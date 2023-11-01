NEU! |Ein API-Call, saubere Daten zurück. Keine Scraper nötig.10.000 Tokens gratis →

Nordamerika-Proxy

Zuverlässige statische Nordamerika-IPv4-Proxys – HTTP/HTTPS/SOCKS4/5, 99,9 % Uptime, unbegrenzter Traffic

Tarif konfigurieren →Proxys für 48 Stunden
UnbegrenztKeine GB-Gebühren
AMD EPYCServer-Hardware der neuesten Generation
Bis zu 80 GbpsUplink pro Server
REST + MCPBereitstellung und Verwaltung per API

Erstellen Sie Ihren Proxy-Plan.

Erstellen Sie einen Tarif für genau Ihren Workload. Wählen Sie Proxy-Typ, Standorte, IP-Volumen, Laufzeit und optionale UDP-Unterstützung — der Preis aktualisiert sich sofort.

LandAnzahl der IPs
UDP-Unterstützung
Aus

Erhöht den Grundpreis um 50 %. Funktioniert über SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — für Gaming, VoIP und Streaming.

Mehrere Länder in einem Paket, zusätzliche Whitelist-IPs oder Verbindungen?Im Dashboard konfigurieren

Vier Wege, Proxys zu kaufen.
Einer passt zu diesem Workload.

Jede FineProxy-Adresse nutzt IPv4. Rechenzentrums-, dedizierte und ISP-Proxys bleiben während der Tariflaufzeit statisch; rotierende Proxys wechseln bei jeder Anfrage. Statische Tarife enthalten unbegrenzten Datenverkehr. Die hervorgehobene Option entspricht dem primären Anwendungsfall dieser Seite: Datacenter-Paket.

Hier empfohlenDatacenter-PaketIm Block verkauft, geteiltDedizierte ProxysPersönlich, ab einer einzelnen IPISP-ProxysStatische ISP-registrierte AdressenRotierende ProxysAbgerechnet in API-Guthaben
Am besten fürBots und Monitoring in großem UmfangFür Arbeit ohne dauerhaftes Konto.Langlebige Account-SessionsEine Adresse pro Profil, nur von Ihnen genutzt.Ziele, die den ASN bewertenRegistriert auf einen Internetanbieter.Erfassung, keine AccountsEine persistente Session sollte die Adresse nicht wechseln.
Nutzer pro AdresseBis zu 5Reputation hängt teilweise von Ihren Nachbarn ab.1 — SieNiemand sonst nutzt sie während der gesamten Laufzeit.Bis zu 5Geteilter Pool
Akzeptanz bei PlattformenBasisDatacenter-ASNHoch — exklusivHoch — ISP-registriertVariiert je nach Pool
Preis ab$12 / 100 IPs0,12 $ pro Adresse, monatlich$12 / 100 IPsKaufen Sie genau das, was Sie brauchen.$30 / 100 IPs0,30 $ pro Adresse, monatlich$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Mindestbestellung100 IPs1 IP100 IPs2,5 Mio. Guthaben
AdresslaufzeitStatisch für die LaufzeitStatisch für die LaufzeitStatisch für die LaufzeitWechselt pro Request
BandbreiteUnbegrenztUnbegrenztUnbegrenztGuthabenAbrechnung pro Request, nicht pro Gigabyte.
UDP / SprachcallsOptionales Add-onOptionales Add-onOptionales Add-onNicht verfügbar
ProtokolleHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AuthentifizierungIP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.API-Key
Tarife ansehenDedicated-Tarife ansehenISP-Tarife ansehenTarife ansehen
Hier empfohlen

Datacenter-Paket

Im Block verkauft, geteilt

Am besten für

Bots und Monitoring in großem UmfangFür Arbeit ohne dauerhaftes Konto.

Nutzer pro Adresse

Bis zu 5Reputation hängt teilweise von Ihren Nachbarn ab.

Akzeptanz bei Plattformen

BasisDatacenter-ASN

Preis ab

$12 / 100 IPs0,12 $ pro Adresse, monatlich

Mindestbestellung

100 IPs

Adresslaufzeit

Statisch für die Laufzeit

Bandbreite

Unbegrenzt

UDP / Sprachcalls

Optionales Add-on

Protokolle

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentifizierung

IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.

