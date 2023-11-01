NEW! |Jedno wywołanie API, a w odpowiedzi czyste dane. Bez własnych scraperów.Odbierz 10 000 darmowych tokenów →

Proxy dla Twitter (X)

Pakiety IPv4 do skalowania zadań. Obsługa HTTP/HTTPS/SOCKS5, automatyczne dostarczanie po dokonaniu płatności, nieograniczony ruch i dostęp do API.

Skonfiguruj plan →Proxy na 48 godzin
Bez limituBez opłat za GB
AMD EPYCSprzęt serwerowy najnowszej generacji
Do 80 GbpsŁącze uplink na serwer
REST + MCPUdostępniaj i zarządzaj przez API

Skonfiguruj plan proxy dla X.

Skonfiguruj plan dokładnie pod swoje zadanie. Wybierz typ proxy, lokalizacje, liczbę IP, okres rozliczeniowy i opcjonalną obsługę UDP — cena zaktualizuje się natychmiast.

KrajLiczba adresów IP
Obsługa UDP
Wyłączone

Zwiększa cenę planu bazowego o 50%. Działa przez SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — do gier, VoIP i streamingu.

Kilka krajów w jednym pakiecie, dodatkowe adresy IP na białej liście lub połączenia?Skonfiguruj w panelu

Cztery sposoby zakupu proxy.
Jedna pasuje do tego zadania.

Każdy adres FineProxy korzysta z IPv4. Proxy centrum danych, dedykowane i ISP pozostają statyczne przez cały okres planu, a proxy rotacyjne zmieniają się przy każdym żądaniu. Plany statyczne obejmują nielimitowany transfer. Wyróżniona opcja odpowiada głównemu zastosowaniu tej strony: ISP.

Package datacenterSprzedawane w pakietach, współdzieloneDedykowanePrywatne, już od jednego IPPolecane tutajISPStatyczne adresy zarejestrowane u ISPRotacyjneRozliczane w kredytach API
Najlepsze doBoty i monitoring na dużą skalęDo pracy bez trwałego konta.Długotrwałe sesje kontJeden adres na profil, używany wyłącznie przez Ciebie.Serwisy oceniające ASNZarejestrowane u dostawcy internetu.Zbieranie danych, nie obsługa kontTrwała sesja nie powinna zmieniać adresu.
Użytkownicy na adresDo 5Reputacja częściowo zależy od innych użytkowników puli.1 — TyNikt inny nie korzysta z niego przez cały okres.Do 5Współdzielona pula
Zaufanie do platformyStandardDatacenter ASNWysoka — wyłączny dostępWysoka — rejestracja u ISPZależy od puli
Cena od$12 / 100 IPs$0.12 za adres miesięcznie$12 / 100 IPsKup dokładnie tyle, ile potrzebujesz.$30 / 100 IPs$0.30 za adres miesięcznie$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimalne zamówienie100 IP1 IP100 IP2,5 mln kredytów
Okres wyłączności adresuStatyczne przez cały okresStatyczne przez cały okresStatyczne przez cały okresZmiana przy każdym żądaniu
PrzepustowośćBez limituBez limituBez limituKredytyRozliczane za żądanie, nie za gigabajt.
UDP / połączenia głosoweOpcjonalny dodatekOpcjonalny dodatekOpcjonalny dodatekNiedostępne
ProtokołyHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
UwierzytelnianieIP allowlistMożna dodać login i hasło.IP allowlistMożna dodać login i hasło.IP allowlistMożna dodać login i hasło.API key
Zobacz planyZobacz plany dedykowaneZobacz plany ISPZobacz plany
Polecane tutaj

ISP

Statyczne adresy zarejestrowane u ISP

Najlepsze do

Serwisy oceniające ASNZarejestrowane u dostawcy internetu.

Użytkownicy na adres

Do 5

Zaufanie do platformy

Wysoka — rejestracja u ISP

Cena od

$30 / 100 IPs$0.30 za adres miesięcznie

Minimalne zamówienie

100 IP

Okres wyłączności adresu

Statyczne przez cały okres

Przepustowość

Bez limitu

UDP / połączenia głosowe

Opcjonalny dodatek

Protokoły

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Uwierzytelnianie

IP allowlistMożna dodać login i hasło.

Zobacz plany ISP

Package datacenter

Sprzedawane w pakietach, współdzielone

Najlepsze do

Boty i monitoring na dużą skalęDo pracy bez trwałego konta.

