NEW! |Jedno wywołanie API, a w odpowiedzi czyste dane. Bez własnych scraperów.Odbierz 10 000 darmowych tokenów →

Proxy Chiny

Niezawodne statyczne proxy IPv4 dla Chin — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5, 99,9% uptime, nielimitowany transfer

Skonfiguruj plan →Proxy na 48 godzin
Bez limituBez opłat za GB
AMD EPYCSprzęt serwerowy najnowszej generacji
Do 80 GbpsŁącze uplink na serwer
REST + MCPUdostępniaj i zarządzaj przez API

Skonfiguruj plan proxy.

Skonfiguruj plan dokładnie pod swoje zadanie. Wybierz typ proxy, lokalizacje, liczbę IP, okres rozliczeniowy i opcjonalną obsługę UDP — cena zaktualizuje się natychmiast.

KrajLiczba adresów IP
Obsługa UDP
Wyłączone

Zwiększa cenę planu bazowego o 50%. Działa przez SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — do gier, VoIP i streamingu.

Kilka krajów w jednym pakiecie, dodatkowe adresy IP na białej liście lub połączenia?Skonfiguruj w panelu

Cztery sposoby zakupu proxy.
Jedna pasuje do tego zadania.

Każdy adres FineProxy korzysta z IPv4. Proxy centrum danych, dedykowane i ISP pozostają statyczne przez cały okres planu, a proxy rotacyjne zmieniają się przy każdym żądaniu. Plany statyczne obejmują nielimitowany transfer. Wyróżniona opcja odpowiada głównemu zastosowaniu tej strony: Package datacenter.

Polecane tutajPackage datacenterSprzedawane w pakietach, współdzieloneDedykowanePrywatne, już od jednego IPISPStatyczne adresy zarejestrowane u ISPRotacyjneRozliczane w kredytach API
Najlepsze doBoty i monitoring na dużą skalęDo pracy bez trwałego konta.Długotrwałe sesje kontJeden adres na profil, używany wyłącznie przez Ciebie.Serwisy oceniające ASNZarejestrowane u dostawcy internetu.Zbieranie danych, nie obsługa kontTrwała sesja nie powinna zmieniać adresu.
Użytkownicy na adresDo 5Reputacja częściowo zależy od innych użytkowników puli.1 — TyNikt inny nie korzysta z niego przez cały okres.Do 5Współdzielona pula
Zaufanie do platformyStandardDatacenter ASNWysoka — wyłączny dostępWysoka — rejestracja u ISPZależy od puli
Cena od$12 / 100 IPs$0.12 za adres miesięcznie$12 / 100 IPsKup dokładnie tyle, ile potrzebujesz.$30 / 100 IPs$0.30 za adres miesięcznie$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimalne zamówienie100 IP1 IP100 IP2,5 mln kredytów
Okres wyłączności adresuStatyczne przez cały okresStatyczne przez cały okresStatyczne przez cały okresZmiana przy każdym żądaniu
PrzepustowośćBez limituBez limituBez limituKredytyRozliczane za żądanie, nie za gigabajt.
UDP / połączenia głosoweOpcjonalny dodatekOpcjonalny dodatekOpcjonalny dodatekNiedostępne
ProtokołyHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
UwierzytelnianieIP allowlistMożna dodać login i hasło.IP allowlistMożna dodać login i hasło.IP allowlistMożna dodać login i hasło.API key
Zobacz planyZobacz plany dedykowaneZobacz plany ISPZobacz plany
Polecane tutaj

Package datacenter

Sprzedawane w pakietach, współdzielone

Najlepsze do

Boty i monitoring na dużą skalęDo pracy bez trwałego konta.

Użytkownicy na adres

Do 5Reputacja częściowo zależy od innych użytkowników puli.

Zaufanie do platformy

StandardDatacenter ASN

Cena od

$12 / 100 IPs$0.12 za adres miesięcznie

Minimalne zamówienie

100 IP

Okres wyłączności adresu

Statyczne przez cały okres

Przepustowość

Bez limitu

UDP / połączenia głosowe

Opcjonalny dodatek

Protokoły

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Uwierzytelnianie

IP allowlistMożna dodać login i hasło.

