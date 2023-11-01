プロキシプラン を作成
実際のワークロードに合わせてプランを作成できます。プロキシの種類、ロケーション、IP数、契約期間、オプションのUDP対応を選ぶと、料金が即座に更新されます。
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基本プラン料金に50%が加算されます。SOCKS5（UDP ASSOCIATE）で動作し、ゲーム、VoIP、ストリーミングに適しています。
プロキシを購入する4つの方法。
このワークロードに適したプランがあります。
FineProxyのすべてのアドレスはIPv4を使用します。データセンター、専用、ISPプロキシはプラン期間中固定され、ローテーションプロキシはリクエストごとに変更されます。固定プランには無制限のトラフィックが含まれます。ハイライトされたオプションは、このページの主な用途に適しています： 専用.
|データセンターパッケージブロック単位で販売、共有
|こちらがおすすめ専用個人利用、単一IPから
|ISPISP登録済みの静的アドレス
|ローテーティングAPIクレジットで課金
|最適な用途
|大規模なボット運用と監視継続利用するアカウントが不要な作業向け。
|長時間維持されるアカウントセッションプロファイルごとに1つのアドレスを割り当て、お客様だけが使用できます。
|ASNを判定基準にする対象インターネットプロバイダーに登録済み。
|アカウントではなく収集固定セッションではアドレスが変わりません。
|アドレスあたりの利用人数
|最大5レピュテーションは、同じ回線を利用する他のユーザーにも左右されます。
|1 — あなた契約期間中、ほかのユーザーに共有されることはありません。
|最大5
|共有プール
|プラットフォームの信頼性
|標準データセンターASN
|高 — 専有
|高 — ISP登録済み
|プールにより異なります
|最低価格
|$12 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.12
|$12 / 100 IPs必要な分だけ購入できます。
|$30 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.30
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|最低注文数
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|250万クレジット
|アドレスの継続利用期間
|契約期間中は固定
|契約期間中は固定
|契約期間中は固定
|リクエストごとに変更
|帯域幅
|無制限
|無制限
|無制限
|クレジットギガバイト単位ではなく、リクエスト単位の課金です。
|UDP / 音声通話
|オプションのアドオン
|オプションのアドオン
|オプションのアドオン
|利用不可
|プロトコル
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP、SOCKS5
|認証
|IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。
|IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。
|IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。
|APIキー
|プランを見る
|専用プランを見る
|ISPプランを見る
|プランを見る
専用
個人利用、単一IPから
長時間維持されるアカウントセッションプロファイルごとに1つのアドレスを割り当て、お客様だけが使用できます。
1 — あなた契約期間中、ほかのユーザーに共有されることはありません。
高 — 専有
$12 / 100 IPs必要な分だけ購入できます。
1 IP
契約期間中は固定
無制限
オプションのアドオン
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。
データセンターパッケージ
ブロック単位で販売、共有
大規模なボット運用と監視継続利用するアカウントが不要な作業向け。
最大5レピュテーションは、同じ回線を利用する他のユーザーにも左右されます。
標準データセンターASN
$12 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.12
100 IP
契約期間中は固定
無制限
オプションのアドオン
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。
ISP
ISP登録済みの静的アドレス
ASNを判定基準にする対象インターネットプロバイダーに登録済み。
最大5
高 — ISP登録済み
$30 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.30
100 IP
契約期間中は固定
無制限
オプションのアドオン
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。
ローテーティング
APIクレジットで課金
アカウントではなく収集固定セッションではアドレスが変わりません。
共有プール
プールにより異なります
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
250万クレジット
リクエストごとに変更
クレジットギガバイト単位ではなく、リクエスト単位の課金です。
利用不可
HTTP、SOCKS5
APIキー
48時間のプロキシ
用途に合わせてプランを構成し、実際の作業でプロキシをテストできます。選択した構成を48時間分お支払いください。料金は設定時に計算されます。
人気のプロキシ地域
FineProxyのお客様に最も多く選ばれている8つのプロキシロケーション。
接続は一度だけ。
あとは質問するだけです。
FineProxyはネイティブの MCPサーバー：エージェントにURLを1つ貼り付けるだけで、購入、更新、IPローテーション、許可リスト、利用状況分析、請求書、サポートなど、管理画面の49種類のツールを利用できます。同じ操作は、 REST API を通じてご自身で呼び出しを記述することもできます。
あとは伝えるだけ
