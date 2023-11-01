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Szybkie proxy

Sprzęt AMD EPYC, łącza 80 Gbps, do 500 Mbps na proxy — HTTP/HTTPS/SOCKS5, nielimitowany transfer, natychmiastowe dostarczenie przez API.

Skonfiguruj plan →Proxy na 48 godzin
Bez limituBez opłat za GB
AMD EPYCSprzęt serwerowy najnowszej generacji
Do 80 GbpsŁącze uplink na serwer
REST + MCPUdostępniaj i zarządzaj przez API

Skonfiguruj plan z szybkie i bezpieczne proxy.

Skonfiguruj plan dokładnie pod swoje zadanie. Wybierz typ proxy, lokalizacje, liczbę IP, okres rozliczeniowy i opcjonalną obsługę UDP — cena zaktualizuje się natychmiast.

KrajLiczba adresów IP
Obsługa UDP
Wyłączone

Zwiększa cenę planu bazowego o 50%. Działa przez SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — do gier, VoIP i streamingu.

Kilka krajów w jednym pakiecie, dodatkowe adresy IP na białej liście lub połączenia?Skonfiguruj w panelu

Stworzone z myślą o szybkości.
Transfer nigdy nie jest limitowany.

W standardowych testach ze zdalnego serwera FineProxy utrzymywało do 500 Mbps. W zadaniach scrapingowych ograniczeniem był zwykle limit serwisu docelowego, a nie proxy.

Metoda testowa: 1 973 500 prób połączenia oraz testy współbieżności z maksymalnie 96 wątkami przez jeden adres IP proxy.

500 Mbps

na proxy w standardowych testach ze zdalnego serwera

99.97%

połączeń na 1 973 500 żądań zostało nawiązanych

96

równoczesnych wątków na jednym IP bez spadku wydajności

0

limitów transferu — nielimitowany transfer w każdym planie

Dedykowane AMD EPYC

Własne serwery bez współdzielonych sąsiadów VPS konkurujących o port.

Własne podsieci

Adresy IP pochodzą z naszych własnych zakresów, a nie z odsprzedaży od innego dostawcy.

Łącze uplink 80 Gbps

Rezerwa przepustowości na serwer — nie jest gwarancją dla pojedynczej sesji proxy.

Tier III / IV

Centra danych z redundantnym zasilaniem i chłodzeniem we wszystkich naszych lokalizacjach.

Uwagi do testu

Rzeczywista przepustowość zależy od trasy, serwisu docelowego, warunków sieciowych oraz konfiguracji i wydajności sprzętu użytkownika. Laptop na domowym łączu 500 Mbps osiągnął w praktyce około 468 Mbps, a zdalne serwery uzyskały do 500 Mbps w standardowych testach. W wyjątkowych testach z prawidłowo skonfigurowanych, wydajnych serwerów w Europie i USA przepustowość sięgnęła 700 Mbps; nie jest to typowy wynik pojedynczej sesji.

Cztery sposoby zakupu proxy.
Jedna pasuje do tego zadania.

Każdy adres FineProxy korzysta z IPv4. Proxy centrum danych, dedykowane i ISP pozostają statyczne przez cały okres planu, a proxy rotacyjne zmieniają się przy każdym żądaniu. Plany statyczne obejmują nielimitowany transfer. Wyróżniona opcja odpowiada głównemu zastosowaniu tej strony: Package datacenter.

