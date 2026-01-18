Geldig vanaf 18 januari 2026 Afdrukken

Door gebruik te maken van de FineProxy-diensten stemt u ermee in alle toepasselijke wet- en regelgeving na te leven en af te zien van iedere activiteit die in strijd is met deze Voorwaarden of de rechten van anderen.

De volgende activiteiten zijn strikt verboden:

Illegale of onrechtmatige activiteiten.

Het gebruik van de Diensten voor doeleinden die in strijd zijn met lokale, nationale of internationale wet- of regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot fraude, witwassen, ongeoorloofde toegang tot gegevens of identiteitsdiefstal.

Het gebruik van de Diensten voor doeleinden die in strijd zijn met lokale, nationale of internationale wet- of regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot fraude, witwassen, ongeoorloofde toegang tot gegevens of identiteitsdiefstal. Intimidatie en misbruik.

Alle handelingen of communicatie die bedreigend, beledigend, intimiderend of inbreukmakend op de privacy van anderen zijn, of anderszins schadelijk zijn.

Alle handelingen of communicatie die bedreigend, beledigend, intimiderend of inbreukmakend op de privacy van anderen zijn, of anderszins schadelijk zijn. Schadelijke software en kwaadaardige code.

Het gebruik, de verspreiding of de overdracht van virussen, malware, spyware, wormen, trojaanse paarden, ransomware of andere kwaadaardige of destructieve code of instructies.

Het gebruik, de verspreiding of de overdracht van virussen, malware, spyware, wormen, trojaanse paarden, ransomware of andere kwaadaardige of destructieve code of instructies. Onderschepping en monitoring.

Ongeautoriseerde onderschepping, monitoring, wijziging of omleiding van communicatie of gegevens.

Ongeautoriseerde onderschepping, monitoring, wijziging of omleiding van communicatie of gegevens. Schadelijk of gewelddadig gedrag.

Activiteiten die bedoeld zijn om anderen te schaden, geweld aan te zetten of discriminatie dan wel haat te bevorderen op basis van leeftijd, geslacht, ras, etniciteit, nationaliteit, religie, seksuele geaardheid, handicap, geografische locatie of enig ander beschermd kenmerk.

Activiteiten die bedoeld zijn om anderen te schaden, geweld aan te zetten of discriminatie dan wel haat te bevorderen op basis van leeftijd, geslacht, ras, etniciteit, nationaliteit, religie, seksuele geaardheid, handicap, geografische locatie of enig ander beschermd kenmerk. Kindermisbruik.

Elke vorm van exploitatie, misbruik of het toebrengen van schade aan minderjarigen.

Elke vorm van exploitatie, misbruik of het toebrengen van schade aan minderjarigen. Illegale goederen en diensten.

Het adverteren, verkopen, kopen of faciliteren van illegale of gereguleerde goederen of diensten.

Het adverteren, verkopen, kopen of faciliteren van illegale of gereguleerde goederen of diensten. Expliciete content.

Het hosten, verzenden of toegankelijk maken van content met expliciet seksueel materiaal of geweld, waar dit op grond van toepasselijk recht verboden is.

Het hosten, verzenden of toegankelijk maken van content met expliciet seksueel materiaal of geweld, waar dit op grond van toepasselijk recht verboden is. Dataverzameling en privacyschendingen.

Ongeoorloofde verzameling, scraping of harvesting van persoonsgegevens, waaronder accountgegevens of e-mailadressen.

Ongeoorloofde verzameling, scraping of harvesting van persoonsgegevens, waaronder accountgegevens of e-mailadressen. Misbruik van de dienst en netwerkinterferentie.

Elke activiteit die de FineProxy-diensten, infrastructuur, servers of aangesloten netwerken verstoort, belemmert of buitensporig belast, inclusief maar niet beperkt tot DDoS-aanvallen of vergelijkbaar verstorend gedrag.

Elke activiteit die de FineProxy-diensten, infrastructuur, servers of aangesloten netwerken verstoort, belemmert of buitensporig belast, inclusief maar niet beperkt tot DDoS-aanvallen of vergelijkbaar verstorend gedrag. Schendingen van intellectueel eigendom.

Het schenden van auteursrechten, merkenrechten, octrooien of andere intellectuele eigendomsrechten van derden.

Het schenden van auteursrechten, merkenrechten, octrooien of andere intellectuele eigendomsrechten van derden. Accountintegriteit.

Het registreren van accounts met tijdelijke, wegwerp- of niet-bestaande e-mailadressen. Gebruikers dienen een geldig en toegankelijk e-mailadres te koppelen aan hun account.

Het registreren van accounts met tijdelijke, wegwerp- of niet-bestaande e-mailadressen. Gebruikers dienen een geldig en toegankelijk e-mailadres te koppelen aan hun account. Ongeautoriseerde doorverkoop of duplicatie.

Het verkopen, doorverkopen, sublicentiëren of dupliceren van enige FineProxy-dienst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FineProxy.

Deze voorbeelden zijn niet uitputtend. FineProxy behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken te bepalen of een activiteit in strijd is met deze Voorwaarden. FineProxy behoudt zich tevens het recht voor om content te verwijderen of gebruikersaccounts op te schorten die naar haar oordeel in strijd zijn met deze voorwaarden.

Monitoring en handhaving#

Wij behouden ons het recht voor om het gebruik van de Diensten te monitoren om naleving van deze Voorwaarden te waarborgen. Bij vermoedelijke of bevestigde overtredingen kan FineProxy, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving voor zover wettelijk toegestaan:

de betreffende Dienst of het gebruikersaccount opschorten of beëindigen;

de toegang tot de Diensten beperken of blokkeren;

onrechtmatige activiteiten melden bij de bevoegde autoriteiten;

alle overige maatregelen nemen die redelijkerwijs noodzakelijk zijn om de Diensten, onze klanten of derden te beschermen.

Door gebruik te maken van de Diensten, stemt u ermee in deze regels na te leven en hieraan gebonden te zijn.

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Algemene voorwaarden