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Entsperrte Social Media

ISP-(Residential-)IPv4-Proxys für Social Media: dedizierte IPs pro Account, HTTP/HTTPS/SOCKS5, unbegrenzter Traffic, kompatibel mit Anti-Detect-Browsern.

Tarif konfigurieren →Proxys für 48 Stunden
UnbegrenztKeine GB-Gebühren
AMD EPYCServer-Hardware der neuesten Generation
Bis zu 80 GbpsUplink pro Server
REST + MCPBereitstellung und Verwaltung per API

Erstellen Sie Ihren Proxy-Plan.

Erstellen Sie einen Tarif für genau Ihren Workload. Wählen Sie Proxy-Typ, Standorte, IP-Volumen, Laufzeit und optionale UDP-Unterstützung — der Preis aktualisiert sich sofort.

LandAnzahl der IPs
UDP-Unterstützung
Aus

Erhöht den Grundpreis um 50 %. Funktioniert über SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — für Gaming, VoIP und Streaming.

Mehrere Länder in einem Paket, zusätzliche Whitelist-IPs oder Verbindungen?Im Dashboard konfigurieren

Vier Wege, Proxys zu kaufen.
Einer passt zu diesem Workload.

Jede FineProxy-Adresse nutzt IPv4. Rechenzentrums-, dedizierte und ISP-Proxys bleiben während der Tariflaufzeit statisch; rotierende Proxys wechseln bei jeder Anfrage. Statische Tarife enthalten unbegrenzten Datenverkehr. Die hervorgehobene Option entspricht dem primären Anwendungsfall dieser Seite: ISP-Proxys.

Datacenter-PaketIm Block verkauft, geteiltDedizierte ProxysPersönlich, ab einer einzelnen IPHier empfohlenISP-ProxysStatische ISP-registrierte AdressenRotierende ProxysAbgerechnet in API-Guthaben
Am besten fürBots und Monitoring in großem UmfangFür Arbeit ohne dauerhaftes Konto.Langlebige Account-SessionsEine Adresse pro Profil, nur von Ihnen genutzt.Ziele, die den ASN bewertenRegistriert auf einen Internetanbieter.Erfassung, keine AccountsEine persistente Session sollte die Adresse nicht wechseln.
Nutzer pro AdresseBis zu 5Reputation hängt teilweise von Ihren Nachbarn ab.1 — SieNiemand sonst nutzt sie während der gesamten Laufzeit.Bis zu 5Geteilter Pool
Akzeptanz bei PlattformenBasisDatacenter-ASNHoch — exklusivHoch — ISP-registriertVariiert je nach Pool
Preis ab$12 / 100 IPs0,12 $ pro Adresse, monatlich$12 / 100 IPsKaufen Sie genau das, was Sie brauchen.$30 / 100 IPs0,30 $ pro Adresse, monatlich$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Mindestbestellung100 IPs1 IP100 IPs2,5 Mio. Guthaben
AdresslaufzeitStatisch für die LaufzeitStatisch für die LaufzeitStatisch für die LaufzeitWechselt pro Request
BandbreiteUnbegrenztUnbegrenztUnbegrenztGuthabenAbrechnung pro Request, nicht pro Gigabyte.
UDP / SprachcallsOptionales Add-onOptionales Add-onOptionales Add-onNicht verfügbar
ProtokolleHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AuthentifizierungIP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.API-Key
Tarife ansehenDedicated-Tarife ansehenISP-Tarife ansehenTarife ansehen
Hier empfohlen

ISP-Proxys

Statische ISP-registrierte Adressen

Am besten für

Ziele, die den ASN bewertenRegistriert auf einen Internetanbieter.

Nutzer pro Adresse

Bis zu 5

Akzeptanz bei Plattformen

Hoch — ISP-registriert

Preis ab

$30 / 100 IPs0,30 $ pro Adresse, monatlich

Mindestbestellung

100 IPs

Adresslaufzeit

Statisch für die Laufzeit

Bandbreite

Unbegrenzt

UDP / Sprachcalls

Optionales Add-on

Protokolle

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentifizierung

IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.

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Datacenter-Paket

Im Block verkauft, geteilt

Am besten für

Bots und Monitoring in großem UmfangFür Arbeit ohne dauerhaftes Konto.

Nutzer pro Adresse

Bis zu 5Reputation hängt teilweise von Ihren Nachbarn ab.