Polecane tutajPackage datacenterSprzedawane w pakietach, współdzieloneDedykowanePrywatne, już od jednego IPISPStatyczne adresy zarejestrowane u ISPRotacyjneRozliczane w kredytach API
Najlepsze doBoty i monitoring na dużą skalęDo pracy bez trwałego konta.Długotrwałe sesje kontJeden adres na profil, używany wyłącznie przez Ciebie.Serwisy oceniające ASNZarejestrowane u dostawcy internetu.Zbieranie danych, nie obsługa kontTrwała sesja nie powinna zmieniać adresu.
Użytkownicy na adresDo 5Reputacja częściowo zależy od innych użytkowników puli.1 — TyNikt inny nie korzysta z niego przez cały okres.Do 5Współdzielona pula
Zaufanie do platformyStandardDatacenter ASNWysoka — wyłączny dostępWysoka — rejestracja u ISPZależy od puli
Cena od$12 / 100 IPs$0.12 za adres miesięcznie$12 / 100 IPsKup dokładnie tyle, ile potrzebujesz.$30 / 100 IPs$0.30 za adres miesięcznie$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimalne zamówienie100 IP1 IP100 IP2,5 mln kredytów
Okres wyłączności adresuStatyczne przez cały okresStatyczne przez cały okresStatyczne przez cały okresZmiana przy każdym żądaniu
PrzepustowośćBez limituBez limituBez limituKredytyRozliczane za żądanie, nie za gigabajt.
UDP / połączenia głosoweOpcjonalny dodatekOpcjonalny dodatekOpcjonalny dodatekNiedostępne
ProtokołyHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
UwierzytelnianieIP allowlistMożna dodać login i hasło.IP allowlistMożna dodać login i hasło.IP allowlistMożna dodać login i hasło.API key
Zobacz planyZobacz plany dedykowaneZobacz plany ISPZobacz plany
Polecane tutaj

Package datacenter

Sprzedawane w pakietach, współdzielone

Najlepsze do

Boty i monitoring na dużą skalęDo pracy bez trwałego konta.

Użytkownicy na adres

Do 5Reputacja częściowo zależy od innych użytkowników puli.

Zaufanie do platformy

StandardDatacenter ASN

Cena od

$12 / 100 IPs$0.12 za adres miesięcznie

Minimalne zamówienie

100 IP

Okres wyłączności adresu

Statyczne przez cały okres

Przepustowość

Bez limitu

UDP / połączenia głosowe

Opcjonalny dodatek

Protokoły

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Uwierzytelnianie

IP allowlistMożna dodać login i hasło.

Zobacz plany

Dedykowane

Prywatne, już od jednego IP

Najlepsze do

Długotrwałe sesje kontJeden adres na profil, używany wyłącznie przez Ciebie.

Użytkownicy na adres

1 — TyNikt inny nie korzysta z niego przez cały okres.

Zaufanie do platformy

Wysoka — wyłączny dostęp

Cena od

$12 / 100 IPsKup dokładnie tyle, ile potrzebujesz.

Minimalne zamówienie

1 IP

Okres wyłączności adresu

Statyczne przez cały okres

Przepustowość

Bez limitu

UDP / połączenia głosowe

Opcjonalny dodatek

Protokoły

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Uwierzytelnianie

IP allowlistMożna dodać login i hasło.

Zobacz plany dedykowane

ISP

Statyczne adresy zarejestrowane u ISP

Najlepsze do

Serwisy oceniające ASNZarejestrowane u dostawcy internetu.

Użytkownicy na adres

Do 5

Zaufanie do platformy

Wysoka — rejestracja u ISP

Cena od

$30 / 100 IPs$0.30 za adres miesięcznie

Minimalne zamówienie

100 IP

Okres wyłączności adresu

Statyczne przez cały okres

Przepustowość

Bez limitu

UDP / połączenia głosowe

Opcjonalny dodatek

Protokoły

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Uwierzytelnianie

IP allowlistMożna dodać login i hasło.

Zobacz plany ISP

Rotacyjne

Rozliczane w kredytach API

Najlepsze do

Zbieranie danych, nie obsługa kontTrwała sesja nie powinna zmieniać adresu.

Użytkownicy na adres

Współdzielona pula

Zaufanie do platformy

Zależy od puli

Cena od

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimalne zamówienie

2,5 mln kredytów

Okres wyłączności adresu

Zmiana przy każdym żądaniu

Przepustowość

KredytyRozliczane za żądanie, nie za gigabajt.

UDP / połączenia głosowe

Niedostępne

Protokoły

HTTP, SOCKS5

Uwierzytelnianie

API key

Zobacz plany

Proxy na 48 godzin

Skonfiguruj plan do swojego zadania i przetestuj proxy w rzeczywistych warunkach. Opłać wybraną konfigurację na 48 godzin — cena zostanie obliczona podczas konfiguracji.

Proxy na 48 godzin

Najpopularniejsze lokalizacje proxy

Osiem lokalizacji proxy najczęściej wybieranych przez klientów FineProxy.

Zobacz wszystkie lokalizacje

Połącz raz.
Potem wystarczy zapytać.