Zobacz plany

Dedykowane

Prywatne, już od jednego IP

Najlepsze do

Długotrwałe sesje kontJeden adres na profil, używany wyłącznie przez Ciebie.

Użytkownicy na adres

1 — TyNikt inny nie korzysta z niego przez cały okres.

Zaufanie do platformy

Wysoka — wyłączny dostęp

Cena od

$12 / 100 IPsKup dokładnie tyle, ile potrzebujesz.

Minimalne zamówienie

1 IP

Okres wyłączności adresu

Statyczne przez cały okres

Przepustowość

Bez limitu

UDP / połączenia głosowe

Opcjonalny dodatek

Protokoły

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Uwierzytelnianie

IP allowlistMożna dodać login i hasło.

Zobacz plany dedykowane

ISP

Statyczne adresy zarejestrowane u ISP

Najlepsze do

Serwisy oceniające ASNZarejestrowane u dostawcy internetu.

Użytkownicy na adres

Do 5

Zaufanie do platformy

Wysoka — rejestracja u ISP

Cena od

$30 / 100 IPs$0.30 za adres miesięcznie

Minimalne zamówienie

100 IP

Okres wyłączności adresu

Statyczne przez cały okres

Przepustowość

Bez limitu

UDP / połączenia głosowe

Opcjonalny dodatek

Protokoły

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Uwierzytelnianie

IP allowlistMożna dodać login i hasło.

Zobacz plany ISP

Rotacyjne

Rozliczane w kredytach API

Najlepsze do

Zbieranie danych, nie obsługa kontTrwała sesja nie powinna zmieniać adresu.

Użytkownicy na adres

Współdzielona pula

Zaufanie do platformy

Zależy od puli

Cena od

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimalne zamówienie

2,5 mln kredytów

Okres wyłączności adresu

Zmiana przy każdym żądaniu

Przepustowość

KredytyRozliczane za żądanie, nie za gigabajt.

UDP / połączenia głosowe

Niedostępne

Protokoły

HTTP, SOCKS5

Uwierzytelnianie

API key

Zobacz plany

Proxy na 48 godzin

Skonfiguruj plan do swojego zadania i przetestuj proxy w rzeczywistych warunkach. Opłać wybraną konfigurację na 48 godzin — cena zostanie obliczona podczas konfiguracji.

Proxy na 48 godzin

Najpopularniejsze lokalizacje proxy

Osiem lokalizacji proxy najczęściej wybieranych przez klientów FineProxy.

Zobacz wszystkie lokalizacje

Połącz raz.
Potem wystarczy zapytać.

FineProxy udostępnia natywny serwer MCP: wklej jeden adres URL do agenta, aby uzyskał 49 narzędzi panelu — zakupy, odnowienia, rotację IP, listy dozwolonych adresów, analitykę użycia, faktury i pomoc techniczną. Te same operacje są dostępne przez REST API jeśli wolisz samodzielnie przygotować wywołania.

Następnie powiedz

  • Kup 100 adresów IP datacenter w Chinach i dodaj 203.0.113.7 do listy dozwolonych
  • Pokaż dzisiejszy wskaźnik powodzenia dla mojego chińskiego ruchu proxy
  • Odnów wszystkie usługi wygasające w tym tygodniu, których koszt nie przekracza 200 USD
  • Zmień moje adresy IP, gdy będzie dostępne kolejne bezpłatne odświeżenie
  • Eksportuj najnowszą listę proxy do formatu JSON
Dowiedz się więcej Utwórz klucz API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Po zapisaniu konfiguracji uruchom Claude ponownie. Na liście dostępnych narzędzi pojawi się wtedy 49 narzędzi FineProxy.

Czego agent nie zrobi — niezależnie od polecenia

Wydać Twoje środki

Sześć narzędzi ma dostęp do salda i każde wymaga wallet:spend. Pomiń ten zakres w kluczu, a agent nadal będzie mógł wykonywać wszystkie pozostałe operacje.

Zapłacić więcej niż w wycenie

Każdy zakup zawiera expected_total_cents z wyceny. Różnica choćby jednego centa powoduje odrzucenie wywołania bez pobrania środków.

