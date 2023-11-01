Taobao用プロキシ

Taobaoは中国最大のEコマースプラットフォームですが、中国国外からのアクセスは常に困難を伴います。海外IP、VPN、そして通常の中国ユーザーに見えないあらゆるアクセスを積極的にブロックしています。「正在使用VPN或代理软件，访问被拒绝」というエラーメッセージを見たことがある方なら、この問題の深刻さをよくご存知でしょう。
通常のVPNが機能しない理由
TaobaoはIPアドレスだけを確認しているわけではありません。トラフィックパターン、接続挙動、ブラウザフィンガープリントまで分析しています。中国のサーバーを経由して接続しても、VPNの使用を検出してアクセスをブロックすることが少なくありません。これが一般的なVPNサービスでは対応できない理由です。高度な検出システムを持つEコマースプラットフォーム向けには設計されていないからです。Taobao用プロキシには、クリーンな住宅用中国IP — 即座にフラグ付けされるデータセンターサーバーではなく、中国の実際のインターネットプロバイダーに属するIPアドレスが必要です。
実際に効果がある方法
ポイントは、正規の中国ユーザーに見えることです。具体的には：
- 中国のレジデンシャルIP。接続は中国のインターネットプロバイダーが割り当てたIPアドレスから行う必要があります。データセンターIPは数秒でブロックされます。最適なTaobaoプロキシ構成では、中国の主要都市のレジデンシャルIPまたはモバイルIPを使用します。
- 一貫したセッション。Taobaoは閲覧からチェックアウトまでセッションを追跡しています。購入途中でIPが変わると、カートの中身が消えたりセキュリティチェックが発動したりする可能性が高いです。数分ではなく数時間にわたって同じIPを維持できるスティッキーセッションが不可欠です。
- フィンガープリントの一致。ブラウザのタイムゾーン、言語設定、技術的なフィンガープリントがプロキシのロケーションと一致している必要があります。「中国のIP」で接続しているのにブラウザが米国のタイムゾーンを報告していれば、明らかに不審なシグナルとなります。
主な利用シーン
- 海外からの購入。Taobaoの多くの商品は海外の代替品よりもはるかに安価ですが、プラットフォームは海外IPからのアクセスを制限しています。適切に設定されたTaobaoプロキシサービスを使えば、中国国内にいるかのように閲覧・購入が可能になります。
- ドロップシッピングと卸売。Taobaoから商品を仕入れるリセラーは、複数アカウントの運用や大量購入が必要になることがよくあります。プラットフォームは不自然な購買パターンを監視しており、自動化や商業利用と見なされたアカウントは凍結されます。
- 価格モニタリング。競合の価格や商品の在庫状況を追跡するビジネスでは、Taobaoを定期的にスクレイピングする必要があります。適切なプロキシなしでは、すぐにレート制限やIPバンに引っかかります。
アカウントBAN問題
Taobaoは「スリーストライク」ポリシーを運用しています。利用規約違反が3回検出されると、永久BANとなります。よくあるトリガーは以下の通りです：
- 急速に変化するロケーションからのログイン
- 短時間での大量購入
- 同一デバイスまたはIPからの複数アカウント運用
- 明らかに偽造されたブラウザフィンガープリントの使用
複数アカウントを運用するドロップシッパーの場合、各アカウントに専用のIPとブラウザプロファイルが必要です。アカウント間でIPを共有することが、発覚の最大の原因です。