Akzeptanz bei Plattformen

BasisDatacenter-ASN

Preis ab

$12 / 100 IPs0,12 $ pro Adresse, monatlich

Mindestbestellung

100 IPs

Adresslaufzeit

Statisch für die Laufzeit

Bandbreite

Unbegrenzt

UDP / Sprachcalls

Optionales Add-on

Protokolle

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentifizierung

IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.

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Dedizierte Proxys

Persönlich, ab einer einzelnen IP

Am besten für

Langlebige Account-SessionsEine Adresse pro Profil, nur von Ihnen genutzt.

Nutzer pro Adresse

1 — SieNiemand sonst nutzt sie während der gesamten Laufzeit.

Akzeptanz bei Plattformen

Hoch — exklusiv

Preis ab

$12 / 100 IPsKaufen Sie genau das, was Sie brauchen.

Mindestbestellung

1 IP

Adresslaufzeit

Statisch für die Laufzeit

Bandbreite

Unbegrenzt

UDP / Sprachcalls

Optionales Add-on

Protokolle

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentifizierung

IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.

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Rotierende Proxys

Abgerechnet in API-Guthaben

Am besten für

Erfassung, keine AccountsEine persistente Session sollte die Adresse nicht wechseln.

Nutzer pro Adresse

Geteilter Pool

Akzeptanz bei Plattformen

Variiert je nach Pool

Preis ab

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Mindestbestellung

2,5 Mio. Guthaben

Adresslaufzeit

Wechselt pro Request

Bandbreite

GuthabenAbrechnung pro Request, nicht pro Gigabyte.

UDP / Sprachcalls

Nicht verfügbar

Protokolle

HTTP, SOCKS5

Authentifizierung

API-Key

Tarife ansehen

Proxys für 48 Stunden

Stellen Sie einen Tarif für Ihre Aufgabe zusammen und testen Sie die Proxys im realen Einsatz. Bezahlen Sie die gewählte Konfiguration für 48 Stunden – der Preis wird bei der Einrichtung berechnet.

Proxys für 48 Stunden

Top-Proxy-Standorte

Die acht Proxy-Standorte, die FineProxy-Kunden am häufigsten wählen.

Alle Standorte ansehen

Einmal verbinden.
Dann einfach fragen.

FineProxy betreibt einen nativen MCP-Server: Fügen Sie eine URL in Ihren Agenten ein, und er erhält 49 Cabinet-Tools — Kauf, Verlängerungen, IP-Rotation, Allowlists, Nutzungsanalysen, Rechnungen und Support. Dieselben Operationen stehen über eine REST API zur Verfügung, wenn Sie die Aufrufe lieber selbst schreiben.

Dann einfach sagen

  • Kaufen Sie 100 statische ISP-IPs in den USA für Social-Media-Konten
  • Setzen Sie 203.0.113.7 für meinen Proxy-Dienst auf die Allowlist
  • Exportieren Sie meine Proxy-Liste als JSON
  • Zeigen Sie, welche Dienste heute die höchste Fehlerrate hatten
  • Zeigen Sie Status und Rechnungsdetails für meine Proxy-Dienste
Mehr erfahren API-Key erstellen
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Starten Sie Claude nach dem Speichern der Konfiguration neu. Die 49 Tools von FineProxy erscheinen anschließend in der Tool-Liste.

Was der Agent nicht tut — unabhängig von der Anfrage

Ihr Guthaben ausgeben

Sechs Tools greifen auf das Guthaben zu, und alle sechs benötigen wallet:spend. Lassen Sie diesen Scope am Key weg, und der Agent kann alles andere ausführen.

Mehr zahlen als angeboten

Jeder Kauf enthält expected_total_cents aus dem Angebot. Weicht ein Cent ab, wird der Aufruf abgelehnt — ohne Belastung.

Willkürlich kündigen

Die beiden irreversiblen Tools laufen nicht ohne confirm=true. Eine Kündigung kann nicht als Nebeneffekt erfolgen.

Zweifach belasten

Zahlungsaufrufe verlangen einen idempotency_key. Ein Retry nach einem Timeout schließt dieselbe Belastung ab, nicht eine zweite.

MCP: 49 Tools · 9 Berechtigungs-ScopesJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · zustandslosREST API: 49 Operationen · OpenAPI 3.1

Manuelles Setup

Wählen Sie Ihr Betriebssystem, Ihren Browser oder Ihre Proxy-Anwendung für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung.

