新着 |APIを1回呼び出すだけで、整形済みデータを取得。スクレイパーは不要です。無料トークン10,000個を獲得 →

Facebook用プロキシ

Facebook Ads、Marketplaceスクレイピング、制限なしアクセスに対応するIPv4プロキシ — 静的アドレス、HTTP/HTTPS/SOCKS5、無制限トラフィック、APIアクセス。

プランを設定 →48時間のプロキシ
無制限GB単位の料金なし
AMD EPYC最新世代のサーバーハードウェア
最大80 Gbpsサーバーあたりのアップリンク
REST + MCPAPIでプロビジョニング・管理

プロキシプラン を作成

実際のワークロードに合わせてプランを作成できます。プロキシの種類、ロケーション、IP数、契約期間、オプションのUDP対応を選ぶと、料金が即座に更新されます。

IP数
UDP対応
オフ

基本プラン料金に50%が加算されます。SOCKS5（UDP ASSOCIATE）で動作し、ゲーム、VoIP、ストリーミングに適しています。

複数の国を1つのパッケージにまとめる、許可リストIPや接続数を追加する場合ダッシュボードで構成する

プロキシを購入する4つの方法。
このワークロードに適したプランがあります。

FineProxyのすべてのアドレスはIPv4を使用します。データセンター、専用、ISPプロキシはプラン期間中固定され、ローテーションプロキシはリクエストごとに変更されます。固定プランには無制限のトラフィックが含まれます。ハイライトされたオプションは、このページの主な用途に適しています： ISP.

データセンターパッケージブロック単位で販売、共有専用個人利用、単一IPからこちらがおすすめISPISP登録済みの静的アドレスローテーティングAPIクレジットで課金
最適な用途大規模なボット運用と監視継続利用するアカウントが不要な作業向け。長時間維持されるアカウントセッションプロファイルごとに1つのアドレスを割り当て、お客様だけが使用できます。ASNを判定基準にする対象インターネットプロバイダーに登録済み。アカウントではなく収集固定セッションではアドレスが変わりません。
アドレスあたりの利用人数最大5レピュテーションは、同じ回線を利用する他のユーザーにも左右されます。1 — あなた契約期間中、ほかのユーザーに共有されることはありません。最大5共有プール
プラットフォームの信頼性標準データセンターASN高 — 専有高 — ISP登録済みプールにより異なります
最低価格$12 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.12$12 / 100 IPs必要な分だけ購入できます。$30 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.30$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
最低注文数100 IP1 IP100 IP250万クレジット
アドレスの継続利用期間契約期間中は固定契約期間中は固定契約期間中は固定リクエストごとに変更
帯域幅無制限無制限無制限クレジットギガバイト単位ではなく、リクエスト単位の課金です。
UDP / 音声通話オプションのアドオンオプションのアドオンオプションのアドオン利用不可
プロトコルHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP、SOCKS5
認証IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。APIキー
プランを見る専用プランを見るISPプランを見るプランを見る
こちらがおすすめ

