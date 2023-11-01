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Serwer proxy SIP

Proxy SOCKS5 z pełnym wsparciem UDP dla sygnalizacji SIP i ruchu głosowego RTP — dedykowane IP, infrastruktura datacenter, statyczne na cały okres wynajmu.

Skonfiguruj plan →Proxy na 48 godzin
Bez limituBez opłat za GB
AMD EPYCSprzęt serwerowy najnowszej generacji
Do 80 GbpsŁącze uplink na serwer
REST + MCPUdostępniaj i zarządzaj przez API

Skonfiguruj plan proxy SIP.

Skonfiguruj plan dokładnie pod swoje zadanie. Wybierz typ proxy, lokalizacje, liczbę IP, okres rozliczeniowy i opcjonalną obsługę UDP — cena zaktualizuje się natychmiast.

KrajLiczba adresów IP
Obsługa UDP
Wyłączone

Zwiększa cenę planu bazowego o 50%. Działa przez SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — do gier, VoIP i streamingu.

Kilka krajów w jednym pakiecie, dodatkowe adresy IP na białej liście lub połączenia?Skonfiguruj w panelu

Cztery sposoby zakupu proxy.
Jedna pasuje do tego zadania.

Każdy adres FineProxy korzysta z IPv4. Proxy centrum danych, dedykowane i ISP pozostają statyczne przez cały okres planu, a proxy rotacyjne zmieniają się przy każdym żądaniu. Plany statyczne obejmują nielimitowany transfer. Wyróżniona opcja odpowiada głównemu zastosowaniu tej strony: Dedykowane.

Package datacenterSprzedawane w pakietach, współdzielonePolecane tutajDedykowanePrywatne, już od jednego IPISPStatyczne adresy zarejestrowane u ISPRotacyjneRozliczane w kredytach API
Najlepsze doBoty i monitoring na dużą skalęDo pracy bez trwałego konta.Długotrwałe sesje kontJeden adres na profil, używany wyłącznie przez Ciebie.Serwisy oceniające ASNZarejestrowane u dostawcy internetu.Zbieranie danych, nie obsługa kontTrwała sesja nie powinna zmieniać adresu.
Użytkownicy na adresDo 5Reputacja częściowo zależy od innych użytkowników puli.1 — TyNikt inny nie korzysta z niego przez cały okres.Do 5Współdzielona pula
Zaufanie do platformyStandardDatacenter ASNWysoka — wyłączny dostępWysoka — rejestracja u ISPZależy od puli
Cena od$12 / 100 IPs$0.12 za adres miesięcznie$12 / 100 IPsKup dokładnie tyle, ile potrzebujesz.$30 / 100 IPs$0.30 za adres miesięcznie$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimalne zamówienie100 IP1 IP100 IP2,5 mln kredytów
Okres wyłączności adresuStatyczne przez cały okresStatyczne przez cały okresStatyczne przez cały okresZmiana przy każdym żądaniu
PrzepustowośćBez limituBez limituBez limituKredytyRozliczane za żądanie, nie za gigabajt.
UDP / połączenia głosoweOpcjonalny dodatekOpcjonalny dodatekOpcjonalny dodatekNiedostępne
ProtokołyHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
UwierzytelnianieIP allowlistMożna dodać login i hasło.IP allowlistMożna dodać login i hasło.IP allowlistMożna dodać login i hasło.API key
Zobacz planyZobacz plany dedykowaneZobacz plany ISPZobacz plany
Polecane tutaj

Dedykowane

Prywatne, już od jednego IP

Najlepsze do

Długotrwałe sesje kontJeden adres na profil, używany wyłącznie przez Ciebie.

Użytkownicy na adres

1 — TyNikt inny nie korzysta z niego przez cały okres.

Zaufanie do platformy

Wysoka — wyłączny dostęp

Cena od

$12 / 100 IPsKup dokładnie tyle, ile potrzebujesz.

Minimalne zamówienie

1 IP

Okres wyłączności adresu

Statyczne przez cały okres

Przepustowość

Bez limitu

UDP / połączenia głosowe

Opcjonalny dodatek

Protokoły

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Uwierzytelnianie

IP allowlistMożna dodać login i hasło.

Zobacz plany dedykowane

Package datacenter

Sprzedawane w pakietach, współdzielone

Najlepsze do

Boty i monitoring na dużą skalęDo pracy bez trwałego konta.

