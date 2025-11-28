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Instrukcja integracji

Ustawienia proxy w Linux

Skonfiguruj swoje proxy szybko i łatwo.

Zaktualizowano23 czerwca 2026
FormatInstrukcja krok po kroku

Jak skonfigurować proxy na Linuxie

Wygląd interfejsu użytkownika zależy od konkretnej dystrybucji Linux, choć większość pulpitów GNOME wygląda bardzo podobnie. Tutaj pokazano to na przykładzie Fedora Linux (GNOME/KDE).

Step 1

Otwórz ustawienia sieci

Kliknij w prawym górnym rogu → Kliknij ikonę Ustawień (koło zębate) Przejdź do zakładki Sieć → Przejdź do ustawień proxy

Step 2

Skonfiguruj systemowe proxy

Włącz przełącznik Network Proxy Wybierz konfigurację ręczną Wpisz swój adres IP i port

Wbudowane ustawienia proxy w GNOME nie obsługują w pełni niezawodnie uwierzytelniania SOCKS5 za pomocą nazwy użytkownika i hasła, dlatego bezpieczniejszym rozwiązaniem jest kierowanie ruchu przez lokalną warstwę proxy. Popularnym rozwiązaniem jest redsocks, który może w sposób transparentny przekierowywać połączenia TCP do zdalnego proxy SOCKS5 z prawidłowym uwierzytelnianiem.

Zaawansowana konfiguracja z Redsocks

Jeśli chcesz korzystać z proxy SOCKS5 z uwierzytelnianiem za pomocą nazwy użytkownika i hasła, możesz skonfigurować je przez Redsocks jako systemowe proxy.

Step 3

Zainstaluj Redsocks

Otwórz Terminal (zwykle ctrl-alt-t) Wpisz: sudo dnf install redsocks (wymagane hasło sudo)

dnf jest używany w Fedora, RHEL i CentOS Stream. Dla innych popularnych dystrybucji: Debian / Ubuntu / Linux Mint: sudo apt install redsocks Arch / Manjaro: sudo pacman -S redsocks openSUSE: sudo zypper install redsocks Alpine: sudo apk add redsocks

Step 4

Skonfiguruj proxy

Otwórz plik konfiguracyjny redsocks: sudo nano /etc/redsocks.conf Naciśnij Alt + \ aby przejść na początek pliku, a następnie naciskaj Ctrl + K aż całość zostanie usunięta Wklej odpowiednią konfigurację (podaną poniżej) i uzupełnij ją danymi uwierzytelniającymi z aktywnej usługi proxy (nie hasłem do konta). Swoje usługi znajdziesz tutaj Naciśnij Ctrl + X, następnie Y, następnie Wprowadź aby zaoszczędzić Uruchom w terminalu: sudo systemctl enable –now redsocks sudo systemctl status redsocks

shell
base { log_debug = on; log_info = on; log = "stderr"; daemon = on; redirector = nftables; } redsocks { local_ip = 127.0.0.1; local_port = 12345; ip = xxx.xxx.xx.xxx; port = 1080; type = socks5; login = "fineproxy"; password = "password"; }
Step 5

Skonfiguruj nftables

wklej w terminalu: sudo nano /etc/nftables.d/redsocks.nft Wklej odpowiednią tabelę (wymienioną poniżej) w terminalu: sudo nft -f /etc/nftables.d/redsocks.nft Ctrl X i Y, aby zapisać Uruchom w terminalu: sudo nft -f /etc/nftables.d/redsocks.nft sudo systemctl enable –now nftables

shell
table inet redsocks { chain output { type nat hook output priority 0; ip daddr { 127.0.0.0/8, 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16 } return ip daddr xxx.xxx.xx.xxx return tcp redirect to :12345 } }
Step 6

Skonfiguruj DNS over TCP

Otwórz plik: sudo nano /etc/NetworkManager/conf.d/99-dns.conf Wklej: [main] dns=none Otwórz plik: sudo nano /etc/systemd/resolved.conf Wklej: [Resolve] DNS=1.1.1.1#cloudflare-dns.com DNSOverTLS=yes Uruchom w terminalu: sudo ln -sf /run/systemd/resolve/stub-resolv.conf /etc/resolv.conf sudo systemctl restart NetworkManager systemd-resolved

Gdzie znajdę dane logowania FineProxy dla Ustawienia proxy w Linux?

Otwórz aktywną usługę w panelu FineProxy. Użyj hosta proxy, portu, nazwy użytkownika i hasła wyświetlonych dla tej usługi.

Czy mam podać hasło do konta FineProxy?

Nie. Użyj hasła uwierzytelniania proxy z aktywnej usługi, a nie hasła służącego do logowania na konto FineProxy.

Jak sprawdzić, czy konfiguracja proxy dla Ustawienia proxy w Linux działa?

Po włączeniu proxy otwórz serwis sprawdzający IP. Wykryte IP i lokalizacja powinny odpowiadać skonfigurowanemu proxy.

Co sprawdzić, jeśli Ustawienia proxy w Linux nie może połączyć się przez proxy?

Najpierw sprawdź host, port, protokół i dane uwierzytelniania. Następnie wyłącz kolidujący profil VPN lub proxy i połącz się ponownie.

Proxy na 48 godzin

Skonfiguruj plan do swojego zadania i przetestuj proxy w rzeczywistych warunkach. Opłać wybraną konfigurację na 48 godzin — cena zostanie obliczona podczas konfiguracji.

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