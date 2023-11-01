新着 |APIを1回呼び出すだけで、整形済みデータを取得。スクレイパーは不要です。無料トークン10,000個を獲得 →

EUプロキシ

信頼性の高い静的ヨーロッパIPv4プロキシ — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5対応、99.9%アップタイム、無制限トラフィック

プランを設定 →48時間のプロキシ
無制限GB単位の料金なし
AMD EPYC最新世代のサーバーハードウェア
最大80 Gbpsサーバーあたりのアップリンク
REST + MCPAPIでプロビジョニング・管理

ヨーロッパプロキシプラン を作成

実際のワークロードに合わせてプランを作成できます。プロキシの種類、ロケーション、IP数、契約期間、オプションのUDP対応を選ぶと、料金が即座に更新されます。

IP数
UDP対応
オフ

基本プラン料金に50%が加算されます。SOCKS5（UDP ASSOCIATE）で動作し、ゲーム、VoIP、ストリーミングに適しています。

複数の国を1つのパッケージにまとめる、許可リストIPや接続数を追加する場合ダッシュボードで構成する

プロキシを購入する4つの方法。
このワークロードに適したプランがあります。

FineProxyのすべてのアドレスはIPv4を使用します。データセンター、専用、ISPプロキシはプラン期間中固定され、ローテーションプロキシはリクエストごとに変更されます。固定プランには無制限のトラフィックが含まれます。ハイライトされたオプションは、このページの主な用途に適しています： データセンターパッケージ.

こちらがおすすめデータセンターパッケージブロック単位で販売、共有専用個人利用、単一IPからISPISP登録済みの静的アドレスローテーティングAPIクレジットで課金
最適な用途大規模なボット運用と監視継続利用するアカウントが不要な作業向け。長時間維持されるアカウントセッションプロファイルごとに1つのアドレスを割り当て、お客様だけが使用できます。ASNを判定基準にする対象インターネットプロバイダーに登録済み。アカウントではなく収集固定セッションではアドレスが変わりません。
アドレスあたりの利用人数最大5レピュテーションは、同じ回線を利用する他のユーザーにも左右されます。1 — あなた契約期間中、ほかのユーザーに共有されることはありません。最大5共有プール
プラットフォームの信頼性標準データセンターASN高 — 専有高 — ISP登録済みプールにより異なります
最低価格$12 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.12$12 / 100 IPs必要な分だけ購入できます。$30 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.30$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
最低注文数100 IP1 IP100 IP250万クレジット
アドレスの継続利用期間契約期間中は固定契約期間中は固定契約期間中は固定リクエストごとに変更
帯域幅無制限無制限無制限クレジットギガバイト単位ではなく、リクエスト単位の課金です。
UDP / 音声通話オプションのアドオンオプションのアドオンオプションのアドオン利用不可
プロトコルHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP、SOCKS5
認証IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。APIキー
プランを見る専用プランを見るISPプランを見るプランを見る
こちらがおすすめ

データセンターパッケージ

ブロック単位で販売、共有

最適な用途

大規模なボット運用と監視継続利用するアカウントが不要な作業向け。

アドレスあたりの利用人数

最大5レピュテーションは、同じ回線を利用する他のユーザーにも左右されます。

プラットフォームの信頼性

標準データセンターASN

最低価格

$12 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.12

最低注文数

100 IP

アドレスの継続利用期間

契約期間中は固定

帯域幅

無制限

UDP / 音声通話

オプションのアドオン

プロトコル

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

認証

IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。

プランを見る

専用

個人利用、単一IPから

最適な用途

長時間維持されるアカウントセッションプロファイルごとに1つのアドレスを割り当て、お客様だけが使用できます。

アドレスあたりの利用人数

1 — あなた契約期間中、ほかのユーザーに共有されることはありません。

プラットフォームの信頼性

高 — 専有

最低価格

$12 / 100 IPs必要な分だけ購入できます。

最低注文数

1 IP

アドレスの継続利用期間

契約期間中は固定

帯域幅

無制限

UDP / 音声通話

オプションのアドオン

プロトコル

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

認証

IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。

専用プランを見る

ISP

ISP登録済みの静的アドレス

最適な用途

ASNを判定基準にする対象インターネットプロバイダーに登録済み。

アドレスあたりの利用人数

最大5

プラットフォームの信頼性

高 — ISP登録済み

最低価格

$30 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.30

最低注文数

100 IP

アドレスの継続利用期間

契約期間中は固定

帯域幅

無制限

UDP / 音声通話

オプションのアドオン

プロトコル

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

認証

IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。

ISPプランを見る

ローテーティング

APIクレジットで課金

最適な用途

アカウントではなく収集固定セッションではアドレスが変わりません。

アドレスあたりの利用人数

共有プール

プラットフォームの信頼性

プールにより異なります

最低価格

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

最低注文数

250万クレジット

アドレスの継続利用期間

リクエストごとに変更

帯域幅

クレジットギガバイト単位ではなく、リクエスト単位の課金です。

UDP / 音声通話

利用不可

プロトコル

HTTP、SOCKS5

認証

APIキー

プランを見る

48時間のプロキシ

用途に合わせてプランを構成し、実際の作業でプロキシをテストできます。選択した構成を48時間分お支払いください。料金は設定時に計算されます。

48時間のプロキシ

人気のプロキシ地域

FineProxyのお客様に最も多く選ばれている8つのプロキシロケーション。

すべてのロケーションを表示

接続は一度だけ。
あとは質問するだけです。

FineProxyはネイティブの MCPサーバー：エージェントにURLを1つ貼り付けるだけで、購入、更新、IPローテーション、許可リスト、利用状況分析、請求書、サポートなど、管理画面の49種類のツールを利用できます。同じ操作は、 REST API を通じてご自身で呼び出しを記述することもできます。

