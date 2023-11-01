NEW! |Eén API-aanroep, schone gegevens terug. Geen scrapers nodig.Ontvang 10.000 gratis tokens →

YouTube-proxy

Datacenter-proxy's voor YouTube: tot 500 Mbit/s, HTTP/HTTPS & SOCKS5, statische IP's, compatibel met FoxyProxy, Selenium en TubeBuddy.

Abonnement configureren →Proxy’s voor 48 uur
OnbeperktGeen kosten per GB
AMD EPYCServerhardware van de nieuwste generatie
Tot 80 GbpsNetwerkverbinding per server
REST + MCPInrichten en beheren via API

Stel uw proxyabonnement voor YouTube.

Stel een abonnement samen voor uw exacte workload. Kies het proxytype, de locaties, het aantal IP's, de factureringsperiode en optionele UDP-ondersteuning — de prijs wordt direct bijgewerkt.

LandAantal IP's
UDP-ondersteuning
Uit

Voegt 50% toe aan de basisprijs. Werkt via SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — voor gaming, VoIP en streaming.

Meerdere landen in één pakket, extra whitelist-IP’s of verbindingen?Stel het in via het dashboard

Gebouwd voor snelheid.
Verkeer wordt nooit gemeten.

FineProxy behaalde tot 500 Mbps in standaardtests op externe servers. Bij scraping was doorgaans de snelheidslimiet van de doelsite de beperkende factor, niet de proxy.

Testmethode: 1.973.500 verbindingspogingen plus gelijktijdigheidstests met maximaal 96 threads via één proxy-IP.

500 Mbps

per proxy in standaardtests op externe servers

99.97%

van de verbindingen tot stand gebracht bij 1.973.500 aanvragen

96

gelijktijdige threads op één IP zonder prestatieverlies

0

bandbreedtelimieten — onbeperkt verkeer bij elk abonnement

Dedicated AMD EPYC

Onze eigen servers, zonder buren op gedeelde VPS’en die om de poort concurreren.

Eigen subnetten

IP’s komen uit onze eigen reeksen en worden niet van een andere provider doorverkocht.

80 Gbps-uplink

Capaciteitsmarge per server — geen garantie voor één proxysessie.

Tier III / IV

Datacenters met redundante stroomvoorziening en koeling op onze locaties.

Testnotities

De werkelijke doorvoer hangt af van de route, bestemming, netwerkomstandigheden en de configuratie en prestaties van de apparatuur. Een laptop op een thuisverbinding van 500 Mbps bereikte in de praktijk circa 468 Mbps; externe servers bereikten in standaardtests tot 500 Mbps. In uitzonderlijke tests vanaf goed geconfigureerde krachtige servers in Europa en de VS werd tot 700 Mbps bereikt; dit is geen gebruikelijk resultaat per sessie.

Vier manieren om proxy’s te kopen.
Eén past bij deze workload.

Alle FineProxy-adressen gebruiken IPv4. Datacenter-, dedicated en ISP-proxy’s blijven gedurende de looptijd statisch; roterende proxy’s veranderen bij elk verzoek. Statische abonnementen omvatten onbeperkt verkeer. De gemarkeerde optie past bij het belangrijkste gebruiksscenario van deze pagina: Exclusief.

DatacenterpakketVerkocht in gedeelde blokkenHier aanbevolenExclusiefPersoonlijk, vanaf één IPISPStatische, bij ISP geregistreerde adressenRoterendGefactureerd in API-tegoeden
Ideaal voorBots en monitoring op schaalVoor werk zonder persistent account.Langdurige accountsessiesEén adres per profiel, uitsluitend door u gebruikt.Doelen die de ASN beoordelenGeregistreerd bij een internetprovider.Verzameling, geen accountsEen persistente sessie hoort niet van adres te veranderen.
Gebruikers per adresMaximaal 5De reputatie hangt deels af van andere gebruikers.1 — uNiemand anders gebruikt het tijdens de hele looptijd.Maximaal 5Gedeelde pool
PlatformvertrouwenStandaardDatacenter-ASNHoog — exclusiefHoog — geregistreerd bij ISPVerschilt per pool
Prijs vanaf$12 / 100 IPs$ 0,12 per adres per maand$12 / 100 IPsKoop precies wat u nodig hebt.$30 / 100 IPs$ 0,30 per adres per maand$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimale bestelling100 IP’s1 IP100 IP’s2,5 miljoen tegoeden
Behoud van adresStatisch tijdens de looptijdStatisch tijdens de looptijdStatisch tijdens de looptijdWijzigt per aanvraag
BandbreedteOnbeperktOnbeperktOnbeperktTegoedenPer aanvraag gefactureerd, niet per gigabyte.
UDP / spraakoproepenOptionele uitbreidingOptionele uitbreidingOptionele uitbreidingNiet beschikbaar
ProtocollenHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AuthenticatieIP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.API-sleutel
Abonnementen bekijkenDedicated abonnementen bekijkenISP-abonnementen bekijkenAbonnementen bekijken
Hier aanbevolen