- CAPTCHAを解決するスクレイパーセッション用に専用IPを1個購入
- プロキシサービスで203.0.113.7を許可リストに追加
- プロキシリストをJSONとしてエクスポート
- 今日エラー率が最も高かったサービスを表示
- 利用中のプロキシサービスの状態と請求詳細を表示
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
設定を保存したらClaudeを再起動してください。FineProxyの49個のツールが利用可能なツール一覧に表示されます。
エージェントが実行しないこと — 何を依頼しても
予算を活用
残高を操作する6つのツールには、すべて
wallet:spendが必要です。キーにこの権限を付与しなくても、エージェントはそれ以外のすべてを実行できます。
見積額を超える支払い
すべての購入リクエストには、見積もりの
expected_total_centsが含まれます。1セントでも差異がある場合、呼び出しは拒否され、料金は発生しません。
いつでも気軽に解約
取り消し不能な2つのツールは、
confirm=trueが指定されていない限り実行されません。副作用として契約が終了することはありません。
二重請求
決済処理では
idempotency_keyを使用します。タイムアウト後に再試行しても同じ請求が処理され、二重請求にはなりません。
手動設定
お使いのOS、ブラウザ、またはプロキシアプリケーションを選択すると、手順ごとの設定ガイドを確認できます。
システム
ブラウザ
アプリ
速度を追求した設計。
通信量は一切計測されません。
標準のリモートサーバーテストで、FineProxyは最大500 Mbpsを安定して維持しました。スクレイピングでは、通常プロキシではなく対象サイトのレート制限が速度の上限となりました。
テスト方法：1,973,500回の接続試行に加え、1つのプロキシIPで最大96スレッドの同時実行。
500 Mbps
標準的なリモートサーバーテストでのプロキシ1件あたり
99.97%
（1,973,500件のリクエストにおける接続確立率）
96
1つのIPで性能低下なく同時実行できるスレッド数
0
帯域幅の上限 — すべてのプランで通信量無制限
専用AMD EPYC
自社サーバーを使用。共有VPS上の他ユーザーとポートを奪い合うことはありません。
自社保有サブネット
IPは他社からの再販ではなく、自社保有のアドレス範囲から提供しています。
80 Gbpsアップリンク
サーバー単位の余剰キャパシティであり、単一のプロキシセッションに対する保証ではありません。
Tier III / IV
各ロケーションに、電源と冷却設備を冗長化したデータセンターを設置しています。
実際のスループットは、経路、接続先、ネットワーク状況、およびユーザー機器の構成と性能によって異なります。500 Mbpsの家庭用インターネット回線に接続したノートPCでは実測約468 Mbps、リモートサーバーでは標準テストで最大500 Mbpsを記録しました。欧州および米国の適切に構成された高性能サーバーを用いた例外的なテストでは最大700 Mbpsに達しましたが、これは通常のセッション単位の結果ではありません。
このページに記載されたすべての内容を、 第三者の言葉でご紹介します。
検証済みの単一レビュープールから厳選し、元の投稿先へリンクした関連性の高いお客様の声です。
高負荷時の速度
FineProxyをしばらく利用していますが、間違いなく世にある最高のプロキシサービスの一つです。サーバーは高速で信頼性が高く、匿名性にも非常に優れています。ウェブスクレイピング、セキュリティ、単なるプライベートブラウジングのいずれに使っても、FineProxyは大きなダウンタイムなしでスムーズな性能を発揮します。
本当に素晴らしいサービスです。3年間使って問題は一度もなく、プロキシはスムーズで電光石火の速さ、さらにサポートも一流です。設定しやすく、料金も適正です。強くおすすめします。
最低注文数
業界で最高のプロキシの一つです。FineProxyを利用してもうすぐ五年になりますが、いまだにこれより良いものを見つけられません。大量のIP（5000個以上）を購入すると、95%以上が24/7で安定して動作します。料金プランを毎月更新すれば割引があります。
時計のように正確に動く素晴らしいプロキシです。1年間利用しており、常に使っています。毎回1,000個購入しています。
通信量による従量課金なし
素晴らしい仕事、素晴らしい仕事――最高のプロキシ。チームの皆さん、素晴らしい仕事です！このサービスを知ったばかりですが、心から感動しています。この価格で提供される価値は信じられないほどです。しかも今では住宅用プロキシを無制限に利用できるのですか？次元が違います。皆さんに心から敬意を表します。必ずまた利用します！
FineProxyを2年間利用しています。帯域幅が無制限で、接続も驚くほど安定しています。強くおすすめします。
CAPTCHAの解決サービスに毎回プロキシを渡す必要がありますか？常にではない
いいえ。サイト側が解決元のIPとリクエスト元のIPの一致をチェックしない場合は、プロキシなしモードで動作します。まずはプロキシなしで試してみてください。正しい解答なのに拒否される場合は、お手持ちのプロキシアドレスを使ったプロキシモードに切り替えてください。ほぼ確実に問題が解決します。
プロキシはいくつ必要ですか？セッションごとに1つ
同時に実行するスクレイパー1つにつき1プロキシが必要です。認証付きページにアクセスする並列セッションが10あれば、プロキシも10必要です。各セッションには一貫したIPアドレスが必要で、そうでなければトークンが拒否されます。
チャレンジ解決にはデータセンターとISPプロキシのどちらが最適？通常はデータセンター
ほとんどの場合、データセンタープロキシで対応できます。解決サービスがお客様のプロキシ経由で接続してトークンを取得し、スクレイパーが同じIPからリクエストを送信するため、サイト側には一貫した1人の訪問者として認識されます。ISPプロキシが必要になるのは、ターゲットサイトがチャレンジの読み込み前にデータセンターのIP範囲を明確にブロックしている場合のみです。
解決済みトークンが使用前に期限切れになるのはなぜですか？60～120秒
トークンの有効期限は短く、通常60〜120秒です。スクレイパーが解答を受け取ってからリクエストを送信するまでに時間がかかりすぎると、トークンが期限切れになります。解決から送信までの遅延をできる限り短くし、プロキシ接続が余計な待ち時間を発生させないほど高速であることを確認してください。