あとは伝えるだけ

  • 欧州のデータセンターIPを100件購入し、203.0.113.7を許可リストに追加
  • 欧州向けプロキシトラフィックの本日の成功率を表示
  • 今週期限を迎えるすべてのサービスを、合計$200以内で更新
  • 次回の無料更新が可能になったらIPをローテーション
  • 最新のプロキシリストをJSONでエクスポートする
詳細を見る APIキーを作成
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

設定を保存したらClaudeを再起動してください。FineProxyの49個のツールが利用可能なツール一覧に表示されます。

エージェントが実行しないこと — 何を依頼しても

予算を活用

残高を操作する6つのツールには、すべてwallet:spendが必要です。キーにこの権限を付与しなくても、エージェントはそれ以外のすべてを実行できます。

見積額を超える支払い

すべての購入リクエストには、見積もりのexpected_total_centsが含まれます。1セントでも差異がある場合、呼び出しは拒否され、料金は発生しません。

いつでも気軽に解約

取り消し不能な2つのツールは、confirm=trueが指定されていない限り実行されません。副作用として契約が終了することはありません。

二重請求

決済処理ではidempotency_keyを使用します。タイムアウト後に再試行しても同じ請求が処理され、二重請求にはなりません。

MCP：49ツール · 9権限スコープJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · ステートレスREST API：49の操作 · OpenAPI 3.1

手動設定

お使いのOS、ブラウザ、またはプロキシアプリケーションを選択すると、手順ごとの設定ガイドを確認できます。

すべての連携

システム

ブラウザ

アプリ

速度を追求した設計。
通信量は一切計測されません。

標準のリモートサーバーテストで、FineProxyは最大500 Mbpsを安定して維持しました。スクレイピングでは、通常プロキシではなく対象サイトのレート制限が速度の上限となりました。

テスト方法：1,973,500回の接続試行に加え、1つのプロキシIPで最大96スレッドの同時実行。

500 Mbps

標準的なリモートサーバーテストでのプロキシ1件あたり

99.97%

（1,973,500件のリクエストにおける接続確立率）

96

1つのIPで性能低下なく同時実行できるスレッド数

0

帯域幅の上限 — すべてのプランで通信量無制限

専用AMD EPYC

自社サーバーを使用。共有VPS上の他ユーザーとポートを奪い合うことはありません。

自社保有サブネット

IPは他社からの再販ではなく、自社保有のアドレス範囲から提供しています。

80 Gbpsアップリンク

サーバー単位の余剰キャパシティであり、単一のプロキシセッションに対する保証ではありません。

Tier III / IV

各ロケーションに、電源と冷却設備を冗長化したデータセンターを設置しています。

テスト備考

実際のスループットは、経路、接続先、ネットワーク状況、およびユーザー機器の構成と性能によって異なります。500 Mbpsの家庭用インターネット回線に接続したノートPCでは実測約468 Mbps、リモートサーバーでは標準テストで最大500 Mbpsを記録しました。欧州および米国の適切に構成された高性能サーバーを用いた例外的なテストでは最大700 Mbpsに達しましたが、これは通常のセッション単位の結果ではありません。

このページに記載されたすべての内容を、 第三者の言葉でご紹介します。

検証済みの単一レビュープールから厳選し、元の投稿先へリンクした関連性の高いお客様の声です。

2011プロキシ提供開始：

ロケーションと在庫

ゲームに最高です！もう地域制限に悩まされず、速度も驚異的です。5/5

Gamer_GalFineProxy社内プラットフォーム英語から翻訳ソース

FineProxyが提供するロケーションの豊富さは素晴らしいです。問題なくさまざまな地域からコンテンツへアクセスし、その地域からブラウジングしている状態を再現できます。ローカライズされたウェブサイトのテストに特に役立っています。

Asad JanDieg, 昨年英語から翻訳ソース

高負荷時の速度

FineProxyを数か月利用しており、これからもプレミアムプロキシサービスとして常にここを選びます。一度も問題がありません。

alexTrustpilot, 2年以上前英語から翻訳ソース

高速で信頼性が高く、稼働率にも優れ、サポートも素晴らしいうえ、手頃な料金のプロキシサービスです。安全なブラウジングや自動化タスクに最適です！

MargaretSaasHub, 昨年英語から翻訳ソース

通信量による従量課金なし

ほかのプロバイダーがGB単位、さらにはリクエスト単位で課金する一方、この会社は自らの使命を守り、帯域幅無制限のデータセンタープロキシを妥当な価格で提供しています。このようなサービスをインターネット中で探していたので、見つけられて本当によかったです。

bhwowsersNorton Safe Web, 今年英語から翻訳ソース

すべてのユーザーに向けて、高速で安全なプロキシを、帯域幅無制限、手頃な料金、使いやすい利用体験とともに提供しています。本当に良いサービスで、fineproxy.orgを100%おすすめします。