ISP

ISP登録済みの静的アドレス

最適な用途

ASNを判定基準にする対象インターネットプロバイダーに登録済み。

アドレスあたりの利用人数

最大5

プラットフォームの信頼性

高 — ISP登録済み

最低価格

$30 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.30

最低注文数

100 IP

アドレスの継続利用期間

契約期間中は固定

帯域幅

無制限

UDP / 音声通話

オプションのアドオン

プロトコル

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

認証

IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。

ISPプランを見る

データセンターパッケージ

ブロック単位で販売、共有

最適な用途

大規模なボット運用と監視継続利用するアカウントが不要な作業向け。

アドレスあたりの利用人数

最大5レピュテーションは、同じ回線を利用する他のユーザーにも左右されます。

プラットフォームの信頼性

標準データセンターASN

最低価格

$12 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.12

最低注文数

100 IP

アドレスの継続利用期間

契約期間中は固定

帯域幅

無制限

UDP / 音声通話

オプションのアドオン

プロトコル

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

認証

IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。

プランを見る

専用

個人利用、単一IPから

最適な用途

長時間維持されるアカウントセッションプロファイルごとに1つのアドレスを割り当て、お客様だけが使用できます。

アドレスあたりの利用人数

1 — あなた契約期間中、ほかのユーザーに共有されることはありません。

プラットフォームの信頼性

高 — 専有

最低価格

$12 / 100 IPs必要な分だけ購入できます。

最低注文数

1 IP

アドレスの継続利用期間

契約期間中は固定

帯域幅

無制限

UDP / 音声通話

オプションのアドオン

プロトコル

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

認証

IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。

専用プランを見る

ローテーティング

APIクレジットで課金

最適な用途

アカウントではなく収集固定セッションではアドレスが変わりません。

アドレスあたりの利用人数

共有プール

プラットフォームの信頼性

プールにより異なります

最低価格

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

最低注文数

250万クレジット

アドレスの継続利用期間

リクエストごとに変更

帯域幅

クレジットギガバイト単位ではなく、リクエスト単位の課金です。

UDP / 音声通話

利用不可

プロトコル

HTTP、SOCKS5

認証

APIキー

プランを見る

48時間のプロキシ

用途に合わせてプランを構成し、実際の作業でプロキシをテストできます。選択した構成を48時間分お支払いください。料金は設定時に計算されます。

48時間のプロキシ

人気のプロキシ地域

FineProxyのお客様に最も多く選ばれている8つのプロキシロケーション。

すべてのロケーションを表示

接続は一度だけ。
あとは質問するだけです。

FineProxyはネイティブの MCPサーバー：エージェントにURLを1つ貼り付けるだけで、購入、更新、IPローテーション、許可リスト、利用状況分析、請求書、サポートなど、管理画面の49種類のツールを利用できます。同じ操作は、 REST API を通じてご自身で呼び出しを記述することもできます。

あとは伝えるだけ

  • Facebook広告アカウント用にISPプロキシを100件購入する
  • プロキシサービスで203.0.113.7を許可リストに追加
  • プロキシリストをJSONとしてエクスポート
  • 今日エラー率が最も高かったサービスを表示
  • 利用中のプロキシサービスの状態と請求詳細を表示
詳細を見る APIキーを作成
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

設定を保存したらClaudeを再起動してください。FineProxyの49個のツールが利用可能なツール一覧に表示されます。

エージェントが実行しないこと — 何を依頼しても

予算を活用

残高を操作する6つのツールには、すべてwallet:spendが必要です。キーにこの権限を付与しなくても、エージェントはそれ以外のすべてを実行できます。

見積額を超える支払い

すべての購入リクエストには、見積もりのexpected_total_centsが含まれます。1セントでも差異がある場合、呼び出しは拒否され、料金は発生しません。

いつでも気軽に解約

取り消し不能な2つのツールは、confirm=trueが指定されていない限り実行されません。副作用として契約が終了することはありません。

二重請求

決済処理ではidempotency_keyを使用します。タイムアウト後に再試行しても同じ請求が処理され、二重請求にはなりません。

MCP：49ツール · 9権限スコープJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · ステートレスREST API：49の操作 · OpenAPI 3.1

手動設定

お使いのOS、ブラウザ、またはプロキシアプリケーションを選択すると、手順ごとの設定ガイドを確認できます。

すべての連携

システム

ブラウザ

アプリ

速度を追求した設計。
通信量は一切計測されません。

標準のリモートサーバーテストで、FineProxyは最大500 Mbpsを安定して維持しました。スクレイピングでは、通常プロキシではなく対象サイトのレート制限が速度の上限となりました。

