FineProxy fonctionne sur des processeurs serveur AMD EPYC avec des liens montants agrégés de 80 Gbps. Lorsque vous achetez un service de proxy rapide, la vitesse obtenue dépend du matériel que traverse votre trafic, de la distance entre vous et le serveur, et du nombre de sauts réseau intermédiaires. Les étiquettes marketing comme “turbo” ou “ultra-rapide” ne vous disent rien. Les spécifications du serveur, si.

Le matériel détermine le plafond

Chaque requête implique du chiffrement, du routage et du transfert. Chaque étape consomme des cycles CPU. Sur du matériel obsolète, ces cycles s'accumulent — les seuls handshakes TLS peuvent ajouter 5 à 15 ms par connexion sur des processeurs anciens. De nombreux fournisseurs de proxies fonctionnent avec des puces Intel Xeon Gold de récupération, achetées à prix cassé dans des datacenters démantelés. Ces processeurs étaient haut de gamme il y a cinq ans, mais ils sont aujourd'hui largement dépassés par les AMD EPYC modernes, tant en performances monothread qu'en débit TLS. Les puces AMD EPYC gèrent des milliers d'opérations TLS simultanées grâce à une accélération matérielle dédiée — réduisant la charge par requête même en situation de forte sollicitation.

Les serveurs FineProxy sont connectés via des canaux de 80 Gbps. La plupart des fournisseurs affichent « https jusqu’à 1 Gbps » sur leur page d’accueil, mais en consultant la documentation technique, vous ne trouverez soit rien du tout, soit une mention indiquant qu’il s’agit du lien montant du serveur, partagé entre toutes les IP de la machine. Lors de tests en conditions réelles, les proxies FineProxy atteignent jusqu’à 500 Mbps sur une connexion domestique classique et 700 à 800 Mbps depuis un serveur distant hébergé en datacenter. Nous mettons régulièrement à jour notre matériel — la dernière génération EPYC a remplacé la précédente spécifiquement pour améliorer les performances monothread et le débit TLS.

Les serveurs proxy haute vitesse les plus rapides ne sont pas ceux qui ont la page d’accueil la plus tape-à-l’œil. Ce sont ceux dont le matériel a été conçu pour gérer des charges concurrentes, et non assemblé à partir de pièces recyclées.

Distance et routage — les lois de la physique sont incontournables

La lumière dans la fibre optique parcourt environ 200 km par milliseconde. Un trajet New York–Francfort ajoute ~40 ms de latence de base avant toute autre opération. Aucun matériel ne peut corriger cela. La seule solution : choisir un emplacement de proxy proche de votre cible.

Le routage direct du fournisseur est tout aussi important. Lorsque vous passez par un revendeur, votre trafic emprunte le chemin suivant : vous → passerelle du revendeur → fournisseur en amont → cible. C’est un saut supplémentaire — potentiellement +10 à 30 ms. FineProxy possède ses propres serveurs et son propre pool de plus de 100 000 adresses IP. Votre trafic suit le chemin : vous → notre serveur → cible. Un seul saut. Aucun intermédiaire dans le routage.

Pour une adresse IP et un port payants rapides, le chemin physique emprunté par vos données compte bien plus que n'importe quel label de vitesse sur une page commerciale.

Pourquoi les proxies datacenter sont le type le plus rapide

Les proxies résidentiels passent par des appareils grand public et des réseaux de FAI. Les proxies mobiles passent par des antennes-relais. Les deux ajoutent une latence que les proxies datacenter n'ont tout simplement pas. Un proxy datacenter est hébergé dans une infrastructure disposant de connexions directes au backbone — un réseau de qualité entreprise avec un minimum de sauts vers les principaux points d'échange Internet.

Les IP datacenter de FineProxy offrent systématiquement latence la plus faible et le débit le plus élevé. Pas de tours de passe-passe logiciels — juste un chemin de données plus court et un matériel plus performant. Pour le scraping, la surveillance, les téléchargements en masse ou toute tâche où la vitesse prime sur la classification des IP, le datacenter l’emporte à chaque fois.

Bande passante illimitée signifie que personne ne vous bride

Les fournisseurs qui facturent au Go ont un intérêt financier à vous ralentir à grande échelle. Vous payez au volume — s'ils brident votre connexion, vous générez moins de coûts sur leur réseau. FineProxy facture par IP, pas par gigaoctet. Transférez 10 Go ou 10 To — la vitesse reste identique. Le seul point à garder en tête : chaque forfait dispose d'une limite de vitesse recommandée par proxy. Ces limites existent pour garantir des vitesses constantes à chaque client, même aux heures de pointe — non pas pour vous restreindre, mais pour assurer une répartition équitable de l'infrastructure entre tous les utilisateurs d'un même serveur.

Des serveurs proxy rapides et abordables avec trafic illimité existent parce que le coût réel de la bande passante pour les proxies datacenter est minime. Le modèle de facturation au Go est une stratégie de marge, pas une nécessité.

Ce que “rapide” signifie selon les usages

Streaming — un proxy vidéo rapide a besoin d'un débit soutenu, pas seulement d'une faible latence. Un proxy qui gère les pics mais s'effondre sur un flux HD continu est inutile ici. Un trafic illimité avec un débit agrégé de 80 Gbps maintient le flux sans mise en mémoire tampon.

Téléchargements — un proxy rapide pour le téléchargement, c'est avant tout de la bande passante brute. Votre fichier de 2 Go ne devrait pas être en concurrence avec des milliers d'autres utilisateurs pour le même tuyau étroit.

Déblocage rapide d'internet — accéder à du contenu géo-restreint est avant tout une question de latence. Choisissez un proxy dans le pays cible et la connexion semble presque native.

Scraping à grande échelle — des milliers de requêtes simultanées nécessitent un serveur qui ne les met pas en file d'attente. Les processeurs AMD EPYC gèrent cela parfaitement, car ils ont été conçus exactement pour ce type de charge parallèle. Un proxy fonctionnel qui ne s'effondre pas sous la charge coûte moins cher à long terme qu'un proxy gratuit qui abandonne la moitié de vos connexions.