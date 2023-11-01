NOVO! |Uma chamada de API, dados limpos de volta. Sem precisar de scrapers.Ganhe 10.000 tokens grátis →

Proxy para Taobao

IPs chineses de datacenter para Taobao: suporte a HTTP/HTTPS/SOCKS5, entrega automática e tráfego ilimitado incluídos.

Configure seu plano →Proxies por 48 horas
Sem mediçãoSem cobrança por GB
AMD EPYCHardware de servidor de última geração
Até 80 GbpsUplink por servidor
REST + MCPProvisione e gerencie por API

Monte seu plano de proxy.

Monte um plano para sua carga de trabalho exata. Escolha o tipo de proxy, as localizações, a quantidade de IPs, o período de cobrança e o suporte UDP opcional — o preço é atualizado na hora.

PaísQuantidade de IPs
Suporte UDP
Desativado

Acrescenta 50% ao preço-base do plano. Funciona por SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — para jogos, VoIP e streaming.

Vários países em um pacote, IPs extras na lista de permissões ou mais conexões?Configure no painel

Quatro maneiras de comprar proxies.
Uma delas atende a esta carga de trabalho.

Todos os endereços da FineProxy usam IPv4. Os proxies de datacenter, dedicados e ISP permanecem estáticos durante o período do plano; os proxies rotativos mudam a cada solicitação. Os planos estáticos incluem tráfego ilimitado. A opção destacada corresponde ao principal caso de uso desta página: ISP.

Pacote de datacenterVendido em blocos, compartilhadoDedicadoPessoal, a partir de um único IPRecomendado aquiISPEndereços estáticos registrados por ISPRotativoCobrado em créditos de API
Ideal paraBots e monitoramento em escalaPara tarefas sem uma conta persistente.Sessões de conta de longa duraçãoUm endereço por perfil, usado somente por você.Destinos que avaliam o ASNRegistrado em um provedor de internet.Coleta, não contasUma sessão persistente não deve mudar de endereço.
Usuários por endereçoAté 5A reputação depende em parte dos outros usuários da rede.1 — vocêNinguém mais o utiliza durante todo o período.Até 5Pool compartilhado
Confiança da plataformaPadrãoASN de datacenterAlta — exclusivoAlta — registrado por ISPVaria conforme o pool
Preço a partir de$12 / 100 IPsUS$ 0,12 por endereço, por mês$12 / 100 IPsCompre exatamente o que precisa.$30 / 100 IPsUS$ 0,30 por endereço, por mês$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Pedido mínimo100 IPs1 IP100 IPs2,5 milhões de créditos
Permanência do endereçoEstático durante o períodoEstático durante o períodoEstático durante o períodoMuda a cada solicitação
Largura de bandaSem mediçãoSem mediçãoSem mediçãoCréditosCobrado por solicitação, não por gigabyte.
UDP / chamadas de vozAdicional opcionalAdicional opcionalAdicional opcionalIndisponível
ProtocolosHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutenticaçãoLista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.Chave de API
Ver planosVer planos dedicadosVer planos ISPVer planos
Recomendado aqui

ISP

Endereços estáticos registrados por ISP

Ideal para

Destinos que avaliam o ASNRegistrado em um provedor de internet.

Usuários por endereço

Até 5

Confiança da plataforma

Alta — registrado por ISP

Preço a partir de

$30 / 100 IPsUS$ 0,30 por endereço, por mês

Pedido mínimo

100 IPs

Permanência do endereço

Estático durante o período

Largura de banda

Sem medição

UDP / chamadas de voz

Adicional opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticação

Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.

Ver planos ISP

Pacote de datacenter

Vendido em blocos, compartilhado

Ideal para

Bots e monitoramento em escalaPara tarefas sem uma conta persistente.

Usuários por endereço

Até 5A reputação depende em parte dos outros usuários da rede.

Confiança da plataforma

PadrãoASN de datacenter

Preço a partir de

$12 / 100 IPsUS$ 0,12 por endereço, por mês

Pedido mínimo

100 IPs

Permanência do endereço

Estático durante o período

Largura de banda

Sem medição

UDP / chamadas de voz

Adicional opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticação

Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.