DJFineProxy社内プラットフォーム英語から翻訳ソース

レビューは全文を掲載しています。お客様から回答可能なご意見が寄せられた場合は、元のプラットフォームでの当社の返信も併記しています。

すべてのカスタマーレビュー
Allegro、Zalando、Bol.com — データセンターかISPか？AllegroにはISP

Allegroが最も厳格です。ポーランド国外のデータセンターIPは即座にブロックされます。ポーランドIPのISPプロキシなら通過できます。ZalandoとOttoはそこまで厳しくありませんが、クラウドプロバイダー（AWS、Hetzner）のデータセンター範囲にはフラグを付けます。Bol.com（オランダ）は中程度で、基本的な価格チェックならデータセンターで対応可能ですが、継続的なスクレイピングにはISPが必要です。EU全域のクロスプラットフォームモニタリングには、各対象国のISPプロキシが安全な選択です。匿名EUプロキシ構成では、各IPが独自のSSL証明書を持ち、転送ヘッダーがないため、ターゲットサイトには通常のローカルユーザーとして認識されます。

Cookie同意バナーがスクレイパーを壊す — 解決策は？同意バナー処理が必要

EU圏でスクレイピングを行うほとんどの方がこの問題に直面します。コンテンツが読み込まれる前に同意ポップアップがページをブロックするのです。EUサイトのうち最低限の準拠を満たしているのはわずか15%であり、残りのサイトでは同意フローが壊れているか、操作的な設計になっています。ヘッドレスブラウザでは、Cookieをプログラム的に承認する（正しいボタンをクリックする）か、バナーを無視してページを読み込む必要があります。一部のCMP（同意管理プラットフォーム）はオーバーレイを挿入してCSSでコンテンツを非表示にするため、パース前にその要素を除去する必要があります。プロキシがこの問題を直接解決するわけではありませんが、EU圏内のローカルIPを使用すれば、実際のユーザーと同じバナーが表示されるため、コンプライアンステストにおいて重要です。

Netflix DE、Netflix FR、Netflix IT — カタログは異なる？はい

はい。Netflixのカタログはライセンスにより国ごとに異なります。ポータビリティ規則により、EU居住者は旅行中でも一時的に自国のカタログを維持できますが、カタログが統合されるわけではありません。フランスで利用可能なコンテンツを確認するにはフランスのIPが必要です。EU5カ国のカタログを比較するには、5カ国それぞれのIPが必要です。FineProxyはリージョン単位ではなく国単位で販売しています。