Anulować bez potwierdzenia

Dwa nieodwracalne narzędzia nie uruchomią się bez confirm=true. Zakończenie usługi nie może nastąpić jako efekt uboczny.

Obciążyć Cię dwukrotnie

Operacje finansowe wymagają idempotency_key. Ponowienie po przekroczeniu czasu realizuje tę samą płatność, a nie drugą.

MCP: 49 narzędzi · 9 zakresów uprawnieńJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · bezstanowoREST API: 49 operacji · OpenAPI 3.1

Konfiguracja ręczna

Wybierz system operacyjny, przeglądarkę lub aplikację proxy, aby zobaczyć instrukcję konfiguracji krok po kroku.

WSZYSTKIE INTEGRACJE

Systemy

Przeglądarki

Aplikacje

Stworzone z myślą o szybkości.
Transfer nigdy nie jest limitowany.

W standardowych testach ze zdalnego serwera FineProxy utrzymywało do 500 Mbps. W zadaniach scrapingowych ograniczeniem był zwykle limit serwisu docelowego, a nie proxy.

Metoda testowa: 1 973 500 prób połączenia oraz testy współbieżności z maksymalnie 96 wątkami przez jeden adres IP proxy.

500 Mbps

na proxy w standardowych testach ze zdalnego serwera

99.97%

połączeń na 1 973 500 żądań zostało nawiązanych

96

równoczesnych wątków na jednym IP bez spadku wydajności

0

limitów transferu — nielimitowany transfer w każdym planie

Dedykowane AMD EPYC

Własne serwery bez współdzielonych sąsiadów VPS konkurujących o port.

Własne podsieci

Adresy IP pochodzą z naszych własnych zakresów, a nie z odsprzedaży od innego dostawcy.

Łącze uplink 80 Gbps

Rezerwa przepustowości na serwer — nie jest gwarancją dla pojedynczej sesji proxy.

Tier III / IV

Centra danych z redundantnym zasilaniem i chłodzeniem we wszystkich naszych lokalizacjach.

Uwagi do testu

Rzeczywista przepustowość zależy od trasy, serwisu docelowego, warunków sieciowych oraz konfiguracji i wydajności sprzętu użytkownika. Laptop na domowym łączu 500 Mbps osiągnął w praktyce około 468 Mbps, a zdalne serwery uzyskały do 500 Mbps w standardowych testach. W wyjątkowych testach z prawidłowo skonfigurowanych, wydajnych serwerów w Europie i USA przepustowość sięgnęła 700 Mbps; nie jest to typowy wynik pojedynczej sesji.

Każde stwierdzenie na tej stronie, wyrażone słowami innych osób.

Istotne opinie klientów wybrane z jednej zweryfikowanej puli i połączone z oryginalnym źródłem.

2011świadczymy usługi proxy od

Lokalizacje i dostępność

FineProxy zapewnia doskonałe usługi proxy z szerokim wyborem lokalizacji IP. Proces konfiguracji był prosty, a ich proxy działały idealnie do moich potrzeb. Ceny są również rozsądne, co czyni to świetnym wyborem zarówno do użytku osobistego, jak i biznesowego.

Chris2025SaasHub, W ubiegłym rokuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Ta aplikacja sprawiła, że mój biznes w internecie działa gładko, nie było śledzenia ani hakowania, moje lokalizacje zostały zabezpieczone.

Ay LinWewnętrzna platforma FineProxyPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Szybkość pod obciążeniem

FineProxy to solidny wybór dla osób potrzebujących niezawodnych i szybkich serwerów proxy. Dzięki szerokiej ofercie, wysokiej jakości usług oraz wsparciu technicznemu, serwis ten zyskuje uznanie wśród użytkowników. Mimo pewnych wad, takich jak ceny i złożoność konfiguracji, ogólne wrażenia są pozytywne, co czyni FineProxy godnym polecenia dostawcą usług proxy.

NiskoniskiDieg, W ubiegłym rokuŹródło

Niesamowity dostawca bez przestojów, z całodobową i naprawdę pomocną obsługą. Dostępnych jest też mnóstwo pakietów i opcji — od serwerów proxy ISP po serwery proxy z centrów danych.

