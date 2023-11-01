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Media sosial tanpa blokir

Proxy ISP (residential) IPv4 untuk media sosial: IP dedicated per akun, HTTP/HTTPS/SOCKS5, traffic tanpa batas, siap untuk anti-detect browser.

Konfigurasikan paket Anda →Proksi untuk 48 jam
Tanpa batas pemakaianTanpa biaya per GB
AMD EPYCPerangkat keras server generasi terbaru
Hingga 80 GbpsUplink per server
REST + MCPSediakan dan kelola melalui API

Susun paket proxy.

Susun paket sesuai kebutuhan kerja Anda. Pilih jenis proxy, lokasi, jumlah IP, periode penagihan, dan dukungan UDP opsional—harga akan langsung diperbarui.

NegaraJumlah IP
Dukungan UDP
Nonaktif

Menambahkan 50% ke harga dasar paket. Berfungsi melalui SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — untuk game, VoIP, dan streaming.

Beberapa negara dalam satu paket, IP daftar putih tambahan, atau koneksi tambahan?Atur di dasbor

Empat cara membeli proxy.
Satu pilihan sesuai dengan beban kerja ini.

Semua alamat FineProxy menggunakan IPv4. Proxy pusat data, khusus, dan ISP tetap statis selama masa paket; proxy berputar berubah pada setiap permintaan. Paket statis mencakup trafik tanpa batas. Opsi yang disorot sesuai dengan penggunaan utama halaman ini: ISP.

Paket pusat dataDijual dalam blok, digunakan bersamaKhususPribadi, mulai dari satu IPDirekomendasikan di siniISPAlamat statis terdaftar ISPBerputarDitagih dalam kredit API
Terbaik untukBot dan pemantauan dalam skala besarUntuk pekerjaan tanpa akun persisten.Sesi akun jangka panjangSatu alamat per profil, hanya digunakan oleh Anda.Target yang menilai ASNTerdaftar pada penyedia internet.Pengumpulan, bukan akunSesi persisten tidak boleh berganti alamat.
Pengguna per alamatUp to 5Reputasi sebagian bergantung pada pengguna lain di sekitar Anda.1 — AndaTidak ada orang lain yang menggunakannya selama masa layanan.Up to 5Kumpulan bersama
Kepercayaan platformStandarASN pusat dataTinggi — eksklusifTinggi — terdaftar sebagai ISPBervariasi menurut kumpulan
Harga mulai$12 / 100 IPs$0,12 per alamat, bulanan$12 / 100 IPsBeli tepat sesuai kebutuhan Anda.$30 / 100 IPs$0,30 per alamat, bulanan$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Pesanan minimum100 IP1 IP100 IP2,5 juta kredit
Masa penggunaan alamatStatis selama masa layananStatis selama masa layananStatis selama masa layananBerubah setiap permintaan
BandwidthTanpa batas pemakaianTanpa batas pemakaianTanpa batas pemakaianKreditDitagih per permintaan, bukan per gigabita.
UDP / panggilan suaraTambahan opsionalTambahan opsionalTambahan opsionalTidak tersedia
ProtokolHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutentikasiDaftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.Kunci API
Lihat paketLihat paket khususLihat paket ISPLihat paket
Direkomendasikan di sini

ISP

Alamat statis terdaftar ISP

Terbaik untuk

Target yang menilai ASNTerdaftar pada penyedia internet.

Pengguna per alamat

Up to 5

Kepercayaan platform

Tinggi — terdaftar sebagai ISP

Harga mulai

$30 / 100 IPs$0,30 per alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Masa penggunaan alamat

Statis selama masa layanan

Bandwidth

Tanpa batas pemakaian

UDP / panggilan suara

Tambahan opsional

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentikasi

Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.

Lihat paket ISP

Paket pusat data

Dijual dalam blok, digunakan bersama

Terbaik untuk

Bot dan pemantauan dalam skala besarUntuk pekerjaan tanpa akun persisten.

