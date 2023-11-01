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Proxy para verificación de anuncios

Paquetes de IPv4 para escalar sus tareas. Compatible con HTTP/HTTPS/SOCKS5, entrega automática tras el pago, tráfico ilimitado y acceso por API.

Configure su plan →Proxies por 48 horas
Sin límite de tráficoSin tarifas por GB
AMD EPYCHardware de servidor de última generación
Hasta 80 GbpsEnlace ascendente por servidor
REST + MCPAprovisionamiento y gestión mediante API

Configure su Plan proxy.

Cree un plan en torno a su carga de trabajo exacta. Elija el tipo de proxy, ubicaciones, volumen IP, plazo de facturación y soporte opcional UDP: las actualizaciones de precios al instante.

PaísNúmero de PI
Soporte UDP
Desactivado

Añade un 50% al precio del plan base. Funciona a través de SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — para juegos, VoIP y streaming.

¿Varios países en un paquete, IP adicionales para la lista blanca o más conexiones?Configúralo en el panel

Cuatro formas de comprar proxies.
Uno encaja con esta carga de trabajo.

Todas las direcciones de FineProxy usan IPv4. Los proxies de centro de datos, dedicados e ISP permanecen estáticos durante la vigencia del plan; los rotativos cambian con cada solicitud. Los planes estáticos incluyen tráfico ilimitado. La opción resaltada corresponde al caso de uso principal de esta página: Centro de datos del paquete.

Recomendado aquíCentro de datos del paqueteSe vende en bloques, compartidosDedicadoPersonal, de una sola IPISPDirecciones estáticas registradas por ISPRotarFacturado en créditos API
Mejor paraBots y seguimiento a volumenPara el trabajo sin una cuenta persistente.Sesiones de cuenta de larga duraciónUna dirección por perfil, usada sólo por usted.Objetivos que juzgan al ASNRegistrado en un proveedor de Internet.Recaudación, no cuentasUn período de sesiones persistente no debería cambiar de dirección.
Personas por direcciónHasta 5La reputación depende en parte de sus vecinos.1 — ustedNadie más lo usa para todo el término.Hasta 5Pool compartido
Confianza en la plataformaEstándarCentro de datos ASNAlto — exclusivoAlta — ISP registradaVaría según el pool
Precio desde$12 / 100 IPs0,12 dólares por dirección, mensual$12 / 100 IPsCompre exactamente lo que necesita.$30 / 100 IPs0,30 dólares por dirección, mensual$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Orden mínima100 IP1 IP100 IPCréditos de 2,5 millones de dólares
Abordar la tenenciaEstático para el términoEstático para el términoEstático para el términoCambios por solicitud
Ancho de bandaSin límite de tráficoSin límite de tráficoSin límite de tráficoCréditosFacturado por pedido, no por gigabyte.
UDP / llamadas de vozAditivo opcionalAditivo opcionalAditivo opcionalNo disponible
ProtocolosHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
Autenticaciónlista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.Clave de API
Ver planesVer planes específicosVer planes ISPVer planes
Recomendado aquí

Centro de datos del paquete

Se vende en bloques, compartidos

Mejor para

Bots y seguimiento a volumenPara el trabajo sin una cuenta persistente.

Personas por dirección

Hasta 5La reputación depende en parte de sus vecinos.

Confianza en la plataforma

EstándarCentro de datos ASN

Precio desde

$12 / 100 IPs0,12 dólares por dirección, mensual

Orden mínima

100 IP

Abordar la tenencia

Estático para el término

Ancho de banda

Sin límite de tráfico

UDP / llamadas de voz

Aditivo opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticación

lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.

Ver planes

Dedicado

Personal, de una sola IP

Mejor para

Sesiones de cuenta de larga duraciónUna dirección por perfil, usada sólo por usted.

Personas por dirección

1 — ustedNadie más lo usa para todo el término.

Confianza en la plataforma

Alto — exclusivo

Precio desde

$12 / 100 IPsCompre exactamente lo que necesita.

Orden mínima

1 IP

Abordar la tenencia

Estático para el término

Ancho de banda

Sin límite de tráfico

UDP / llamadas de voz

Aditivo opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticación

lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.

