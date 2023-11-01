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Proxy da Índia

Proxies estáticos IPv4 da Índia confiáveis — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5, 99,9% de uptime, tráfego ilimitado

Configure seu plano →Proxies por 48 horas
Sem mediçãoSem cobrança por GB
AMD EPYCHardware de servidor de última geração
Até 80 GbpsUplink por servidor
REST + MCPProvisione e gerencie por API

Monte seu plano de proxy.

Monte um plano para sua carga de trabalho exata. Escolha o tipo de proxy, as localizações, a quantidade de IPs, o período de cobrança e o suporte UDP opcional — o preço é atualizado na hora.

PaísQuantidade de IPs
Suporte UDP
Desativado

Acrescenta 50% ao preço-base do plano. Funciona por SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — para jogos, VoIP e streaming.

Vários países em um pacote, IPs extras na lista de permissões ou mais conexões?Configure no painel

Quatro maneiras de comprar proxies.
Uma delas atende a esta carga de trabalho.

Todos os endereços da FineProxy usam IPv4. Os proxies de datacenter, dedicados e ISP permanecem estáticos durante o período do plano; os proxies rotativos mudam a cada solicitação. Os planos estáticos incluem tráfego ilimitado. A opção destacada corresponde ao principal caso de uso desta página: Pacote de datacenter.

Recomendado aquiPacote de datacenterVendido em blocos, compartilhadoDedicadoPessoal, a partir de um único IPISPEndereços estáticos registrados por ISPRotativoCobrado em créditos de API
Ideal paraBots e monitoramento em escalaPara tarefas sem uma conta persistente.Sessões de conta de longa duraçãoUm endereço por perfil, usado somente por você.Destinos que avaliam o ASNRegistrado em um provedor de internet.Coleta, não contasUma sessão persistente não deve mudar de endereço.
Usuários por endereçoAté 5A reputação depende em parte dos outros usuários da rede.1 — vocêNinguém mais o utiliza durante todo o período.Até 5Pool compartilhado
Confiança da plataformaPadrãoASN de datacenterAlta — exclusivoAlta — registrado por ISPVaria conforme o pool
Preço a partir de$12 / 100 IPsUS$ 0,12 por endereço, por mês$12 / 100 IPsCompre exatamente o que precisa.$30 / 100 IPsUS$ 0,30 por endereço, por mês$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Pedido mínimo100 IPs1 IP100 IPs2,5 milhões de créditos
Permanência do endereçoEstático durante o períodoEstático durante o períodoEstático durante o períodoMuda a cada solicitação
Largura de bandaSem mediçãoSem mediçãoSem mediçãoCréditosCobrado por solicitação, não por gigabyte.
UDP / chamadas de vozAdicional opcionalAdicional opcionalAdicional opcionalIndisponível
ProtocolosHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutenticaçãoLista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.Chave de API
Ver planosVer planos dedicadosVer planos ISPVer planos
Recomendado aqui

Pacote de datacenter

Vendido em blocos, compartilhado

Ideal para

Bots e monitoramento em escalaPara tarefas sem uma conta persistente.

Usuários por endereço

Até 5A reputação depende em parte dos outros usuários da rede.

Confiança da plataforma

PadrãoASN de datacenter

Preço a partir de

$12 / 100 IPsUS$ 0,12 por endereço, por mês

Pedido mínimo

100 IPs

Permanência do endereço

Estático durante o período

Largura de banda

Sem medição

UDP / chamadas de voz

Adicional opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticação

Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.

Ver planos

Dedicado

Pessoal, a partir de um único IP

Ideal para

Sessões de conta de longa duraçãoUm endereço por perfil, usado somente por você.

Usuários por endereço

1 — vocêNinguém mais o utiliza durante todo o período.

Confiança da plataforma

Alta — exclusivo

Preço a partir de

$12 / 100 IPsCompre exatamente o que precisa.

Pedido mínimo

1 IP

Permanência do endereço

Estático durante o período

Largura de banda

Sem medição

UDP / chamadas de voz

Adicional opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticação

Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.

