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Proxy YouTube

Proxies datacenter pour YouTube : jusqu'à 500 Mbit/s, HTTP/HTTPS & SOCKS5, IP statiques, compatibles avec FoxyProxy, Selenium et TubeBuddy.

Configurer votre offre →Proxys pour 48 heures
Sans limite de traficAucuns frais par Go
AMD EPYCMatériel serveur de dernière génération
Jusqu’à 80 Gbit/sLiaison montante par serveur
REST + MCPProvisionnez et gérez par API

Configurez votre offre de proxy pour YouTube.

Créez une offre adaptée à votre charge de travail. Choisissez le type de proxy, les emplacements, le nombre d’IP, la durée de facturation et la prise en charge UDP facultative : le prix est actualisé instantanément.

PaysNombre d’IP
Prise en charge UDP
Désactivée

Ajoute 50 % au prix de base de l’offre. Fonctionne via SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — pour les jeux, la VoIP et le streaming.

Plusieurs pays dans un même forfait, des IP supplémentaires en liste blanche ou plus de connexions ?Configurer dans le tableau de bord

Conçu pour la vitesse.
Le trafic n’est jamais mesuré.

FineProxy a maintenu jusqu’à 500 Mbit/s lors de nos tests standard sur serveurs distants. Pour le scraping, la limite provenait généralement du débit autorisé par le site cible, et non du proxy.

Méthode de test : 1 973 500 tentatives de connexion et tests simultanés jusqu’à 96 threads via une seule IP proxy.

500 Mbps

par proxy lors de tests standard sur serveurs distants

99.97%

des connexions établies sur 1 973 500 requêtes

96

threads simultanés sur une même IP sans dégradation

0

plafonds de bande passante — trafic illimité avec toutes les offres

AMD EPYC dédié

Nos propres serveurs, sans voisins sur VPS partagé en concurrence pour le port.

Sous-réseaux propres

Les IP proviennent de plages que nous détenons, et non de la revente d’un autre fournisseur.

Liaison montante de 80 Gbit/s

Marge de capacité par serveur — il ne s’agit pas d’une promesse pour une session proxy individuelle.

Tier III / IV

Centres de données dotés d’une alimentation et d’un refroidissement redondants dans nos différents emplacements.

Notes du test

Le débit réel dépend de la route, de la destination, des conditions réseau ainsi que de la configuration et des performances de l’équipement de l’utilisateur. Un ordinateur portable connecté à une ligne domestique de 500 Mbit/s a atteint environ 468 Mbit/s en pratique, tandis que des serveurs distants ont atteint 500 Mbit/s lors des tests standard. Dans des tests exceptionnels réalisés depuis des serveurs hautes performances correctement configurés en Europe et aux États-Unis, le débit a atteint 700 Mbit/s ; ce résultat n’est pas représentatif d’une session habituelle.

Quatre façons d’acheter des proxys.
Une option convient à cette charge de travail.

Toutes les adresses FineProxy utilisent IPv4. Les proxys de datacenter, dédiés et FAI restent statiques pendant toute la durée de l’offre ; les proxys rotatifs changent à chaque requête. Les offres statiques incluent un trafic illimité. L’option mise en avant correspond au principal cas d’utilisation de cette page : Dédié.

Forfait centre de donnéesVendu par blocs, partagéRecommandé iciDédiéPersonnel, à partir d’une seule IPISPAdresses statiques enregistrées auprès d’un FAIRotatifFacturé en crédits API
Idéal pourBots et surveillance à grande échellePour les tâches sans compte persistant.Sessions de compte longue duréeUne adresse par profil, utilisée uniquement par vous.Cibles qui évaluent l’ASNEnregistré auprès d’un fournisseur d’accès à Internet.Collecte, pas comptesUne session persistante ne doit pas changer d’adresse.
Utilisateurs par adresseJusqu’à 5La réputation dépend en partie des autres utilisateurs du réseau.1 — vousPersonne d’autre ne l’utilise pendant toute la durée.Jusqu’à 5Pool partagé
Confiance de la plateformeStandardASN de centre de donnéesÉlevée — exclusifÉlevée — enregistré auprès d’un FAIVarie selon le pool
Prix à partir de$12 / 100 IPs0,12 $ par adresse et par mois$12 / 100 IPsAchetez exactement ce dont vous avez besoin.$30 / 100 IPs0,30 $ par adresse et par mois$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Commande minimale100 IP1 IP100 IP2,5 millions de crédits
Durée de conservation de l’adresseStatique pendant toute la duréeStatique pendant toute la duréeStatique pendant toute la duréeChange à chaque requête
Bande passanteSans limite de traficSans limite de traficSans limite de traficCréditsFacturé par requête, et non par gigaoctet.
UDP / appels vocauxOption facultativeOption facultativeOption facultativeIndisponible
ProtocolesHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AuthentificationListe d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.Clé API
Voir les offresVoir les offres dédiéesVoir les offres FAIVoir les offres
Recommandé ici

