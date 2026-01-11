Integratiehandleiding
Hoe u ZeroOmega gebruikt
Configureer uw proxy met ZeroOmega eenvoudig in een paar stappen
De ZeroOmega-extensie configureren
Zoek naar de ZeroOmega-extensie
Open Chrome en klik op het menupictogram (☰) → Extensies → Bezoek de Chrome Web Store. Zoeken naar ZeroOmega en ga naar de bijbehorende pagina.
Installeer de ZeroOmega-extensie
Klik Toevoegen aan Chrome. Bevestig de installatie om de extensie aan uw werkbalk toe te voegen.
Open de ZeroOmega-opties
Maak een nieuw profiel aan in Profiles. Kies het proxytype HTTP Vul het IP-adres en de poort van uw proxyhost in (8080 voor HTTP).
Configureer authenticatie
Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in van uw actieve proxydienst (niet uw accountwachtwoord). U vindt uw diensten hier
Waar vind ik mijn FineProxy-gegevens voor Hoe u ZeroOmega gebruikt?
Open uw actieve service in het FineProxy-dashboard. Gebruik de proxyhost, poort, gebruikersnaam en het wachtwoord die bij deze service staan.
Moet ik het wachtwoord van mijn FineProxy-account invoeren?
Nee. Gebruik het proxyauthenticatiewachtwoord van uw actieve service, niet het wachtwoord waarmee u zich bij uw FineProxy-account aanmeldt.
Hoe controleer ik of de proxyconfiguratie voor Hoe u ZeroOmega gebruikt werkt?
Open na het inschakelen van de proxy een website die IP-adressen controleert. Het gedetecteerde IP en de locatie moeten overeenkomen met de geconfigureerde proxy.
Wat controleer ik als Hoe u ZeroOmega gebruikt geen verbinding via de proxy kan maken?
Controleer eerst host, poort, protocol en authenticatiegegevens. Schakel daarna conflicterende VPN- of proxyprofielen uit en maak opnieuw verbinding.
Proxy’s voor 48 uur
Stel een pakket samen voor uw taak en test de proxy’s in de praktijk. Betaal de gekozen configuratie voor 48 uur; de prijs wordt tijdens het configureren berekend.