Tarife ansehen

Dedizierte Proxys

Persönlich, ab einer einzelnen IP

Am besten für

Langlebige Account-SessionsEine Adresse pro Profil, nur von Ihnen genutzt.

Nutzer pro Adresse

1 — SieNiemand sonst nutzt sie während der gesamten Laufzeit.

Akzeptanz bei Plattformen

Hoch — exklusiv

Preis ab

$12 / 100 IPsKaufen Sie genau das, was Sie brauchen.

Mindestbestellung

1 IP

Adresslaufzeit

Statisch für die Laufzeit

Bandbreite

Unbegrenzt

UDP / Sprachcalls

Optionales Add-on

Protokolle

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentifizierung

IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.

Dedicated-Tarife ansehen

ISP-Proxys

Statische ISP-registrierte Adressen

Am besten für

Ziele, die den ASN bewertenRegistriert auf einen Internetanbieter.

Nutzer pro Adresse

Bis zu 5

Akzeptanz bei Plattformen

Hoch — ISP-registriert

Preis ab

$30 / 100 IPs0,30 $ pro Adresse, monatlich

Mindestbestellung

100 IPs

Adresslaufzeit

Statisch für die Laufzeit

Bandbreite

Unbegrenzt

UDP / Sprachcalls

Optionales Add-on

Protokolle

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentifizierung

IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.

ISP-Tarife ansehen

Rotierende Proxys

Abgerechnet in API-Guthaben

Am besten für

Erfassung, keine AccountsEine persistente Session sollte die Adresse nicht wechseln.

Nutzer pro Adresse

Geteilter Pool

Akzeptanz bei Plattformen

Variiert je nach Pool

Preis ab

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Mindestbestellung

2,5 Mio. Guthaben

Adresslaufzeit

Wechselt pro Request

Bandbreite

GuthabenAbrechnung pro Request, nicht pro Gigabyte.

UDP / Sprachcalls

Nicht verfügbar

Protokolle

HTTP, SOCKS5

Authentifizierung

API-Key

Tarife ansehen

Proxys für 48 Stunden

Stellen Sie einen Tarif für Ihre Aufgabe zusammen und testen Sie die Proxys im realen Einsatz. Bezahlen Sie die gewählte Konfiguration für 48 Stunden – der Preis wird bei der Einrichtung berechnet.

Proxys für 48 Stunden

Top-Proxy-Standorte

Die acht Proxy-Standorte, die FineProxy-Kunden am häufigsten wählen.

Alle Standorte ansehen

Einmal verbinden.
Dann einfach fragen.

FineProxy betreibt einen nativen MCP-Server: Fügen Sie eine URL in Ihren Agenten ein, und er erhält 49 Cabinet-Tools — Kauf, Verlängerungen, IP-Rotation, Allowlists, Nutzungsanalysen, Rechnungen und Support. Dieselben Operationen stehen über eine REST API zur Verfügung, wenn Sie die Aufrufe lieber selbst schreiben.

Dann einfach sagen

  • Kaufen Sie 100 Datacenter-IPs in Nordamerika und setzen Sie 203.0.113.7 auf die Allowlist
  • Zeigen Sie die heutige Erfolgsrate für meinen nordamerikanischen Proxy-Traffic
  • Verlängern Sie jeden Dienst, der diese Woche ausläuft, unter 200 $
  • Rotieren Sie meine IPs, sobald der nächste Refresh kostenlos ist
  • Exportieren Sie die aktuelle Proxy-Liste als JSON
Mehr erfahren API-Key erstellen
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Starten Sie Claude nach dem Speichern der Konfiguration neu. Die 49 Tools von FineProxy erscheinen anschließend in der Tool-Liste.

Was der Agent nicht tut — unabhängig von der Anfrage

Ihr Guthaben ausgeben

Sechs Tools greifen auf das Guthaben zu, und alle sechs benötigen wallet:spend. Lassen Sie diesen Scope am Key weg, und der Agent kann alles andere ausführen.

Mehr zahlen als angeboten

Jeder Kauf enthält expected_total_cents aus dem Angebot. Weicht ein Cent ab, wird der Aufruf abgelehnt — ohne Belastung.

Willkürlich kündigen

Die beiden irreversiblen Tools laufen nicht ohne confirm=true. Eine Kündigung kann nicht als Nebeneffekt erfolgen.