Pengguna per alamat

Up to 5Reputasi sebagian bergantung pada pengguna lain di sekitar Anda.

Kepercayaan platform

StandarASN pusat data

Harga mulai

$12 / 100 IPs$0,12 per alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Masa penggunaan alamat

Statis selama masa layanan

Bandwidth

Tanpa batas pemakaian

UDP / panggilan suara

Tambahan opsional

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentikasi

Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.

Lihat paket

Khusus

Pribadi, mulai dari satu IP

Terbaik untuk

Sesi akun jangka panjangSatu alamat per profil, hanya digunakan oleh Anda.

Pengguna per alamat

1 — AndaTidak ada orang lain yang menggunakannya selama masa layanan.

Kepercayaan platform

Tinggi — eksklusif

Harga mulai

$12 / 100 IPsBeli tepat sesuai kebutuhan Anda.

Pesanan minimum

1 IP

Masa penggunaan alamat

Statis selama masa layanan

Bandwidth

Tanpa batas pemakaian

UDP / panggilan suara

Tambahan opsional

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentikasi

Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.

Lihat paket khusus

Berputar

Ditagih dalam kredit API

Terbaik untuk

Pengumpulan, bukan akunSesi persisten tidak boleh berganti alamat.

Pengguna per alamat

Kumpulan bersama

Kepercayaan platform

Bervariasi menurut kumpulan

Harga mulai

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Pesanan minimum

2,5 juta kredit

Masa penggunaan alamat

Berubah setiap permintaan

Bandwidth

KreditDitagih per permintaan, bukan per gigabita.

UDP / panggilan suara

Tidak tersedia

Protokol

HTTP, SOCKS5

Autentikasi

Kunci API

Lihat paket

Proksi untuk 48 jam

Susun paket sesuai kebutuhan Anda dan uji proksi dalam penggunaan nyata. Bayar konfigurasi yang dipilih untuk 48 jam—harga dihitung saat penyiapan.

Proksi untuk 48 jam

Lokasi proxy teratas

Delapan lokasi proxy yang paling sering dipilih pelanggan FineProxy.

Lihat semua lokasi

Hubungkan sekali.
Lalu, cukup tanyakan.

FineProxy menjalankan server asli Server MCP: tempel satu URL ke agen Anda dan agen tersebut mendapatkan 49 alat kabinet — pembelian, perpanjangan, rotasi IP, daftar izin, analitik penggunaan, faktur, dan dukungan. Operasi yang sama tersedia melalui REST API jika Anda lebih suka menulis panggilannya sendiri.

Lalu, cukup katakan

  • Beli 100 IP ISP statis di Amerika Serikat untuk akun media sosial
  • Tambahkan ke daftar IP yang diizinkan 203.0.113.7 untuk layanan proxy
  • Ekspor daftar proxy saya sebagai JSON
  • Tampilkan layanan yang memiliki tingkat kesalahan tertinggi hari ini
  • Tampilkan status dan detail penagihan untuk layanan proxy
Pelajari lebih lanjut Buat kunci API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Mulai ulang Claude setelah menyimpan konfigurasi. Selanjutnya, 49 alat FineProxy akan muncul dalam daftar alat yang tersedia.

Hal yang tidak akan dilakukan agen — apa pun permintaan Anda

Membelanjakan uang Anda

Enam alat memengaruhi saldo dan semuanya memerlukan wallet:spend. Jangan berikan cakupan itu pada kunci agar agen tetap dapat menjalankan operasi lainnya.

Membayar lebih dari harga yang ditawarkan

Setiap pembelian menyertakan expected_total_cents dari penawaran. Selisih satu sen saja membuat panggilan ditolak tanpa biaya apa pun.

Batalkan sesuka hati

Dua alat yang tidak dapat dibatalkan tidak akan berjalan tanpa confirm=true. Penghentian tidak dapat terjadi sebagai efek samping.

Menagih Anda dua kali

Panggilan finansial menggunakan idempotency_key. Percobaan ulang setelah waktu habis menyelesaikan tagihan yang sama, bukan tagihan kedua.

