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Proxy rapide

Matériel AMD EPYC, liens montants 80 Gbps, jusqu'à 500 Mbps par proxy — HTTP/HTTPS/SOCKS5, trafic illimité, livraison instantanée via API.

Configurer votre offre →Proxys pour 48 heures
Sans limite de traficAucuns frais par Go
AMD EPYCMatériel serveur de dernière génération
Jusqu’à 80 Gbit/sLiaison montante par serveur
REST + MCPProvisionnez et gérez par API

Configurez votre offre avec proxys rapides et sécurisés.

Créez une offre adaptée à votre charge de travail. Choisissez le type de proxy, les emplacements, le nombre d’IP, la durée de facturation et la prise en charge UDP facultative : le prix est actualisé instantanément.

PaysNombre d’IP
Prise en charge UDP
Désactivée

Ajoute 50 % au prix de base de l’offre. Fonctionne via SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — pour les jeux, la VoIP et le streaming.

Plusieurs pays dans un même forfait, des IP supplémentaires en liste blanche ou plus de connexions ?Configurer dans le tableau de bord

Conçu pour la vitesse.
Le trafic n’est jamais mesuré.

FineProxy a maintenu jusqu’à 500 Mbit/s lors de nos tests standard sur serveurs distants. Pour le scraping, la limite provenait généralement du débit autorisé par le site cible, et non du proxy.

Méthode de test : 1 973 500 tentatives de connexion et tests simultanés jusqu’à 96 threads via une seule IP proxy.

500 Mbps

par proxy lors de tests standard sur serveurs distants

99.97%

des connexions établies sur 1 973 500 requêtes

96

threads simultanés sur une même IP sans dégradation

0

plafonds de bande passante — trafic illimité avec toutes les offres

AMD EPYC dédié

Nos propres serveurs, sans voisins sur VPS partagé en concurrence pour le port.

Sous-réseaux propres

Les IP proviennent de plages que nous détenons, et non de la revente d’un autre fournisseur.

Liaison montante de 80 Gbit/s

Marge de capacité par serveur — il ne s’agit pas d’une promesse pour une session proxy individuelle.

Tier III / IV

Centres de données dotés d’une alimentation et d’un refroidissement redondants dans nos différents emplacements.

Notes du test

Le débit réel dépend de la route, de la destination, des conditions réseau ainsi que de la configuration et des performances de l’équipement de l’utilisateur. Un ordinateur portable connecté à une ligne domestique de 500 Mbit/s a atteint environ 468 Mbit/s en pratique, tandis que des serveurs distants ont atteint 500 Mbit/s lors des tests standard. Dans des tests exceptionnels réalisés depuis des serveurs hautes performances correctement configurés en Europe et aux États-Unis, le débit a atteint 700 Mbit/s ; ce résultat n’est pas représentatif d’une session habituelle.

Quatre façons d’acheter des proxys.
Une option convient à cette charge de travail.

Toutes les adresses FineProxy utilisent IPv4. Les proxys de datacenter, dédiés et FAI restent statiques pendant toute la durée de l’offre ; les proxys rotatifs changent à chaque requête. Les offres statiques incluent un trafic illimité. L’option mise en avant correspond au principal cas d’utilisation de cette page : Forfait centre de données.