ALLE INTEGRATIONEN

Systeme

Browser

Apps

Für Speed gebaut.
Traffic nie limitiert.

FineProxy hat in unseren Standardtests auf Remote-Servern bis zu 500 Mbps gehalten. Beim Scraping war meist das Rate-Limit der Zielsite — nicht der Proxy — die Obergrenze.

Testmethode: 1.973.500 Verbindungsversuche plus Concurrency-Läufe mit bis zu 96 Threads über eine Proxy-IP.

500 Mbps

pro Proxy in Standardtests auf Remote-Servern

99,97 %

der Verbindungen über 1.973.500 Requests hergestellt

96

gleichzeitige Threads auf einer IP ohne Degradation

0

Bandbreiten-Caps — unbegrenzter Traffic in jedem Tarif

Dedizierte AMD EPYC

Eigene Server, ohne Shared-VPS-Nachbarn, die um den Port konkurrieren.

Eigene Subnetze

IPs stammen aus Bereichen, die wir selbst halten — nicht weiterverkauft von einem anderen Anbieter.

80 Gbps Uplink

Kapazitätsreserve pro Server — kein Versprechen für eine einzelne Proxy-Session.

Tier III / IV

Rechenzentren mit redundanter Stromversorgung und Kühlung an unseren Standorten.

Testhinweise

Der tatsächliche Durchsatz hängt von Route, Ziel, Netzwerkbedingungen sowie Konfiguration und Leistung Ihrer Hardware ab. Ein Laptop an einem 500-Mbps-Heimanschluss erreichte in der Praxis etwa 468 Mbps, Remote-Server in Standardtests bis zu 500 Mbps. In Ausnahmetests mit korrekt konfigurierten High-Performance-Servern in Europa und den USA wurden bis zu 700 Mbps erreicht; das ist kein typisches Ergebnis pro Session.

Jede Aussage auf dieser Seite, in den Worten anderer.

Relevantes Kundenfeedback, ausgewählt aus einem verifizierten Bewertungs-Pool und mit der Originalquelle verknüpft.

2011liefert Proxys seit

Laufende Accounts

Dies ist die bequemste Option, wenn das Verbot nur auf Ihrem Gewissen liegt, sonst kann das Projekt wegen des “Nachbarn” einfach zusammenbrechen. Und der Preis für dieses Serviceniveau ist gut.

Juriy DivovInterne FineProxy-PlattformZur Quelle

Ich benutze es seit über 5 Jahren und dies sind großartige Proxys für die Arbeit mit Datenscraping/sozialen Netzwerken und anderen Automatisierungsprojekten – schnell rotierende IPs, fast alle Proxys werden im Gegensatz zu anderen Anbietern nicht blockiert usw. Außerdem ist der Kundensupport ziemlich gut.

synk.pitNorton Safe Web, Letztes JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Standorte und Bestand

Die von ihnen verkauften Proxys sind für ihre Qualität sehr günstig. Es sind die hochwertigsten Proxys, die ich je gesehen habe, und es werden viele Länder unterstützt. Die Website ist übersichtlich und leicht verständlich, und der Support ist der beste.

Raidr PROTrustpilot, Vor mehr als 2 JahrenAus dem Englischen übersetztZur Quelle

FineProxy.org bietet einen ordentlichen Proxy-Dienst mit einer großen Auswahl an IPs und Standorten. Dennoch können die Verbindungsgeschwindigkeiten manchmal inkonsistent sein, und die Antwortzeiten des Supports können langsamer als erwartet ausfallen. Während der Dienst für grundlegende Aufgaben geeignet ist, erfüllt er möglicherweise nicht vollständig die Anforderungen von Nutzern mit höheren Ansprüchen oder speziellen Anforderungen. Die Preisgestaltung ist wettbewerbsfähig, aber die Leistung könnte stabiler sein für diejenigen, die ihn für professionelle oder intensive Nutzung benötigen.

Charles BrownProxyRate, Vor mehr als 2 JahrenAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Traffic nie limitiert

Sehr erschwingliche europäische Proxys. Ich glaube, es ist der einzige Proxy-Anbieter, der dem kostenlosen und sicheren Internet treu geblieben ist. Während andere pro GB oder sogar pro Anfrage verlangen, bieten diese immer noch unbegrenzte Bandbreitenpläne an.

