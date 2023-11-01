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Proxy Twitterile (X)

IPv4 paketid teie ülesannete skaleerimiseks. Toetab HTTP/HTTPS/SOCKS5, automaatne kohaletoimetamine pärast maksmist, piiramatu liiklus ja API ligipääs.

Seadista oma pakett →Proksid 48 tunniks
PiiramatuGB-põhiseid tasusid pole
AMD EPYCUusima põlvkonna serveririistvara
Kuni 80 Gbit/sÜlesvooluühendus serveri kohta
REST + MCPTellimine ja haldamine API kaudu

Koostage oma X-i puhverserveripakett.

Koostage pakett täpselt oma töökoormuse järgi. Valige puhverserveri tüüp, asukohad, IP-de arv, arveldusperiood ja valikuline UDP-tugi — hind uueneb kohe.

RiikIP-de arv
UDP-tugi
Väljas

Lisab põhipaketi hinnale 50%. Töötab SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) kaudu — mängude, VoIP-i ja voogedastuse jaoks.

Mitu riiki ühes paketis, täiendavad lubatud loendi IP-d või ühendused?Seadista juhtpaneelil

Neli võimalust puhverserverite ostmiseks.
Üks neist sobib selle töökoormusega.

Kõik FineProxy aadressid kasutavad IPv4. Andmekeskuse, privaatsed ja ISP-puhverserverid jäävad paketiperioodi jooksul staatiliseks; vahelduvad puhverserverid muutuvad iga päringuga. Staatilised paketid sisaldavad piiramatut liiklust. Esiletõstetud valik vastab selle lehe peamisele kasutusjuhule: ISP.

Andmekeskuse pakettMüüakse jagatud plokkidenaPrivaatnePrivaatne, alates ühest IP-stSiin soovitatudISPStaatilised ISP registreeritud aadressidVahelduvArveldatakse API-krediitides
Sobib kõige pareminiBotid ja suuremahuline seireTööks, mis ei vaja püsivat kontot.Pikaajalised kontoseansidÜks aadress profiili kohta, mida kasutate ainult teie.Sihtmärgid, mis hindavad ASN-iRegistreeritud internetiteenuse pakkujale.Andmekogumine, mitte kontodPüsiseanss ei tohiks aadressi vahetada.
Kasutajaid aadressi kohtaKuni 5Maine sõltub osaliselt teistest kasutajatest.1 — teieKeegi teine ei kasuta seda kogu perioodi jooksul.Kuni 5Jagatud park
Platvormi usaldusStandardneAndmekeskuse ASNKõrge — eksklusiivneKõrge — ISP registreeritudSõltub pargist
Hind alates$12 / 100 IPs0,12 $ aadressi kohta kuus$12 / 100 IPsOstke täpselt vajalik kogus.$30 / 100 IPs0,30 $ aadressi kohta kuus$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimaalne tellimus100 IP-d1 IP100 IP-d2,5 mln krediiti
Aadressi kasutusaegPerioodi jooksul staatilinePerioodi jooksul staatilinePerioodi jooksul staatilineMuutub iga päringuga
RibalaiusPiiramatuPiiramatuPiiramatuKrediididArveldatakse päringu, mitte gigabaidi järgi.
UDP / häälkõnedValikuline lisateenusValikuline lisateenusValikuline lisateenusPole saadaval
ProtokollidHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutentimineLubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.API-võti
Vaata paketteVaata privaatseid paketteVaata ISP-paketteVaata pakette
Siin soovitatud

ISP

Staatilised ISP registreeritud aadressid

Sobib kõige paremini

Sihtmärgid, mis hindavad ASN-iRegistreeritud internetiteenuse pakkujale.

Kasutajaid aadressi kohta

Kuni 5

Platvormi usaldus

Kõrge — ISP registreeritud

Hind alates

$30 / 100 IPs0,30 $ aadressi kohta kuus

Minimaalne tellimus

100 IP-d

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata ISP-pakette

Andmekeskuse pakett

Müüakse jagatud plokkidena

Sobib kõige paremini

Botid ja suuremahuline seireTööks, mis ei vaja püsivat kontot.

Kasutajaid aadressi kohta

Kuni 5Maine sõltub osaliselt teistest kasutajatest.

