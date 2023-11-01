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Proxy für Facebook

IPv4-Proxys für Facebook Ads, Marketplace-Scraping und uneingeschränkten Zugang — statische Adressen, HTTP/HTTPS/SOCKS5, unbegrenzter Traffic, API-Zugang.

Tarif konfigurieren →Proxys für 48 Stunden
UnbegrenztKeine GB-Gebühren
AMD EPYCServer-Hardware der neuesten Generation
Bis zu 80 GbpsUplink pro Server
REST + MCPBereitstellung und Verwaltung per API

Erstellen Sie Ihren Proxy-Plan.

Erstellen Sie einen Tarif für genau Ihren Workload. Wählen Sie Proxy-Typ, Standorte, IP-Volumen, Laufzeit und optionale UDP-Unterstützung — der Preis aktualisiert sich sofort.

LandAnzahl der IPs
UDP-Unterstützung
Aus

Erhöht den Grundpreis um 50 %. Funktioniert über SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — für Gaming, VoIP und Streaming.

Mehrere Länder in einem Paket, zusätzliche Whitelist-IPs oder Verbindungen?Im Dashboard konfigurieren

Vier Wege, Proxys zu kaufen.
Einer passt zu diesem Workload.

Jede FineProxy-Adresse nutzt IPv4. Rechenzentrums-, dedizierte und ISP-Proxys bleiben während der Tariflaufzeit statisch; rotierende Proxys wechseln bei jeder Anfrage. Statische Tarife enthalten unbegrenzten Datenverkehr. Die hervorgehobene Option entspricht dem primären Anwendungsfall dieser Seite: ISP-Proxys.

Datacenter-PaketIm Block verkauft, geteiltDedizierte ProxysPersönlich, ab einer einzelnen IPHier empfohlenISP-ProxysStatische ISP-registrierte AdressenRotierende ProxysAbgerechnet in API-Guthaben
Am besten fürBots und Monitoring in großem UmfangFür Arbeit ohne dauerhaftes Konto.Langlebige Account-SessionsEine Adresse pro Profil, nur von Ihnen genutzt.Ziele, die den ASN bewertenRegistriert auf einen Internetanbieter.Erfassung, keine AccountsEine persistente Session sollte die Adresse nicht wechseln.
Nutzer pro AdresseBis zu 5Reputation hängt teilweise von Ihren Nachbarn ab.1 — SieNiemand sonst nutzt sie während der gesamten Laufzeit.Bis zu 5Geteilter Pool
Akzeptanz bei PlattformenBasisDatacenter-ASNHoch — exklusivHoch — ISP-registriertVariiert je nach Pool
Preis ab$12 / 100 IPs0,12 $ pro Adresse, monatlich$12 / 100 IPsKaufen Sie genau das, was Sie brauchen.$30 / 100 IPs0,30 $ pro Adresse, monatlich$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Mindestbestellung100 IPs1 IP100 IPs2,5 Mio. Guthaben
AdresslaufzeitStatisch für die LaufzeitStatisch für die LaufzeitStatisch für die LaufzeitWechselt pro Request
BandbreiteUnbegrenztUnbegrenztUnbegrenztGuthabenAbrechnung pro Request, nicht pro Gigabyte.
UDP / SprachcallsOptionales Add-onOptionales Add-onOptionales Add-onNicht verfügbar
ProtokolleHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AuthentifizierungIP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.API-Key
Tarife ansehenDedicated-Tarife ansehenISP-Tarife ansehenTarife ansehen
Hier empfohlen

ISP-Proxys

Statische ISP-registrierte Adressen

Am besten für

Ziele, die den ASN bewertenRegistriert auf einen Internetanbieter.

Nutzer pro Adresse

Bis zu 5

Akzeptanz bei Plattformen

Hoch — ISP-registriert

Preis ab

$30 / 100 IPs0,30 $ pro Adresse, monatlich

Mindestbestellung

100 IPs

Adresslaufzeit

Statisch für die Laufzeit

Bandbreite

Unbegrenzt

UDP / Sprachcalls

Optionales Add-on

Protokolle

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentifizierung

IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.

