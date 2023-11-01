新着 |APIを1回呼び出すだけで、整形済みデータを取得。スクレイパーは不要です。無料トークン10,000個を獲得 →

フランス プロキシ

高信頼性のフランス静的IPv4プロキシ — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5対応、アップタイム99.9%、トラフィック無制限

プランを設定 →48時間のプロキシ
無制限GB単位の料金なし
AMD EPYC最新世代のサーバーハードウェア
最大80 Gbpsサーバーあたりのアップリンク
REST + MCPAPIでプロビジョニング・管理

フランスプロキシプラン を作成

実際のワークロードに合わせてプランを作成できます。プロキシの種類、ロケーション、IP数、契約期間、オプションのUDP対応を選ぶと、料金が即座に更新されます。

IP数
UDP対応
オフ

基本プラン料金に50%が加算されます。SOCKS5（UDP ASSOCIATE）で動作し、ゲーム、VoIP、ストリーミングに適しています。

複数の国を1つのパッケージにまとめる、許可リストIPや接続数を追加する場合ダッシュボードで構成する

プロキシを購入する4つの方法。
このワークロードに適したプランがあります。

FineProxyのすべてのアドレスはIPv4を使用します。データセンター、専用、ISPプロキシはプラン期間中固定され、ローテーションプロキシはリクエストごとに変更されます。固定プランには無制限のトラフィックが含まれます。ハイライトされたオプションは、このページの主な用途に適しています： データセンターパッケージ.

こちらがおすすめデータセンターパッケージブロック単位で販売、共有専用個人利用、単一IPからISPISP登録済みの静的アドレスローテーティングAPIクレジットで課金
最適な用途大規模なボット運用と監視継続利用するアカウントが不要な作業向け。長時間維持されるアカウントセッションプロファイルごとに1つのアドレスを割り当て、お客様だけが使用できます。ASNを判定基準にする対象インターネットプロバイダーに登録済み。アカウントではなく収集固定セッションではアドレスが変わりません。
アドレスあたりの利用人数最大5レピュテーションは、同じ回線を利用する他のユーザーにも左右されます。1 — あなた契約期間中、ほかのユーザーに共有されることはありません。最大5共有プール
プラットフォームの信頼性標準データセンターASN高 — 専有高 — ISP登録済みプールにより異なります
最低価格$12 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.12$12 / 100 IPs必要な分だけ購入できます。$30 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.30$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
最低注文数100 IP1 IP100 IP250万クレジット
アドレスの継続利用期間契約期間中は固定契約期間中は固定契約期間中は固定リクエストごとに変更
帯域幅無制限無制限無制限クレジットギガバイト単位ではなく、リクエスト単位の課金です。
UDP / 音声通話オプションのアドオンオプションのアドオンオプションのアドオン利用不可
プロトコルHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP、SOCKS5
認証IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。APIキー
プランを見る専用プランを見るISPプランを見るプランを見る
こちらがおすすめ