Dédié

Personnel, à partir d’une seule IP

Idéal pour

Sessions de compte longue duréeUne adresse par profil, utilisée uniquement par vous.

Utilisateurs par adresse

1 — vousPersonne d’autre ne l’utilise pendant toute la durée.

Confiance de la plateforme

Élevée — exclusif

Prix à partir de

$12 / 100 IPsAchetez exactement ce dont vous avez besoin.

Commande minimale

1 IP

Durée de conservation de l’adresse

Statique pendant toute la durée

Bande passante

Sans limite de trafic

UDP / appels vocaux

Option facultative

Protocoles

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentification

Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.

Voir les offres dédiées

Forfait centre de données

Vendu par blocs, partagé

Idéal pour

Bots et surveillance à grande échellePour les tâches sans compte persistant.

Utilisateurs par adresse

Jusqu’à 5La réputation dépend en partie des autres utilisateurs du réseau.

Confiance de la plateforme

StandardASN de centre de données

Prix à partir de

$12 / 100 IPs0,12 $ par adresse et par mois

Commande minimale

100 IP

Durée de conservation de l’adresse

Statique pendant toute la durée

Bande passante

Sans limite de trafic

UDP / appels vocaux

Option facultative

Protocoles

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentification

Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.

Voir les offres

ISP

Adresses statiques enregistrées auprès d’un FAI

Idéal pour

Cibles qui évaluent l’ASNEnregistré auprès d’un fournisseur d’accès à Internet.

Utilisateurs par adresse

Jusqu’à 5

Confiance de la plateforme

Élevée — enregistré auprès d’un FAI

Prix à partir de

$30 / 100 IPs0,30 $ par adresse et par mois

Commande minimale

100 IP

Durée de conservation de l’adresse

Statique pendant toute la durée

Bande passante

Sans limite de trafic

UDP / appels vocaux

Option facultative

Protocoles

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentification

Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.

Voir les offres FAI

Rotatif

Facturé en crédits API

Idéal pour

Collecte, pas comptesUne session persistante ne doit pas changer d’adresse.

Utilisateurs par adresse

Pool partagé

Confiance de la plateforme

Varie selon le pool

Prix à partir de

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Commande minimale

2,5 millions de crédits

Durée de conservation de l’adresse

Change à chaque requête

Bande passante

CréditsFacturé par requête, et non par gigaoctet.

UDP / appels vocaux

Indisponible

Protocoles

HTTP, SOCKS5

Authentification

Clé API

Voir les offres

Proxys pour 48 heures

Composez une offre adaptée à votre tâche et testez les proxys en conditions réelles. Payez la configuration choisie pour 48 heures — le prix est calculé pendant la configuration.

Proxys pour 48 heures

Principaux emplacements de proxys

Les huit emplacements de proxys les plus souvent choisis par les clients FineProxy.

Voir tous les emplacements

Connectez-vous une seule fois.
Il suffit ensuite de demander.

FineProxy propose un Serveur MCP : collez une URL dans votre agent et il dispose de 49 outils de l’espace client — achats, renouvellements, rotation des IP, listes d’IP autorisées, analyses d’utilisation, factures et assistance. Les mêmes opérations sont disponibles via une REST API si vous préférez écrire vous-même les appels.

