Dengan proksi peribadi (individu) daripada FineProxy, anda mengawal reputasi sejak hari pertama. IP itu bersih apabila anda memperolehnya, dan kekal bersih kerana tiada orang lain yang menggunakannya.
Penyedia vs. reseller: mengapa penting
Kebanyakan “pembekal” dalam pasaran proksi sebenarnya ialah penjual semula. Mereka membeli akses pukal daripada sebilangan kecil rangkaian huluan dan membungkusnya semula. Hasilnya? Kumpulan IP yang sama muncul di bawah nama jenama berbeza, dan sekatan pada satu perkhidmatan mungkin bermakna proksi “berdedikasi” anda daripada perkhidmatan lain sudah terjejas.
FineProxy memiliki infrastruktur pusat data sendiri. Kami tidak menjual semula alamat pihak lain. Apabila kami mengatakan IP anda adalah eksklusif, ia benar-benar tidak wujud dalam katalog mana-mana perkhidmatan proksi lain. Itu dakwaan yang kebanyakan pembekal tidak mampu buat — dan ia merupakan faktor terbesar dalam memastikan proksi anda terus berfungsi untuk jangka panjang.
Pengesahan: cara anda menyambung
FineProxy memerlukan pengikatan IP untuk semua sambungan — anda mendaftarkan alamat IP sebenar anda dengan kami, dan sebarang sambungan dari alamat tersebut dibenarkan secara automatik. Tiada kelayakan untuk dihantar, tiada yang boleh bocor. Terbaik untuk pelayan dan stesen kerja dengan IP awam yang stabil.
Jika IP awam anda berubah (komputer riba, sambungan rumah dengan alamat dinamik), kami menawarkan pengesahan nama pengguna dan kata laluan di atas pengikatan. Dalam mod ini, pengikatan anda berfungsi dalam subnet mask /21, jadi walaupun ISP anda mengalihkan alamat anda dalam julat itu, akses tidak terganggu. Kedua-dua kaedah berfungsi merentas HTTP, HTTPS, dan SOCKS5.
Ramai pelanggan kami menggunakan kedua-duanya: pengikatan IP ketat untuk pelayan pengeluaran mereka dan kelayakan log masuk dengan fleksibiliti /21 untuk persekitaran pembangunan dan pengujian.
Protokol: HTTP, HTTPS dengan SSL, dan SOCKS5
Setiap proksi berdedikasi FineProxy menyokong tiga protokol:
HTTP — trafik web standard. Pantas, ringkas, serasi dengan semua aplikasi.
HTTPS — sambungan yang disulitkan daripada peranti anda ke proksi. Setiap IP FineProxy mempunyai sijil SSL individu tersendiri, jadi hop pertama (peranti anda ke proksi) disulitkan, bukan sekadar bahagian proksi-ke-laman web sahaja. Kebanyakan penyedia hanya menyulitkan separuh kedua, menyebabkan kelayakan anda terdedah pada hop pertama. Kami menyulitkan keseluruhan rantaian. Sambungan proksi peribadi SSL/HTTPS melalui FineProxy benar-benar selamat dari hujung ke hujung.
SOCKS5 — mengendalikan sebarang jenis trafik, bukan hanya web. VoIP, permainan, protokol tersuai — SOCKS5 menterowong semuanya. Proksi SOCKS5 kami termasuk sokongan penuh UDP associated, yang penting untuk aplikasi masa nyata seperti panggilan suara dan streaming.
Membeli mengikut kuantiti: dari satu hingga ribuan
Perlukan hanya satu proksi untuk projek peribadi? Anda boleh membeli 1 proksi peribadi untuk media sosial — satu IP statik yang hanya milik anda, sesuai untuk satu akaun yang memerlukan identiti yang konsisten.
Menjalankan agensi dengan berpuluh-puluh akaun merentas pelbagai platform? Setiap akaun mendapat proksi berdedikasi IP sendiri untuk kedudukan SEO, pengurusan media sosial, atau apa sahaja yang diperlukan. IP tidak bertindih, sesi tidak bercampur.
Menskalakan hingga ratusan atau ribuan untuk pengikisan atau pemantauan? FineProxy menjual pakej perkhidmatan proksi pusat data berdedikasi yang murah secara pukal. Harga per-IP turun apabila volum meningkat, dan setiap alamat masih disertakan lebar jalur tanpa had, SSL individu, dan sokongan protokol penuh.
Untuk pasukan yang memerlukan perkhidmatan dan penyedia proksi peribadi yang pantas dalam skala besar, infrastruktur pusat data kami memberikan kelajuan sehingga 500 Mbps setiap sambungan. Sebagai perbandingan, penyedia bajet sering memberikan 1.5–3 saat setiap permintaan dengan kadar kejayaan 75–85%. Infrastruktur kami dibina dengan keutamaan kelajuan — proksi seharusnya tidak pernah menjadi perkara yang melambatkan anda.
Cara mengesahkan kualiti proksi sebelum membeli
Kebimbangan yang wajar bagi sesiapa yang pernah terkena sebelum ini: bagaimana anda tahu IP tersebut benar-benar bersih sebelum anda membayar?
Tanyakan sama ada penyedia memiliki IP tersebut atau menjualnya semula. Jika mereka tidak dapat menjawab dengan jelas — itu tanda amaran. Semak sama ada ASN penyedia mempunyai sejarah bersih menggunakan alat seperti IPinfo.io atau IPQS, dan cari jaminan wang dikembalikan dalam 24 jam supaya anda boleh menguji perkhidmatan pada laman sasaran sebenar anda. Elakkan juga tawaran "seumur hidup" — jika harganya kelihatan terlalu murah, kumpulan proksi itu mungkin sudah lapuk.
FineProxy membolehkan anda mengesahkan sendiri: IP milik kami, ASN boleh diaudit secara terbuka, dan jaminan wang dikembalikan dalam 24 jam memberi anda ruang untuk menguji perkhidmatan pada sasaran sebenar. Bandingkan hasilnya dengan apa sahaja yang anda gunakan sekarang — itu asas yang lebih kukuh untuk membuat keputusan berbanding sebarang dakwaan di halaman pendaratan.