Ver planos

Dedicado

Pessoal, a partir de um único IP

Ideal para

Sessões de conta de longa duraçãoUm endereço por perfil, usado somente por você.

Usuários por endereço

1 — vocêNinguém mais o utiliza durante todo o período.

Confiança da plataforma

Alta — exclusivo

Preço a partir de

$12 / 100 IPsCompre exatamente o que precisa.

Pedido mínimo

1 IP

Permanência do endereço

Estático durante o período

Largura de banda

Sem medição

UDP / chamadas de voz

Adicional opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticação

Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.

Ver planos dedicados

Rotativo

Cobrado em créditos de API

Ideal para

Coleta, não contasUma sessão persistente não deve mudar de endereço.

Usuários por endereço

Pool compartilhado

Confiança da plataforma

Varia conforme o pool

Preço a partir de

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Pedido mínimo

2,5 milhões de créditos

Permanência do endereço

Muda a cada solicitação

Largura de banda

CréditosCobrado por solicitação, não por gigabyte.

UDP / chamadas de voz

Indisponível

Protocolos

HTTP, SOCKS5

Autenticação

Chave de API

Ver planos

Proxies por 48 horas

Monte um plano para sua tarefa e teste os proxies em condições reais. Pague pela configuração escolhida por 48 horas — o preço é calculado durante a configuração.

Proxies por 48 horas

Principais localizações de proxy

As oito localizações de proxy mais escolhidas pelos clientes da FineProxy.

Ver todas as localizações

Conecte uma vez.
Depois, basta pedir.

A FineProxy oferece um Servidor MCP: cole uma URL no seu agente e ele receberá 49 ferramentas do painel — compras, renovações, rotação de IP, listas de permitidos, análise de uso, faturas e suporte. As mesmas operações estão disponíveis por uma REST API se preferir escrever as chamadas por conta própria.

Depois, basta dizer

  • Compre 100 IPs ISP estáticos em China para Taobao contas
  • Adicione à lista de IPs permitidos 203.0.113.7 para meu serviço de proxy
  • Exporte meu lista de proxies como JSON
  • Mostre o locations disponível para ISP proxies
  • Mostre o status e detalhes de cobrança para meu serviços de proxy
Saiba mais Crie uma chave de API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Reinicie o Claude depois de salvar a configuração. As 49 ferramentas da FineProxy aparecerão na lista de ferramentas disponíveis.

O que o agente não fará — não importa o que você peça

Gastar seu dinheiro

Seis ferramentas afetam o saldo e todas precisam de wallet:spend. Não conceda esse escopo à chave e o agente poderá executar todo o restante.

Pagar mais que o valor cotado

Cada compra inclui o expected_total_cents da cotação. Se houver diferença de um centavo, a chamada é rejeitada e nada é cobrado.

Cancelar por impulso

As duas ferramentas irreversíveis não funcionam sem confirm=true. O encerramento não pode ocorrer como efeito colateral.

Cobrar duas vezes

Chamadas financeiras usam uma idempotency_key. Uma nova tentativa após timeout liquida a mesma cobrança, não uma segunda.

MCP: 49 ferramentas · 9 escopos de permissãoJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · sem estadoAPI REST: 49 operações · OpenAPI 3.1

Configuração manual

Escolha seu sistema operacional, navegador ou aplicativo de proxy para ver um guia de configuração passo a passo.

TODAS AS INTEGRAÇÕES

Sistemas

Navegadores

Aplicativos

Criado para velocidade.
O tráfego nunca é medido.

A FineProxy manteve até 500 Mbps em nossos testes padrão com servidores remotos. Em cargas de scraping, o limite geralmente era a taxa do site de destino, não o proxy.

Método de teste: 1.973.500 tentativas de conexão, além de testes simultâneos de até 96 threads por um único IP de proxy.

500 Mbps

por proxy em testes padrão com servidores remotos

99.97%

das conexões estabelecidas em 1.973.500 solicitações

96

threads simultâneas em um IP sem perda de desempenho

0

limites de largura de banda — tráfego ilimitado em todos os planos

AMD EPYC dedicado

Nossos próprios servidores, sem vizinhos em VPS compartilhada disputando a porta.