Recommandé iciForfait centre de donnéesVendu par blocs, partagéDédiéPersonnel, à partir d’une seule IPISPAdresses statiques enregistrées auprès d’un FAIRotatifFacturé en crédits API
Idéal pourBots et surveillance à grande échellePour les tâches sans compte persistant.Sessions de compte longue duréeUne adresse par profil, utilisée uniquement par vous.Cibles qui évaluent l’ASNEnregistré auprès d’un fournisseur d’accès à Internet.Collecte, pas comptesUne session persistante ne doit pas changer d’adresse.
Utilisateurs par adresseJusqu’à 5La réputation dépend en partie des autres utilisateurs du réseau.1 — vousPersonne d’autre ne l’utilise pendant toute la durée.Jusqu’à 5Pool partagé
Confiance de la plateformeStandardASN de centre de donnéesÉlevée — exclusifÉlevée — enregistré auprès d’un FAIVarie selon le pool
Prix à partir de$12 / 100 IPs0,12 $ par adresse et par mois$12 / 100 IPsAchetez exactement ce dont vous avez besoin.$30 / 100 IPs0,30 $ par adresse et par mois$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Commande minimale100 IP1 IP100 IP2,5 millions de crédits
Durée de conservation de l’adresseStatique pendant toute la duréeStatique pendant toute la duréeStatique pendant toute la duréeChange à chaque requête
Bande passanteSans limite de traficSans limite de traficSans limite de traficCréditsFacturé par requête, et non par gigaoctet.
UDP / appels vocauxOption facultativeOption facultativeOption facultativeIndisponible
ProtocolesHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AuthentificationListe d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.Clé API
Voir les offresVoir les offres dédiéesVoir les offres FAIVoir les offres
Recommandé ici

Forfait centre de données

Vendu par blocs, partagé

Idéal pour

Bots et surveillance à grande échellePour les tâches sans compte persistant.

Utilisateurs par adresse

Jusqu’à 5La réputation dépend en partie des autres utilisateurs du réseau.

Confiance de la plateforme

StandardASN de centre de données

Prix à partir de

$12 / 100 IPs0,12 $ par adresse et par mois

Commande minimale

100 IP

Durée de conservation de l’adresse

Statique pendant toute la durée

Bande passante

Sans limite de trafic

UDP / appels vocaux

Option facultative

Protocoles

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentification

Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.

Voir les offres

Dédié

Personnel, à partir d’une seule IP

Idéal pour

Sessions de compte longue duréeUne adresse par profil, utilisée uniquement par vous.

Utilisateurs par adresse

1 — vousPersonne d’autre ne l’utilise pendant toute la durée.

Confiance de la plateforme

Élevée — exclusif

Prix à partir de

$12 / 100 IPsAchetez exactement ce dont vous avez besoin.

Commande minimale

1 IP

Durée de conservation de l’adresse

Statique pendant toute la durée

Bande passante

Sans limite de trafic

UDP / appels vocaux

Option facultative

Protocoles

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentification

Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.

Voir les offres dédiées

ISP

Adresses statiques enregistrées auprès d’un FAI

Idéal pour

Cibles qui évaluent l’ASNEnregistré auprès d’un fournisseur d’accès à Internet.

Utilisateurs par adresse

Jusqu’à 5

Confiance de la plateforme

Élevée — enregistré auprès d’un FAI

Prix à partir de

$30 / 100 IPs0,30 $ par adresse et par mois

Commande minimale

100 IP

Durée de conservation de l’adresse

Statique pendant toute la durée

Bande passante

Sans limite de trafic

UDP / appels vocaux

Option facultative

Protocoles

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentification

Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.

Voir les offres FAI

Rotatif

Facturé en crédits API

Idéal pour

Collecte, pas comptesUne session persistante ne doit pas changer d’adresse.

Utilisateurs par adresse

Pool partagé

Confiance de la plateforme

Varie selon le pool

Prix à partir de

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Commande minimale

2,5 millions de crédits

Durée de conservation de l’adresse

Change à chaque requête

Bande passante

CréditsFacturé par requête, et non par gigaoctet.

UDP / appels vocaux

Indisponible

Protocoles

HTTP, SOCKS5

Authentification

Clé API

Voir les offres

Proxys pour 48 heures

Composez une offre adaptée à votre tâche et testez les proxys en conditions réelles. Payez la configuration choisie pour 48 heures — le prix est calculé pendant la configuration.

Proxys pour 48 heures

Principaux emplacements de proxys

Les huit emplacements de proxys les plus souvent choisis par les clients FineProxy.

Voir tous les emplacements

Connectez-vous une seule fois.
Il suffit ensuite de demander.

