Engelsiz sosyal medya

Sosyal platformlar, otomasyon ve çoklu hesap kullanımını tespit etme konusunda giderek daha agresif hâle gelmektedir. İster müşteri hesaplarını yöneten bir SMM uzmanı olun, ister bölgesel sayfalar işleten bir işletme, ister kısıtlı bir ağda sosyal medya engelini aşmanız gereken bir kullanıcı — sosyal medya için doğru proxy, sorunsuz operasyonlar ile toplu hesap askıya almaları arasındaki farkı belirler.

Sosyal platformlar hesapları neden yasaklar

Platforma özel politikalar

Instagram kişisel kullanım için nispeten hoşgörülüdür — uygulama doğal olarak 5 hesaba kadar destekler. Bunun üzerinde veya büyük çaplı iş kullanımı için doğru izolasyona ihtiyacınız vardır.Facebook, yıllarca çoklu hesap kullanımını engelledikten sonra artık resmi olarak "ek profillere" izin vermektedir. Ancak otomatik yönetim veya şüpheli kalıplar hâlâ kısıtlamalara yol açabilir.TikTok birden fazla hesaba izin verir ancak koordineli davranışları sıkı bir şekilde izler. Mobil odaklı algılama sistemi, burada mobil proxy'lerin masaüstü konut proxy'lerinden çok daha iyi çalışması anlamına gelir.LinkedIn sahte profiller ve otomasyona karşı katı kurallar uygular. Hesap doğrulama talepleri sık yaşanır ve yasaklara itiraz etmek oldukça zordur.

En iyi sosyal medya proxy sunucusunu seçme

Çoklu hesap çalışmaları için en iyi sosyal medya proxy sunucusu konut veya mobil proxy'dir — asla veri merkezi proxy değildir.Veri merkezi proxy'leri neden başarısız olur: veri merkezi IP'leri, tek tip TCP yanıtları ve TLS parmak izleri olan bulut sunucularından gelir. Anti-bot sistemleri bu imzaları anında tespit edebilir. Giriş sayfasını geçebilirsiniz, ancak sürekli etkinlik engellemeleri tetikleyecektir.Konut proxy'leri neden işe yarar: konut proxy'leri, gerçek evlere atanmış ISP IP adreslerini kullanır. Platform açısından, ev bağlantısından internete giren sıradan bir kullanıcı gibi görünürsünüz. Algılanacak tek tip sunucu imzası yoktur.Mobil platformlar için mobil proxy neden en iyi seçimdir: TikTok, Instagram ve Snapchat mobil öncelikli platformlardır. Mobil proxy'ler, platformların en çok güvendiği mobil operatör IP adreslerini kullanır. Maliyeti daha yüksektir, ancak tespit riski en düşüktür.