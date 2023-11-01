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Engelsiz sosyal medya

Sosyal medya için ISP (konut) IPv4 proxy'leri: her hesap için özel IP, HTTP/HTTPS/SOCKS5, sınırsız trafik, anti-detect tarayıcı desteği.

Planınızı yapılandırın →48 saatlik proxy’ler
KotasızGB başına ücret yok
AMD EPYCEn yeni nesil sunucu donanımı
80 Gbps'ye kadarSunucu başına uplink
REST + MCPAPI ile sağlayın ve yönetin

Proxy planınızı oluşturun.

Tam iş yükünüze göre bir plan oluşturun. Proxy türünü, konumları, IP hacmini, fatura dönemini ve isteğe bağlı UDP desteğini seçin—fiyat anında güncellenir.

ÜlkeIP sayısı
UDP desteği
Kapalı

Temel plan fiyatına 50% ekler. SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) üzerinden çalışır — oyun, VoIP ve yayın için.

Tek pakette birden fazla ülke, ek beyaz liste IP’leri veya bağlantılar mı gerekiyor?Kontrol panelinde oluşturun

Proxy satın almanın dört yolu.
Biri bu iş yüküne uyar.

Tüm FineProxy adresleri IPv4 kullanır. Veri merkezi, özel ve ISP proxy’leri plan süresi boyunca statik kalır; dönüşümlü proxy’ler her istekte değişir. Statik planlara sınırsız trafik dahildir. Vurgulanan seçenek bu sayfanın birincil kullanım alanına uyar: ISP.

Paket veri merkeziBloklar halinde satılır, paylaşımlıÖzelKişisel, tek bir IP'denBurada önerilirISPStatik, ISP'ye kayıtlı adreslerDönenAPI kredisiyle faturalandırılır
En uygunYüksek hacimli botlar ve izlemeKalıcı hesap olmadan çalışma için.Uzun ömürlü hesap oturumlarıProfil başına bir adres, yalnızca sizin kullanımınızda.ASN'yi değerlendiren hedeflerBir internet sağlayıcısına kayıtlı.Toplama, hesap değilKalıcı oturum adresi değiştirmemeli.
Adres başına kişiEn fazla 5İtibar kısmen komşularınıza bağlıdır.1 — sizTüm süre boyunca başka kimse kullanmaz.En fazla 5Paylaşımlı havuz
Platform güveniStandartVeri merkezi ASNYüksek — özel kullanımYüksek — ISP kayıtlıHavuza göre değişir
Başlangıç fiyatı$12 / 100 IPs$0.12 adres başına, aylık$12 / 100 IPsTam ihtiyacınız olanı satın alın.$30 / 100 IPs$0.30 adres başına, aylık$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimum sipariş100 IP1 IP100 IP2.5M kredi
Adres süresiDönem boyunca statikDönem boyunca statikDönem boyunca statikİstekte değişir
Bant genişliğiKotasızKotasızKotasızKredilerGigabayt değil, istek başına faturalandırılır.
UDP / sesli aramalarİsteğe bağlı eklentiİsteğe bağlı eklentiİsteğe bağlı eklentiKullanılamaz
ProtokollerHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
Kimlik doğrulamaİzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.API anahtarı
Planları görüntüleyinÖzel proxy planlarını görüntüleyinISP planlarını görüntüleyinPlanları görüntüleyin
Burada önerilir

ISP

Statik, ISP'ye kayıtlı adresler

En uygun

ASN'yi değerlendiren hedeflerBir internet sağlayıcısına kayıtlı.

Adres başına kişi

En fazla 5

Platform güveni

Yüksek — ISP kayıtlı

Başlangıç fiyatı

$30 / 100 IPs$0.30 adres başına, aylık

Minimum sipariş

100 IP

Adres süresi

Dönem boyunca statik

Bant genişliği

Kotasız

UDP / sesli aramalar

İsteğe bağlı eklenti

Protokoller

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Kimlik doğrulama

İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.

ISP planlarını görüntüleyin

Paket veri merkezi

Bloklar halinde satılır, paylaşımlı

En uygun

Yüksek hacimli botlar ve izlemeKalıcı hesap olmadan çalışma için.

Adres başına kişi

En fazla 5İtibar kısmen komşularınıza bağlıdır.

Platform güveni

StandartVeri merkezi ASN

Başlangıç fiyatı

$12 / 100 IPs$0.12 adres başına, aylık

Minimum sipariş

100 IP

Adres süresi

Dönem boyunca statik

Bant genişliği

Kotasız

UDP / sesli aramalar

İsteğe bağlı eklenti

Protokoller

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Kimlik doğrulama

İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.