MCP: 49 alat · 9 cakupan izinJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · tanpa statusAPI REST: 49 operasi · OpenAPI 3.1

Penyiapan manual

Pilih sistem operasi, browser, atau aplikasi proxy Anda untuk panduan penyiapan langkah demi langkah.

SEMUA INTEGRASI

Sistem

Browser

Aplikasi

Dibangun untuk kecepatan.
Lalu lintas tidak pernah dibatasi.

FineProxy mempertahankan hingga 500 Mbps dalam pengujian server jarak jauh standar kami. Pada beban kerja scraping, batas permintaan situs target—bukan proxy—biasanya menjadi batas utama.

Metode pengujian: 1.973.500 percobaan koneksi ditambah uji konkurensi hingga 96 thread melalui satu IP proxy.

500 Mbps

per proxy dalam pengujian server jarak jauh standar

99.97%

koneksi berhasil dibuat dari 1.973.500 permintaan

96

thread serentak pada satu IP tanpa penurunan kinerja

0

batas bandwidth — lalu lintas tak terbatas pada setiap paket

AMD EPYC khusus

Server milik kami sendiri, tanpa pengguna VPS bersama yang berebut port.

Subnet milik sendiri

IP berasal dari rentang milik kami sendiri, bukan dijual kembali dari penyedia lain.

Uplink 80 Gbps

Cadangan kapasitas per server—bukan jaminan untuk satu sesi proxy.

Tier III / IV

Pusat data dengan daya dan pendinginan redundan di seluruh lokasi kami.

Catatan pengujian

Throughput aktual bergantung pada rute, tujuan, kondisi jaringan, serta konfigurasi dan kinerja perangkat pengguna. Laptop dengan koneksi internet rumah 500 Mbps mencapai sekitar 468 Mbps dalam praktik, sedangkan server jarak jauh mencapai hingga 500 Mbps dalam pengujian standar. Dalam pengujian khusus dari server berkinerja tinggi yang dikonfigurasi dengan benar di Eropa dan AS, throughput mencapai hingga 700 Mbps; ini bukan hasil umum per sesi.

Setiap pernyataan di halaman ini, dalam kata-kata orang lain.

Ulasan pelanggan yang relevan, dipilih dari satu kumpulan ulasan terverifikasi dan ditautkan ke sumber aslinya.

2011menyediakan proxy sejak

Menjalankan akun

Saya telah menggunakannya selama 5+ tahun dan ini adalah proxy yang bagus untuk bekerja dengan data scraping / jejaring sosial dan proyek otomatisasi lainnya - IP berputar cepat, hampir semua proxy tidak diblokir seperti di penyedia lain dll juga dukungan pelanggan cukup baik.

synk.pitNorton Safe Web, Tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Saya telah menggunakan FineProxy selama beberapa minggu sekarang dan saya benar-benar terkesan. Proxy cepat, stabil, dan mudah diintegrasikan ke dalam alat saya. Saya terutama menggunakannya untuk mengelola beberapa akun dan mengikis — tidak ada larangan atau perlambatan sejauh ini. Dukungan cepat merespon ketika saya memiliki pertanyaan pengaturan. Harga juga adil, terutama untuk kualitas. Pasti salah satu penyedia proxy yang paling dapat diandalkan di luar sana.

KendrikDieg, Tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Lokasi dan ketersediaan

Proxy-server sangat baik dan berguna saat ini, karena ada banyak bidang di mana mereka dapat diimplementasikan. Saya menggunakan proxy untuk waktu yang lama. Anonimitas dalam jaringan membutuhkan saya kadang-kadang dalam pekerjaan, kadang-kadang dalam tujuan pribadi. Klien saya berada di AS dan saya harus terus-menerus terhubung dengan mereka.

anthony richardPlatform internal FineProxyDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Proxy yang mereka jual terlalu murah untuk kualitasnya. Ini adalah proxy paling berkualitas yang pernah saya lihat dan mendukung banyak negara. Situs webnya rapi dan mudah dipahami, serta dukungannya adalah yang terbaik.