Exclusief

Persoonlijk, vanaf één IP

Ideaal voor

Langdurige accountsessiesEén adres per profiel, uitsluitend door u gebruikt.

Gebruikers per adres

1 — uNiemand anders gebruikt het tijdens de hele looptijd.

Platformvertrouwen

Hoog — exclusief

Prijs vanaf

$12 / 100 IPsKoop precies wat u nodig hebt.

Minimale bestelling

1 IP

Behoud van adres

Statisch tijdens de looptijd

Bandbreedte

Onbeperkt

UDP / spraakoproepen

Optionele uitbreiding

Protocollen

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authenticatie

IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.

Dedicated abonnementen bekijken

Datacenterpakket

Verkocht in gedeelde blokken

Ideaal voor

Bots en monitoring op schaalVoor werk zonder persistent account.

Gebruikers per adres

Maximaal 5De reputatie hangt deels af van andere gebruikers.

Platformvertrouwen

StandaardDatacenter-ASN

Prijs vanaf

$12 / 100 IPs$ 0,12 per adres per maand

Minimale bestelling

100 IP’s

Behoud van adres

Statisch tijdens de looptijd

Bandbreedte

Onbeperkt

UDP / spraakoproepen

Optionele uitbreiding

Protocollen

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authenticatie

IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.

Abonnementen bekijken

ISP

Statische, bij ISP geregistreerde adressen

Ideaal voor

Doelen die de ASN beoordelenGeregistreerd bij een internetprovider.

Gebruikers per adres

Maximaal 5

Platformvertrouwen

Hoog — geregistreerd bij ISP

Prijs vanaf

$30 / 100 IPs$ 0,30 per adres per maand

Minimale bestelling

100 IP’s

Behoud van adres

Statisch tijdens de looptijd

Bandbreedte

Onbeperkt

UDP / spraakoproepen

Optionele uitbreiding

Protocollen

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authenticatie

IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.

ISP-abonnementen bekijken

Roterend

Gefactureerd in API-tegoeden

Ideaal voor

Verzameling, geen accountsEen persistente sessie hoort niet van adres te veranderen.

Gebruikers per adres

Gedeelde pool

Platformvertrouwen

Verschilt per pool

Prijs vanaf

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimale bestelling

2,5 miljoen tegoeden

Behoud van adres

Wijzigt per aanvraag

Bandbreedte

TegoedenPer aanvraag gefactureerd, niet per gigabyte.

UDP / spraakoproepen

Niet beschikbaar

Protocollen

HTTP, SOCKS5

Authenticatie

API-sleutel

Abonnementen bekijken

Proxy’s voor 48 uur

Stel een pakket samen voor uw taak en test de proxy’s in de praktijk. Betaal de gekozen configuratie voor 48 uur; de prijs wordt tijdens het configureren berekend.

Proxy’s voor 48 uur

Populairste proxylocaties

De acht proxylocaties die FineProxy-klanten het vaakst kiezen.

Alle locaties bekijken

Eenmalig verbinden.
Vraag het vervolgens gewoon.

FineProxy biedt een ingebouwde MCP-server: plak één URL in uw agent en deze krijgt 49 dashboardtools voor aankopen, verlengingen, IP-rotatie, toelatingslijsten, gebruiksanalyse, facturen en ondersteuning. Dezelfde bewerkingen zijn beschikbaar via een REST API als u de aanroepen liever zelf schrijft.