FineProxy udostępnia natywny serwer MCP: wklej jeden adres URL do agenta, aby uzyskał 49 narzędzi panelu — zakupy, odnowienia, rotację IP, listy dozwolonych adresów, analitykę użycia, faktury i pomoc techniczną. Te same operacje są dostępne przez REST API jeśli wolisz samodzielnie przygotować wywołania.

Następnie powiedz

  • Kup 1 000 szybkich adresów IP datacenter w Europie
  • Eksportuj moją listę szybkich proxy do formatu JSON
  • Dodaj 203.0.113.7 do listy dozwolonych dla mojej usługi szybkich proxy
  • Pokaż, które usługi szybkich proxy miały dziś najwyższy wskaźnik błędów
  • Pokaż status i dane rozliczeniowe moich usług szybkich proxy
Dowiedz się więcej Utwórz klucz API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Po zapisaniu konfiguracji uruchom Claude ponownie. Na liście dostępnych narzędzi pojawi się wtedy 49 narzędzi FineProxy.

Czego agent nie zrobi — niezależnie od polecenia

Wydać Twoje środki

Sześć narzędzi ma dostęp do salda i każde wymaga wallet:spend. Pomiń ten zakres w kluczu, a agent nadal będzie mógł wykonywać wszystkie pozostałe operacje.

Zapłacić więcej niż w wycenie

Każdy zakup zawiera expected_total_cents z wyceny. Różnica choćby jednego centa powoduje odrzucenie wywołania bez pobrania środków.

Anulować bez potwierdzenia

Dwa nieodwracalne narzędzia nie uruchomią się bez confirm=true. Zakończenie usługi nie może nastąpić jako efekt uboczny.

Obciążyć Cię dwukrotnie

Operacje finansowe wymagają idempotency_key. Ponowienie po przekroczeniu czasu realizuje tę samą płatność, a nie drugą.

MCP: 49 narzędzi · 9 zakresów uprawnieńJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · bezstanowoREST API: 49 operacji · OpenAPI 3.1

Konfiguracja ręczna

Wybierz system operacyjny, przeglądarkę lub aplikację proxy, aby zobaczyć instrukcję konfiguracji krok po kroku.

WSZYSTKIE INTEGRACJE

Systemy

Przeglądarki

Aplikacje

Każde stwierdzenie na tej stronie, wyrażone słowami innych osób.

Istotne opinie klientów wybrane z jednej zweryfikowanej puli i połączone z oryginalnym źródłem.

2011świadczymy usługi proxy od

Szybkość pod obciążeniem

FineProxy to solidny wybór dla osób potrzebujących niezawodnych i szybkich serwerów proxy. Dzięki szerokiej ofercie, wysokiej jakości usług oraz wsparciu technicznemu, serwis ten zyskuje uznanie wśród użytkowników. Mimo pewnych wad, takich jak ceny i złożoność konfiguracji, ogólne wrażenia są pozytywne, co czyni FineProxy godnym polecenia dostawcą usług proxy.

NiskoniskiDieg, W ubiegłym rokuŹródło

Doskonaly proxy. Korzystam z tej usługi od około miesiąca. Nie żałuję subskrypcji. Stosunkowo szybkie, bez opóźnień, wygodne w użyciu, konsultant odpowiada szybko, bardzo przydatne do pracy i po prostu do zwykłego surfowania po Internecie. Dla mnie cena jest nieco zawyżona, ale przynajmniej jakość jest doskonała. Polecam projekt 9 proxy z 10

KembyWewnętrzna platforma FineProxyPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Transfer bez limitu

Przystępne cenowo serwery proxy z UE. Jedyny dostawca proxy, który nadal utrzymuje niskie ceny. Szukałem czegoś takiego w całym internecie i okazało się, że jest to najtańszy dostawca proxy z nielimitowaną przepustowością.

Wowser BrowserTrustpilot, W tym rokuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Świetna usługa proxy! Oferują różne rodzaje serwerów proxy, w tym rotacyjne bez limitu transferu. Mają przystępne ceny i opcje geotargetowania. Można łatwo zapłacić kryptowalutami, przez PayPal lub kartą.