価格モニタリングに最適なヨーロッパプロキシサービスは？規模次第

48時間のプロキシ. 用途に合わせてプランを構成し、実際の作業でプロキシをテストできます。選択した構成を48時間分お支払いください。料金は設定時に計算されます。

稼働中のヨーロッパプロキシ
15分ごとに更新

速度と稼働状況を定期的に検証している、ヨーロッパの無料公開プロキシです。IPを1件コピーすることも、最新リストをエクスポートすることもできます。登録は不要です。

プロトコル
匿名性
ポート
最終確認
217 オンライン·さらに必要ですか？ →
46.47.197.210:3128
IP : ポート スコア プロトコル匿名性都市速度 稼働率 最終確認 操作
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
エリート世界各国
500 Mbps
99.97%
たった今
購入
46.47.197.210:3128
PJSC MegaFon· 885 ms		55
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリートRussia
2.03 Mbps
100.0%
1 時間前
176.99.134.183:8090
Inetcom Carrier LLC· 3803 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリートRussia · Moscow
473 Kbps
93.6%
1 時間前
45.85.119.127:80
Cloudflare London, LLC· 1481 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Romania
1.22 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.7.3:80
Cloudflare London, LLC· 1475 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型The Netherlands
1.22 Mbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.25:80
Cloudflare London, LLC· 1477 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型United Kingdom · London
1.22 Mbps
100.0%
1 時間前
45.85.119.147:80
Cloudflare London, LLC· 1492 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Romania
1.21 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.7.239:80
Cloudflare London, LLC· 1488 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型The Netherlands
1.21 Mbps
100.0%
1 時間前
45.85.119.129:80
Cloudflare London, LLC· 1472 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Romania
1.22 Mbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.54:80
Cloudflare London, LLC· 1467 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型United Kingdom · London
1.23 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.7.146:80
Cloudflare London, LLC· 1464 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型The Netherlands
1.23 Mbps
100.0%
1 時間前
185.18.250.75:80
Cloudflare London, LLC· 1499 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Switzerland
1.20 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.4.192:80
Cloudflare London, LLC· 1496 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型The Netherlands
1.20 Mbps
100.0%
1 時間前
45.12.31.224:80
Cloudflare London, LLC· 1496 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Romania
1.20 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.6.75:80
Cloudflare London, LLC· 1433 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型The Netherlands
1.26 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.4.135:80
Cloudflare London, LLC· 1229 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型The Netherlands
1.47 Mbps
100.0%
1 時間前
45.85.119.44:80
Cloudflare London, LLC· 1226 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Romania
1.47 Mbps
100.0%
1 時間前
45.12.31.10:80
Cloudflare London, LLC· 1239 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Romania
1.45 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.6.242:80
Cloudflare London, LLC· 1234 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型The Netherlands
1.46 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.7.223:80
Cloudflare London, LLC· 1228 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型The Netherlands
1.47 Mbps
99.9%
1 時間前
164.38.155.95:80
Cloudflare London, LLC· 1221 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型United Kingdom
1.47 Mbps
100.0%
1 時間前
45.12.31.145:80
Cloudflare London, LLC· 1180 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Romania
1.52 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.7.10:80
Cloudflare London, LLC· 1163 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型The Netherlands
1.55 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.5.100:80
Cloudflare London, LLC· 1192 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型The Netherlands
1.51 Mbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.84:80
Cloudflare London, LLC· 1175 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型United Kingdom · London
1.53 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.5.228:80
Cloudflare London, LLC· 1179 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型The Netherlands
1.53 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.6.164:80
Cloudflare London, LLC· 1179 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型The Netherlands
1.53 Mbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.106:80
Cloudflare London, LLC· 1177 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型United Kingdom · London
1.53 Mbps
100.0%
1 時間前
45.12.31.27:80
Cloudflare London, LLC· 1435 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Romania
1.25 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.4.245:80
Cloudflare London, LLC· 1443 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型The Netherlands
1.25 Mbps
100.0%
1 時間前
45.12.31.209:80
Cloudflare London, LLC· 1425 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Romania
1.26 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.6.121:80
Cloudflare London, LLC· 1427 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型The Netherlands
1.26 Mbps
100.0%
1 時間前
185.170.166.40:80
Cloudflare London, LLC· 1420 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型United Kingdom
1.27 Mbps
99.9%
1 時間前
45.12.30.102:80
Cloudflare London, LLC· 1412 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Romania
1.27 Mbps
100.0%
1 時間前
45.12.30.8:80
Cloudflare London, LLC· 1443 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Romania
1.25 Mbps
100.0%
1 時間前
45.12.31.147:80
Cloudflare London, LLC· 1442 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Romania
1.25 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.6.116:80
Cloudflare London, LLC· 1440 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型The Netherlands
1.25 Mbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.181:80
Cloudflare London, LLC· 1435 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型United Kingdom · London
1.25 Mbps
100.0%
1 時間前
185.170.166.24:80
Cloudflare London, LLC· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型United Kingdom
1.39 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.7.125:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型The Netherlands
1.40 Mbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.89:80
Cloudflare London, LLC· 1294 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型United Kingdom · London
1.39 Mbps
100.0%
1 時間前
45.12.30.61:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Romania
1.41 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.5.30:80
Cloudflare London, LLC· 1279 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型The Netherlands
1.41 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.6.109:80
Cloudflare London, LLC· 1274 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型The Netherlands
1.41 Mbps
99.9%
1 時間前
45.131.7.139:80
Cloudflare London, LLC· 1272 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型The Netherlands
1.42 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.6.247:80
Cloudflare London, LLC· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型The Netherlands
1.40 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.4.209:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型The Netherlands
1.40 Mbps
100.0%
1 時間前
164.38.155.35:80
Cloudflare London, LLC· 1274 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型United Kingdom
1.41 Mbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.57:80
Cloudflare London, LLC· 1196 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型United Kingdom · London
1.50 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.7.98:80
Cloudflare London, LLC· 1220 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型The Netherlands
1.48 Mbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.158:80
Cloudflare London, LLC· 1228 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型United Kingdom · London
1.47 Mbps
100.0%
1 時間前
164.38.155.46:80
Cloudflare London, LLC· 1223 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型United Kingdom
1.47 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.6.71:80
Cloudflare London, LLC· 1215 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型The Netherlands
1.48 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.4.43:80