Zeg vervolgens gewoon

  • Koop één dedicated US IP voor stable YouTube playback
  • Voeg toe aan de IP-toelatingslijst 203.0.113.7 voor mijn proxyservice
  • Exporteer mijn proxylijst als JSON
  • Toon welke services vandaag het hoogste foutpercentage hadden
  • Toon de status en factureringsgegevens voor mijn proxyservices
Meer informatie API-sleutel maken
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Start Claude opnieuw nadat u de configuratie hebt opgeslagen. De 49 FineProxy-tools verschijnen dan in de lijst.

Wat de agent niet doet, wat u ook vraagt

Uw geld uitgeven

Zes tools beïnvloeden het saldo en vereisen wallet:spend. Laat die scope weg en de agent kan alle overige acties uitvoeren.

Meer betalen dan de offerte

Elke aankoop bevat expected_total_cents uit de offerte. Bij één cent afwijking wordt de aanroep geweigerd en niets in rekening gebracht.

Onbedoeld opzeggen

De twee onomkeerbare tools werken niet zonder confirm=true. Beëindiging kan niet als neveneffect optreden.

U dubbel belasten

Financiële aanroepen gebruiken een idempotency_key. Een nieuwe poging na een time-out verwerkt dezelfde betaling, niet een tweede.

MCP: 49 hulpmiddelen · 9 machtigingsbereikenJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · statusloosREST API: 49 bewerkingen · OpenAPI 3.1

Handmatige installatie

Kies uw besturingssysteem, browser of proxyapp voor een stapsgewijze installatiehandleiding.

ALLE INTEGRATIES

Systemen

Browsers

Apps

Elke bewering op deze pagina, in de woorden van anderen.

Relevante klantfeedback uit één pool met geverifieerde beoordelingen, gekoppeld aan de oorspronkelijke bron.

2011levert proxy’s sinds

Snelheid onder belasting

Ik heb gekocht proxy voor persoonlijk gebruik voor een aantal maanden nu. Ik ben blij met iedereen. De server werkt prima, zonder onderbrekingen en bevriest en de prijs is heel betaalbaar.

George WeathersIntern FineProxy-platformVertaald uit het EngelsBron

Ik ben erg tevreden met fineproxy.org. Hun service is betrouwbaar, snel en biedt uitstekende proxy-oplossingen. De gebruiksvriendelijke interface en concurrerende prijzen maken het een top keuze.

JakubDieg, Meer dan 2 jaar geledenVertaald uit het EngelsBron

Actieve accounts

Beschikbaarheid: uitstekende proxy’s die 3–7 dagen stabiel blijven zonder uitval Snelheid: snel genoeg voor TikTok, Gmail en het inloggen bij cryptowallets Ondersteunde protocollen: HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5 en zelfs UDP Wereldwijde dekking: de VS, Duitsland, Frankrijk, Japan en meer

esta bazaarSaasHub, Vorig jaarVertaald uit het EngelsBron

Gebruikte proxy voor 2 maanden en volledig tevreden, schoon IP, niet geblokkeerd, goede ondersteuning. Zeer geschikt voor het beheren van meerdere accounts op hetzelfde moment!

phuongheocon98Norton Safe Web, Meer dan 2 jaar geledenVertaald uit het EngelsBron

Locaties en voorraad

Goedkope prijs. Lage prijs van gebroken proxies <10%. Veel geo en subnetten. Stabiele verbinding, statische ip's en gratis zwembad wisselen elke week.

Denis ZadneprovskiyTrustpilot, Meer dan 2 jaar geledenVertaald uit het EngelsBron

FineProxy is een betrouwbare tool voor mijn zakelijke behoeften. De proxies zijn snel, stabiel en toegankelijk vanaf vele locaties. Het is betaalbaar en de klantenservice team is responsief en deskundig. Zeer aanbevolen voor iedereen die nodig heeft. lees dit en schrijf een andere onle

W3sazzadProxyRate, Meer dan 2 jaar geledenVertaald uit het EngelsBron

Beoordelingen worden volledig geciteerd. Als een klant iets noemde waarop we konden antwoorden, staat ons oorspronkelijke antwoord erbij.