Użytkownicy na adres

Do 5Reputacja częściowo zależy od innych użytkowników puli.

Zaufanie do platformy

StandardDatacenter ASN

Cena od

$12 / 100 IPs$0.12 za adres miesięcznie

Minimalne zamówienie

100 IP

Okres wyłączności adresu

Statyczne przez cały okres

Przepustowość

Bez limitu

UDP / połączenia głosowe

Opcjonalny dodatek

Protokoły

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Uwierzytelnianie

IP allowlistMożna dodać login i hasło.

Zobacz plany

Dedykowane

Prywatne, już od jednego IP

Najlepsze do

Długotrwałe sesje kontJeden adres na profil, używany wyłącznie przez Ciebie.

Użytkownicy na adres

1 — TyNikt inny nie korzysta z niego przez cały okres.

Zaufanie do platformy

Wysoka — wyłączny dostęp

Cena od

$12 / 100 IPsKup dokładnie tyle, ile potrzebujesz.

Minimalne zamówienie

1 IP

Okres wyłączności adresu

Statyczne przez cały okres

Przepustowość

Bez limitu

UDP / połączenia głosowe

Opcjonalny dodatek

Protokoły

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Uwierzytelnianie

IP allowlistMożna dodać login i hasło.

Zobacz plany dedykowane

Rotacyjne

Rozliczane w kredytach API

Najlepsze do

Zbieranie danych, nie obsługa kontTrwała sesja nie powinna zmieniać adresu.

Użytkownicy na adres

Współdzielona pula

Zaufanie do platformy

Zależy od puli

Cena od

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimalne zamówienie

2,5 mln kredytów

Okres wyłączności adresu

Zmiana przy każdym żądaniu

Przepustowość

KredytyRozliczane za żądanie, nie za gigabajt.

UDP / połączenia głosowe

Niedostępne

Protokoły

HTTP, SOCKS5

Uwierzytelnianie

API key

Zobacz plany

Proxy na 48 godzin

Skonfiguruj plan do swojego zadania i przetestuj proxy w rzeczywistych warunkach. Opłać wybraną konfigurację na 48 godzin — cena zostanie obliczona podczas konfiguracji.

Proxy na 48 godzin

Najpopularniejsze lokalizacje proxy

Osiem lokalizacji proxy najczęściej wybieranych przez klientów FineProxy.

Zobacz wszystkie lokalizacje

Połącz raz.
Potem wystarczy zapytać.

FineProxy udostępnia natywny serwer MCP: wklej jeden adres URL do agenta, aby uzyskał 49 narzędzi panelu — zakupy, odnowienia, rotację IP, listy dozwolonych adresów, analitykę użycia, faktury i pomoc techniczną. Te same operacje są dostępne przez REST API jeśli wolisz samodzielnie przygotować wywołania.

Następnie powiedz

  • Kup 100 statycznych adresów IP ISP dla kont X
  • Dodaj 203.0.113.7 do listy dozwolonych dla mojej usługi proxy X
  • Eksportuj moją listę proxy X do formatu JSON
  • Pokaż lokalizacje dostępne dla proxy ISP dla X
  • Pokaż status i dane rozliczeniowe moich usług proxy X
Dowiedz się więcej Utwórz klucz API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Po zapisaniu konfiguracji uruchom Claude ponownie. Na liście dostępnych narzędzi pojawi się wtedy 49 narzędzi FineProxy.

Czego agent nie zrobi — niezależnie od polecenia

Wydać Twoje środki

Sześć narzędzi ma dostęp do salda i każde wymaga wallet:spend. Pomiń ten zakres w kluczu, a agent nadal będzie mógł wykonywać wszystkie pozostałe operacje.

Zapłacić więcej niż w wycenie

Każdy zakup zawiera expected_total_cents z wyceny. Różnica choćby jednego centa powoduje odrzucenie wywołania bez pobrania środków.

Anulować bez potwierdzenia

Dwa nieodwracalne narzędzia nie uruchomią się bez confirm=true. Zakończenie usługi nie może nastąpić jako efekt uboczny.

Obciążyć Cię dwukrotnie

Operacje finansowe wymagają idempotency_key. Ponowienie po przekroczeniu czasu realizuje tę samą płatność, a nie drugą.

MCP: 49 narzędzi · 9 zakresów uprawnieńJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · bezstanowoREST API: 49 operacji · OpenAPI 3.1

Konfiguracja ręczna

Wybierz system operacyjny, przeglądarkę lub aplikację proxy, aby zobaczyć instrukcję konfiguracji krok po kroku.

