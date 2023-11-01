NEU! |Ein API-Call, saubere Daten zurück. Keine Scraper nötig.10.000 Tokens gratis →

EU-Proxy

Zuverlässige statische europäische IPv4-Proxys — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5, 99,9 % Uptime, unbegrenzter Traffic

Tarif konfigurieren →Proxys für 48 Stunden
UnbegrenztKeine GB-Gebühren
AMD EPYCServer-Hardware der neuesten Generation
Bis zu 80 GbpsUplink pro Server
REST + MCPBereitstellung und Verwaltung per API

Erstellen Sie Ihren Proxy-Plan.

Erstellen Sie einen Tarif für genau Ihren Workload. Wählen Sie Proxy-Typ, Standorte, IP-Volumen, Laufzeit und optionale UDP-Unterstützung — der Preis aktualisiert sich sofort.

LandAnzahl der IPs
UDP-Unterstützung
Aus

Erhöht den Grundpreis um 50 %. Funktioniert über SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — für Gaming, VoIP und Streaming.

Mehrere Länder in einem Paket, zusätzliche Whitelist-IPs oder Verbindungen?Im Dashboard konfigurieren

Vier Wege, Proxys zu kaufen.
Einer passt zu diesem Workload.

Jede FineProxy-Adresse nutzt IPv4. Rechenzentrums-, dedizierte und ISP-Proxys bleiben während der Tariflaufzeit statisch; rotierende Proxys wechseln bei jeder Anfrage. Statische Tarife enthalten unbegrenzten Datenverkehr. Die hervorgehobene Option entspricht dem primären Anwendungsfall dieser Seite: Datacenter-Paket.

Hier empfohlenDatacenter-PaketIm Block verkauft, geteiltDedizierte ProxysPersönlich, ab einer einzelnen IPISP-ProxysStatische ISP-registrierte AdressenRotierende ProxysAbgerechnet in API-Guthaben
Am besten fürBots und Monitoring in großem UmfangFür Arbeit ohne dauerhaftes Konto.Langlebige Account-SessionsEine Adresse pro Profil, nur von Ihnen genutzt.Ziele, die den ASN bewertenRegistriert auf einen Internetanbieter.Erfassung, keine AccountsEine persistente Session sollte die Adresse nicht wechseln.
Nutzer pro AdresseBis zu 5Reputation hängt teilweise von Ihren Nachbarn ab.1 — SieNiemand sonst nutzt sie während der gesamten Laufzeit.Bis zu 5Geteilter Pool
Akzeptanz bei PlattformenBasisDatacenter-ASNHoch — exklusivHoch — ISP-registriertVariiert je nach Pool
Preis ab$12 / 100 IPs0,12 $ pro Adresse, monatlich$12 / 100 IPsKaufen Sie genau das, was Sie brauchen.$30 / 100 IPs0,30 $ pro Adresse, monatlich$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Mindestbestellung100 IPs1 IP100 IPs2,5 Mio. Guthaben
AdresslaufzeitStatisch für die LaufzeitStatisch für die LaufzeitStatisch für die LaufzeitWechselt pro Request
BandbreiteUnbegrenztUnbegrenztUnbegrenztGuthabenAbrechnung pro Request, nicht pro Gigabyte.
UDP / SprachcallsOptionales Add-onOptionales Add-onOptionales Add-onNicht verfügbar
ProtokolleHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AuthentifizierungIP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.API-Key
Tarife ansehenDedicated-Tarife ansehenISP-Tarife ansehenTarife ansehen
Hier empfohlen

Datacenter-Paket

Im Block verkauft, geteilt

Am besten für

Bots und Monitoring in großem UmfangFür Arbeit ohne dauerhaftes Konto.

Nutzer pro Adresse

Bis zu 5Reputation hängt teilweise von Ihren Nachbarn ab.

Akzeptanz bei Plattformen

BasisDatacenter-ASN

Preis ab

$12 / 100 IPs0,12 $ pro Adresse, monatlich

Mindestbestellung

100 IPs

Adresslaufzeit

Statisch für die Laufzeit

Bandbreite

Unbegrenzt

UDP / Sprachcalls

Optionales Add-on

Protokolle

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentifizierung

IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.

