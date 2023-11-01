Facebook用プロキシ

Facebookはプロキシ利用に関して最も厳しいプラットフォームの一つです。IP履歴、デバイスフィンガープリント、ログインパターン、さらにはタイピング速度まで、あらゆるものを追跡します。広告アカウントの運用、Marketplaceのスクレイピング、あるいは制限されたネットワークからのアクセスなど、どのような目的であっても、適切なアプローチが重要です。

Facebook Adsとマルチアカウント管理

ここが本当に需要のあるポイントです。Facebook ADSを複数アカウントで運用する代理店やソロのメディアバイヤーは、各アカウントを分離する必要があります。IPを別々に、ブラウザフィンガープリントを別々に、Cookieを別々にすることが求められます。Facebookは共有シグナルを通じてアカウントを紐付けており、2つのプロフィールが関連付けられると、どちらもポリシー違反がなくても制限される可能性があります。

Facebook広告運用向けのプライベートプロキシサーバーは静的である必要があります。プラットフォームはアカウントがIP間やリージョン間を移動するのを検知します。広告アカウントが毎日シカゴからログインしているのに突然シンガポールに現れた場合、審査がトリガーされます。1アカウントにつき1プロキシ、毎セッション同じロケーションが原則です。

新規アカウントは広告費をスケールする前に7〜14日間のウォームアップ期間が必要です。その間は通常のユーザーのように行動してください。フィードを閲覧し、いくつかのグループに参加し、何か投稿する。履歴のない新規アカウントからいきなり1日$500のキャンペーンを始めるのは、アカウント停止への最短ルートです。

10以上のアカウントを管理するエージェンシーの場合、プロキシとアンチディテクトブラウザ（Multilogin、Dolphin Anty、AdsPowerなど）を組み合わせてください。アンチディテクトブラウザが各セッションのフィンガープリント（canvas、WebGL、フォント、タイムゾーン、画面サイズなど多数のパラメータ）を分離し、プロキシが各アカウントに固有のアドレスを付与します。この2つのレイヤーがなければ、アカウント同士の紐付けは避けられません。

スクレイピングとデータ収集

Facebook Marketplaceはeコマースリサーチの宝庫です — 商品価格、出品者の活動、都市別の出品数などを調べられます。しかし、プラットフォームはスクレイパーを積極的にブロックします。ある記録されたケースでは、Tor経由で445プロフィールの収集に45時間かかり、頻繁な一時的BANと1時間のクールダウンが繰り返されました。

Facebook広告ライブラリ（プラットフォーム上のすべてのアクティブな広告を閲覧できるツール）は、競合分析に非常に有用です。公開されていますが、Facebookは大量の自動アクセスにはレート制限をかけています。さまざまなロケーションのプロキシプールを使えば、この制限を回避し、広告クリエイティブ、ターゲティング情報、競合の広告費データを収集できます。

アクセスとブロック解除

一部の国や特定のネットワークでは、プラットフォーム自体が利用できません。プロキシを使えば、制限のあるどの場所からでもFacebookのブロックを解除できます。アクセスが開放されているサーバーを経由して接続がルーティングされ、プラットフォームが通常どおり読み込まれます。

これはMessengerにも当てはまります。MessengerはFacebookと同じインフラで動作しているため、Facebook Messengerのブロック解除方法も同じ答えです — 制限のない国のプロキシ経由で接続をルーティングしてください。Messengerの音声通話やビデオ通話もプロキシ経由で問題なく動作します。接続速度が十分であればの話ですが — ここで技術面の話に移ります。

Facebookは完全にHTTPSで動作しています。Facebook用の安全なHTTPSプロキシとは、暗号化されたトラフィックを正しく処理できるプロキシのことです。IPレベルでSSLを処理するプロキシを選んでください。これにより、接続を切断する証明書エラーを回避できます。FineProxyのHTTPSプロキシはこれに対応しているため、エラーも接続トラブルもなくスムーズに動作します。

タスクに合ったプロキシタイプの選び方

Facebook関連の作業に最適なIPアドレスは、目的によって異なります。広告アカウント用には、アカウントの地域に合った米国またはEUアドレスのISPプロキシが最適です。スクレイピング用には、大規模なデータセンターIPプールが必要です。個人的なアクセス用には、接続が途切れず実際に機能する高速プロキシであれば十分です。