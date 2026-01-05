Penafian Waranti

Berkuat kuasa pada 5 Januari 2026 Cetak

Perkhidmatan disediakan “seperti sedia ada” dan “seperti yang tersedia”, dengan segala kecacatan. Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang yang berkenaan, FineProxy dan Pihak yang Dilindungi menafikan semua waranti dalam apa jua bentuk, sama ada secara nyata, tersirat atau berkanun, termasuk, tanpa had, sebarang waranti tersirat mengenai kebolehdagangan, kesesuaian untuk tujuan tertentu, ketidakpelanggaran, dan bahawa Perkhidmatan akan beroperasi tanpa gangguan, bebas ralat atau bebas daripada kecacatan.

Anda mengakui dan bersetuju bahawa penggunaan Perkhidmatan adalah atas risiko anda sendiri sepenuhnya. FineProxy tidak menjamin bahawa Perkhidmatan akan memenuhi keperluan anda atau operasi Perkhidmatan akan selamat atau tanpa gangguan. Anda memikul tanggungjawab sepenuhnya terhadap sebarang kerugian atau kerosakan yang timbul daripada penggunaan Perkhidmatan oleh anda, termasuk, tanpa had, kerosakan pada perkakasan, perisian, data anda atau akses tanpa kebenaran terhadap maklumat anda.

Sesetengah bidang kuasa tidak membenarkan pengecualian waranti tertentu. Setakat pengecualian tersebut tidak dibenarkan, penafian di atas mungkin tidak terpakai kepada anda.

Had Liabiliti#

Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai, dalam apa jua keadaan, FineProxy atau Pihak Yang Dilindungi tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kerosakan tidak langsung, sampingan, khas, berbangkit, atau teladan, termasuk tetapi tidak terhad kepada kehilangan keuntungan, kehilangan data, kehilangan muhibah, gangguan perniagaan, atau kerosakan komputer, yang timbul daripada atau berkaitan dengan Terma ini atau penggunaan, atau ketidakupayaan untuk menggunakan, Perkhidmatan, walaupun telah dimaklumkan tentang kemungkinan kerosakan tersebut.

Kecuali sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang, jumlah keseluruhan liabiliti agregat FineProxy dan Pihak Yang Dilindungi yang timbul daripada atau berkaitan dengan Terma ini atau Perkhidmatan tidak akan melebihi USD 500 (lima ratus dolar A.S.).

Sesetengah bidang kuasa tidak membenarkan pengehadan atau pengecualian liabiliti bagi kerosakan sampingan atau berbangkit. Setakat pengehadan sedemikian tidak dibenarkan, pengehadan ini mungkin tidak terpakai kepada anda.

Anda bersetuju untuk membela, menanggung rugi, dan membebaskan FineProxy, syarikat gabungannya, kontraktor, pemberi lesen, rakan kongsi, serta pengarah, pegawai, pekerja, dan ejen masing-masing (secara kolektif, “Pihak Yang Ditanggung Rugi”) daripada dan terhadap sebarang dan semua tuntutan pihak ketiga, ganti rugi, kerugian, liabiliti, kos, dan perbelanjaan (termasuk yuran peguam yang munasabah) yang timbul daripada atau berkaitan dengan: