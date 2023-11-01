新着 |APIを1回呼び出すだけで、整形済みデータを取得。スクレイパーは不要です。無料トークン10,000個を獲得 →

Taobao用プロキシ

Taobao向けデータセンター中国IP：HTTP/HTTPS/SOCKS5対応、自動配信、無制限トラフィック付き。

プランを設定 →48時間のプロキシ
無制限GB単位の料金なし
AMD EPYC最新世代のサーバーハードウェア
最大80 Gbpsサーバーあたりのアップリンク
REST + MCPAPIでプロビジョニング・管理

プロキシプラン を作成

実際のワークロードに合わせてプランを作成できます。プロキシの種類、ロケーション、IP数、契約期間、オプションのUDP対応を選ぶと、料金が即座に更新されます。

IP数
UDP対応
オフ

基本プラン料金に50%が加算されます。SOCKS5（UDP ASSOCIATE）で動作し、ゲーム、VoIP、ストリーミングに適しています。

複数の国を1つのパッケージにまとめる、許可リストIPや接続数を追加する場合ダッシュボードで構成する

プロキシを購入する4つの方法。
このワークロードに適したプランがあります。

FineProxyのすべてのアドレスはIPv4を使用します。データセンター、専用、ISPプロキシはプラン期間中固定され、ローテーションプロキシはリクエストごとに変更されます。固定プランには無制限のトラフィックが含まれます。ハイライトされたオプションは、このページの主な用途に適しています： ISP.

データセンターパッケージブロック単位で販売、共有専用個人利用、単一IPからこちらがおすすめISPISP登録済みの静的アドレスローテーティングAPIクレジットで課金
最適な用途大規模なボット運用と監視継続利用するアカウントが不要な作業向け。長時間維持されるアカウントセッションプロファイルごとに1つのアドレスを割り当て、お客様だけが使用できます。ASNを判定基準にする対象インターネットプロバイダーに登録済み。アカウントではなく収集固定セッションではアドレスが変わりません。
アドレスあたりの利用人数最大5レピュテーションは、同じ回線を利用する他のユーザーにも左右されます。1 — あなた契約期間中、ほかのユーザーに共有されることはありません。最大5共有プール
プラットフォームの信頼性標準データセンターASN高 — 専有高 — ISP登録済みプールにより異なります
最低価格$12 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.12$12 / 100 IPs必要な分だけ購入できます。$30 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.30$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
最低注文数100 IP1 IP100 IP250万クレジット
アドレスの継続利用期間契約期間中は固定契約期間中は固定契約期間中は固定リクエストごとに変更
帯域幅無制限無制限無制限クレジットギガバイト単位ではなく、リクエスト単位の課金です。
UDP / 音声通話オプションのアドオンオプションのアドオンオプションのアドオン利用不可
プロトコルHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP、SOCKS5
認証IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。APIキー
プランを見る専用プランを見るISPプランを見るプランを見る
こちらがおすすめ

ISP

ISP登録済みの静的アドレス

最適な用途

ASNを判定基準にする対象インターネットプロバイダーに登録済み。

アドレスあたりの利用人数

最大5

プラットフォームの信頼性

高 — ISP登録済み

最低価格

$30 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.30

最低注文数

100 IP

アドレスの継続利用期間

契約期間中は固定

帯域幅

無制限

UDP / 音声通話

オプションのアドオン

プロトコル

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

認証

IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。

ISPプランを見る

データセンターパッケージ

ブロック単位で販売、共有

最適な用途

大規模なボット運用と監視継続利用するアカウントが不要な作業向け。

アドレスあたりの利用人数

最大5レピュテーションは、同じ回線を利用する他のユーザーにも左右されます。

プラットフォームの信頼性

標準データセンターASN

最低価格

$12 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.12

最低注文数

100 IP

アドレスの継続利用期間

契約期間中は固定

帯域幅

無制限

UDP / 音声通話

オプションのアドオン

プロトコル

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

認証

IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。

プランを見る

専用

個人利用、単一IPから

最適な用途

長時間維持されるアカウントセッションプロファイルごとに1つのアドレスを割り当て、お客様だけが使用できます。

アドレスあたりの利用人数

1 — あなた契約期間中、ほかのユーザーに共有されることはありません。

プラットフォームの信頼性

高 — 専有

最低価格

$12 / 100 IPs必要な分だけ購入できます。

最低注文数

1 IP

アドレスの継続利用期間

契約期間中は固定

帯域幅

無制限

UDP / 音声通話

オプションのアドオン

プロトコル

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

認証

IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。

専用プランを見る

ローテーティング

APIクレジットで課金

最適な用途

アカウントではなく収集固定セッションではアドレスが変わりません。

アドレスあたりの利用人数

共有プール

プラットフォームの信頼性

プールにより異なります

最低価格

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

最低注文数

250万クレジット

アドレスの継続利用期間

リクエストごとに変更

帯域幅

クレジットギガバイト単位ではなく、リクエスト単位の課金です。

UDP / 音声通話

利用不可

プロトコル

HTTP、SOCKS5

認証

APIキー

プランを見る

48時間のプロキシ

用途に合わせてプランを構成し、実際の作業でプロキシをテストできます。選択した構成を48時間分お支払いください。料金は設定時に計算されます。

48時間のプロキシ

人気のプロキシ地域

FineProxyのお客様に最も多く選ばれている8つのプロキシロケーション。

すべてのロケーションを表示

接続は一度だけ。
あとは質問するだけです。

FineProxyはネイティブの MCPサーバー：エージェントにURLを1つ貼り付けるだけで、購入、更新、IPローテーション、許可リスト、利用状況分析、請求書、サポートなど、管理画面の49種類のツールを利用できます。同じ操作は、 REST API を通じてご自身で呼び出しを記述することもできます。

あとは伝えるだけ

  • Taobaoアカウント用に中国の静的ISP IPを100個購入
  • プロキシサービスで203.0.113.7を許可リストに追加
  • プロキシリストをJSONとしてエクスポート
  • ISPプロキシで利用可能なロケーションを表示
  • 利用中のプロキシサービスの状態と請求詳細を表示
詳細を見る APIキーを作成
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

設定を保存したらClaudeを再起動してください。FineProxyの49個のツールが利用可能なツール一覧に表示されます。

エージェントが実行しないこと — 何を依頼しても

予算を活用

残高を操作する6つのツールには、すべてwallet:spendが必要です。キーにこの権限を付与しなくても、エージェントはそれ以外のすべてを実行できます。

見積額を超える支払い

すべての購入リクエストには、見積もりのexpected_total_centsが含まれます。1セントでも差異がある場合、呼び出しは拒否され、料金は発生しません。

いつでも気軽に解約

取り消し不能な2つのツールは、confirm=trueが指定されていない限り実行されません。副作用として契約が終了することはありません。

二重請求

決済処理ではidempotency_keyを使用します。タイムアウト後に再試行しても同じ請求が処理され、二重請求にはなりません。

MCP：49ツール · 9権限スコープJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · ステートレスREST API：49の操作 · OpenAPI 3.1

手動設定

お使いのOS、ブラウザ、またはプロキシアプリケーションを選択すると、手順ごとの設定ガイドを確認できます。

すべての連携

システム

ブラウザ

アプリ

速度を追求した設計。
通信量は一切計測されません。

標準のリモートサーバーテストで、FineProxyは最大500 Mbpsを安定して維持しました。スクレイピングでは、通常プロキシではなく対象サイトのレート制限が速度の上限となりました。

