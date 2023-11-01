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Redes sociales desbloqueadas

Proxies ISP (residenciales) IPv4 para redes sociales: IP dedicadas por cuenta, HTTP/HTTPS/SOCKS5, tráfico ilimitado, compatibles con navegadores antidetect.

Configure su plan →Proxies por 48 horas
Sin límite de tráficoSin tarifas por GB
AMD EPYCHardware de servidor de última generación
Hasta 80 GbpsEnlace ascendente por servidor
REST + MCPAprovisionamiento y gestión mediante API

Configure su Plan proxy.

Cree un plan en torno a su carga de trabajo exacta. Elija el tipo de proxy, ubicaciones, volumen IP, plazo de facturación y soporte opcional UDP: las actualizaciones de precios al instante.

PaísNúmero de PI
Soporte UDP
Desactivado

Añade un 50% al precio del plan base. Funciona a través de SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — para juegos, VoIP y streaming.

¿Varios países en un paquete, IP adicionales para la lista blanca o más conexiones?Configúralo en el panel

Cuatro formas de comprar proxies.
Uno encaja con esta carga de trabajo.

Todas las direcciones de FineProxy usan IPv4. Los proxies de centro de datos, dedicados e ISP permanecen estáticos durante la vigencia del plan; los rotativos cambian con cada solicitud. Los planes estáticos incluyen tráfico ilimitado. La opción resaltada corresponde al caso de uso principal de esta página: ISP.

Centro de datos del paqueteSe vende en bloques, compartidosDedicadoPersonal, de una sola IPRecomendado aquíISPDirecciones estáticas registradas por ISPRotarFacturado en créditos API
Mejor paraBots y seguimiento a volumenPara el trabajo sin una cuenta persistente.Sesiones de cuenta de larga duraciónUna dirección por perfil, usada sólo por usted.Objetivos que juzgan al ASNRegistrado en un proveedor de Internet.Recaudación, no cuentasUn período de sesiones persistente no debería cambiar de dirección.
Personas por direcciónHasta 5La reputación depende en parte de sus vecinos.1 — ustedNadie más lo usa para todo el término.Hasta 5Pool compartido
Confianza en la plataformaEstándarCentro de datos ASNAlto — exclusivoAlta — ISP registradaVaría según el pool
Precio desde$12 / 100 IPs0,12 dólares por dirección, mensual$12 / 100 IPsCompre exactamente lo que necesita.$30 / 100 IPs0,30 dólares por dirección, mensual$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Orden mínima100 IP1 IP100 IPCréditos de 2,5 millones de dólares
Abordar la tenenciaEstático para el términoEstático para el términoEstático para el términoCambios por solicitud
Ancho de bandaSin límite de tráficoSin límite de tráficoSin límite de tráficoCréditosFacturado por pedido, no por gigabyte.
UDP / llamadas de vozAditivo opcionalAditivo opcionalAditivo opcionalNo disponible
ProtocolosHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
Autenticaciónlista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.Clave de API
Ver planesVer planes específicosVer planes ISPVer planes
Recomendado aquí

ISP

Direcciones estáticas registradas por ISP

Mejor para

Objetivos que juzgan al ASNRegistrado en un proveedor de Internet.

Personas por dirección

Hasta 5

Confianza en la plataforma

Alta — ISP registrada

Precio desde

$30 / 100 IPs0,30 dólares por dirección, mensual

Orden mínima

100 IP

Abordar la tenencia

Estático para el término

Ancho de banda

Sin límite de tráfico

UDP / llamadas de voz

Aditivo opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticación

lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.

Ver planes ISP

Centro de datos del paquete

Se vende en bloques, compartidos

Mejor para

Bots y seguimiento a volumenPara el trabajo sin una cuenta persistente.

Personas por dirección

Hasta 5La reputación depende en parte de sus vecinos.

Confianza en la plataforma

EstándarCentro de datos ASN

Precio desde

$12 / 100 IPs0,12 dólares por dirección, mensual

Orden mínima

100 IP

Abordar la tenencia

Estático para el término

Ancho de banda

Sin límite de tráfico

UDP / llamadas de voz

Aditivo opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticación

lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.

Ver planes

Dedicado

Personal, de una sola IP

Mejor para

Sesiones de cuenta de larga duraciónUna dirección por perfil, usada sólo por usted.

Personas por dirección

1 — ustedNadie más lo usa para todo el término.

Confianza en la plataforma

Alto — exclusivo

Precio desde

$12 / 100 IPsCompre exactamente lo que necesita.