Tarife ansehen

Dedizierte Proxys

Persönlich, ab einer einzelnen IP

Am besten für

Langlebige Account-SessionsEine Adresse pro Profil, nur von Ihnen genutzt.

Nutzer pro Adresse

1 — SieNiemand sonst nutzt sie während der gesamten Laufzeit.

Akzeptanz bei Plattformen

Hoch — exklusiv

Preis ab

$12 / 100 IPsKaufen Sie genau das, was Sie brauchen.

Mindestbestellung

1 IP

Adresslaufzeit

Statisch für die Laufzeit

Bandbreite

Unbegrenzt

UDP / Sprachcalls

Optionales Add-on

Protokolle

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentifizierung

IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.

Dedicated-Tarife ansehen

ISP-Proxys

Statische ISP-registrierte Adressen

Am besten für

Ziele, die den ASN bewertenRegistriert auf einen Internetanbieter.

Nutzer pro Adresse

Bis zu 5

Akzeptanz bei Plattformen

Hoch — ISP-registriert

Preis ab

$30 / 100 IPs0,30 $ pro Adresse, monatlich

Mindestbestellung

100 IPs

Adresslaufzeit

Statisch für die Laufzeit

Bandbreite

Unbegrenzt

UDP / Sprachcalls

Optionales Add-on

Protokolle

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentifizierung

IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.

ISP-Tarife ansehen

Rotierende Proxys

Abgerechnet in API-Guthaben

Am besten für

Erfassung, keine AccountsEine persistente Session sollte die Adresse nicht wechseln.

Nutzer pro Adresse

Geteilter Pool

Akzeptanz bei Plattformen

Variiert je nach Pool

Preis ab

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Mindestbestellung

2,5 Mio. Guthaben

Adresslaufzeit

Wechselt pro Request

Bandbreite

GuthabenAbrechnung pro Request, nicht pro Gigabyte.

UDP / Sprachcalls

Nicht verfügbar

Protokolle

HTTP, SOCKS5

Authentifizierung

API-Key

Tarife ansehen

Proxys für 48 Stunden

Stellen Sie einen Tarif für Ihre Aufgabe zusammen und testen Sie die Proxys im realen Einsatz. Bezahlen Sie die gewählte Konfiguration für 48 Stunden – der Preis wird bei der Einrichtung berechnet.

Proxys für 48 Stunden

Top-Proxy-Standorte

Die acht Proxy-Standorte, die FineProxy-Kunden am häufigsten wählen.

Alle Standorte ansehen

Einmal verbinden.
Dann einfach fragen.

FineProxy betreibt einen nativen MCP-Server: Fügen Sie eine URL in Ihren Agenten ein, und er erhält 49 Cabinet-Tools — Kauf, Verlängerungen, IP-Rotation, Allowlists, Nutzungsanalysen, Rechnungen und Support. Dieselben Operationen stehen über eine REST API zur Verfügung, wenn Sie die Aufrufe lieber selbst schreiben.

Dann einfach sagen

  • Kaufen Sie 100 Datacenter-IPs in Europa und setzen Sie 203.0.113.7 auf die Allowlist
  • Zeigen Sie die heutige Erfolgsrate für meinen europäischen Proxy-Traffic
  • Verlängern Sie jeden Dienst, der diese Woche ausläuft, unter 200 $
  • Rotieren Sie meine IPs, sobald der nächste Refresh kostenlos ist
  • Exportieren Sie die aktuelle Proxy-Liste als JSON
Mehr erfahren API-Key erstellen
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Starten Sie Claude nach dem Speichern der Konfiguration neu. Die 49 Tools von FineProxy erscheinen anschließend in der Tool-Liste.

Was der Agent nicht tut — unabhängig von der Anfrage

Ihr Guthaben ausgeben

Sechs Tools greifen auf das Guthaben zu, und alle sechs benötigen wallet:spend. Lassen Sie diesen Scope am Key weg, und der Agent kann alles andere ausführen.

Mehr zahlen als angeboten

Jeder Kauf enthält expected_total_cents aus dem Angebot. Weicht ein Cent ab, wird der Aufruf abgelehnt — ohne Belastung.

Willkürlich kündigen

Die beiden irreversiblen Tools laufen nicht ohne confirm=true. Eine Kündigung kann nicht als Nebeneffekt erfolgen.