Ver planos dedicados

ISP

Endereços estáticos registrados por ISP

Ideal para

Destinos que avaliam o ASNRegistrado em um provedor de internet.

Usuários por endereço

Até 5

Confiança da plataforma

Alta — registrado por ISP

Preço a partir de

$30 / 100 IPsUS$ 0,30 por endereço, por mês

Pedido mínimo

100 IPs

Permanência do endereço

Estático durante o período

Largura de banda

Sem medição

UDP / chamadas de voz

Adicional opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticação

Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.

Ver planos ISP

Rotativo

Cobrado em créditos de API

Ideal para

Coleta, não contasUma sessão persistente não deve mudar de endereço.

Usuários por endereço

Pool compartilhado

Confiança da plataforma

Varia conforme o pool

Preço a partir de

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Pedido mínimo

2,5 milhões de créditos

Permanência do endereço

Muda a cada solicitação

Largura de banda

CréditosCobrado por solicitação, não por gigabyte.

UDP / chamadas de voz

Indisponível

Protocolos

HTTP, SOCKS5

Autenticação

Chave de API

Ver planos

Proxies por 48 horas

Monte um plano para sua tarefa e teste os proxies em condições reais. Pague pela configuração escolhida por 48 horas — o preço é calculado durante a configuração.

Proxies por 48 horas

Principais localizações de proxy

As oito localizações de proxy mais escolhidas pelos clientes da FineProxy.

Ver todas as localizações

Conecte uma vez.
Depois, basta pedir.

A FineProxy oferece um Servidor MCP: cole uma URL no seu agente e ele receberá 49 ferramentas do painel — compras, renovações, rotação de IP, listas de permitidos, análise de uso, faturas e suporte. As mesmas operações estão disponíveis por uma REST API se preferir escrever as chamadas por conta própria.

Depois, basta dizer

  • Compre 500 IPs de datacenter em Índia e allowlist 203.0.113.7
  • Mostre taxa de sucesso de hoje para meu indiano tráfego de proxy
  • Renove todos os serviços que vencem esta semana, abaixo de $200
  • Alterne meu IPs quando a próxima atualização para grátis
  • Exporte o latest lista de proxies como JSON
Saiba mais Crie uma chave de API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Reinicie o Claude depois de salvar a configuração. As 49 ferramentas da FineProxy aparecerão na lista de ferramentas disponíveis.

O que o agente não fará — não importa o que você peça

Gastar seu dinheiro

Seis ferramentas afetam o saldo e todas precisam de wallet:spend. Não conceda esse escopo à chave e o agente poderá executar todo o restante.

Pagar mais que o valor cotado

Cada compra inclui o expected_total_cents da cotação. Se houver diferença de um centavo, a chamada é rejeitada e nada é cobrado.

Cancelar por impulso

As duas ferramentas irreversíveis não funcionam sem confirm=true. O encerramento não pode ocorrer como efeito colateral.

Cobrar duas vezes

Chamadas financeiras usam uma idempotency_key. Uma nova tentativa após timeout liquida a mesma cobrança, não uma segunda.

MCP: 49 ferramentas · 9 escopos de permissãoJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · sem estadoAPI REST: 49 operações · OpenAPI 3.1

Configuração manual

Escolha seu sistema operacional, navegador ou aplicativo de proxy para ver um guia de configuração passo a passo.

TODAS AS INTEGRAÇÕES

Sistemas

Navegadores

Aplicativos

Criado para velocidade.
O tráfego nunca é medido.

A FineProxy manteve até 500 Mbps em nossos testes padrão com servidores remotos. Em cargas de scraping, o limite geralmente era a taxa do site de destino, não o proxy.

Método de teste: 1.973.500 tentativas de conexão, além de testes simultâneos de até 96 threads por um único IP de proxy.

500 Mbps

por proxy em testes padrão com servidores remotos

99.97%

das conexões estabelecidas em 1.973.500 solicitações

96

threads simultâneas em um IP sem perda de desempenho

0

limites de largura de banda — tráfego ilimitado em todos os planos

AMD EPYC dedicado

Nossos próprios servidores, sem vizinhos em VPS compartilhada disputando a porta.

