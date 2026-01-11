Гайд по интеграции
Как пользоваться ZeroOmega
Настройте свой прокси сервер с помощью ZeroOmega всего за несколько простых шагов.
Как настроить расширение ZeroOmega
Поиск расширения ZeroOmega
Откройте Chrome и нажмите на иконку меню (☰) → Extensions → Visit Chrome Web Store. Найдите ZeroOmega и перейдите на страницу расширения.
Установите расширение ZeroOmega
Клик Add to Chrome. Подтвердите установку, чтобы добавить расширение на панель инструментов браузера.
Откройте настройки ZeroOmega
В разделе «Профили» создайте новый профиль. Выберите тип HTTP-прокси. Укажите IP-адрес и порт вашего прокси-сервера (8080 для HTTP).
Настройка авторизации
Укажите логин и пароль от вашей активной услуги (не пароль от аккаунта). Найти свои услуги можно здесь
Где взять доступы FineProxy для Как пользоваться ZeroOmega?
Откройте активный сервис в кабинете FineProxy. Используйте host, port, login и пароль, показанные для этого сервиса.
Нужно ли вводить пароль аккаунта FineProxy?
Нет. Используйте пароль авторизации прокси активного сервиса, а не пароль входа в кабинет FineProxy.
Как проверить, что прокси для Как пользоваться ZeroOmega работает?
После включения прокси откройте сайт проверки IP. Определённый IP и локация должны совпадать с настроенным прокси.
Что проверить, если Как пользоваться ZeroOmega не подключается через прокси?
Сначала проверьте host, port, протокол и авторизацию. Затем отключите конфликтующие VPN или прокси-профили и подключитесь снова.
Прокси на 48 часов
Соберите тариф под свою задачу и проверьте прокси в реальной работе. Оплатите выбранную конфигурацию на 48 часов — цена рассчитывается при настройке.