Zweifach belasten

Zahlungsaufrufe verlangen einen idempotency_key. Ein Retry nach einem Timeout schließt dieselbe Belastung ab, nicht eine zweite.

MCP: 49 Tools · 9 Berechtigungs-ScopesJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · zustandslosREST API: 49 Operationen · OpenAPI 3.1

Manuelles Setup

Wählen Sie Ihr Betriebssystem, Ihren Browser oder Ihre Proxy-Anwendung für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung.

ALLE INTEGRATIONEN

Systeme

Browser

Apps

Für Speed gebaut.
Traffic nie limitiert.

FineProxy hat in unseren Standardtests auf Remote-Servern bis zu 500 Mbps gehalten. Beim Scraping war meist das Rate-Limit der Zielsite — nicht der Proxy — die Obergrenze.

Testmethode: 1.973.500 Verbindungsversuche plus Concurrency-Läufe mit bis zu 96 Threads über eine Proxy-IP.

500 Mbps

pro Proxy in Standardtests auf Remote-Servern

99,97 %

der Verbindungen über 1.973.500 Requests hergestellt

96

gleichzeitige Threads auf einer IP ohne Degradation

0

Bandbreiten-Caps — unbegrenzter Traffic in jedem Tarif

Dedizierte AMD EPYC

Eigene Server, ohne Shared-VPS-Nachbarn, die um den Port konkurrieren.

Eigene Subnetze

IPs stammen aus Bereichen, die wir selbst halten — nicht weiterverkauft von einem anderen Anbieter.

80 Gbps Uplink

Kapazitätsreserve pro Server — kein Versprechen für eine einzelne Proxy-Session.

Tier III / IV

Rechenzentren mit redundanter Stromversorgung und Kühlung an unseren Standorten.

Testhinweise

Der tatsächliche Durchsatz hängt von Route, Ziel, Netzwerkbedingungen sowie Konfiguration und Leistung Ihrer Hardware ab. Ein Laptop an einem 500-Mbps-Heimanschluss erreichte in der Praxis etwa 468 Mbps, Remote-Server in Standardtests bis zu 500 Mbps. In Ausnahmetests mit korrekt konfigurierten High-Performance-Servern in Europa und den USA wurden bis zu 700 Mbps erreicht; das ist kein typisches Ergebnis pro Session.

Jede Aussage auf dieser Seite, in den Worten anderer.

Relevantes Kundenfeedback, ausgewählt aus einem verifizierten Bewertungs-Pool und mit der Originalquelle verknüpft.

2011liefert Proxys seit

Standorte und Bestand

Diese App hat mein Geschäft im Internet reibungslos laufen lassen, kein Tracking und Hacken wurden gesehen, meine Standorte wurden privat gemacht.

Ay LinInterne FineProxy-PlattformAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Alles vom anfänglichen Test bis zum Aufladen des Guthabens ist reibungslos. Die Preise für diese hochwertigen europäische ISP-Proxies sind sehr wettbewerbsfähig. Es ist heutzutage schwer, so saubere IPs mit transparenter Abrechnung zu finden.

yuan zhangDieg, Dieses JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Geschwindigkeit unter Last

Ich benutze es seit über 5 Jahren und dies sind großartige Proxys für die Arbeit mit Datenscraping/sozialen Netzwerken und anderen Automatisierungsprojekten – schnell rotierende IPs, fast alle Proxys werden im Gegensatz zu anderen Anbietern nicht blockiert usw. Außerdem ist der Kundensupport ziemlich gut.

synk.pitNorton Safe Web, Letztes JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Bester Proxy-Dienst, den ich je genutzt habe. Sehr zu empfehlen. Nutze ihn seit über 8 Monaten ohne Probleme.

matTrustpilot, Vor mehr als 2 JahrenAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Traffic nie limitiert

Während andere Anbieter pro GB oder sogar pro Anfrage berechnen, bleiben diese Jungs ihrer Mission treu, das Internet frei und sicher zu halten. Ihre Datacenter-Optionen sind günstig und kommen mit unbegrenztem Datenvolumen.

Nemanja DuricSaasHub, Dieses JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Qualitativ hochwertiger Service! Sie haben verschiedene Proxy-Typen, einschließlich rotierender mit unbegrenztem Datenverkehr, erschwingliche Preise und eine Geo-Targeting-Option. Verschiedene Zahlungsmethoden: Krypto, PayPal oder Karten

Vladimir AkimkinInterne FineProxy-PlattformAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Bewertungen werden vollständig zitiert. Wenn ein Kunde etwas angesprochen hat, das wir beantworten konnten, zeigen wir unsere Antwort von der ursprünglichen Plattform dazu.

