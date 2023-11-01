BAHARU! |Satu panggilan API, data bersih diterima. Pengikis tidak diperlukan.Dapatkan 10,000 token percuma →

Proksi untuk Janitor AI

Proksi pusat data IPv4 untuk pelayan geganti Janitor AI: HTTP/HTTPS/SOCKS5, IP berdedikasi bagi mengelakkan had kadar dan pembatalan kunci OpenAI/Anthropic.

Konfigurasikan pelan anda →Proksi untuk 48 jam
Tanpa meterTiada caj per GB
AMD EPYCPerkakasan pelayan generasi terkini
Sehingga 80 GbpsUplink setiap pelayan
REST + MCPSedia dan urus melalui API

Bina pelan proksi anda.

Bina pelan mengikut beban kerja sebenar anda. Pilih jenis proksi, lokasi, jumlah IP, tempoh pengebilan dan sokongan UDP pilihan — harga dikemas kini serta-merta.

NegaraBilangan IP
Sokongan UDP
Mati

Menambah 50% pada harga asas pelan. Berfungsi melalui SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) untuk permainan, VoIP dan penstriman.

Beberapa negara dalam satu pakej, IP senarai putih tambahan atau sambungan?Bina dalam papan pemuka

Empat cara untuk membeli proksi.
Satu sesuai untuk beban kerja ini.

Semua alamat FineProxy menggunakan IPv4. Proksi pusat data, khusus dan ISP kekal statik sepanjang tempoh pelan; proksi berputar berubah pada setiap permintaan. Pelan statik merangkumi trafik tanpa had. Pilihan yang diserlahkan sepadan dengan kes penggunaan utama halaman ini: Khusus.

Pakej pusat dataDijual dalam blok, dikongsiDisyorkanKhususPeribadi, daripada satu IPISPAlamat statik berdaftar dengan ISPBerputarDibilkan dalam kredit API
Terbaik untukBot dan pemantauan berskala besarUntuk kerja tanpa akaun berterusan.Sesi akaun jangka panjangSatu alamat setiap profil, digunakan oleh anda sahaja.Sasaran yang menilai ASNBerdaftar dengan penyedia internet.Pengumpulan, bukan akaunSesi berterusan tidak sepatutnya menukar alamat.
Pengguna bagi setiap alamatSehingga 5Reputasi bergantung sebahagiannya pada pengguna bersebelahan.1 — andaTiada orang lain menggunakannya sepanjang tempoh tersebut.Sehingga 5Kumpulan dikongsi
Kepercayaan platformStandardASN pusat dataTinggi — eksklusifTinggi — berdaftar ISPBerbeza mengikut kumpulan
Harga bermula$12 / 100 IPs$0.12 setiap alamat, bulanan$12 / 100 IPsBeli tepat seperti yang anda perlukan.$30 / 100 IPs$0.30 setiap alamat, bulanan$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Pesanan minimum100 IP1 IP100 IP2.5J kredit
Tempoh penggunaan alamatStatik sepanjang tempohStatik sepanjang tempohStatik sepanjang tempohBerubah setiap permintaan
Lebar jalurTanpa meterTanpa meterTanpa meterKreditDibilkan setiap permintaan, bukan setiap gigabait.
UDP / panggilan suaraTambahan pilihanTambahan pilihanTambahan pilihanTidak tersedia
ProtokolHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
PengesahanSenarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.Kunci API
Lihat pelanLihat pelan khususLihat pelan ISPLihat pelan
Disyorkan

Khusus

Peribadi, daripada satu IP

Terbaik untuk

Sesi akaun jangka panjangSatu alamat setiap profil, digunakan oleh anda sahaja.

Pengguna bagi setiap alamat

1 — andaTiada orang lain menggunakannya sepanjang tempoh tersebut.

Kepercayaan platform

Tinggi — eksklusif

Harga bermula

$12 / 100 IPsBeli tepat seperti yang anda perlukan.

Pesanan minimum

1 IP

Tempoh penggunaan alamat

Statik sepanjang tempoh

Lebar jalur

Tanpa meter

UDP / panggilan suara

Tambahan pilihan

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Pengesahan

Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.