Użytkownicy na adres

Do 5Reputacja częściowo zależy od innych użytkowników puli.

Zaufanie do platformy

StandardDatacenter ASN

Cena od

$12 / 100 IPs$0.12 za adres miesięcznie

Minimalne zamówienie

100 IP

Okres wyłączności adresu

Statyczne przez cały okres

Przepustowość

Bez limitu

UDP / połączenia głosowe

Opcjonalny dodatek

Protokoły

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Uwierzytelnianie

IP allowlistMożna dodać login i hasło.

Zobacz plany

ISP

Statyczne adresy zarejestrowane u ISP

Najlepsze do

Serwisy oceniające ASNZarejestrowane u dostawcy internetu.

Użytkownicy na adres

Do 5

Zaufanie do platformy

Wysoka — rejestracja u ISP

Cena od

$30 / 100 IPs$0.30 za adres miesięcznie

Minimalne zamówienie

100 IP

Okres wyłączności adresu

Statyczne przez cały okres

Przepustowość

Bez limitu

UDP / połączenia głosowe

Opcjonalny dodatek

Protokoły

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Uwierzytelnianie

IP allowlistMożna dodać login i hasło.

Zobacz plany ISP

Rotacyjne

Rozliczane w kredytach API

Najlepsze do

Zbieranie danych, nie obsługa kontTrwała sesja nie powinna zmieniać adresu.

Użytkownicy na adres

Współdzielona pula

Zaufanie do platformy

Zależy od puli

Cena od

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimalne zamówienie

2,5 mln kredytów

Okres wyłączności adresu

Zmiana przy każdym żądaniu

Przepustowość

KredytyRozliczane za żądanie, nie za gigabajt.

UDP / połączenia głosowe

Niedostępne

Protokoły

HTTP, SOCKS5

Uwierzytelnianie

API key

Zobacz plany

Proxy na 48 godzin

Skonfiguruj plan do swojego zadania i przetestuj proxy w rzeczywistych warunkach. Opłać wybraną konfigurację na 48 godzin — cena zostanie obliczona podczas konfiguracji.

Proxy na 48 godzin

Najpopularniejsze lokalizacje proxy

Osiem lokalizacji proxy najczęściej wybieranych przez klientów FineProxy.

Zobacz wszystkie lokalizacje

Połącz raz.
Potem wystarczy zapytać.

FineProxy udostępnia natywny serwer MCP: wklej jeden adres URL do agenta, aby uzyskał 49 narzędzi panelu — zakupy, odnowienia, rotację IP, listy dozwolonych adresów, analitykę użycia, faktury i pomoc techniczną. Te same operacje są dostępne przez REST API jeśli wolisz samodzielnie przygotować wywołania.

Następnie powiedz

  • Kup jeden dedykowany amerykański adres IP z obsługą UDP dla trunku SIP
  • Dodaj 203.0.113.7 do listy dozwolonych dla wywołań API
  • Eksportuj moją listę proxy do formatu JSON
  • Pokaż, które usługi miały dziś najwyższy wskaźnik błędów
  • Pokaż status i dane rozliczeniowe moich usług proxy
Dowiedz się więcej Utwórz klucz API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Po zapisaniu konfiguracji uruchom Claude ponownie. Na liście dostępnych narzędzi pojawi się wtedy 49 narzędzi FineProxy.

Czego agent nie zrobi — niezależnie od polecenia

Wydać Twoje środki

Sześć narzędzi ma dostęp do salda i każde wymaga wallet:spend. Pomiń ten zakres w kluczu, a agent nadal będzie mógł wykonywać wszystkie pozostałe operacje.

Zapłacić więcej niż w wycenie

Każdy zakup zawiera expected_total_cents z wyceny. Różnica choćby jednego centa powoduje odrzucenie wywołania bez pobrania środków.

Anulować bez potwierdzenia

Dwa nieodwracalne narzędzia nie uruchomią się bez confirm=true. Zakończenie usługi nie może nastąpić jako efekt uboczny.

Obciążyć Cię dwukrotnie

Operacje finansowe wymagają idempotency_key. Ponowienie po przekroczeniu czasu realizuje tę samą płatność, a nie drugą.

