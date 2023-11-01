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Seychellen-Proxy

Zuverlässige statische Seychellen-IPv4-Proxys — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5, 99,9 % Uptime, unbegrenzter Traffic

Tarif konfigurieren →Proxys für 48 Stunden
UnbegrenztKeine GB-Gebühren
AMD EPYCServer-Hardware der neuesten Generation
Bis zu 80 GbpsUplink pro Server
REST + MCPBereitstellung und Verwaltung per API

Erstellen Sie Ihren Proxy-Plan.

Erstellen Sie einen Tarif für genau Ihren Workload. Wählen Sie Proxy-Typ, Standorte, IP-Volumen, Laufzeit und optionale UDP-Unterstützung — der Preis aktualisiert sich sofort.

LandAnzahl der IPs
UDP-Unterstützung
Aus

Erhöht den Grundpreis um 50 %. Funktioniert über SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — für Gaming, VoIP und Streaming.

Mehrere Länder in einem Paket, zusätzliche Whitelist-IPs oder Verbindungen?Im Dashboard konfigurieren

Vier Wege, Proxys zu kaufen.
Einer passt zu diesem Workload.

Jede FineProxy-Adresse nutzt IPv4. Rechenzentrums-, dedizierte und ISP-Proxys bleiben während der Tariflaufzeit statisch; rotierende Proxys wechseln bei jeder Anfrage. Statische Tarife enthalten unbegrenzten Datenverkehr. Die hervorgehobene Option entspricht dem primären Anwendungsfall dieser Seite: Datacenter-Paket.

Hier empfohlenDatacenter-PaketIm Block verkauft, geteiltDedizierte ProxysPersönlich, ab einer einzelnen IPISP-ProxysStatische ISP-registrierte AdressenRotierende ProxysAbgerechnet in API-Guthaben
Am besten fürBots und Monitoring in großem UmfangFür Arbeit ohne dauerhaftes Konto.Langlebige Account-SessionsEine Adresse pro Profil, nur von Ihnen genutzt.Ziele, die den ASN bewertenRegistriert auf einen Internetanbieter.Erfassung, keine AccountsEine persistente Session sollte die Adresse nicht wechseln.
Nutzer pro AdresseBis zu 5Reputation hängt teilweise von Ihren Nachbarn ab.1 — SieNiemand sonst nutzt sie während der gesamten Laufzeit.Bis zu 5Geteilter Pool
Akzeptanz bei PlattformenBasisDatacenter-ASNHoch — exklusivHoch — ISP-registriertVariiert je nach Pool
Preis ab$12 / 100 IPs0,12 $ pro Adresse, monatlich$12 / 100 IPsKaufen Sie genau das, was Sie brauchen.$30 / 100 IPs0,30 $ pro Adresse, monatlich$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Mindestbestellung100 IPs1 IP100 IPs2,5 Mio. Guthaben
AdresslaufzeitStatisch für die LaufzeitStatisch für die LaufzeitStatisch für die LaufzeitWechselt pro Request
BandbreiteUnbegrenztUnbegrenztUnbegrenztGuthabenAbrechnung pro Request, nicht pro Gigabyte.
UDP / SprachcallsOptionales Add-onOptionales Add-onOptionales Add-onNicht verfügbar
ProtokolleHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AuthentifizierungIP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.API-Key
Tarife ansehenDedicated-Tarife ansehenISP-Tarife ansehenTarife ansehen
Hier empfohlen

Datacenter-Paket

Im Block verkauft, geteilt

Am besten für

Bots und Monitoring in großem UmfangFür Arbeit ohne dauerhaftes Konto.

Nutzer pro Adresse

Bis zu 5Reputation hängt teilweise von Ihren Nachbarn ab.

Akzeptanz bei Plattformen

BasisDatacenter-ASN

Preis ab

$12 / 100 IPs0,12 $ pro Adresse, monatlich

Mindestbestellung

100 IPs

Adresslaufzeit

Statisch für die Laufzeit

Bandbreite

Unbegrenzt

UDP / Sprachcalls

Optionales Add-on

Protokolle

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentifizierung

IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.

Tarife ansehen

Dedizierte Proxys

Persönlich, ab einer einzelnen IP

Am besten für

Langlebige Account-SessionsEine Adresse pro Profil, nur von Ihnen genutzt.

Nutzer pro Adresse

1 — SieNiemand sonst nutzt sie während der gesamten Laufzeit.

Akzeptanz bei Plattformen

Hoch — exklusiv

Preis ab

$12 / 100 IPsKaufen Sie genau das, was Sie brauchen.

Mindestbestellung

1 IP

Adresslaufzeit

Statisch für die Laufzeit

Bandbreite

Unbegrenzt

UDP / Sprachcalls

Optionales Add-on

Protokolle

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentifizierung

IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.

