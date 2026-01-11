इंटीग्रेशन गाइड
ZeroOmega कैसे इस्तेमाल करें
कुछ आसान स्टेप्स में ZeroOmega से अपनी प्रॉक्सी कॉन्फ़िगर करें
ZeroOmega एक्सटेंशन कैसे कॉन्फ़िगर करें
ZeroOmega एक्सटेंशन खोजें
Chrome खोलें और मेन्यू आइकन (☰) → Extensions → Visit Chrome Web Store पर क्लिक करें। खोजें ZeroOmega और उसके पेज पर जाएँ।
ZeroOmega एक्सटेंशन इंस्टॉल करें
क्लिक करें Chrome में जोड़ें. एक्सटेंशन को अपने टूलबार में जोड़ने के लिए इंस्टॉलेशन की पुष्टि करें।
ZeroOmega Options खोलें
Profiles में एक नई प्रोफ़ाइल बनाएँ। HTTP प्रॉक्सी टाइप चुनें अपनी प्रॉक्सी का होस्ट IP एड्रेस और पोर्ट (HTTP के लिए 8080) भरें।
ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर करें
अपनी सक्रिय प्रॉक्सी सेवा का यूज़रनेम और पासवर्ड दर्ज करें (आपके अकाउंट का पासवर्ड नहीं)। आप अपनी सेवाएँ यहाँ देख सकते हैं यहाँ
ZeroOmega कैसे इस्तेमाल करें के लिए FineProxy क्रेडेंशियल कहाँ मिलेंगे?
FineProxy डैशबोर्ड में अपनी सक्रिय सेवा खोलें। उसी सेवा के लिए दिखाए गए प्रॉक्सी होस्ट, पोर्ट, उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड इस्तेमाल करें।
क्या मुझे अपना FineProxy खाता पासवर्ड दर्ज करना चाहिए?
नहीं। सक्रिय सेवा का प्रॉक्सी प्रमाणीकरण पासवर्ड इस्तेमाल करें, वह पासवर्ड नहीं जिससे आप FineProxy खाते में साइन इन करते हैं।
मैं कैसे सत्यापित करूँ कि ZeroOmega कैसे इस्तेमाल करें प्रॉक्सी सेटअप काम कर रहा है?
प्रॉक्सी चालू करने के बाद कोई IP-जाँच वेबसाइट खोलें। पहचाना गया IP और स्थान आपके कॉन्फ़िगर किए गए प्रॉक्सी से मेल खाना चाहिए।
अगर ZeroOmega कैसे इस्तेमाल करें प्रॉक्सी से कनेक्ट नहीं हो पाए तो क्या जाँचें?
पहले होस्ट, पोर्ट, प्रोटोकॉल और प्रमाणीकरण विवरण की पुष्टि करें। फिर कोई विरोधी VPN या प्रॉक्सी प्रोफ़ाइल बंद करके फिर से कनेक्ट करें।
48 घंटे के लिए प्रॉक्सी
अपने काम के लिए प्लान बनाएँ और वास्तविक उपयोग में प्रॉक्सी जाँचें। चुने गए कॉन्फ़िगरेशन के लिए 48 घंटे का भुगतान करें—कीमत सेटअप के दौरान तय होती है।