Platvormi usaldus

StandardneAndmekeskuse ASN

Hind alates

$12 / 100 IPs0,12 $ aadressi kohta kuus

Minimaalne tellimus

100 IP-d

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata pakette

Privaatne

Privaatne, alates ühest IP-st

Sobib kõige paremini

Pikaajalised kontoseansidÜks aadress profiili kohta, mida kasutate ainult teie.

Kasutajaid aadressi kohta

1 — teieKeegi teine ei kasuta seda kogu perioodi jooksul.

Platvormi usaldus

Kõrge — eksklusiivne

Hind alates

$12 / 100 IPsOstke täpselt vajalik kogus.

Minimaalne tellimus

1 IP

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata privaatseid pakette

Vahelduv

Arveldatakse API-krediitides

Sobib kõige paremini

Andmekogumine, mitte kontodPüsiseanss ei tohiks aadressi vahetada.

Kasutajaid aadressi kohta

Jagatud park

Platvormi usaldus

Sõltub pargist

Hind alates

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimaalne tellimus

2,5 mln krediiti

Aadressi kasutusaeg

Muutub iga päringuga

Ribalaius

KrediididArveldatakse päringu, mitte gigabaidi järgi.

UDP / häälkõned

Pole saadaval

Protokollid

HTTP, SOCKS5

Autentimine

API-võti

Vaata pakette

Proksid 48 tunniks

Koostage oma ülesande jaoks pakett ja testige proksisid päris töös. Tasuge valitud seadistuse eest 48 tunniks — hind arvutatakse seadistamise ajal.

Proksid 48 tunniks

Populaarseimad puhverserverite asukohad

Kaheksa puhverserveri asukohta, mida FineProxy kliendid kõige sagedamini valivad.

Vaata kõiki asukohti

Ühendage üks kord.
Seejärel lihtsalt küsige.

FineProxy runs a native MCP-server: paste one URL into your agent and it gets 49 cabinet tools — buying, renewals, IP rotation, allowlists, usage analytics, invoices, and support. The same operations are available through a REST API if you would rather write the calls yourself.

Seejärel öelge

  • Osta 100 static ISP IPs X accounts
  • Lisa lubatud IP-de loendisse 203.0.113.7 minu X puhverserveriteenust
  • Ekspordi minu X puhverserverite loendit JSON-ina
  • Näita the locations saadaval ISP-puhverservereid X
  • Näita the olekut ja arvelduse üksikasju minu X puhverserveriteenuseid
Lisateave Loo API-võti
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Pärast konfiguratsiooni salvestamist taaskäivitage Claude. Seejärel kuvatakse FineProxy 49 tööriista saadaolevate tööriistade loendis.

Mida agent ei tee — olenemata teie käsust

Kulutada teie raha

Kuus tööriista mõjutavad saldot ja kõik kuus vajavad õigust wallet:spend. Kui jätate selle võtmel lubamata, saab agent kasutada kõiki teisi tööriistu.

Maksta pakkumisest rohkem

Iga ost sisaldab hinnapakkumisest pärinevat väärtust expected_total_cents. Kui summa erineb kasvõi ühe sendi võrra, lükatakse päring tagasi ja tasu ei võeta.

Tühistada omavoliliselt

Kaht pöördumatut tööriista ei saa käivitada ilma parameetrita confirm=true. Teenust ei saa lõpetada kõrvalmõjuna.

Võtta tasu kaks korda

Rahalised päringud nõuavad väärtust idempotency_key. Aegumise järel kordamine arveldab sama makse, mitte uut makset.

MCP: 49 tööriista · 9 õiguste ulatustJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · olekutaREST API: 49 toimingut · OpenAPI 3.1

Käsitsi seadistamine

Valige operatsioonisüsteem, brauser või puhverserverirakendus ja järgige samm-sammulist seadistusjuhendit.

KÕIK INTEGRATSIOONID

Süsteemid

Brauserid

Rakendused

Loodud kiiruseks.
Liiklust ei mõõdeta.

FineProxy saavutas meie standardsetes kaugserveritestides kiiruseks kuni 500 Mbps. Veebikraapimise töökoormuste puhul määras ülempiiri tavaliselt sihtsaidi päringulimiit, mitte puhverserver.

Testimismeetod: 1 973 500 ühenduskatset ning samaaegsustestid kuni 96 lõimega ühe puhverserveri IP kaudu.