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Datacenter-Paket

Im Block verkauft, geteilt

Am besten für

Bots und Monitoring in großem UmfangFür Arbeit ohne dauerhaftes Konto.

Nutzer pro Adresse

Bis zu 5Reputation hängt teilweise von Ihren Nachbarn ab.

Akzeptanz bei Plattformen

BasisDatacenter-ASN

Preis ab

$12 / 100 IPs0,12 $ pro Adresse, monatlich

Mindestbestellung

100 IPs

Adresslaufzeit

Statisch für die Laufzeit

Bandbreite

Unbegrenzt

UDP / Sprachcalls

Optionales Add-on

Protokolle

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentifizierung

IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.

Tarife ansehen

Dedizierte Proxys

Persönlich, ab einer einzelnen IP

Am besten für

Langlebige Account-SessionsEine Adresse pro Profil, nur von Ihnen genutzt.

Nutzer pro Adresse

1 — SieNiemand sonst nutzt sie während der gesamten Laufzeit.

Akzeptanz bei Plattformen

Hoch — exklusiv

Preis ab

$12 / 100 IPsKaufen Sie genau das, was Sie brauchen.

Mindestbestellung

1 IP

Adresslaufzeit

Statisch für die Laufzeit

Bandbreite

Unbegrenzt

UDP / Sprachcalls

Optionales Add-on

Protokolle

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentifizierung

IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.

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Rotierende Proxys

Abgerechnet in API-Guthaben

Am besten für

Erfassung, keine AccountsEine persistente Session sollte die Adresse nicht wechseln.

Nutzer pro Adresse

Geteilter Pool

Akzeptanz bei Plattformen

Variiert je nach Pool

Preis ab

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Mindestbestellung

2,5 Mio. Guthaben

Adresslaufzeit

Wechselt pro Request

Bandbreite

GuthabenAbrechnung pro Request, nicht pro Gigabyte.

UDP / Sprachcalls

Nicht verfügbar

Protokolle

HTTP, SOCKS5

Authentifizierung

API-Key

Tarife ansehen

Proxys für 48 Stunden

Stellen Sie einen Tarif für Ihre Aufgabe zusammen und testen Sie die Proxys im realen Einsatz. Bezahlen Sie die gewählte Konfiguration für 48 Stunden – der Preis wird bei der Einrichtung berechnet.

Proxys für 48 Stunden

Top-Proxy-Standorte

Die acht Proxy-Standorte, die FineProxy-Kunden am häufigsten wählen.

Alle Standorte ansehen

Einmal verbinden.
Dann einfach fragen.

FineProxy betreibt einen nativen MCP-Server: Fügen Sie eine URL in Ihren Agenten ein, und er erhält 49 Cabinet-Tools — Kauf, Verlängerungen, IP-Rotation, Allowlists, Nutzungsanalysen, Rechnungen und Support. Dieselben Operationen stehen über eine REST API zur Verfügung, wenn Sie die Aufrufe lieber selbst schreiben.

Dann einfach sagen

  • Kaufen Sie 100 ISP-Proxys für Facebook-Ads-Konten
  • Setzen Sie 203.0.113.7 für meinen Proxy-Dienst auf die Allowlist
  • Exportieren Sie meine Proxy-Liste als JSON
  • Zeigen Sie, welche Dienste heute die höchste Fehlerrate hatten
  • Zeigen Sie Status und Rechnungsdetails für meine Proxy-Dienste
Mehr erfahren API-Key erstellen
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Starten Sie Claude nach dem Speichern der Konfiguration neu. Die 49 Tools von FineProxy erscheinen anschließend in der Tool-Liste.

Was der Agent nicht tut — unabhängig von der Anfrage

Ihr Guthaben ausgeben

Sechs Tools greifen auf das Guthaben zu, und alle sechs benötigen wallet:spend. Lassen Sie diesen Scope am Key weg, und der Agent kann alles andere ausführen.

Mehr zahlen als angeboten

Jeder Kauf enthält expected_total_cents aus dem Angebot. Weicht ein Cent ab, wird der Aufruf abgelehnt — ohne Belastung.

Willkürlich kündigen

Die beiden irreversiblen Tools laufen nicht ohne confirm=true. Eine Kündigung kann nicht als Nebeneffekt erfolgen.