NemanjaDieg, Dieses JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Großartiger Proxy-Dienst! Es gibt verschiedene Proxy-Typen, darunter rotierende Proxys ohne Traffic-Limit. Die Preise sind günstig, und Geo-Targeting ist verfügbar. Bezahlen kann man bequem mit Kryptowährungen, PayPal oder Karten.

Vladimir AkimkinSaasHub, Vor mehr als 2 JahrenAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Bewertungen werden vollständig zitiert. Wenn ein Kunde etwas angesprochen hat, das wir beantworten konnten, zeigen wir unsere Antwort von der ursprünglichen Plattform dazu.

Alle Kundenbewertungen
Warum benötige ich Proxys für die Verwaltung von Social-Media-Konten?Für Kontoisolation

Plattformen erkennen und sperren Konten, die miteinander verbunden erscheinen. Wenn Sie mehrere Konten von einem Standort aus verwalten, verknüpfen gemeinsame IP-Adressen und Browser-Fingerprints diese miteinander. Proxys vergeben jedem Konto eine eindeutige IP, und in Kombination mit Anti-Detect-Browsern erscheint jedes Konto wie ein separater Nutzer auf einem separaten Gerät.

Kann ich Rechenzentrums-Proxys in sozialen Medien nutzen?Nicht empfohlen

Nicht empfehlenswert. Rechenzentrums-IPs haben erkennbare Signaturen — einheitliche TCP-Responses und TLS-Fingerprints, die Anti-Bot-Systeme problemlos identifizieren. Residential- oder Mobile-Proxys nutzen echte ISP-Adressen, die wie normale Nutzer aussehen. Für ernsthaftes Social-Media-Management verursachen Rechenzentrums-Proxys mehr Probleme als sie lösen.

Wie viele Konten kann ich mit Proxys verwalten?Kein hartes Limit

Es gibt kein festes Limit — Agenturen verwalten erfolgreich Hunderte von Accounts. Entscheidend ist die saubere Isolation: ein dedizierter Proxy pro Account, einzigartige Browser-Fingerprints und realistische Verhaltensmuster. Ohne diese Vorkehrungen können bereits wenige Accounts miteinander verknüpft und gesperrt werden.

Hilft mir ein Proxy dabei, in der Schule oder bei der Arbeit auf soziale Medien zuzugreifen?Ja

Ja. Proxys leiten Ihren Traffic über externe Server und umgehen so lokale Netzsperren. Für einfachen Zugriff (ohne Automatisierung) reicht jeder zuverlässige Proxy. Konfigurieren Sie ihn in Ihren Browsereinstellungen oder verwenden Sie eine Proxy-Erweiterung.

Was ist der Unterschied zwischen Residential-Proxys und Mobile-Proxys für soziale Medien?Netzwerktyp

Residential-Proxys verwenden IP-Adressen von Heim-ISPs, Mobile-Proxys nutzen IPs von Mobilfunkanbietern. Auf mobil-orientierten Plattformen wie TikTok und Instagram genießen Mobile-Proxys ein höheres Vertrauensniveau, da sie dem Zugriffsmuster echter Nutzer entsprechen. Mobile-Proxys sind zwar teurer, bieten aber das geringste Erkennungsrisiko.

Benötige ich einen Anti-Detect-Browser, oder reicht ein Proxy aus?Beides nutzen

Für die Verwaltung von mehr als ein paar Accounts benötigen Sie beides. Proxys übernehmen die IP-Isolation, aber Plattformen verfolgen auch Browser-Fingerprints. Anti-Detect-Browser erstellen für jeden Account ein einzigartiges Fingerprint-Profil. Wer Proxys ohne Fingerprint-Isolation einsetzt, riskiert, dass Accounts über Browser-Merkmale weiterhin miteinander verknüpft werden können.

Leitfaden

Proxy für soziale Medien: Multi-Account-Verwaltung und Zugriff

5 Min. LesezeitFineProxy-Netzwerkteam

Soziale Plattformen gehen bei der Erkennung von Automatisierung und Multi-Account-Nutzung immer aggressiver vor. Ob Sie als SMM-Spezialist Kundenaccounts verwalten, als Unternehmen regionale Seiten betreiben oder soziale Medien in einem gesperrten Netzwerk entsperren müssen — der richtige Proxy für soziale Medien entscheidet darüber, ob Ihre Aktivitäten reibungslos laufen oder massenhaft Accounts gesperrt werden.