Cloudflare London, LLC· 1225 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型The Netherlands
1.47 Mbps
99.6%
1 時間前
45.131.4.160:80
Cloudflare London, LLC· 1219 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型The Netherlands
1.48 Mbps
100.0%
1 時間前
185.170.166.27:80
Cloudflare London, LLC· 1200 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型United Kingdom
1.50 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.7.109:80
Cloudflare London, LLC· 1217 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型The Netherlands
1.48 Mbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.53:80
Cloudflare London, LLC· 1217 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型United Kingdom · London
1.48 Mbps
100.0%
1 時間前
45.12.30.252:80
Cloudflare London, LLC· 1225 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Romania
1.47 Mbps
100.0%
1 時間前
45.12.30.19:80
Cloudflare London, LLC· 1228 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Romania
1.47 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.6.114:80
Cloudflare London, LLC· 1249 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型The Netherlands
1.44 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.208.86:80
Cloudflare London, LLC· 1286 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型The Netherlands
1.40 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.5.34:80
Cloudflare London, LLC· 1273 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型The Netherlands
1.41 Mbps
100.0%
1 時間前
45.12.31.208:80
Cloudflare London, LLC· 1250 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Romania
1.44 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.5.181:80
Cloudflare London, LLC· 1393 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型The Netherlands
1.29 Mbps
100.0%
1 時間前
188.42.88.62:80
Cloudflare London, LLC· 1383 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Luxembourg
1.30 Mbps
100.0%
1 時間前
185.193.30.210:80
Cloudflare London, LLC· 1373 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型United Kingdom
1.31 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.5.213:80
Cloudflare London, LLC· 1329 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型The Netherlands
1.35 Mbps
99.9%
1 時間前
45.131.7.49:80
Cloudflare London, LLC· 1320 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型The Netherlands
1.36 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.7.247:80
Cloudflare London, LLC· 1338 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型The Netherlands
1.34 Mbps
100.0%
1 時間前
45.12.30.163:80
Cloudflare London, LLC· 1331 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Romania
1.35 Mbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.123:80
Cloudflare London, LLC· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型United Kingdom · London
1.36 Mbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.63:80
Cloudflare London, LLC· 1322 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型United Kingdom · London
1.36 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.6.148:80
Cloudflare London, LLC· 1316 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型The Netherlands
1.37 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.5.207:80
Cloudflare London, LLC· 1315 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型The Netherlands
1.37 Mbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.246:80
Cloudflare London, LLC· 1333 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型United Kingdom · London
1.35 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.6.26:80
Cloudflare London, LLC· 1333 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型The Netherlands
1.35 Mbps
100.0%
1 時間前
185.49.31.205:8080
Korbank S. A.· 1129 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Poland · Wroclaw
1.59 Mbps
99.8%
1 時間前
45.131.4.124:80
Cloudflare London, LLC· 1457 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型The Netherlands
1.24 Mbps
100.0%
1 時間前
45.12.30.199:80
Cloudflare London, LLC· 1391 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Romania
1.29 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.5.230:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型The Netherlands
1.40 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.4.17:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型The Netherlands
1.40 Mbps
100.0%
1 時間前
45.12.31.137:80
Cloudflare London, LLC· 1262 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Romania
1.43 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.5.38:80
Cloudflare London, LLC· 1279 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型The Netherlands
1.41 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.5.226:80
Cloudflare London, LLC· 1272 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型The Netherlands
1.42 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.208.88:80
Cloudflare London, LLC· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型The Netherlands
1.40 Mbps
100.0%
1 時間前
45.12.31.136:80
Cloudflare London, LLC· 1260 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Romania
1.43 Mbps
100.0%
1 時間前
45.12.30.238:80
Cloudflare London, LLC· 1271 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Romania
1.42 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.208.3:80
Cloudflare London, LLC· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型The Netherlands
1.39 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.7.169:80
Cloudflare London, LLC· 1292 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型The Netherlands
1.39 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.4.151:80
Cloudflare London, LLC· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型The Netherlands
1.38 Mbps
100.0%
1 時間前
45.12.30.216:80
Cloudflare London, LLC· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Romania
1.40 Mbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.73:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型United Kingdom · London
1.40 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.4.147:80
Cloudflare London, LLC· 1280 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型The Netherlands
1.41 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.7.137:80
Cloudflare London, LLC· 1342 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型The Netherlands
1.34 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.6.43:80
Cloudflare London, LLC· 1337 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型The Netherlands
1.35 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.7.56:80
Cloudflare London, LLC· 1338 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型The Netherlands
1.34 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.4.22:80
Cloudflare London, LLC· 1336 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型The Netherlands
1.35 Mbps
100.0%
1 時間前
45.12.30.161:80
Cloudflare London, LLC· 1364 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Romania
1.32 Mbps
100.0%
1 時間前
45.12.31.23:80
Cloudflare London, LLC· 1359 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Romania
1.32 Mbps
100.0%
1 時間前
45.12.30.126:80
Cloudflare London, LLC· 1353 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Romania
1.33 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.6.159:80
Cloudflare London, LLC· 1350 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型The Netherlands
1.33 Mbps
100.0%
1 時間前
45.12.31.217:80
Cloudflare London, LLC· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Romania
1.34 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.5.142:80
Cloudflare London, LLC· 1335 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型The Netherlands
1.35 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.4.191:80
Cloudflare London, LLC· 1325 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型The Netherlands
1.36 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.6.221:80
Cloudflare London, LLC· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型The Netherlands
1.36 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.4.219:80
Cloudflare London, LLC· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型The Netherlands
1.34 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.4.52:80
Cloudflare London, LLC· 1340 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型The Netherlands