Dedicated-Tarife ansehen

ISP-Proxys

Statische ISP-registrierte Adressen

Am besten für

Ziele, die den ASN bewertenRegistriert auf einen Internetanbieter.

Nutzer pro Adresse

Bis zu 5

Akzeptanz bei Plattformen

Hoch — ISP-registriert

Preis ab

$30 / 100 IPs0,30 $ pro Adresse, monatlich

Mindestbestellung

100 IPs

Adresslaufzeit

Statisch für die Laufzeit

Bandbreite

Unbegrenzt

UDP / Sprachcalls

Optionales Add-on

Protokolle

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentifizierung

IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.

ISP-Tarife ansehen

Rotierende Proxys

Abgerechnet in API-Guthaben

Am besten für

Erfassung, keine AccountsEine persistente Session sollte die Adresse nicht wechseln.

Nutzer pro Adresse

Geteilter Pool

Akzeptanz bei Plattformen

Variiert je nach Pool

Preis ab

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Mindestbestellung

2,5 Mio. Guthaben

Adresslaufzeit

Wechselt pro Request

Bandbreite

GuthabenAbrechnung pro Request, nicht pro Gigabyte.

UDP / Sprachcalls

Nicht verfügbar

Protokolle

HTTP, SOCKS5

Authentifizierung

API-Key

Tarife ansehen

Proxys für 48 Stunden

Stellen Sie einen Tarif für Ihre Aufgabe zusammen und testen Sie die Proxys im realen Einsatz. Bezahlen Sie die gewählte Konfiguration für 48 Stunden – der Preis wird bei der Einrichtung berechnet.

Proxys für 48 Stunden

Top-Proxy-Standorte

Die acht Proxy-Standorte, die FineProxy-Kunden am häufigsten wählen.

Alle Standorte ansehen

Einmal verbinden.
Dann einfach fragen.

FineProxy betreibt einen nativen MCP-Server: Fügen Sie eine URL in Ihren Agenten ein, und er erhält 49 Cabinet-Tools — Kauf, Verlängerungen, IP-Rotation, Allowlists, Nutzungsanalysen, Rechnungen und Support. Dieselben Operationen stehen über eine REST API zur Verfügung, wenn Sie die Aufrufe lieber selbst schreiben.

Dann einfach sagen

  • Kaufen Sie 100 Datacenter-IPs in den Seychellen und setzen Sie 203.0.113.7 auf die Allowlist
  • Zeigen Sie die heutige Erfolgsrate für meinen seychellischen Proxy-Traffic
  • Verlängern Sie jeden Dienst, der diese Woche ausläuft, unter 200 $
  • Rotieren Sie meine IPs, sobald der nächste Refresh kostenlos ist
  • Exportieren Sie die aktuelle Proxy-Liste als JSON
Mehr erfahren API-Key erstellen
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Starten Sie Claude nach dem Speichern der Konfiguration neu. Die 49 Tools von FineProxy erscheinen anschließend in der Tool-Liste.

Was der Agent nicht tut — unabhängig von der Anfrage

Ihr Guthaben ausgeben

Sechs Tools greifen auf das Guthaben zu, und alle sechs benötigen wallet:spend. Lassen Sie diesen Scope am Key weg, und der Agent kann alles andere ausführen.

Mehr zahlen als angeboten

Jeder Kauf enthält expected_total_cents aus dem Angebot. Weicht ein Cent ab, wird der Aufruf abgelehnt — ohne Belastung.

Willkürlich kündigen

Die beiden irreversiblen Tools laufen nicht ohne confirm=true. Eine Kündigung kann nicht als Nebeneffekt erfolgen.

Zweifach belasten

Zahlungsaufrufe verlangen einen idempotency_key. Ein Retry nach einem Timeout schließt dieselbe Belastung ab, nicht eine zweite.

MCP: 49 Tools · 9 Berechtigungs-ScopesJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · zustandslosREST API: 49 Operationen · OpenAPI 3.1

Manuelles Setup

Wählen Sie Ihr Betriebssystem, Ihren Browser oder Ihre Proxy-Anwendung für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung.

ALLE INTEGRATIONEN

Systeme

Browser

Apps

Für Speed gebaut.
Traffic nie limitiert.

FineProxy hat in unseren Standardtests auf Remote-Servern bis zu 500 Mbps gehalten. Beim Scraping war meist das Rate-Limit der Zielsite — nicht der Proxy — die Obergrenze.

Testmethode: 1.973.500 Verbindungsversuche plus Concurrency-Läufe mit bis zu 96 Threads über eine Proxy-IP.

