Proksi Berdedikasi

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Pada proksi dikongsi, tingkah laku pengguna lain menjadi masalah anda. Jika pengguna lain menghentam laman e-dagang daripada IP itu semalam, laman tersebut masih mengingatinya. Permintaan anda yang bersih dan sah tiba hari ini — dan terus disekat kerana alamat itu sudah ditanda.

Menurut IPQS, pangkalan data pengesanan menambah lebih 10,000 proksi ke senarai hitam setiap saat. Pada infrastruktur dikongsi, peluang untuk mendapatkan alamat bersih semakin mengecil setiap hari. Kajian menunjukkan bahawa kadar sekatan 30% pada proksi dikongsi mengubah kos nominal $3/GB anda menjadi $4.29/GB setelah mengambil kira permintaan yang terbuang dan percubaan semula.

Dan ada masalah yang lebih mendalam yang sering diabaikan oleh ramai orang: reputasi ASN. Laman web tidak hanya memeriksa IP individu — mereka menilai keseluruhan blok rangkaian (ASN) yang dimiliki IP tersebut. Jika julat alamat pembekal dikenali dengan trafik bot, setiap IP dalam julat itu mendapat penelitian tambahan, tanpa mengira sama ada alamat khusus anda pernah disalahgunakan. Oleh kerana FineProxy memiliki blok IP sendiri dan mengawal apa yang berlaku di dalamnya, ASN kami mengekalkan rekod prestasi yang bersih — IP berdedikasi anda mendapat manfaat daripada reputasi kolektif itu.

Dengan proksi peribadi (individu) daripada FineProxy, anda mengawal reputasi sejak hari pertama. IP itu bersih apabila anda memperolehnya, dan kekal bersih kerana tiada orang lain yang menggunakannya.