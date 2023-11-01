YouTube-proxy

YouTube wordt vaak geblokkeerd op bedrijfsnetwerken, in hogescholen en universiteiten, en binnen overheidsorganisaties om acceptabel-gebruiksbeleid af te dwingen, bandbreedte te beperken of te voldoen aan compliancevereisten. In sommige regio's implementeren ISP's landelijke beperkingen op basis van wettelijke verplichtingen. Het resultaat is gedeeltelijke of volledige blokkering van verzoeken naar YouTube en de bijbehorende CDN's. Om te begrijpen hoe u YouTube-video's betrouwbaar kunt deblokkeren, heeft u een voorspelbaar en controleerbaar pad voor uw verkeer nodig.