Lihat pelan khusus

Pakej pusat data

Dijual dalam blok, dikongsi

Terbaik untuk

Bot dan pemantauan berskala besarUntuk kerja tanpa akaun berterusan.

Pengguna bagi setiap alamat

Sehingga 5Reputasi bergantung sebahagiannya pada pengguna bersebelahan.

Kepercayaan platform

StandardASN pusat data

Harga bermula

$12 / 100 IPs$0.12 setiap alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Tempoh penggunaan alamat

Statik sepanjang tempoh

Lebar jalur

Tanpa meter

UDP / panggilan suara

Tambahan pilihan

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Pengesahan

Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.

Lihat pelan

ISP

Alamat statik berdaftar dengan ISP

Terbaik untuk

Sasaran yang menilai ASNBerdaftar dengan penyedia internet.

Pengguna bagi setiap alamat

Sehingga 5

Kepercayaan platform

Tinggi — berdaftar ISP

Harga bermula

$30 / 100 IPs$0.30 setiap alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Tempoh penggunaan alamat

Statik sepanjang tempoh

Lebar jalur

Tanpa meter

UDP / panggilan suara

Tambahan pilihan

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Pengesahan

Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.

Lihat pelan ISP

Berputar

Dibilkan dalam kredit API

Terbaik untuk

Pengumpulan, bukan akaunSesi berterusan tidak sepatutnya menukar alamat.

Pengguna bagi setiap alamat

Kumpulan dikongsi

Kepercayaan platform

Berbeza mengikut kumpulan

Harga bermula

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Pesanan minimum

2.5J kredit

Tempoh penggunaan alamat

Berubah setiap permintaan

Lebar jalur

KreditDibilkan setiap permintaan, bukan setiap gigabait.

UDP / panggilan suara

Tidak tersedia

Protokol

HTTP, SOCKS5

Pengesahan

Kunci API

Lihat pelan

Proksi untuk 48 jam

Bina pelan untuk tugas anda dan uji proksi dalam penggunaan sebenar. Bayar konfigurasi yang dipilih untuk 48 jam—harga dikira semasa persediaan.

Proksi untuk 48 jam

Lokasi Proksi Teratas

Lapan lokasi proksi yang paling kerap dipilih pelanggan FineProxy.

Lihat semua lokasi

Sambung sekali.
Kemudian, cuma minta.

FineProxy menjalankan pelayan asli Pelayan MCP: tampal satu URL ke dalam ejen anda dan ia mendapat 49 alat kabinet — pembelian, pembaharuan, putaran IP, senarai dibenarkan, analitik penggunaan, invois dan sokongan. Operasi yang sama tersedia melalui REST API jika anda lebih suka menulis panggilan sendiri.

Kemudian, katakan sahaja

  • Beli satu IP pusat data khusus untuk satu Janitor AI pelayan geganti
  • Tambahkan pada senarai dibenarkan 203.0.113.7 untuk perkhidmatan proksi
  • Eksport saya senarai proksi sebagai JSON
  • Tunjukkan perkhidmatans yang mempunyai kadar ralat tertinggi hari ini
  • Tunjukkan status dan butiran pengebilan untuk perkhidmatan proksi
Ketahui lebih lanjut Cipta kunci API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Mulakan semula Claude selepas menyimpan konfigurasi. 49 alat FineProxy kemudian akan muncul dalam senarai alat tersedia.

Perkara yang tidak akan dilakukan ejen — apa sahaja yang anda minta

Belanjakan wang anda

Enam alat melibatkan baki dan kesemuanya memerlukan wallet:spend. Jangan berikan skop itu pada kunci dan ejen masih boleh menjalankan semua operasi lain.

Bayar lebih daripada harga disebut

Setiap pembelian menyertakan expected_total_cents daripada sebut harga. Jika berbeza walaupun satu sen, panggilan ditolak tanpa sebarang caj.

Batalkan sesuka hati

Dua alat yang tidak boleh dipulihkan enggan dijalankan tanpa confirm=true. Penamatan tidak boleh berlaku sebagai kesan sampingan.