Ver planes específicos

ISP

Direcciones estáticas registradas por ISP

Mejor para

Objetivos que juzgan al ASNRegistrado en un proveedor de Internet.

Personas por dirección

Hasta 5

Confianza en la plataforma

Alta — ISP registrada

Precio desde

$30 / 100 IPs0,30 dólares por dirección, mensual

Orden mínima

100 IP

Abordar la tenencia

Estático para el término

Ancho de banda

Sin límite de tráfico

UDP / llamadas de voz

Aditivo opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticación

lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.

Ver planes ISP

Rotar

Facturado en créditos API

Mejor para

Recaudación, no cuentasUn período de sesiones persistente no debería cambiar de dirección.

Personas por dirección

Pool compartido

Confianza en la plataforma

Varía según el pool

Precio desde

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Orden mínima

Créditos de 2,5 millones de dólares

Abordar la tenencia

Cambios por solicitud

Ancho de banda

CréditosFacturado por pedido, no por gigabyte.

UDP / llamadas de voz

No disponible

Protocolos

HTTP, SOCKS5

Autenticación

Clave de API

Ver planes

Proxies por 48 horas

Configura un plan para tu tarea y prueba los proxies en condiciones reales. Paga la configuración elegida durante 48 horas; el precio se calcula durante la configuración.

Proxies por 48 horas

Ubicaciones de proxy superior

Los ocho lugares proxy FineProxy clientes elegir con más frecuencia.

Ver todas las ubicaciones

Conecte una vez.
Entonces, pregunta.

FineProxy ejecuta un nativo Servidor MCP: pegue una URL en su agente y este obtendrá 49 herramientas del panel — compras, renovaciones, rotación de IP, listas blancas, analítica de uso, facturas y soporte. Las mismas operaciones están disponibles mediante una REST API si prefiere escribir usted mismo las llamadas.

Entonces di

  • Comprar 300 IPs de centro de datos en mis países objetivo
  • Allowlist 203.0.113.7 para mi servicio proxy de anuncios
  • Exportar mis listas regionales de proxy como JSON
  • Mostrar qué servicios proxy tenía la tasa de error más alta hoy
  • Mostrar el estado y los detalles de facturación de mis servicios proxy
Más información Crear una clave de API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Reinicie Claude después de guardar la configuración. Las 49 herramientas de FineProxy aparecerán en la lista de herramientas disponibles.

Lo que el agente no hará — lo que usted pida

Gastar su dinero

Seis herramientas tocan el equilibrio y las seis necesitan monedero: gaste. Déjelo fuera de la llave y el agente puede ejecutar todo lo demás.wallet:spend

Pagar más de lo cotizado

Cada compra lleva expected_total_cents de la cotización. Un centavo de deriva y la llamada es rechazada, sin nada cargado.espera_total_centros

Cancelar por capricho

Las dos herramientas irreversibles se niegan a funcionar sin confirmar=verdadero. La terminación no puede ocurrir como efecto secundario.

Te cobraré dos veces.

Las llamadas de dinero toman una idempotencia_key. Una reintención después de un tiempo de espera resuelve el mismo cargo, no una segunda.idempotency_key

MCP: 49 herramientas · 9 límites de permisosJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · sin estadoREST API: 49 operaciones · OpenAPI 3.1

Configuración manual

Elija su sistema operativo, navegador o aplicación proxy para una guía de configuración paso a paso.

TODAS LAS INTEGRACIONES

Sistemas

Navegadores

Aplicaciones

Construido para la velocidad.
El tráfico nunca se mide.

FineProxy ha sostenido hasta 500 Mbps en nuestras pruebas estándar de servidor remoto. En el scraping de cargas de trabajo, el límite de tarifas del sitio objetivo, no el proxy, era generalmente el techo.

Método de prueba: 1.973.500 intentos de conexión y pruebas de concurrencia de hasta 96 hilos a través de una IP proxy.

