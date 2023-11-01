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Redes sociais desbloqueadas

Proxies IPv4 ISP (residenciais) para redes sociais: IPs dedicados por conta, HTTP/HTTPS/SOCKS5, tráfego ilimitado, compatíveis com navegadores antidetecção.

Configure seu plano →Proxies por 48 horas
Sem mediçãoSem cobrança por GB
AMD EPYCHardware de servidor de última geração
Até 80 GbpsUplink por servidor
REST + MCPProvisione e gerencie por API

Monte seu plano de proxy.

Monte um plano para sua carga de trabalho exata. Escolha o tipo de proxy, as localizações, a quantidade de IPs, o período de cobrança e o suporte UDP opcional — o preço é atualizado na hora.

PaísQuantidade de IPs
Suporte UDP
Desativado

Acrescenta 50% ao preço-base do plano. Funciona por SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — para jogos, VoIP e streaming.

Vários países em um pacote, IPs extras na lista de permissões ou mais conexões?Configure no painel

Quatro maneiras de comprar proxies.
Uma delas atende a esta carga de trabalho.

Todos os endereços da FineProxy usam IPv4. Os proxies de datacenter, dedicados e ISP permanecem estáticos durante o período do plano; os proxies rotativos mudam a cada solicitação. Os planos estáticos incluem tráfego ilimitado. A opção destacada corresponde ao principal caso de uso desta página: ISP.

Pacote de datacenterVendido em blocos, compartilhadoDedicadoPessoal, a partir de um único IPRecomendado aquiISPEndereços estáticos registrados por ISPRotativoCobrado em créditos de API
Ideal paraBots e monitoramento em escalaPara tarefas sem uma conta persistente.Sessões de conta de longa duraçãoUm endereço por perfil, usado somente por você.Destinos que avaliam o ASNRegistrado em um provedor de internet.Coleta, não contasUma sessão persistente não deve mudar de endereço.
Usuários por endereçoAté 5A reputação depende em parte dos outros usuários da rede.1 — vocêNinguém mais o utiliza durante todo o período.Até 5Pool compartilhado
Confiança da plataformaPadrãoASN de datacenterAlta — exclusivoAlta — registrado por ISPVaria conforme o pool
Preço a partir de$12 / 100 IPsUS$ 0,12 por endereço, por mês$12 / 100 IPsCompre exatamente o que precisa.$30 / 100 IPsUS$ 0,30 por endereço, por mês$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Pedido mínimo100 IPs1 IP100 IPs2,5 milhões de créditos
Permanência do endereçoEstático durante o períodoEstático durante o períodoEstático durante o períodoMuda a cada solicitação
Largura de bandaSem mediçãoSem mediçãoSem mediçãoCréditosCobrado por solicitação, não por gigabyte.
UDP / chamadas de vozAdicional opcionalAdicional opcionalAdicional opcionalIndisponível
ProtocolosHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutenticaçãoLista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.Chave de API
Ver planosVer planos dedicadosVer planos ISPVer planos
Recomendado aqui

ISP

Endereços estáticos registrados por ISP

Ideal para

Destinos que avaliam o ASNRegistrado em um provedor de internet.

Usuários por endereço

Até 5

Confiança da plataforma

Alta — registrado por ISP

Preço a partir de

$30 / 100 IPsUS$ 0,30 por endereço, por mês

Pedido mínimo

100 IPs

Permanência do endereço

Estático durante o período

Largura de banda

Sem medição

UDP / chamadas de voz

Adicional opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticação

Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.

Ver planos ISP

Pacote de datacenter

Vendido em blocos, compartilhado

Ideal para

Bots e monitoramento em escalaPara tarefas sem uma conta persistente.

Usuários por endereço

Até 5A reputação depende em parte dos outros usuários da rede.

Confiança da plataforma

PadrãoASN de datacenter

Preço a partir de

$12 / 100 IPsUS$ 0,12 por endereço, por mês

Pedido mínimo

100 IPs

Permanência do endereço

Estático durante o período

Largura de banda

Sem medição

UDP / chamadas de voz

Adicional opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticação

Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.

Ver planos

Dedicado

Pessoal, a partir de um único IP

Ideal para

Sessões de conta de longa duraçãoUm endereço por perfil, usado somente por você.

Usuários por endereço

1 — vocêNinguém mais o utiliza durante todo o período.