Planları görüntüleyin

Özel

Kişisel, tek bir IP'den

En uygun

Uzun ömürlü hesap oturumlarıProfil başına bir adres, yalnızca sizin kullanımınızda.

Adres başına kişi

1 — sizTüm süre boyunca başka kimse kullanmaz.

Platform güveni

Yüksek — özel kullanım

Başlangıç fiyatı

$12 / 100 IPsTam ihtiyacınız olanı satın alın.

Minimum sipariş

1 IP

Adres süresi

Dönem boyunca statik

Bant genişliği

Kotasız

UDP / sesli aramalar

İsteğe bağlı eklenti

Protokoller

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Kimlik doğrulama

İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.

Özel proxy planlarını görüntüleyin

Dönen

API kredisiyle faturalandırılır

En uygun

Toplama, hesap değilKalıcı oturum adresi değiştirmemeli.

Adres başına kişi

Paylaşımlı havuz

Platform güveni

Havuza göre değişir

Başlangıç fiyatı

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimum sipariş

2.5M kredi

Adres süresi

İstekte değişir

Bant genişliği

KredilerGigabayt değil, istek başına faturalandırılır.

UDP / sesli aramalar

Kullanılamaz

Protokoller

HTTP, SOCKS5

Kimlik doğrulama

API anahtarı

Planları görüntüleyin

48 saatlik proxy’ler

Görevinize uygun bir plan oluşturun ve proxy’leri gerçek kullanımda test edin. Seçtiğiniz yapılandırma için 48 saatlik ödeme yapın; fiyat kurulum sırasında hesaplanır.

48 saatlik proxy’ler

Öne çıkan proxy konumları

FineProxy müşterilerinin en sık seçtiği sekiz proxy konumu.

Tüm konumları görüntüleyin

Bir kez bağlanın.
Sonra sorun yeter.

FineProxy yerel bir MCP sunucusu: aracınıza tek bir URL yapıştırın, 49 kontrol paneli aracı kazansın — satın alma, yenilemeler, IP rotasyonu, izin verilen IP listeleri, kullanım analitikleri, faturalar ve destek. Aynı işlemler bir REST API çağrıları kendiniz yazmayı tercih ediyorsanız.

Sonra şöyle deyin

  • Sosyal medya hesapları için ABD'de 100 statik ISP IP'si satın alın
  • Proxy hizmetim için 203.0.113.7 adresini izin verilen IP listesine ekleyin
  • Proxy listemi JSON olarak dışa aktarın
  • Bugün en yüksek hata oranına sahip hizmetleri görüntüleyin
  • Proxy hizmetlerimin durumunu ve fatura ayrıntılarını görüntüleyin
Daha fazla bilgi API anahtarı oluşturun
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Yapılandırmayı kaydettikten sonra Claude'u yeniden başlatın. FineProxy'nin 49 aracı ardından kullanılabilir araç listesinde görünür.

Ajanın yapmayacağı şeyler — ne isterseniz isteyin

Paranızı harcamak

Altı araç bakiyeye dokunur ve altısının da wallet:spend izni gerekir. Bunu anahtardan çıkarırsanız ajan diğer her şeyi çalıştırabilir.

Teklif edilenden fazla ödeme

Her satın alma, teklifteki expected_total_cents değerini taşır. Bir sent sapma olursa çağrı reddedilir ve hiçbir ücret alınmaz.

Keyfi iptal

Geri alınamaz iki araç, confirm=true olmadan çalışmayı reddeder. Sonlandırma yan etki olarak gerçekleşemez.

Çift tahsilat

Para hareketi çağrıları bir idempotency_key ister. Zaman aşımından sonraki yeniden deneme aynı tahsilatı sonuçlandırır, ikincisini değil.

MCP: 49 araç · 9 izin kapsamıJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · durumsuzREST API: 49 işlem · OpenAPI 3.1

Manuel kurulum

Adım adım kurulum rehberi için işletim sisteminizi, tarayıcınızı veya proxy uygulamanızı seçin.

TÜM ENTEGRASYONLAR

Sistemler

Tarayıcılar

Uygulamalar

Hız için tasarlandı.
Trafik asla ölçülmez.

FineProxy, standart uzak sunucu testlerimizde 500 Mbps'ye kadar çıktı. Web veri kazıma iş yüklerinde tavan genellikle hedef sitenin hız limitiydi—proxy'nin değil.