Raidr PROTrustpilot, 2+ tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Lalu lintas tidak pernah dibatasi

Layanan proxy yang luar biasa! Mereka memiliki berbagai jenis proxy, termasuk proxy berotasi tanpa batas lalu lintas. Harganya terjangkau dan tersedia opsi penargetan geografis. Pembayaran mudah dilakukan dengan kripto, PayPal, atau kartu.

Vladimir AkimkinSaasHub, 2+ tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Layanan berkualitas! Mereka memiliki jenis proxy yang berbeda termasuk yang berputar tanpa batasan lalu lintas, harga terjangkau dan opsi penargetan geografis.

Vladimir AkimkinPlatform internal FineProxyDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Ulasan dikutip secara lengkap. Jika pelanggan menyampaikan hal yang dapat kami jawab, balasan kami dari platform asal ditampilkan bersamanya.

Semua ulasan pelanggan
Mengapa saya membutuhkan proxy untuk manajemen media sosial?Platform mendeteksi dan

Platform mendeteksi dan memblokir akun yang terlihat saling terhubung. Saat mengelola beberapa akun dari satu lokasi, alamat IP dan fingerprint browser yang sama akan mengaitkan akun satu sama lain. Proxy memberikan IP unik untuk setiap akun, dan dikombinasikan dengan anti-detect browser, membuat setiap akun terlihat sebagai pengguna terpisah di perangkat terpisah.

Bisakah saya menggunakan proxy datacenter untuk media sosial?Tidak disarankan

Tidak disarankan. IP datacenter memiliki signature yang mudah terdeteksi — respons TCP yang seragam dan fingerprint TLS yang mudah diidentifikasi oleh sistem anti-bot. Proxy residential atau mobile menggunakan alamat ISP asli yang terlihat seperti pengguna biasa. Untuk aktivitas media sosial yang serius, proxy datacenter justru menimbulkan lebih banyak masalah daripada solusi.

Berapa banyak akun yang bisa saya kelola dengan proxy?Tidak ada batasan

Tidak ada batasan pasti — agensi berhasil mengelola ratusan akun. Kuncinya adalah isolasi yang tepat: satu proxy dedicated per akun, fingerprint browser unik, dan pola perilaku yang realistis. Tanpa langkah-langkah ini, bahkan beberapa akun saja bisa saling terhubung dan diblokir.

Apakah proxy dapat membantu saya mengakses media sosial di sekolah atau kantor?Ya

Ya. Proxy mengarahkan traffic Anda melalui server eksternal, melewati pemblokiran jaringan lokal. Untuk akses biasa (bukan otomatisasi), proxy yang andal sudah cukup. Konfigurasikan di pengaturan browser Anda atau gunakan ekstensi proxy.

Apa perbedaan antara proxy residential dan proxy mobile untuk media sosial?Proxy residential

Proxy residential menggunakan alamat ISP rumahan; proxy mobile menggunakan IP operator seluler. Proxy mobile memiliki tingkat kepercayaan lebih tinggi di platform mobile-first seperti TikTok dan Instagram karena sesuai dengan cara pengguna asli mengakses aplikasi tersebut. Proxy mobile lebih mahal tetapi menawarkan risiko deteksi paling rendah.

Apakah saya perlu anti-detect browser, atau proxy saja sudah cukup?Untuk mengelola

Untuk mengelola lebih dari beberapa akun, Anda membutuhkan keduanya. Proxy menangani isolasi IP, tetapi platform juga melacak fingerprint browser. Anti-detect browser membuat profil fingerprint unik untuk setiap akun. Menggunakan proxy tanpa isolasi fingerprint tetap membuat akun dapat dihubungkan melalui karakteristik browser.