500Mbps

por proxy en pruebas estándar de servidor remoto

99.97%

de conexiones establecidas a lo largo de 1.973.500 solicitudes

96

Hilos concurrentes en una IP sin degradación

0

Límites de ancho de banda: tráfico ilimitado en cada plan

AMD EPYC dedicado

Nuestros propios servidores, sin vecinos de VPS compartidos compitiendo por el puerto.

Subredes propias

Las IPs provienen de rangos que nos mantenemos, no se revenden de otro proveedor.

Enlace ascendente de 80 Gbps

Capacidad de la cabeza por servidor, no es una promesa para una sola sesión proxy.

Nivel III / IV

Centros de datos con energía redundante y refrigeración en nuestras ubicaciones.

Notas de ensayo

El rendimiento real depende de la ruta, destino, condiciones de red y la configuración y el rendimiento del equipo del usuario. Un portátil en una conexión a Internet de 500 Mbps en casa alcanzó aproximadamente 468 Mbps en la práctica, mientras que los servidores remotos alcanzaron hasta 500 Mbps en pruebas estándar. En pruebas excepcionales de servidores de alto rendimiento correctamente configurados en Europa y los Estados Unidos, el rendimiento alcanzó hasta 700 Mbps; este no es un resultado típico por sesión.

Cada reclamo en esta página, en palabras de otra persona.

Comentarios relevantes de los clientes, seleccionados de un grupo de revisión verificado y vinculados de nuevo a su fuente original.

2011servir a proxies desde

Ubicaciones y existencias

A menudo viajo, así que uso los productos de este vendedor! ¡La calidad y el precio relativamente barato me convienen! ¡El negocio requiere visitas frecuentes a países donde los sitios en mi región están bloqueados! ¡Usar estos proxies resuelve el problema!

Cergei VoloskovPlataforma interna FineProxyTraducido del inglésFuente

Principalmente uso FineProxy para eludir las restricciones geográficas y comprobar anuncios en diferentes regiones, y maneja todo sin problemas. Sin captchas, sin IPs en la lista negra, al menos hasta ahora. Se ha convertido en mi servicio proxy, y ya se lo he recomendado a un par de amigos.

lltr6SaasHub, Este añoTraducido del inglésFuente

Velocidad bajo carga

He estado usando FineProxy por un tiempo ahora, y su servicio es increíblemente confiable. Las velocidades de conexión son consistentemente rápidas, y el tiempo de actividad es prácticamente perfecto. Lo recomiendo altamente para cualquier persona que necesite proxies estables!

RehanNorton Safe Web, Este añoTraducido del inglésFuente

¡ Absolutamente impresionado! Las velocidades son increíbles, lo que me permite navegar y transmitir sin problemas. La interfaz de usuario es intuitiva, lo que facilita el cambio de servidores. Si usted necesita un proxy fiable y rápido, este es el que ir para!.

Nadeem KhanTrustpilot, Hace 2+ añosTraducido del inglésFuente

API y acceso a agentes

Un servicio muy conveniente para aquellos que necesitan proxies sin una configuración complicada. Todo comienza rápidamente, hay varios países disponibles, y una buena selección de planes. Usé el proxy para el trabajo de análisis y automatización y estaba completamente satisfecho con los resultados

EvgeniyDieg, Este añoTraducido del inglésFuente

Nuestra empresa depende en gran medida de los proxies para la investigación SEO, la gestión de redes sociales, el análisis de la competencia y las tareas automatizadas. FineProxy ha sido una salvación para nuestro equipo, ya que ofrece una amplia gama de proxies rápidos, seguros y altamente anónimos que nos ayudan a realizar las tareas de manera eficiente. El panel es fácil de usar y permite gestionar varios proxies sin complicaciones. A diferencia de otros proveedores de proxies que hemos probado anteriormente, FineProxy mantiene una velocidad y una disponibilidad constantes, algo crucial para nuestras operaciones. Si necesita una solución de proxies de nivel empresarial, le recomiendo encarecidamente que la pruebe.

omkaarSaasHub, El año pasadoTraducido del inglésFuente

Las críticas se citan en su totalidad. Cuando un cliente ha planteado algo que podríamos responder, nuestra respuesta de la plataforma original se muestra con ella.

