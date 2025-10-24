Guide d'intégration
Paramètres proxy de Mozilla Firefox
Configurez votre proxy dans Firefox facilement en quelques étapes simples
Comment configurer les paramètres du serveur proxy dans Firefox
Mozilla Firefox fonctionne généralement bien avec les proxies et peut être configuré directement dans le navigateur sans dépendre des paramètres système. Cela dit, la configuration intégrée n'est pas toujours l'option la plus pratique si vous prévoyez de changer fréquemment de proxy ou de gérer plusieurs profils.
Dans ce guide, nous vous montrerons deux façons de configurer un proxy dans Mozilla Firefox : via les paramètres intégrés du navigateur et via une extension proxy. Vous pouvez choisir l'option qui vous convient le mieux, mais nous recommandons clairement FoxyProxy pour une configuration simple et fiable.
Configurer un proxy dans les paramètres de Firefox
Ouvrir les paramètres réseau de Firefox
Cliquez sur l'icône de menu (☰) → Paramètres Accédez à l'onglet Général et faites défiler jusqu'à Paramètres réseau → cliquez sur Paramètres…
Entrez les détails du proxy
Sélectionnez Configuration manuelle du proxy et choisissez le type de proxy à utiliser (n'en utilisez qu'un seul) : Pour les proxies HTTP (IP dynamique) : utilisez le port 8080. L'authentification est prise en charge — saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe de votre service proxy actif. Vous pouvez retrouver vos services ici. Pour les proxies SOCKS5 (IP statique) : utilisez le port 1085. Dans cette configuration, les paramètres proxy intégrés de Firefox ne prennent pas en charge l'authentification SOCKS5 par nom d'utilisateur/mot de passe.
Remarque : dans Firefox, configurez un seul type de proxy à la fois — soit HTTP, soit SOCKS. Si vous définissez les deux, le proxy risque de ne pas fonctionner comme prévu.
Firefox ne prend pas en charge les proxies SOCKS5 qui utilisent une authentification par nom d'utilisateur/mot de passe. Dans ce cas, la meilleure solution consiste à installer l'extension FoxyProxy extension. Ce module complémentaire est très simple et facile à utiliser, prend en charge l'utilisation de plusieurs proxies et vous permet de basculer rapidement de l'un à l'autre.
Configuration recommandée : extension FoxyProxy dans Firefox
Installer l'extension FoxyProxy
Ouvrez Firefox et accédez aux Modules complémentaires et Thèmes (Ctrl + Shift + A). Rechercher FoxyProxy Standard et cliquez sur Ajouter à Firefox. Confirmez l'installation pour ajouter l'extension à votre barre d'outils. Veillez à installer FoxyProxy Standard, car il prend en charge l'authentification et les profils proxy multiples
Ouvrir les options de FoxyProxy
Cliquez sur l'icône FoxyProxy dans la barre d'outils et sélectionnez Options (ou Ouvrir les options de FoxyProxy).
Ajouter un nouveau proxy SOCKS5
Accédez à l'onglet “Proxies” Cliquez sur “Add New Proxy” dans les options de FoxyProxy. Définissez le type de proxy : SOCKS5. Saisissez l'adresse IP et le port de votre proxy (1080 pour SOCKS5). Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe de votre service proxy actif (et non le mot de passe de votre compte). Vous pouvez trouver vos services ici. Activez l'option Proxy DNS
Pour SOCKS5, veillez à activer ‘Proxy DNS’ — sinon vous risquez des fuites DNS.
FoxyProxy vous permet de créer plusieurs profils de proxy et de basculer entre eux en toute simplicité. L'extension offre également des contrôles de routage avancés, vous permettant de spécifier quels sites doivent utiliser le proxy et lesquels doivent se connecter directement :
Ajouter des règles de filtrage proxy (optionnel)
Accédez à l'onglet “Proxies” Cliquez sur l'icône plus dans “Proxy by Patterns”. Choisissez l'option “Include” ou “Exclude” ainsi que “Wildcard”. Nommez le titre et saisissez l'adresse au format “*.mysite.site/*”
Vérifiez le résultat
Vérifiez si l'IP de votre proxy est bien détectée.
Où trouver mes identifiants FineProxy pour Paramètres proxy de Mozilla Firefox ?
Ouvrez votre service actif dans le tableau de bord FineProxy. Utilisez l'hôte du proxy, le port, le nom d'utilisateur et le mot de passe indiqués pour ce service.
Dois-je saisir le mot de passe de mon compte FineProxy ?
Non. Utilisez le mot de passe d'authentification du proxy associé à votre service actif, et non celui qui vous permet de vous connecter à votre compte FineProxy.
Comment vérifier que la configuration du proxy pour Paramètres proxy de Mozilla Firefox fonctionne ?
Après avoir activé le proxy, ouvrez un site de vérification d'adresse IP. L'adresse IP et la localisation détectées doivent correspondre au proxy que vous avez configuré.
Que dois-je vérifier si Paramètres proxy de Mozilla Firefox ne parvient pas à se connecter via le proxy ?
Vérifiez d'abord l'hôte, le port, le protocole et les informations d'authentification. Désactivez ensuite tout VPN ou profil de proxy susceptible de créer un conflit, puis reconnectez-vous.
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