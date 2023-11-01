FineProxy działa na procesorach serwerowych AMD EPYC z łącznym uplinkiem 80 Gbps. Kiedy kupujesz szybkie proxy, prędkość, jaką uzyskasz, zależy od sprzętu, przez który przechodzi Twój ruch, odległości między Tobą a serwerem oraz liczby hopów routingowych na trasie. Marketingowe etykiety typu „turbo” czy „ultra-fast” nic Ci nie mówią. Specyfikacja serwera — owszem.

Sprzęt wyznacza górną granicę

Każde zapytanie wymaga szyfrowania, routingu i przekazywania. Każdy z tych kroków wymaga cykli procesora. Na przestarzałym sprzęcie te cykle się kumulują — sam handshake TLS może dodać 5–15 ms na połączenie na starszych procesorach. Wielu dostawców proxy korzysta z używanych chipów Intel Xeon Gold, kupionych po złomowych cenach z wycofanych centrów danych. Te procesory były topowe pięć lat temu, ale drastycznie ustępują nowoczesnym AMD EPYC zarówno pod względem wydajności jednowątkowej, jak i przepustowości TLS. Chipy AMD EPYC obsługują tysiące jednoczesnych operacji TLS dzięki dedykowanej akceleracji sprzętowej — mniejszy narzut na zapytanie nawet przy dużym obciążeniu.

Serwery FineProxy łączą się przez kanały o przepustowości 80 Gbps. Większość dostawców reklamuje „do 1 Gbps” na swoim landing page’u, ale gdy zagłębisz się w faktyczną dokumentację, znajdziesz albo nic, albo adnotację, że to uplink serwera dzielony między wszystkie IP na danej maszynie. W testach rzeczywistych proxy FineProxy osiągają do 500 Mbps na typowym domowym łączu i 700–800 Mbps przy testach z serwera umieszczonego w centrum danych. Regularnie wymieniamy sprzęt — najnowsza generacja EPYC zastąpiła poprzednią właśnie ze względu na lepszą wydajność jednowątkową i przepustowość TLS.

Najszybsze serwery proxy o wysokiej szybkości to nie te z najbardziej efektownym landing page’em. To te, których sprzęt został zbudowany pod równoczesne obciążenie, a nie złożony z recyclowanych części.

Odległość i routing — fizyka, której nie przeskoczysz

Światło w światłowodzie pokonuje ok. 200 km na milisekundę. Trasa Nowy Jork — Frankfurt dodaje ~40 ms bazowego opóźnienia, zanim cokolwiek innego się wydarzy. Żaden sprzęt tego nie naprawi. Jedyne rozwiązanie: wybierz lokalizację proxy blisko celu.

Bezpośredni routing dostawcy jest równie ważny. Kiedy korzystasz z reselera, Twój ruch pokonuje trasę: Ty → bramka reselera → dostawca nadrzędny → cel. To dodatkowy hop — potencjalnie +10–30 ms. FineProxy jest właścicielem swoich serwerów i puli ponad 100 000 adresów IP. Twój ruch pokonuje trasę: Ty → nasz serwer → cel. Jeden hop. Bez pośredników.

W przypadku szybkiego płatnego adresu IP i portu fizyczna trasa, jaką pokonują Twoje dane, ma większe znaczenie niż jakiekolwiek oznaczenie prędkości na stronie sprzedażowej.

Dlaczego proxy datacenter są najszybszym typem

Proxy rezydenckie kierują ruch przez urządzenia konsumenckie i sieci ISP. Proxy mobilne — przez wieże komórkowe. Oba typy generują opóźnienia, których proxy datacenter po prostu nie mają. Proxy datacenter znajduje się w serwerowni z bezpośrednim połączeniem do szkieletu sieci — to infrastruktura klasy enterprise z minimalną liczbą hopów do głównych punktów wymiany ruchu.

Proxy datacenter od FineProxy konsekwentnie zapewniają najniższe opóźnienia i najwyższą przepustowość. Żadnych sztuczek programowych — to po prostu krótsza ścieżka danych i szybszy sprzęt. Scraping, monitoring, masowe pobieranie — w każdym zadaniu, gdzie szybkość liczy się bardziej niż klasyfikacja IP, proxy datacenter wygrywają za każdym razem.

Nielimitowana przepustowość oznacza, że nikt Cię nie ogranicza

Dostawcy, którzy naliczają opłaty za GB, mają finansowy interes w tym, aby spowalniać Twój ruch przy dużej skali. Płacisz za wolumen — jeśli Cię throttlują, generujesz mniej kosztów w ich sieci. FineProxy nalicza opłaty za IP, a nie za gigabajt. Przesyłaj 10 GB albo 10 TB — szybkość pozostaje taka sama. Jedyne, o czym warto pamiętać: każdy plan ma zalecany limit prędkości na proxy. Limity te istnieją po to, aby każdy klient miał stabilną prędkość nawet w godzinach szczytu — nie po to, żeby Cię ograniczać, lecz aby infrastruktura działała sprawiedliwie dla wszystkich użytkowników na tym samym serwerze.

Szybkie i niedrogie serwery proxy z nielimitowanym transferem istnieją, ponieważ rzeczywisty koszt przepustowości dla proxy datacenter jest minimalny. Model rozliczenia za GB to strategia marżowa, a nie konieczność.

Co oznacza „szybkie

Streaming — szybkie proxy do wideo wymaga ciągłej przepustowości, a nie tylko niskiego opóźnienia. Proxy, które radzi sobie z krótkimi skokami, ale dławi się przy ciągłym strumieniu HD, jest tu bezużyteczne. Nielimitowana przepustowość z łącznym łączem 80 Gbps utrzymuje strumień bez buforowania.

Pobieranie plików — szybkie proxy do pobierania to surowa przepustowość. Twój plik 2 GB nie powinien konkurować z tysiącami innych użytkowników o to samo wąskie łącze.

Szybkie odblokowywanie internetu — dostęp do treści z blokadą regionalną to przede wszystkim kwestia opóźnień. Wybierz proxy w docelowym kraju, a połączenie będzie niemal natywne.

Scraping na dużą skalę — tysiące równoczesnych zapytań wymagają serwera, który ich nie kolejkuje. Procesory AMD EPYC radzą sobie z tym, ponieważ zostały zaprojektowane dokładnie pod tego typu równoległe obciążenia. Sprawne proxy, które nie dławi się pod obciążeniem, kosztuje w dłuższej perspektywie mniej niż darmowe, które gubi połowę Twoich połączeń.