データセンターパッケージ

ブロック単位で販売、共有

最適な用途

大規模なボット運用と監視継続利用するアカウントが不要な作業向け。

アドレスあたりの利用人数

最大5レピュテーションは、同じ回線を利用する他のユーザーにも左右されます。

プラットフォームの信頼性

標準データセンターASN

最低価格

$12 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.12

最低注文数

100 IP

アドレスの継続利用期間

契約期間中は固定

帯域幅

無制限

UDP / 音声通話

オプションのアドオン

プロトコル

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

認証

IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。

プランを見る

専用

個人利用、単一IPから

最適な用途

長時間維持されるアカウントセッションプロファイルごとに1つのアドレスを割り当て、お客様だけが使用できます。

アドレスあたりの利用人数

1 — あなた契約期間中、ほかのユーザーに共有されることはありません。

プラットフォームの信頼性

高 — 専有

最低価格

$12 / 100 IPs必要な分だけ購入できます。

最低注文数

1 IP

アドレスの継続利用期間

契約期間中は固定

帯域幅

無制限

UDP / 音声通話

オプションのアドオン

プロトコル

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

認証

IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。

専用プランを見る

ISP

ISP登録済みの静的アドレス

最適な用途

ASNを判定基準にする対象インターネットプロバイダーに登録済み。

アドレスあたりの利用人数

最大5

プラットフォームの信頼性

高 — ISP登録済み

最低価格

$30 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.30

最低注文数

100 IP

アドレスの継続利用期間

契約期間中は固定

帯域幅

無制限

UDP / 音声通話

オプションのアドオン

プロトコル

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

認証

IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。

ISPプランを見る

ローテーティング

APIクレジットで課金

最適な用途

アカウントではなく収集固定セッションではアドレスが変わりません。

アドレスあたりの利用人数

共有プール

プラットフォームの信頼性

プールにより異なります

最低価格

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

最低注文数

250万クレジット

アドレスの継続利用期間

リクエストごとに変更

帯域幅

クレジットギガバイト単位ではなく、リクエスト単位の課金です。

UDP / 音声通話

利用不可

プロトコル

HTTP、SOCKS5

認証

APIキー

プランを見る

48時間のプロキシ

用途に合わせてプランを構成し、実際の作業でプロキシをテストできます。選択した構成を48時間分お支払いください。料金は設定時に計算されます。

48時間のプロキシ

人気のプロキシ地域

FineProxyのお客様に最も多く選ばれている8つのプロキシロケーション。

すべてのロケーションを表示

接続は一度だけ。
あとは質問するだけです。

FineProxyはネイティブの MCPサーバー：エージェントにURLを1つ貼り付けるだけで、購入、更新、IPローテーション、許可リスト、利用状況分析、請求書、サポートなど、管理画面の49種類のツールを利用できます。同じ操作は、 REST API を通じてご自身で呼び出しを記述することもできます。

あとは伝えるだけ

  • フランスのデータセンターIPを100個購入し、203.0.113.7を許可リストに追加
  • フランスのプロキシ通信における本日の成功率を表示
  • 今週期限を迎えるすべてのサービスを、合計$200以内で更新
  • 次回の無料更新が可能になったらIPをローテーション
  • 最新のプロキシリストをJSONでエクスポートする
詳細を見る APIキーを作成
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

設定を保存したらClaudeを再起動してください。FineProxyの49個のツールが利用可能なツール一覧に表示されます。

エージェントが実行しないこと — 何を依頼しても

予算を活用

残高を操作する6つのツールには、すべてwallet:spendが必要です。キーにこの権限を付与しなくても、エージェントはそれ以外のすべてを実行できます。

見積額を超える支払い

すべての購入リクエストには、見積もりのexpected_total_centsが含まれます。1セントでも差異がある場合、呼び出しは拒否され、料金は発生しません。

いつでも気軽に解約

取り消し不能な2つのツールは、confirm=trueが指定されていない限り実行されません。副作用として契約が終了することはありません。

二重請求

決済処理ではidempotency_keyを使用します。タイムアウト後に再試行しても同じ請求が処理され、二重請求にはなりません。

MCP：49ツール · 9権限スコープJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · ステートレスREST API：49の操作 · OpenAPI 3.1

手動設定

お使いのOS、ブラウザ、またはプロキシアプリケーションを選択すると、手順ごとの設定ガイドを確認できます。

すべての連携

システム

ブラウザ

アプリ

速度を追求した設計。
通信量は一切計測されません。

標準のリモートサーバーテストで、FineProxyは最大500 Mbpsを安定して維持しました。スクレイピングでは、通常プロキシではなく対象サイトのレート制限が速度の上限となりました。