Stelios VastardosTrustpilot, W tym rokuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Transfer bez limitu

Podczas gdy inni dostawcy pobierają opłaty za GB lub nawet za żądanie, ci pozostają wierni swojej misji i oferują rozsądnie wycenione proxy z centrów danych z nieograniczoną przepustowością. Szukałem w całym internecie usługi takiej jak ta i jestem bardzo zadowolony, że ją znalazłem.

bhwowsersNorton Safe Web, W tym rokuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Fantastyczna praca Fantastyczna praca – Niesamowite proxy Fantastyczna praca, zespole! Właśnie odkryłem tę usługę i jestem naprawdę pod wrażeniem — wartość, którą oferujecie za tę cenę, jest niesamowita. A teraz z nieograniczonym dostępem do proxy rezydencyjnych? To kolejny poziom. Ogromny szacunek dla was wszystkich. Na pewno wrócę!

hamzaerkoDieg, W tym rokuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Opinie cytujemy w całości. Jeśli klient poruszył kwestię, na którą mogliśmy odpowiedzieć, obok pokazujemy naszą odpowiedź z oryginalnej platformy.

Wszystkie opinie klientów
Baidu natychmiast blokuje mojego scrapera — czy proxy datacenter zadziałają?Baidu odrzuca zagraniczne

Baidu odrzuca zagraniczne adresy IP od pierwszego kontaktu. Chińskie IP datacenter radzą sobie ze scrapingiem SERP przy umiarkowanym wolumenie — głównym filtrem Baidu jest geolokalizacja, nie typ IP. Przy większym wolumenie proxy ISP zmniejszają liczbę wyzwalanych CAPTCHA. Połącz je z Playwright do stron renderowanych w JS. Jeśli bombardujesz zapytaniami zbyt szybko, limiter Baidu zabija sesję — nie ma znaczenia, jakiego typu IP używasz.

Czy mogę uzyskać dostęp do danych produktowych na 1688.com bez chińskiego konta?Listy się ładują

Podstawowe listingi ładują się z chińskim IP, ale 1688 coraz częściej wymusza logowanie na stronach szczegółowych, w danych dostawców i wyszukiwaniu obrazów. Blokowanie międzynarodowego dostępu zaczęło się niedawno. Przy masowym scrapingu danych produktowych z 1688 szybkie proxy z chińskim połączeniem internetowym utrzymuje opóźnienia poniżej 100 ms. Apify ma dedykowane aktory do 1688 ($20–30/mies. + użycie), ale pod spodem i tak wymagają chińskich IP.

Douyin kontra TikTok — ta sama konfiguracja proxy?Nie

Nie. Douyin to osobna aplikacja z osobnymi serwerami i trudniejszą ochroną anty-botową. Stosuje X-Medusa na szczycie X-Bogus i X-Argus. Ciasteczka wygasają szybciej, a platforma oczekuje pełnego zestawu: chińskie IP + locale zh-CN + strefa czasowa Asia/Shanghai. TikTok nie wymaga chińskich IP. Do scrapingu treści z Douyin — postów, komentarzy, danych twórców — potrzebujesz proxy z Chin z pełnym dopasowaniem fingerprintu.

Jak chińskie platformy sprawdzają, czy IP rzeczywiście pochodzi z Chin?Nie polegają na

Nie korzystają z MaxMind. Krajowym standardem jest IPIP.net — oparty na analizie BGP/ASN w czasie rzeczywistym, z ponad 600 punktami monitoringu i codziennymi aktualizacjami. Toutiao, Didi, 58.com, Sohu — wszyscy z niego korzystają. Taobao prowadzi własną bazę GeoIP pod adresem ip.taobao.com. Adresy IP hostowane w chmurze AWS lub GCloud są oznaczane jako zagraniczne datacenter w każdej chińskiej bazie GeoIP — dlatego odpadają, zanim jeszcze rozpoczną się kontrole behawioralne. Proxy ISP zarejestrowane na chińskich operatorach (China Telecom, China Unicom, China Mobile) z definicji przechodzą każde krajowe wyszukiwanie GeoIP — IP należy do lokalnego dostawcy.