Alle klantbeoordelingen
Kan ik YouTube deblokkeren met uw proxy's?Ja

Ja, u kunt YouTube deblokkeren door uw browser te configureren met een FineProxy-server. Wij raden aan om extensies zoals FoxyProxy of ZeroOmega te gebruiken voor Chrome en Firefox — hiermee schakelt u snel tussen proxyprofielen. Zodra de proxy actief is, laadt YouTube via het IP-adres van de geselecteerde regio zonder verdere configuratie.

Waarom zou ik proxy's gebruiken in plaats van VPN's of webgebaseerde proxysites?Proxy's leveren

Proxy's leveren de hoogste verbindingssnelheid in vergelijking met VPN's of browsergebaseerde proxysites. Ze creëren een directe route tussen uw apparaat en de servers van YouTube, zonder tunnelingoverhead. Hoewel de instelling iets meer tijd kost, kunt u YouTube-video's bekijken met stabiele weergave en volledige videokwaliteit zonder bufferingproblemen.

Kan ik 4K- of UHD-video's op YouTube bekijken met uw proxy's?Ja

Ja. FineProxy-servers ondersteunen snelheden tot 500 Mbit/s, wat zorgt voor vloeiende weergave van 4K-, UHD- en HDR-content. De datacenterinfrastructuur en dedicated bandbreedte voorkomen throttling, zodat uw YouTube-sessies consistent blijven, zelfs tijdens piekuren. Dit werkt ook als betrouwbare proxy om YouTube Shorts en andere korte content te deblokkeren.

Werken deze proxy's met YouTube-automatiseringstools?Ja

Ja, FineProxy integreert naadloos met populaire YouTube-automatiserings- en analysetools. U kunt verbinding maken via geïmporteerde proxylijsten, download-URL's of directe API-integratie. Elke proxy ondersteunt zowel HTTP/HTTPS- als SOCKS5-protocollen, wat compatibiliteit met alle gangbare softwareoplossingen garandeert.

Kan ik meerdere YouTube-accounts met proxy's gebruiken?Ja, dat kan

Ja, dat kan. Voor de beste stabiliteit en sessieconsistentie raden wij aan om één statische proxy per account te gebruiken. Deze opzet voorkomt cross-sessieconflicten en helpt het accountvertrouwen in de loop van de tijd te behouden. Roterende proxy's kunnen worden ingezet voor bulkgegevensverzameling of weergavesimulaties, maar niet voor ingelogde sessies.

Kan ik YouTube TV openen vanuit de VS?Ja. Met een

Ja. Met een in de VS gebaseerde proxy krijgt u YouTube TV gedeblokkeerd en hebt u toegang tot live tv-kanalen, sport en on-demand content die uitsluitend in de Verenigde Staten beschikbaar is. Gebruik een statisch IP voor consistente sessiestabiliteit.

Kan ik FineProxy-proxy's gebruiken met een smart-tv?Ja

Ja. Als uw smart-tv handmatige netwerkconfiguratie ondersteunt (proxy-IP en poort), kunt u het verkeer rechtstreeks via een FineProxy-server routeren. U kunt de proxy ook op routerniveau configureren om alle apparaten op uw netwerk te dekken, inclusief smart-tv's, streaming sticks en gameconsoles. Zo kunt u YouTube deblokkeren op apparaten die geen browserextensies ondersteunen.

Handleiding

YouTube Proxy: een praktische gids voor deblokkeren en stabiele weergave

3 min leestijdFineProxy-netwerkteam

YouTube wordt vaak geblokkeerd op bedrijfsnetwerken, in hogescholen en universiteiten, en binnen overheidsorganisaties om acceptabel-gebruiksbeleid af te dwingen, bandbreedte te beperken of te voldoen aan compliancevereisten. In sommige regio's implementeren ISP's landelijke beperkingen op basis van wettelijke verplichtingen. Het resultaat is gedeeltelijke of volledige blokkering van verzoeken naar YouTube en de bijbehorende CDN's. Om te begrijpen hoe u YouTube-video's betrouwbaar kunt deblokkeren, heeft u een voorspelbaar en controleerbaar pad voor uw verkeer nodig.

