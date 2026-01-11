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Гайд по интеграции

Как пользоваться ZeroOmega

Настройте свой прокси сервер с помощью ZeroOmega всего за несколько простых шагов.

Обновлено23 июня 2026 г.
ФорматПошаговая инструкция

Как настроить расширение ZeroOmega

Step 1

Поиск расширения ZeroOmega

Откройте Chrome и нажмите на иконку меню (☰) → Extensions → Visit Chrome Web Store. Найдите ZeroOmega и перейдите на страницу расширения.

Step 2

Установите расширение ZeroOmega

Клик Add to Chrome. Подтвердите установку, чтобы добавить расширение на панель инструментов браузера.

Step 3

Откройте настройки ZeroOmega

В разделе «Профили» создайте новый профиль. Выберите тип HTTP-прокси. Укажите IP-адрес и порт вашего прокси-сервера (8080 для HTTP).

Step 4

Настройка авторизации

Укажите логин и пароль от вашей активной услуги (не пароль от аккаунта). Найти свои услуги можно здесь

Где взять доступы FineProxy для Как пользоваться ZeroOmega?

Откройте активный сервис в кабинете FineProxy. Используйте host, port, login и пароль, показанные для этого сервиса.

Нужно ли вводить пароль аккаунта FineProxy?

Нет. Используйте пароль авторизации прокси активного сервиса, а не пароль входа в кабинет FineProxy.

Как проверить, что прокси для Как пользоваться ZeroOmega работает?

После включения прокси откройте сайт проверки IP. Определённый IP и локация должны совпадать с настроенным прокси.

Что проверить, если Как пользоваться ZeroOmega не подключается через прокси?

Сначала проверьте host, port, протокол и авторизацию. Затем отключите конфликтующие VPN или прокси-профили и подключитесь снова.

Прокси на 48 часов

Соберите тариф под свою задачу и проверьте прокси в реальной работе. Оплатите выбранную конфигурацию на 48 часов — цена рассчитывается при настройке.

Настроить на 48 часов