テスト方法：1,973,500回の接続試行に加え、1つのプロキシIPで最大96スレッドの同時実行。

500 Mbps

標準的なリモートサーバーテストでのプロキシ1件あたり

99.97%

（1,973,500件のリクエストにおける接続確立率）

96

1つのIPで性能低下なく同時実行できるスレッド数

0

帯域幅の上限 — すべてのプランで通信量無制限

専用AMD EPYC

自社サーバーを使用。共有VPS上の他ユーザーとポートを奪い合うことはありません。

自社保有サブネット

IPは他社からの再販ではなく、自社保有のアドレス範囲から提供しています。

80 Gbpsアップリンク

サーバー単位の余剰キャパシティであり、単一のプロキシセッションに対する保証ではありません。

Tier III / IV

各ロケーションに、電源と冷却設備を冗長化したデータセンターを設置しています。

テスト備考

実際のスループットは、経路、接続先、ネットワーク状況、およびユーザー機器の構成と性能によって異なります。500 Mbpsの家庭用インターネット回線に接続したノートPCでは実測約468 Mbps、リモートサーバーでは標準テストで最大500 Mbpsを記録しました。欧州および米国の適切に構成された高性能サーバーを用いた例外的なテストでは最大700 Mbpsに達しましたが、これは通常のセッション単位の結果ではありません。

このページに記載されたすべての内容を、 第三者の言葉でご紹介します。

検証済みの単一レビュープールから厳選し、元の投稿先へリンクした関連性の高いお客様の声です。

2011プロキシ提供開始：

通信量による従量課金なし

とても良い製品で、気に入っています。すべて順調に動作します。通信量は無制限、速度は最高で、価格は市場最安です。テクニカルサポートにはいつでも連絡でき、対応も迅速です。友人にも勧めます。

Anna FletcherFineProxy社内プラットフォーム英語から翻訳ソース

手頃な価格のEUプロキシです。今でも低価格を維持している唯一のプロキシプロバイダーです。このようなサービスをインターネット中で探していましたが、結局、帯域幅無制限のプロキシプロバイダーの中で最安でした。

Wowser BrowserTrustpilot, 今年英語から翻訳ソース

アカウント運用

匿名性を保ち、アカウントのブロックを避けるために、ソーシャルメディアでfineproxy.orgのプロキシを使っています。信頼性が高く効率的で使いやすく、安定した性能を発揮します。新規ユーザー向けの無料トライアルがあれば、さらに良くなり、より多くの顧客を呼び込めるでしょう。fineproxy.orgのプロキシはさまざまなプラットフォームにも対応し、速度とセキュリティに優れています。個人利用でもビジネス用途でも、その品質と機能性から強くおすすめできるサービスです。

Alexsander123SaasHub, 昨年英語から翻訳ソース

プロキシは非常によく機能しています。一か月間利用していますが、チェックポイントや中断には一度も遭遇していません。非常に信頼できます！

lananhsoi17Norton Safe Web, 2年以上前英語から翻訳ソース

ロケーションと在庫

最高のプロキシサービスです！ローテーティング型を含むさまざまな種類のプロキシがあり、料金も手頃で、地域指定のオプションもあります。暗号資産、PayPal、カードで簡単に支払えます。サポートを通じて無料トライアルを申し込めます。

Vladimir AkimkinDieg, 2年以上前英語から翻訳ソース

Fineproxy.orgは、IPとロケーションを幅広くそろえた、まずまずのプロキシサービスを提供しています。ただし、接続速度には時折ばらつきがあり、サポートの返答も予想より遅い場合があります。基本的な作業には適していますが、より高度な要求や特定の要件を持つユーザーのニーズには十分応えられないかもしれません。料金には競争力がありますが、業務や高負荷の用途で頼る人のためには、性能がもう少し安定しているとよいでしょう。

Charles BrownProxyRate, 2年以上前英語から翻訳ソース

レビューは全文を掲載しています。お客様から回答可能なご意見が寄せられた場合は、元のプラットフォームでの当社の返信も併記しています。

すべてのカスタマーレビュー
Facebook Adsに最適なプロキシタイプは？ISPプロキシ

ISPプロキシは、家庭のインターネット接続のように見えるため（Facebookが最も信頼するタイプ）、アドレスは静的（不審なIP変更なし）で、トラフィック制限もありません。データセンタープロキシは広告のチェックや競合ページの調査には使えますが、自社の広告アカウントを運用するならISPプロキシの方が安全です。

1つのプロキシで複数の広告アカウントを管理できますか？非推奨

強くお勧めしません。Facebookは同じIPを共有するアカウントを紐付けます。1つのアカウントにフラグが立つと、そのアドレスに接続されたすべてのアカウントがリスクにさらされます。1つの広告アカウントにつき1つのプロキシ——これが鉄則です。