FineProxy propose un Serveur MCP : collez une URL dans votre agent et il dispose de 49 outils de l’espace client — achats, renouvellements, rotation des IP, listes d’IP autorisées, analyses d’utilisation, factures et assistance. Les mêmes opérations sont disponibles via une REST API si vous préférez écrire vous-même les appels.

Il suffit ensuite de dire

  • Achète 1,000 haut débit IP de centre de données en Europe
  • Exporte mon fast liste de proxys au format JSON
  • Ajoute à la liste d’IP autorisées 203.0.113.7 pour mon haut débit service proxy
  • Affiche quel service proxy haut débit a eu le taux d’erreur le plus élevé aujourd’hui
  • Affiche le statut et détails de facturation pour mon fast services proxy
En savoir plus Créez une clé API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Redémarrez Claude après avoir enregistré la configuration. Les 49 outils FineProxy apparaîtront alors dans la liste des outils disponibles.

Ce que l’agent ne fera pas, quoi que vous demandiez

Dépenser votre argent

Six outils agissent sur le solde et exigent tous wallet:spend. N’accordez pas cette autorisation à la clé et l’agent pourra exécuter toutes les autres opérations.

Payer plus que le montant du devis

Chaque achat transmet le champ expected_total_cents du devis. Au moindre centime d’écart, l’appel est rejeté et rien n’est facturé.

Annuler par inadvertance

Les deux outils irréversibles refusent de s’exécuter sans confirm=true. Une résiliation ne peut pas se produire comme effet secondaire.

Vous facturer deux fois

Les appels financiers utilisent une idempotency_key. Une nouvelle tentative après expiration règle la même opération, pas une seconde.

MCP : 49 outils · 9 périmètres d’autorisationJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · sans étatAPI REST : 49 opérations · OpenAPI 3.1

Configuration manuelle

Choisissez votre système d’exploitation, navigateur ou application proxy pour obtenir un guide de configuration pas à pas.

TOUTES LES INTÉGRATIONS

Systèmes

Navigateurs

Applications

Chaque affirmation sur cette page, selon les mots d’autres clients.

Avis clients pertinents, issus d’un pool d’avis vérifiés et liés à leur source d’origine.

2011fournit des proxys depuis

Vitesse sous charge

Service très réactif, support rapide et efficace. J’ai pu tester les proxy avant d’acheter, ce qui est un vrai plus. Très satisfait !

Evan trzDieg, L’année dernièreSource

Je suis très satisfait du service de Fineproxy. Leur réseau de proxys est vaste et performant, offrant une connexion stable et rapide. Leur site est facile à naviguer, et le support technique est réactif et utile. C’est un choix solide pour ceux qui cherchent à sécuriser leur navigation ou contourner les restrictions géographiques.

ammar ghezaliDieg, Il y a plus de 2 ansSource

Trafic jamais mesuré

Ils fournissent des proxys sécurisés à haut débit avec une bande passante illimitée, des prix abordables et une expérience conviviale pour tous les utilisateurs. C'est un service vraiment sympa, je recommande fineproxy.org à 100%.

DJPlateforme interne FineProxyTraduit de l’anglaisSource

Des proxys européens abordables. C'est le seul fournisseur de proxys qui continue à maintenir ses prix bas. J'avais cherché quelque chose de ce genre partout sur Internet, et il s'est avéré être le fournisseur de proxys avec bande passante illimitée le moins cher.