WSZYSTKIE INTEGRACJE

Systemy

Przeglądarki

Aplikacje

Stworzone z myślą o szybkości.
Transfer nigdy nie jest limitowany.

W standardowych testach ze zdalnego serwera FineProxy utrzymywało do 500 Mbps. W zadaniach scrapingowych ograniczeniem był zwykle limit serwisu docelowego, a nie proxy.

Metoda testowa: 1 973 500 prób połączenia oraz testy współbieżności z maksymalnie 96 wątkami przez jeden adres IP proxy.

500 Mbps

na proxy w standardowych testach ze zdalnego serwera

99.97%

połączeń na 1 973 500 żądań zostało nawiązanych

96

równoczesnych wątków na jednym IP bez spadku wydajności

0

limitów transferu — nielimitowany transfer w każdym planie

Dedykowane AMD EPYC

Własne serwery bez współdzielonych sąsiadów VPS konkurujących o port.

Własne podsieci

Adresy IP pochodzą z naszych własnych zakresów, a nie z odsprzedaży od innego dostawcy.

Łącze uplink 80 Gbps

Rezerwa przepustowości na serwer — nie jest gwarancją dla pojedynczej sesji proxy.

Tier III / IV

Centra danych z redundantnym zasilaniem i chłodzeniem we wszystkich naszych lokalizacjach.

Uwagi do testu

Rzeczywista przepustowość zależy od trasy, serwisu docelowego, warunków sieciowych oraz konfiguracji i wydajności sprzętu użytkownika. Laptop na domowym łączu 500 Mbps osiągnął w praktyce około 468 Mbps, a zdalne serwery uzyskały do 500 Mbps w standardowych testach. W wyjątkowych testach z prawidłowo skonfigurowanych, wydajnych serwerów w Europie i USA przepustowość sięgnęła 700 Mbps; nie jest to typowy wynik pojedynczej sesji.

Każde stwierdzenie na tej stronie, wyrażone słowami innych osób.

Istotne opinie klientów wybrane z jednej zweryfikowanej puli i połączone z oryginalnym źródłem.

2011świadczymy usługi proxy od

Aktywne konta

Używam fineproxy.org proxy do mediów społecznościowych, zapewniając anonimowość i unikając blokad kontek. Niezawodne, wydajne i łatwe w obsłudze dla stabilnej wydajności. Darmowy okres próbny dla nowych użytkowników uczyniłby to jeszcze lepszym, przyciągając więcej klientów. Proxy od fineproxy.org są również kompatybilne z różnymi platformami i zapewniają dużą szybkość oraz bezpieczeństwo. Niezależnie od tego, czy służy do użytku osobistego, czy biznesowego, ta usługa jest gorąco polecana ze względu na jakość i funkcjonalność.

Alexsander123SaasHub, W ubiegłym rokuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Pracuję z FineProxy.org od ponad dwóch lat i mogę szczerze powiedzieć, że są najbardziej stabilnym dostawcą, z jakim kiedykolwiek współpracowałem. Zarządzam ponad tuzinem kont w mediach społecznościowych, a każde z nich potrzebuje dedykowanego IP. Ani razu nie natknąłem się na blokadę z powodu „czarnej listy” adresów. Czas pracy serwera utrzymuje się na poziomie 99.9%, co jest kluczowe podczas zautomatyzowanych kampanii marketingowych. Prędkość jest więcej niż satysfakcjonująca, dane przepływają płynnie, bez irytujących spowolnień podczas godzin szczytu. Panel zarządzania jest intuicyjny, a lista proxy aktualizuje się w czasie rzeczywistym. FineProxy jest synonimem spokoju ducha.

zapierdalamwbewieNorton Safe Web, W tym rokuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Dostęp przez API i agenta

Bardzo wygodna usługa dla tych, którzy potrzebują proxy bez skomplikowanej konfiguracji. Wszystko uruchamia się szybko, dostępne są różne kraje i przyzwoity wybór planów. Używałem proxy do analiz i pracy automatyzacyjnej i byłem całkowicie zadowolony z wyników.

EvgeniyDieg, W tym rokuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Udostępniają API, za pomocą których użytkownicy mogą pobierać serwery proxy z ich witryny. Choć pracownicy obsługi klienta nie mówili zbyt dobrze po angielsku, bardzo starali się mi pomóc. Oferują również zmianę adresu IP co siedem dni.