500 Mbps

pro Proxy in Standardtests auf Remote-Servern

99,97 %

der Verbindungen über 1.973.500 Requests hergestellt

96

gleichzeitige Threads auf einer IP ohne Degradation

0

Bandbreiten-Caps — unbegrenzter Traffic in jedem Tarif

Dedizierte AMD EPYC

Eigene Server, ohne Shared-VPS-Nachbarn, die um den Port konkurrieren.

Eigene Subnetze

IPs stammen aus Bereichen, die wir selbst halten — nicht weiterverkauft von einem anderen Anbieter.

80 Gbps Uplink

Kapazitätsreserve pro Server — kein Versprechen für eine einzelne Proxy-Session.

Tier III / IV

Rechenzentren mit redundanter Stromversorgung und Kühlung an unseren Standorten.

Testhinweise

Der tatsächliche Durchsatz hängt von Route, Ziel, Netzwerkbedingungen sowie Konfiguration und Leistung Ihrer Hardware ab. Ein Laptop an einem 500-Mbps-Heimanschluss erreichte in der Praxis etwa 468 Mbps, Remote-Server in Standardtests bis zu 500 Mbps. In Ausnahmetests mit korrekt konfigurierten High-Performance-Servern in Europa und den USA wurden bis zu 700 Mbps erreicht; das ist kein typisches Ergebnis pro Session.

Jede Aussage auf dieser Seite, in den Worten anderer.

Relevantes Kundenfeedback, ausgewählt aus einem verifizierten Bewertungs-Pool und mit der Originalquelle verknüpft.

2011liefert Proxys seit

Standorte und Bestand

Ich benutze FineProxy.org nun schon seit mehreren Monaten und könnte mit dem Service nicht zufriedener sein. Die Verbindungsgeschwindigkeit ist beeindruckend, und ich hatte noch nie Probleme mit Ausfallzeiten. Die große Auswahl an Proxy-Standorten weltweit macht es mir leicht, das Internet sicher und anonym zu nutzen, egal wo ich mich befinde. Die Preise sind sehr wettbewerbsfähig, und das Kundensupport-Team ist immer ansprechbar und hilfsbereit. Egal, ob Sie Proxys zum Surfen, für geschäftliche Zwecke oder für andere Zwecke benötigen, FineProxy.org ist eine fantastische Wahl. Ich empfehle es jedem, der nach zuverlässigen und effizienten Proxy-Diensten sucht!

nabeel72323SaasHub, Vor mehr als 2 JahrenAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Wenn Sie auf der Suche nach hochwertigen und zuverlässigen Proxy-Diensten sind, kann ich FineProxy wärmstens empfehlen – einen der besten Anbieter, mit denen ich je gearbeitet habe. Die Proxys bieten stabile Verbindungsgeschwindigkeiten und praktisch keine Ausfallzeiten. Ich nutze sie hauptsächlich, um Beschränkungen zu umgehen, und der Dienst liefert durchgehend hervorragende Leistung. Die Website ist einfach und intuitiv aufgebaut, sodass der Kauf von Proxys schnell und unkompliziert ist. FineProxy bietet eine große Auswahl an Tarifen, wodurch sich für jeden Bedarf und jedes Budget leicht die passende Lösung finden lässt. Der Kundensupport reagiert schnell und professionell – bei jeder Anfrage erhielt ich zügige und kompetente Hilfe. Besonders schätze ich die Transparenz des Dienstes: Alle Informationen zu verfügbaren Proxy-Standorten und -Typen (anonym, Elite usw.) werden klar und umfassend dargestellt. Abschließend kann ich FineProxy allen empfehlen, die schnelle, stabile und sichere Proxys benötigen. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist hervorragend, was diesen Dienst zu einer überzeugenden Wahl auf dem Markt macht.

ZeennsDieg, Letztes JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Geschwindigkeit unter Last

Exklusives Proxy-Paket. Bietet hervorragende Geschwindigkeit, keine Verkehrsbegrenzungen. Erschwinglicher Preis. Mit einem Wort ein ausgezeichneter Service. Ich habe im Internet noch nie etwas Vergleichbares gesehen. Vielen Dank für qualitativ hochwertige Inhalte.

Steven NicholsonInterne FineProxy-PlattformAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Ich habe großartige Erfahrungen mit FineProxy gemacht. Die Geschwindigkeit und Stabilität ihrer Proxys sind hervorragend, und sie bieten eine große Auswahl an Optionen für verschiedene Anwendungsfälle. Die Einrichtung war einfach, und ihr Kundensupport ist immer verfügbar und effizient. Ich kann FineProxy jedem empfehlen, der eine zuverlässige Proxy-Lösung benötigt!