Orden mínima

1 IP

Abordar la tenencia

Estático para el término

Ancho de banda

Sin límite de tráfico

UDP / llamadas de voz

Aditivo opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticación

lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.

Ver planes específicos

Rotar

Facturado en créditos API

Mejor para

Recaudación, no cuentasUn período de sesiones persistente no debería cambiar de dirección.

Personas por dirección

Pool compartido

Confianza en la plataforma

Varía según el pool

Precio desde

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Orden mínima

Créditos de 2,5 millones de dólares

Abordar la tenencia

Cambios por solicitud

Ancho de banda

CréditosFacturado por pedido, no por gigabyte.

UDP / llamadas de voz

No disponible

Protocolos

HTTP, SOCKS5

Autenticación

Clave de API

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Proxies por 48 horas

Configura un plan para tu tarea y prueba los proxies en condiciones reales. Paga la configuración elegida durante 48 horas; el precio se calcula durante la configuración.

Proxies por 48 horas

Ubicaciones de proxy superior

Los ocho lugares proxy FineProxy clientes elegir con más frecuencia.

Ver todas las ubicaciones

Conecte una vez.
Entonces, pregunta.

FineProxy ejecuta un nativo Servidor MCP: pegue una URL en su agente y este obtendrá 49 herramientas del panel — compras, renovaciones, rotación de IP, listas blancas, analítica de uso, facturas y soporte. Las mismas operaciones están disponibles mediante una REST API si prefiere escribir usted mismo las llamadas.

Entonces di

  • Comprar 100 IPs ISP estáticas en los EE.UU. para cuentas de redes sociales
  • Añadir 203.0.113.7 a la lista blanca de mi servicio de proxies
  • Exportar mi lista de proxy como JSON
  • Mostrar qué servicios tenían la tasa de error más alta hoy
  • Mostrar el estado y los detalles de facturación de mis servicios proxy
Más información Crear una clave de API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Reinicie Claude después de guardar la configuración. Las 49 herramientas de FineProxy aparecerán en la lista de herramientas disponibles.

Lo que el agente no hará — lo que usted pida

Gastar su dinero

Seis herramientas tocan el equilibrio y las seis necesitan monedero: gaste. Déjelo fuera de la llave y el agente puede ejecutar todo lo demás.wallet:spend

Pagar más de lo cotizado

Cada compra lleva expected_total_cents de la cotización. Un centavo de deriva y la llamada es rechazada, sin nada cargado.espera_total_centros

Cancelar por capricho

Las dos herramientas irreversibles se niegan a funcionar sin confirmar=verdadero. La terminación no puede ocurrir como efecto secundario.

Te cobraré dos veces.

Las llamadas de dinero toman una idempotencia_key. Una reintención después de un tiempo de espera resuelve el mismo cargo, no una segunda.idempotency_key

MCP: 49 herramientas · 9 límites de permisosJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · sin estadoREST API: 49 operaciones · OpenAPI 3.1

Configuración manual

Elija su sistema operativo, navegador o aplicación proxy para una guía de configuración paso a paso.

TODAS LAS INTEGRACIONES

Sistemas

Navegadores

Aplicaciones

Construido para la velocidad.
El tráfico nunca se mide.

FineProxy ha sostenido hasta 500 Mbps en nuestras pruebas estándar de servidor remoto. En el scraping de cargas de trabajo, el límite de tarifas del sitio objetivo, no el proxy, era generalmente el techo.

Método de prueba: 1.973.500 intentos de conexión y pruebas de concurrencia de hasta 96 hilos a través de una IP proxy.

500Mbps

por proxy en pruebas estándar de servidor remoto

99.97%

de conexiones establecidas a lo largo de 1.973.500 solicitudes

96

Hilos concurrentes en una IP sin degradación

0

Límites de ancho de banda: tráfico ilimitado en cada plan

AMD EPYC dedicado

Nuestros propios servidores, sin vecinos de VPS compartidos compitiendo por el puerto.

Subredes propias

Las IPs provienen de rangos que nos mantenemos, no se revenden de otro proveedor.

Enlace ascendente de 80 Gbps

Capacidad de la cabeza por servidor, no es una promesa para una sola sesión proxy.

Nivel III / IV

Centros de datos con energía redundante y refrigeración en nuestras ubicaciones.