1.34 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.6.209:80
Cloudflare London, LLC· 1336 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型The Netherlands
1.35 Mbps
100.0%
1 時間前
45.12.31.220:80
Cloudflare London, LLC· 1306 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Romania
1.38 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.4.19:80
Cloudflare London, LLC· 1302 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型The Netherlands
1.38 Mbps
100.0%
1 時間前
185.170.166.36:80
Cloudflare London, LLC· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型United Kingdom
1.40 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.4.4:80
Cloudflare London, LLC· 1284 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型The Netherlands
1.40 Mbps
100.0%
1 時間前
45.12.31.161:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Romania
1.41 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.5.67:80
Cloudflare London, LLC· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型The Netherlands
1.42 Mbps
100.0%
1 時間前
45.12.30.251:80
Cloudflare London, LLC· 1280 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Romania
1.41 Mbps
100.0%
1 時間前
45.12.30.173:80
Cloudflare London, LLC· 1268 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Romania
1.42 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.4.83:80
Cloudflare London, LLC· 1270 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型The Netherlands
1.42 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.5.254:80
Cloudflare London, LLC· 1246 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型The Netherlands
1.45 Mbps
98.8%
1 時間前
45.12.31.154:80
Cloudflare London, LLC· 1243 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Romania
1.45 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.6.203:80
Cloudflare London, LLC· 1244 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型The Netherlands
1.45 Mbps
100.0%
1 時間前
45.12.30.201:80
Cloudflare London, LLC· 1241 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Romania
1.45 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.6.183:80
Cloudflare London, LLC· 1240 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型The Netherlands
1.45 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.7.68:80
Cloudflare London, LLC· 1238 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型The Netherlands
1.45 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.7.209:80
Cloudflare London, LLC· 1235 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型The Netherlands
1.46 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.4.218:80
Cloudflare London, LLC· 1256 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型The Netherlands
1.43 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.5.199:80
Cloudflare London, LLC· 1249 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型The Netherlands
1.44 Mbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.159:80
Cloudflare London, LLC· 1241 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型United Kingdom · London
1.45 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.7.51:80
Cloudflare London, LLC· 1234 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型The Netherlands
1.46 Mbps
100.0%
1 時間前
45.12.31.41:80
Cloudflare London, LLC· 1226 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Romania
1.47 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.208.63:80
Cloudflare London, LLC· 1919 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型The Netherlands
938 Kbps
100.0%
1 時間前
45.12.31.121:80
Cloudflare London, LLC· 1910 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Romania
942 Kbps
100.0%
1 時間前
45.12.30.219:80
Cloudflare London, LLC· 1852 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Romania
972 Kbps
100.0%
1 時間前
45.12.30.192:80
Cloudflare London, LLC· 1804 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Romania
998 Kbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.74:80
Cloudflare London, LLC· 1723 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型United Kingdom · London
1.04 Mbps
100.0%
1 時間前
45.12.30.109:80
Cloudflare London, LLC· 1617 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Romania
1.11 Mbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.252:80
Cloudflare London, LLC· 1608 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型United Kingdom · London
1.12 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.208.47:80
Cloudflare London, LLC· 1603 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型The Netherlands
1.12 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.7.67:80
Cloudflare London, LLC· 1587 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型The Netherlands
1.13 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.7.240:80
Cloudflare London, LLC· 1622 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型The Netherlands
1.11 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.5.150:80
Cloudflare London, LLC· 1524 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型The Netherlands
1.18 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.6.60:80
Cloudflare London, LLC· 1511 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型The Netherlands
1.19 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.7.236:80
Cloudflare London, LLC· 1535 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型The Netherlands
1.17 Mbps
100.0%
1 時間前
45.85.119.152:80
Cloudflare London, LLC· 1535 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Romania
1.17 Mbps
100.0%
1 時間前
185.170.166.64:80
Cloudflare London, LLC· 1582 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型United Kingdom
1.14 Mbps
100.0%
1 時間前
45.12.31.233:80
Cloudflare London, LLC· 1616 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Romania
1.11 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.4.82:80
Cloudflare London, LLC· 1605 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型The Netherlands
1.12 Mbps
100.0%
1 時間前
45.85.119.236:80
Cloudflare London, LLC· 1637 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Romania
1.10 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.5.197:80
Cloudflare London, LLC· 1619 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型The Netherlands
1.11 Mbps
100.0%
1 時間前
164.38.155.31:80
Cloudflare London, LLC· 1616 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型United Kingdom
1.11 Mbps
100.0%
1 時間前
45.12.30.116:80
Cloudflare London, LLC· 1620 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Romania
1.11 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.5.101:80
Cloudflare London, LLC· 1618 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型The Netherlands
1.11 Mbps
100.0%
1 時間前
45.12.30.48:80
Cloudflare London, LLC· 1613 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Romania
1.12 Mbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.36:80
Cloudflare London, LLC· 1645 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型United Kingdom · London
1.09 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.4.193:80
Cloudflare London, LLC· 1641 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型The Netherlands
1.10 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.5.86:80
Cloudflare London, LLC· 1604 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型The Netherlands
1.12 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.5.85:80
Cloudflare London, LLC· 1590 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型The Netherlands
1.13 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.6.185:80
Cloudflare London, LLC· 1584 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型The Netherlands
1.14 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.6.227:80
Cloudflare London, LLC· 1587 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型The Netherlands
1.13 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.7.124:80
Cloudflare London, LLC· 1657 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型The Netherlands
1.09 Mbps
100.0%
1 時間前
45.12.31.165:80
Cloudflare London, LLC· 1660 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Romania
1.08 Mbps
100.0%
1 時間前
45.12.30.185:80
Cloudflare London, LLC· 1665 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Romania