Zweifach belasten

Zahlungsaufrufe verlangen einen idempotency_key. Ein Retry nach einem Timeout schließt dieselbe Belastung ab, nicht eine zweite.

MCP: 49 Tools · 9 Berechtigungs-ScopesJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · zustandslosREST API: 49 Operationen · OpenAPI 3.1

Manuelles Setup

Wählen Sie Ihr Betriebssystem, Ihren Browser oder Ihre Proxy-Anwendung für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung.

ALLE INTEGRATIONEN

Systeme

Browser

Apps

Für Speed gebaut.
Traffic nie limitiert.

FineProxy hat in unseren Standardtests auf Remote-Servern bis zu 500 Mbps gehalten. Beim Scraping war meist das Rate-Limit der Zielsite — nicht der Proxy — die Obergrenze.

Testmethode: 1.973.500 Verbindungsversuche plus Concurrency-Läufe mit bis zu 96 Threads über eine Proxy-IP.

500 Mbps

pro Proxy in Standardtests auf Remote-Servern

99,97 %

der Verbindungen über 1.973.500 Requests hergestellt

96

gleichzeitige Threads auf einer IP ohne Degradation

0

Bandbreiten-Caps — unbegrenzter Traffic in jedem Tarif

Dedizierte AMD EPYC

Eigene Server, ohne Shared-VPS-Nachbarn, die um den Port konkurrieren.

Eigene Subnetze

IPs stammen aus Bereichen, die wir selbst halten — nicht weiterverkauft von einem anderen Anbieter.

80 Gbps Uplink

Kapazitätsreserve pro Server — kein Versprechen für eine einzelne Proxy-Session.

Tier III / IV

Rechenzentren mit redundanter Stromversorgung und Kühlung an unseren Standorten.

Testhinweise

Der tatsächliche Durchsatz hängt von Route, Ziel, Netzwerkbedingungen sowie Konfiguration und Leistung Ihrer Hardware ab. Ein Laptop an einem 500-Mbps-Heimanschluss erreichte in der Praxis etwa 468 Mbps, Remote-Server in Standardtests bis zu 500 Mbps. In Ausnahmetests mit korrekt konfigurierten High-Performance-Servern in Europa und den USA wurden bis zu 700 Mbps erreicht; das ist kein typisches Ergebnis pro Session.

Jede Aussage auf dieser Seite, in den Worten anderer.

Relevantes Kundenfeedback, ausgewählt aus einem verifizierten Bewertungs-Pool und mit der Originalquelle verknüpft.

2011liefert Proxys seit

Traffic nie limitiert

Sehr gutes Produkt, es gefällt mir. Alles funktioniert gut – unbegrenzter Datenverkehr, Spitzen-Geschwindigkeit und der niedrigste Preis auf dem Markt. Immer verfügbarer und reaktionsschneller technischer Support. Und ich werde es meinen Freunden empfehlen.

Anna FletcherInterne FineProxy-PlattformAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Bezahlbare EU-Proxys. Der einzige Proxy-Anbieter, der seine Preise weiterhin niedrig hält. Ich hatte im ganzen Internet nach so etwas gesucht, und am Ende erwies er sich als der günstigste Proxy-Anbieter mit unbegrenzter Bandbreite.

Wowser BrowserTrustpilot, Dieses JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Laufende Accounts

Dies ist die bequemste Option, wenn das Verbot nur auf Ihrem Gewissen liegt, sonst kann das Projekt wegen des “Nachbarn” einfach zusammenbrechen. Und der Preis für dieses Serviceniveau ist gut.

Juriy DivovInterne FineProxy-PlattformZur Quelle

Ich nutze die Proxys von FineProxy.org für soziale Medien, um Anonymität zu gewährleisten und Konto-Sperren zu vermeiden. Zuverlässig, effizient und einfach zu bedienen für eine stabile Leistung. Eine kostenlose Testversion für neue Nutzer würde es noch besser machen und mehr Kunden anziehen. Die Proxys von FineProxy.org sind ebenfalls mit verschiedenen Plattformen kompatibel und bieten große Geschwindigkeit und Sicherheit. Ob für den persönlichen Gebrauch oder geschäftliche Bedürfnisse, dieser Service wird wegen seiner Qualität und Funktionalität wärmstens empfohlen.

