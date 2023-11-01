Ei. ChatGPT ja OpenAI API töötavad andmekeskuse IP-dega suurepäraselt. Platvorm kontrollib teie geograafilist asukohta (kas toetatud riik või mitte), mitte seda, kas teie IP kuulub hostimisteenuse pakkujale. See teeb andmekeskuse proksid kõige kuluefektiivsemaks valikuks — kiired, soodsad ja lihtsalt töötavad.