テスト方法：1,973,500回の接続試行に加え、1つのプロキシIPで最大96スレッドの同時実行。

500 Mbps

標準的なリモートサーバーテストでのプロキシ1件あたり

99.97%

（1,973,500件のリクエストにおける接続確立率）

96

1つのIPで性能低下なく同時実行できるスレッド数

0

帯域幅の上限 — すべてのプランで通信量無制限

専用AMD EPYC

自社サーバーを使用。共有VPS上の他ユーザーとポートを奪い合うことはありません。

自社保有サブネット

IPは他社からの再販ではなく、自社保有のアドレス範囲から提供しています。

80 Gbpsアップリンク

サーバー単位の余剰キャパシティであり、単一のプロキシセッションに対する保証ではありません。

Tier III / IV

各ロケーションに、電源と冷却設備を冗長化したデータセンターを設置しています。

テスト備考

実際のスループットは、経路、接続先、ネットワーク状況、およびユーザー機器の構成と性能によって異なります。500 Mbpsの家庭用インターネット回線に接続したノートPCでは実測約468 Mbps、リモートサーバーでは標準テストで最大500 Mbpsを記録しました。欧州および米国の適切に構成された高性能サーバーを用いた例外的なテストでは最大700 Mbpsに達しましたが、これは通常のセッション単位の結果ではありません。

このページに記載されたすべての内容を、 第三者の言葉でご紹介します。

検証済みの単一レビュープールから厳選し、元の投稿先へリンクした関連性の高いお客様の声です。

2011プロキシ提供開始：

ロケーションと在庫

提示した問題に対してテクニカルサポートから即座に返答がありました！ウクライナ市場にふさわしい会社です！問題なく迅速に動作します！動作品質を見極められる試用期間もあります！大満足したので、すべてをおすすめします！

Viktoriya MarchenkoFineProxy社内プラットフォーム英語から翻訳ソース

提供されるIP数を考えると、FineProxyの料金は私が見つけた中でも最安級です。基本的な匿名ブラウジングや、時折、地域制限のあるコンテンツへアクセスするためにパッケージを使っています。一部の高級な競合サービスほど派手なUIではないかもしれませんが、コストパフォーマンスは比類ありません。諸経費を抑えたい方に最適です。

Bode HughDieg, 今年英語から翻訳ソース

高負荷時の速度

FineProxyのプロキシサービスを数か月利用していますが、とても満足しています。接続速度が速く、データ保護の信頼性も高いうえ、ロケーションが幅広いため、インターネット上で作業するための優れたツールです。おすすめします！

RobertSaasHub, 昨年英語から翻訳ソース

FineProxyによって状況が一変しました。速度は優秀で、稼働率は安定し、インターフェースも使いやすいです。質問があったときはいつでも、サポートがすぐに返答してくれました。本当に頼りになるプロキシサービスです。

isaac kipropNorton Safe Web, 昨年英語から翻訳ソース

通信量による従量課金なし

FineProxyを2年間利用しています。帯域幅が無制限で、接続も驚くほど安定しています。強くおすすめします。

David RhodesTrustpilot, 2年以上前英語から翻訳ソース

すべてのユーザーに向けて、高速で安全なプロキシを、帯域幅無制限、手頃な料金、使いやすい利用体験とともに提供しています。本当に良いサービスで、fineproxy.orgを100%おすすめします。

DJFineProxy社内プラットフォーム英語から翻訳ソース

レビューは全文を掲載しています。お客様から回答可能なご意見が寄せられた場合は、元のプラットフォームでの当社の返信も併記しています。

すべてのカスタマーレビュー
フランス国外からアクセスすると、フランスのサイトで表示価格が変わるのはなぜですか？VAT込み価格

フランスの法律では、価格にVAT（TVA — 現在20%）を含めることが義務付けられています。フランス以外のIPで.frストアにアクセスすると、税抜価格が表示されたり、地域別のストアフロントに切り替わったり、国内限定の配送オプションが非表示になる場合があります。LeBonCoinに至っては、フランス国外からの訪問者には一部のリスティングを表示しません。フランスのプラットフォームで価格や在庫状況をトラッキングするなら、フランスIPが必要です。そうでなければ、実際のフランスの顧客が見ているデータとは異なる情報を見ていることになります。