Alexsander123SaasHub, Letztes JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Standorte und Bestand

Top-Proxy-Dienst! Verschiedene Proxy-Typen, einschließlich rotierender, erschwingliche Preise, Geo-Targeting-Option. Leicht zu bezahlen mit Krypto, PayPal oder Karten. Sie können über den Support eine kostenlose Testversion anfordern

Vladimir AkimkinDieg, Vor mehr als 2 JahrenAus dem Englischen übersetztZur Quelle

FineProxy hat meine Erwartungen übertroffen! Ihre Proxys sind schnell, sicher und unglaublich zuverlässig. Die große Auswahl an IPs und Standorten erleichtert die Anpassung an meine Bedürfnisse. Das Support-Team ist reaktionsschnell und hilfsbereit, wodurch Probleme schnell gelöst werden. Sehr zu empfehlen für jeden, der einen vertrauenswürdigen Proxy-Dienst sucht!

tan55633035gNorton Safe Web, Letztes JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Bewertungen werden vollständig zitiert. Wenn ein Kunde etwas angesprochen hat, das wir beantworten konnten, zeigen wir unsere Antwort von der ursprünglichen Plattform dazu.

Alle Kundenbewertungen
Welcher Proxy-Typ eignet sich am besten für Facebook Ads?ISP-Proxys

ISP-Proxys – sie sehen aus wie Heiminternetverbindungen (Facebook vertraut diesen am meisten), die Adresse ist statisch (keine verdächtigen IP-Wechsel), und es gibt keine Traffic-Limits. Rechenzentrums-Proxys können für die Prüfung von Anzeigen und die Recherche von Konkurrenzseiten funktionieren, aber für die Verwaltung eigener Werbekonten ist ISP die sicherere Wahl.

Kann ich mehrere Werbekonten über einen Proxy verwalten?Nicht empfohlen

Wir raten dringend davon ab. Facebook verknüpft Konten, die eine IP-Adresse teilen. Wird ein Konto geflaggt, sind alle Konten, die mit dieser Adresse verbunden sind, gefährdet. Ein Proxy pro Werbekonto – das ist die Regel.

Benötige ich einen Anti-Detect-Browser, oder reicht ein Proxy aus?Beides nutzen

Für alles, was über einfachen Zugriff hinausgeht, benötigen Sie beides. Ein Proxy ändert Ihre IP-Adresse. Facebook verfolgt jedoch auch den Browser-Fingerprint: Canvas-Rendering, WebGL-Hash, installierte Schriftarten, Zeitzone, Sprache und Bildschirmauflösung. Ein Anti-Detect-Browser gibt jedem Konto einen einzigartigen Satz dieser Parameter. Proxy plus Anti-Detect-Browser – das ist das Minimum für sicheres Multi-Account-Management.

Wie entsperre ich speziell Messenger?System-Proxy nutzen

Messenger nutzt dieselben Server. Wenn die Plattform über einen Proxy funktioniert, funktioniert auch Messenger: Text, Sprachanrufe und Video. Wenn Sie die Desktop-Messenger-App verwenden, konfigurieren Sie den Proxy auf Systemebene – nicht nur im Browser. Auf dem Smartphone stellen Sie ihn in den WLAN-Einstellungen Ihres Geräts ein.

Wie viele Proxys benötige ich für das Marketplace-Scraping?Mindestens 100–300

Für die Abdeckung von 5–10 Städten sind mindestens 100–300 Rechenzentrums-IPs erforderlich. Facebook sperrt Scraping-Adressen schnell, daher brauchen Sie genug Reserve zum Rotieren. Für landesweites Scraping über alle Kategorien hinweg – einige Tausend. Der entscheidende Punkt ist, die Anfragerate jeder IP niedrig zu halten – die Erkennung der Plattform ist aggressiv, aber mit ausreichend Adressen und Geduld lassen sich die Daten erfassen.

