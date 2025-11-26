Instrukcja integracji
Ustawienia proxy w Microsoft Edge
Skonfiguruj proxy w Edge szybko i łatwo w kilku prostych krokach
Jak skonfigurować ustawienia serwera proxy w Microsoft Edge
Microsoft Edge jest oparty na Chromium, więc domyślnie korzysta z systemowych ustawień proxy (podobnie jak Google Chrome). Oznacza to, że metoda „systemowe proxy
W tym przewodniku omówimy dwie praktyczne opcje dla Edge: 1. Skonfiguruj proxy na poziomie systemu (Windows/macOS). Edge nie zarządza proxy samodzielnie — dziedziczy ustawienia proxy z systemu operacyjnego. Na macOS może to działać dobrze, ale systemowe ustawienia proxy w Windows są ograniczone i często zawodne w przypadku proxy z uwierzytelnianiem oraz konfiguracji innych niż HTTP. 2. Użyj rozszerzenia przeglądarki, aby łatwiej zarządzać proxy (profile, szybkie przełączanie). To zazwyczaj najlepsza opcja, jeśli potrzebujesz proxy wyłącznie do przeglądania stron w Edge.
Poradniki dotyczące systemowego proxy: Windows 10/11: https://fineproxy.org/integrations/windows-11/ macOS: https://fineproxy.org/integrations/macos/ Linux: https://fineproxy.org/integrations/linux-gnome/
Proxy Switcher and Manager (Edge Add-ons). Możesz także instalować w Edge rozszerzenia z Chrome Web Store (wcześniej może być konieczne włączenie opcji „Zezwalaj na rozszerzenia z innych sklepów
Poniżej skupimy się na konfiguracji Proxy Switcher and Manager, ponieważ jest to jeden z najprostszych i najbardziej stabilnych sposobów zarządzania proxy w Microsoft Edge.
Zalecane rozszerzenie dla Edge
Zainstaluj rozszerzenie ProxySwitcher
Kliknij ikonę menu (☰) → Rozszerzenia → Pobierz rozszerzenia dla Microsoft Edge Wyszukaj Proxy Switcher i przejdź na jego stronę. Kliknij „Pobierz Potwierdź instalację, aby dodać rozszerzenie do paska narzędzi.
Skonfiguruj proxy
Przejdź do zakładki “Ręczne” → Włącz “Ręczne proxy” Wprowadź adres proxy i port (8080 dla HTTP) Włącz uwierzytelnianie i wprowadź nazwę użytkownika oraz hasło do aktywnej usługi proxy (nie hasło do Twojego konta). Swoje usługi znajdziesz tutaj.
Sprawdź wynik
Sprawdź, czy IP Twojego proxy jest wykrywane.
Gdzie znajdę dane logowania FineProxy dla Ustawienia proxy w Microsoft Edge?
Otwórz aktywną usługę w panelu FineProxy. Użyj hosta proxy, portu, nazwy użytkownika i hasła wyświetlonych dla tej usługi.
Czy mam podać hasło do konta FineProxy?
Nie. Użyj hasła uwierzytelniania proxy z aktywnej usługi, a nie hasła służącego do logowania na konto FineProxy.
Jak sprawdzić, czy konfiguracja proxy dla Ustawienia proxy w Microsoft Edge działa?
Po włączeniu proxy otwórz serwis sprawdzający IP. Wykryte IP i lokalizacja powinny odpowiadać skonfigurowanemu proxy.
Co sprawdzić, jeśli Ustawienia proxy w Microsoft Edge nie może połączyć się przez proxy?
Najpierw sprawdź host, port, protokół i dane uwierzytelniania. Następnie wyłącz kolidujący profil VPN lub proxy i połącz się ponownie.
Proxy na 48 godzin
Skonfiguruj plan do swojego zadania i przetestuj proxy w rzeczywistych warunkach. Opłać wybraną konfigurację na 48 godzin — cena zostanie obliczona podczas konfiguracji.