Warum soziale Plattformen Accounts sperren

Jede große Plattform — Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn — wertet mehrere Signale aus, um verdächtige Aktivitäten zu erkennen:

  • IP-Adressen. Mehrere Accounts, die sich von derselben IP aus anmelden, sind das offensichtlichste Warnsignal. Plattformen gehen davon aus, dass eine Person nicht 10 Accounts von einem einzigen Standort aus benötigt.
  • Browser-Fingerprints. Canvas-Rendering, installierte Schriftarten, WebGL-Daten, Bildschirmauflösung, Zeitzone und Dutzende weiterer Browser-Merkmale erzeugen eine einzigartige Signatur. Derselbe Fingerprint über mehrere Accounts hinweg = verknüpfte Accounts.
  • Geräteinformationen. Betriebssystemtyp, Hardware-Spezifikationen und Mobile-Device-IDs. Die Anmeldung bei mehreren Accounts über identische Geräteprofile löst die Erkennung aus.
  • Verhaltensmuster. Schnelles Account-Switching, maschinenähnliche Posting-Intervalle oder plötzliche Aktivitätsspitzen kurz nach der Account-Erstellung sind klare Zeichen für Automatisierung.

Ein konkretes Beispiel: Eine Digital-Marketing-Agentur, die 30 Instagram-Accounts ohne ausreichende Isolation verwaltete, hatte innerhalb von zwei Wochen 18 gesperrte Accounts. Die Plattform identifizierte die Verbindungen über gemeinsam genutzte IPs und Browser-Fingerprints.

Plattformspezifische Richtlinien

Instagram ist für den persönlichen Gebrauch vergleichsweise tolerant — die App unterstützt nativ bis zu 5 Konten. Darüber hinaus oder für die geschäftliche Nutzung im größeren Maßstab ist eine saubere Isolierung erforderlich.Facebook erlaubt nun offiziell „zusätzliche Profile", nachdem mehrere Konten jahrelang unterbunden wurden. Automatisierte Verwaltung oder auffällige Nutzungsmuster führen jedoch weiterhin zu Einschränkungen.TikTok erlaubt mehrere Konten, überwacht jedoch intensiv auf koordiniertes Verhalten. Da die Erkennung auf Mobile ausgelegt ist, schneiden Mobile-Proxys hier besser ab als Desktop-Residential-Proxys.LinkedIn geht streng gegen gefälschte Profile und Automatisierung vor. Anfragen zur Kontoverifizierung sind häufig, und gegen Sperren lässt sich nur schwer Einspruch einlegen.

Den besten Social-Media-Proxy-Server auswählen

Der beste Proxy-Server für Social Media und Multi-Account-Verwaltung ist ein Residential- oder Mobile-Proxy — niemals ein Rechenzentrums-Proxy.Warum Rechenzentrums-Proxys scheitern: Rechenzentrums-IPs stammen aus Cloud-Servern mit einheitlichen TCP-Responses und TLS-Fingerprints. Anti-Bot-Systeme erkennen diese Signaturen sofort. Möglicherweise kommen Sie noch durch die Login-Seite, aber anhaltende Aktivität löst Sperren aus.Warum Residential-Proxys funktionieren: Residential-Proxys verwenden echte, von ISPs zugewiesene Adressen aus tatsächlichen Privathaushalten. Für die Plattform sehen Sie aus wie ein regulärer Nutzer im Heimnetzwerk. Keine einheitlichen Server-Signaturen, die erkannt werden könnten.Warum Mobile-Proxys für mobile Plattformen die beste Wahl sind: TikTok, Instagram und Snapchat sind Mobile-first. Mobile-Proxys verwenden IP-Adressen von Mobilfunkanbietern, denen Plattformen am meisten vertrauen. Höhere Kosten, dafür das geringste Erkennungsrisiko.