Vladimir AkimkinSaasHub, Ponad 2 lata temuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Lokalizacje i dostępność

Fineproxy.org oferuje przyzwoitą usługę proxy z szerokim wyborem adresów IP i lokalizacji. Jednak prędkości połączenia mogą być czasami niestabilne, a odpowiedzi wsparcia mogą być wolniejsze niż oczekiwano. Chociaż usługa nadaje się do podstawowych zadań, może nie w pełni spełniać potrzeby użytkowników o wyższych wymaganiach lub specyficznych wymaganiach. Ceny są konkurencyjne, ale wydajność mogłaby być bardziej stabilna dla tych, którzy polegają na niej w pracy zawodowej lub intensywnym użytkowaniu.

Charles BrownProxyRate, Ponad 2 lata temuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Świetne produkty i obsługa proxy! Mają różne typy proxy, w tym obrotowe, przystępne ceny oraz opcję targetowania geograficznego. Różne opcje płatności: kryptowaluty, PayPal lub karty.

chyxbenc9929Norton Safe Web, Ponad 2 lata temuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Opinie cytujemy w całości. Jeśli klient poruszył kwestię, na którą mogliśmy odpowiedzieć, obok pokazujemy naszą odpowiedź z oryginalnej platformy.

Wszystkie opinie klientów
Jak szybkie są proxy FineProxy?700–800 Mbps

W testach rzeczywistych: do 500 Mbps na typowym łączu domowym, 700–800 Mbps przy testach serwer-serwer z centrum danych. Łączna przepustowość serwera to 80 Gbps na sprzęcie AMD EPYC. W przypadku większości zadań — scraping, pobieranie plików, streaming — ograniczeniem jest docelowa strona lub Twój ISP, a nie nasze proxy. To, co niektórzy nazywają turbo szybkim proxy, nie sprowadza się do jednej magicznej liczby — chodzi o stabilną wydajność, gdy obciążenie rośnie.

Dlaczego niektóre proxy działają wolno, mimo że są oznaczone jako „szybkieSprzęt i routing

Trzy najczęstsze przyczyny. Dostawca działa na używanym sprzęcie — stare procesory Xeon Gold kupione w cenach złomu, złożone w serwery, które nie nadążają za nowoczesnym TLS i równoczesnym obciążeniem. Ruch kierowany jest przez pośredników, a każdy dodatkowy hop zwiększa opóźnienie. Albo reklamują „do 1 Gbps”, ale w rzeczywistej dokumentacji okazuje się, że to łączny uplink serwera dzielony między wszystkie IP na maszynie. FineProxy eliminuje wszystkie trzy problemy: własne serwery AMD EPYC, bezpośredni routing, nielimitowany transfer w każdym planie.

SOCKS5 czy HTTP — co jest szybsze?Niewielka różnica

Na nowoczesnym sprzęcie różnica jest marginalna. SOCKS5 ma nieco mniejszy narzut, ponieważ nie parsuje nagłówków HTTP, ale czas handshake TLS dominuje w obu protokołach. Wybierz ten, który lepiej obsługuje Twoje narzędzie. FineProxy obsługuje oba w tej samej cenie, bez różnicy w szybkości.

Czy proxy może faktycznie przyspieszyć moje połączenie?W określonych przypadkach

W konkretnych przypadkach — tak. Jeśli Twój ISP dławi określone typy ruchu (streaming, duże pobieranie), przekierowanie przez proxy omija to ograniczenie, ponieważ ISP nie jest w stanie zidentyfikować, co robisz. Jeśli CDN strony kieruje Cię do odległego serwera, proxy we właściwej lokalizacji łączy się z bliższym węzłem CDN. W pozostałych przypadkach proxy dodaje jeden hop i nie jest w stanie fizycznie pokonać połączenia bezpośredniego.