Panduan

Proxy untuk Media Sosial: Manajemen Multi-Akun dan Akses

5 mnt bacaTim jaringan FineProxy

Platform sosial semakin agresif mendeteksi otomasi dan penggunaan multi-akun. Baik Anda seorang spesialis SMM yang mengelola akun klien, bisnis yang menjalankan halaman regional, atau seseorang yang perlu membuka blokir media sosial di jaringan terbatas, proxy untuk media sosial yang tepat menentukan perbedaan antara operasional lancar dan pemblokiran akun massal.

Mengapa platform sosial memblokir akun

Setiap platform utama — Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn — melacak berbagai sinyal untuk mengidentifikasi aktivitas mencurigakan:

  • Alamat IP. Beberapa akun yang login dari IP yang sama adalah tanda bahaya paling jelas. Platform berasumsi bahwa satu orang tidak membutuhkan 10 akun dari satu lokasi.
  • Fingerprint browser. Canvas rendering, font yang terinstal, data WebGL, resolusi layar, timezone, dan puluhan karakteristik browser lainnya membentuk signature unik. Fingerprint yang sama di beberapa akun = akun yang saling terhubung.
  • Informasi perangkat. Jenis OS, spesifikasi hardware, dan ID perangkat mobile. Login ke beberapa akun dari profil perangkat yang identik memicu deteksi.
  • Pola perilaku. Perpindahan akun yang cepat, posting dalam interval seperti mesin, atau lonjakan aktivitas mendadak setelah pembuatan akun — semuanya menandakan otomatisasi.

Contoh nyata: sebuah agensi digital marketing yang mengelola 30 akun Instagram tanpa isolasi yang tepat mengalami 18 akun dinonaktifkan dalam dua minggu. Platform mengidentifikasi koneksi melalui IP dan fingerprint browser yang sama.

Kebijakan khusus per platform

Instagram cukup fleksibel untuk penggunaan pribadi — aplikasinya secara native mendukung hingga 5 akun. Lebih dari itu, atau untuk penggunaan bisnis berskala besar, Anda memerlukan isolasi yang tepat.Facebook kini secara resmi mengizinkan «profil tambahan» setelah bertahun-tahun melarang banyak akun. Namun pengelolaan otomatis atau pola mencurigakan tetap memicu pembatasan.TikTok mengizinkan beberapa akun tetapi memantau dengan ketat terhadap perilaku terkoordinasi. Deteksi berbasis mobile-first berarti proxy mobile bekerja lebih baik di sini dibanding proxy residential desktop.LinkedIn sangat ketat terhadap profil palsu dan otomatisasi. Permintaan verifikasi akun sering terjadi, dan banding atas pemblokiran lebih sulit dikabulkan.

Memilih proxy server media sosial terbaik

Proxy server media sosial terbaik untuk pekerjaan multi-akun adalah residential atau mobile — bukan datacenter.Mengapa datacenter gagal: IP datacenter berasal dari cloud server dengan respons TCP dan fingerprint TLS yang seragam. Sistem anti-bot mengidentifikasi signature ini secara instan. Anda mungkin bisa melewati halaman login, tetapi aktivitas berkelanjutan akan memicu pemblokiran.Mengapa proxy residential efektif: proxy residential menggunakan alamat IP asli yang ditetapkan ISP dari rumah-rumah nyata. Di mata platform, Anda terlihat seperti pengguna biasa di jaringan rumah mereka. Tidak ada jejak server seragam yang bisa dideteksi.Mengapa mobile terbaik untuk platform mobile: TikTok, Instagram, dan Snapchat adalah platform mobile-first. Proxy mobile menggunakan alamat IP dari operator seluler, yang paling dipercaya oleh platform. Biaya lebih tinggi, tetapi risiko deteksi paling rendah.