テスト方法：1,973,500回の接続試行に加え、1つのプロキシIPで最大96スレッドの同時実行。

500 Mbps

標準的なリモートサーバーテストでのプロキシ1件あたり

99.97%

（1,973,500件のリクエストにおける接続確立率）

96

1つのIPで性能低下なく同時実行できるスレッド数

0

帯域幅の上限 — すべてのプランで通信量無制限

専用AMD EPYC

自社サーバーを使用。共有VPS上の他ユーザーとポートを奪い合うことはありません。

自社保有サブネット

IPは他社からの再販ではなく、自社保有のアドレス範囲から提供しています。

80 Gbpsアップリンク

サーバー単位の余剰キャパシティであり、単一のプロキシセッションに対する保証ではありません。

Tier III / IV

各ロケーションに、電源と冷却設備を冗長化したデータセンターを設置しています。

テスト備考

実際のスループットは、経路、接続先、ネットワーク状況、およびユーザー機器の構成と性能によって異なります。500 Mbpsの家庭用インターネット回線に接続したノートPCでは実測約468 Mbps、リモートサーバーでは標準テストで最大500 Mbpsを記録しました。欧州および米国の適切に構成された高性能サーバーを用いた例外的なテストでは最大700 Mbpsに達しましたが、これは通常のセッション単位の結果ではありません。

このページに記載されたすべての内容を、 第三者の言葉でご紹介します。

検証済みの単一レビュープールから厳選し、元の投稿先へリンクした関連性の高いお客様の声です。

2011プロキシ提供開始：

アカウント運用

稼働状況：接続が切れることなく3～7日間安定して使える優れたプロキシ 速度：TikTok、Gmail、暗号資産ウォレットへのログインに十分な速さ 対応プロトコル：HTTP、HTTPS、SOCKS4、SOCKS5、さらにはUDPにも対応 世界各地をカバー：米国、ドイツ、フランス、日本など

esta bazaarSaasHub, 昨年英語から翻訳ソース

データスクレイピングのプロジェクトでこのサービスを5年以上利用していますが、ずっと素晴らしいです。ローテーティングIPと高速な性能を提供しており、ほかの多くのプロキシとは違って、ソーシャルメディアのプラットフォームでブロックされません。

AliceDieg, 昨年英語から翻訳ソース

ロケーションと在庫

このサイトを長い間利用しています。私にとても合っています。インターネット上でプロキシアドレスが最も安いのはここです。ロシアのプロキシサーバーしか使わないので、このサイトがとても気に入っています。サイトは使いやすく、カスタマーサポートとも簡単に連絡が取れます。すべてが顧客のために作られています。このサイトから別のサイトへ乗り換えることは絶対にありません。それから、アフリカのプロキシを追加してほしいです。本当に必要としています。

Anton KovalFineProxy社内プラットフォーム英語から翻訳ソース

FineProxy.orgを数か月利用していますが、これ以上ないほどサービスに満足しています。接続速度は見事で、ダウンタイムの問題は一度もありません。世界中のプロキシロケーションが幅広く用意されているので、どこにいても安全かつ匿名で簡単にインターネットへアクセスできます。

nabeel6294Norton Safe Web, 2年以上前英語から翻訳ソース

カスタマーエクスペリエンス

30分ほど試しましたが、本当に素晴らしく、とても気に入りました。皆さんに試してみることをおすすめします。結果に大きな違いが出るでしょう。

eslam karmaTrustpilot, 2年以上前英語から翻訳ソース

レビューは全文を掲載しています。お客様から回答可能なご意見が寄せられた場合は、元のプラットフォームでの当社の返信も併記しています。

すべてのカスタマーレビュー
Taobaoは私のVPNをブロックするのに、他の中国サイトはブロックしないのはなぜですか？より厳格な検出

Taobaoは他のほとんどのプラットフォームよりも厳しい検出機能を持っています。単にIPが中国のものかどうかを確認するだけでなく、接続方法、ブラウザフィンガープリント、行動パターンまで分析します。Eコマースプラットフォームは、不正防止や地域別価格差の観点から、海外アクセスをブロックする強い動機を持っています。

プロキシを使ってTaobaoを利用するには中国の電話番号が必要ですか？ブラウジング向けではない

基本的な閲覧であれば不要です。ただし、アカウント作成や購入を行う場合、Taobaoは中国の電話番号による認証を求めることが多いです。仮想中国番号で回避するユーザーもいますが、最近は認証要件が厳格化しています。

Taobao向けの住宅用プロキシとデータセンタープロキシの違いは何ですか？レジデンシャルを使用

データセンタープロキシはホスティングプロバイダーのIPを使用しますが、Taobaoはこれらのリストを保持し、積極的にブロックしています。住宅用プロキシは、中国のローカルインターネットプロバイダーが実際の中国家庭に割り当てたIPを使用します。Taobao向けの最適なプロキシは常に住宅用またはモバイルであり、データセンターは適していません。