Alle Kundenbewertungen
Was sind Nordamerika-Proxys?Nordamerika-Proxys

Nordamerika-Proxys sind Proxy-Endpunkte mit Standort in den USA oder Kanada. Sie geben Ihrer Anwendung eine lokale IP auf Länderebene, sodass Sie regionsspezifische Storefronts, Preisgestaltung, Versandlogik und Medienerlebnisse mit stabilen Sessions und vorhersehbarer Performance testen können – stets im Einklang mit den Website-Nutzungsbedingungen und dem lokalen Recht.

Wie funktionieren Nordamerika-Proxys?Ein Proxy sitzt

Ein Proxy sitzt zwischen Ihrem Client und der Zielseite und leitet Anfragen sowie Antworten über eine US- oder CA-IP weiter. Ihre echte IP bleibt verborgen, während HTTPS zwischen Ihrem Client und der Website Ende-zu-Ende verschlüsselt bleibt. FineProxy bietet drei Produktlinien mit nordamerikanischen Standorten an: Statische Rechenzentrums-IPv4 – schnell und kostengünstig für wiederholbare Lesezugriffe und APIs. Statischer ISP-IPv4 (Static-Residential) – von Consumer-ISPs angekündigte IPs für nutzerähnliche Abläufe (Login/Warenkorb/Checkout). Rotierender Rechenzentrums-Proxy – Rotation pro Anfrage für groß angelegte, rein lesende Datenabrufe. Alle Tarife beinhalten unbegrenzte Bandbreite, sofortige Aktivierung, HTTP/HTTPS/SOCKS5 (UDP auf Anfrage) sowie eine einheitliche REST-API.

Welche Länder sind in Nordamerika-Paketen enthalten?USA und

Vereinigte Staaten und Kanada.

Wie verbessern Nordamerika-Proxys Sicherheit und Datenschutz?Wir betreiben unsere

Wir betreiben eigene Hardware und eigene IPv4-Bereiche (kein Reselling), streben 99,9 % Uptime an, unterstützen IP-Allowlisting und/oder Benutzername/Passwort-Authentifizierung und protokollieren keine Traffic-Inhalte. Zudem sperren wir E-Mail-Ports und den Zugriff auf Behörden-Domains, um das Netzwerk sauber und regelkonform zu halten.

Beeinflussen Nordamerika-Proxys die Internetgeschwindigkeit?Jeder Proxy zählt

Jeder Proxy fügt einen Routing-Hop hinzu, aber unsere Infrastruktur basiert auf AMD-Threadripper-Hosts der neuesten Generation mit 10–40 Gbit/s-Uplinks; einzelne Endpunkte halten bis zu ~500 Mbit/s durch, sofern die Zielseiten dies erlauben. In der Praxis verzeichnen unsere Kunden mit korrektem Pacing und optimaler Parallelität minimalen Overhead.

Live-Nordamerika-Proxys
alle 15 Minuten aktualisiert

Kostenlose öffentliche Nordamerika-Proxys, regelmäßig von uns auf Geschwindigkeit und Uptime geprüft. Kopieren Sie eine einzelne IP oder exportieren Sie die aktuelle Liste — ohne Registrierung.