Jak przetestować prędkość mojego proxy?Zmierz pobieranie testowe

Pobierz plik testowy przez proxy i zmierz przepustowość. Użyj plików o różnych rozmiarach, aby sprawdzić zarówno prędkość szczytową, jak i ciągłą. Oto gotowe polecenia — zamień IP:PORT na adres swojego proxy:

Szybki test (10 MB):

curl -x IP:PORT -o /dev/null -w “Speed: %{speed_download} B/s | Time: %{time_total}s | TTFB: %{time_starttransfer}s\n” http://speedtest.tele2.net/10MB.zip

Test przepustowości (100 MB):

curl -x IP:PORT -o /dev/null -w “Speed: %{speed_download} B/s | Time: %{time_total}s | TTFB: %{time_starttransfer}s\n” http://speedtest.tele2.net/100MB.zip

Stała prędkość (1 GB):

curl -x IP:PORT -o /dev/null -w “Speed: %{speed_download} B/s | Time: %{time_total}s | TTFB: %{time_starttransfer}s\n” http://speedtest.tele2.net/1GB.zip

Jeśli proxy korzysta z loginu/hasła: curl -x http://user:pass@IP:PORT …

Wartość speed_download podawana jest w bajtach na sekundę. Podziel przez 125 000, aby uzyskać Mbps. TTFB (czas do pierwszego bajtu) pokazuje opóźnienie — poniżej 100 ms dla serwerów w tym samym regionie oznacza, że proxy działa solidnie. Uruchom każdy test 3–5 razy i weź medianę.

Serwery testowe Tele2 znajdują się w Europie; dla innych regionów użyj Hetzner (https://ash-speed.hetzner.com/100MB.bin dla wschodniego wybrzeża USA, https://hel1-speed.hetzner.com/100MB.bin dla Finlandii) lub OVH (https://proof.ovh.net/files/100Mb.dat dla Francji).

Szybkie anonimowe proxy od FineProxy z łatwością osiąga w tych testach 400–500 Mbps na łączu domowym. Jeśli widzisz znacząco mniej, sprawdź najpierw prędkość swojego ISP — to nie proxy jest ograniczeniem.

Instrukcja

Co tak naprawdę decyduje o szybkości proxy

5 min czytaniaZespół sieciowy FineProxy

FineProxy działa na procesorach serwerowych AMD EPYC z łącznym uplinkiem 80 Gbps. Kiedy kupujesz szybkie proxy, prędkość, jaką uzyskasz, zależy od sprzętu, przez który przechodzi Twój ruch, odległości między Tobą a serwerem oraz liczby hopów routingowych na trasie. Marketingowe etykiety typu „turbo” czy „ultra-fast” nic Ci nie mówią. Specyfikacja serwera — owszem.

Sprzęt wyznacza górną granicę

Każde zapytanie wymaga szyfrowania, routingu i przekazywania. Każdy z tych kroków wymaga cykli procesora. Na przestarzałym sprzęcie te cykle się kumulują — sam handshake TLS może dodać 5–15 ms na połączenie na starszych procesorach. Wielu dostawców proxy korzysta z używanych chipów Intel Xeon Gold, kupionych po złomowych cenach z wycofanych centrów danych. Te procesory były topowe pięć lat temu, ale drastycznie ustępują nowoczesnym AMD EPYC zarówno pod względem wydajności jednowątkowej, jak i przepustowości TLS. Chipy AMD EPYC obsługują tysiące jednoczesnych operacji TLS dzięki dedykowanej akceleracji sprzętowej — mniejszy narzut na zapytanie nawet przy dużym obciążeniu.

Serwery FineProxy łączą się przez kanały o przepustowości 80 Gbps. Większość dostawców reklamuje „do 1 Gbps” na swoim landing page’u, ale gdy zagłębisz się w faktyczną dokumentację, znajdziesz albo nic, albo adnotację, że to uplink serwera dzielony między wszystkie IP na danej maszynie. W testach rzeczywistych proxy FineProxy osiągają do 500 Mbps na typowym domowym łączu i 700–800 Mbps przy testach z serwera umieszczonego w centrum danych. Regularnie wymieniamy sprzęt — najnowsza generacja EPYC zastąpiła poprzednią właśnie ze względu na lepszą wydajność jednowątkową i przepustowość TLS.

Najszybsze serwery proxy o wysokiej szybkości to nie te z najbardziej efektownym landing page’em. To te, których sprzęt został zbudowany pod równoczesne obciążenie, a nie złożony z recyclowanych części.

Odległość i routing — fizyka, której nie przeskoczysz

Światło w światłowodzie pokonuje ok. 200 km na milisekundę. Trasa Nowy Jork — Frankfurt dodaje ~40 ms bazowego opóźnienia, zanim cokolwiek innego się wydarzy. Żaden sprzęt tego nie naprawi. Jedyne rozwiązanie: wybierz lokalizację proxy blisko celu.