プロキシを使ってTaobaoの商品データをスクレイピングできますか？はい

はい、可能ですがローテーションと慎重なレート制限が必要です。Taobaoは強力なアンチスクレイピング対策を備えています。ローテーション住宅用中国IP、現実的なリクエスト間隔、適切なセッション管理が不可欠です。多くの企業はこうした複雑さを自動処理する専用スクレイパーAPIを活用しています。

ガイド

Taobaoにプロキシが必要な理由

1 分で読めますFineProxyネットワークチーム

Taobaoは中国最大のEコマースプラットフォームですが、中国国外からのアクセスは常に困難を伴います。海外IP、VPN、そして通常の中国ユーザーに見えないあらゆるアクセスを積極的にブロックしています。「正在使用VPN或代理软件，访问被拒绝」というエラーメッセージを見たことがある方なら、この問題の深刻さをよくご存知でしょう。

通常のVPNが機能しない理由

TaobaoはIPアドレスだけを確認しているわけではありません。トラフィックパターン、接続挙動、ブラウザフィンガープリントまで分析しています。中国のサーバーを経由して接続しても、VPNの使用を検出してアクセスをブロックすることが少なくありません。これが一般的なVPNサービスでは対応できない理由です。高度な検出システムを持つEコマースプラットフォーム向けには設計されていないからです。Taobao用プロキシには、クリーンな住宅用中国IP — 即座にフラグ付けされるデータセンターサーバーではなく、中国の実際のインターネットプロバイダーに属するIPアドレスが必要です。

実際に効果がある方法

ポイントは、正規の中国ユーザーに見えることです。具体的には：

  • 中国のレジデンシャルIP。接続は中国のインターネットプロバイダーが割り当てたIPアドレスから行う必要があります。データセンターIPは数秒でブロックされます。最適なTaobaoプロキシ構成では、中国の主要都市のレジデンシャルIPまたはモバイルIPを使用します。
  • 一貫したセッション。Taobaoは閲覧からチェックアウトまでセッションを追跡しています。購入途中でIPが変わると、カートの中身が消えたりセキュリティチェックが発動したりする可能性が高いです。数分ではなく数時間にわたって同じIPを維持できるスティッキーセッションが不可欠です。
  • フィンガープリントの一致。ブラウザのタイムゾーン、言語設定、技術的なフィンガープリントがプロキシのロケーションと一致している必要があります。「中国のIP」で接続しているのにブラウザが米国のタイムゾーンを報告していれば、明らかに不審なシグナルとなります。

主な利用シーン

  • 海外からの購入。Taobaoの多くの商品は海外の代替品よりもはるかに安価ですが、プラットフォームは海外IPからのアクセスを制限しています。適切に設定されたTaobaoプロキシサービスを使えば、中国国内にいるかのように閲覧・購入が可能になります。
  • ドロップシッピングと卸売。Taobaoから商品を仕入れるリセラーは、複数アカウントの運用や大量購入が必要になることがよくあります。プラットフォームは不自然な購買パターンを監視しており、自動化や商業利用と見なされたアカウントは凍結されます。
  • 価格モニタリング。競合の価格や商品の在庫状況を追跡するビジネスでは、Taobaoを定期的にスクレイピングする必要があります。適切なプロキシなしでは、すぐにレート制限やIPバンに引っかかります。

アカウントBAN問題

Taobaoは「スリーストライク」ポリシーを運用しています。利用規約違反が3回検出されると、永久BANとなります。よくあるトリガーは以下の通りです：

  • 急速に変化するロケーションからのログイン
  • 短時間での大量購入
  • 同一デバイスまたはIPからの複数アカウント運用
  • 明らかに偽造されたブラウザフィンガープリントの使用

複数アカウントを運用するドロップシッパーの場合、各アカウントに専用のIPとブラウザプロファイルが必要です。アカウント間でIPを共有することが、発覚の最大の原因です。