Instrukcja integracji
Ustawienia proxy w Linux
Skonfiguruj swoje proxy szybko i łatwo.
Jak skonfigurować proxy na Linuxie
Wygląd interfejsu użytkownika zależy od konkretnej dystrybucji Linux, choć większość pulpitów GNOME wygląda bardzo podobnie. Tutaj pokazano to na przykładzie Fedora Linux (GNOME/KDE).
Otwórz ustawienia sieci
Kliknij w prawym górnym rogu → Kliknij ikonę Ustawień (koło zębate) Przejdź do zakładki Sieć → Przejdź do ustawień proxy
Skonfiguruj systemowe proxy
Włącz przełącznik Network Proxy Wybierz konfigurację ręczną Wpisz swój adres IP i port
Wbudowane ustawienia proxy w GNOME nie obsługują w pełni niezawodnie uwierzytelniania SOCKS5 za pomocą nazwy użytkownika i hasła, dlatego bezpieczniejszym rozwiązaniem jest kierowanie ruchu przez lokalną warstwę proxy. Popularnym rozwiązaniem jest redsocks, który może w sposób transparentny przekierowywać połączenia TCP do zdalnego proxy SOCKS5 z prawidłowym uwierzytelnianiem.
Zaawansowana konfiguracja z Redsocks
Jeśli chcesz korzystać z proxy SOCKS5 z uwierzytelnianiem za pomocą nazwy użytkownika i hasła, możesz skonfigurować je przez Redsocks jako systemowe proxy.
Zainstaluj Redsocks
Otwórz Terminal (zwykle ctrl-alt-t) Wpisz: sudo dnf install redsocks (wymagane hasło sudo)
dnf jest używany w Fedora, RHEL i CentOS Stream. Dla innych popularnych dystrybucji: Debian / Ubuntu / Linux Mint: sudo apt install redsocks Arch / Manjaro: sudo pacman -S redsocks openSUSE: sudo zypper install redsocks Alpine: sudo apk add redsocks
Skonfiguruj proxy
Otwórz plik konfiguracyjny redsocks: sudo nano /etc/redsocks.conf Naciśnij Alt + \ aby przejść na początek pliku, a następnie naciskaj Ctrl + K aż całość zostanie usunięta Wklej odpowiednią konfigurację (podaną poniżej) i uzupełnij ją danymi uwierzytelniającymi z aktywnej usługi proxy (nie hasłem do konta). Swoje usługi znajdziesz tutaj Naciśnij Ctrl + X, następnie Y, następnie Wprowadź aby zaoszczędzić Uruchom w terminalu: sudo systemctl enable –now redsocks sudo systemctl status redsocks
base { log_debug = on; log_info = on; log = "stderr"; daemon = on; redirector = nftables; } redsocks { local_ip = 127.0.0.1; local_port = 12345; ip = xxx.xxx.xx.xxx; port = 1080; type = socks5; login = "fineproxy"; password = "password"; }
Skonfiguruj nftables
wklej w terminalu: sudo nano /etc/nftables.d/redsocks.nft Wklej odpowiednią tabelę (wymienioną poniżej) w terminalu: sudo nft -f /etc/nftables.d/redsocks.nft Ctrl X i Y, aby zapisać Uruchom w terminalu: sudo nft -f /etc/nftables.d/redsocks.nft sudo systemctl enable –now nftables
table inet redsocks { chain output { type nat hook output priority 0; ip daddr { 127.0.0.0/8, 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16 } return ip daddr xxx.xxx.xx.xxx return tcp redirect to :12345 } }
Skonfiguruj DNS over TCP
Otwórz plik: sudo nano /etc/NetworkManager/conf.d/99-dns.conf Wklej: [main] dns=none Otwórz plik: sudo nano /etc/systemd/resolved.conf Wklej: [Resolve] DNS=1.1.1.1#cloudflare-dns.com DNSOverTLS=yes Uruchom w terminalu: sudo ln -sf /run/systemd/resolve/stub-resolv.conf /etc/resolv.conf sudo systemctl restart NetworkManager systemd-resolved
Gdzie znajdę dane logowania FineProxy dla Ustawienia proxy w Linux?
Otwórz aktywną usługę w panelu FineProxy. Użyj hosta proxy, portu, nazwy użytkownika i hasła wyświetlonych dla tej usługi.
Czy mam podać hasło do konta FineProxy?
Nie. Użyj hasła uwierzytelniania proxy z aktywnej usługi, a nie hasła służącego do logowania na konto FineProxy.
Jak sprawdzić, czy konfiguracja proxy dla Ustawienia proxy w Linux działa?
Po włączeniu proxy otwórz serwis sprawdzający IP. Wykryte IP i lokalizacja powinny odpowiadać skonfigurowanemu proxy.
Co sprawdzić, jeśli Ustawienia proxy w Linux nie może połączyć się przez proxy?
Najpierw sprawdź host, port, protokół i dane uwierzytelniania. Następnie wyłącz kolidujący profil VPN lub proxy i połącz się ponownie.
Proxy na 48 godzin
Skonfiguruj plan do swojego zadania i przetestuj proxy w rzeczywistych warunkach. Opłać wybraną konfigurację na 48 godzin — cena zostanie obliczona podczas konfiguracji.