フランスのサイトで同意バナーがスクレイパーを妨害し続けています。プロキシで解決できますか？プロキシ単独では不可

プロキシだけではこの問題は解決できません。CNIL（フランスのデータ規制当局）はGDPRを厳格に施行しているため、ほとんどの.frサイトにはTCF同意オーバーレイがあり、クリックするまでページコンテンツがブロックされます。有効な方法は、同意を一度受け入れ、その結果生成されるTCF Cookieの文字列を取得し、以降のすべてのリクエストに付与することです。また、ヘッダーにAccept-Language: fr-FRを設定してください — ここに不整合があると、正しいCookieがあっても新たな同意バナーが表示される場合があります。

.frサイトでの決済時に追加の認証ステップが発生します。IPの問題でしょうか？主因はPSD2

一部はそうですが、大半は規制の問題です。PSD2はEU全域のオンライン決済に強力な顧客認証（SCA）を義務付けており、フランスの銀行は3-D Secureを通じてこれを適用しています。プロキシを使っていようがいまいが、この認証は必ず発生します。安定したフランスIPが実際に役立つのは、決済セッションを一つの場所に保つ点です。ゲートウェイがチェックアウト中にロケーションの変化を検知すると、さらに追加の認証ステップが発生します。また、覚えておくと便利なのは、Carte Bancaire（CB）がフランスのデフォルトカードネットワークであるため、すべての.frチェックアウトで目にすることになるという点です。

具体的にどのフランスのプラットフォームでFR IPが必要ですか？主要サービスで必要

主要なサイトとしては、家電・総合小売のCdiscountとFnac-Darty、クラシファイド広告のLeBonCoin（非常に厳しいジオフィルタリング）、フラッシュセールのVeepee（フランス国内アクセス限定）、ローカルマーケットプレイスのVinted Franceがあります。フランスのストリーミングサービス — Canal+、France.tv、Molotov — はフランス国外のトラフィックを完全にジオブロックします。Google.frのSERP結果もIPの位置によって異なるため、フランスのプロキシなしでSEOモニタリングを行うと不正確なランキングデータになります。

フランスのウェブサイトではどのようなアンチボットシステムが使われていますか？Akamaiが主流

大規模な.frドメインのほとんどはAkamaiを使用しています。Cloudflareが2番目に多く、Impervaはあまり見かけません。IP自体はチェック項目のごく一部に過ぎず、ブラウザの言語設定、タイムゾーン、同意バナーの処理方法、TLSフィンガープリントの方がはるかに重要です。よくある間違いは、429エラーを受け取った瞬間にIPを切り替えることです。リクエストパターンは同じままアドレスだけが急に変わるため、疑わしさのスコアが上がり、通常は逆効果になります。速度を落としてしばらく待つ方が賢明です。

フランス向けには静的IPとローテーションIPのどちらが良いですか？タスク次第

ログイン、カート維持、決済処理を伴うタスクの場合は、静的IPをお使いください。セッション全体で一貫したIPが必要です。ローテーションは、状態を保持する必要のないパブリックページのスクレイピングに適しています。商品カタログ、検索結果、クラシファイド一覧などが該当します。避けるべきことは、同じワークフロー内で両方を混在させることです。また、静的IPにレート制限がかかり始めた場合、セットアップ全体をローテーションに切り替えるのではなく、ブロックされている特定のエンドポイントだけをローテーションにしてください。

FineProxyではどのような種類のフランスプロキシを販売していますか？3つの選択肢

3つの選択肢があります。静的データセンターIPv4は最も高速で、固定のフランスIPがAPI呼び出し、モニタリング、IPタイプを問わないターゲットに最適です。静的ISP（静的住宅用）IPv4はコンシューマー向けISP名で登録されているため、通常の家庭用接続に見えます。データセンター範囲をブロックするターゲットにはこちらが適しています。ローテーションプロキシはジオプールにフランスが含まれており、リクエストごとに新しいIPを提供するため、大規模な読み取り専用スクレイピングに適しています。3タイプすべて国レベル（FR）のターゲティングで、都市やASNの選択はできません。静的プランはIP単位の課金でトラフィック無制限、ローテーションはAPIクレジット単位の課金です。