Confiança da plataforma

Alta — exclusivo

Preço a partir de

$12 / 100 IPsCompre exatamente o que precisa.

Pedido mínimo

1 IP

Permanência do endereço

Estático durante o período

Largura de banda

Sem medição

UDP / chamadas de voz

Adicional opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticação

Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.

Ver planos dedicados

Rotativo

Cobrado em créditos de API

Ideal para

Coleta, não contasUma sessão persistente não deve mudar de endereço.

Usuários por endereço

Pool compartilhado

Confiança da plataforma

Varia conforme o pool

Preço a partir de

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Pedido mínimo

2,5 milhões de créditos

Permanência do endereço

Muda a cada solicitação

Largura de banda

CréditosCobrado por solicitação, não por gigabyte.

UDP / chamadas de voz

Indisponível

Protocolos

HTTP, SOCKS5

Autenticação

Chave de API

Ver planos

Proxies por 48 horas

Monte um plano para sua tarefa e teste os proxies em condições reais. Pague pela configuração escolhida por 48 horas — o preço é calculado durante a configuração.

Proxies por 48 horas

Principais localizações de proxy

As oito localizações de proxy mais escolhidas pelos clientes da FineProxy.

Ver todas as localizações

Conecte uma vez.
Depois, basta pedir.

A FineProxy oferece um Servidor MCP: cole uma URL no seu agente e ele receberá 49 ferramentas do painel — compras, renovações, rotação de IP, listas de permitidos, análise de uso, faturas e suporte. As mesmas operações estão disponíveis por uma REST API se preferir escrever as chamadas por conta própria.

Depois, basta dizer

  • Compre 100 IPs ISP estáticos em os Estados Unidos para contas de redes sociais
  • Adicione à lista de IPs permitidos 203.0.113.7 para meu serviço de proxy
  • Exporte meu lista de proxies como JSON
  • Mostre quais serviços tiveram a maior taxa de erro hoje
  • Mostre o status e detalhes de cobrança para meu serviços de proxy
Saiba mais Crie uma chave de API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Reinicie o Claude depois de salvar a configuração. As 49 ferramentas da FineProxy aparecerão na lista de ferramentas disponíveis.

O que o agente não fará — não importa o que você peça

Gastar seu dinheiro

Seis ferramentas afetam o saldo e todas precisam de wallet:spend. Não conceda esse escopo à chave e o agente poderá executar todo o restante.

Pagar mais que o valor cotado

Cada compra inclui o expected_total_cents da cotação. Se houver diferença de um centavo, a chamada é rejeitada e nada é cobrado.

Cancelar por impulso

As duas ferramentas irreversíveis não funcionam sem confirm=true. O encerramento não pode ocorrer como efeito colateral.

Cobrar duas vezes

Chamadas financeiras usam uma idempotency_key. Uma nova tentativa após timeout liquida a mesma cobrança, não uma segunda.

MCP: 49 ferramentas · 9 escopos de permissãoJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · sem estadoAPI REST: 49 operações · OpenAPI 3.1

Configuração manual

Escolha seu sistema operacional, navegador ou aplicativo de proxy para ver um guia de configuração passo a passo.

TODAS AS INTEGRAÇÕES

Sistemas

Navegadores

Aplicativos

Criado para velocidade.
O tráfego nunca é medido.

A FineProxy manteve até 500 Mbps em nossos testes padrão com servidores remotos. Em cargas de scraping, o limite geralmente era a taxa do site de destino, não o proxy.

Método de teste: 1.973.500 tentativas de conexão, além de testes simultâneos de até 96 threads por um único IP de proxy.

500 Mbps

por proxy em testes padrão com servidores remotos

99.97%

das conexões estabelecidas em 1.973.500 solicitações

96

threads simultâneas em um IP sem perda de desempenho

0

limites de largura de banda — tráfego ilimitado em todos os planos

AMD EPYC dedicado

Nossos próprios servidores, sem vizinhos em VPS compartilhada disputando a porta.

Sub-redes próprias

Os IPs vêm de faixas que possuímos, não são revendidos de outro provedor.

Uplink de 80 Gbps

Margem de capacidade por servidor — não é uma promessa para uma única sessão de proxy.

Tier III / IV

Datacenters com energia e refrigeração redundantes em nossas localizações.

