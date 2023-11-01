Proxy Twitterile (X)

Kolm asja toovad inimesed proksi kasutamise juurde X-i (Twitter) puhul: mitme konto haldamine, andmete tõmbamine API kaudu ja ligipääsu saamine seal, kus platvorm on blokeeritud. Igaühel on oma reeglid ja vale proksitüüp võib viia kiiremini keeluni kui proksita tegutsemine.

Mitme konto haldamine

X lubab ametlikult kuni 10 kontot kasutaja kohta, aga hetkel, mil logite mitmesse samalt IP-lt sisse, seob platvorm need omavahel. Üks saab märgistuse — kõik seotud kontod on ohus. SMM-meeskondade jaoks, kes haldavad 30+ profiili, on see tõsine probleem.

Iga konto vajab oma IP-aadressi. Kuid see on vaid pool lahendust — X jälgib ka brauseri sõrmejälgi, küpsiseid, ajavööndi seadeid ja käitumismustreid. Proksi ilma seansi isolatsioonita on nagu lukustada uks ja jätta aken lahti. Antidetect-brauserid (GoLogin, Multilogin, Dolphin Anty) loovad iga konto jaoks eraldi keskkonna. Proksi hoolitseb IP eest, brauser kõige muu eest.

Kontotöö jaoks ISP proksid on turvalisem valik. Platvorm on sisselogimiste ajal andmekeskuste IP-vahemike märgistamisel väga agressiivne. ISP-aadressid pärinevad tegelikelt teenusepakkujatelt ja näevad välja nagu tavalised koduühendused. Tegevuslimiidid kehtivad konto kohta sõltumata proksist: 2400 säutsu päevas, 400 jälgimist, 1000 meeldimist. Nende ületamisel tabab teid varjukeeld — teie postitused kaovad otsingu- ja hashtag-voogudest, kuid te ei saa mingit teavitust. Muutute lihtsalt nähtamatuks.

API ligipääs

X lõpetas tasuta API-juurdepääsu 2023. aasta veebruaris. Praegune hinnastik:

Free: 1500 postitust kuus (lugemine), 50 säutsu päevas (kirjutamine). Vaevalt piisab testimiseks.

Basic ($200/kuu): 10 000 postitust kuus.

Pro ($5,000/kuu): 1 miljon postitust kuus.

Enterprise ($42,000+/kuu): 50 miljonit+.

Päringupiirangud kehtivad rakenduse ja 15-minutilise ajaakna kohta. Kui kasutate mitut rakendust või vajate suuremat läbilaskevõimet, jaotage päringud mitme API võtme vahel — igaüks omal dedikeeritud proxy-l — see mitmekordistab teie tegelikku mahtu. API proxy, mis roteerib võtmete vahel, teeb seda automaatselt. Kuna API päringud toimuvad serverite vahel, sobivad andmekeskuse proxy-d siia hästi — platvorm ei märgista IP tüüpi autenditud API päringute puhul.

Kraapimine — keeruline tee

X-i kraapimine ilma API-ta on pidev lahing. Platvorm avaldab kaitseuuendusi iga 2–4 nädala tagant, mis lõhuvad olemasolevad kraapijad. Külalistoken on seotud IP-ga ja aegub iga paari tunni tagant. GraphQL lõpp-punktide ID-d muutuvad regulaarselt. TLS-sõrmejälg tuvastab headless-brauserid. Ning andmekeskuste IP-d blokeeritakse autentimata juurdepääsu korral peaaegu kohe.

Ise ehitatud kraapija hooldamine nõuab 10–15 tundi kuus pidevat tööd. Enamiku meeskondade jaoks on API-ligipääsu eest maksmine või hallatud kraapimisteenus odavam kui inseneritöö ajakulu.

Juurdepääs seal, kus see on blokeeritud

Mõnedes riikides ja piiratud võrkudes (koolid, kontorid) on X tulemüüri tasemel blokeeritud. Proksi suunab teie liikluse teise aadressi kaudu ja filter ei näe kunagi ühendust platvormiga. Blokeerimata Twitter-ligipääsuks piisab isegi lihtsast HTTP proksist õige hosti ja pordiga — blokeering on võrgu poolel, mitte X’i poolel. Saate kasutada Twitteri veebiliidest aadressil x.com mis tahes brauseris, kus proksi seaded on konfigureeritud.