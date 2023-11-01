Está invirtiendo $10,000 al mes en anuncios de display. El panel indica que las impresiones van en aumento y el CTR parece saludable. Pero, ¿cuánto de ese tráfico corresponde a personas reales que ven sus banners en los lugares correctos?

El fraude publicitario le cuesta a la industria alrededor de 65 000 millones de dólares al año. Granjas de clics, anuncios colocados de forma invisible, bots que simulan ser humanos, sitios web que falsifican su identidad para vender inventario «premium» — los esquemas son variados y evolucionan constantemente. La verificación es la única forma de saber qué está ocurriendo realmente con sus campañas.

El problema fundamental que resuelven los proxies

Las redes publicitarias muestran contenido diferente según quién esté mirando. Un visitante desde Texas ve un conjunto de anuncios, alguien desde Alemania ve otro. Y cuando un servicio de verificación conocido realiza una comprobación, los estafadores pueden detectar la IP y mostrar una página perfectamente limpia en lugar del contenido fraudulento habitual.

Un proxy para verificación de anuncios le permite comprobar la ubicación de los anuncios como si fuera un usuario normal desde cualquier localización. Sin marcas especiales, sin detección: solo una solicitud con apariencia normal desde una ciudad o país específico.

Lo que realmente está verificando

La precisión geográfica es el problema principal. Usted pagó por impresiones en EE. UU., Reino Unido y Canadá. ¿Realmente se están mostrando allí? Sin verificarlo usted mismo desde esas ubicaciones, está confiando en los informes de la propia red publicitaria, lo cual es como preguntarle al zorro si el gallinero está seguro.

Más allá de la geolocalización, está la calidad del emplazamiento. Que el banner de su marca aparezca junto a contenido cuestionable daña su reputación aunque nadie haga clic. La verificación detecta esto antes de que se convierta en un problema de imagen.

Y luego está el fraude en sí: anuncios apilados unos sobre otros de modo que solo uno es visible, banners de un solo píxel que técnicamente se «cargan» pero nadie ve, tráfico de bots que infla los conteos de impresiones. Todo esto consume su presupuesto con cero retorno.

Escalar las verificaciones

Comprobaciones manuales puntuales desde un navegador con un proxy — eso funciona para una campaña pequeña. Pero si ejecuta anuncios en 15 países a través de múltiples redes, necesita automatización. Scripts que carguen páginas a través de proxies desde las geolocalizaciones objetivo, capturen pantallas de las ubicaciones de anuncios y comparen con las creatividades esperadas.

Los proxies de datacenter funcionan muy bien para este tipo de verificación masiva. Se accede a páginas de publicidad a gran escala recopilando datos: esto se asemeja más al scraping que a la gestión de cuentas, por lo que la velocidad y el volumen de las IP de datacenter importan más que aparentar ser un usuario doméstico. Cientos de IP distribuidas en diferentes ubicaciones permiten cubrir todos los mercados objetivo en una sola ejecución.

Para los casos en que la red publicitaria intenta detectar activamente el tráfico de verificación —especialmente con sistemas antifraude sofisticados— los proxies ISP añaden una capa de legitimidad. Parecen conexiones domésticas, pero operan sobre infraestructura de nivel datacenter.

Verificación de AdSense y del lado del editor

Si usted está del lado del editor, querrá saber qué anuncios está sirviendo Google realmente en sus páginas en diferentes países. El mejor proxy para verificar la carga de Adsense es una conexión rápida desde la región objetivo: usted carga su propia página a través de un proxy y ve exactamente lo que ven sus visitantes. Esto ayuda a detectar anunciantes de baja calidad, contenido inapropiado o problemas de segmentación geográfica que afectan sus ingresos.

Los equipos de arbitraje utilizan el mismo enfoque: verificar qué ofertas y anuncios aparecen en geolocalizaciones específicas antes de dirigir tráfico hacia ellas.

Monitorización de anuncios de la competencia

El mejor proxy para verificación de anuncios no se limita a sus propias campañas. Observar qué ejecutan los competidores, qué creatividades prueban y dónde colocan sus anuncios requiere cargar páginas desde las mismas ubicaciones que ellos segmentan, sin ser detectado ni bloqueado. Un pool de proxies dedicados en los mercados clave cubre esta necesidad.