Test yöntemi: 1,973,500 bağlantı denemesi artı tek bir proxy IP üzerinden 96 iş parçacığına kadar eşzamanlı çalıştırmalar.

500 Mbps

standart uzak sunucu testlerinde proxy başına

99.97%

oranında bağlantı 1,973,500 istekte kuruldu

96

tek IP'de performans kaybı olmadan eşzamanlı iş parçacığı

0

bant genişliği limiti — her planda sınırsız trafik

Özel AMD EPYC

Kendi sunucularımız; bağlantı noktası için yarışan paylaşımlı VPS komşusu yok.

Kendi alt ağlarımız

IP'ler başka bir sağlayıcıdan yeniden satılmaz; kendi elimizdeki aralıklardan gelir.

80 Gbps uplink

Sunucu başına kapasite payı—tek bir proxy oturumu için taahhüt değil.

Tier III / IV

Konumlarımızda yedekli güç ve soğutmalı veri merkezleri.

Test notları

Gerçek aktarım hızı rota, hedef, ağ koşulları ile kullanıcının ekipman yapılandırması ve performansına bağlıdır. 500 Mbps ev interneti kullanan bir dizüstü bilgisayar uygulamada yaklaşık 468 Mbps'ye ulaşırken, uzak sunucular standart testlerde 500 Mbps'ye kadar çıktı. Avrupa ve ABD'de doğru yapılandırılmış yüksek performanslı sunuculardaki istisnai testlerde aktarım 700 Mbps'ye kadar çıktı; bu, oturum başına tipik bir sonuç değildir.

Bu sayfadaki her iddia, başkalarının sözleriyle.

Tek bir doğrulanmış yorum havuzundan seçilmiş, özgün kaynağına bağlı ilgili müşteri geri bildirimleri.

2011yılından beri proxy hizmeti

Hesap çalıştırma

5 yılı aşkın süredir kullanıyorum; veri kazıma, sosyal ağlar ve diğer tüm otomasyon projelerinde çalışmak için harika proxy’ler sunuyor: hızlı dönen IP’ler, diğer sağlayıcıların aksine proxy’lerin neredeyse hiçbiri engellenmiyor vb. Ayrıca müşteri desteği de oldukça iyi.

synk.pitNorton Safe Web, Geçen yılİngilizceden çevrildiKaynak

FineProxy’yi birkaç haftadır kullanıyorum ve gerçekten etkilendim. Proxy’ler hızlı, kararlı ve araçlarıma entegre etmesi kolay. Çoğunlukla birden fazla hesabı yönetmek ve veri kazımak için kullanıyorum — şimdiye kadar engelleme veya yavaşlama yaşamadım. Kurulumla ilgili bir sorum olduğunda destek hızla yanıt verdi. Özellikle bu kaliteye göre fiyatlar da makul. Kesinlikle piyasadaki daha güvenilir proxy sağlayıcılarından biri.

KendrikDieg, Geçen yılİngilizceden çevrildiKaynak

Konumlar ve stok

Proxy sunucuları günümüzde çok iyi ve kullanışlı, çünkü uygulanabilecekleri birçok alan var. Uzun zamandır proxy kullanıyorum. Ağda anonimliğe bazen iş için, bazen kişisel amaçlarla ihtiyacım oluyor. Müşterilerim ABD’de ve onlarla sürekli bağlantıda olmam gerekiyor. Teknik desteğin çalışmasını özellikle belirtmek isterim; uzmanlar iyiydi, soruları doğru şekilde ve çok hızlı yanıtladılar.

anthony richardFineProxy iç platformuİngilizceden çevrildiKaynak

Sattıkları proxy’ler kalitelerine göre fazlasıyla ucuz. Şimdiye kadar gördüğüm en kaliteli proxy’ler ve çok sayıda ülkeyi destekliyorlar. Web sitesi sade ve anlaşılır, destek ise en iyisi.

Raidr PROTrustpilot, 2+ yıl önceİngilizceden çevrildiKaynak

Trafik asla ölçülmez

Harika bir proxy hizmeti! Trafik sınırı olmayan dönen proxy’ler de dâhil olmak üzere farklı proxy türleri sunuyorlar. Uygun fiyatları ve coğrafi hedefleme seçenekleri var. Kripto para, PayPal veya kartla kolayca ödeme yapılabiliyor.