アンチディテクトブラウザは必要ですか？プロキシだけで十分ですか？両方を使用

単純なアクセス以上のことをするなら、両方が必要です。プロキシはIPを変更します。しかしFacebookはブラウザのフィンガープリントも追跡しています。canvasレンダリング、WebGLハッシュ、インストール済みフォント、タイムゾーン、言語、画面サイズなどです。アンチディテクトブラウザは、各アカウントにこれらのパラメータの固有セットを付与します。プロキシ＋アンチディテクトブラウザ——これが安全なマルチアカウント運用の最低条件です。

Messengerだけをブロック解除するにはどうすればよいですか？システムプロキシを使用

Messengerは同じサーバーを使用しています。プロキシ経由でプラットフォームが動作すれば、Messengerも同様に動作します——テキスト、音声通話、ビデオ通話すべてです。デスクトップ版Messengerアプリを使用する場合は、ブラウザだけでなくシステムレベルでプロキシを設定してください。モバイルの場合は、スマートフォンのWi-Fi設定で設定します。

Marketplaceのスクレイピングにはプロキシがいくつ必要ですか？最低100～300

5〜10都市をカバーする場合、最低でも100〜300のデータセンターIPが必要です。Facebookはスクレイピング用アドレスを素早くBANするため、ローテーションに十分な余裕が求められます。全国規模で全カテゴリをスクレイピングする場合は、数千単位が必要です。ポイントは、各IPのリクエスト頻度を低く抑えることです。プラットフォームの検知は非常に厳しいですが、十分なアドレス数と適切なペース配分があれば、データ収集は可能です。

Facebook用のISPプロキシとローテーション住宅用プロキシの違いは何ですか？静的対ローテーティング

ISPプロキシは、レンタル期間中ずっと同じ静的IPアドレスが割り当てられます — Facebookが毎セッション同じアドレスを期待する広告アカウントに最適です。ローテーション住宅用プロキシは、リクエストごとまたは設定した間隔で異なるIPに切り替わるため、スクレイピングには便利ですがアカウント管理には危険です。Facebookが広告アカウントで数十の住宅用IPの切り替えを検知すると、不審に見えます。維持したいアカウントにはISPプロキシを、データ収集タスクにはローテーション住宅用またはデータセンタープールをご使用ください。

ガイド

Facebook用プロキシ：広告、スクレイピング、Marketplace、アクセス

1 分で読めますFineProxyネットワークチーム

Facebookはプロキシ利用に関して最も厳しいプラットフォームの一つです。IP履歴、デバイスフィンガープリント、ログインパターン、さらにはタイピング速度まで、あらゆるものを追跡します。広告アカウントの運用、Marketplaceのスクレイピング、あるいは制限されたネットワークからのアクセスなど、どのような目的であっても、適切なアプローチが重要です。

Facebook Adsとマルチアカウント管理

ここが本当に需要のあるポイントです。Facebook ADSを複数アカウントで運用する代理店やソロのメディアバイヤーは、各アカウントを分離する必要があります。IPを別々に、ブラウザフィンガープリントを別々に、Cookieを別々にすることが求められます。Facebookは共有シグナルを通じてアカウントを紐付けており、2つのプロフィールが関連付けられると、どちらもポリシー違反がなくても制限される可能性があります。

Facebook広告運用向けのプライベートプロキシサーバーは静的である必要があります。プラットフォームはアカウントがIP間やリージョン間を移動するのを検知します。広告アカウントが毎日シカゴからログインしているのに突然シンガポールに現れた場合、審査がトリガーされます。1アカウントにつき1プロキシ、毎セッション同じロケーションが原則です。

静的住宅用（ISP）プロキシ はこの用途で最も強力な選択肢です。住宅用IPアドレスを持っているため（Facebookは通常の家庭ユーザーとして扱います）、アドレスはレンタル期間中ずっと同じまま維持され、トラフィック制限もありません — 上限を気にせず一日中広告マネージャで作業できます。

新規アカウントは広告費をスケールする前に7〜14日間のウォームアップ期間が必要です。その間は通常のユーザーのように行動してください。フィードを閲覧し、いくつかのグループに参加し、何か投稿する。履歴のない新規アカウントからいきなり1日$500のキャンペーンを始めるのは、アカウント停止への最短ルートです。

10以上のアカウントを管理するエージェンシーの場合、プロキシとアンチディテクトブラウザ（Multilogin、Dolphin Anty、AdsPowerなど）を組み合わせてください。アンチディテクトブラウザが各セッションのフィンガープリント（canvas、WebGL、フォント、タイムゾーン、画面サイズなど多数のパラメータ）を分離し、プロキシが各アカウントに固有のアドレスを付与します。この2つのレイヤーがなければ、アカウント同士の紐付けは避けられません。

スクレイピングとデータ収集

Facebook Marketplaceはeコマースリサーチの宝庫です — 商品価格、出品者の活動、都市別の出品数などを調べられます。しかし、プラットフォームはスクレイパーを積極的にブロックします。ある記録されたケースでは、Tor経由で445プロフィールの収集に45時間かかり、頻繁な一時的BANと1時間のクールダウンが繰り返されました。

よりスマートなアプローチ：データセンタープロキシを低コストで大量に用意し、リクエストを慎重に分散させる方法です。数千のIPを使い、1アドレスあたりのリクエスト頻度を抑えれば、ブロックを発生させずに数十都市をカバーできます。ApifyのMarketplaceスクレイパーやSeleniumベースのスクリプトは、プロキシローテーションとの相性が抜群です。

Facebook広告ライブラリ（プラットフォーム上のすべてのアクティブな広告を閲覧できるツール）は、競合分析に非常に有用です。公開されていますが、Facebookは大量の自動アクセスにはレート制限をかけています。さまざまなロケーションのプロキシプールを使えば、この制限を回避し、広告クリエイティブ、ターゲティング情報、競合の広告費データを収集できます。

アクセスとブロック解除

一部の国や特定のネットワークでは、プラットフォーム自体が利用できません。プロキシを使えば、制限のあるどの場所からでもFacebookのブロックを解除できます。アクセスが開放されているサーバーを経由して接続がルーティングされ、プラットフォームが通常どおり読み込まれます。

これはMessengerにも当てはまります。MessengerはFacebookと同じインフラで動作しているため、Facebook Messengerのブロック解除方法も同じ答えです — 制限のない国のプロキシ経由で接続をルーティングしてください。Messengerの音声通話やビデオ通話もプロキシ経由で問題なく動作します。接続速度が十分であればの話ですが — ここで技術面の話に移ります。

Facebookは完全にHTTPSで動作しています。Facebook用の安全なHTTPSプロキシとは、暗号化されたトラフィックを正しく処理できるプロキシのことです。IPレベルでSSLを処理するプロキシを選んでください。これにより、接続を切断する証明書エラーを回避できます。FineProxyのHTTPSプロキシはこれに対応しているため、エラーも接続トラブルもなくスムーズに動作します。

安全なプロキシを使ってFacebookページのブロックを解除する方法はシンプルです。ブラウザまたはシステム設定でプロキシを設定するだけで、別の国からアクセスしているかのようにサイトが開きます。各デバイスでの詳しい設定手順については、当社のIntegration hub proxiesをご確認ください。

タスクに合ったプロキシタイプの選び方

Facebook関連の作業に最適なIPアドレスは、目的によって異なります。広告アカウント用には、アカウントの地域に合った米国またはEUアドレスのISPプロキシが最適です。スクレイピング用には、大規模なデータセンターIPプールが必要です。個人的なアクセス用には、接続が途切れず実際に機能する高速プロキシであれば十分です。

匿名プロキシサーバーはプラットフォームから実際のアドレスを隠しますが、アカウント運用では匿名性だけでは不十分です。Facebookが重視するのは匿名性よりも一貫性——同じIP、同じフィンガープリント、同じ行動パターンが毎日続くことです。

Facebook用プロキシをオンラインで探している場合、重要なのはタスクに合ったプロキシタイプを選ぶことです： 専用プロキシ 個別アカウントにはローテーション住宅用、広告管理にはISP、データ収集にはデータセンターが適しています。すべてに1つのタイプを使おうとすると、通常は割高になるか、結果が悪くなります。