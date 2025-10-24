Comment configurer les paramètres du serveur proxy dans Firefox

Mozilla Firefox fonctionne généralement bien avec les proxies et peut être configuré directement dans le navigateur sans dépendre des paramètres système. Cela dit, la configuration intégrée n'est pas toujours l'option la plus pratique si vous prévoyez de changer fréquemment de proxy ou de gérer plusieurs profils.

Dans ce guide, nous vous montrerons deux façons de configurer un proxy dans Mozilla Firefox : via les paramètres intégrés du navigateur et via une extension proxy. Vous pouvez choisir l'option qui vous convient le mieux, mais nous recommandons clairement FoxyProxy pour une configuration simple et fiable.

Configurer un proxy dans les paramètres de Firefox

Step 1 Ouvrir les paramètres réseau de Firefox Cliquez sur l'icône de menu (☰) → Paramètres Accédez à l'onglet Général et faites défiler jusqu'à Paramètres réseau → cliquez sur Paramètres… Click the image to view it in full size.

Step 2 Entrez les détails du proxy Sélectionnez Configuration manuelle du proxy et choisissez le type de proxy à utiliser (n'en utilisez qu'un seul) : Pour les proxies HTTP (IP dynamique) : utilisez le port 8080. L'authentification est prise en charge — saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe de votre service proxy actif. Vous pouvez retrouver vos services ici. Pour les proxies SOCKS5 (IP statique) : utilisez le port 1085. Dans cette configuration, les paramètres proxy intégrés de Firefox ne prennent pas en charge l'authentification SOCKS5 par nom d'utilisateur/mot de passe. Click the image to view it in full size.

Remarque : dans Firefox, configurez un seul type de proxy à la fois — soit HTTP, soit SOCKS. Si vous définissez les deux, le proxy risque de ne pas fonctionner comme prévu.

Firefox ne prend pas en charge les proxies SOCKS5 qui utilisent une authentification par nom d'utilisateur/mot de passe. Dans ce cas, la meilleure solution consiste à installer l'extension FoxyProxy extension. Ce module complémentaire est très simple et facile à utiliser, prend en charge l'utilisation de plusieurs proxies et vous permet de basculer rapidement de l'un à l'autre.

Configuration recommandée : extension FoxyProxy dans Firefox

Step 1 Installer l'extension FoxyProxy Ouvrez Firefox et accédez aux Modules complémentaires et Thèmes (Ctrl + Shift + A). Rechercher FoxyProxy Standard et cliquez sur Ajouter à Firefox. Confirmez l'installation pour ajouter l'extension à votre barre d'outils. Veillez à installer FoxyProxy Standard, car il prend en charge l'authentification et les profils proxy multiples Click the image to view it in full size.

Step 2 Ouvrir les options de FoxyProxy Cliquez sur l'icône FoxyProxy dans la barre d'outils et sélectionnez Options (ou Ouvrir les options de FoxyProxy). Click the image to view it in full size.

Step 3 Ajouter un nouveau proxy SOCKS5 Accédez à l'onglet “Proxies” Cliquez sur “Add New Proxy” dans les options de FoxyProxy. Définissez le type de proxy : SOCKS5. Saisissez l'adresse IP et le port de votre proxy (1080 pour SOCKS5). Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe de votre service proxy actif (et non le mot de passe de votre compte). Vous pouvez trouver vos services ici. Activez l'option Proxy DNS Click the image to view it in full size.

Pour SOCKS5, veillez à activer ‘Proxy DNS’ — sinon vous risquez des fuites DNS.

FoxyProxy vous permet de créer plusieurs profils de proxy et de basculer entre eux en toute simplicité. L'extension offre également des contrôles de routage avancés, vous permettant de spécifier quels sites doivent utiliser le proxy et lesquels doivent se connecter directement :

Step 4 Ajouter des règles de filtrage proxy (optionnel) Accédez à l'onglet “Proxies” Cliquez sur l'icône plus dans “Proxy by Patterns”. Choisissez l'option “Include” ou “Exclude” ainsi que “Wildcard”. Nommez le titre et saisissez l'adresse au format “*.mysite.site/*” Click the image to view it in full size.