Tan NguyenProxyRate, Letztes JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Traffic nie limitiert

Während andere Anbieter pro GB oder sogar pro Anfrage berechnen, bleiben diese Jungs ihrer Mission treu und bieten preisgünstige Rechenzentrums-Proxies mit unbegrenzter Bandbreite an. Ich habe das ganze Internet nach einem solchen Dienst durchsucht und bin sehr froh, dass ich sie gefunden habe.

bhwowsersNorton Safe Web, Dieses JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Bezahlbare EU-Proxys. Der einzige Proxy-Anbieter, der seine Preise weiterhin niedrig hält. Ich hatte im ganzen Internet nach so etwas gesucht, und am Ende erwies er sich als der günstigste Proxy-Anbieter mit unbegrenzter Bandbreite.

Wowser BrowserTrustpilot, Dieses JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Bewertungen werden vollständig zitiert. Wenn ein Kunde etwas angesprochen hat, das wir beantworten konnten, zeigen wir unsere Antwort von der ursprünglichen Plattform dazu.

Alle Kundenbewertungen
Sind diese Proxys für Wettseiten und Casinos geeignet?Nein

Nein. Unsere Seychellen-Proxys sind nicht für Sportwetten, Sportsbooks oder Online-Casinos vorgesehen.

Ist die Latenz (Ping) hoch?Ja

Ja, die Latenz ist hoch (ca. 500 ms). Das liegt an der geografischen Abgelegenheit der Inseln und den globalen Routing-Pfaden in die Region. Wir empfehlen, diese Verzögerung beim Konfigurieren der Timeouts in Ihrer Software zu berücksichtigen.

Können sie für die Registrierung von Konten auf Krypto-Börsen verwendet werden?Ja

Ja, unsere Proxys eignen sich für die Registrierung und Verwaltung von Konten auf Kryptowährungs-Plattformen, die der Seychellen-Jurisdiktion gegenüber aufgeschlossen sind.

Wie unterstützen diese Proxys das SEO-Monitoring?Die Seychellen sind

Die Seychellen sind eine ausgezeichnete “neutrale” Zone zur Überprüfung von Suchmaschinenergebnisseiten (SERP). Mit diesen IPs können Sie Google- oder Bing-Ergebnisse abrufen, ohne die starke Lokalisierung oder Personalisierung, die für große Länder (wie die USA oder die EU) typisch ist. Das ist nützlich für die Analyse “sauberer” globaler Rankings.

Welche Protokolle werden unterstützt?Sicherheit basiert

Die Sicherheit basiert auf IP-Whitelisting. Sie können bis zu 5 eigene IP-Adressen pro Dienst hinzufügen. Zwei Modi stehen zur Verfügung: Nur IP-Whitelist. IP-Whitelist + Login/Passwort. Es ist technisch nicht möglich, die Proxys zu nutzen, ohne zuvor Ihre IP-Adresse zur Whitelist hinzuzufügen.

Wie kompatibel sind Ihre Proxys mit verschiedenen Tools?Unsere Proxys sind

Unsere Proxys sind mit allen gängigen Software-Tools und Plattformen kompatibel, darunter: Web-Scraping-Frameworks Browser-Automatisierungstools Datenerfassungssoftware Marketing-Analyseplattformen Forschungsanwendungen

Live-Seychellen-Proxys
alle 15 Minuten aktualisiert

Kostenlose öffentliche Seychellen-Proxys, regelmäßig von uns auf Geschwindigkeit und Uptime geprüft. Kopieren Sie eine einzelne IP oder exportieren Sie die aktuelle Liste — ohne Registrierung.

Protokoll
Anonymität
Port
Letzter Check
9 online·Mehr benötigt? →
156.226.183.185:8080
IP : Portnummer Score ProtokolleAnonymitätStadtSpeed Uptime Letzter Check Aktion
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
Hohe AnonymitätWeltweit
500 Mbps
99.97%
Gerade eben
Kaufen
156.226.183.185:8080
Ansheng Network Technology· 1144 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe Anonymität
1.57 Mbps
100.0%
6 Std. her
45.194.33.12:30002
Antbox Networks Limited· 1117 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe Anonymität
1.61 Mbps
96.4%
1 Std. her
156.240.114.210:3129
Beijing Baidu Netcom· 441 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
4.08 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.194.33.12:30001
Antbox Networks Limited· 1043 ms		36
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe Anonymität
1.73 Mbps
74.4%
1 Std. her
156.225.20.83:1080
cognetcloud INC· 1076 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe Anonymität
1.67 Mbps
57.4%
1 Std. her
154.83.2.19:80
Cloudflare London, LLC· 1376 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.31 Mbps
100.0%
1 Std. her
154.83.2.142:80
Cloudflare London, LLC· 1661 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.08 Mbps
100.0%
1 Std. her
154.197.75.80:80
Cloudflare London, LLC· 1509 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.19 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.9.117.63:3128
NetCrafters OU· 1417 ms		8
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe Anonymität
1.27 Mbps
10.3%
2 Std. her
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