Vladimir AkimkinSaasHub, 2+ yıl önceİngilizceden çevrildiKaynak

Kaliteli hizmet! Trafik sınırı olmayan dönen proxy’ler de dâhil olmak üzere farklı proxy türleri, uygun fiyatlar ve coğrafi hedefleme seçeneği sunuyorlar. Çeşitli ödeme yöntemleri var: kripto, PayPal veya kartlar

Vladimir AkimkinFineProxy iç platformuİngilizceden çevrildiKaynak

Yorumlar tam metin olarak aktarılır. Müşterinin yanıtlayabileceğimiz bir konuyu dile getirdiği yerde, özgün platformdaki yanıtımız da birlikte gösterilir.

Tüm müşteri yorumları
Sosyal medya yönetimi için neden proxy'lere ihtiyacım var?Hesap izolasyonu için

Platformlar, birbiriyle bağlantılı görünen hesapları tespit edip yasaklar. Birden fazla hesabı tek bir konumdan yönetirken, paylaşılan IP adresleri ve tarayıcı parmak izleri bu hesapları birbirine bağlar. Proxy'ler her hesaba benzersiz bir IP sağlar ve anti-detect tarayıcılarla birlikte kullanıldığında her hesabın ayrı bir cihazda ayrı bir kullanıcı gibi görünmesini sağlar.

Veri merkezi proxy'leri sosyal medya için kullanabilir miyim?Önerilmez

Önerilmez. Veri merkezi IP'leri algılanabilir imzalara sahiptir — anti-bot sistemlerinin kolayca tespit ettiği tek tip TCP yanıtları ve TLS parmak izleri. Konut veya mobil proxy'ler, normal kullanıcılar gibi görünen gerçek ISP adresleri kullanır. Ciddi sosyal medya çalışmaları için veri merkezi proxy'leri çözdüklerinden daha fazla sorun yaratır.

Proxy'lerle kaç hesap yönetebilirim?Katı limit yok

Kesin bir üst sınır yoktur — ajanslar yüzlerce hesabı başarıyla yönetmektedir. Kilit nokta doğru izolasyondur: her hesap için bir özel proxy, benzersiz tarayıcı parmak izi ve gerçekçi davranış kalıpları. Bu önlemler alınmazsa birkaç hesap bile birbirine bağlanıp yasaklanabilir.

İş yerinde veya okulda sosyal medyaya erişmek için proxy kullanabilir miyim?Evet

Evet. Proxy'ler trafiğinizi harici sunucular üzerinden yönlendirerek yerel ağ engellerini atlatır. Basit erişim için (otomasyon olmayan) güvenilir herhangi bir proxy yeterlidir. Tarayıcı ayarlarınızdan yapılandırabilir veya bir proxy uzantısı kullanabilirsiniz.

Sosyal medya için konut proxy'leri ile mobil proxy'lerin farkı nedir?Ağ türü

Konut proxy'leri ev ISP adreslerini; mobil proxy'ler ise mobil operatör IP'lerini kullanır. TikTok ve Instagram gibi mobil odaklı platformlarda mobil proxy'lerin güven düzeyi daha yüksektir çünkü gerçek kullanıcıların bu tür platformlara erişme biçimine uygundur. Mobil proxy'lerin maliyeti daha yüksek olsa da, en düşük algılanma riskini sunar.

Anti-detect tarayıcıya ihtiyacım var mı, yoksa proxy yeterli mi?İkisini de kullanın

Birkaçtan fazla hesap yönetiyorsanız her ikisine de ihtiyacınız var. Proxy'ler IP izolasyonunu sağlar, ancak platformlar tarayıcı parmak izlerini de takip etmektedir. Anti-detect tarayıcılar her hesap için benzersiz parmak izi profilleri yaratır. Parmak izi izolasyonu olmadan sadece proxy kullanmak, hesapları tarayıcı özellikleri aracılığıyla hâlâ ilişkilendirilebilir hâlde bırakır.

Rehber

Sosyal Medya İçin Proxy: Çoklu Hesap Yönetimi ve Erişim

5 dk okumaFineProxy ağ ekibi

Sosyal platformlar, otomasyon ve çoklu hesap kullanımını tespit etme konusunda giderek daha agresif hâle gelmektedir. İster müşteri hesaplarını yöneten bir SMM uzmanı olun, ister bölgesel sayfalar işleten bir işletme, ister kısıtlı bir ağda sosyal medya engelini aşmanız gereken bir kullanıcı — sosyal medya için doğru proxy, sorunsuz operasyonlar ile toplu hesap askıya almaları arasındaki farkı belirler.