Wowser BrowserTrustpilot, Cette annéeTraduit de l’anglaisSource

Emplacements et stock

Disponibilité : excellents proxys qui restent stables pendant 3 à 7 jours sans interruption Vitesse : suffisamment rapides pour TikTok, Gmail et les connexions aux portefeuilles de cryptomonnaies Protocoles pris en charge : HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5 et même UDP Couverture mondiale : États-Unis, Allemagne, France, Japon et bien plus encore

esta bazaarSaasHub, L’année dernièreTraduit de l’anglaisSource

Fineproxy.org propose un service proxy décent avec un large choix d'adresses IP et d'emplacements. Cependant, les vitesses de connexion peuvent parfois être incohérentes et la réponse de l’assistance peut être plus lente que prévu. Bien que le service soit adapté aux tâches de base, il peut ne pas répondre pleinement aux besoins des utilisateurs ayant des exigences plus élevées ou des exigences spécifiques. Le prix est compétitif, mais les performances pourraient être plus stables pour ceux qui en dépendent pour un usage professionnel ou intensif.

Charles BrownProxyRate, Il y a plus de 2 ansTraduit de l’anglaisSource

Les avis sont cités intégralement. Lorsqu’un client a soulevé un point auquel nous pouvions répondre, notre réponse sur la plateforme d’origine est également affichée.

Tous les avis clients
Quelle est la vitesse des proxies FineProxy ?700–800 Mbps

Lors de tests en conditions réelles : jusqu'à 500 Mbps sur une connexion domestique classique, 700–800 Mbps en test serveur-à-serveur depuis un datacenter. La capacité totale de nos serveurs atteint 80 Gbps sur du matériel AMD EPYC. Pour la plupart des usages — scraping, téléchargements, streaming — c'est le site cible ou votre FAI qui constitue le goulot d'étranglement, et non nos proxies. Ce que certains appellent un proxy turbo ultra-rapide ne repose pas sur un chiffre magique — c'est une question de performances constantes même en pic de charge.

Pourquoi certains proxies semblent-ils lents même s'ils sont étiquetés "haute vitesse" ?Trois raisons courantes

Trois raisons courantes. Le fournisseur utilise du matériel recyclé — de vieilles puces Xeon Gold achetées au prix de la ferraille, assemblées dans des serveurs incapables de supporter le TLS moderne et les charges concurrentes. Il fait transiter le trafic par des intermédiaires, et chaque saut supplémentaire ajoute de latence. Ou bien il annonce « jusqu»à 1 Gbps » mais dans la documentation réelle, il s'avère que c'est le débit total de l'uplink du serveur, partagé entre toutes les IP de la machine. FineProxy élimine ces trois problèmes : serveurs AMD EPYC en propre, routage direct, trafic illimité sur chaque offre.

SOCKS5 ou HTTP — lequel est le plus rapide ?Sur du

Sur du matériel moderne, la différence est marginale. SOCKS5 génère légèrement moins d'overhead car il n'analyse pas les en-têtes HTTP, mais le temps de handshake TLS domine dans les deux protocoles. Choisissez celui que votre outil supporte le mieux. FineProxy prend en charge les deux au même prix, sans aucune différence de vitesse.

Un proxy peut-il réellement accélérer ma connexion ?Dans certains cas

Dans certains cas précis, oui. Si votre FAI bride certains types de trafic (streaming, téléchargements volumineux), passer par un proxy contourne cette limitation car votre FAI ne peut pas identifier ce que vous faites. Si le CDN d'un site vous redirige vers un serveur distant, un proxy situé au bon endroit se connecte à un nœud CDN plus proche. En dehors de ces cas, un proxy ajoute un saut supplémentaire et ne peut pas, par les lois de la physique, battre une connexion directe.

Comment tester la vitesse de mon proxy ?Téléchargez un fichier

Téléchargez un fichier de test via le proxy et mesurez le débit. Utilisez des fichiers de tailles différentes pour vérifier à la fois la vitesse en pointe et la vitesse soutenue. Voici des commandes prêtes à copier-coller — remplacez IP:PORT par l'adresse de votre proxy :

Test rapide (10 Mo) :

curl -x IP:PORT -o /dev/null -w “Speed: %{speed_download} B/s | Time: %{time_total}s | TTFB: %{time_starttransfer}s\n” http://speedtest.tele2.net/10MB.zip