Caj anda dua kali

Panggilan kewangan menggunakan idempotency_key. Percubaan semula selepas tamat masa menyelesaikan caj yang sama, bukan caj kedua.

MCP: 49 alat · 9 skop kebenaranJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · tanpa keadaanAPI REST: 49 operasi · OpenAPI 3.1

Persediaan manual

Pilih sistem pengendalian, pelayar atau aplikasi proksi anda untuk panduan persediaan langkah demi langkah.

SEMUA INTEGRASI

Sistem

Pelayar

Aplikasi

Dibina untuk kelajuan.
Trafik tidak pernah dimeterkan.

FineProxy mengekalkan sehingga 500 Mbps dalam ujian pelayan jauh standard kami. Dalam beban kerja pengikisan, had kadar laman sasaran—bukan proksi—biasanya menjadi had sebenar.

Kaedah ujian: 1,973,500 percubaan sambungan serta ujian keserentakan sehingga 96 bebenang melalui satu IP proksi.

500 Mbps

setiap proksi dalam ujian pelayan jauh standard

99.97%

sambungan berjaya diwujudkan merentas 1,973,500 permintaan

96

bebenang serentak pada satu IP tanpa kemerosotan

0

had lebar jalur — trafik tanpa had pada setiap pelan

AMD EPYC khusus

Pelayan milik kami sendiri, tanpa jiran VPS kongsi yang bersaing untuk port.

Subnet milik sendiri

IP berasal daripada julat milik kami sendiri, bukan dijual semula daripada penyedia lain.

Uplink 80 Gbps

Lebihan kapasiti setiap pelayan—bukan jaminan untuk satu sesi proksi.

Tier III / IV

Pusat data dengan bekalan kuasa dan penyejukan berlebihan merentas lokasi kami.

Nota ujian

Daya pemprosesan sebenar bergantung pada laluan, destinasi, keadaan rangkaian serta konfigurasi dan prestasi peralatan pengguna. Komputer riba pada sambungan internet rumah 500 Mbps mencapai kira-kira 468 Mbps dalam penggunaan sebenar, manakala pelayan jauh mencapai sehingga 500 Mbps dalam ujian standard. Dalam ujian luar biasa daripada pelayan berprestasi tinggi yang dikonfigurasikan dengan betul di Eropah dan AS, daya pemprosesan mencapai sehingga 700 Mbps; ini bukan hasil biasa bagi setiap sesi.

Setiap kenyataan pada halaman ini, dalam kata-kata orang lain.

Maklum balas pelanggan berkaitan yang dipilih daripada kumpulan ulasan disahkan dan dipautkan kepada sumber asal.

2011menyediakan proksi sejak

Kelajuan semasa beban tinggi

Saya boleh memanggil diri sebagai penyelia baru dalam server proxy, kerana saya hanya menggunakan beberapa pendapat itu Sekarang saya akan menceritakan fikiran dan impian saya tentang fineproxy. Saya tidak terjadi kesusahan, dan fineproxy berbuat baik dan cepat.  .

Артем ПоповPlatform dalaman FineProxyDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Proksi yang Baik Apabila saya membelinya, saya ragu - ragu tetapi hasilnya dan kecepatan saya terkejut, hal ini adalah harga yang sejati memberinya 5/5

kayne kaTrustpilot, 2+ tahun laluDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Akses API dan ejen

Kerja proxy yang cepat dan dipercayai dengan sokongan yang besar, dan harganya yang diperlukan. Semua orang sempurna untuk memastikan pelajari dan automatis!