Il suffit ensuite de dire

  • Achète une IP américaine dédiée pour une lecture YouTube stable
  • Ajoute à la liste d’IP autorisées 203.0.113.7 pour mon service proxy
  • Exporte mon liste de proxys au format JSON
  • Affiche quels services ont eu le taux d’erreur le plus élevé aujourd’hui
  • Affiche le statut et détails de facturation pour mon services proxy
En savoir plus Créez une clé API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Redémarrez Claude après avoir enregistré la configuration. Les 49 outils FineProxy apparaîtront alors dans la liste des outils disponibles.

Ce que l’agent ne fera pas, quoi que vous demandiez

Dépenser votre argent

Six outils agissent sur le solde et exigent tous wallet:spend. N’accordez pas cette autorisation à la clé et l’agent pourra exécuter toutes les autres opérations.

Payer plus que le montant du devis

Chaque achat transmet le champ expected_total_cents du devis. Au moindre centime d’écart, l’appel est rejeté et rien n’est facturé.

Annuler par inadvertance

Les deux outils irréversibles refusent de s’exécuter sans confirm=true. Une résiliation ne peut pas se produire comme effet secondaire.

Vous facturer deux fois

Les appels financiers utilisent une idempotency_key. Une nouvelle tentative après expiration règle la même opération, pas une seconde.

MCP : 49 outils · 9 périmètres d’autorisationJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · sans étatAPI REST : 49 opérations · OpenAPI 3.1

Configuration manuelle

Choisissez votre système d’exploitation, navigateur ou application proxy pour obtenir un guide de configuration pas à pas.

TOUTES LES INTÉGRATIONS

Systèmes

Navigateurs

Applications

Chaque affirmation sur cette page, selon les mots d’autres clients.

Avis clients pertinents, issus d’un pool d’avis vérifiés et liés à leur source d’origine.

2011fournit des proxys depuis

Vitesse sous charge

Je suis très satisfait du service de Fineproxy. Leur réseau de proxys est vaste et performant, offrant une connexion stable et rapide. Leur site est facile à naviguer, et le support technique est réactif et utile. C’est un choix solide pour ceux qui cherchent à sécuriser leur navigation ou contourner les restrictions géographiques.

ammar ghezaliDieg, Il y a plus de 2 ansSource

Service très réactif, support rapide et efficace. J’ai pu tester les proxy avant d’acheter, ce qui est un vrai plus. Très satisfait !

Evan trzDieg, L’année dernièreSource

Comptes actifs

Disponibilité : excellents proxys qui restent stables pendant 3 à 7 jours sans interruption Vitesse : suffisamment rapides pour TikTok, Gmail et les connexions aux portefeuilles de cryptomonnaies Protocoles pris en charge : HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5 et même UDP Couverture mondiale : États-Unis, Allemagne, France, Japon et bien plus encore

esta bazaarSaasHub, L’année dernièreTraduit de l’anglaisSource

Je travaille avec ce service depuis plus d'un an et toujours tout va bien, pas d'interdictions ni de désaccords ! Facile à utiliser, pas de fonctionnalités inutiles, c'est tout ce dont vous avez besoin. Je le fais sous la douche ! Je n'ai trouvé aucun défaut dans ce proxy.

Anton SmirnovPlateforme interne FineProxyTraduit de l’anglaisSource

Emplacements et stock

Excellents produits et services proxy ! Ils proposent différents types de proxy, notamment des proxys rotatifs, des prix abordables et une option de ciblage géographique. Diverses options de paiement : crypto, PayPal ou cartes

chyxbenc9929Norton Safe Web, Il y a plus de 2 ansTraduit de l’anglaisSource

Prix ​​bon marché. Faible taux de proxys brisés <10%. Beaucoup de géo et de sous-réseaux. Connexion stable, adresses IP statiques et changement de pool gratuit chaque semaine.

Denis ZadneprovskiyTrustpilot, Il y a plus de 2 ansTraduit de l’anglaisSource

Les avis sont cités intégralement. Lorsqu’un client a soulevé un point auquel nous pouvions répondre, notre réponse sur la plateforme d’origine est également affichée.

Tous les avis clients
Puis-je débloquer YouTube avec vos proxies ?Oui

Oui, vous pouvez débloquer YouTube en configurant votre navigateur pour utiliser un serveur FineProxy. Nous recommandons des extensions telles que FoxyProxy ou ZeroOmega pour Chrome et Firefox — elles permettent de basculer rapidement entre différents profils proxy. Une fois le proxy activé, YouTube se chargera via l'IP de la région sélectionnée sans configuration supplémentaire.