500 Mbps

ühe puhverserveri kohta standardsetes kaugserveritestides

99.97%

1 973 500 päringu jooksul loodud ühendustest

96

ühel IP-l samaaegselt töötavat lõime ilma jõudluse languseta

0

ribalaiuse piiranguid — piiramatu liiklus kõigis pakettides

Eraldi AMD EPYC

Meie enda serverid, ilma jagatud VPS-i naabriteta, kes pordi pärast konkureeriksid.

Meie enda alamvõrgud

IP-d pärinevad meile kuuluvatest vahemikest, mitte teiselt teenusepakkujalt edasimüüdud aadressidest.

80 Gbit/s ülesvooluühendus

Serveri võimsusvaru, mitte ühe puhverserveriseansi kiiruse lubadus.

Tier III / IV

Liiasusega elektri- ja jahutussüsteemidega andmekeskused kõigis meie asukohtades.

Testi märkused

Tegelik läbilaskevõime sõltub marsruudist, sihtkohast, võrgutingimustest ning kasutaja seadmete konfiguratsioonist ja jõudlusest. 500 Mbps koduse internetiühendusega sülearvuti saavutas praktikas ligikaudu 468 Mbps, samas kui kaugserverid saavutasid standardtestides kuni 500 Mbps. Erandlikes testides õigesti konfigureeritud suure jõudlusega serveritest Euroopas ja USA-s ulatus läbilaskevõime kuni 700 Mbps-ni; see ei ole ühe seansi tüüpiline tulemus.

Kõik selle lehe väited teiste sõnadega.

Asjakohane klientide tagasiside, mis on valitud kinnitatud arvustuste kogumist ja lingitud algallikale.

2011puhverservereid alates

Aktiivsed kontod

Ma kasutan FineProxy.org proxyid sotsiaalmeedias, tagades anonüümsust ja vältides kontoblokke. Usaldusväärne, tõhus ja lihtne kasutada stabiilseks jõudluseks. Uute kasutajate jaoks tasuta katsetamine muudab selle veelgi paremaks ja toob kaasa rohkem kliente. FineProxy.org proxy'id on ka kokkusobivad erinevate platvormidega ning pakuvad suure kiiruse ja turvalisuse. Kas seda teenust kasutatakse isiklikuks või äriliseks kasutamiseks, seda teenust on väga soovitatav oma kvaliteedi ja funktsionaalsuse tõttu.

Alexsander123SaasHub, Eelmisel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

Olen töötanud FineProxy.org'iga üle kahe aasta ja ma võin neid ausalt nimetada kõige stabiilsemaks pakkuja, kellega olen kunagi tegelenud. Ma juhatan üle tuhande sotsiaalmeedia kontot ja igaüks vajab pühendatud IP-i. Ma ei ole kunagi kohtunud bloki pärast "mustlistatud" aadressi. Serveri tööaeg on umbes 99,9%, mis on automaatsete turunduskampaaniate ajal väga oluline. Kiirus on rohkem kui rahuldav, andmed voolavad sujuvalt ilma ärritavatest aeglustustest peakordi ajal. Juhtimispaneel on intuitiivne ja proxy nimekirja uuendatakse reaalajas. FineProxy on mõistuse rahu.

zapierdalamwbewieNorton Safe Web, Sel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

API ja agendi juurdepääs

Väga mugav teenus neile, kes vajavad puhverservereid, ilma keeruka seadistamata. Kõik algab kiiresti, on olemas erinevaid riike ja korralik valik plaane. Ma kasutasin proxy analüüsi ja automatiseerimise tööd ja olin tulemustega täiesti rahul.

EvgeniyDieg, Sel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

Nad pakuvad API-sid, mille abil kasutajad saavad nende veebisaidilt puhverservereid hankida. Kuigi nende klienditeenindajate inglise keel ei olnud eriti hea, püüdsid nad mind kõvasti aidata. Samuti pakuvad nad IP-aadressi vahetust seitsme päeva järel.

Anonymous UserTrustpilot, Üle 2 aasta tagasiTõlgitud inglise keelestAllikas

Asukohad ja saadavus

rohkem kui rahul on hea teenindus Mul on Euroopa pakett ja ma teen hästi hea kiirus tänan teid väga ma annan teile 5 tähte tänan

Johan GtFineProxy sisemine platvormTõlgitud inglise keelestAllikas

FineProxy.org pakub korralikku proxy teenust koos laia valikuga IP-d ja asukohti. Siiski võivad ühenduste kiirused mõnikord olla mitmesugused ning toetusvõime võib olla aeglasem kui oodata. Kuigi teenus sobib põhiülesannete täitmiseks, ei pruugi see täielikult vastata kõrgemate nõudmiste või konkreetsete nõuetega kasutajate vajadustele. Hinnad on konkurentsivõimelised, kuid nende jaoks, kes kasutavad neid professionaalselt või intensiivselt, võib tulemuslikkus olla stabiilsem.