MargaretSaasHub, Tahun lepasDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

I cinta fineproxy kecepatan besar yang saya menggunakannya dalam alat automatisme, webscrapping dan cawangan, koneksinya stabil dan kecepatan sangat baik, tidak pernah mengeluarkan dan tidak dilarang ips, saya akan membelinya sekali - kali, tim sokongan itu sangat berjawab pada masanya

7heGoatCR7Dieg, Tahun lepasDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Pesanan minimum

Salah satu proxy terbaik dalam biz. Saya sudah hampir lima tahun bersama FineProxy dan masih tidak dapat menemui sesuatu yang lebih baik. Apabila membeli banyak IPs (dari 5000), lebih daripada 95% bekerja stabil 24/7. Ketidak - tiba jika tarif dibawa berbulan.

aboveundbeyondNorton Safe Web, 2+ tahun laluDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Proxi membantu ip untuk berubah. Jadi kita boleh menggunakan laman web yang tidak dapat dihubungi dengan ip yang saya suka 100000 ip hanya kerana hal itu sangat berkenaan dan berguna

Аноним FaiersPlatform dalaman FineProxyDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Ulasan dipetik sepenuhnya. Jika pelanggan membangkitkan perkara yang dapat kami jawab, balasan kami daripada platform asal dipaparkan bersamanya.

Semua ulasan pelanggan
Adakah saya perlukan proksi IP semata-mata untuk menggunakan Janitor AI?Tidak

Tidak. Pengguna biasa hanya memerlukan kunci API dan URL daripada perkhidmatan seperti OpenRouter. Proksi IP adalah untuk mereka yang mengendalikan pelayan geganti API sendiri dan memerlukan kawalan terhadap cara permintaan keluar kelihatan kepada penyedia LLM.

Apakah OpenRouter dan bagaimana ia berfungsi dengan Janitor AI?OpenRouter ialah

OpenRouter ialah perkhidmatan yang memberikan anda satu kunci API untuk mengakses pelbagai model AI — GPT-4, Claude, DeepSeek dan lain-lain. Anda masukkan URL OpenRouter dan kunci anda dalam tetapan Janitor AI, pilih model, dan perbualan anda akan dihalakan melalui OpenRouter ke model tersebut. Peringkat percuma: 50 mesej sehari. Berbayar: bergantung pada model, setiap satu mempunyai harga per-token tersendiri.

Mengapa pelayan geganti saya boleh disekat?Penyedia LLM seperti

Penyedia LLM seperti OpenAI dan Anthropic mengehadkan serta menandai IP yang menghantar jumlah permintaan yang besar. Jika pelayan anda mengendalikan ramai pengguna, semua perbualan mereka melalui satu alamat IP. Apabila had penyedia dicapai, semua orang di pelayan anda hilang akses pada masa yang sama.

Bolehkah saya menggunakan kunci OpenAI saya sendiri secara terus dalam Janitor AI?Ya

Ya. Janitor AI menyokong kunci API OpenAI secara terus — anda tidak perlu menggunakan reverse proxy atau OpenRouter. Hanya masukkan kunci anda dan URL API OpenAI dalam tetapan. Kelemahannya: anda membayar terus kepada OpenAI mengikut token, dan jika anda berkongsi tetapan dengan orang lain, semua penggunaan dikenakan pada had kunci tunggal anda.

Adakah reverse proxy percuma selamat digunakan?Gunakan dengan

Gunakan dengan berhati-hati. Proksi komuniti percuma (seperti PawnOsman) memang berfungsi, tetapi data sembang anda melalui pelayan orang lain. Mereka mungkin merekod perbualan, dan ketersediaan tidak dijamin. Untuk apa-apa yang peribadi atau penting, sama ada bayar untuk OpenRouter atau jalankan pelayan anda sendiri.

Proksi pusat data atau proksi kediaman untuk pelayan geganti Janitor AI?Pusat data

Pusat data. Endpoint API LLM menjangkakan trafik pelayan-ke-pelayan, jadi IP pusat data kelihatan normal dan tidak akan mencetuskan amaran seperti yang mungkin berlaku di laman web pengguna biasa. Proksi pusat data juga menawarkan latensi lebih rendah — sangat kritikal untuk sembang, di mana setiap milisaat tambahan terasa — dan kosnya jauh lebih rendah per gigabait berbanding IP kediaman. Proksi kediaman sesuai untuk pengikisan berasaskan pelayar, tetapi untuk kerja geganti API ia hanya menambah latensi dan kos yang tidak perlu.