Bezpośredni routing dostawcy jest równie ważny. Kiedy korzystasz z reselera, Twój ruch pokonuje trasę: Ty → bramka reselera → dostawca nadrzędny → cel. To dodatkowy hop — potencjalnie +10–30 ms. FineProxy jest właścicielem swoich serwerów i puli ponad 100 000 adresów IP. Twój ruch pokonuje trasę: Ty → nasz serwer → cel. Jeden hop. Bez pośredników.

W przypadku szybkiego płatnego adresu IP i portu fizyczna trasa, jaką pokonują Twoje dane, ma większe znaczenie niż jakiekolwiek oznaczenie prędkości na stronie sprzedażowej.

Dlaczego proxy datacenter są najszybszym typem

Proxy rezydenckie kierują ruch przez urządzenia konsumenckie i sieci ISP. Proxy mobilne — przez wieże komórkowe. Oba typy generują opóźnienia, których proxy datacenter po prostu nie mają. Proxy datacenter znajduje się w serwerowni z bezpośrednim połączeniem do szkieletu sieci — to infrastruktura klasy enterprise z minimalną liczbą hopów do głównych punktów wymiany ruchu.

Proxy datacenter od FineProxy konsekwentnie zapewniają najniższe opóźnienia i najwyższą przepustowość. Żadnych sztuczek programowych — to po prostu krótsza ścieżka danych i szybszy sprzęt. Scraping, monitoring, masowe pobieranie — w każdym zadaniu, gdzie szybkość liczy się bardziej niż klasyfikacja IP, proxy datacenter wygrywają za każdym razem.

Nielimitowana przepustowość oznacza, że nikt Cię nie ogranicza

Dostawcy, którzy naliczają opłaty za GB, mają finansowy interes w tym, aby spowalniać Twój ruch przy dużej skali. Płacisz za wolumen — jeśli Cię throttlują, generujesz mniej kosztów w ich sieci. FineProxy nalicza opłaty za IP, a nie za gigabajt. Przesyłaj 10 GB albo 10 TB — szybkość pozostaje taka sama. Jedyne, o czym warto pamiętać: każdy plan ma zalecany limit prędkości na proxy. Limity te istnieją po to, aby każdy klient miał stabilną prędkość nawet w godzinach szczytu — nie po to, żeby Cię ograniczać, lecz aby infrastruktura działała sprawiedliwie dla wszystkich użytkowników na tym samym serwerze.

Szybkie i niedrogie serwery proxy z nielimitowanym transferem istnieją, ponieważ rzeczywisty koszt przepustowości dla proxy datacenter jest minimalny. Model rozliczenia za GB to strategia marżowa, a nie konieczność.

Co oznacza „szybkie

Streaming — szybkie proxy do wideo wymaga ciągłej przepustowości, a nie tylko niskiego opóźnienia. Proxy, które radzi sobie z krótkimi skokami, ale dławi się przy ciągłym strumieniu HD, jest tu bezużyteczne. Nielimitowana przepustowość z łącznym łączem 80 Gbps utrzymuje strumień bez buforowania.

Pobieranie plików — szybkie proxy do pobierania to surowa przepustowość. Twój plik 2 GB nie powinien konkurować z tysiącami innych użytkowników o to samo wąskie łącze.

Szybkie odblokowywanie internetu — dostęp do treści z blokadą regionalną to przede wszystkim kwestia opóźnień. Wybierz proxy w docelowym kraju, a połączenie będzie niemal natywne.

Scraping na dużą skalę — tysiące równoczesnych zapytań wymagają serwera, który ich nie kolejkuje. Procesory AMD EPYC radzą sobie z tym, ponieważ zostały zaprojektowane dokładnie pod tego typu równoległe obciążenia. Sprawne proxy, które nie dławi się pod obciążeniem, kosztuje w dłuższej perspektywie mniej niż darmowe, które gubi połowę Twoich połączeń.

Chcesz sprawdzić usługę przy własnym obciążeniu? Skonfiguruj i opłać Proxy na 48 godzin, a następnie wykonaj powyższe testy na własnych zadaniach.