Berkuat kuasa pada 18 Januari 2026 Cetak

Dengan menggunakan Perkhidmatan FineProxy, anda bersetuju untuk mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang terpakai serta mengelak daripada sebarang aktiviti yang melanggar Terma ini atau hak pihak lain.

Aktiviti berikut adalah dilarang sama sekali:

Aktiviti Haram atau Menyalahi Undang-undang.

Menggunakan Perkhidmatan untuk sebarang tujuan yang melanggar undang-undang atau peraturan tempatan, nasional atau antarabangsa, termasuk tetapi tidak terhad kepada penipuan, pengubahan wang haram, akses tanpa kebenaran kepada data, atau kecurian identiti.

Menggunakan Perkhidmatan untuk sebarang tujuan yang melanggar undang-undang atau peraturan tempatan, nasional atau antarabangsa, termasuk tetapi tidak terhad kepada penipuan, pengubahan wang haram, akses tanpa kebenaran kepada data, atau kecurian identiti. Gangguan dan Penyalahgunaan.

Sebarang tindakan atau komunikasi yang bersifat mengancam, kasar, mengganggu, menceroboh privasi orang lain, atau sebaliknya memudaratkan.

Sebarang tindakan atau komunikasi yang bersifat mengancam, kasar, mengganggu, menceroboh privasi orang lain, atau sebaliknya memudaratkan. Perisian Hasad dan Kod Berbahaya.

Penggunaan, pengedaran atau penghantaran virus, perisian hasad (malware), perisian pengintip (spyware), cecacing, kuda Trojan, perisian tebusan (ransomware), atau sebarang kod atau arahan berbahaya atau merosakkan yang lain.

Penggunaan, pengedaran atau penghantaran virus, perisian hasad (malware), perisian pengintip (spyware), cecacing, kuda Trojan, perisian tebusan (ransomware), atau sebarang kod atau arahan berbahaya atau merosakkan yang lain. Pintasan dan Pemantauan.

Pintasan, pemantauan, pengubahsuaian atau pengalihan semula komunikasi atau data tanpa kebenaran.

Pintasan, pemantauan, pengubahsuaian atau pengalihan semula komunikasi atau data tanpa kebenaran. Kelakuan Berbahaya atau Ganas.

Aktiviti yang bertujuan untuk memudaratkan orang lain, menghasut keganasan, atau mempromosikan diskriminasi atau kebencian berdasarkan umur, jantina, bangsa, etnik, kewarganegaraan, agama, orientasi seksual, ketidakupayaan, lokasi geografi, atau mana-mana ciri dilindungi yang lain.

Aktiviti yang bertujuan untuk memudaratkan orang lain, menghasut keganasan, atau mempromosikan diskriminasi atau kebencian berdasarkan umur, jantina, bangsa, etnik, kewarganegaraan, agama, orientasi seksual, ketidakupayaan, lokasi geografi, atau mana-mana ciri dilindungi yang lain. Eksploitasi Kanak-kanak.

Sebarang bentuk eksploitasi, penyalahgunaan, atau kemudaratan yang melibatkan kanak-kanak di bawah umur.

Sebarang bentuk eksploitasi, penyalahgunaan, atau kemudaratan yang melibatkan kanak-kanak di bawah umur. Barangan dan Perkhidmatan Haram.

Mengiklankan, menjual, membeli, atau memudahkan barangan atau perkhidmatan yang haram atau terkawal.

Mengiklankan, menjual, membeli, atau memudahkan barangan atau perkhidmatan yang haram atau terkawal. Kandungan Eksplisit.

Mengehoskan, menghantar, atau menyediakan akses kepada kandungan yang mengandungi bahan seksual eksplisit atau keganasan, di mana ia dilarang oleh undang-undang yang terpakai.

Mengehoskan, menghantar, atau menyediakan akses kepada kandungan yang mengandungi bahan seksual eksplisit atau keganasan, di mana ia dilarang oleh undang-undang yang terpakai. Penuaian Data dan Pelanggaran Privasi.

Pengumpulan, pengikisan, atau penuaian data peribadi tanpa kebenaran, termasuk kelayakan akaun atau alamat e-mel.

Pengumpulan, pengikisan, atau penuaian data peribadi tanpa kebenaran, termasuk kelayakan akaun atau alamat e-mel. Penyalahgunaan Perkhidmatan dan Gangguan Rangkaian.

Sebarang aktiviti yang mengganggu, mengacau, atau memberi bebanan berlebihan kepada Perkhidmatan FineProxy, infrastruktur, pelayan, atau rangkaian yang bersambung, termasuk tetapi tidak terhad kepada serangan DDoS atau tingkah laku mengganggu yang serupa.

Sebarang aktiviti yang mengganggu, mengacau, atau memberi bebanan berlebihan kepada Perkhidmatan FineProxy, infrastruktur, pelayan, atau rangkaian yang bersambung, termasuk tetapi tidak terhad kepada serangan DDoS atau tingkah laku mengganggu yang serupa. Pelanggaran Harta Intelek.

Melanggar hak cipta, tanda dagangan, paten, atau hak harta intelek lain milik mana-mana pihak ketiga.

Melanggar hak cipta, tanda dagangan, paten, atau hak harta intelek lain milik mana-mana pihak ketiga. Integriti Akaun.

Mendaftar akaun menggunakan alamat e-mel sementara, pakai buang, atau tidak wujud. Pengguna mesti mengekalkan alamat e-mel yang sah dan boleh diakses yang dikaitkan dengan akaun mereka.

Mendaftar akaun menggunakan alamat e-mel sementara, pakai buang, atau tidak wujud. Pengguna mesti mengekalkan alamat e-mel yang sah dan boleh diakses yang dikaitkan dengan akaun mereka. Penjualan Semula atau Penduplikasian Tanpa Kebenaran.

Menjual, menjual semula, mensublesen, atau menduplikasi mana-mana Perkhidmatan FineProxy tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada FineProxy.

Contoh-contoh ini tidaklah menyeluruh. FineProxy berhak untuk menentukan, mengikut budi bicara mutlaknya, sama ada sesuatu aktiviti melanggar Terma ini. FineProxy juga berhak untuk membuang sebarang kandungan atau menggantung mana-mana akaun pengguna yang dianggap melanggar syarat-syarat ini.

Pemantauan dan Penguatkuasaan#

Kami berhak untuk memantau penggunaan Perkhidmatan bagi memastikan pematuhan terhadap Terma ini. Sekiranya berlaku pelanggaran yang disyaki atau disahkan, FineProxy boleh, mengikut budi bicaranya dan tanpa notis terlebih dahulu jika dibenarkan oleh undang-undang:

menggantung atau menamatkan Perkhidmatan atau akaun pengguna yang terlibat;

menyekat atau menghalang akses kepada Perkhidmatan;

melaporkan aktiviti yang menyalahi undang-undang kepada pihak berkuasa yang berkenaan;

mengambil apa-apa tindakan lain yang munasabah untuk melindungi Perkhidmatan, pelanggan kami, atau pihak ketiga.

Dengan menggunakan Perkhidmatan, anda bersetuju untuk mematuhi dan terikat dengan peraturan ini.

Terma Perkhidmatan