Charles BrownProxyRate, Üle 2 aasta tagasiTõlgitud inglise keelestAllikas

Arvustused on esitatud täies mahus. Kui klient tõstatas küsimuse, millele saime vastata, kuvatakse selle juures meie algsel platvormil avaldatud vastus.

Kõik klientide arvustused
Kuidas saan teada, kas mind on varjukeelatud?Otsige oma viimaseid

Otsige oma viimaseid postitusi välja logitud olekus — kui neid ei kuvata, olete tõenäoliselt varjukeelatud. Sellised tööriistad nagu Shadowban Test või Circleboom saavad seda automaatselt kontrollida. Varjukeeld rakendub, kui algoritm tuvastab rämpspostile sarnaneva käitumise: liiga kiire postitamine, massiline jälgimine/jälgimise lõpetamine või identne sisu mitmel kontol. Tavaliselt on see ajutine, kui lõpetate käitumise, mis selle käivitas.

Kas andmekeskuse proxy-d on X kontode jaoks turvalised?Kontode haldamiseks ja

Kontode haldamiseks ja postitamiseks — riskantne. Platvorm märgistab sisselogimisel ja tegevuste ajal aktiivselt andmekeskuste IP-vahemikke. API-päringute jaoks autentitud lõpp-punktide kaudu — sobib hästi. Platvorm käsitleb autentitud API-liiklust brauseriseansside omast erinevalt.

Mitu kontot saan ühe IP kohta turvaliselt kasutada?Üks

Üks. Rohkem ja platvorm seostab need omavahel. Isegi teisele kontole sisselogimine „lihtsalt millegi kontrollimiseks

Kas saan X-i andmeid kraapida ilma API-juurdepääsu eest maksmata?Tehniliselt

Tehniliselt küll, aga see on omal moel kulukas. Platvorm uuendab oma kaitsemehhanisme iga 2–4 nädala tagant, lõhkudes regulaarselt scrapereid. Külalistoken’id aeguvad ja on IP-ga seotud. Scraperi hooldamisele kulub rohkem inseneritunde, kui maksaks Basic API ligipääs (200 $/kuus 10 000 postituse eest).

Mis on odavaim viis X'is mastaapimiseks?Postitamiseks: platvormi enda

Postitamiseks: platvormi enda limiidid (2400 säutsu päevas konto kohta) on enamiku kasutusjuhtude jaoks piisavalt helded. Proksid võimaldavad hallata mitut kontot, igaüht nende limiitide piires. Andmete lugemiseks: tasuta API tase (1500 postitust kuus) koos mõne pühendatud IP-ga katab kerge monitooringu vajaduse. Tõsisema mahu jaoks on Basic tase hinnaga 200 $/kuus koos API proksi seadistusega kõige kulutõhusam valik.

Kas ma saan kasutada mitut tasuta API-võtit kõrgema taseme eest maksmise asemel?Jah

Jah, ja see on kõige praktilisem viis API kulude kokkuhoiuks. Iga tasuta võti annab teile 1500 postitust kuus. Kümme võtit kümnel eraldi andmekeskuse proxyl — see on 15 000 postitust tasuta, rohkem kui Basic plaan hinnaga 200 $/kuus. API päringud toimuvad serverite vahel, seega andmekeskuse IP-d sobivad siin suurepäraselt. Piiravaks teguriks on X-i arendajakonto kinnitamine — iga võti vajab eraldi kontot telefoniverifitseerimisega, nii et sadade kontodeni skaleerimine nõuab vaeva. Kuid isegi 10–20 tasuta võtit katavad enamiku meeskondade vajadused.

Juhend

Milleks tegelikult X-is proksisid vajate

3 min lugemistFineProxy võrgumeeskond

Kolm asja toovad inimesed proksi kasutamise juurde X-i (Twitter) puhul: mitme konto haldamine, andmete tõmbamine API kaudu ja ligipääsu saamine seal, kus platvorm on blokeeritud. Igaühel on oma reeglid ja vale proksitüüp võib viia kiiremini keeluni kui proksita tegutsemine.