Sosyal platformlar hesapları neden yasaklar

Her büyük platform — Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn — şüpheli etkinlikleri tespit etmek için birden fazla sinyali izler:

  • IP adresleri. Aynı IP'den oturum açan birden fazla hesap, en belirgin kırmızı bayraktır. Platformlar, tek bir kişinin aynı konumdan 10 hesaba ihtiyaç duymaması gerektiğini varsayar.
  • Tarayıcı parmak izleri. Canvas render işlemi, yüklü fontlar, WebGL verileri, ekran çözünürlüğü, saat dilimi ve onlarca başka tarayıcı özelliği benzersiz bir imza yaratır. Hesaplar arasında aynı parmak izi = hesaplar birbirine bağlanır.
  • Cihaz bilgileri. İşletim sistemi türü, donanım özellikleri ve mobil cihaz kimlik numaraları. Birden fazla hesaba aynı cihaz profilinden giriş yapmak algılama sistemlerini tetikler.
  • Davranış kalıpları. Hızlı hesap geçişi, makine gibi düzenli aralıklarla paylaşım yapma veya hesap açıldıktan hemen sonra ani aktivite artışları gibi davranışlar otomasyona işaret eden sinyallerdir.

Gerçek bir örnek: doğru izolasyon sağlamadan 30 Instagram hesabı yöneten bir dijital pazarlama ajansı, iki hafta içinde 18 hesabının devre dışı bırakıldığını gördü. Platform, paylaşılan IP'ler ve tarayıcı parmak izleri aracılığıyla hesaplar arasındaki bağlantıları belirledi.

Platforma özel politikalar

Instagram kişisel kullanım için nispeten hoşgörülüdür — uygulama doğal olarak 5 hesaba kadar destekler. Bunun üzerinde veya büyük çaplı iş kullanımı için doğru izolasyona ihtiyacınız vardır.Facebook, yıllarca çoklu hesap kullanımını engelledikten sonra artık resmi olarak "ek profillere" izin vermektedir. Ancak otomatik yönetim veya şüpheli kalıplar hâlâ kısıtlamalara yol açabilir.TikTok birden fazla hesaba izin verir ancak koordineli davranışları sıkı bir şekilde izler. Mobil odaklı algılama sistemi, burada mobil proxy'lerin masaüstü konut proxy'lerinden çok daha iyi çalışması anlamına gelir.LinkedIn sahte profiller ve otomasyona karşı katı kurallar uygular. Hesap doğrulama talepleri sık yaşanır ve yasaklara itiraz etmek oldukça zordur.

En iyi sosyal medya proxy sunucusunu seçme

Çoklu hesap çalışmaları için en iyi sosyal medya proxy sunucusu konut veya mobil proxy'dir — asla veri merkezi proxy değildir.Veri merkezi proxy'leri neden başarısız olur: veri merkezi IP'leri, tek tip TCP yanıtları ve TLS parmak izleri olan bulut sunucularından gelir. Anti-bot sistemleri bu imzaları anında tespit edebilir. Giriş sayfasını geçebilirsiniz, ancak sürekli etkinlik engellemeleri tetikleyecektir.Konut proxy'leri neden işe yarar: konut proxy'leri, gerçek evlere atanmış ISP IP adreslerini kullanır. Platform açısından, ev bağlantısından internete giren sıradan bir kullanıcı gibi görünürsünüz. Algılanacak tek tip sunucu imzası yoktur.Mobil platformlar için mobil proxy neden en iyi seçimdir: TikTok, Instagram ve Snapchat mobil öncelikli platformlardır. Mobil proxy'ler, platformların en çok güvendiği mobil operatör IP adreslerini kullanır. Maliyeti daha yüksektir, ancak tespit riski en düşüktür.

Çoklu hesap yönetimi için kurulum

Standart kurulum, proxy'leri anti-detect tarayıcılarla birleştirir:

  • Her hesap için bir proxy. Proxy'leri asla hesaplar arasında paylaşmayın. IP adresi paylaşan hesaplar platformlar tarafından birbirine bağlanır. Biri yasaklanırsa, hepsi yasaklanır.
  • Her hesap için benzersiz tarayıcı profilleri. Anti-detect tarayıcılar (MultiLogin, GoLogin, AdsPower), her hesap için farklı parmak izlerine sahip izole ortamlar yaratır. Canvas, fontlar, saat dilimi, user agent — her şey farklı.
  • Coğrafi tutarlılık. Proxy konumunu, hesabın oluşturulduğu veya bulunduğunu iddia ettiği yerle eşleştirin. "+201CMiami"+2019deki yerel bir işletme"+201D olarak görünen bir hesabın Alman IP"+2019sinden paylaşım yapması şüphe uyandırır.
  • Hesap ısınma süreci. Yeni hesaplar kademeli aktivite artışına ihtiyaç duyar. Bir hesap oluşturup hemen günde 50 kez paylaşım yapmaya başlamayın. Gerçek bir kullanıcı gibi geçmiş oluşturun.