Sub-redes próprias

Os IPs vêm de faixas que possuímos, não são revendidos de outro provedor.

Uplink de 80 Gbps

Margem de capacidade por servidor — não é uma promessa para uma única sessão de proxy.

Tier III / IV

Datacenters com energia e refrigeração redundantes em nossas localizações.

Observações do teste

A vazão real depende da rota, do destino, das condições de rede e da configuração e desempenho do equipamento do usuário. Um notebook em uma conexão doméstica de 500 Mbps atingiu cerca de 468 Mbps na prática, enquanto servidores remotos chegaram a 500 Mbps em testes padrão. Em testes excepcionais com servidores de alto desempenho configurados corretamente na Europa e nos EUA, a vazão chegou a 700 Mbps; esse não é um resultado típico por sessão.

Cada afirmação nesta página, nas palavras de outros clientes.

Opiniões relevantes de clientes, selecionadas de um pool de avaliações verificadas e vinculadas à fonte original.

2011fornecendo proxies desde

Contas em operação

Disponibilidade: proxies excelentes que permanecem estáveis durante 3–7 dias sem interrupções Velocidade: suficientemente rápidos para TikTok, Gmail e inícios de sessão em carteiras de criptomoedas Protocolos suportados: HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5 e até UDP Cobertura global: Estados Unidos, Alemanha, França, Japão e muito mais

esta bazaarSaasHub, Ano passadoTraduzido do inglêsFonte

Eu tenho usado este serviço por mais de cinco anos para meus projetos de raspamento de dados, e ele tem sido excelente. Eles oferecem IPs rotativos, desempenho rápido, e ao contrário de muitos outros proxies, eles não são bloqueados em plataformas de mídia social.

AliceDieg, Ano passadoTraduzido do inglêsFonte

Localizações e estoque

Eu tenho estado usando o site por um longo tempo. Muito adequado para mim. Aqui estão os preços mais baratos na Internet para endereços proxy. Como eu só uso um servidor proxy russo, eu realmente gosto do site. O site é fácil de usar, comunica facilmente com o suporte ao cliente. Tudo é feito para o cliente.Eu nunca mudar o seu site para outro. Eu também gostaria de pedir para você adicionar um proxy de África, eu realmente preciso dele.

Anton KovalPlataforma interna da FineProxyTraduzido do inglêsFonte

Eu tenho usado FineProxy.org por vários meses, e eu não poderia estar mais satisfeito com o serviço. A velocidade de conexão é impressionante, e eu nunca tive problemas com o tempo de inatividade. Sua ampla seleção de locais proxy em todo o mundo torna fácil para mim acessar a internet de forma segura e anônima, independentemente de onde eu estou.

nabeel6294Norton Safe Web, Há mais de 2 anosTraduzido do inglêsFonte

Experiência do cliente

Eu tentei por meia hora, é realmente maravilhoso, eu gostei muito. Eu recomendo a todos para experimentá-lo. Vai fazer uma grande diferença nos resultados.

eslam karmaTrustpilot, Há mais de 2 anosTraduzido do inglêsFonte

As avaliações são citadas na íntegra. Quando um cliente levantou uma questão que podíamos responder, nossa resposta na plataforma original é exibida junto.

Todas as avaliações de clientes
Por que o Taobao bloqueia minha VPN, mas outros sites chineses não?O Taobao

O Taobao tem uma detecção mais rigorosa do que a maioria das plataformas. Ele não verifica apenas se o seu IP é chinês — analisa como você se conecta, a impressão digital do seu navegador e seus padrões de comportamento. Plataformas de e-commerce têm fortes incentivos para bloquear acessos estrangeiros por causa de preocupações com fraudes e diferenças de preços regionais.

Preciso de um número de telefone chinês para usar o Taobao com um proxy?Para navegação básica

Para navegação básica, não. Para criar contas ou fazer compras, o Taobao frequentemente exige verificação por telefone chinês. Alguns usuários contornam isso com números virtuais chineses, mas os requisitos de verificação ficaram mais rigorosos recentemente.

