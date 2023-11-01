Proxy do arbitrażu
Pakiety IPv4 do skalowania zadań. Obsługa HTTP/HTTPS/SOCKS5, automatyczne dostarczanie po dokonaniu płatności, nieograniczony ruch i dostęp do API.
Skonfiguruj plan proxy.
Skonfiguruj plan dokładnie pod swoje zadanie. Wybierz typ proxy, lokalizacje, liczbę IP, okres rozliczeniowy i opcjonalną obsługę UDP — cena zaktualizuje się natychmiast.
Ładowanie aktualnych planów…
Zwiększa cenę planu bazowego o 50%. Działa przez SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — do gier, VoIP i streamingu.
Cztery sposoby zakupu proxy.
Jedna pasuje do tego zadania.
Każdy adres FineProxy korzysta z IPv4. Proxy centrum danych, dedykowane i ISP pozostają statyczne przez cały okres planu, a proxy rotacyjne zmieniają się przy każdym żądaniu. Plany statyczne obejmują nielimitowany transfer. Wyróżniona opcja odpowiada głównemu zastosowaniu tej strony: Package datacenter.
|Polecane tutajPackage datacenterSprzedawane w pakietach, współdzielone
|DedykowanePrywatne, już od jednego IP
|ISPStatyczne adresy zarejestrowane u ISP
|RotacyjneRozliczane w kredytach API
|Najlepsze do
|Boty i monitoring na dużą skalęDo pracy bez trwałego konta.
|Długotrwałe sesje kontJeden adres na profil, używany wyłącznie przez Ciebie.
|Serwisy oceniające ASNZarejestrowane u dostawcy internetu.
|Zbieranie danych, nie obsługa kontTrwała sesja nie powinna zmieniać adresu.
|Użytkownicy na adres
|Do 5Reputacja częściowo zależy od innych użytkowników puli.
|1 — TyNikt inny nie korzysta z niego przez cały okres.
|Do 5
|Współdzielona pula
|Zaufanie do platformy
|StandardDatacenter ASN
|Wysoka — wyłączny dostęp
|Wysoka — rejestracja u ISP
|Zależy od puli
|Cena od
|$12 / 100 IPs$0.12 za adres miesięcznie
|$12 / 100 IPsKup dokładnie tyle, ile potrzebujesz.
|$30 / 100 IPs$0.30 za adres miesięcznie
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Minimalne zamówienie
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2,5 mln kredytów
|Okres wyłączności adresu
|Statyczne przez cały okres
|Statyczne przez cały okres
|Statyczne przez cały okres
|Zmiana przy każdym żądaniu
|Przepustowość
|Bez limitu
|Bez limitu
|Bez limitu
|KredytyRozliczane za żądanie, nie za gigabajt.
|UDP / połączenia głosowe
|Opcjonalny dodatek
|Opcjonalny dodatek
|Opcjonalny dodatek
|Niedostępne
|Protokoły
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Uwierzytelnianie
|IP allowlistMożna dodać login i hasło.
|IP allowlistMożna dodać login i hasło.
|IP allowlistMożna dodać login i hasło.
|API key
|Zobacz plany
|Zobacz plany dedykowane
|Zobacz plany ISP
|Zobacz plany
Package datacenter
Sprzedawane w pakietach, współdzielone
Boty i monitoring na dużą skalęDo pracy bez trwałego konta.
Do 5Reputacja częściowo zależy od innych użytkowników puli.
StandardDatacenter ASN
$12 / 100 IPs$0.12 za adres miesięcznie
100 IP
Statyczne przez cały okres
Bez limitu
Opcjonalny dodatek
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP allowlistMożna dodać login i hasło.
Dedykowane
Prywatne, już od jednego IP
Długotrwałe sesje kontJeden adres na profil, używany wyłącznie przez Ciebie.
1 — TyNikt inny nie korzysta z niego przez cały okres.
Wysoka — wyłączny dostęp
$12 / 100 IPsKup dokładnie tyle, ile potrzebujesz.
1 IP
Statyczne przez cały okres
Bez limitu
Opcjonalny dodatek
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP allowlistMożna dodać login i hasło.
ISP
Statyczne adresy zarejestrowane u ISP
Serwisy oceniające ASNZarejestrowane u dostawcy internetu.
Do 5
Wysoka — rejestracja u ISP
$30 / 100 IPs$0.30 za adres miesięcznie
100 IP
Statyczne przez cały okres
Bez limitu
Opcjonalny dodatek
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP allowlistMożna dodać login i hasło.
Rotacyjne
Rozliczane w kredytach API
Zbieranie danych, nie obsługa kontTrwała sesja nie powinna zmieniać adresu.
Współdzielona pula
Zależy od puli
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 mln kredytów
Zmiana przy każdym żądaniu
KredytyRozliczane za żądanie, nie za gigabajt.
Niedostępne
HTTP, SOCKS5
API key
Proxy na 48 godzin
Skonfiguruj plan do swojego zadania i przetestuj proxy w rzeczywistych warunkach. Opłać wybraną konfigurację na 48 godzin — cena zostanie obliczona podczas konfiguracji.