Zweifach belasten

Zahlungsaufrufe verlangen einen idempotency_key. Ein Retry nach einem Timeout schließt dieselbe Belastung ab, nicht eine zweite.

MCP: 49 Tools · 9 Berechtigungs-ScopesJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · zustandslosREST API: 49 Operationen · OpenAPI 3.1

Manuelles Setup

Wählen Sie Ihr Betriebssystem, Ihren Browser oder Ihre Proxy-Anwendung für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung.

ALLE INTEGRATIONEN

Systeme

Browser

Apps

Für Speed gebaut.
Traffic nie limitiert.

FineProxy hat in unseren Standardtests auf Remote-Servern bis zu 500 Mbps gehalten. Beim Scraping war meist das Rate-Limit der Zielsite — nicht der Proxy — die Obergrenze.

Testmethode: 1.973.500 Verbindungsversuche plus Concurrency-Läufe mit bis zu 96 Threads über eine Proxy-IP.

500 Mbps

pro Proxy in Standardtests auf Remote-Servern

99,97 %

der Verbindungen über 1.973.500 Requests hergestellt

96

gleichzeitige Threads auf einer IP ohne Degradation

0

Bandbreiten-Caps — unbegrenzter Traffic in jedem Tarif

Dedizierte AMD EPYC

Eigene Server, ohne Shared-VPS-Nachbarn, die um den Port konkurrieren.

Eigene Subnetze

IPs stammen aus Bereichen, die wir selbst halten — nicht weiterverkauft von einem anderen Anbieter.

80 Gbps Uplink

Kapazitätsreserve pro Server — kein Versprechen für eine einzelne Proxy-Session.

Tier III / IV

Rechenzentren mit redundanter Stromversorgung und Kühlung an unseren Standorten.

Testhinweise

Der tatsächliche Durchsatz hängt von Route, Ziel, Netzwerkbedingungen sowie Konfiguration und Leistung Ihrer Hardware ab. Ein Laptop an einem 500-Mbps-Heimanschluss erreichte in der Praxis etwa 468 Mbps, Remote-Server in Standardtests bis zu 500 Mbps. In Ausnahmetests mit korrekt konfigurierten High-Performance-Servern in Europa und den USA wurden bis zu 700 Mbps erreicht; das ist kein typisches Ergebnis pro Session.

Jede Aussage auf dieser Seite, in den Worten anderer.

Relevantes Kundenfeedback, ausgewählt aus einem verifizierten Bewertungs-Pool und mit der Originalquelle verknüpft.

2011liefert Proxys seit

Standorte und Bestand

Großartig zum Spielen! Keine Geo-Einschränkungen mehr und die Geschwindigkeit ist unglaublich. 5/5

Gamer_GalInterne FineProxy-PlattformAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Die Vielfalt der von FineProxy angebotenen Standorte ist fantastisch. Sie ermöglicht mir den Zugriff auf Inhalte und das Simulieren von Browsing aus verschiedenen Regionen ohne Probleme. Dies war besonders nützlich für das Testen lokalisierter Websites.

Asad JanDieg, Letztes JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Geschwindigkeit unter Last

Ich benutze FineProxy seit Monaten, werde sie immer als meinen Premium-Proxy-Service wählen. Hatte noch nie ein Problem.

alexTrustpilot, Vor mehr als 2 JahrenAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Schneller und zuverlässiger Proxy-Dienst mit hervorragender Betriebszeit, tollem Support und erschwinglichen Preisen. Perfekt für sicheres Surfen und Automatisierungsaufgaben!

MargaretSaasHub, Letztes JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Traffic nie limitiert

Während andere Anbieter pro GB oder sogar pro Anfrage berechnen, bleiben diese Jungs ihrer Mission treu und bieten preisgünstige Rechenzentrums-Proxies mit unbegrenzter Bandbreite an. Ich habe das ganze Internet nach einem solchen Dienst durchsucht und bin sehr froh, dass ich sie gefunden habe.

bhwowsersNorton Safe Web, Dieses JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Sie bieten Hochgeschwindigkeits- und sichere Proxys mit unbegrenzter Bandbreite, erschwinglichen Preisen und einer benutzerfreundlichen Erfahrung für alle Nutzer. Es ist ein wirklich guter Service, ich empfehle FineProxy.org zu 100%.

