NEW! |Jedno wywołanie API, a w odpowiedzi czyste dane. Bez własnych scraperów.Odbierz 10 000 darmowych tokenów →

Instrukcja integracji

Ustawienia proxy w Microsoft Edge

Skonfiguruj proxy w Edge szybko i łatwo w kilku prostych krokach

Zaktualizowano23 czerwca 2026
FormatInstrukcja krok po kroku

Jak skonfigurować ustawienia serwera proxy w Microsoft Edge

Microsoft Edge jest oparty na Chromium, więc domyślnie korzysta z systemowych ustawień proxy (podobnie jak Google Chrome). Oznacza to, że metoda „systemowe proxy

W tym przewodniku omówimy dwie praktyczne opcje dla Edge: 1. Skonfiguruj proxy na poziomie systemu (Windows/macOS). Edge nie zarządza proxy samodzielnie — dziedziczy ustawienia proxy z systemu operacyjnego. Na macOS może to działać dobrze, ale systemowe ustawienia proxy w Windows są ograniczone i często zawodne w przypadku proxy z uwierzytelnianiem oraz konfiguracji innych niż HTTP. 2. Użyj rozszerzenia przeglądarki, aby łatwiej zarządzać proxy (profile, szybkie przełączanie). To zazwyczaj najlepsza opcja, jeśli potrzebujesz proxy wyłącznie do przeglądania stron w Edge.

Poradniki dotyczące systemowego proxy: Windows 10/11: https://fineproxy.org/integrations/windows-11/ macOS: https://fineproxy.org/integrations/macos/ Linux: https://fineproxy.org/integrations/linux-gnome/

Proxy Switcher and Manager (Edge Add-ons). Możesz także instalować w Edge rozszerzenia z Chrome Web Store (wcześniej może być konieczne włączenie opcji „Zezwalaj na rozszerzenia z innych sklepów

Poniżej skupimy się na konfiguracji Proxy Switcher and Manager, ponieważ jest to jeden z najprostszych i najbardziej stabilnych sposobów zarządzania proxy w Microsoft Edge.

Zalecane rozszerzenie dla Edge

Step 1

Zainstaluj rozszerzenie ProxySwitcher

Kliknij ikonę menu (☰) → Rozszerzenia → Pobierz rozszerzenia dla Microsoft Edge Wyszukaj Proxy Switcher i przejdź na jego stronę. Kliknij „Pobierz Potwierdź instalację, aby dodać rozszerzenie do paska narzędzi.

Step 2

Skonfiguruj proxy

Przejdź do zakładki “Ręczne” → Włącz “Ręczne proxy” Wprowadź adres proxy i port (8080 dla HTTP) Włącz uwierzytelnianie i wprowadź nazwę użytkownika oraz hasło do aktywnej usługi proxy (nie hasło do Twojego konta). Swoje usługi znajdziesz tutaj.

Step 3

Sprawdź wynik

Sprawdź, czy IP Twojego proxy jest wykrywane.

Gdzie znajdę dane logowania FineProxy dla Ustawienia proxy w Microsoft Edge?

Otwórz aktywną usługę w panelu FineProxy. Użyj hosta proxy, portu, nazwy użytkownika i hasła wyświetlonych dla tej usługi.

Czy mam podać hasło do konta FineProxy?

Nie. Użyj hasła uwierzytelniania proxy z aktywnej usługi, a nie hasła służącego do logowania na konto FineProxy.

Jak sprawdzić, czy konfiguracja proxy dla Ustawienia proxy w Microsoft Edge działa?

Po włączeniu proxy otwórz serwis sprawdzający IP. Wykryte IP i lokalizacja powinny odpowiadać skonfigurowanemu proxy.

Co sprawdzić, jeśli Ustawienia proxy w Microsoft Edge nie może połączyć się przez proxy?

Najpierw sprawdź host, port, protokół i dane uwierzytelniania. Następnie wyłącz kolidujący profil VPN lub proxy i połącz się ponownie.

Proxy na 48 godzin

Skonfiguruj plan do swojego zadania i przetestuj proxy w rzeczywistych warunkach. Opłać wybraną konfigurację na 48 godzin — cena zostanie obliczona podczas konfiguracji.

Skonfiguruj na 48 godzin