Protokoll
Anonymität
Port
Letzter Check
172 online·Mehr benötigt? →
98.182.147.97:4145
IP : Portnummer Score ProtokolleAnonymitätStadtSpeed Uptime Letzter Check Aktion
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
Hohe AnonymitätWeltweit
500 Mbps
99.97%
Gerade eben
Kaufen
98.182.147.97:4145
Cox Communications Inc.· 603 ms		58
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe AnonymitätUnited States · Phoenix
2.98 Mbps
100.0%
1 Std. her
184.182.240.211:4145
Cox Communications Inc.· 670 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe AnonymitätUnited States
2.69 Mbps
100.0%
1 Std. her
184.178.172.5:15303
Cox Communications Inc.· 632 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe AnonymitätUnited States · Roanoke
2.85 Mbps
100.0%
1 Std. her
184.181.217.194:4145
Cox Communications Inc.· 630 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe AnonymitätUnited States
2.86 Mbps
100.0%
1 Std. her
184.178.172.18:15280
Cox Communications Inc.· 647 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe AnonymitätUnited States · Roanoke
2.78 Mbps
100.0%
1 Std. her
184.178.172.11:4145
Cox Communications Inc.· 650 ms		56
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe AnonymitätUnited States · Roanoke
2.77 Mbps
98.8%
1 Std. her
208.102.51.6:58208
Cincinnati Bell Telephone· 673 ms		49
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe AnonymitätUnited States · Cincinnati
2.67 Mbps
84.6%
1 Std. her
174.77.111.198:49547
Cox Communications Inc.· 638 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe AnonymitätUnited States
2.82 Mbps
76.8%
1 Std. her
174.77.111.196:4145
Cox Communications Inc.· 651 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe AnonymitätUnited States
2.77 Mbps
76.8%
1 Std. her
184.181.178.33:4145
Cox Communications Inc.· 1074 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe AnonymitätUnited States
1.68 Mbps
76.8%
1 Std. her
68.71.241.33:4145
Performive LLC· 876 ms		30
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe AnonymitätUnited States
2.06 Mbps
49.6%
1 Std. her
159.112.235.225:80
Cloudflare London, LLC· 1476 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.22 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.116:80
Cloudflare, Inc.· 1495 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.20 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.189:80
Cloudflare, Inc.· 1238 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.45 Mbps
100.0%
1 Std. her
159.112.235.59:80
Cloudflare London, LLC· 1240 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.45 Mbps
100.0%
1 Std. her
141.193.213.147:80
Cloudflare London, LLC· 1236 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.46 Mbps
100.0%
1 Std. her
159.112.235.232:80
Cloudflare London, LLC· 1223 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.47 Mbps
100.0%
1 Std. her
159.112.235.119:80
Cloudflare London, LLC· 1163 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.55 Mbps
100.0%
1 Std. her
159.112.235.21:80
Cloudflare London, LLC· 1148 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.57 Mbps
100.0%
1 Std. her
66.235.200.39:80
Cloudflare, Inc.· 1194 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.51 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.194:80
Cloudflare, Inc.· 1172 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.54 Mbps
100.0%
1 Std. her
66.235.200.236:80
Cloudflare, Inc.· 1154 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.56 Mbps
100.0%
1 Std. her
63.141.128.79:80
Bigcommerce Inc.· 1446 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.25 Mbps
100.0%
1 Std. her
141.193.213.180:80
Cloudflare London, LLC· 1438 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.25 Mbps
100.0%
1 Std. her
159.112.235.198:80
Cloudflare London, LLC· 1432 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.26 Mbps
99.7%
1 Std. her
63.141.128.31:80
Bigcommerce Inc.· 1426 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.26 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.236:80
Cloudflare, Inc.· 1425 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.26 Mbps
100.0%
1 Std. her
66.235.200.149:80
Cloudflare, Inc.· 1413 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.27 Mbps
100.0%
1 Std. her
141.193.213.73:80
Cloudflare London, LLC· 1441 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.25 Mbps
100.0%
1 Std. her
66.235.200.70:80
Cloudflare, Inc.· 1266 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 Std. her
141.193.213.2:80
Cloudflare London, LLC· 1306 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.38 Mbps
99.8%
1 Std. her
170.114.45.6:80
Cloudflare London, LLC· 1304 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.38 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.37:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.38 Mbps
100.0%
1 Std. her
159.112.235.174:80
Cloudflare London, LLC· 1299 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.39 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.127:80
Cloudflare, Inc.· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.40 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.230:80
Cloudflare, Inc.· 1275 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.41 Mbps
100.0%
1 Std. her
66.235.200.204:80
Cloudflare, Inc.· 1276 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.41 Mbps
100.0%
1 Std. her
66.235.200.144:80
Cloudflare, Inc.· 1218 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.48 Mbps
100.0%
1 Std. her
141.193.213.190:80
Cloudflare London, LLC· 1193 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.51 Mbps
100.0%
1 Std. her
159.112.235.61:80