購入前にテストできますか？48時間のプロキシ

48時間のプロキシ. 用途に合わせてプランを構成し、実際の作業でプロキシをテストできます。選択した構成を48時間分お支払いください。料金は設定時に計算されます。

お支払い方法カードと暗号資産に対応

Stripe（Visa、Mastercard、EU発行カード）および暗号通貨に対応しています。請求はUSD建てで、デフォルトは月額払い — 最大1年分の前払いも可能です。更新時は20%割引が適用されます。

返金24時間以内は無条件

24時間以内であれば無条件で返金いたします。その期間内にサポートチケットを開いていただければ、お支払い方法に応じて返金処理を行います。通常、数営業日で完了します。

稼働中のフランスプロキシ
15分ごとに更新

速度と稼働状況を定期的に検証している、フランスの無料公開プロキシです。IPを1件コピーすることも、最新リストをエクスポートすることもできます。登録は不要です。

プロトコル
匿名性
ポート
最終確認
19 オンライン·さらに必要ですか？ →
213.176.73.106:8080
IP : ポート スコア プロトコル匿名性都市速度 稼働率 最終確認 操作
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
エリート世界各国
500 Mbps
99.97%
たった今
購入
213.176.73.106:8080
Serv.host Group Ltd· 357 ms		80
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリートParis
5.04 Mbps
100.0%
18 時間前
109.205.182.143:1088
Contabo GmbH· 335 ms		72
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリートLauterbourg
5.37 Mbps
83.5%
1 時間前
195.154.107.228:3128
Scaleway SAS· 966 ms		54
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリートParis
1.86 Mbps
100.0%
1 時間前
144.91.121.61:1088
Contabo GmbH· 649 ms		49
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリートLauterbourg
2.77 Mbps
83.6%
1 時間前
37.187.74.125:80
OVH SAS· 119 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
9.00 Mbps
99.5%
1 時間前
31.59.234.26:40001
ARYK SAS· 1021 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリートAmiens
1.76 Mbps
100.0%
1 時間前
144.91.111.48:1088
Contabo GmbH· 788 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリートLauterbourg
2.28 Mbps
80.1%
1 時間前
109.199.119.160:80
Contabo GmbH· 1000 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリートLauterbourg
1.80 Mbps
97.5%
1 時間前
37.59.125.131:8888
OVH SAS· 1292 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリート
1.39 Mbps
97.9%
1 時間前
109.123.251.109:1080
Contabo GmbH· 550 ms		40
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリートLauterbourg
3.27 Mbps
60.7%
1 時間前
206.245.131.160:80
Baxet Group Inc.· 919 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Paris
1.96 Mbps
100.0%
1 時間前
194.163.175.167:40001
Contabo GmbH· 4222 ms		21
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリートLauterbourg
426 Kbps
67.8%
1 時間前
207.180.254.198:8080
Contabo GmbH· 5262 ms		14
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリートLauterbourg
342 Kbps
45.9%
1 時間前
194.163.175.167:40000
Contabo GmbH· 4106 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリートLauterbourg
438 Kbps
36.7%
1 時間前
37.187.109.70:10111
OVH SAS· 703 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
2.56 Mbps
31.4%
2 時間前
217.182.195.221:30000
OVH SAS· 1440 ms		10
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリート
1.25 Mbps
14.9%
2 時間前
213.199.48.89:80
Contabo GmbH· 4117 ms		7
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリートLauterbourg
437 Kbps
20.0%
7 時間前
92.204.190.100:8080
velia.net Internetdienste GmbH· 6098 ms		5
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリートStrasbourg
295 Kbps
13.9%
1 時間前
51.38.120.110:10006
OVH SAS· 2988 ms		5
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリート
602 Kbps
13.2%
3 時間前
表示中 15 ／ 19