Notas de ensayo

El rendimiento real depende de la ruta, destino, condiciones de red y la configuración y el rendimiento del equipo del usuario. Un portátil en una conexión a Internet de 500 Mbps en casa alcanzó aproximadamente 468 Mbps en la práctica, mientras que los servidores remotos alcanzaron hasta 500 Mbps en pruebas estándar. En pruebas excepcionales de servidores de alto rendimiento correctamente configurados en Europa y los Estados Unidos, el rendimiento alcanzó hasta 700 Mbps; este no es un resultado típico por sesión.

Cada reclamo en esta página, en palabras de otra persona.

Comentarios relevantes de los clientes, seleccionados de un grupo de revisión verificado y vinculados de nuevo a su fuente original.

2011servir a proxies desde

Cuentas corrientes

He sido utilizado durante 5+ años y este es un gran proxies para trabajar con el raspado de datos/redes sociales y cualquier otro proyecto de automatización - IPs de rotación rápida, casi todos los proxies no están bloqueados como en otros proveedores, etc. También el servicio de atención al cliente es bastante bueno.

synk.pitNorton Safe Web, El año pasadoTraducido del inglésFuente

He estado usando FineProxy desde hace unas semanas y estoy realmente impresionado. Los proxies son rápidos, estables y fáciles de integrar en mis herramientas. La mayoría las utilizo para gestionar múltiples cuentas y raspados, sin prohibiciones ni ralentizaciones hasta ahora. El apoyo fue rápido para responder cuando tenía una pregunta de configuración. Los precios también son justos, especialmente por la calidad. Definitivamente uno de los proveedores proxy más confiables por ahí.

KendrikDieg, El año pasadoTraducido del inglésFuente

Ubicaciones y existencias

Los servidores proxy son muy buenos y útiles hoy en día, porque hay muchas esferas en las que se pueden implementar. Utilizo el proxy por mucho tiempo. El anonimato en una red me necesita a veces en el trabajo, a veces en los objetivos personales. Mis clientes están en los EE.UU. y debo estar constantemente en relación con ellos. Sería deseable marcar el trabajo de apoyo técnico, los especialistas son buenos, correctamente y respondieron a las preguntas muy rápidamente.

anthony richardPlataforma interna FineProxyTraducido del inglésFuente

Los proxies que venden son muy baratos para la calidad que ofrecen. Son los proxies de mayor calidad que he visto y admiten muchos países. El sitio web es limpio y fácil de entender, y la asistencia es la mejor.

Raidr PROTrustpilot, Hace 2+ añosTraducido del inglésFuente

Tráfico nunca medido

¡Un servicio de proxies estupendo! Tienen diferentes tipos de proxies, incluidos proxies rotativos sin límite de tráfico. Ofrecen precios asequibles y opciones de segmentación geográfica. Es fácil pagar con criptomonedas, PayPal o tarjetas.

Vladimir AkimkinSaasHub, Hace 2+ añosTraducido del inglésFuente

¡Servicio de calidad! Tienen diferentes tipos de proxy, incluyendo los rotativos sin límite de tráfico, precios asequibles y opción de geo-targeting. Varios métodos de pago: cripto, PayPal o tarjetas

Vladimir AkimkinPlataforma interna FineProxyTraducido del inglésFuente

Las críticas se citan en su totalidad. Cuando un cliente ha planteado algo que podríamos responder, nuestra respuesta de la plataforma original se muestra con ella.

Todos los comentarios de clientes
¿Por qué necesito proxies para la gestión de redes sociales?Para aislar cuentas

Las plataformas detectan y suspenden cuentas que parecen estar vinculadas. Al gestionar múltiples cuentas desde una misma ubicación, las direcciones IP compartidas y las huellas digitales del navegador las conectan entre sí. Los proxies otorgan a cada cuenta una IP única y, combinados con navegadores anti-detección, hacen que cada cuenta parezca un usuario independiente en un dispositivo distinto.

¿Puedo usar proxies de datacenter para redes sociales?No recomendado

No recomendado. Las IP de datacenter tienen firmas detectables: respuestas TCP uniformes y huellas TLS que los sistemas anti-bot identifican fácilmente. Los proxies residenciales o móviles usan direcciones reales de ISP que parecen usuarios normales. Para un trabajo serio en redes sociales, los proxies de datacenter causan más problemas de los que resuelven.

¿Cuántas cuentas puedo gestionar con proxies?Sin límite estricto

No existe un límite estricto: las agencias gestionan cientos de cuentas con éxito. La clave es un aislamiento adecuado: un proxy dedicado por cuenta, huellas de navegador únicas y patrones de comportamiento realistas. Sin estas precauciones, incluso unas pocas cuentas pueden quedar vinculadas y ser baneadas.