Observações do teste

A vazão real depende da rota, do destino, das condições de rede e da configuração e desempenho do equipamento do usuário. Um notebook em uma conexão doméstica de 500 Mbps atingiu cerca de 468 Mbps na prática, enquanto servidores remotos chegaram a 500 Mbps em testes padrão. Em testes excepcionais com servidores de alto desempenho configurados corretamente na Europa e nos EUA, a vazão chegou a 700 Mbps; esse não é um resultado típico por sessão.

Cada afirmação nesta página, nas palavras de outros clientes.

Opiniões relevantes de clientes, selecionadas de um pool de avaliações verificadas e vinculadas à fonte original.

2011fornecendo proxies desde

Contas em operação

Eu tenho sido usado por mais de 5 anos e este é um grande proxys para trabalhar com o raspamento de dados / redes sociais e quaisquer outros projetos de automação - IPs rotativos rápidos, quase todos os proxys não são bloqueados como em outros fornecedores etc. também o suporte ao cliente é bastante bom.

synk.pitNorton Safe Web, Ano passadoTraduzido do inglêsFonte

Eu tenho usado Fineproxy por algumas semanas e eu estou realmente impressionado. Os proxies são rápidos, estáveis e fáceis de integrar em minhas ferramentas. Eu uso principalmente para gerenciar várias contas e raspamento — sem proibições ou abrandamentos até agora. O suporte foi rápido para responder quando eu tive uma pergunta de configuração. Os preços são justos também, especialmente para a qualidade. Definitivamente um dos provedores de proxy mais confiáveis lá fora.

KendrikDieg, Ano passadoTraduzido do inglêsFonte

Localizações e estoque

Os servidores de proxy são muito bons e úteis hoje em dia, porque há muitas esferas que podem ser implementadas em. Eu uso proxy por um longo tempo. O anonimato em uma rede precisa de mim às vezes no trabalho, às vezes nos objetivos pessoais. Meus clientes estão nos EUA e eu devo estar constantemente em conexão com eles. Seria desejável marcar o trabalho de suporte técnico, especialistas são bons, corretamente e responderam perguntas muito rapidamente.

anthony richardPlataforma interna da FineProxyTraduzido do inglêsFonte

Os proxies que vendem são muito baratos tendo em conta a sua qualidade. São os proxies de maior qualidade que já vi e suportam muitos países. O site é simples e fácil de compreender, e o apoio é o melhor.

Raidr PROTrustpilot, Há mais de 2 anosTraduzido do inglêsFonte

Tráfego nunca medido

Excelente serviço de proxies! Têm diferentes tipos de proxies, incluindo proxies rotativos sem limite de tráfego. Os preços são acessíveis e existem opções de segmentação geográfica. É fácil pagar com criptomoedas, PayPal ou cartões.

Vladimir AkimkinSaasHub, Há mais de 2 anosTraduzido do inglêsFonte

Serviço de qualidade! Eles têm diferentes tipos de proxy, incluindo rotações sem limite de tráfego, preços acessíveis e opção de geo-targeting. Vários métodos de pagamento: cripto, PayPal ou cartões

Vladimir AkimkinPlataforma interna da FineProxyTraduzido do inglêsFonte

As avaliações são citadas na íntegra. Quando um cliente levantou uma questão que podíamos responder, nossa resposta na plataforma original é exibida junto.

Todas as avaliações de clientes
Por que preciso de proxies para gerenciamento de mídias sociais?As plataformas detectam

As plataformas detectam e banem contas que parecem estar conectadas. Ao gerenciar múltiplas contas de um mesmo local, endereços IP compartilhados e fingerprints do navegador as vinculam entre si. Proxies atribuem a cada conta um IP único e, combinados com navegadores anti-detect, fazem cada conta parecer um usuário diferente em um dispositivo diferente.

Posso usar proxies de datacenter para redes sociais?Não recomendado

Não recomendado. IPs de datacenter possuem assinaturas detectáveis — respostas TCP uniformes e fingerprints TLS que sistemas anti-bot identificam facilmente. Proxies residenciais ou móveis usam endereços reais de ISPs que se parecem com usuários comuns. Para trabalho sério com mídias sociais, proxies de datacenter causam mais problemas do que resolvem.

Quantas contas posso gerenciar com proxies?Não há um

Não há um limite rígido — agências gerenciam centenas de contas com sucesso. O segredo é o isolamento adequado: um proxy dedicado por conta, fingerprints de navegador únicos e padrões de comportamento realistas. Sem essas precauções, até poucas contas podem ser vinculadas e banidas.

