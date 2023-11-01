LIR（ローカルインターネットレジストリ）とは、特定の地域においてIPアドレス空間およびAS番号（ASN）の割り当てと管理を行う権限を持つ組織です。

FineProxyは公式なLIRとして運営しており、IANA（Internet Assigned Numbers Authority）からIPブロックを取得するRIR（地域インターネットレジストリ）から直接IPブロックの割り当てを受けています。

LIRであることにより、自社でIP範囲を保有・管理し、レジストリの正確性を維持し、サードパーティのIPを再販することなく、地域のインターネットガバナンス規則に基づいた合法かつ透明性の高い運営を実現しています。