Test de débit (100 Mo) :

curl -x IP:PORT -o /dev/null -w “Speed: %{speed_download} B/s | Time: %{time_total}s | TTFB: %{time_starttransfer}s\n” http://speedtest.tele2.net/100MB.zip

Vitesse soutenue (1 Go) :

curl -x IP:PORT -o /dev/null -w “Speed: %{speed_download} B/s | Time: %{time_total}s | TTFB: %{time_starttransfer}s\n” http://speedtest.tele2.net/1GB.zip

Si le proxy utilise un identifiant/mot de passe : curl -x http://user:pass@IP:PORT …

La valeur speed_download est exprimée en octets par seconde. Divisez par 125 000 pour obtenir des Mbps. Le TTFB (time to first byte) indique latence — en dessous de 100 ms pour des serveurs situés dans la même région, cela signifie que le proxy est performant. Exécutez chaque test 3 à 5 fois et retenez la médiane.

Les serveurs de test Tele2 sont situés en Europe ; pour d'autres régions, utilisez Hetzner (https://ash-speed.hetzner.com/100MB.bin pour l'Est des États-Unis, https://hel1-speed.hetzner.com/100MB.bin pour la Finlande) ou OVH (https://proof.ovh.net/files/100Mb.dat pour la France).

Un proxy anonyme rapide de FineProxy peut facilement atteindre 400 à 500 Mbps depuis une connexion domestique lors de ces tests. Si vous obtenez nettement moins, vérifiez d'abord le débit de votre propre ISP — le proxy n’est probablement pas le facteur limitant.

Guide

Ce qui rend réellement un proxy rapide

6 min de lectureÉquipe réseau FineProxy

FineProxy fonctionne sur des processeurs serveur AMD EPYC avec des liens montants agrégés de 80 Gbps. Lorsque vous achetez un service de proxy rapide, la vitesse obtenue dépend du matériel que traverse votre trafic, de la distance entre vous et le serveur, et du nombre de sauts réseau intermédiaires. Les étiquettes marketing comme “turbo” ou “ultra-rapide” ne vous disent rien. Les spécifications du serveur, si.

Le matériel détermine le plafond

Chaque requête implique du chiffrement, du routage et du transfert. Chaque étape consomme des cycles CPU. Sur du matériel obsolète, ces cycles s'accumulent — les seuls handshakes TLS peuvent ajouter 5 à 15 ms par connexion sur des processeurs anciens. De nombreux fournisseurs de proxies fonctionnent avec des puces Intel Xeon Gold de récupération, achetées à prix cassé dans des datacenters démantelés. Ces processeurs étaient haut de gamme il y a cinq ans, mais ils sont aujourd'hui largement dépassés par les AMD EPYC modernes, tant en performances monothread qu'en débit TLS. Les puces AMD EPYC gèrent des milliers d'opérations TLS simultanées grâce à une accélération matérielle dédiée — réduisant la charge par requête même en situation de forte sollicitation.

Les serveurs FineProxy sont connectés via des canaux de 80 Gbps. La plupart des fournisseurs affichent « https jusqu’à 1 Gbps » sur leur page d’accueil, mais en consultant la documentation technique, vous ne trouverez soit rien du tout, soit une mention indiquant qu’il s’agit du lien montant du serveur, partagé entre toutes les IP de la machine. Lors de tests en conditions réelles, les proxies FineProxy atteignent jusqu’à 500 Mbps sur une connexion domestique classique et 700 à 800 Mbps depuis un serveur distant hébergé en datacenter. Nous mettons régulièrement à jour notre matériel — la dernière génération EPYC a remplacé la précédente spécifiquement pour améliorer les performances monothread et le débit TLS.

Les serveurs proxy haute vitesse les plus rapides ne sont pas ceux qui ont la page d’accueil la plus tape-à-l’œil. Ce sont ceux dont le matériel a été conçu pour gérer des charges concurrentes, et non assemblé à partir de pièces recyclées.