Anonymous UserTrustpilot, Ponad 2 lata temuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Lokalizacje i dostępność

bardziej niż zadowolony, to dobra usługa, mam pakiet europejski i wszystko u mnie dobrze, dobra prędkość, bardzo dziękuję, dam wam 5 gwiazdek, dzięki

Johan GtWewnętrzna platforma FineProxyPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Fineproxy.org oferuje przyzwoitą usługę proxy z szerokim wyborem adresów IP i lokalizacji. Jednak prędkości połączenia mogą być czasami niestabilne, a odpowiedzi wsparcia mogą być wolniejsze niż oczekiwano. Chociaż usługa nadaje się do podstawowych zadań, może nie w pełni spełniać potrzeby użytkowników o wyższych wymaganiach lub specyficznych wymaganiach. Ceny są konkurencyjne, ale wydajność mogłaby być bardziej stabilna dla tych, którzy polegają na niej w pracy zawodowej lub intensywnym użytkowaniu.

Charles BrownProxyRate, Ponad 2 lata temuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Opinie cytujemy w całości. Jeśli klient poruszył kwestię, na którą mogliśmy odpowiedzieć, obok pokazujemy naszą odpowiedź z oryginalnej platformy.

Wszystkie opinie klientów
Skąd mam wiedzieć, czy mam shadowbana?Sprawdź bez logowania

Wyszukaj swoje ostatnie posty, będąc wylogowanym — jeśli się nie pojawiają, prawdopodobnie masz shadowbana. Narzędzia takie jak Shadowban Test czy Circleboom mogą to sprawdzić automatycznie. Shadowban pojawia się, gdy algorytm wykryje zachowanie przypominające spam: zbyt szybkie publikowanie, masowe obserwowanie/odobserwowywanie lub identyczne treści na wielu kontach. Zwykle jest tymczasowy, jeśli zaprzestaniesz zachowania, które go wywołało.

Czy proxy datacenter są bezpieczne dla kont na X?Ryzykowne dla kont

Do zarządzania kontami i publikowania — ryzykowne. Platforma aktywnie oznacza zakresy IP datacenter podczas logowania i interakcji. Do wywołań API przez uwierzytelnione endpointy — w porządku. Platforma traktuje uwierzytelniony ruch API inaczej niż sesje przeglądarkowe.

Ile kont mogę bezpiecznie prowadzić na jednym IP?Jeden

Jeden. Więcej — a platforma je powiąże. Nawet zalogowanie się na drugie konto „tylko żeby coś sprawdzić

Czy mogę scrapować X bez płacenia za dostęp do API?Technicznie

Teoretycznie tak, ale to kosztowne w inny sposób. Platforma aktualizuje swoje zabezpieczenia co 2–4 tygodnie, regularnie psując scrapery. Tokeny gościa wygasają i są powiązane z adresem IP. Wydasz więcej godzin inżynierskich na utrzymanie scrapera, niż wydałbyś na dostęp Basic API ($200/mies. za 10 000 postów).

Jaki jest najtańszy sposób na skalowanie na X?Dopasuj do obciążenia

Do publikowania: limity samej platformy (2 400 tweetów/dzień na konto) są wystarczająco wysokie dla większości zastosowań. Proxy pozwalają prowadzić wiele kont, z których każde mieści się w tych limitach. Do zbierania danych: darmowy tier API (1 500 postów/mies.) plus kilka dedykowanych IP wystarczy do lekkiego monitoringu. Przy większych wolumenach tier Basic za 200 $/mies. plus konfiguracja API proxy to najbardziej opłacalna ścieżka.

Czy mogę użyć wielu darmowych kluczy API zamiast płacić za wyższy plan?Tak

Tak, i to najbardziej praktyczny sposób na oszczędzanie kosztów API. Każdy darmowy klucz daje 1 500 postów miesięcznie. Dziesięć kluczy na dziesięciu osobnych proxy datacenter — to 15 000 postów za darmo, więcej niż plan Basic za $200/miesiąc. Wywołania API działają server-to-server, więc IP datacenter sprawdzają się tu idealnie. Czynnikiem ograniczającym jest zatwierdzenie konta deweloperskiego przez X — każdy klucz wymaga osobnego konta z weryfikacją telefoniczną, więc skalowanie do setek wymaga wysiłku. Ale nawet 10–20 darmowych kluczy pokrywa potrzeby większości zespołów.