MCP: 49 narzędzi · 9 zakresów uprawnieńJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · bezstanowoREST API: 49 operacji · OpenAPI 3.1

Konfiguracja ręczna

Wybierz system operacyjny, przeglądarkę lub aplikację proxy, aby zobaczyć instrukcję konfiguracji krok po kroku.

WSZYSTKIE INTEGRACJE

Systemy

Przeglądarki

Aplikacje

Stworzone z myślą o szybkości.
Transfer nigdy nie jest limitowany.

W standardowych testach ze zdalnego serwera FineProxy utrzymywało do 500 Mbps. W zadaniach scrapingowych ograniczeniem był zwykle limit serwisu docelowego, a nie proxy.

Metoda testowa: 1 973 500 prób połączenia oraz testy współbieżności z maksymalnie 96 wątkami przez jeden adres IP proxy.

500 Mbps

na proxy w standardowych testach ze zdalnego serwera

99.97%

połączeń na 1 973 500 żądań zostało nawiązanych

96

równoczesnych wątków na jednym IP bez spadku wydajności

0

limitów transferu — nielimitowany transfer w każdym planie

Dedykowane AMD EPYC

Własne serwery bez współdzielonych sąsiadów VPS konkurujących o port.

Własne podsieci

Adresy IP pochodzą z naszych własnych zakresów, a nie z odsprzedaży od innego dostawcy.

Łącze uplink 80 Gbps

Rezerwa przepustowości na serwer — nie jest gwarancją dla pojedynczej sesji proxy.

Tier III / IV

Centra danych z redundantnym zasilaniem i chłodzeniem we wszystkich naszych lokalizacjach.

Uwagi do testu

Rzeczywista przepustowość zależy od trasy, serwisu docelowego, warunków sieciowych oraz konfiguracji i wydajności sprzętu użytkownika. Laptop na domowym łączu 500 Mbps osiągnął w praktyce około 468 Mbps, a zdalne serwery uzyskały do 500 Mbps w standardowych testach. W wyjątkowych testach z prawidłowo skonfigurowanych, wydajnych serwerów w Europie i USA przepustowość sięgnęła 700 Mbps; nie jest to typowy wynik pojedynczej sesji.

Każde stwierdzenie na tej stronie, wyrażone słowami innych osób.

Istotne opinie klientów wybrane z jednej zweryfikowanej puli i połączone z oryginalnym źródłem.

2011świadczymy usługi proxy od

Szybkość pod obciążeniem

FineProxy to solidny wybór dla osób potrzebujących niezawodnych i szybkich serwerów proxy. Dzięki szerokiej ofercie, wysokiej jakości usług oraz wsparciu technicznemu, serwis ten zyskuje uznanie wśród użytkowników. Mimo pewnych wad, takich jak ceny i złożoność konfiguracji, ogólne wrażenia są pozytywne, co czyni FineProxy godnym polecenia dostawcą usług proxy.

NiskoniskiDieg, W ubiegłym rokuŹródło

Pracuję z FineProxy.org od ponad dwóch lat i mogę szczerze powiedzieć, że są najbardziej stabilnym dostawcą, z jakim kiedykolwiek współpracowałem. Zarządzam ponad tuzinem kont w mediach społecznościowych, a każde z nich potrzebuje dedykowanego IP. Ani razu nie natknąłem się na blokadę z powodu „czarnej listy” adresów. Czas pracy serwera utrzymuje się na poziomie 99.9%, co jest kluczowe podczas zautomatyzowanych kampanii marketingowych. Prędkość jest więcej niż satysfakcjonująca, dane przepływają płynnie, bez irytujących spowolnień podczas godzin szczytu. Panel zarządzania jest intuicyjny, a lista proxy aktualizuje się w czasie rzeczywistym. FineProxy jest synonimem spokoju ducha.

zapierdalamwbewieNorton Safe Web, W tym rokuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Transfer bez limitu

Wcześniej korzystałem z innej usługi, ale dzięki wskazówkom współpracowników znalazłem tę. Szybkość i nielimitowany transfer robią wrażenie w porównaniu z innymi usługami. Korzystam z niej od sześciu miesięcy i jak dotąd nie wystąpiły żadne problemy. Obsługa klienta jest zawsze dostępna. Nawet panel sterowania pozytywnie mnie zaskoczył. Będę polecać tę usługę wszystkim znajomym. Dziękuję!