Sub-redes próprias

Os IPs vêm de faixas que possuímos, não são revendidos de outro provedor.

Uplink de 80 Gbps

Margem de capacidade por servidor — não é uma promessa para uma única sessão de proxy.

Tier III / IV

Datacenters com energia e refrigeração redundantes em nossas localizações.

Observações do teste

A vazão real depende da rota, do destino, das condições de rede e da configuração e desempenho do equipamento do usuário. Um notebook em uma conexão doméstica de 500 Mbps atingiu cerca de 468 Mbps na prática, enquanto servidores remotos chegaram a 500 Mbps em testes padrão. Em testes excepcionais com servidores de alto desempenho configurados corretamente na Europa e nos EUA, a vazão chegou a 700 Mbps; esse não é um resultado típico por sessão.

Cada afirmação nesta página, nas palavras de outros clientes.

Opiniões relevantes de clientes, selecionadas de um pool de avaliações verificadas e vinculadas à fonte original.

2011fornecendo proxies desde

Localizações e estoque

Agora ninguém surpreende usando proxies. A questão é onde você pode encontrar mais rentável e onde pacotes proxy mais confiáveis. A resposta que você pode encontrar aqui. Há pacotes proxy para cada exigência e preço. Alta qualidade, proxies de diferentes países. Boa velocidade, preço ideal, suporte técnico profissional, eles dão garantias em caso de problemas.

Alisa SattelmaierPlataforma interna da FineProxyTraduzido do inglêsFonte

Se você está procurando serviços proxy de alta qualidade e confiáveis, eu recomendo altamente Fineproxy — um dos melhores fornecedores que já trabalhei com. Seus proxys oferecem velocidades de conexão estáveis com praticamente nenhum tempo de inatividade. Eu principalmente usá-los para evitar restrições, e o serviço executa de forma excepcionalmente boa. A interface do site é simples e intuitiva, tornando o processo de compra proxy rápido e sem problemas. Fineproxy oferece uma ampla gama de planos de preços, por isso é fácil encontrar a solução certa para qualquer necessidade ou orçamento. O suporte ao cliente é responsivo e profissional — cada vez que eu alcanço, recebi assistência rápida e conhecimento. O que eu aprecio especialmente é a transparência do serviço: todas as informações sobre os locais e tipos de proxy disponíveis (anonimo, elite, etc.) é apresentado claramente e abrangentemente. Em conclusão, posso recomendar confiantemente Fineproxy a qualquer pessoa que precise de proxys rápido, estável e seguro. A relação preço-qualidade é excepcional, tornando este serviço uma escolha forte no mercado.

ZeennsDieg, Ano passadoTraduzido do inglêsFonte

Velocidade sob carga

Serviço de proxy incrivelmente confiável com excelente tempo de atividade. Não enfrentei nenhum problema grave desde que comecei a usá-lo. Definitivamente vale o investimento se você precisa de conexões de proxy consistentes.

rmds901Norton Safe Web, Este anoFonte

A FineProxy é um fornecedor confiável de proxies de alta qualidade com excelente suporte ao cliente e políticas sólidas de garantia. Oferecem serviços seguros e rápidos, garantindo uma experiência perfeita para os usuários.

Nguyen TuyenSaasHub, Ano passadoTraduzido do inglêsFonte

Tráfego nunca medido

Proxies da UE a preços acessíveis. É o único fornecedor de proxies que continua a manter os preços baixos. Procurei algo assim por toda a Internet e acabou por ser o fornecedor de proxies com largura de banda ilimitada mais barato.

Wowser BrowserTrustpilot, Este anoTraduzido do inglêsFonte

Não consigo encontrar nenhum melhor serviço do que este especialmente em termos de ilimitado residencial, eu pensei que começará a ser de baixa qualidade uma vez que eu use, mas porra por todo o tempo que eu usei, ele ficou acima de 99%, é como incrível ser. Boa sorte e espero que ele permaneça o mesmo

ZainDieg, Ano passadoTraduzido do inglêsFonte

As avaliações são citadas na íntegra. Quando um cliente levantou uma questão que podíamos responder, nossa resposta na plataforma original é exibida junto.