Cloudflare London, LLC· 1223 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.47 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.147:80
Cloudflare, Inc.· 1199 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.50 Mbps
100.0%
1 Std. her
159.112.235.34:80
Cloudflare London, LLC· 1212 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.49 Mbps
100.0%
1 Std. her
141.193.213.100:80
Cloudflare London, LLC· 1212 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.49 Mbps
100.0%
1 Std. her
63.141.128.74:80
Bigcommerce Inc.· 1221 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.47 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.240:80
Cloudflare, Inc.· 1222 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.47 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.22:80
Cloudflare, Inc.· 1243 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.45 Mbps
100.0%
1 Std. her
63.141.128.178:80
Bigcommerce Inc.· 1272 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 Std. her
66.235.200.234:80
Cloudflare, Inc.· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 Std. her
66.235.200.195:80
Cloudflare, Inc.· 1267 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 Std. her
159.112.235.126:80
Cloudflare London, LLC· 1391 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.29 Mbps
99.7%
1 Std. her
141.193.213.56:80
Cloudflare London, LLC· 1326 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.36 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.212:80
Cloudflare, Inc.· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.36 Mbps
100.0%
1 Std. her
159.112.235.215:80
Cloudflare London, LLC· 1321 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.36 Mbps
100.0%
1 Std. her
141.193.213.189:80
Cloudflare London, LLC· 1313 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.37 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.9:80
Cloudflare, Inc.· 1312 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.37 Mbps
100.0%
1 Std. her
159.112.235.53:80
Cloudflare London, LLC· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.40 Mbps
100.0%
1 Std. her
141.193.213.206:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.41 Mbps
100.0%
1 Std. her
66.235.200.186:80
Cloudflare, Inc.· 1331 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.35 Mbps
100.0%
1 Std. her
66.235.200.165:80
Cloudflare, Inc.· 1356 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.33 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.141:80
Cloudflare, Inc.· 1278 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.41 Mbps
100.0%
1 Std. her
66.235.200.53:80
Cloudflare, Inc.· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.40 Mbps
100.0%
1 Std. her
159.112.235.221:80
Cloudflare London, LLC· 1283 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.40 Mbps
100.0%
1 Std. her
159.112.235.92:80
Cloudflare London, LLC· 1277 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.41 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.14:80
Cloudflare, Inc.· 1276 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.41 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.153:80
Cloudflare, Inc.· 1253 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.44 Mbps
100.0%
1 Std. her
63.141.128.25:80
Bigcommerce Inc.· 1263 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.43 Mbps
100.0%
1 Std. her
141.193.213.120:80
Cloudflare London, LLC· 1270 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 Std. her
170.114.46.8:80
Cloudflare London, LLC· 1310 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.37 Mbps
100.0%
1 Std. her
159.112.235.181:80
Cloudflare London, LLC· 1295 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.39 Mbps
100.0%
1 Std. her
63.141.128.253:80
Bigcommerce Inc.· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.39 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.110:80
Cloudflare, Inc.· 1342 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.34 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.180:80
Cloudflare, Inc.· 1343 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.34 Mbps
100.0%
1 Std. her
66.235.200.113:80
Cloudflare, Inc.· 1329 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.35 Mbps
100.0%
1 Std. her
159.112.235.42:80
Cloudflare London, LLC· 1358 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.32 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.155:80
Cloudflare, Inc.· 1354 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.33 Mbps
99.6%
1 Std. her
63.141.128.75:80
Bigcommerce Inc.· 1350 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.33 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.63:80
Cloudflare, Inc.· 1348 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.33 Mbps
100.0%
1 Std. her
63.141.128.249:80
Bigcommerce Inc.· 1345 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.34 Mbps
100.0%
1 Std. her
159.112.235.62:80
Cloudflare London, LLC· 1350 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.33 Mbps
100.0%
1 Std. her
141.193.213.221:80
Cloudflare London, LLC· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.34 Mbps
100.0%
1 Std. her
159.112.235.64:80
Cloudflare London, LLC· 1341 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.34 Mbps
100.0%
1 Std. her
159.112.235.134:80
Cloudflare London, LLC· 1342 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.34 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.181:80
Cloudflare, Inc.· 1336 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.35 Mbps
100.0%
1 Std. her
159.112.235.115:80
Cloudflare London, LLC· 1327 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.36 Mbps
100.0%
1 Std. her
159.246.55.218:80