DJInterne FineProxy-PlattformAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Bewertungen werden vollständig zitiert. Wenn ein Kunde etwas angesprochen hat, das wir beantworten konnten, zeigen wir unsere Antwort von der ursprünglichen Plattform dazu.

Alle Kundenbewertungen
Allegro, Zalando, Bol.com — Rechenzentrums-Proxy oder ISP-Proxy?Allegro ist der

Allegro ist am strengsten — Rechenzentrums-IPs aus Polen werden sofort blockiert. ISP-Proxys mit polnischer IP kommen durch. Zalando und Otto sind weniger aggressiv, flaggen aber dennoch Rechenzentrums-IP-Ranges von Cloud-Anbietern (AWS, Hetzner). Bol.com (Niederlande) ist moderat — Rechenzentrums-Proxys funktionieren für einfache Preisabfragen, ISP-Proxys für dauerhaftes Scraping. Für plattformübergreifendes EU-Monitoring sind ISP-Proxys aus dem jeweiligen Zielland die sichere Wahl. Mit einem anonymen EU-Proxy-Setup erhält jede IP ein eigenes SSL-Zertifikat und keine Weiterleitungs-Header – die Zielseite sieht einen regulären lokalen Nutzer.

Cookie-Consent-Banner zerstören meinen Scraper – was tun?Die meisten EU-Scraper

Die meisten EU-Scraper kennen das Problem: Ein Consent-Popup blockiert die Seite, bevor der Inhalt geladen wird. Nur 15 % der EU-Websites sind minimal konform, der Rest hat fehlerhafte oder manipulative Consent-Flows. Headless-Browser müssen entweder Cookies programmatisch akzeptieren (den richtigen Button klicken) oder die Seite laden, ohne den Banner zu berücksichtigen. Einige CMPs (Consent Management Platforms) injizieren ein Overlay, das den Inhalt per CSS ausblendet – dieses Element muss vor dem Parsen entfernt werden. Der Proxy löst das Problem nicht direkt, aber eine lokale EU-IP stellt sicher, dass Sie denselben Banner sehen wie ein echter Nutzer – was für Compliance-Tests entscheidend ist.

Netflix DE, Netflix FR, Netflix IT – unterschiedliche Kataloge?Ja

Ja. Netflix-Kataloge unterscheiden sich je nach Land aufgrund von Lizenzvereinbarungen. Die Portability Regulation ermöglicht EU-Bürgern, bei Reisen vorübergehend auf ihren Heimatkatalog zuzugreifen – sie führt jedoch keine Kataloge zusammen. Um zu sehen, was in Frankreich verfügbar ist, benötigen Sie eine französische IP. Um Kataloge aus 5 EU-Ländern zu vergleichen, benötigen Sie 5 länderspezifische IPs. FineProxy verkauft pro Land, nicht pro Region.

Was ist der beste europäische Proxy-Service für Preismonitoring?Je nach Umfang

Proxys für 48 Stunden. Stellen Sie einen Tarif für Ihre Aufgabe zusammen und testen Sie die Proxys im realen Einsatz. Bezahlen Sie die gewählte Konfiguration für 48 Stunden – der Preis wird bei der Einrichtung berechnet.

Live-Europa-Proxys
alle 15 Minuten aktualisiert

Kostenlose öffentliche Europa-Proxys, regelmäßig von uns auf Geschwindigkeit und Uptime geprüft. Kopieren Sie eine einzelne IP oder exportieren Sie die aktuelle Liste — ohne Registrierung.