Todas as avaliações de clientes
O Flipkart bloqueia IPs de datacenter?O PerimeterX do

O PerimeterX do Flipkart avalia a reputação do IP em tempo real. IPs hospedados em nuvem (AWS, DigitalOcean) recebem baixa confiança imediatamente. O datacenter da FineProxy em ASN próprio se sai melhor — não é rotulado como nuvem. Mas para scraping sustentado durante os Big Billion Days, proxies ISP são a escolha mais segura. Configure o fuso horário do navegador para Asia/Kolkata e o User-Agent para uma versão recente do Chrome — o PerimeterX verifica ambos.

Posso assistir IPL no JioHotstar do exterior?Com

Com um proxy ISP indiano e um número de telefone indiano — sim. O JioHotstar verifica geolocalização do IP, fuso horário e idioma. O erro NM 4031 significa VPN ou proxy detectado. IPs ISP na Jio ou Airtel passam na verificação geográfica. Os planos começam em ₹149 por 3 meses. Conteúdo premium de esportes como IPL pode exigir um plano pago — o modelo gratuito tem limites de consumo.

O que a Lei DPDP da Índia significa para o scraping?Há uma contradição

Há uma contradição: a Seção 3(c)(ii) do Digital Personal Data Protection Act 2023 isenta dados publicamente disponíveis, mas o Ministério da Eletrônica confirmou em agosto de 2024 que a raspagem de dados públicos ainda exige conformidade com o DPDPA. Preços de produtos, metadados de listagens, cargos — risco baixo. Nomes, números de telefone, e-mails — zona cinzenta legal. A Suprema Corte emitiu notificação em fevereiro de 2026 sobre contestações constitucionais à lei.

Amazon.in e Amazon.com — mesma configuração de proxy?Não

Não. O Amazon.in é um catálogo completamente separado — preços, estoque, vendedores e opções de entrega diferentes. Para comparação de preços entre regiões, você precisa de proxy premium (dedicado) com localização na Índia para o lado indiano e um proxy dos EUA/UE para o outro. O Amazon.in usa o mesmo anti-bot (Imperva) que a Amazon global, mas com limites de taxa específicos para a Índia.

Naukri, Zomato, Swiggy — eles precisam de IPs indianos?O Naukri.com filtra

O Naukri.com filtra vagas de emprego por IP — um IP dos EUA mostra vagas internacionais, um IP indiano mostra vagas domésticas incluindo empregos governamentais e posições em cidades tier-2. Zomato e Swiggy servem dados de restaurantes por cidade: cardápios, preços, raio de entrega, avaliações. IPs não indianos recebem ou nenhum resultado ou o portal internacional do Zomato com dados limitados. Para usar o servidor proxy indiano para dados locais, configure o fuso horário para Asia/Kolkata e accept-language para en-IN.

Proxies ativos de Índia
atualizados a cada 15 minutos

Proxies públicos grátis de Índia, validados regularmente por nós quanto à velocidade e disponibilidade. Copie um único IP ou exporte a lista atual — sem cadastro.