Um proxy pode me ajudar a acessar redes sociais na escola ou no trabalho?Sim

Sim. Proxies roteiam seu tráfego por servidores externos, contornando bloqueios da rede local. Para acesso simples (sem automação), qualquer proxy confiável funciona. Configure no seu navegador ou use uma extensão de proxy.

Qual é a diferença entre proxies residenciais e proxies móveis para redes sociais?Proxies residenciais

Proxies residenciais usam endereços de ISPs domésticos; proxies móveis usam IPs de operadoras de celular. Proxies móveis têm níveis de confiança mais altos em plataformas mobile-first como TikTok e Instagram porque correspondem à forma como usuários reais acessam esses aplicativos. Proxies móveis custam mais, mas oferecem o menor risco de detecção.

Preciso de um navegador anti-detect ou um proxy é suficiente?Para gerenciar

Para gerenciar mais do que algumas contas, você precisa de ambos. Proxies cuidam do isolamento de IP, mas as plataformas também rastreiam fingerprints do navegador. Navegadores antidetecção criam perfis de fingerprint únicos para cada conta. Usar proxies sem isolamento de fingerprint ainda deixa as contas vinculáveis por meio das características do navegador.

Guia

Proxy para mídias sociais: gestão de múltiplas contas e acesso

6 min de leituraEquipe de rede da FineProxy

As plataformas sociais estão cada vez mais agressivas na detecção de automação e uso de múltiplas contas. Seja você um especialista em SMM gerenciando contas de clientes, uma empresa administrando páginas regionais ou alguém que precisa desbloquear redes sociais em uma rede restrita, o proxy certo para mídias sociais faz a diferença entre operações tranquilas e suspensões em massa de contas.

Por que plataformas sociais banem contas

Todas as grandes plataformas — Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn — rastreiam múltiplos sinais para identificar atividades suspeitas:

  • Endereços IP. Múltiplas contas fazendo login a partir do mesmo IP é o sinal de alerta mais óbvio. As plataformas assumem que uma pessoa não precisa de 10 contas em uma mesma localização.
  • Fingerprints do navegador. Renderização de canvas, fontes instaladas, dados WebGL, resolução de tela, fuso horário e dezenas de outras características do navegador criam uma assinatura única. Mesmo fingerprint em várias contas = contas vinculadas.
  • Informações do dispositivo. Tipo de SO, especificações de hardware e IDs de dispositivos móveis. Fazer login em múltiplas contas com perfis de dispositivo idênticos aciona a detecção.
  • Padrões comportamentais. Alternância rápida entre contas, postagens em intervalos mecânicos ou picos repentinos de atividade logo após a criação da conta — tudo isso sinaliza automação.

Um exemplo real: uma agência de marketing digital que gerenciava 30 contas do Instagram sem isolamento adequado teve 18 contas desativadas em duas semanas. A plataforma identificou as conexões através de IPs compartilhados e fingerprints do navegador.

Políticas específicas por plataforma

O Instagram é relativamente flexível para uso pessoal — o app suporta nativamente até 5 contas. Além disso, ou para uso comercial em escala, você precisa de isolamento adequado.O Facebook agora permite oficialmente "perfis extras" após anos desencorajando múltiplas contas. Mas o gerenciamento automatizado ou padrões suspeitos ainda acionam restrições.O TikTok permite múltiplas contas, mas monitora intensamente comportamentos coordenados. A detecção é focada em dispositivos móveis, o que significa que proxies móveis funcionam melhor aqui do que proxies residenciais desktop.O LinkedIn é rigoroso com perfis falsos e automação. Solicitações de verificação de conta são frequentes, e os banimentos são mais difíceis de reverter.

Escolhendo o melhor servidor proxy para redes sociais

O melhor servidor proxy para mídias sociais em trabalho com múltiplas contas é residencial ou móvel — nunca datacenter.Por que datacenter falha: IPs de datacenter vêm de servidores em nuvem com respostas TCP uniformes e fingerprints TLS padronizados. Sistemas anti-bot identificam essas assinaturas instantaneamente. Você pode até passar pela página de login, mas atividade contínua vai acionar bloqueios.Por que proxies residenciais funcionam: proxies residenciais usam endereços reais atribuídos por ISPs de residências reais. Para a plataforma, você parece um usuário comum na rede doméstica. Sem assinaturas uniformes de servidor para detectar.Por que o proxy móvel é o melhor para plataformas mobile: TikTok, Instagram e Snapchat são plataformas mobile-first. Proxies móveis usam endereços IP de operadoras de celular, que são os mais confiáveis para as plataformas. O custo é mais alto, mas o risco de detecção é o mais baixo.

