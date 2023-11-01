Precios de Proxy — FineProxy
Bienvenido a nuestra página de precios de proxies. Aquí encontrará una lista completa de paquetes de proxy adaptados a sus necesidades, con precios basados en la cantidad de direcciones IP y el país seleccionado.
Configure su Plan proxy.
Cada opción actualiza el precio al instante. Comience con un tipo proxy, luego establezca las ubicaciones exactas, el volumen, el plazo de facturación y el soporte opcional UDP.
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Añade un 50% al precio del plan base. Funciona a través de SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — para juegos, VoIP y streaming.
Indica que FineProxy también es un LIR. ¿Qué significa eso?Asignación directa IP
Un LIR (Local Internet Registry) es una organización autorizada para asignar y gestionar el espacio de direcciones IP y los Números de Sistema Autónomo (ASN) dentro de una región específica.
FineProxy opera como LIR oficial, lo que significa que recibimos bloques de IP directamente de los RIR (Regional Internet Registries), que a su vez los obtienen de la IANA (Internet Assigned Numbers Authority).
Ser un LIR nos permite poseer y gestionar nuestros propios rangos de IP, mantener la precisión del registro y garantizar una operación legal y transparente conforme a las normas regionales de gobernanza de internet, sin revender IP de terceros.
¿Es cierto que cuantas más direcciones IP se tienen, menor es el riesgo de ser bloqueado?A menudo
En muchos casos, sí: un pool de proxies más amplio ayuda a distribuir el tráfico y reducir la probabilidad detección o bloqueo. Cuando las solicitudes provienen de múltiples direcciones IP limpias, resulta más difícil para los servicios objetivo vincularlas a una única fuente.
Sin embargo, esto no es una garantía universal. Muchas plataformas emplean analítica de comportamiento, fingerprinting y sistemas de CAPTCHA para detectar la automatización.
El mejor enfoque es una configuración equilibrada: IP estables, concurrencia razonable y patrones de actividad naturales. FineProxy ofrece pools de IP amplios y limpios diseñados específicamente para minimizar el riesgo detección sin comprometer el rendimiento.
¿Por qué los proxies de datacenter son tan económicos?Eficiencia operativa
Los proxies de datacenter se alojan en servidores de alta capacidad dentro de centros de datos profesionales, en lugar de ser proporcionados por ISP de consumo. Esta configuración reduce drásticamente los costes operativos manteniendo la velocidad y la fiabilidad.
Dado que FineProxy es propietario de su infraestructura y gestiona toda la pila de red —desde servidores AMD Threadripper hasta enlaces de 10–40 Gbit/s—, podemos ofrecer rendimiento de nivel empresarial a precios altamente competitivos.
¿Qué tipos de proxies venden?Cuatro configuraciones
FineProxy ofrece dos categorías principales de proxies:
- Proxies de datacenter — la mejor opción para automatización escalable, analítica y trabajo online en general.
- Proxies ISP — proxies estáticos premium enrutados a través de subredes ISP auténticas, ideales para sesiones de larga duración y segmentación regional.
Ambas categorías están disponibles en configuraciones estáticas y rotativas, según los requisitos de su flujo de trabajo.
¿Por qué los precios de FineProxy están entre los más bajos del mercado?Infraestructura propia
Nuestra eficiencia en precios se debe a una optimización inteligente de la red y al control directo de la infraestructura. FineProxy utiliza monitoreo de tráfico impulsado por IA para detectar rutas con baja carga y asignar automáticamente las IP más rápidas disponibles a los usuarios.
Al ser propietarios de nuestro hardware y rangos de IP, eliminamos los márgenes de intermediarios, mientras que los centros de datos Tier-III/IV garantizan un uptime constante sin costes de alojamiento inflados.
Esta combinación de automatización y propiedad directa nos permite mantener una calidad premium a precios por debajo del mercado.
¿Utilizan listas públicas de proxies extraídas de Internet o direcciones IP propias?Nuestras propias IPs
FineProxy opera exclusivamente con rangos de IP propios, asignados directamente a través de nuestro estatus como LIR.
Nunca extraemos, revendemos ni alquilamos listas públicas de proxies: cada IP proviene de una subred verificada y legalmente asignada.
Esto garantiza que todos los servicios de FineProxy sean limpios, estables y plenamente conformes, sin riesgo de direcciones en listas negras o compartidas.
Cómo FineProxy
Precios funciona
Los precios de FineProxy se basan en la configuración. Ya no tiene que buscar entre un catálogo de paquetes fijos y elegir la opción más parecida a lo que necesita. La calculadora crea un plan adaptado al tipo de proxy, la ubicación geográfica, la cantidad de IP, el periodo de facturación y las opciones disponibles que requiere su flujo de trabajo.
Elija primero el modelo de proxy
Los paquetes de proxies de datacenter ofrecen el menor coste por dirección para la automatización a gran escala. Los proxies dedicados están disponibles desde una sola IP privada. Los proxies ISP estáticos incorporan el registro en redes de consumidores para aquellos flujos de trabajo que requieren un mayor nivel de confianza por parte de las plataformas. Los proxies rotativos se configuran mediante créditos de solicitudes en lugar de una cantidad fija de IP.
Configure solo lo que necesita
Después de elegir el tipo de proxy, seleccione una o varias ubicaciones disponibles y establezca la cantidad necesaria. Los productos compatibles también permiten activar la compatibilidad con UDP. La calculadora aplica la tarifa vigente y muestra el precio actualizado al instante, por lo que no es necesario comparar decenas de tarjetas de planes casi idénticas.
Periodos de facturación flexibles
El precio predeterminado cubre 30 días. Los periodos de facturación más largos aplican automáticamente el descuento disponible, mientras la calculadora mantiene visibles el coste mensual y el total. Puede modificar cualquier parámetro antes de continuar con el pago.
Qué incluye cada plan
Los planes de FineProxy incluyen activación instantánea, métodos de autenticación compatibles, exportación de listas de proxies, gestión mediante API y MCP, y un plazo de reembolso de 24 horas. Los planes de datacenter estáticos, dedicados e ISP ofrecen ancho de banda ilimitado en lugar de facturación por GB.