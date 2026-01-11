Integratsioonijuhend
Kuidas kasutada ZeroOmega laiendust
Seadistage oma proxy ZeroOmega abil lihtsalt mõne sammuga
Kuidas seadistada ZeroOmega laiendust
Otsige ZeroOmega laiendust
Avage Chrome ja klõpsake menüüikoonil (☰) → Laiendused → Avage Chrome'i veebipood. Otsi ZeroOmega ja minge selle lehele.
Paigaldage ZeroOmega laiendus
Klõpsa Lisa Chrome'i. Kinnitage paigaldamine, et lisada laiendus oma tööriistaribale.
Avage ZeroOmega seaded
Looge jaotises Profiles uus profiil. Valige HTTP proxy tüüp Sisestage oma proxy hosti IP-aadress ja port (HTTP jaoks 8080).
Seadistage autentimine
Sisestage oma aktiivse proxy teenuse kasutajanimi ja parool (mitte teie konto parool). Oma teenuseid leiate siin
Kust leian FineProxy kasutajatunnused rakenduse Kuidas kasutada ZeroOmega laiendust jaoks?
Avage FineProxy juhtpaneelil aktiivne teenus. Kasutage seal kuvatud puhverserveri hosti, porti, kasutajanime ja parooli.
Kas peaksin sisestama oma FineProxy konto parooli?
Ei. Kasutage aktiivse teenuse puhverserveri autentimisparooli, mitte FineProxy kontole sisselogimise parooli.
Kuidas kontrollida, kas rakenduse Kuidas kasutada ZeroOmega laiendust puhverserveri seadistus töötab?
Pärast puhverserveri lubamist avage IP kontrollimise veebisait. Tuvastatud IP ja asukoht peavad vastama seadistatud puhverserverile.
Mida kontrollida, kui Kuidas kasutada ZeroOmega laiendust ei saa puhverserveri kaudu ühendust?
Kontrollige esmalt hosti, porti, protokolli ja autentimisandmeid. Seejärel keelake vastuolus olevad VPN-i või puhverserveriprofiilid ja looge ühendus uuesti.
Proksid 48 tunniks
Koostage oma ülesande jaoks pakett ja testige proksisid päris töös. Tasuge valitud seadistuse eest 48 tunniks — hind arvutatakse seadistamise ajal.