Instrukcja

Do czego tak naprawdę potrzebujesz proxy na X

3 min czytaniaZespół sieciowy FineProxy

Trzy rzeczy kierują ludzi ku tematyce proxy dla X (Twitter): zarządzanie wieloma kontami, pobieranie danych przez API oraz uzyskanie dostępu tam, gdzie platforma jest zablokowana. Każdy przypadek ma własne zasady, a niewłaściwy typ proxy może doprowadzić do bana szybciej niż brak proxy w ogóle.

Prowadzenie wielu kont

X oficjalnie pozwala na maksymalnie 10 kont na użytkownika, ale w momencie logowania do kilku z tego samego IP platforma je łączy. Jedno zostanie oznaczone — wszystkie powiązane konta są zagrożone. Dla zespołów SMM zarządzających ponad 30 profilami to poważny problem.

Każde konto potrzebuje własnego adresu IP. Ale to dopiero połowa sukcesu — X śledzi również fingerprinty przeglądarki, pliki cookie, ustawienia strefy czasowej i wzorce zachowań. Proxy bez izolacji sesji to jak zamknięcie drzwi frontowych z otwartym oknem. Przeglądarki antydetect (GoLogin, Multilogin, Dolphin Anty) tworzą osobne środowisko dla każdego konta. Proxy obsługuje IP, przeglądarka zajmuje się resztą.

Do pracy z kontami proxy ISP to bezpieczniejszy wybór. Platforma agresywnie oznacza zakresy datacenter podczas logowania. Adresy ISP pochodzą od prawdziwych dostawców i wyglądają jak normalne połączenia domowe. Limity aktywności obowiązują dla każdego konta niezależnie od proxy: 2 400 tweetów dziennie, 400 obserwacji, 1 000 polubień. Po ich przekroczeniu złapiesz shadowbana — Twoje posty przestaną pojawiać się w wynikach wyszukiwania i kanałach hashtagów, ale nie otrzymasz żadnego powiadomienia. Po prostu stajesz się niewidoczny.

Dostęp przez API

X zlikwidował darmowy dostęp do API w lutym 2023 roku. Obecny cennik:

  • Free: 1 500 postów/miesiąc (odczyt), 50 tweetów/dzień (zapis). Ledwo wystarcza do testów.
  • Basic (200$/mies.): 10 000 postów/miesiąc.
  • Pro (5 000$/mies.): 1 milion postów/miesiąc.
  • Enterprise (42 000 $+/mies.): ponad 50 milionów.

Limity zapytań dotyczą konkretnej aplikacji i 15-minutowego okna czasowego. Jeśli korzystasz z wielu aplikacji lub potrzebujesz większej przepustowości, rozdzielenie wywołań na kilka kluczy API — każdy na osobnym dedykowanym proxy — mnoży Twoją efektywną pojemność. Proxy API, które rotuje między kluczami, obsługuje to automatycznie. Ponieważ wywołania API działają server-to-server, proxy datacenter sprawdzają się tu doskonale — platforma nie oznacza typu IP przy uwierzytelnionych zapytaniach API.

Scraping — trudna droga

Scraping X bez API to nieustanna walka. Platforma wypuszcza aktualizacje obronne co 2–4 tygodnie, które psują istniejące scrapery. Tokeny gościa są powiązane z IP i wygasają co kilka godzin. Endpointy GraphQL regularnie zmieniają swoje identyfikatory. Fingerprinting TLS wykrywa przeglądarki headless. A adresy IP datacenter są blokowane niemal natychmiast przy nieuwierzytelnionym dostępie.

Utrzymanie własnego scrapera wymaga 10–15 godzin pracy miesięcznie. Dla większości zespołów opłacenie dostępu do API lub korzystanie z zarządzanej usługi scrapingu kosztuje mniej niż czas inżynierów.

Uzyskiwanie dostępu tam, gdzie jest zablokowany

W niektórych krajach i w sieciach z ograniczeniami (szkoły, biura) X jest blokowany na poziomie firewalla. Proxy kieruje Twój ruch przez inny adres, a filtr nigdy nie widzi połączenia z platformą. Do odblokowania dostępu do Twitter wystarczy nawet proste proxy HTTP z odpowiednim hostem i portem — blokada działa po stronie sieci, nie po stronie X. Możesz korzystać z interfejsu webowego Twitter pod adresem x.com przez dowolną przeglądarkę ze skonfigurowanymi ustawieniami proxy.

Najlepsze proxy do Twittera zależy od Twojego zadania: proxy ISP do zarządzania kontami, proxy datacenter do pracy z API oraz oba typy do odblokowania Twittera w sieciach z ograniczeniami.