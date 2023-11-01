O Taobao é a maior plataforma de e-commerce da China, mas acessá-lo de fora do país é uma batalha constante. A plataforma bloqueia agressivamente IPs estrangeiros, VPNs e qualquer coisa que não pareça um usuário chinês comum. Se você já viu a mensagem de erro «正在使用VPN或代理软件，访问被拒绝» — sabe exatamente o que isso significa.
Por que VPNs comuns não funcionam
O Taobao não verifica apenas o seu endereço IP. A plataforma analisa padrões de tráfego, comportamento de conexão e fingerprints do navegador. Mesmo que você se conecte por meio de um servidor chinês, o Taobao geralmente consegue detectar que você está usando uma VPN e bloqueia o acesso mesmo assim.É por isso que serviços de VPN convencionais falham. Eles não foram criados para plataformas de e-commerce com sistemas de detecção sofisticados. Você precisa de um proxy para Taobao que forneça IPs residenciais chineses limpos — endereços que pertencem a provedores de internet reais na China, não servidores de datacenter que são bloqueados instantaneamente.
O que realmente funciona
O segredo é parecer um usuário chinês legítimo. Isso significa:
- IPs residenciais chineses. Sua conexão precisa vir de um endereço IP atribuído por um provedor de internet chinês. IPs de datacenter são bloqueados em segundos. A melhor configuração de proxy para Taobao usa IPs residenciais ou móveis das principais cidades chinesas.
- Sessões consistentes. O Taobao rastreia sua sessão desde a navegação até o checkout. Se o seu IP mudar durante uma compra, você provavelmente vai perder o carrinho ou acionar uma verificação de segurança. Sessões sticky que mantêm o mesmo IP por horas (não minutos) são essenciais.
- Correspondência de impressões digitais. O fuso horário do seu navegador, configurações de idioma e impressões digitais técnicas devem corresponder à localização do seu proxy. Conectar-se a partir de um "IP chinês" enquanto seu navegador reporta um fuso horário dos EUA é um sinal de alerta óbvio.
Casos de uso comuns
- Compras do exterior. Muitos produtos no Taobao são significativamente mais baratos do que alternativas internacionais, mas a plataforma restringe o acesso de IPs estrangeiros. Um serviço de proxy para Taobao configurado corretamente permite que você navegue e compre como se estivesse na China.
- Dropshipping e atacado. Revendedores que compram produtos no Taobao geralmente precisam de múltiplas contas ou fazem compras em grande volume. A plataforma monitora padrões de compra incomuns e congela contas que parecem automatizadas ou comerciais.
- Monitoramento de preços. Empresas que acompanham preços de concorrentes ou disponibilidade de produtos precisam fazer scraping no Taobao regularmente. Sem proxies adequados, você vai atingir limites de requisição e bloqueios de IP rapidamente.
O problema do banimento de contas
O Taobao opera uma política de «três avisos». Se for pego violando os termos três vezes, você é banido permanentemente. Os gatilhos mais comuns incluem:
- Login a partir de localizações que mudam rapidamente
- Fazer muitas compras em um curto período
- Usar múltiplas contas no mesmo dispositivo ou IP
- Usar fingerprints de navegador obviamente falsos
Para dropshippers que gerenciam múltiplas contas, cada conta precisa de seu próprio IP dedicado e perfil de navegador. Compartilhar IPs entre contas é a forma mais comum de ser detectado.