Praktische manieren om YouTube via een proxy te deblokkeren

1. VPN

Een VPN versleutelt al het verkeer van uw apparaat en routeert het via een externe server. Pluspunten: starten met één klik, geen configuratie per app, helpt bij geografische beperkingen. Nadelen: extra tunnelingoverhead verlaagt vaak de snelheid; kan conflicteren met zakelijke beveiligingstools; VPN-endpoints worden regelmatig geblokkeerd.

2. Webproxysites

Browserpagina's die YouTube in hun eigen frame laden. Pluspunten: niets te installeren. Nadelen: trage, instabiele video, beperkte functies (inloggen, afspeellijsten) en serieuze privacyproblemen — verkeer loopt via een onbekende tussenpersoon die advertenties of scripts kan injecteren.

3. „Unblocker“-apps van derden

Diverse apps/extensies die een snelle bypass beloven. Pluspunten: minimale setup. Nadelen: minst veilig — ondoorzichtige operators, onduidelijke versleuteling, risico op dataverzameling, regelmatige storingen bij hoge belasting.

4. Dedicated proxy's kopen (aanbevolen voor stabiel YouTube-gebruik)

Een proxy stuurt alleen het verkeer van geselecteerde apps (bijv. uw browser) via een gecontroleerd IP. Door YouTube via een proxy te routeren, profiteert u van de hoogste praktische snelheid, nauwkeurige scoping (alleen YouTube), voorspelbare routing, compatibiliteit met browsers en smart-tv's die handmatige netwerkinstellingen ondersteunen, automatisering en analytics, plus flexibele regiokeuze. Nadelen: de initiële instelling duurt een minuut — voer IP/poort en inloggegevens in (indien van toepassing).

Voor 4K/UHD-weergave en een consistente bitrate presteren dedicated proxy's doorgaans beter dan VPN's, webproxy's en „unblocker“-apps. FineProxy biedt de meest geavanceerde datacenter-infrastructuur voor veeleisende videoworkflows.

een man die achter een laptop zit met een schild en een vinkje in zijn handen

Hoe stelt u YouTube in via een proxy

Gebruik extensies zoals FoxyProxy of ZeroOmega om een proxy toe te wijzen aan YouTube-domeinen. Proxy's zijn beschikbaar als ip:port of user:pass@ip:port, en u kunt lijsten exporteren in TXT/CSV/JSON of via API. Als uw smart-tv handmatige netwerkconfiguratie ondersteunt (of uw router outbound mapping ondersteunt), kunt u ook tv-verkeer via een proxy routeren.

4K, UHD en hoge belasting

FineProxy-servers halen tot 500 Mbit/s — een snelle high-speed proxy voor YouTube-livestreams, 4K/UHD- en HDR-content. Ziet u haperingen, controleer dan uw lokale wifi/LAN, zorg ervoor dat de proxyregel alleen YouTube-domeinen betreft en houd een consistent statisch IP aan om wijzigingen in het CDN-pad te voorkomen.

Waarom FineProxy kiezen voor YouTube-toegang?

Onze datacenter-proxy's zijn de beste veilige proxy voor YouTube-weergaven, automatisering en dataverzameling.

  • 🚀 Servers met lage latentie voor het soepel laden van video's
  • 🛡️ Geen logs, geen throttling, geen beperkingen
  • 🌍 Wereldwijde IP-dekking, waaronder de VS, Duitsland, Rusland en meer — gebruik een proxy om YouTube-toegang vanuit verschillende landen te starten
  • 🔒 Volledige unblock YouTube proxy SSL-ondersteuning (versleuteld) voor beveiligde verbindingen
  • 🔄 Nieuwe statische IP's — stabiel en minder kans op blokkering
  • ⚙️ Werkt met YouTube-automatiseringstools zoals TubeBuddy, Selenium, Python
  • 💬 24/7 echte ondersteuning — wij zijn er om te helpen

Heb je YouTube-proxy's nodig die alleen in de VS of op meerdere locaties beschikbaar zijn? Wij hebben de oplossing – vraag het gerust ([email protected])

Als dit overdreven aanvoelt

Overweeg alternatieven die mogelijk niet geblokkeerd zijn:

  • Vimeo voor hoogwaardige creatieve/professionele content.
  • Dailymotion voor een grote algemene bibliotheek.
  • BitChute / Rumble als beleidsalternatieve platformen.
  • Khan Academy, Coursera, edX voor academische content.