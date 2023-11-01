Un LIR (Local Internet Registry) es una organización autorizada para asignar y gestionar el espacio de direcciones IP y los Números de Sistema Autónomo (ASN) dentro de una región específica.

FineProxy opera como LIR oficial, lo que significa que recibimos bloques de IP directamente de los RIR (Regional Internet Registries), que a su vez los obtienen de la IANA (Internet Assigned Numbers Authority).

Ser un LIR nos permite poseer y gestionar nuestros propios rangos de IP, mantener la precisión del registro y garantizar una operación legal y transparente conforme a las normas regionales de gobernanza de internet, sin revender IP de terceros.