Protocolo
Anonimato
Porta
Última verificação
16 online·Precisa de mais? →
219.65.73.80:80
IP : porta Pontuação ProtocolosAnonimatoCidadeVelocidade Disponibilidade Última verificação Ação
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
Alto anonimatoMundial
500 Mbps
99.97%
Agora mesmo
Comprar
219.65.73.80:80
TATA Communications formerly· 694 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anônimo
2.59 Mbps
100.0%
1 h atrás
219.65.73.81:80
TATA Communications formerly· 975 ms		43
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anônimo
1.85 Mbps
100.0%
1 h atrás
64.227.186.105:1080
DigitalOcean, LLC· 734 ms		42
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimatoBengaluru
2.45 Mbps
71.4%
1 h atrás
117.236.124.166:3128
National Internet Backbone· 492 ms		33
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
3.66 Mbps
85.5%
1 h atrás
161.118.162.56:3129
Oracle Corporation· 5978 ms		31
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimatoMumbai
301 Kbps
100.0%
3 h atrás
168.144.72.32:1080
DigitalOcean, LLC· 724 ms		25
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimatoBengaluru
2.49 Mbps
34.6%
1 h atrás
103.51.223.133:8080
Galaxynet Connections Private· 1330 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.35 Mbps
99.6%
2 d atrás
117.236.124.168:3128
National Internet Backbone· 552 ms		18
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
3.26 Mbps
53.0%
2 h atrás
103.231.78.36:80
CtrlS· 875 ms		18
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
2.06 Mbps
63.2%
15 h atrás
139.59.1.14:8080
DigitalOcean, LLC· 1437 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteBengaluru
1.25 Mbps
46.8%
1 h atrás
103.21.54.61:3128
Khetan Cable Network· 459 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteIndore
3.92 Mbps
14.0%
19 h atrás
156.67.110.124:10808
Contabo Asia Private· 5749 ms		8
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteMumbai
313 Kbps
53.7%
1 h atrás
52.140.40.92:80
Microsoft Corporation· 3163 ms		5
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteChennai
569 Kbps
30.9%
4 h atrás
27.116.41.156:8470
RailTel Corporation of· 4018 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
448 Kbps
24.6%
5 h atrás
103.48.70.200:83
Country Online Services· 4437 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteHyderabad
406 Kbps
17.4%
1 h atrás
35.207.215.104:8899
Google LLC· 6664 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
AnônimoMumbai
270 Kbps
12.3%
5 h atrás
Exibindo 15 de 16

Guia

Lista Gratuita de Proxies da Índia

2 min de leituraEquipe de rede da FineProxy

Atenção: Os proxies listados abaixo não são nossos proxies de servidor premium.. Esta é uma lista pública gratuita coletada de fontes abertas — úteis para testes ou uso básico.

Flipkart, Amazon India e por que o scraping precisa de IPs locais

O Flipkart usa PerimeterX (HUMAN Security) para detecção de bots. Ele verifica reputação do IP, fingerprints TLS via hashes JA3/JA4 e consistência geográfica — se seu IP indica Índia mas o fuso horário do navegador mostra America/New_York, a pontuação de confiança cai. O PerimeterX exibe um desafio “Press & Hold” em automações suspeitas, rastreando velocidade do mouse e timing do teclado ao longo da sessão. IPs de datacenter são sinalizados mais rápido que ISP. As vendas Big Billion Days do Flipkart (outubro) e as promoções do Dia da República geram enorme demanda de scraping — os preços mudam várias vezes por dia, e o estoque esgota em minutos.

Amazon India (amazon.in) é um catálogo separado do amazon.com — preços diferentes, estoque diferente, vendedores diferentes. Um proxy com IP indiano mostra o que os clientes locais realmente veem. Meesho (social commerce), Naukri.com (empregos), Zomato e Swiggy (delivery de comida), 99acres (imóveis), MakeMyTrip (viagens) — todos servem dados vinculados a IPs indianos. Alguns restringem até o nível de cidade.

Se você precisa de um servidor proxy para acessar sites indianos (IN) para monitoramento de preços, rastreamento de estoque ou pesquisa de mercado — IPs indianos não são opcionais.

JioHotstar, IPL e a barreira do streaming

Proxies por 48 horas. Monte um plano para sua tarefa e teste os proxies em condições reais. Pague pela configuração escolhida por 48 horas — o preço é calculado durante a configuração.

Fora da Índia, o JioHotstar é bloqueado geograficamente. A plataforma detecta tráfego de VPN e proxy — erro NM 4031. Ela cruza a localização do IP com o fuso horário e idioma do navegador. Se você comprar acesso a proxy da Índia para streaming, IPs ISP registrados na Jio, Airtel ou Vi passam pela detecção com mais confiabilidade. A assinatura exige um número de telefone indiano para cadastro.