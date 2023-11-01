プロキシ料金 — FineProxy
プロキシ料金ページへようこそ。こちらでは、IPアドレス数やご希望の国に応じた料金設定で、お客様のニーズに合わせたプロキシパッケージの全ラインナップをご確認いただけます。
プロキシプラン を作成
選択内容に応じて料金が即時に更新されます。まずプロキシの種類を選び、地域、数量、請求期間、オプションのUDP対応を設定してください。
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基本プラン料金に50%が加算されます。SOCKS5（UDP ASSOCIATE）で動作し、ゲーム、VoIP、ストリーミングに適しています。
FineProxyはLIRでもあると記載されていますが、それはどういう意味ですか？IPを直接割り当て
LIR（ローカルインターネットレジストリ）とは、特定の地域においてIPアドレス空間およびAS番号（ASN）の割り当てと管理を行う権限を持つ組織です。
FineProxyは公式なLIRとして運営しており、IANA（Internet Assigned Numbers Authority）からIPブロックを取得するRIR（地域インターネットレジストリ）から直接IPブロックの割り当てを受けています。
LIRであることにより、自社でIP範囲を保有・管理し、レジストリの正確性を維持し、サードパーティのIPを再販することなく、地域のインターネットガバナンス規則に基づいた合法かつ透明性の高い運営を実現しています。
IPアドレスが多いほど、ブロックされるリスクは低くなるというのは本当ですか？多くの場合（常にではない）
多くの場合、はい。プロキシプールが大きいほどトラフィックを分散でき、検出やブロックのリスクを軽減できます。複数のクリーンなIPアドレスからリクエストが送信されることで、ターゲットサービスがそれらを単一のソースに紐づけることが困難になります。
ただし、これは万能の保証ではありません。多くのプラットフォームでは、行動分析、フィンガープリンティング、CAPTCHAシステムを使用して自動化を検出しています。
最善のアプローチは、安定したIP、適切な同時接続数、そして自然なアクティビティパターンを組み合わせたバランスの取れた設定です。FineProxyは、パフォーマンスを維持しながら検出リスクを最小限に抑えるために設計された、大規模でクリーンなIPプールを提供しています。
データセンタープロキシはなぜこれほど手頃な価格なのですか？インフラ効率
データセンタープロキシは、コンシューマー向けISPではなく、専門的なデータセンター内の大容量サーバーでホストされています。この構成により、速度と信頼性を維持しながら運用コストを大幅に削減できます。
FineProxyは自社インフラを保有し、AMD Threadripperサーバーから10〜40 Gbit/sアップリンクまで、ネットワークスタック全体を管理しているため、エンタープライズグレードのパフォーマンスを非常に競争力のある価格で提供できます。
どのような種類のプロキシを販売していますか？4つの構成
FineProxyは主に2つのカテゴリのプロキシを提供しています：
- データセンタープロキシ — スケーラブルな自動化、分析、一般的なオンライン作業に最適な選択肢です。
- ISPプロキシ — 実際のISPサブネットを経由するプレミアム静的プロキシで、長時間セッションや地域ターゲティングに最適です。
いずれのカテゴリも、ワークフローの要件に応じて静的・ローテーションの両構成でご利用いただけます。
なぜFineProxyの価格は業界最安水準なのですか？インフラを直接所有
当社の価格競争力は、スマートなネットワーク最適化とインフラの自社管理によって実現しています。FineProxyはAI駆動のトラフィックモニタリングを活用し、負荷の低いルートを検出して、最速のIPを自動的にユーザーに割り当てます。
ハードウェアとIPレンジを自社で保有することでリセラーマージンを排除し、Tier-III/IVデータセンターにより高額なホスティングコストを抑えつつ安定した稼働率を確保しています。
自動化と直接保有の組み合わせにより、市場価格を下回る料金でプレミアム品質を維持することが可能です。
スクレイピングした公開プロキシリストを使用していますか？それとも自社IPアドレスですか？当社独自のIP
FineProxyは、LIRステータスを通じて直接取得した自社割当IPレンジのみで運用しています。
公開プロキシリストのスクレイピング、転売、リースは一切行っておらず、すべてのIPは検証済みかつ法的に割り当てられたサブネットから提供されます。
これにより、FineProxyの全サービスがクリーンで安定し、完全にコンプライアンスに準拠していることが保証され、ブラックリスト登録や共有アドレスのリスクはありません。
FineProxyの仕組み
料金の仕組み
FineProxyの料金は、選択した構成に基づいて決まります。固定パッケージのカタログから最も近いものを探す必要はもうありません。お客様のワークフローに必要なプロキシの種類、地域、IP数、請求期間、利用可能なオプションを指定すると、計算ツールが要件に合ったプランを作成します。
まずプロキシモデルを選択
パッケージ型データセンタープロキシは、大規模な自動化においてIPアドレスあたりのコストを最小限に抑えられます。専用プロキシは、1つのプライベートIPから利用できます。静的ISPプロキシはコンシューマーネットワークに登録されているため、プラットフォームからの信頼性がより重視されるワークフローに適しています。ローテーションプロキシは、固定のIP数ではなくリクエストクレジット数に基づいて構成されます。
必要なものだけを設定
プロキシの種類を選択したら、利用可能な地域を1つ以上選び、必要な数量を設定します。対応製品ではUDPサポートも有効にできます。計算ツールが現在の料金を適用し、更新後の価格をすぐに表示するため、ほとんど同じ内容のプランを何十件も比較する必要はありません。
柔軟な請求期間
基本料金は30日間の利用を対象としています。請求期間を長くすると、利用可能な割引が自動的に適用され、計算ツールには月額と合計金額の両方が表示されます。決済に進む前であれば、どの項目も変更できます。
すべてのプランに含まれるもの
FineProxyのプランには、即時有効化、対応する認証方式、プロキシリストのエクスポート、APIおよびMCPによる管理、24時間の返金受付期間が含まれます。静的データセンター、専用、ISPの各プランでは、GB単位の従量課金ではなく帯域幅を無制限で利用できます。