Ирина КоваленкоWewnętrzna platforma FineProxyPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Podczas gdy inni dostawcy pobierają opłatę za GB lub nawet za żądanie, ci ludzie pozostają wierni swojej misji utrzymania Internetu wolnym i bezpiecznym. Ich opcje z centrum danych są tanie i oferują nielimitowaną przepustowość.

Nemanja DuricSaasHub, W tym rokuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Lokalizacje i dostępność

FineProxy był niezawodnym narzędziem dla moich potrzeb biznesowych. Proxy są szybkie, stabilne i dostępne z wielu lokalizacji. Jest to przystępne cenowo, a zespół obsługi klienta jest responsywny i kompetentny. Gorąco polecane każdemu, kto tego potrzebuje.

W3sazzadProxyRate, Ponad 2 lata temuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Przystępne cenowo serwery proxy z UE. Jedyny dostawca proxy, który nadal utrzymuje niskie ceny. Szukałem czegoś takiego w całym internecie i okazało się, że jest to najtańszy dostawca proxy z nielimitowaną przepustowością.

Wowser BrowserTrustpilot, W tym rokuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Opinie cytujemy w całości. Jeśli klient poruszył kwestię, na którą mogliśmy odpowiedzieć, obok pokazujemy naszą odpowiedź z oryginalnej platformy.

Wszystkie opinie klientów
Czy mogę używać proxy HTTP do połączeń VoIP?Nie

Nie. Proxy HTTP obsługuje wyłącznie ruch webowy (HTTP/HTTPS). Połączenia głosowe wykorzystują UDP do transmisji dźwięku, a proxy HTTP nie obsługuje tego protokołu. Uzyskasz połączenie, które wygląda na działające — rozmowa może nawet „dzwonić

Jakie opóźnienie jest akceptowalne dla połączeń głosowych?Poniżej 150 ms

Poniżej 150 ms w jedną stronę jest komfortowo — rozmowy brzmią naturalnie. Między 150 a 300 ms zaczynasz odczuwać opóźnienie. Powyżej 300 ms rozmówcy ciągle wchodzą sobie w słowo. Proxy datacenter dodają zwykle 5–30 ms w zależności odległości, co utrzymuje wartości zdecydowanie w strefie komfortu.

Czy mój dostawca VoIP wykryje proxy?IP proxy widoczne

Dostawca widzi IP proxy, a nie Twoje. Jeśli adres IP proxy jest czysty (nieoznaczony jako nadużycie), dostawca traktuje go jak każde inne połączenie. Dedykowane proxy zapewniają, że nikt inny nie korzysta z Twojego adresu — zero ryzyka odziedziczenia czyjejś złej reputacji.

Ile proxy potrzebuję do call center?Jedno na trunk

Jedno na trunk SIP lub jedno na grupę agentów, jeśli dostawca nie ogranicza połączeń na IP. Dla 10 trunków u różnych dostawców — 10 dedykowanych proxy. Dla 50 agentów dzwoniących przez jeden trunk zwykle wystarcza jedno proxy z odpowiednią przepustowością — ruch głosowy jest lekki, około 80–100 Kbps na jednoczesne połączenie.

Czy FineProxy obsługuje UDP dla SIP?Tak

Tak. Nasze proxy SOCKS5 oferują pełne wsparcie UDP relay — zarówno sygnalizacja SIP, jak i ruch głosowy RTP przechodzą przez jedno połączenie proxy. Działa to z popularnymi softphone'ami i platformami PBX, takimi jak Zoiper, Asterisk i FreePBX. To dokładnie to, czego potrzebują aplikacje VoIP, a nie wszyscy dostawcy proxy to oferują.

Instrukcja

Proxy do VoIP i połączeń SIP: co działa, a co nie

3 min czytaniaZespół sieciowy FineProxy

Połączenia głosowe przez IP są wrażliwe przede wszystkim na jedno: opóźnienie. 200 ms zwłoki i Twoja rozmowa zamienia się w niezręczną wymianę zdań, gdzie obie strony ciągle mówią jednocześnie. Dlatego wybór odpowiedniego proxy do ruchu SIP ma większe znaczenie niż w prawie każdym innym scenariuszu użycia.