Protokoll
Anonymität
Port
Letzter Check
217 online·Mehr benötigt? →
46.47.197.210:3128
IP : Portnummer Score ProtokolleAnonymitätStadtSpeed Uptime Letzter Check Aktion
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
Hohe AnonymitätWeltweit
500 Mbps
99.97%
Gerade eben
Kaufen
46.47.197.210:3128
PJSC MegaFon· 885 ms		55
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe AnonymitätRussia
2.03 Mbps
100.0%
1 Std. her
176.99.134.183:8090
Inetcom Carrier LLC· 3803 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe AnonymitätRussia · Moscow
473 Kbps
93.6%
1 Std. her
45.85.119.127:80
Cloudflare London, LLC· 1481 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentRomania
1.22 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.131.7.3:80
Cloudflare London, LLC· 1475 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.22 Mbps
100.0%
1 Std. her
185.238.228.25:80
Cloudflare London, LLC· 1477 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited Kingdom · London
1.22 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.85.119.147:80
Cloudflare London, LLC· 1492 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentRomania
1.21 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.131.7.239:80
Cloudflare London, LLC· 1488 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.21 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.85.119.129:80
Cloudflare London, LLC· 1472 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentRomania
1.22 Mbps
100.0%
1 Std. her
185.238.228.54:80
Cloudflare London, LLC· 1467 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited Kingdom · London
1.23 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.131.7.146:80
Cloudflare London, LLC· 1464 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.23 Mbps
100.0%
1 Std. her
185.18.250.75:80
Cloudflare London, LLC· 1499 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentSwitzerland
1.20 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.131.4.192:80
Cloudflare London, LLC· 1496 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.20 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.12.31.224:80
Cloudflare London, LLC· 1496 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentRomania
1.20 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.131.6.75:80
Cloudflare London, LLC· 1433 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.26 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.131.4.135:80
Cloudflare London, LLC· 1229 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.47 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.85.119.44:80
Cloudflare London, LLC· 1226 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentRomania
1.47 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.12.31.10:80
Cloudflare London, LLC· 1239 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentRomania
1.45 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.131.6.242:80
Cloudflare London, LLC· 1234 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.46 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.131.7.223:80
Cloudflare London, LLC· 1228 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.47 Mbps
99.9%
1 Std. her
164.38.155.95:80
Cloudflare London, LLC· 1221 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited Kingdom
1.47 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.12.31.145:80
Cloudflare London, LLC· 1180 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentRomania
1.52 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.131.7.10:80
Cloudflare London, LLC· 1163 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.55 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.131.5.100:80
Cloudflare London, LLC· 1192 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.51 Mbps
100.0%
1 Std. her
185.238.228.84:80
Cloudflare London, LLC· 1175 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited Kingdom · London
1.53 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.131.5.228:80
Cloudflare London, LLC· 1179 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.53 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.131.6.164:80
Cloudflare London, LLC· 1179 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.53 Mbps
100.0%
1 Std. her
185.238.228.106:80
Cloudflare London, LLC· 1177 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited Kingdom · London
1.53 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.12.31.27:80
Cloudflare London, LLC· 1435 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentRomania
1.25 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.131.4.245:80
Cloudflare London, LLC· 1443 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.25 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.12.31.209:80
Cloudflare London, LLC· 1425 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentRomania
1.26 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.131.6.121:80
Cloudflare London, LLC· 1427 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.26 Mbps
100.0%
1 Std. her
185.170.166.40:80
Cloudflare London, LLC· 1420 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited Kingdom
1.27 Mbps
99.9%
1 Std. her
45.12.30.102:80
Cloudflare London, LLC· 1412 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentRomania
1.27 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.12.30.8:80
Cloudflare London, LLC· 1443 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentRomania
1.25 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.12.31.147:80
Cloudflare London, LLC· 1442 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentRomania
1.25 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.131.6.116:80
Cloudflare London, LLC· 1440 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.25 Mbps
100.0%
1 Std. her
185.238.228.181:80
Cloudflare London, LLC· 1435 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited Kingdom · London
1.25 Mbps
100.0%
1 Std. her
185.170.166.24:80
Cloudflare London, LLC· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited Kingdom
1.39 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.131.7.125:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.40 Mbps
100.0%
1 Std. her
185.238.228.89:80
Cloudflare London, LLC· 1294 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited Kingdom · London
1.39 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.12.30.61:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentRomania
1.41 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.131.5.30:80
Cloudflare London, LLC· 1279 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.41 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.131.6.109:80
Cloudflare London, LLC· 1274 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.41 Mbps
99.9%
1 Std. her
45.131.7.139:80
Cloudflare London, LLC· 1272 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.42 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.131.6.247:80