A co z PIPL i legalnością scrapingu w Chinach?Chińskie przepisy danych

Chińska ustawa o ochronie danych osobowych (PIPL), ustawa o bezpieczeństwie danych oraz przepisy o zarządzaniu bezpieczeństwem danych sieciowych (obowiązujące od stycznia 2025) mają zastosowanie nawet poza Chinami, jeśli przetwarzasz dane obywateli chińskich. Dane nieosobowe (ceny produktów, metadane ofert, zagregowane statystyki) wiążą się z niższym ryzykiem. Scraping danych osobowych (profile, dane kontaktowe, historia zakupów) bez zgody podlega karom wynikającym z PIPL. Zgodność z prawem zależy od tego, co zbierasz, a nie od tego, jakiego proxy używasz.

Czy adresy IP datacenter w ogóle działają na Xiaohongshu i Weibo?Najlepiej działa

Najlepsze proxy do chińskich platform społecznościowych to proxy ISP. Zarówno Xiaohongshu, jak i Weibo sprawdzają typ IP. Xiaohongshu serwuje inną treść dla niechińskich adresów IP i znacznie agresywniej limituje zapytania.

Działające proxy
Chiny · aktualizacja co 15 minut

Darmowe publiczne proxy z Chiny, regularnie sprawdzane pod kątem szybkości i uptime’u. Skopiuj pojedyncze IP lub wyeksportuj aktualną listę — bez rejestracji.