Dlaczego zwykłe proxy nie zadziała

Połączenia SIP obejmują dwa oddzielne strumienie. Sygnalizacja (zestawianie połączenia, dzwonienie, rozłączanie) przechodzi przez TCP lub UDP na porcie 5060. Właściwy głos — dźwięk, który słyszysz — jest przesyłany jako pakiety RTP po UDP na dynamicznie przypisywanych portach.

Proxy HTTP lub HTTPS obsługuje ruch webowy. Nie rozumie UDP i nie jest w stanie przekazywać pakietów głosowych. Jeśli spróbujesz skierować softphone VoIP, taki jak Zoiper czy Linphone, przez proxy HTTP, sygnalizacja może częściowo zadziałać, ale dźwięku nie będzie. Połączenie zostaje nawiązane na papierze, ale pozostaje ciche.

Do połączeń SIP potrzebujesz serwera proxy SIP obsługującego SOCKS5 z UDP relay. Ten protokół tuneluje zarówno sygnalizację, jak i strumień głosowy przez proxy, zachowując integralność całego połączenia.

Jak naprawdę działa SOCKS5 z obsługą UDP relay

Gdy Twój softphone lub centrala PBX — niezależnie czy to Asterisk, FreePBX, czy klient desktopowy taki jak Zoiper — kieruje ruch przez proxy SOCKS5 z obsługą UDP, serwer proxy obsługuje obie warstwy:

  • Sygnalizacja SIP: INVITE, ACK, BYE — wszystkie komunikaty, które zestawiają i kończą połączenia
  • Media RTP: właściwe pakiety audio przesyłane w obu kierunkach

Proxy rozwiązuje również problemy z NAT. SIP został zaprojektowany do bezpośredniej komunikacji peer-to-peer i osadza prywatne adresy IP w wiadomościach sygnalizacyjnych. Za NAT-em te adresy są nieosiągalne z zewnątrz. Wychodzące proxy SIP przepisuje połączenie tak, aby obie strony mogły normalnie wymieniać audio — bez serwerów STUN, bez skomplikowanych reguł firewalla.

Gdzie to ma znaczenie

Centra obsługi telefonicznej działające międzynarodowo to najczęstszy przypadek. Twoi agenci są w jednym kraju, a Twoje numery telefonów i trunki SIP w innym. Routing połączeń przez proxy w regionie danego numeru utrzymuje niskie opóźnienia i sprawia, że ruch wygląda dla dostawcy jak lokalny.

Firmy obsługujące wiele trunków SIP czasem potrzebują osobnego IP na trunk — dostawcy śledzą, które adresy IP łączą się z ich systemami, a współdzielenie jednego adresu między wieloma trunkami może wywołać alerty o oszustwach. Dedykowane proxy na każdy trunk utrzymuje porządek.

Blokady VoIP to kolejny przypadek. Niektóre sieci i kraje ograniczają lub całkowicie blokują ruch SIP. Przekierowanie przez proxy w lokalizacji bez ograniczeń pozwala to obejść — sieć widzi zwykły zaszyfrowany ruch zamiast pakietów SIP.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze proxy do połączeń

Opóźnienie to wszystko. Przy web scrapingu 500 ms na zapytanie jest w porządku. Przy rozmowie telefonicznej wszystko powyżej 150 ms w jedną stronę staje się odczuwalne. Proxy datacenter wygrywają tutaj — znajdują się w centrach danych z bezpośrednimi trasami i minimalną liczbą przeskoków. Proxy rezydenckie lub mobilne dodają dodatkowe punkty przekazywania, które zwiększają opóźnienie.

Stabilność jest równie ważna. Proxy, które zrywa połączenie na pół sekundy podczas scrapingu, to żaden problem — skrypt ponawia próbę. W trakcie rozmowy to zerwane połączenie. Statyczne IP na niezawodnej infrastrukturze eliminują ten problem.

FineProxy oferuje pełne SOCKS5 z UDP relay — zarówno sygnalizacja, jak i głos przechodzą przez jedno połączenie. Infrastruktura datacenter oznacza niskie opóźnienia, a statyczne IP pozostaje takie samo przez cały okres wynajmu. W konfiguracjach wymagających szyfrowania na warstwie sygnalizacji nasze proxy HTTPS z indywidualnymi certyfikatami SSL na każdy IP również to zapewniają.