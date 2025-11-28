Jak skonfigurować proxy na Linuxie

Wygląd interfejsu użytkownika zależy od konkretnej dystrybucji Linux, choć większość pulpitów GNOME wygląda bardzo podobnie. Tutaj pokazano to na przykładzie Fedora Linux (GNOME/KDE).

Wbudowane ustawienia proxy w GNOME nie obsługują w pełni niezawodnie uwierzytelniania SOCKS5 za pomocą nazwy użytkownika i hasła, dlatego bezpieczniejszym rozwiązaniem jest kierowanie ruchu przez lokalną warstwę proxy. Popularnym rozwiązaniem jest redsocks, który może w sposób transparentny przekierowywać połączenia TCP do zdalnego proxy SOCKS5 z prawidłowym uwierzytelnianiem.