Cloudflare London, LLC· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.40 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.131.4.209:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.40 Mbps
100.0%
1 Std. her
164.38.155.35:80
Cloudflare London, LLC· 1274 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited Kingdom
1.41 Mbps
100.0%
1 Std. her
185.238.228.57:80
Cloudflare London, LLC· 1196 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited Kingdom · London
1.50 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.131.7.98:80
Cloudflare London, LLC· 1220 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.48 Mbps
100.0%
1 Std. her
185.238.228.158:80
Cloudflare London, LLC· 1228 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited Kingdom · London
1.47 Mbps
100.0%
1 Std. her
164.38.155.46:80
Cloudflare London, LLC· 1223 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited Kingdom
1.47 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.131.6.71:80
Cloudflare London, LLC· 1215 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.48 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.131.4.43:80
Cloudflare London, LLC· 1225 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.47 Mbps
99.6%
1 Std. her
45.131.4.160:80
Cloudflare London, LLC· 1219 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.48 Mbps
100.0%
1 Std. her
185.170.166.27:80
Cloudflare London, LLC· 1200 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited Kingdom
1.50 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.131.7.109:80
Cloudflare London, LLC· 1217 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.48 Mbps
100.0%
1 Std. her
185.238.228.53:80
Cloudflare London, LLC· 1217 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited Kingdom · London
1.48 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.12.30.252:80
Cloudflare London, LLC· 1225 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentRomania
1.47 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.12.30.19:80
Cloudflare London, LLC· 1228 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentRomania
1.47 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.131.6.114:80
Cloudflare London, LLC· 1249 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.44 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.131.208.86:80
Cloudflare London, LLC· 1286 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.40 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.131.5.34:80
Cloudflare London, LLC· 1273 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.41 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.12.31.208:80
Cloudflare London, LLC· 1250 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentRomania
1.44 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.131.5.181:80
Cloudflare London, LLC· 1393 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.29 Mbps
100.0%
1 Std. her
188.42.88.62:80
Cloudflare London, LLC· 1383 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentLuxembourg
1.30 Mbps
100.0%
1 Std. her
185.193.30.210:80
Cloudflare London, LLC· 1373 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited Kingdom
1.31 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.131.5.213:80
Cloudflare London, LLC· 1329 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.35 Mbps
99.9%
1 Std. her
45.131.7.49:80
Cloudflare London, LLC· 1320 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.36 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.131.7.247:80
Cloudflare London, LLC· 1338 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.34 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.12.30.163:80
Cloudflare London, LLC· 1331 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentRomania
1.35 Mbps
100.0%
1 Std. her
185.238.228.123:80
Cloudflare London, LLC· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited Kingdom · London
1.36 Mbps
100.0%
1 Std. her
185.238.228.63:80
Cloudflare London, LLC· 1322 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited Kingdom · London
1.36 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.131.6.148:80
Cloudflare London, LLC· 1316 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.37 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.131.5.207:80
Cloudflare London, LLC· 1315 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.37 Mbps
100.0%
1 Std. her
185.238.228.246:80
Cloudflare London, LLC· 1333 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited Kingdom · London
1.35 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.131.6.26:80
Cloudflare London, LLC· 1333 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.35 Mbps
100.0%
1 Std. her
185.49.31.205:8080
Korbank S. A.· 1129 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentPoland · Wroclaw
1.59 Mbps
99.8%
1 Std. her
45.131.4.124:80
Cloudflare London, LLC· 1457 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.24 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.12.30.199:80
Cloudflare London, LLC· 1391 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentRomania
1.29 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.131.5.230:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.40 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.131.4.17:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.40 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.12.31.137:80
Cloudflare London, LLC· 1262 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentRomania
1.43 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.131.5.38:80
Cloudflare London, LLC· 1279 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.41 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.131.5.226:80
Cloudflare London, LLC· 1272 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.42 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.131.208.88:80
Cloudflare London, LLC· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.40 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.12.31.136:80
Cloudflare London, LLC· 1260 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentRomania
1.43 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.12.30.238:80
Cloudflare London, LLC· 1271 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentRomania
1.42 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.131.208.3:80
Cloudflare London, LLC· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.39 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.131.7.169:80
Cloudflare London, LLC· 1292 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.39 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.131.4.151:80
Cloudflare London, LLC· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.38 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.12.30.216:80
Cloudflare London, LLC· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentRomania
1.40 Mbps
100.0%
1 Std. her
185.238.228.73:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited Kingdom · London
1.40 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.131.4.147:80