Persiapan untuk manajemen multi-akun

Setup standar menggabungkan proxy dengan anti-detect browser:

  • Satu proxy per akun. Jangan pernah berbagi proxy antar akun. Jika beberapa akun menggunakan IP yang sama, platform akan menghubungkannya. Satu akun diblokir, semua ikut diblokir.
  • Profil browser unik. Anti-detect browser (Multilogin, GoLogin, AdsPower) membuat lingkungan terisolasi dengan fingerprint berbeda untuk setiap akun. Canvas, font, timezone, user agent yang berbeda — semuanya.
  • Konsistensi geografis. Sesuaikan lokasi proxy dengan tempat akun dibuat atau diklaim berada. “Bisnis lokal di Miami” yang memposting dari IP Jerman pasti akan memicu kecurigaan.
  • Pemanasan akun. Akun baru perlu peningkatan aktivitas secara bertahap. Jangan membuat akun lalu langsung memposting 50 kali sehari. Bangun riwayat seperti yang dilakukan pengguna sungguhan.

Panduan konfigurasi lengkap untuk berbagai browser dan perangkat tersedia di Integration Hub.

Membuka blokir media sosial di jaringan yang dibatasi

Jaringan sekolah, firewall perusahaan, dan pembatasan regional sering kali memblokir platform media sosial. Proxy merutekan lalu lintas Anda melalui server tanpa pembatasan, sehingga melewati blokir tersebut.Untuk mengakses media sosial tanpa blokir dalam situasi berikut:

  • Web proxy berguna saat Anda tidak bisa menginstal software. Masukkan URL situs yang diblokir ke website proxy, dan situs tersebut akan mengambil halaman untuk Anda.
  • Ekstensi proxy browser lebih praktis untuk penggunaan rutin. Konfigurasikan ekstensi dengan host dan port proxy Anda, dan semua traffic browser akan dialihkan melaluinya.
  • Proxy level sistem memengaruhi semua aplikasi, termasuk aplikasi mobile. Konfigurasikan di pengaturan jaringan perangkat Anda.
  • Untuk sekadar membuka blokir (bukan kerja multi-akun), proxy andal mana pun sudah cukup. Anda tidak mengirim ribuan request, jadi deteksi bukan masalah — Anda hanya butuh jalur melewati firewall.

Mengapa FineProxy efektif untuk media sosial

FineProxy menawarkan proxy residential dengan IP dedicated — artinya alamat yang diberikan kepada Anda tidak dibagikan dengan operasi media sosial pelanggan lain. Infrastruktur ini dibangun khusus untuk kebutuhan pekerjaan media sosial berkelanjutan, di mana kualitas dan konsistensi IP secara langsung menentukan apakah akun bertahan dalam jangka panjang. Berikut artinya dalam praktik:

  • Tanpa reputasi warisan. Pool shared proxy berarti aktivitas spam orang lain bisa membuat IP «milik Anda» ditandai bahkan sebelum Anda menggunakannya. Alokasi dedicated dari FineProxy memastikan setiap IP tiba dalam kondisi bersih, tanpa riwayat penyalahgunaan sebelumnya yang terkait dengan platform sosial. Anda memulai setiap akun di atas fondasi baru, bukan mewarisi pemblokiran orang lain.
  • Akses konsisten dan riwayat akun. IP dedicated memungkinkan Anda membangun riwayat akun pada alamat yang konsisten, yang lebih disukai platform dibandingkan IP yang terus berubah. Jaringan sosial melacak stabilitas IP sebagai sinyal kepercayaan — akun yang mempertahankan IP yang sama selama berminggu-minggu dan berbulan-bulan membangun reputasi lebih kuat. Rotating IP mungkin cocok untuk scraping, tetapi untuk akun media sosial yang perlu bertumbuh dan matang, konsistensi adalah hal yang tidak bisa ditawar.
  • Bandwidth tanpa batas untuk workflow yang berat media. Pekerjaan media sosial melibatkan gambar, video, stories, reels, dan konten streaming — semuanya mengonsumsi data yang signifikan. Batas traffic mengganggu workflow di momen terburuk, seperti saat tengah upload atau selama batch posting terjadwal. Traffic unlimited dari FineProxy memungkinkan Anda menjalankan kampanye konten berat, memantau feed, dan mengupload media di puluhan akun tanpa khawatir mencapai batas data atau throttling.