¿Me ayudará un proxy a acceder a redes sociales en la escuela o el trabajo?

Sí. Los proxies redirigen tu tráfico a través de servidores externos, evitando los bloqueos de la red local. Para acceso simple (sin automatización), cualquier proxy fiable funciona. Configúralo en los ajustes de tu navegador o utiliza una extensión de proxy.

¿Cuál es la diferencia entre proxies residenciales y móviles para redes sociales?Tipo de red

Los proxies residenciales utilizan direcciones de ISP domésticos; los proxies móviles emplean IP de operadores celulares. Los proxies móviles gozan de mayor nivel de confianza en plataformas orientadas al móvil como TikTok e Instagram, ya que replican la forma en que los usuarios reales acceden a estas apps. Los proxies móviles cuestan más, pero ofrecen el menor riesgo detección.

¿Necesito un navegador antidetección o basta con un proxy?Usar ambos

Para gestionar más de unas pocas cuentas, necesitas ambos. Los proxies se encargan del aislamiento de IP, pero las plataformas también rastrean las huellas del navegador. Los navegadores anti-detect crean perfiles de huella únicos para cada cuenta. Usar proxies sin aislamiento de huellas deja las cuentas vinculables a través de las características del navegador.

Guía

Proxy para redes sociales: gestión multicuenta y acceso sin restricciones

6 min leedEquipo de red FineProxy

Las plataformas sociales son cada vez más agresivas a la hora detectar automatización y el uso de múltiples cuentas. Ya sea un especialista en SMM que gestiona cuentas de clientes, una empresa con páginas regionales o alguien que necesita desbloquear redes sociales en una red restringida, el proxy adecuado para redes sociales marca la diferencia entre operaciones fluidas y suspensiones masivas de cuentas.

Por qué las plataformas sociales suspenden cuentas

Todas las plataformas principales —Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn— rastrean múltiples señales para identificar actividad sospechosa:

  • Direcciones IP. Múltiples cuentas iniciando sesión desde la misma IP es la señal de alerta más evidente. Las plataformas asumen que una sola persona no debería necesitar 10 cuentas desde una misma ubicación.
  • Huellas del navegador. El renderizado de Canvas, las fuentes instaladas, los datos de WebGL, la resolución de pantalla, la zona horaria y decenas de otras características del navegador crean una firma única. Misma huella en varias cuentas = cuentas vinculadas.
  • Información del dispositivo. Tipo de sistema operativo, especificaciones de hardware e identificadores de dispositivos móviles. Iniciar sesión en múltiples cuentas desde perfiles de dispositivo idénticos activa la detección.
  • Patrones de comportamiento. Cambiar rápidamente entre cuentas, publicar a intervalos mecánicos o picos repentinos de actividad tras la creación de la cuenta son señales claras de automatización.

Un ejemplo real: una agencia de marketing digital que gestionaba 30 cuentas de Instagram sin el aislamiento adecuado perdió 18 cuentas deshabilitadas en dos semanas. La plataforma identificó las conexiones a través de IPs compartidas y huellas digitales del navegador.

Políticas específicas de cada plataforma

Instagram es relativamente flexible para uso personal: la app admite de forma nativa hasta 5 cuentas. Más allá de eso, o para uso comercial a gran escala, se necesita un aislamiento adecuado.Facebook ahora permite oficialmente «perfiles adicionales» tras años desalentar las cuentas múltiples. Sin embargo, la gestión automatizada o los patrones sospechosos siguen activando restricciones.TikTok permite múltiples cuentas, pero monitoriza intensamente el comportamiento coordinado. Su detección orientada a dispositivos móviles hace que los proxies móviles funcionen mejor aquí que los residenciales de escritorio.LinkedIn estricto con los perfiles falsos y la automatización. Las solicitudes de verificación de cuenta son frecuentes y las suspensiones son más difíciles de apelar.

Cómo elegir el mejor servidor proxy para redes sociales

El mejor servidor proxy para redes sociales en trabajo multicuenta es residencial o móvil — nunca de datacenter.Por qué los datacenter fallan: las IP de datacenter provienen de servidores en la nube con respuestas TCP uniformes y huellas TLS idénticas. Los sistemas anti-bot identifican estas firmas al instante. Puede que superes la página de inicio de sesión, pero la actividad sostenida activará bloqueos.Por qué funcionan los residenciales: los proxies residenciales utilizan direcciones reales asignadas por ISP de hogares reales. Para la plataforma, pareces un usuario normal conectado desde su red doméstica. Sin firmas de servidor uniformes que detectar.Por qué los proxies móviles son ideales para plataformas móviles: TikTok, Instagram y Snapchat son plataformas pensadas para móvil. Los proxies móviles utilizan direcciones IP de operadores celulares, en las que las plataformas confían más. Mayor coste, pero menor riesgo detección.