Farklı tarayıcılar ve cihazlar için ayrıntılı yapılandırma kılavuzları Integration Hub sayfasında mevcuttur.

Kısıtlı ağlarda sosyal medya engelini kaldırma

Okul ağları, kurumsal güvenlik duvarları ve bölgesel kısıtlamalar genellikle sosyal medya platformlarını engeller. Bir proxy, trafiğinizi kısıtlanmamış bir sunucu üzerinden yönlendirerek bu engelleri atlatmanızı sağlar.Aşağıdaki durumlarda engelsiz sosyal medya erişimi sağlamak için:

  • Web proxy'leri, yazılım yükleyemediğiniz durumlarda işe yarar. Engelli sitenin URL'sini bir proxy web sitesine girin, sayfa sizin yerinize getirilsin.
  • Tarayıcı proxy uzantıları, günlük kullanım için daha pratiktir. Uzantıyı proxy'nizin host adresi ve portuyla yapılandırın; tüm tarayıcı trafiği bu proxy üzerinden yönlendirilir.
  • Sistem düzeyinde proxy, mobil uygulamalar dahil tüm uygulamaları etkiler. Cihazınızın ağ ayarlarından yapılandırın.
  • Basit engel aşma için (çoklu hesap yönetimi değil) herhangi bir güvenilir proxy işe yarar. Binlerce istek göndermediğiniz için tespit riski yoktur — sadece güvenlik duvarını aşan bir yola ihtiyacınız var.

FineProxy'yi sosyal medya için öne çıkaran özellikler

FineProxy, özel IP'lere sahip konut proxy'leri sunar — bu, size atanan adreslerin diğer müşterilerin sosyal medya operasyonlarıyla paylaşılmadığı anlamına gelir. Bu altyapı, IP kalitesinin ve tutarlılığının hesapların uzun vadede ayakta kalıp kalamayacağını doğrudan belirlediği sürekli sosyal medya çalışmalarının gereksinimlerine özel olarak tasarlanmıştır. Pratikte bunun anlamı şudur:

  • İtibar devralma riski yok. Paylaşımlı proxy havuzları, başka birinin spam faaliyetinin daha siz kullanmadan önce "sizin" IP'nizin işaretlenmesine neden olabilir. FineProxy'nin özel tahsisi, her IP'nin sosyal platformlarla ilişkili herhangi bir önceki kötüye kullanım geçmişi olmadan temiz olarak teslim edilmesini sağlar. Her hesaba başka birinin yasaklarını devralmak yerine temiz bir temelle başlarsınız.
  • Tutarlı erişim ve hesap geçmişi. Adanmış IP'lerle tutarlı adresler üzerinde hesap geçmişi inşa edebilirsiniz ve platformlar sürekli değişen IP'lere kıyasla bunu tercih etmektedir. Sosyal medya platformları IP istikrarını bir güven sinyali olarak izler — haftalar ve aylar boyunca aynı IP'yi koruyan hesaplar daha güçlü bir itibar kazanır. Dönen IP'leri scraping için kullanabilirsiniz, ancak zaman içinde büyüyüp olgunlaşması gereken sosyal medya hesapları için tutarlılık vazgeçilmezdir.
  • Medya yoğun iş akışları için sınırsız bant genişliği. Sosyal medya çalışmaları; görsel, video, hikâye, reels ve yayın içerikleri gibi önemli miktarda veri tüketen unsurları kapsar. Trafik sınırları, yükleme sırasında veya planlanmış paylaşım serileri esnasında en kötü anlarda iş akışını kesintiye uğratır. FineProxy'nin sınırsız trafiği sayesinde düzinelerce hesap üzerinden yoğun içerik kampanyaları yürütebilir, akışları izleyebilir ve medya yükleyebilirsiniz — veri limitlerine takılma veya hız kısıtlaması endişesi yaşamadan.