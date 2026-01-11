Guía de integración
Cómo usar ZeroOmega
Configure su proxy con ZeroOmega fácilmente en unos sencillos pasos
Cómo configurar la extensión ZeroOmega
Buscar la extensión ZeroOmega
Abra Chrome y haga clic en el icono de menú (☰) → Extensiones → Visitar Chrome Web Store. Buscar ZeroOmega y acceda a su página.
Instalar la extensión ZeroOmega
Clic Añadir a Chrome. Confirme la instalación para añadir la extensión a su barra de herramientas.
Abrir las opciones de ZeroOmega
En Perfiles, cree un nuevo perfil. Seleccione el tipo de proxy HTTP Introduzca la dirección IP del host del proxy y el puerto (8080 para HTTP).
Configurar la autenticación
Introduzca el nombre de usuario y la contraseña de su servicio de proxy activo (no la contraseña de su cuenta). Puede encontrar sus servicios aquí
¿Dónde puedo encontrar mis credenciales FineProxy para Cómo usar ZeroOmega?
Abra su servicio activo en el panel de control FineProxy. Utilice el host proxy, puerto, nombre de usuario y contraseña mostrado para ese servicio.
¿Debo introducir mi contraseña de cuenta FineProxy?
No. Utilice la contraseña de autenticación de proxy de su servicio activo, no la contraseña que utiliza para iniciar sesión en su cuenta FineProxy.
¿Cómo puedo verificar que la configuración del proxy Cómo usar ZeroOmega funciona?
Abra un sitio web de verificación IP después de activar el proxy. La IP y la ubicación detectadas deben coincidir con el proxy que ha configurado.
¿Qué debo comprobar si Cómo usar ZeroOmega no puede conectarse a través del proxy?
Confirme primero los detalles del host, puerto, protocolo y autenticación. Después desactive cualquier perfil VPN o proxy en conflicto y vuelva a conectarse.
Proxies por 48 horas
Configura un plan para tu tarea y prueba los proxies en condiciones reales. Paga la configuración elegida durante 48 horas; el precio se calcula durante la configuración.