Najpopularniejsze lokalizacje proxy
Osiem lokalizacji proxy najczęściej wybieranych przez klientów FineProxy.
Połącz raz.
Potem wystarczy zapytać.
FineProxy udostępnia natywny serwer MCP: wklej jeden adres URL do agenta, aby uzyskał 49 narzędzi panelu — zakupy, odnowienia, rotację IP, listy dozwolonych adresów, analitykę użycia, faktury i pomoc techniczną. Te same operacje są dostępne przez REST API jeśli wolisz samodzielnie przygotować wywołania.
Następnie powiedz
- Kup 5 000 adresów IP datacenter do arbitrażu ruchu
- Dodaj 203.0.113.7 do listy dozwolonych dla mojej usługi proxy
- Eksportuj moje listy proxy do formatu JSON
- Pokaż, które usługi miały dziś najwyższy wskaźnik błędów
- Odnów wszystkie usługi proxy wygasające w tym tygodniu
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Po zapisaniu konfiguracji uruchom Claude ponownie. Na liście dostępnych narzędzi pojawi się wtedy 49 narzędzi FineProxy.
Czego agent nie zrobi — niezależnie od polecenia
Wydać Twoje środki
Sześć narzędzi ma dostęp do salda i każde wymaga
wallet:spend. Pomiń ten zakres w kluczu, a agent nadal będzie mógł wykonywać wszystkie pozostałe operacje.
Zapłacić więcej niż w wycenie
Każdy zakup zawiera
expected_total_cents z wyceny. Różnica choćby jednego centa powoduje odrzucenie wywołania bez pobrania środków.
Anulować bez potwierdzenia
Dwa nieodwracalne narzędzia nie uruchomią się bez
confirm=true. Zakończenie usługi nie może nastąpić jako efekt uboczny.
Obciążyć Cię dwukrotnie
Operacje finansowe wymagają
idempotency_key. Ponowienie po przekroczeniu czasu realizuje tę samą płatność, a nie drugą.
Konfiguracja ręczna
Wybierz system operacyjny, przeglądarkę lub aplikację proxy, aby zobaczyć instrukcję konfiguracji krok po kroku.
Systemy
Przeglądarki
Aplikacje
Stworzone z myślą o szybkości.
Transfer nigdy nie jest limitowany.
W standardowych testach ze zdalnego serwera FineProxy utrzymywało do 500 Mbps. W zadaniach scrapingowych ograniczeniem był zwykle limit serwisu docelowego, a nie proxy.
Metoda testowa: 1 973 500 prób połączenia oraz testy współbieżności z maksymalnie 96 wątkami przez jeden adres IP proxy.
500 Mbps
na proxy w standardowych testach ze zdalnego serwera
99.97%
połączeń na 1 973 500 żądań zostało nawiązanych
96
równoczesnych wątków na jednym IP bez spadku wydajności
0
limitów transferu — nielimitowany transfer w każdym planie
Dedykowane AMD EPYC
Własne serwery bez współdzielonych sąsiadów VPS konkurujących o port.
Własne podsieci
Adresy IP pochodzą z naszych własnych zakresów, a nie z odsprzedaży od innego dostawcy.
Łącze uplink 80 Gbps
Rezerwa przepustowości na serwer — nie jest gwarancją dla pojedynczej sesji proxy.
Tier III / IV
Centra danych z redundantnym zasilaniem i chłodzeniem we wszystkich naszych lokalizacjach.
Rzeczywista przepustowość zależy od trasy, serwisu docelowego, warunków sieciowych oraz konfiguracji i wydajności sprzętu użytkownika. Laptop na domowym łączu 500 Mbps osiągnął w praktyce około 468 Mbps, a zdalne serwery uzyskały do 500 Mbps w standardowych testach. W wyjątkowych testach z prawidłowo skonfigurowanych, wydajnych serwerów w Europie i USA przepustowość sięgnęła 700 Mbps; nie jest to typowy wynik pojedynczej sesji.
Każde stwierdzenie na tej stronie, wyrażone słowami innych osób.
Istotne opinie klientów wybrane z jednej zweryfikowanej puli i połączone z oryginalnym źródłem.
Szybkość pod obciążeniem
FineProxy to solidny wybór dla osób potrzebujących niezawodnych i szybkich serwerów proxy. Dzięki szerokiej ofercie, wysokiej jakości usług oraz wsparciu technicznemu, serwis ten zyskuje uznanie wśród użytkowników. Mimo pewnych wad, takich jak ceny i złożoność konfiguracji, ogólne wrażenia są pozytywne, co czyni FineProxy godnym polecenia dostawcą usług proxy.
„Absolutnie najlepsza usługa proxy, jaką kiedykolwiek używałem! Prędkości są błyskawiczne, mogę oglądać moje ulubione programy bez żadnego buforowania. Interfejs jest przyjazny dla użytkownika, co ułatwia łączenie się z różnymi serwerami. Gorąco polecam każdemu, kto potrzebuje niezawodnego dostępu!”
