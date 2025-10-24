Como configurar um servidor proxy no Firefox

O Mozilla Firefox geralmente funciona bem com proxies e pode ser configurado diretamente no navegador, sem depender das configurações do sistema. Dito isso, a configuração nativa nem sempre é a opção mais prática se você pretende alternar proxies com frequência ou gerenciar múltiplos perfis.

Neste guia, vamos mostrar duas formas de configurar um proxy no Mozilla Firefox: usando as configurações nativas do navegador e usando uma extensão de proxy. Você pode escolher a opção mais conveniente, mas recomendamos fortemente o FoxyProxy para a configuração mais fácil e confiável.

Configurar um proxy nas configurações do Firefox

Step 1 Abrir as configurações de rede do Firefox Clique no ícone de menu (☰) → Configurações Vá até a aba Geral e role para baixo até Configurações de rede → clique em Configurações… Click the image to view it in full size.

Step 2 Insira os detalhes do proxy Selecione Configuração manual de proxy e escolha qual tipo de proxy usar (use apenas um): Para proxies HTTP (IP dinâmico): use a porta 8080. A autenticação é suportada — insira o nome de usuário e a senha do seu serviço de proxy ativo. Você pode encontrar seus serviços aqui. Para proxies SOCKS5 (IP estático): use a porta 1085. Nessa configuração, as definições de proxy nativas do Firefox não suportam autenticação SOCKS5 por usuário/senha. Click the image to view it in full size.

Atenção: no Firefox, configure apenas um tipo de proxy por vez — HTTP ou SOCKS. Se você definir ambos, o proxy pode não funcionar como esperado.

Firefox não oferece suporte a proxies SOCKS5 que usam autenticação por nome de usuário/senha. Nesse caso, a melhor solução é instalar a FoxyProxy extensão. Este complemento é muito simples e fácil de usar, suporta o uso de múltiplos proxies e permite alternar entre eles rapidamente.

Configuração recomendada: extensão FoxyProxy no Firefox

Step 1 Instalar a extensão FoxyProxy Abra o Firefox e vá até Extensões e temas (Ctrl + Shift + A). Buscar por FoxyProxy Standard e clique Adicionar ao Firefox. Confirme a instalação para adicionar a extensão à sua barra de ferramentas. Certifique-se de instalar o FoxyProxy Standard, pois ele oferece suporte a autenticação e múltiplos perfis de proxy Click the image to view it in full size.

Step 2 Abrir as opções do FoxyProxy Clique no ícone do FoxyProxy na barra de ferramentas e selecione Options (ou Open FoxyProxy Options). Click the image to view it in full size.

Step 3 Adicionar um novo proxy SOCKS5 Vá até a aba “Proxies” Clique em “Add New Proxy” nas opções do FoxyProxy. Defina o tipo de proxy: SOCKS5. Insira o endereço IP e a porta do seu proxy (1080 para SOCKS5). Insira o nome de usuário e a senha do seu serviço de proxy ativo (não a senha da sua conta). Você pode encontrar seus serviços aqui. Ative a opção Proxy DNS Click the image to view it in full size.

Para SOCKS5, certifique-se de ativar ‘Proxy DNS’ — caso contrário, você pode ter vazamentos de DNS.

O FoxyProxy permite criar múltiplos perfis de proxy e alternar entre eles sem esforço. Ele também oferece controles avançados de roteamento, permitindo que você especifique quais sites devem usar o proxy e quais devem se conectar diretamente:

Step 4 Adicionar padrões de proxy (opcional) Vá até a aba “Proxies” Clique no ícone de mais em “Proxy by Patterns”. Escolha a opção “Include” ou “Exclude” e “Wildcard”. Dê um nome ao título e insira o endereço no formato “*.mysite.site/*” Click the image to view it in full size.