1.08 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.6.216:80
Cloudflare London, LLC· 1671 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型The Netherlands
1.08 Mbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.151:80
Cloudflare London, LLC· 1659 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型United Kingdom · London
1.08 Mbps
100.0%
1 時間前
45.12.30.55:80
Cloudflare London, LLC· 1647 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Romania
1.09 Mbps
100.0%
1 時間前
45.12.30.208:80
Cloudflare London, LLC· 1647 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Romania
1.09 Mbps
100.0%
1 時間前
45.85.119.118:80
Cloudflare London, LLC· 1644 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Romania
1.09 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.5.10:80
Cloudflare London, LLC· 1643 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型The Netherlands
1.10 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.5.211:80
Cloudflare London, LLC· 1628 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型The Netherlands
1.11 Mbps
100.0%
1 時間前
45.85.119.143:80
Cloudflare London, LLC· 1636 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Romania
1.10 Mbps
100.0%
1 時間前
45.12.31.158:80
Cloudflare London, LLC· 1649 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Romania
1.09 Mbps
100.0%
1 時間前
185.170.166.28:80
Cloudflare London, LLC· 1702 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型United Kingdom
1.06 Mbps
100.0%
1 時間前
45.12.31.155:80
Cloudflare London, LLC· 1722 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Romania
1.04 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.5.161:80
Cloudflare London, LLC· 1699 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型The Netherlands
1.06 Mbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.209:80
Cloudflare London, LLC· 1692 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型United Kingdom · London
1.06 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.208.8:80
Cloudflare London, LLC· 1691 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型The Netherlands
1.06 Mbps
100.0%
1 時間前
45.12.30.74:80
Cloudflare London, LLC· 1738 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Romania
1.04 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.7.44:80
Cloudflare London, LLC· 1733 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型The Netherlands
1.04 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.7.224:80
Cloudflare London, LLC· 1734 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型The Netherlands
1.04 Mbps
100.0%
1 時間前
45.12.31.223:80
Cloudflare London, LLC· 1734 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Romania
1.04 Mbps
100.0%
1 時間前
45.12.30.151:80
Cloudflare London, LLC· 1733 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Romania
1.04 Mbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.143:80
Cloudflare London, LLC· 1757 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型United Kingdom · London
1.02 Mbps
100.0%
1 時間前
185.170.166.21:80
Cloudflare London, LLC· 1607 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型United Kingdom
1.12 Mbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.147:80
Cloudflare London, LLC· 1611 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型United Kingdom · London
1.12 Mbps
100.0%
1 時間前
45.12.31.8:80
Cloudflare London, LLC· 1629 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Romania
1.10 Mbps
99.6%
1 時間前
45.131.6.199:80
Cloudflare London, LLC· 1528 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型The Netherlands
1.18 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.208.98:80
Cloudflare London, LLC· 1556 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型The Netherlands
1.16 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.4.108:80
Cloudflare London, LLC· 1550 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型The Netherlands
1.16 Mbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.239:80
Cloudflare London, LLC· 1533 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型United Kingdom · London
1.17 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.7.32:80
Cloudflare London, LLC· 1531 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型The Netherlands
1.18 Mbps
100.0%
1 時間前
45.131.7.200:80
Cloudflare London, LLC· 1528 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型The Netherlands
1.18 Mbps
100.0%
1 時間前
185.170.166.69:80
Cloudflare London, LLC· 1571 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型United Kingdom
1.15 Mbps
100.0%
1 時間前
134.209.29.120:3128
DigitalOcean, LLC· 655 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型United Kingdom · Slough
2.75 Mbps
46.6%
1 時間前
45.131.5.243:80
Cloudflare London, LLC· 2092 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型The Netherlands
860 Kbps
100.0%
1 時間前
45.131.208.93:80
Cloudflare London, LLC· 2107 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型The Netherlands
854 Kbps
99.6%
1 時間前
45.131.4.59:80
Cloudflare London, LLC· 2263 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型The Netherlands
795 Kbps
100.0%
1 時間前
45.131.208.69:80
Cloudflare London, LLC· 2055 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型The Netherlands
876 Kbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.245:80
Cloudflare London, LLC· 2070 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型United Kingdom · London
870 Kbps
100.0%
1 時間前
45.131.208.73:80
Cloudflare London, LLC· 2066 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型The Netherlands
871 Kbps
100.0%
1 時間前
45.131.5.68:80
Cloudflare London, LLC· 2063 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型The Netherlands
873 Kbps
100.0%
1 時間前
45.131.7.198:80
Cloudflare London, LLC· 2049 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型The Netherlands
878 Kbps
100.0%
1 時間前
45.131.4.107:80
Cloudflare London, LLC· 2042 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型The Netherlands
881 Kbps
100.0%
1 時間前
45.12.30.70:80
Cloudflare London, LLC· 2028 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Romania
888 Kbps
100.0%
1 時間前
164.38.155.98:80
Cloudflare London, LLC· 2032 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型United Kingdom
886 Kbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.233:80
Cloudflare London, LLC· 2040 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型United Kingdom · London
882 Kbps
100.0%
1 時間前
45.131.6.65:80
Cloudflare London, LLC· 2055 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型The Netherlands
876 Kbps
100.0%
1 時間前
45.12.31.55:80
Cloudflare London, LLC· 2051 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Romania
878 Kbps
100.0%
1 時間前
45.12.31.122:80
Cloudflare London, LLC· 2044 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Romania
881 Kbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.98:80
Cloudflare London, LLC· 2038 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型United Kingdom · London
883 Kbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.174:80
Cloudflare London, LLC· 2039 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型United Kingdom · London
883 Kbps
100.0%
1 時間前
45.131.208.68:80
Cloudflare London, LLC· 2065 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型The Netherlands
872 Kbps
100.0%
1 時間前
164.38.155.27:80
Cloudflare London, LLC· 2052 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型United Kingdom
877 Kbps
100.0%
1 時間前
45.131.4.143:80
Cloudflare London, LLC· 2034 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型The Netherlands
885 Kbps
100.0%
1 時間前
45.131.4.67:80
Cloudflare London, LLC· 2054 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型The Netherlands
876 Kbps
100.0%
1 時間前
185.238.228.23:80
Cloudflare London, LLC· 2041 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型United Kingdom · London
882 Kbps
100.0%
1 時間前
207.180.254.198:8080
Contabo GmbH· 5262 ms		14
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリートFrance · Lauterbourg
342 Kbps
45.9%
1 時間前
5.255.99.75:1080
The Infrastructure Group· 3227 ms		11
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリートThe Netherlands · Dronten
558 Kbps
33.5%
1 時間前
94.247.244.120:3128
JSC ER-Telecom Holding· 8615 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Russia · St Petersburg
209 Kbps
18.1%
1 時間前
表示中 15 ／ 217