Transfer bez limitu
Podczas gdy inni dostawcy pobierają opłatę za GB lub nawet za żądanie, ci ludzie pozostają wierni swojej misji utrzymania Internetu wolnym i bezpiecznym. Ich opcje z centrum danych są tanie i oferują nielimitowaną przepustowość.
Korzystamy z FineProxy od dwóch lat. Nielimitowana przepustowość i połączenie są po prostu znakomite i stabilne. Zdecydowanie polecam.
Lokalizacje i dostępność
FineProxy był niezawodnym narzędziem dla moich potrzeb biznesowych. Proxy są szybkie, stabilne i dostępne z wielu lokalizacji. Jest to przystępne cenowo, a zespół obsługi klienta jest responsywny i kompetentny. Gorąco polecane każdemu, kto tego potrzebuje.
FineProxy przewyższył moje oczekiwania! Ich proxy są szybkie, bezpieczne i niesamowicie niezawodne. Szeroka gama opcji dla adresów IP i lokalizacji ułatwia dostosowanie ich do moich potrzeb. Zespół wsparcia jest responsywny i pomocny, zapewniając szybkie rozwiązanie wszelkich problemów. Gorąco polecam dla każdego, kto szuka godnej zaufania usługi proxy!
Które serwery proxy należy wybrać do arbitrażu reklamowego?Statyczne IP ISP
Statyczne adresy IP od ISP przypisane na cały okres wynajmu. Zasada jest prosta: jedno konto = jeden stabilny IP. Blokujesz kraj, strefę czasową i język, a pliki cookie oraz 2FA są zachowywane między sesjami. To ogranicza weryfikacje ze strony platformy i sprawia, że zachowanie konta jest przewidywalne.
A co jest potrzebne do arbitrażu ruchu?Duże pakiety DC
Duże pakiety adresów IP datacenter (DC) z wysoką przepustowością: dziesiątki tysięcy adresów, losowe przydzielanie z najmniej obciążonych podsieci, dystrybucja według /24 i krajów. Pozwala to na równoległe prowadzenie wielu strumieni bez przekraczania limitów na pojedynczym IP lub w regionie.
Jaka prędkość jest realistyczna i od czego ona zależy?400–500 Mbps
Na serwerach zdalnych (VPS/dedykowane) obserwujemy szczyty na poziomie 400–500 Mbps przy odpowiedniej konfiguracji (keep-alive, pule połączeń, bliska lokalizacja geograficzna). Kluczowa kwestia: całkowita przepustowość jest ograniczona przez najwolniejsze ogniwo w łańcuchu — zazwyczaj Twoją własną sieć lub routing. Z naszej strony zapewniamy stabilny kanał o wysokiej przepustowości; samo proxy nie dodaje szybkości ponad to, na co pozwala Twoje połączenie.
Jak wygląda cennik dla dużych pakietów transferu?Ceny hurtowe
Stosujemy model hurtowy z automatycznym przydzielaniem. Przy dużych wolumenach cena za IP spada poniżej $0,10 (dokładna stawka zależy od planu). Adresy są losowo rozdzielane z najmniej obciążonych podsieci, a problematyczne zakresy mogą być szybko wymienione zgodnie z warunkami Twojego planu.
Czy można łączyć proxy ISP i DC w jednym projekcie?Tak
Tak, i to powszechna praktyka. Używaj statycznych proxy ISP do logowania, uwierzytelniania i wrażliwych działań, gdzie liczy się zaufanie. Ciężkie uploady, masowe operacje i testy kieruj przez pulę DC. Rozdzielaj domeny i role, aby oba scenariusze nie kolidowały ze sobą.
Jakie protokoły i metody dostępu są obsługiwane?HTTP HTTPS SOCKS5
HTTP, HTTPS i SOCKS5 (TCP). Autoryzacja odbywa się przez login/hasło lub przez allowlist (przypisanie Twoich zewnętrznych adresów IP). W scenariuszach Discord/RTC oferujemy opcję UDP (kupowaną oddzielnie), ale do większości zadań arbitrażowych TCP jest wystarczający.
Jak unikacie nakładania się zadań z innymi klientami na tych samych IP?Losowy przydział
Przydzielamy adresy losowo z najmniej obciążonych podsieci, z limitem około pięciu klientów na IP. Prawdopodobieństwo nakładania się jest niskie. Jeśli zauważysz pogorszenie jakości na konkretnych adresach, zgłoś je — zaproponujemy zamienniki zgodnie z warunkami Twojego planu.
Jakie ograniczenia należy wziąć pod uwagę podczas planowania?Jednoczesne połączenia
Głównym ograniczeniem jest liczba jednoczesnych połączeń na usługę. W ramach tych połączeń częstotliwość zapytań zależy od progów samej platformy docelowej. Najlepsza praktyka: równomiernie rozkładaj obciążenie na całą listę IP i stosuj model zbliżony do ludzkiego — losowe pauzy, cachowanie tam gdzie to możliwe, i wykładniczy backoff przy błędach.