Was ist der Unterschied zwischen ISP-Proxys und rotierenden Residential-Proxys für Facebook?Statisch versus rotierend

ISP-Proxys bieten Ihnen eine einzelne statische IP-Adresse, die für den gesamten Mietzeitraum zugewiesen ist — ideal für Werbekonten, bei denen Facebook in jeder Sitzung dieselbe Adresse erwartet. Rotierende Residential-Proxys wechseln bei jeder Anfrage oder in festgelegten Intervallen zwischen verschiedenen IPs, was für Scraping nützlich, aber für die Kontoverwaltung riskant ist. Wenn Facebook sieht, dass Ihr Werbekonto zwischen Dutzenden von Residential-IPs hin- und herspringt, wirkt das verdächtig. Verwenden Sie ISP-Proxys für Konten, die Sie aktiv halten müssen, und rotierende Residential- oder Rechenzentrums-Pools für Aufgaben zur Datenerfassung.

Leitfaden

Proxys für Facebook: Werbeanzeigen, Scraping, Marketplace und Zugriff

5 Min. LesezeitFineProxy-Netzwerkteam

Facebook ist eine der schwierigsten Plattformen, wenn es um Proxy-Nutzung geht. Es verfolgt alles – IP-Verlauf, Geräte-Fingerprint, Login-Muster und sogar Ihre Tippgeschwindigkeit. Ob Sie Werbekonten betreiben, den Marketplace scrapen oder einfach nur von einem gesperrten Netzwerk aus Zugang erhalten möchten – die Vorgehensweise ist entscheidend.

Facebook Ads und Multi-Account-Management

Hier liegt die eigentliche Nachfrage. Agenturen und Einzelpersonen, die Facebook ADS über mehrere Konten hinweg schalten, benötigen für jedes Konto eine vollständige Isolation: separate IP-Adresse, separater Browser-Fingerprint, separate Cookies. Facebook verknüpft Konten über gemeinsame Signale – und sobald zwei Profile in Verbindung gebracht werden, können beide eingeschränkt werden, selbst wenn keines gegen eine Richtlinie verstoßen hat.

Ein privater Proxy-Server für FB-Anzeigenarbeit muss statisch sein. Die Plattform bemerkt, wenn ein Konto zwischen IPs oder Regionen wechselt. Wenn Ihr Werbekonto täglich aus Chicago eingeloggt wird und plötzlich aus Singapur erscheint, löst das eine Überprüfung aus. Ein Proxy pro Konto, derselbe Standort bei jeder Sitzung.

Statische Residential-Proxys (ISP) sind hier die stärkste Option. Sie tragen Residential-IP-Adressen (Facebook behandelt sie wie reguläre Heimnutzer), die Adresse bleibt für den gesamten Mietzeitraum gleich, und es gibt keine Traffic-Limits – Sie können den ganzen Tag im Ads Manager arbeiten, ohne sich über Obergrenzen Gedanken machen zu müssen.

Neue Konten benötigen eine Aufwärmphase von 7–14 Tagen, bevor das Anzeigenbudget skaliert wird. Verhalten Sie sich in dieser Zeit wie ein normaler Nutzer: Durchsuchen Sie den Feed, treten Sie einigen Gruppen bei und posten Sie etwas. Kampagnen mit 500 $/Tag von einem frischen Konto ohne Verlauf zu starten, ist der schnellste Weg zur Sperrung.

Für Agenturen, die 10+ Konten verwalten, kombinieren Sie Ihre Proxys mit einem Anti-Detect-Browser – Multilogin, Dolphin Anty oder AdsPower. Der Browser isoliert den Fingerprint jeder Sitzung (Canvas, WebGL, Schriftarten, Zeitzone, Bildschirmgröße und viele weitere Parameter), während der Proxy jedem Konto eine eigene einzigartige Adresse zuweist. Ohne beide Ebenen ist eine Kontoverknüpfung unvermeidlich.

Scraping und Datenerfassung

Facebook Marketplace ist eine Fundgrube für E-Commerce-Recherchen – Produktpreise, Verkäuferaktivität, Angebotsvolumen in verschiedenen Städten. Doch die Plattform blockiert Scraper aggressiv. Ein dokumentiertes Beispiel: 445 Profile benötigten 45 Stunden zur Erfassung über Tor – bei ständigen temporären Sperren und stundenlangen Cooldowns.