ガイド

ヨーロッパの無料プロキシリスト

1 分で読めますFineProxyネットワークチーム

ご注意： 以下にリストされているプロキシは プレミアムサーバープロキシではありません. これは 公開無料リスト 公開情報から収集されたもので、テストや基本的な使用に役立ちます。

同じ商品、異なる価格 — EUプロキシが重要な理由

デジタルサービスのVATはルクセンブルクの17%からハンガリーの27%まで幅があります。同じサブスクリプション、同じSaaSでも、どの国からアクセスするかで最終価格が異なります。ドイツのヨーロッパプロキシを使えば19%のVAT価格が表示されます。フィンランドからなら25.5%です（2024年9月に引き上げ）。EU全域で価格インテリジェンスを運用する企業には、単一の「ヨーロッパ」IPではなく、国ごとにターゲティングされた複数国のIPが必要です。

これはVATだけの問題ではありません。航空会社、ホテル、レンタカー、ソフトウェアなど、あらゆるサービスが地域ごとに価格を調整しています。フランスのIPで見るBooking.comの検索結果は、ポーランドのIPとは異なります。Amazon.de、Amazon.fr、Amazon.it — それぞれ別のカタログ、別の価格体系、別の出品者です。

EU圏外の単一IPからこれらすべてを監視すると、「旅行者」向けバージョンしか見えません。EUのポータビリティ規則（2017年）により、EU居住者は国境を越えてもストリーミングサブスクリプションにアクセスできますが、EU圏外のユーザーは完全にブロックされます。また、国別カタログ（Netflix DE vs Netflix FR）を閲覧するには、該当国のIPが依然として必要です。

GDPRとスクレイピング — できること・できないこと

公開されているからといって、スクレイピングへの同意を意味するわけではありません。GDPRの下では合法的な根拠が必要です。「正当な利益」には、目的、必要性、プライバシー権とのバランスの3部構成テストを文書化する必要があります。GDPRにおける個人データには、氏名、メールアドレス、ユーザー名、写真、IPアドレスが含まれます。フランスのCNILは、公開投稿データのスクレイピングに対して企業に罰金を科した実績があります。

リスクが低いもの：商品価格、在庫状況、公開されたビジネスリスティング、求人情報。グレーゾーン：個人識別情報が付随するあらゆるデータ。EUプロキシサーバーを使っても法的枠組みは変わりませんが、見える内容は変わります — 価格、在庫状況、コンテンツはすべて国によって異なります。広告検証やコンプライアンスモニタリングでは、Cookie同意バナーを含め、現地ユーザーと同じ画面を確認する必要があります。EUウェブサイトのうち、最低限準拠した同意インターフェースを備えているのはわずか15%です（2025年、31カ国を対象とした調査）。各市場でこれを検証するには、各国のIPが必要です。

ヨーロッパのEコマース：国ごとのアンチボット対策

Allegro（ポーランド）はデータセンターIPを即座にブロックします。ポーランドIPのISPまたは住宅用プロキシが必要です。Zalando、Otto、Bol.comも同様の保護に加え、ジオリストリクションを実施しています。各マーケットプレイスには独自のWAF、レート制限、JavaScript レンダリングがあります。ドイツのデータセンターIPでAllegroをスクレイピングしても何も返ってきません。

ヨーロッパプロキシ市場はこの実情を反映しています。「ヨーロッパプロキシ」を単一のプールとして購入するのではなく、Amazon.de用にはドイツIP、Bol.com用にはオランダIP、Allegro用にはポーランドIPを個別に購入します。FineProxyは データセンター および ISP IPv4 ヨーロッパ各国に対応。自社ASNのデータセンター、IP単位の定額制、無制限トラフィック。ISPは現地キャリア上で稼働し、データセンター範囲をフラグ付けするプラットフォームのIPタイプチェックを通過します。FineProxyのヨーロッパIPアドレスはIP1本あたり最大500 Mbpsで稼働します。HTTP/HTTPSおよびSOCKS5対応。お支払い後、IPがダッシュボードに表示されます。作業用IPをホワイトリストに登録し、IP:port形式またはAPIでエクスポートできます。最小注文数：100 IP。