Distance et routage — les lois de la physique sont incontournables

La lumière dans la fibre optique parcourt environ 200 km par milliseconde. Un trajet New York–Francfort ajoute ~40 ms de latence de base avant toute autre opération. Aucun matériel ne peut corriger cela. La seule solution : choisir un emplacement de proxy proche de votre cible.

Le routage direct du fournisseur est tout aussi important. Lorsque vous passez par un revendeur, votre trafic emprunte le chemin suivant : vous → passerelle du revendeur → fournisseur en amont → cible. C’est un saut supplémentaire — potentiellement +10 à 30 ms. FineProxy possède ses propres serveurs et son propre pool de plus de 100 000 adresses IP. Votre trafic suit le chemin : vous → notre serveur → cible. Un seul saut. Aucun intermédiaire dans le routage.

Pour une adresse IP et un port payants rapides, le chemin physique emprunté par vos données compte bien plus que n'importe quel label de vitesse sur une page commerciale.

Pourquoi les proxies datacenter sont le type le plus rapide

Les proxies résidentiels passent par des appareils grand public et des réseaux de FAI. Les proxies mobiles passent par des antennes-relais. Les deux ajoutent une latence que les proxies datacenter n'ont tout simplement pas. Un proxy datacenter est hébergé dans une infrastructure disposant de connexions directes au backbone — un réseau de qualité entreprise avec un minimum de sauts vers les principaux points d'échange Internet.

Les IP datacenter de FineProxy offrent systématiquement latence la plus faible et le débit le plus élevé. Pas de tours de passe-passe logiciels — juste un chemin de données plus court et un matériel plus performant. Pour le scraping, la surveillance, les téléchargements en masse ou toute tâche où la vitesse prime sur la classification des IP, le datacenter l’emporte à chaque fois.

Bande passante illimitée signifie que personne ne vous bride

Les fournisseurs qui facturent au Go ont un intérêt financier à vous ralentir à grande échelle. Vous payez au volume — s'ils brident votre connexion, vous générez moins de coûts sur leur réseau. FineProxy facture par IP, pas par gigaoctet. Transférez 10 Go ou 10 To — la vitesse reste identique. Le seul point à garder en tête : chaque forfait dispose d'une limite de vitesse recommandée par proxy. Ces limites existent pour garantir des vitesses constantes à chaque client, même aux heures de pointe — non pas pour vous restreindre, mais pour assurer une répartition équitable de l'infrastructure entre tous les utilisateurs d'un même serveur.

Des serveurs proxy rapides et abordables avec trafic illimité existent parce que le coût réel de la bande passante pour les proxies datacenter est minime. Le modèle de facturation au Go est une stratégie de marge, pas une nécessité.

Ce que “rapide” signifie selon les usages

Streaming — un proxy vidéo rapide a besoin d'un débit soutenu, pas seulement d'une faible latence. Un proxy qui gère les pics mais s'effondre sur un flux HD continu est inutile ici. Un trafic illimité avec un débit agrégé de 80 Gbps maintient le flux sans mise en mémoire tampon.

Téléchargements — un proxy rapide pour le téléchargement, c'est avant tout de la bande passante brute. Votre fichier de 2 Go ne devrait pas être en concurrence avec des milliers d'autres utilisateurs pour le même tuyau étroit.

Déblocage rapide d'internet — accéder à du contenu géo-restreint est avant tout une question de latence. Choisissez un proxy dans le pays cible et la connexion semble presque native.

Scraping à grande échelle — des milliers de requêtes simultanées nécessitent un serveur qui ne les met pas en file d'attente. Les processeurs AMD EPYC gèrent cela parfaitement, car ils ont été conçus exactement pour ce type de charge parallèle. Un proxy fonctionnel qui ne s'effondre pas sous la charge coûte moins cher à long terme qu'un proxy gratuit qui abandonne la moitié de vos connexions.

Vous souhaitez essayer le service avec votre propre charge de travail ? Configurez et payez des Proxys pour 48 heures, puis exécutez les tests ci-dessus sur vos propres tâches.