Cloudflare London, LLC· 1323 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.36 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.252:80
Cloudflare, Inc.· 1328 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.35 Mbps
100.0%
1 Std. her
66.235.200.213:80
Cloudflare, Inc.· 1321 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.36 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.0:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.38 Mbps
100.0%
1 Std. her
141.193.213.68:80
Cloudflare London, LLC· 1298 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.39 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.139:80
Cloudflare, Inc.· 1292 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.39 Mbps
100.0%
1 Std. her
159.112.235.187:80
Cloudflare London, LLC· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.40 Mbps
100.0%
1 Std. her
141.193.213.50:80
Cloudflare London, LLC· 1271 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.118:80
Cloudflare, Inc.· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.42 Mbps
100.0%
1 Std. her
141.193.213.80:80
Cloudflare London, LLC· 1265 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.5:80
Cloudflare, Inc.· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.40 Mbps
99.0%
1 Std. her
63.141.128.67:80
Bigcommerce Inc.· 1267 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.90:80
Cloudflare, Inc.· 1266 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.42 Mbps
100.0%
1 Std. her
66.235.200.223:80
Cloudflare, Inc.· 1244 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.45 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.166:80
Cloudflare, Inc.· 1232 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.46 Mbps
100.0%
1 Std. her
66.235.200.52:80
Cloudflare, Inc.· 1229 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.47 Mbps
100.0%
1 Std. her
159.112.235.130:80
Cloudflare London, LLC· 1229 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.47 Mbps
100.0%
1 Std. her
63.141.128.210:80
Bigcommerce Inc.· 1505 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.20 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.104:80
Cloudflare, Inc.· 1502 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.20 Mbps
100.0%
1 Std. her
141.193.213.123:80
Cloudflare London, LLC· 1502 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.20 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.235:80
Cloudflare, Inc.· 1541 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.17 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.117:80
Cloudflare, Inc.· 1649 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.09 Mbps
100.0%
1 Std. her
66.235.200.133:80
Cloudflare, Inc.· 1826 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
986 Kbps
100.0%
1 Std. her
63.141.128.105:80
Bigcommerce Inc.· 1607 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.12 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.176:80
Cloudflare, Inc.· 1598 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.13 Mbps
99.9%
1 Std. her
66.235.200.102:80
Cloudflare, Inc.· 1566 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.15 Mbps
100.0%
1 Std. her
66.235.200.55:80
Cloudflare, Inc.· 1520 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.18 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.78:80
Cloudflare, Inc.· 1510 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.19 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.160:80
Cloudflare, Inc.· 1506 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.20 Mbps
100.0%
1 Std. her
63.141.128.19:80
Bigcommerce Inc.· 1512 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.19 Mbps
100.0%
1 Std. her
63.141.128.20:80
Bigcommerce Inc.· 1579 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.14 Mbps
100.0%
1 Std. her
66.235.200.183:80
Cloudflare, Inc.· 1592 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.13 Mbps
100.0%
1 Std. her
159.112.235.68:80
Cloudflare London, LLC· 1595 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.13 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.33:80
Cloudflare, Inc.· 1602 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.12 Mbps
100.0%
1 Std. her
63.141.128.207:80
Bigcommerce Inc.· 1598 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.13 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.59:80
Cloudflare, Inc.· 1597 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.13 Mbps
100.0%
1 Std. her
63.141.128.225:80
Bigcommerce Inc.· 1628 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.11 Mbps
100.0%
1 Std. her
63.141.128.68:80
Bigcommerce Inc.· 1615 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.11 Mbps
100.0%
1 Std. her
141.193.213.243:80
Cloudflare London, LLC· 1590 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.13 Mbps
100.0%
1 Std. her
159.112.235.116:80
Cloudflare London, LLC· 1587 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.13 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.136:80
Cloudflare, Inc.· 1588 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.13 Mbps
100.0%
1 Std. her
141.193.213.146:80
Cloudflare London, LLC· 1582 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.14 Mbps
100.0%
1 Std. her
159.112.235.51:80
Cloudflare London, LLC· 1572 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.15 Mbps
100.0%
1 Std. her
159.112.235.202:80
Cloudflare London, LLC· 1569 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.15 Mbps
100.0%
1 Std. her
141.193.213.37:80
Cloudflare London, LLC· 1563 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.15 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.4:80