Qual é a diferença entre proxies residenciais e datacenter para Taobao?Proxies datacenter

Proxies datacenter utilizam IPs de provedores de hospedagem — o Taobao mantém listas desses IPs e os bloqueia de forma agressiva. Proxies residenciais utilizam IPs atribuídos a residências chinesas reais por provedores de internet locais. As melhores opções de proxy para Taobao são sempre residenciais ou móveis, nunca datacenter.

Posso fazer scraping de dados de produtos do Taobao com proxies?Sim

Sim, mas isso exige rotação e controle cuidadoso de taxa de requisições. O Taobao possui medidas anti-scraping robustas. Você vai precisar de IPs residenciais chineses rotativos, intervalos realistas entre requisições e gerenciamento adequado de sessões. Muitas empresas utilizam APIs de scraper especializadas que lidam com essa complexidade automaticamente.

Guia

Por que você precisa de um proxy para Taobao

3 min de leituraEquipe de rede da FineProxy

O Taobao é a maior plataforma de e-commerce da China, mas acessá-lo de fora do país é uma batalha constante. A plataforma bloqueia agressivamente IPs estrangeiros, VPNs e qualquer coisa que não pareça um usuário chinês comum. Se você já viu a mensagem de erro «正在使用VPN或代理软件，访问被拒绝» — sabe exatamente o que isso significa.

Por que VPNs comuns não funcionam

O Taobao não verifica apenas o seu endereço IP. A plataforma analisa padrões de tráfego, comportamento de conexão e fingerprints do navegador. Mesmo que você se conecte por meio de um servidor chinês, o Taobao geralmente consegue detectar que você está usando uma VPN e bloqueia o acesso mesmo assim.É por isso que serviços de VPN convencionais falham. Eles não foram criados para plataformas de e-commerce com sistemas de detecção sofisticados. Você precisa de um proxy para Taobao que forneça IPs residenciais chineses limpos — endereços que pertencem a provedores de internet reais na China, não servidores de datacenter que são bloqueados instantaneamente.

O que realmente funciona

O segredo é parecer um usuário chinês legítimo. Isso significa:

  • IPs residenciais chineses. Sua conexão precisa vir de um endereço IP atribuído por um provedor de internet chinês. IPs de datacenter são bloqueados em segundos. A melhor configuração de proxy para Taobao usa IPs residenciais ou móveis das principais cidades chinesas.
  • Sessões consistentes. O Taobao rastreia sua sessão desde a navegação até o checkout. Se o seu IP mudar durante uma compra, você provavelmente vai perder o carrinho ou acionar uma verificação de segurança. Sessões sticky que mantêm o mesmo IP por horas (não minutos) são essenciais.
  • Correspondência de impressões digitais. O fuso horário do seu navegador, configurações de idioma e impressões digitais técnicas devem corresponder à localização do seu proxy. Conectar-se a partir de um "IP chinês" enquanto seu navegador reporta um fuso horário dos EUA é um sinal de alerta óbvio.

Casos de uso comuns

  • Compras do exterior. Muitos produtos no Taobao são significativamente mais baratos do que alternativas internacionais, mas a plataforma restringe o acesso de IPs estrangeiros. Um serviço de proxy para Taobao configurado corretamente permite que você navegue e compre como se estivesse na China.
  • Dropshipping e atacado. Revendedores que compram produtos no Taobao geralmente precisam de múltiplas contas ou fazem compras em grande volume. A plataforma monitora padrões de compra incomuns e congela contas que parecem automatizadas ou comerciais.
  • Monitoramento de preços. Empresas que acompanham preços de concorrentes ou disponibilidade de produtos precisam fazer scraping no Taobao regularmente. Sem proxies adequados, você vai atingir limites de requisição e bloqueios de IP rapidamente.

O problema do banimento de contas

O Taobao opera uma política de «três avisos». Se for pego violando os termos três vezes, você é banido permanentemente. Os gatilhos mais comuns incluem:

  • Login a partir de localizações que mudam rapidamente
  • Fazer muitas compras em um curto período
  • Usar múltiplas contas no mesmo dispositivo ou IP
  • Usar fingerprints de navegador obviamente falsos

Para dropshippers que gerenciam múltiplas contas, cada conta precisa de seu próprio IP dedicado e perfil de navegador. Compartilhar IPs entre contas é a forma mais comum de ser detectado.