Setup für die Multi-Account-Verwaltung

Das Standardsetup kombiniert Proxys mit Anti-Detect-Browsern:

  • Ein Proxy pro Konto. Teilen Sie Proxys niemals zwischen Konten. Wenn Konten dieselbe IP verwenden, verknüpft die Plattform sie miteinander. Wird ein Konto gesperrt, werden alle gesperrt.
  • Einzigartige Browser-Profile. Anti-Detect-Browser (Multilogin, GoLogin, AdsPower) erstellen isolierte Umgebungen mit unterschiedlichen Fingerprints für jedes Konto. Verschiedene Canvas-Daten, Schriftarten, Zeitzonen, User-Agents — alles.
  • Geografische Konsistenz. Stimmen Sie den Proxy-Standort mit dem Ort überein, an dem das Konto erstellt wurde oder dem es zugeordnet ist. Ein „lokales Unternehmen in Miami", das von einer deutschen IP aus postet, erregt Aufmerksamkeit.
  • Account-Aufwärmphase. Neue Accounts benötigen eine schrittweise Steigerung der Aktivität. Erstellen Sie keinen Account und beginnen Sie nicht sofort damit, 50 Mal täglich zu posten. Bauen Sie eine Verlaufhistorie auf – so wie es ein echter Nutzer tun würde.

Detaillierte Konfigurationsanleitungen für verschiedene Browser und Geräte finden Sie im Integration Hub.

Soziale Medien in gesperrten Netzwerken entsperren

Schul- und Unternehmensnetzwerke sowie regionale Sperren blockieren häufig soziale Plattformen. Ein Proxy leitet Ihren Traffic über einen uneingeschränkten Server und umgeht diese Sperren.Für den Zugriff auf entsperrte soziale Medien in diesen Situationen:

  • Web-Proxys funktionieren, wenn Sie keine Software installieren können. Geben Sie die URL der gesperrten Website in ein Proxy-Portal ein, und es ruft die Seite für Sie ab.
  • Browser-Proxy-Erweiterungen sind für den regelmäßigen Einsatz komfortabler. Konfigurieren Sie die Erweiterung mit Host und Port Ihres Proxys, und der gesamte Browser-Traffic wird darüber geleitet.
  • Ein Proxy auf Systemebene wirkt sich auf alle Anwendungen aus, einschließlich mobiler Apps. Konfigurieren Sie ihn in den Netzwerkeinstellungen Ihres Geräts.
  • Für einfaches Entsperren (ohne Multi-Account-Betrieb) eignet sich jeder zuverlässige Proxy. Da Sie keine Tausenden von Anfragen stellen, ist Erkennung kein Problem – Sie brauchen lediglich einen Weg um die Firewall herum.

Warum FineProxy für soziale Medien funktioniert

FineProxy bietet Residential-Proxys mit dedizierten IPs – das heißt, Ihre zugewiesenen Adressen werden nicht mit den Social-Media-Aktivitäten anderer Kunden geteilt. Diese Infrastruktur ist speziell auf die Anforderungen nachhaltiger Social-Media-Arbeit ausgelegt, bei der IP-Qualität und Konsistenz direkt darüber entscheiden, ob Accounts langfristig bestehen. In der Praxis bedeutet das:

  • Keine geerbte Reputation. Bei gemeinsam genutzten Proxy-Pools kann die Spam-Aktivität eines anderen Nutzers dazu führen, dass „Ihre
  • Konsistenter Zugang und Account-Verlauf. Dedizierte IPs ermöglichen es Ihnen, eine Account-Historie auf gleichbleibenden Adressen aufzubauen – genau das bevorzugen Plattformen gegenüber ständig wechselnden IPs. Soziale Netzwerke werten IP-Stabilität als Vertrauenssignal: Accounts, die über Wochen und Monate dieselbe IP beibehalten, entwickeln eine stärkere Reputation. Rotierende IPs mögen für Scraping funktionieren, doch für Social-Media-Accounts, die altern und wachsen müssen, ist Konsistenz unverzichtbar.
  • Unbegrenzte Bandbreite für medienintensive Workflows. Social-Media-Arbeit umfasst Bilder, Videos, Stories, Reels und Streaming-Inhalte – all das verbraucht erhebliche Datenmengen. Traffic-Limits unterbrechen Ihre Workflows im ungünstigsten Moment, etwa mitten im Upload oder während geplanter Posting-Batches. Der unbegrenzte Traffic von FineProxy bedeutet, dass Sie datenintensive Kampagnen fahren, Feeds überwachen und Medien über Dutzende von Accounts hochladen können – ohne sich Sorgen über Datenlimits oder Drosselung machen zu müssen.