Pourquoi utiliser des proxies plutôt que des VPN ou des sites proxy en ligne ?Les proxies

Les proxies offrent la vitesse de connexion la plus élevée par rapport aux VPN ou aux sites proxy basés sur le navigateur. Ils établissent une route directe entre votre appareil et les serveurs de YouTube, sans la surcharge liée au tunneling. Bien que la configuration demande un peu plus de temps, vous pourrez regarder des vidéos YouTube avec une lecture fluide et une qualité vidéo optimale, sans problème de mise en mémoire tampon.

Puis-je regarder des vidéos 4K ou UHD sur YouTube avec vos proxies ?Oui

Oui. Les serveurs FineProxy prennent en charge des vitesses allant jusqu’à 500 Mbit/s, garantissant une lecture fluide pour les contenus 4K, UHD et HDR. L’infrastructure datacenter et la bande passante dédiée empêchent toute limitation de débit, de sorte que vos sessions YouTube restent stables même pendant les périodes de fort trafic. Cela fonctionne également comme un proxy fiable pour débloquer YouTube Shorts et d’autres contenus au format court.

Ces proxies fonctionnent-ils avec les outils d'automatisation YouTube ?Oui

Oui, FineProxy s'intègre parfaitement aux outils populaires d'automatisation et d'analyse YouTube. Vous pouvez vous connecter via des listes de proxies importées, des URL de téléchargement ou une intégration directe par API. Chaque proxy prend en charge les protocoles HTTP/HTTPS et SOCKS5, garantissant la compatibilité avec toutes les principales solutions logicielles.

Puis-je utiliser plusieurs comptes YouTube avec des proxies ?Oui, c'est tout

Oui, c'est tout à fait possible. Pour une stabilité et une cohérence de session optimales, nous recommandons d'utiliser un proxy statique par compte. Cette configuration évite les conflits entre sessions et contribue à maintenir la fiabilité du compte au fil du temps. Les proxies rotatifs peuvent être utilisés pour la collecte de données en masse ou les simulations de vues, mais pas pour les sessions connectées.

Puis-je accéder à YouTube TV depuis l’étranger ?Oui. Grâce à

Oui. Grâce à un proxy basé aux États-Unis, vous pouvez débloquer YouTube TV et accéder aux chaînes de télévision en direct, aux événements sportifs et aux contenus à la demande disponibles uniquement aux États-Unis. Utilisez une IP statique pour garantir la stabilité de votre session.

Puis-je utiliser les proxies FineProxy avec une smart TV ?Oui

Oui. Si votre smart TV prend en charge la configuration réseau manuelle (IP et port du proxy), vous pouvez acheminer son trafic directement via un serveur FineProxy. Vous pouvez également configurer le proxy au niveau du routeur pour couvrir tous les appareils de votre réseau, y compris les smart TV, les clés de streaming et les consoles de jeux. Cela vous permet de débloquer YouTube sur les appareils qui ne prennent pas en charge les extensions de navigateur.

Guide

Proxy YouTube : guide pratique pour débloquer et garantir une lecture fluide

4 min de lectureÉquipe réseau FineProxy

YouTube est couramment restreint sur les réseaux d’entreprise, dans les établissements d’enseignement supérieur et au sein des organisations gouvernementales afin d’appliquer les politiques d’utilisation acceptable, réduire la consommation de bande passante ou répondre à des exigences de conformité. Dans certaines régions, les FAI appliquent des restrictions à l’échelle nationale en vertu d’obligations légales. Le résultat est un blocage partiel ou total des requêtes vers YouTube et ses CDN. Comprendre comment débloquer les vidéos YouTube de manière fiable nécessite un chemin prévisible et contrôlable pour votre trafic.

Méthodes pratiques pour débloquer YouTube via un proxy

1. VPN

Un VPN chiffre l'ensemble du trafic de votre appareil et l'achemine via un serveur distant. Avantages : démarrage en un clic, aucune configuration par application, aide à contourner les restrictions géographiques. Inconvénients : la surcharge liée au tunneling réduit souvent la vitesse ; peut entrer en conflit avec les outils de sécurité d'entreprise ; les points de sortie VPN sont fréquemment bloqués.