Der klügere Ansatz: Rechenzentrums-Proxys in großer Anzahl zu geringen Kosten, kombiniert mit einer sorgfältigen Anfragenverteilung. Einige tausend IPs, eine langsame Anfragerate pro Adresse – und Sie decken Dutzende von Städten ab, ohne Sperren auszulösen. Tools wie der Apify Marketplace Scraper oder Selenium-basierte Skripte arbeiten gut mit Proxy-Rotation zusammen.

Die Facebook Ads Library – über die Sie jede aktive Anzeige auf der Plattform einsehen können – ist wertvoll für Wettbewerbsanalysen. Sie ist öffentlich zugänglich, doch Facebook rate-limitet intensiven automatisierten Zugriff dennoch. Ein Proxy-Pool über verschiedene Standorte hinweg ermöglicht es Ihnen, diese Limits zu umgehen und Anzeigen-Creatives, Targeting-Informationen sowie Ausgabedaten von Mitbewerbern zu erfassen.

Zugang und Entsperrung

In einigen Ländern und bestimmten Netzwerken ist die Plattform schlicht nicht verfügbar. Mit einem Proxy können Sie Facebook von jedem eingeschränkten Standort aus entsperren — die Verbindung wird über einen Server geleitet, auf dem der Zugang offen ist, und die Plattform lädt ganz normal.

Das gilt auch für Messenger. Da Messenger auf derselben Infrastruktur läuft, lautet die Antwort auf die Frage, wie man Facebook Messenger entsperrt, genauso: Leiten Sie Ihre Verbindung über einen Proxy in einem nicht eingeschränkten Land. Sprach- und Videoanrufe in Messenger funktionieren über einen Proxy ebenfalls – vorausgesetzt, die Verbindung ist schnell genug. Damit kommen wir zum technischen Teil.

Facebook läuft vollständig über HTTPS. Ein sicherer HTTPS-Proxy für den Zugriff auf Facebook bedeutet, dass Sie einen Proxy benötigen, der verschlüsselten Traffic korrekt verarbeitet. Achten Sie auf Proxys, die SSL auf IP-Ebene handhaben — so vermeiden Sie Zertifikatsfehler, die die Verbindung unterbrechen. Die HTTPS-Proxys von FineProxy unterstützen dies, sodass alles reibungslos funktioniert — keine Fehler, keine Verbindungsprobleme.

Um eine Facebook-Seite über einen sicheren Proxy zu entsperren, ist die Einrichtung unkompliziert: Konfigurieren Sie den Proxy in Ihren Browser- oder Systemeinstellungen, und die Seite öffnet sich, als wären Sie in einem anderen Land. Detaillierte Einrichtungsschritte für verschiedene Geräte finden Sie in unserem Integration-Hub für Proxys.

Den richtigen Proxy-Typ für Ihre Aufgabe wählen

Die beste IP-Adresse für die Arbeit mit Facebook im Web hängt von Ihrer Aufgabe ab. Für Werbekonten — ISP-Proxys mit einer US- oder EU-Adresse, die zur Region Ihres Kontos passt. Für Scraping — ein großer Pool an Rechenzentrums-IPs. Für den persönlichen Zugang — jeder schnelle Proxy, der tatsächlich funktioniert, ohne Verbindungen abzubrechen.

Ein anonymer Proxy-Server verbirgt Ihre echte Adresse vor der Plattform – doch Anonymität allein reicht für die Kontoarbeit nicht aus. Facebook legt mehr Wert auf Konsistenz als auf Anonymität: dieselbe IP, derselbe Fingerprint, dasselbe Verhaltensmuster – Tag für Tag.

Wenn Sie einen Facebook-Proxy online suchen, kommt es darauf an, den Proxy-Typ auf Ihre Aufgabe abzustimmen: Dedizierte Proxys für Einzelkonten, ISP für die Anzeigenverwaltung, Rechenzentrum für die Datenerfassung. Wer einen einzigen Typ für alles verwendet, zahlt in der Regel zu viel oder erzielt schlechtere Ergebnisse.