Protokół
Anonimowość
Port
Ostatnie sprawdzenie
46 online·Potrzebujesz więcej? →
203.19.38.114:1080
IP : Port Wynik ProtokołyAnonimowośćMiastoSzybkość Uptime Ostatnie sprawdzenie Działanie
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteNa całym świecie
500 Mbps
99.97%
Przed chwilą
Kup
203.19.38.114:1080
CTGNet· 450 ms		76
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
4.00 Mbps
100.0%
1 godz. temu
113.204.79.230:9091
CHINA UNICOM China169· 914 ms		54
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
1.97 Mbps
99.9%
1 godz. temu
122.246.112.107:7890
Chinanet· 817 ms		51
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
2.20 Mbps
90.9%
1 godz. temu
47.95.206.224:45074
Hangzhou Alibaba Advertising· 1021 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBeijing
1.76 Mbps
100.0%
4 godz. temu
47.95.206.224:45056
Hangzhou Alibaba Advertising· 1118 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBeijing
1.61 Mbps
100.0%
1 dn. temu
125.34.218.175:10909
China Unicom Beijing· 1354 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBeijing
1.33 Mbps
100.0%
17 godz. temu
47.95.206.224:45094
Hangzhou Alibaba Advertising· 1079 ms		43
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBeijing
1.67 Mbps
91.0%
4 godz. temu
120.232.115.57:17981
China Mobile Communications· 1587 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
1.13 Mbps
99.8%
1 godz. temu
61.158.175.38:9002
CHINA UNICOM China169· 1612 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
1.12 Mbps
100.0%
1 godz. temu
47.95.206.224:45248
Hangzhou Alibaba Advertising· 1380 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBeijing
1.30 Mbps
84.6%
2 godz. temu
47.95.206.224:45078
Hangzhou Alibaba Advertising· 808 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBeijing
2.23 Mbps
66.2%
6 godz. temu
27.185.218.213:17981
Shijiazhuang IDC network,· 1505 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
1.20 Mbps
94.7%
1 godz. temu
47.95.206.224:45180
Hangzhou Alibaba Advertising· 814 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBeijing
2.21 Mbps
62.1%
1 dn. temu
120.232.115.170:17981
China Mobile Communications· 1569 ms		36
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
1.15 Mbps
92.2%
1 godz. temu
47.95.206.224:45184
Hangzhou Alibaba Advertising· 1810 ms		33
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBeijing
994 Kbps
85.3%
4 godz. temu
119.188.131.55:17981
CHINA UNICOM China169· 2028 ms		32
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
888 Kbps
99.9%
1 godz. temu
47.95.206.224:45208
Hangzhou Alibaba Advertising· 2284 ms		32
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBeijing
788 Kbps
100.0%
2 godz. temu
47.95.206.224:45211
Hangzhou Alibaba Advertising· 1927 ms		32
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBeijing
934 Kbps
82.6%
1 dn. temu
153.0.171.163:8085
CHINA UNICOM China169· 6730 ms		31
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
267 Kbps
100.0%
1 godz. temu
47.95.206.224:45091
Hangzhou Alibaba Advertising· 1621 ms		31
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBeijing
1.11 Mbps
78.0%
3 godz. temu
47.95.206.224:45022
Hangzhou Alibaba Advertising· 1892 ms		31
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBeijing
951 Kbps
79.5%
3 godz. temu
47.95.206.224:45165
Hangzhou Alibaba Advertising· 3289 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBeijing
547 Kbps
91.0%
1 dn. temu
47.95.206.224:45062
Hangzhou Alibaba Advertising· 4201 ms		26
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBeijing
428 Kbps
84.4%
2 godz. temu
116.196.150.180:17981
Jinhua Weian InfoTech· 1730 ms		25
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
1.04 Mbps
61.8%
1 godz. temu
114.242.9.56:3128
China Unicom Beijing· 581 ms		25
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneBeijing
3.10 Mbps
82.0%
6 godz. temu
47.95.206.224:45122
Hangzhou Alibaba Advertising· 3225 ms		22
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBeijing
558 Kbps
69.0%
2 godz. temu
101.206.186.99:8080
CHINA UNICOM China169· 3013 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
597 Kbps
62.8%
1 godz. temu
47.95.206.224:45143
Hangzhou Alibaba Advertising· 1323 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBeijing
1.36 Mbps
38.0%
4 godz. temu
39.106.170.168:8080
Hangzhou Alibaba Advertising· 1873 ms		18
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneBeijing
961 Kbps
96.3%
1 dn. temu
47.95.206.224:45060
Hangzhou Alibaba Advertising· 3344 ms		17
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBeijing
538 Kbps
52.8%
4 godz. temu
47.95.206.224:45128
Hangzhou Alibaba Advertising· 1816 ms		17
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBeijing
991 Kbps
40.9%
4 godz. temu
47.95.206.224:45030
Hangzhou Alibaba Advertising· 3862 ms		17
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBeijing
466 Kbps
52.6%
4 godz. temu
101.251.204.174:8080
China Unicom Beijing· 3085 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
583 Kbps
100.0%
1 godz. temu
47.95.206.224:45034
Hangzhou Alibaba Advertising· 3002 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBeijing
600 Kbps
49.1%
2 dn. temu
183.215.23.242:9091
China Mobile communications· 3131 ms		15
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
575 Kbps
99.5%
1 godz. temu
47.95.206.224:45220
Hangzhou Alibaba Advertising· 3224 ms		14
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBeijing
558 Kbps
43.9%
4 godz. temu
103.213.97.78:80
AS Number for· 6570 ms		13
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
274 Kbps
81.6%
1 dn. temu
223.85.21.195:8080
The Internet Data· 5911 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
305 Kbps
75.3%
1 godz. temu
47.95.206.224:45054
Hangzhou Alibaba Advertising· 1548 ms		10
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBeijing
1.16 Mbps
20.9%
4 godz. temu
47.95.206.224:45157
Hangzhou Alibaba Advertising· 1709 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBeijing
1.05 Mbps
10.0%
4 godz. temu
47.95.206.224:45110
Hangzhou Alibaba Advertising· 2899 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBeijing
621 Kbps
17.3%
1 dn. temu
14.103.201.137:3128
China Telecom (Group)· 2622 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
686 Kbps
20.5%
2 godz. temu
221.217.54.222:9000
China Unicom Beijing· 1552 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneBeijing
1.16 Mbps
14.3%
2 godz. temu
47.95.206.224:45028
Hangzhou Alibaba Advertising· 2660 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBeijing
677 Kbps
10.0%
4 godz. temu
47.95.206.224:45160
Hangzhou Alibaba Advertising· 3725 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneBeijing
483 Kbps
25.3%
14 godz. temu
47.95.206.224:45079
Hangzhou Alibaba Advertising· 2898 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBeijing
621 Kbps
10.0%
2 dn. temu
Wyświetlanie 15 z 46