2. Sites de proxy web

Pages web qui chargent YouTube à l'intérieur de leur propre cadre. Avantages : rien à installer. Inconvénients : vidéo lente et instable, fonctionnalités limitées (connexion, playlists) et problèmes de confidentialité majeurs — le trafic passe par un intermédiaire inconnu pouvant injecter des publicités ou des scripts.

3. Applications « tiers » de déblocage

Applications/extensions diverses promettant un contournement rapide. Avantages : configuration minimale. Inconvénients : sécurité minimale — opérateurs opaques, chiffrement flou, risques de collecte de données, pannes fréquentes en cas de charge élevée.

4. Acheter des proxies dédiés (recommandé pour un accès YouTube stable)

Un proxy route uniquement le trafic des applications sélectionnées (par exemple, votre navigateur) via une IP contrôlée. Acheminer YouTube via un proxy vous offre la vitesse pratique la plus élevée, un ciblage précis (YouTube uniquement), un routage prévisible, une compatibilité avec les navigateurs, les smart TV prenant en charge la configuration réseau manuelle, l’automatisation et l’analyse ; ainsi qu’un choix flexible de région. Inconvénients : la configuration initiale prend une minute — saisissez l'IP/port et les identifiants (le cas échéant).

Pour la lecture en 4K/UHD et un débit constant, les proxies dédiés surpassent généralement les VPN, les proxies web et les applications de « déblocage ». FineProxy offre l»infrastructure datacenter la plus avancée pour les workflows vidéo exigeants.

un homme assis devant un ordinateur portable tenant un bouclier et une coche

Comment configurer YouTube via un proxy

Utilisez des extensions comme FoxyProxy ou ZeroOmega pour attribuer un proxy aux domaines YouTube. Les proxies sont disponibles au format ip:port ou user:pass@ip:port, et vous pouvez exporter les listes en TXT/CSV/JSON ou via API. Si votre Smart TV prend en charge la configuration réseau manuelle (ou si votre routeur gère le mappage sortant), vous pouvez également acheminer le trafic TV via un proxy.

4K, UHD et charge élevée

Les serveurs FineProxy maintiennent des débits allant jusqu’à 500 Mbit/s — un proxy rapide et performant pour les flux en direct YouTube, le 4K/UHD et le contenu HDR. En cas de coupures, vérifiez votre connexion Wi-Fi/LAN locale, assurez-vous que la règle proxy cible uniquement les domaines YouTube, et conservez une IP statique constante pour éviter les changements de chemin CDN.

Pourquoi choisir FineProxy pour accéder à YouTube ?

Nos proxies datacenter sont le meilleur proxy sécurisé pour les vues YouTube, l'automatisation et la collecte de données.

  • 🚀 Serveurs à faible latence pour un chargement vidéo fluide
  • 🛡️ Pas de journaux, pas de limitation, pas de restrictions
  • 🌍 Couverture IP mondiale, notamment les États-Unis, l'Allemagne, la Russie et bien d'autres — utilisez un proxy pour accéder à YouTube depuis différents pays
  • 🔒 Prise en charge complète du proxy YouTube SSL (chiffré) pour des connexions sécurisées
  • 🔄 IP statiques récentes — stable et moins susceptible d'être bloqué
  • ⚙️ Fonctionne avec les outils d'automatisation de YouTube j'aime TubeBuddy, Selenium, Python
  • 💬 Support réel 24h/24, 7j/7 — nous sommes là pour vous aider

Besoin de proxies YouTube exclusivement américains ou multi-localisations ? Nous avons ce qu'il vous faut — contactez-nous ([email protected])

Si cela vous semble excessif

Envisagez des alternatives qui pourraient ne pas être bloquées :

  • Vimeo pour du contenu créatif/professionnel de haute qualité.
  • Dailymotion pour une vaste bibliothèque généraliste.
  • BitChute / Rumble en tant que plateformes alternatives aux restrictions.
  • Khan Academy, Coursera, edX pour du contenu académique.