Todos los comentarios de clientes
¿Cuántos proxies necesito para la verificación de anuncios?Escala dependiente

Depende de su escala. Para verificar campañas en 10 países, entre 10 y 20 IP (una o dos por ubicación objetivo) es un buen punto de partida. Para la verificación automatizada en miles de ubicaciones, necesitará pools más grandes: cientos de IP distribuidas en todas las geolocalizaciones objetivo.

¿Puedo usar proxies de datacenter o necesito residenciales?Normalmente datacenter

Para la mayoría de las tareas de verificación de anuncios, los proxies de datacenter cumplen perfectamente. Son más rápidos y económicos. La única excepción es cuando las redes publicitarias verifican el tipo de conexión y muestran contenido diferente a las IP de datacenter. En ese caso, los proxies ISP resuelven el problema: parecen conexiones domésticas, pero sin límites de tráfico.

¿Qué carga exactamente AdSense a través de un proxy?Visualización geoespecífica

Significa visitar su propio sitio (o cualquier sitio) a través de un proxy desde un país específico para ver qué anuncios de Google AdSense se muestran a los visitantes de esa ubicación. Los editores lo utilizan para comprender su inventario publicitario en distintas geolocalizaciones. Los equipos de arbitraje lo usan para investigar qué ofertas están activas en cada mercado antes de lanzar campañas.

¿Las redes publicitarias bloquearán mis IP de verificación?La rotación ayuda

Es posible, si se realizan demasiadas solicitudes consecutivas desde una misma dirección. La rotación a través de un pool de IP resuelve este problema, ya sea desde su lado o a través del servicio de proxy. Con proxies de datacenter, puede distribuir las solicitudes de manera uniforme entre miles de IP.

¿Es legal la verificación de anuncios?

Sí. Comprobar dónde y cómo aparecen sus propios anuncios es una práctica estándar en la industria. Monitorizar las ubicaciones de anuncios de la competencia desde páginas de acceso público también es legal: usted está viendo el mismo contenido que cualquier visitante habitual.

¿Funciona con plataformas de verificación como DoubleVerify, IAS o MOAT?

Sí. Estas plataformas suelen admitir configuraciones de proxy personalizadas o permiten incorporar datos recopilados a través de tu propia infraestructura. Puedes enrutar tus scripts de verificación a través de las IPs de FineProxy y enviar los resultados — capturas de pantalla, etiquetas de anuncios, URLs de emplazamiento — a los paneles de DoubleVerify, IAS o MOAT mediante sus APIs. Esto resulta especialmente útil cuando necesitas verificaciones geolocalizadas que van más allá de lo que la plataforma cubre por defecto, o cuando deseas una capa independiente de verificación para contrastar con los informes propios de la plataforma.

Guía

Cómo funciona realmente la verificación de anuncios y dónde encajan los proxies

5 min leedEquipo de red FineProxy

Está invirtiendo $10,000 al mes en anuncios de display. El panel indica que las impresiones van en aumento y el CTR parece saludable. Pero, ¿cuánto de ese tráfico corresponde a personas reales que ven sus banners en los lugares correctos?

El fraude publicitario le cuesta a la industria alrededor de 65 000 millones de dólares al año. Granjas de clics, anuncios colocados de forma invisible, bots que simulan ser humanos, sitios web que falsifican su identidad para vender inventario «premium» — los esquemas son variados y evolucionan constantemente. La verificación es la única forma de saber qué está ocurriendo realmente con sus campañas.

El problema fundamental que resuelven los proxies

Las redes publicitarias muestran contenido diferente según quién esté mirando. Un visitante desde Texas ve un conjunto de anuncios, alguien desde Alemania ve otro. Y cuando un servicio de verificación conocido realiza una comprobación, los estafadores pueden detectar la IP y mostrar una página perfectamente limpia en lugar del contenido fraudulento habitual.

Un proxy para verificación de anuncios le permite comprobar la ubicación de los anuncios como si fuera un usuario normal desde cualquier localización. Sin marcas especiales, sin detección: solo una solicitud con apariencia normal desde una ciudad o país específico.