Mitme konto haldamine

X lubab ametlikult kuni 10 kontot kasutaja kohta, aga hetkel, mil logite mitmesse samalt IP-lt sisse, seob platvorm need omavahel. Üks saab märgistuse — kõik seotud kontod on ohus. SMM-meeskondade jaoks, kes haldavad 30+ profiili, on see tõsine probleem.

Iga konto vajab oma IP-aadressi. Kuid see on vaid pool lahendust — X jälgib ka brauseri sõrmejälgi, küpsiseid, ajavööndi seadeid ja käitumismustreid. Proksi ilma seansi isolatsioonita on nagu lukustada uks ja jätta aken lahti. Antidetect-brauserid (GoLogin, Multilogin, Dolphin Anty) loovad iga konto jaoks eraldi keskkonna. Proksi hoolitseb IP eest, brauser kõige muu eest.

Kontotöö jaoks ISP proksid on turvalisem valik. Platvorm on sisselogimiste ajal andmekeskuste IP-vahemike märgistamisel väga agressiivne. ISP-aadressid pärinevad tegelikelt teenusepakkujatelt ja näevad välja nagu tavalised koduühendused. Tegevuslimiidid kehtivad konto kohta sõltumata proksist: 2400 säutsu päevas, 400 jälgimist, 1000 meeldimist. Nende ületamisel tabab teid varjukeeld — teie postitused kaovad otsingu- ja hashtag-voogudest, kuid te ei saa mingit teavitust. Muutute lihtsalt nähtamatuks.

API ligipääs

X lõpetas tasuta API-juurdepääsu 2023. aasta veebruaris. Praegune hinnastik:

  • Free: 1500 postitust kuus (lugemine), 50 säutsu päevas (kirjutamine). Vaevalt piisab testimiseks.
  • Basic ($200/kuu): 10 000 postitust kuus.
  • Pro ($5,000/kuu): 1 miljon postitust kuus.
  • Enterprise ($42,000+/kuu): 50 miljonit+.

Päringupiirangud kehtivad rakenduse ja 15-minutilise ajaakna kohta. Kui kasutate mitut rakendust või vajate suuremat läbilaskevõimet, jaotage päringud mitme API võtme vahel — igaüks omal dedikeeritud proxy-l — see mitmekordistab teie tegelikku mahtu. API proxy, mis roteerib võtmete vahel, teeb seda automaatselt. Kuna API päringud toimuvad serverite vahel, sobivad andmekeskuse proxy-d siia hästi — platvorm ei märgista IP tüüpi autenditud API päringute puhul.

Kraapimine — keeruline tee

X-i kraapimine ilma API-ta on pidev lahing. Platvorm avaldab kaitseuuendusi iga 2–4 nädala tagant, mis lõhuvad olemasolevad kraapijad. Külalistoken on seotud IP-ga ja aegub iga paari tunni tagant. GraphQL lõpp-punktide ID-d muutuvad regulaarselt. TLS-sõrmejälg tuvastab headless-brauserid. Ning andmekeskuste IP-d blokeeritakse autentimata juurdepääsu korral peaaegu kohe.

Ise ehitatud kraapija hooldamine nõuab 10–15 tundi kuus pidevat tööd. Enamiku meeskondade jaoks on API-ligipääsu eest maksmine või hallatud kraapimisteenus odavam kui inseneritöö ajakulu.

Juurdepääs seal, kus see on blokeeritud

Mõnedes riikides ja piiratud võrkudes (koolid, kontorid) on X tulemüüri tasemel blokeeritud. Proksi suunab teie liikluse teise aadressi kaudu ja filter ei näe kunagi ühendust platvormiga. Blokeerimata Twitter-ligipääsuks piisab isegi lihtsast HTTP proksist õige hosti ja pordiga — blokeering on võrgu poolel, mitte X’i poolel. Saate kasutada Twitteri veebiliidest aadressil x.com mis tahes brauseris, kus proksi seaded on konfigureeritud.

Parim proxy Twitterile juurdepääsuks sõltub teie ülesandest: ISP proxyd kontode haldamiseks, andmekeskuse proxyd API tööks ning mõlemad tüübid Twitteri blokeeringust möödapääsemiseks piiratud võrkudes.