En vigueur au 5 janvier 2026 Imprimer

Aux fins de la présente Politique de confidentialité, « Informations personnelles » désigne toute information permettant d»identifier une personne ou pouvant raisonnablement être reliée à une personne identifiable. Cela inclut, sans s’y limiter, le nom, l’adresse e-mail, les informations de facturation, les identifiants de compte et, lorsque la législation applicable l’exige, certaines données techniques telles que les adresses IP.

« Informations non personnelles » désigne les informations qui n»identifient pas et ne peuvent raisonnablement pas être reliées à une personne.

Si des Informations personnelles sont combinées avec des Informations non personnelles, les données combinées seront traitées comme des Informations personnelles. Les informations ayant été anonymisées de manière irréversible sont considérées comme des Informations non personnelles.

Comment nous collectons les informations

Nous pouvons collecter des informations vous concernant de la manière suivante :

lorsque nous déduisons des informations à partir des données que vous avez fournies, par exemple en utilisant des données techniques pour améliorer les fonctionnalités du service ou personnaliser l’expérience utilisateur.

lorsque vous nous fournissez directement des informations (par exemple, lors de la création d’un compte ou en contactant le support) ;

lorsque des informations sont collectées automatiquement lors de votre utilisation de nos Services ;

Comment nous utilisons les informations

Nous utilisons les informations collectées à des fins conformes à la présente Politique de confidentialité, notamment pour :

fournir, exploiter et maintenir nos Services ;

traiter les transactions et gérer les comptes utilisateurs ;

améliorer, surveiller et sécuriser nos Services ;

communiquer avec les utilisateurs au sujet de questions relatives aux services ;

respecter les obligations légales et réglementaires.

Divulgation des informations#

Nous pouvons divulguer des Informations Personnelles dans les cas suivants :

Obligations légales.

Lorsque la divulgation est requise par la législation applicable, une réglementation, une procédure judiciaire ou une demande d’une autorité gouvernementale.

Lorsque la divulgation est requise par la législation applicable, une réglementation, une procédure judiciaire ou une demande d’une autorité gouvernementale. Protection des droits et de la sécurité.

Lorsque nous estimons de bonne foi que la divulgation est raisonnablement nécessaire pour protéger les droits, les biens ou la sécurité de FineProxy, de nos utilisateurs ou du public.

Nous ne vendons pas les Informations Personnelles à des tiers.

Stockage des données et sécurité#

Nous mettons en œuvre des mesures administratives, techniques et organisationnelles raisonnables, conçues pour protéger les Informations Personnelles contre tout accès non autorisé, toute perte, utilisation abusive ou altération. Bien qu’aucune méthode de transmission ou de stockage de données ne soit totalement sécurisée, nous prenons les mesures appropriées pour préserver les informations qui nous sont confiées.

Les Informations Personnelles ne sont conservées que pendant la durée nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été collectées, sauf si une durée de conservation plus longue est requise par la législation applicable.

En cas d’incident de sécurité des données impliquant des Informations Personnelles, nous prendrons les mesures appropriées conformément aux exigences légales applicables.

Modifications de la présente Politique de confidentialité#

Nous pouvons mettre à jour la présente Politique de confidentialité de temps à autre. Toute modification sera publiée sur notre site web avec une date d’entrée en vigueur actualisée. L’utilisation continue des Services après l’entrée en vigueur de ces modifications vaut acceptation de la Politique de confidentialité révisée.

Traitement des paiements et sécurité#

FineProxy ne stocke ni ne traite directement les données de cartes de paiement. Toutes les transactions de paiement sont gérées par des prestataires de paiement tiers, responsables du stockage et du traitement sécurisés des informations de paiement conformément aux normes de sécurité applicables, telles que PCI-DSS. Nous ne recevons que les informations transactionnelles limitées nécessaires à la confirmation des paiements et à la fourniture des Services.