Configuración para la gestión de múltiples cuentas

La configuración estándar combina proxies con navegadores anti-detección:

  • Un proxy por cuenta. Nunca comparta proxies entre cuentas. Si varias cuentas comparten una IP, las plataformas las vinculan entre sí. Una es baneada y todas caen.
  • Perfiles de navegador únicos. Los navegadores antidetección (Multilogin, GoLogin, AdsPower) crean entornos aislados con huellas digitales distintas para cada cuenta. Canvas, fuentes, zona horaria, user agent diferentes: absolutamente todo.
  • Consistencia geográfica. La ubicación del proxy debe coincidir con el lugar donde se creó la cuenta o donde dice estar. Un «negocio local en Miami» que publica desde una IP alemana levanta sospechas.
  • Calentamiento de cuentas. Las cuentas nuevas necesitan un aumento gradual de actividad. No cree una cuenta y empiece a publicar 50 veces al día de inmediato. Construya un historial como lo haría un usuario real.

Las guías de configuración detalladas para diferentes navegadores y dispositivos se encuentran en Integration Hub.

Desbloqueo de redes sociales en redes restringidas

Las redes escolares, los firewalls corporativos y las restricciones regionales suelen bloquear las plataformas sociales. Un proxy redirige tu tráfico a través de un servidor sin restricciones, evitando estos bloqueos.Para acceder a redes sociales desbloqueadas en estas situaciones:

  • Los proxies web funcionan cuando no es posible instalar software. Introduzca la URL del sitio bloqueado en un sitio web proxy y este obtendrá la página por usted.
  • Las extensiones de proxy para navegador son más cómodas para un uso habitual. Configure la extensión con el host y el puerto de su proxy, y todo el tráfico del navegador se enrutará a través de él.
  • El proxy a nivel de sistema afecta a todas las aplicaciones, incluidas las apps móviles. Configúrelo en los ajustes de red de su dispositivo.
  • Para un simple desbloqueo (no trabajo multicuenta), cualquier proxy fiable sirve. No está realizando miles de solicitudes, así que la detección no es un problema: solo necesita una ruta para sortear el firewall.

Qué hace que FineProxy funcione para redes sociales

FineProxy ofrece proxies residenciales con IP dedicadas, lo que significa que las direcciones asignadas no se comparten con las operaciones de redes sociales de otros clientes. Esta infraestructura está diseñada específicamente para las exigencias del trabajo sostenido en redes sociales, donde la calidad y la consistencia de las IP determinan directamente si las cuentas sobreviven a largo plazo. Esto es lo que implica en la práctica:

  • Sin reputación heredada. Los pools de proxies compartidos implican que la actividad de spam de otro usuario puede hacer que «tu» IP sea marcada antes de que siquiera la utilices. La asignación dedicada de FineProxy garantiza que cada IP llegue limpia, sin historial previo de abuso vinculado a plataformas sociales. Comienzas cada cuenta sobre una base nueva en lugar de heredar las prohibiciones de otro usuario.
  • Acceso consistente e historial de cuenta estable. Las IP dedicadas te permiten construir un historial de cuenta con direcciones consistentes, algo que las plataformas prefieren frente a IP que cambian constantemente. Las redes sociales rastrean la estabilidad de la IP como señal de confianza: las cuentas que mantienen la misma IP durante semanas y meses desarrollan una reputación más sólida. Las IP rotativas pueden funcionar para scraping, pero para cuentas de redes sociales que necesitan madurar y crecer, la consistencia es innegociable.
  • Ancho de banda ilimitado para flujos de trabajo con alto consumo de medios. El trabajo en redes sociales implica imágenes, vídeos, stories, reels y contenido en streaming, todo lo cual consume una cantidad significativa de datos. Los límites de tráfico interrumpen los flujos de trabajo en los peores momentos, como a mitad de una subida o durante lotes de publicaciones programadas. El tráfico ilimitado de FineProxy te permite ejecutar campañas contenido pesado, monitorizar feeds y subir medios en decenas de cuentas sin preocuparte por alcanzar límites de datos o sufrir throttling.