Lo que realmente está verificando

La precisión geográfica es el problema principal. Usted pagó por impresiones en EE. UU., Reino Unido y Canadá. ¿Realmente se están mostrando allí? Sin verificarlo usted mismo desde esas ubicaciones, está confiando en los informes de la propia red publicitaria, lo cual es como preguntarle al zorro si el gallinero está seguro.

Más allá de la geolocalización, está la calidad del emplazamiento. Que el banner de su marca aparezca junto a contenido cuestionable daña su reputación aunque nadie haga clic. La verificación detecta esto antes de que se convierta en un problema de imagen.

Y luego está el fraude en sí: anuncios apilados unos sobre otros de modo que solo uno es visible, banners de un solo píxel que técnicamente se «cargan» pero nadie ve, tráfico de bots que infla los conteos de impresiones. Todo esto consume su presupuesto con cero retorno.

Escalar las verificaciones

Comprobaciones manuales puntuales desde un navegador con un proxy — eso funciona para una campaña pequeña. Pero si ejecuta anuncios en 15 países a través de múltiples redes, necesita automatización. Scripts que carguen páginas a través de proxies desde las geolocalizaciones objetivo, capturen pantallas de las ubicaciones de anuncios y comparen con las creatividades esperadas.

Los proxies de datacenter funcionan muy bien para este tipo de verificación masiva. Se accede a páginas de publicidad a gran escala recopilando datos: esto se asemeja más al scraping que a la gestión de cuentas, por lo que la velocidad y el volumen de las IP de datacenter importan más que aparentar ser un usuario doméstico. Cientos de IP distribuidas en diferentes ubicaciones permiten cubrir todos los mercados objetivo en una sola ejecución.

Para los casos en que la red publicitaria intenta detectar activamente el tráfico de verificación —especialmente con sistemas antifraude sofisticados— los proxies ISP añaden una capa de legitimidad. Parecen conexiones domésticas, pero operan sobre infraestructura de nivel datacenter.

Verificación de AdSense y del lado del editor

Si usted está del lado del editor, querrá saber qué anuncios está sirviendo Google realmente en sus páginas en diferentes países. El mejor proxy para verificar la carga de Adsense es una conexión rápida desde la región objetivo: usted carga su propia página a través de un proxy y ve exactamente lo que ven sus visitantes. Esto ayuda a detectar anunciantes de baja calidad, contenido inapropiado o problemas de segmentación geográfica que afectan sus ingresos.

Los equipos de arbitraje utilizan el mismo enfoque: verificar qué ofertas y anuncios aparecen en geolocalizaciones específicas antes de dirigir tráfico hacia ellas.

Monitorización de anuncios de la competencia

El mejor proxy para verificación de anuncios no se limita a sus propias campañas. Observar qué ejecutan los competidores, qué creatividades prueban y dónde colocan sus anuncios requiere cargar páginas desde las mismas ubicaciones que ellos segmentan, sin ser detectado ni bloqueado. Un pool de proxies dedicados en los mercados clave cubre esta necesidad.

En la práctica, los equipos utilizan esto en escenarios concretos que afectan directamente a la estrategia. Rastrea cómo un competidor rota sus creatividades durante el Black Friday, la vuelta al cole o las temporadas festivas: carga las páginas de los publishers desde las geolocalizaciones objetivo semanalmente y captura los emplazamientos para construir una línea temporal de sus cambios de mensaje. Detecta cuándo un nuevo actor entra en tu mercado observando la aparición de marcas desconocidas en los espacios publicitarios de tus regiones clave; un aumento repentino de la presencia de un nuevo anunciante en Alemania y Francia te indica que se están expandiendo antes de cualquier comunicado de prensa. También puedes comparar la combinación de emplazamientos publicitarios de un competidor entre distintas geolocalizaciones — quizás usan pre-rolls de vídeo en EE. UU. pero se apoyan en display nativo en el sudeste asiático — lo que revela la asignación de presupuesto y las prioridades de canal que puedes aprovechar para perfeccionar tu propio plan de medios.