Configuração para gestão de múltiplas contas

A configuração padrão combina proxies com navegadores antidetecção:

  • Um proxy por conta. Nunca compartilhe proxies entre contas. Se as contas compartilharem um IP, as plataformas as vinculam. Uma é banida, todas são banidas.
  • Perfis de navegador únicos. Navegadores anti-detect (Multilogin, GoLogin, AdsPower) criam ambientes isolados com fingerprints diferentes para cada conta. Canvas, fontes, fuso horário, user agent diferentes — tudo.
  • Consistência geográfica. Combine a localização do proxy com o local onde a conta foi criada ou alega estar. Um «negócio local em Miami» postando a partir de um IP alemão levanta alertas.
  • Aquecimento de conta. Contas novas precisam de aumentos graduais de atividade. Não crie uma conta e comece imediatamente a postar 50 vezes por dia. Construa um histórico como um usuário real faria.

Guias detalhados de configuração para diferentes navegadores e dispositivos estão disponíveis no Integration Hub.

Desbloqueando mídias sociais em redes restritas

Redes escolares, firewalls corporativos e restrições regionais frequentemente bloqueiam plataformas sociais. Um proxy roteia seu tráfego por um servidor sem restrições, contornando esses bloqueios.Para acessar mídias sociais desbloqueadas nessas situações:

  • Web proxies funcionam quando você não pode instalar software. Insira a URL do site bloqueado em um site de proxy e ele carrega a página para você.
  • Extensões de proxy para navegador são mais convenientes para uso regular. Configure a extensão com o host e a porta do seu proxy, e todo o tráfego do navegador será roteado por ele.
  • Proxy em nível de sistema afeta todos os aplicativos, incluindo apps mobile. Configure nas configurações de rede do seu dispositivo.
  • Para desbloqueio simples (não gestão de múltiplas contas), qualquer proxy confiável funciona. Você não está fazendo milhares de requisições, então a detecção não é uma preocupação — você só precisa de um caminho para contornar o firewall.

O que faz a FineProxy funcionar para mídias sociais

A FineProxy oferece proxies residenciais com IPs dedicados — o que significa que os endereços atribuídos a você não são compartilhados com as operações de mídias sociais de outros clientes. Essa infraestrutura foi construída especificamente para as exigências de um trabalho contínuo com redes sociais, onde a qualidade e a consistência do IP determinam diretamente se as contas sobrevivem a longo prazo. Veja o que isso significa na prática:

  • Sem reputação herdada. Pools de proxies compartilhados significam que a atividade de spam de outra pessoa pode fazer «seu» IP ser sinalizado antes mesmo de você usá-lo. A alocação dedicada da FineProxy garante que cada IP chegue limpo, sem histórico de abuso vinculado a plataformas sociais. Você inicia cada conta em uma base nova, em vez de herdar os banimentos de outra pessoa.
  • Acesso consistente e histórico de conta. IPs dedicados permitem construir um histórico de conta em endereços consistentes, algo que as plataformas preferem em vez de IPs que mudam constantemente. Redes sociais monitoram a estabilidade do IP como sinal de confiança — contas que mantêm o mesmo IP ao longo de semanas e meses desenvolvem uma reputação mais sólida. IPs rotativos podem funcionar para scraping, mas para contas de mídias sociais que precisam amadurecer e crescer, a consistência é inegociável.
  • Largura de banda ilimitada para fluxos de trabalho com uso intenso de mídia. O trabalho com redes sociais envolve imagens, vídeos, stories, reels e conteúdo de streaming — tudo isso consome um volume significativo de dados. Limites de tráfego interrompem os fluxos de trabalho nos piores momentos, como no meio de um upload ou durante lotes de postagens agendadas. O tráfego ilimitado da FineProxy permite que você execute campanhas com conteúdo pesado, monitore feeds e faça upload de mídia em dezenas de contas sem se preocupar em atingir limites de dados ou sofrer throttling.