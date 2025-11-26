W tym przewodniku omówimy dwie praktyczne opcje dla Edge: 1. Skonfiguruj proxy na poziomie systemu (Windows/macOS). Edge nie zarządza proxy samodzielnie — dziedziczy ustawienia proxy z systemu operacyjnego. Na macOS może to działać dobrze, ale systemowe ustawienia proxy w Windows są ograniczone i często zawodne w przypadku proxy z uwierzytelnianiem oraz konfiguracji innych niż HTTP. 2. Użyj rozszerzenia przeglądarki, aby łatwiej zarządzać proxy (profile, szybkie przełączanie). To zazwyczaj najlepsza opcja, jeśli potrzebujesz proxy wyłącznie do przeglądania stron w Edge.