Cloudflare, Inc.· 1661 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.08 Mbps
100.0%
1 Std. her
63.141.128.250:80
Bigcommerce Inc.· 1670 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.08 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.215:80
Cloudflare, Inc.· 1671 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.08 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.177:80
Cloudflare, Inc.· 1661 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.08 Mbps
99.9%
1 Std. her
23.227.38.171:80
Cloudflare, Inc.· 1657 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.09 Mbps
100.0%
1 Std. her
63.141.128.51:80
Bigcommerce Inc.· 1653 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.09 Mbps
100.0%
1 Std. her
141.193.213.128:80
Cloudflare London, LLC· 1619 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.11 Mbps
100.0%
1 Std. her
141.193.213.130:80
Cloudflare London, LLC· 1643 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.10 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.11:80
Cloudflare, Inc.· 1643 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.10 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.152:80
Cloudflare, Inc.· 1706 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.05 Mbps
100.0%
1 Std. her
63.141.128.132:80
Bigcommerce Inc.· 1744 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.03 Mbps
100.0%
1 Std. her
63.141.128.237:80
Bigcommerce Inc.· 1730 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.04 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.125:80
Cloudflare, Inc.· 1754 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.03 Mbps
100.0%
1 Std. her
141.193.213.136:80
Cloudflare London, LLC· 1555 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.16 Mbps
100.0%
1 Std. her
63.141.128.131:80
Bigcommerce Inc.· 1551 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.16 Mbps
100.0%
1 Std. her
63.141.128.109:80
Bigcommerce Inc.· 1546 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.16 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.164:80
Cloudflare, Inc.· 1534 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.17 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.150:80
Cloudflare, Inc.· 1544 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.17 Mbps
100.0%
1 Std. her
63.141.128.32:80
Bigcommerce Inc.· 1542 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
1.17 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.40:80
Cloudflare, Inc.· 1533 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
1.17 Mbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.81:80
Cloudflare, Inc.· 2107 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
854 Kbps
100.0%
1 Std. her
66.235.200.129:80
Cloudflare, Inc.· 2108 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
854 Kbps
100.0%
1 Std. her
63.141.128.63:80
Bigcommerce Inc.· 2108 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
854 Kbps
100.0%
1 Std. her
66.235.200.5:80
Cloudflare, Inc.· 2234 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
806 Kbps
100.0%
1 Std. her
159.112.235.203:80
Cloudflare London, LLC· 2031 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
886 Kbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.58:80
Cloudflare, Inc.· 2033 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
885 Kbps
100.0%
1 Std. her
23.227.39.23:80
Cloudflare, Inc.· 2068 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
870 Kbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.28:80
Cloudflare, Inc.· 2060 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
874 Kbps
100.0%
1 Std. her
66.235.200.229:80
Cloudflare, Inc.· 2033 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
885 Kbps
100.0%
1 Std. her
66.235.200.98:80
Cloudflare, Inc.· 2028 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
888 Kbps
100.0%
1 Std. her
63.141.128.189:80
Bigcommerce Inc.· 2025 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
889 Kbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.241:80
Cloudflare, Inc.· 2046 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
880 Kbps
100.0%
1 Std. her
66.235.200.9:80
Cloudflare, Inc.· 2032 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
886 Kbps
100.0%
1 Std. her
66.235.200.155:80
Cloudflare, Inc.· 2031 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
886 Kbps
100.0%
1 Std. her
23.227.38.162:80
Cloudflare, Inc.· 2051 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCanada · Ottawa
878 Kbps
100.0%
1 Std. her
141.193.213.155:80
Cloudflare London, LLC· 2048 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
879 Kbps
100.0%
1 Std. her
66.235.200.237:80
Cloudflare, Inc.· 2048 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
879 Kbps
100.0%
1 Std. her
159.112.235.178:80
Cloudflare London, LLC· 2029 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
887 Kbps
100.0%
1 Std. her
178.156.206.253:8118
Hetzner Online GmbH· 1766 ms		11
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States · Ashburn
1.02 Mbps
56.1%
1 Std. her
154.12.231.32:80
Contabo Inc.· 5226 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe AnonymitätUnited States · St Louis
344 Kbps
19.0%
1 Std. her
151.243.153.157:8118
Black Apple· 4041 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States
445 Kbps
36.0%
1 Std. her
5.161.50.82:8118
Hetzner Online GmbH· 7915 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited States · Ashburn
227 Kbps
25.1%
1 Std. her
207.248.108.129:20185
Redes y Comunicaciones· 5346 ms		2
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentMexico · Morelia
337 Kbps
10.0%
1 Std. her
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