Cloudflare London, LLC· 1280 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.41 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.131.7.137:80
Cloudflare London, LLC· 1342 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.34 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.131.6.43:80
Cloudflare London, LLC· 1337 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.35 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.131.7.56:80
Cloudflare London, LLC· 1338 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.34 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.131.4.22:80
Cloudflare London, LLC· 1336 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.35 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.12.30.161:80
Cloudflare London, LLC· 1364 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentRomania
1.32 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.12.31.23:80
Cloudflare London, LLC· 1359 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentRomania
1.32 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.12.30.126:80
Cloudflare London, LLC· 1353 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentRomania
1.33 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.131.6.159:80
Cloudflare London, LLC· 1350 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.33 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.12.31.217:80
Cloudflare London, LLC· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentRomania
1.34 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.131.5.142:80
Cloudflare London, LLC· 1335 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.35 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.131.4.191:80
Cloudflare London, LLC· 1325 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.36 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.131.6.221:80
Cloudflare London, LLC· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.36 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.131.4.219:80
Cloudflare London, LLC· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.34 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.131.4.52:80
Cloudflare London, LLC· 1340 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.34 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.131.6.209:80
Cloudflare London, LLC· 1336 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.35 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.12.31.220:80
Cloudflare London, LLC· 1306 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentRomania
1.38 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.131.4.19:80
Cloudflare London, LLC· 1302 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.38 Mbps
100.0%
1 Std. her
185.170.166.36:80
Cloudflare London, LLC· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited Kingdom
1.40 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.131.4.4:80
Cloudflare London, LLC· 1284 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.40 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.12.31.161:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentRomania
1.41 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.131.5.67:80
Cloudflare London, LLC· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.42 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.12.30.251:80
Cloudflare London, LLC· 1280 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentRomania
1.41 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.12.30.173:80
Cloudflare London, LLC· 1268 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentRomania
1.42 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.131.4.83:80
Cloudflare London, LLC· 1270 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.42 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.131.5.254:80
Cloudflare London, LLC· 1246 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.45 Mbps
98.8%
1 Std. her
45.12.31.154:80
Cloudflare London, LLC· 1243 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentRomania
1.45 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.131.6.203:80
Cloudflare London, LLC· 1244 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.45 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.12.30.201:80
Cloudflare London, LLC· 1241 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentRomania
1.45 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.131.6.183:80
Cloudflare London, LLC· 1240 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.45 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.131.7.68:80
Cloudflare London, LLC· 1238 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.45 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.131.7.209:80
Cloudflare London, LLC· 1235 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.46 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.131.4.218:80
Cloudflare London, LLC· 1256 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.43 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.131.5.199:80
Cloudflare London, LLC· 1249 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.44 Mbps
100.0%
1 Std. her
185.238.228.159:80
Cloudflare London, LLC· 1241 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited Kingdom · London
1.45 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.131.7.51:80
Cloudflare London, LLC· 1234 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.46 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.12.31.41:80
Cloudflare London, LLC· 1226 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentRomania
1.47 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.131.208.63:80
Cloudflare London, LLC· 1919 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
938 Kbps
100.0%
1 Std. her
45.12.31.121:80
Cloudflare London, LLC· 1910 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentRomania
942 Kbps
100.0%
1 Std. her
45.12.30.219:80
Cloudflare London, LLC· 1852 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentRomania
972 Kbps
100.0%
1 Std. her
45.12.30.192:80
Cloudflare London, LLC· 1804 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentRomania
998 Kbps
100.0%
1 Std. her
185.238.228.74:80
Cloudflare London, LLC· 1723 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited Kingdom · London
1.04 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.12.30.109:80
Cloudflare London, LLC· 1617 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentRomania
1.11 Mbps
100.0%
1 Std. her
185.238.228.252:80
Cloudflare London, LLC· 1608 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited Kingdom · London
1.12 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.131.208.47:80
Cloudflare London, LLC· 1603 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.12 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.131.7.67:80
Cloudflare London, LLC· 1587 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.13 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.131.7.240:80
Cloudflare London, LLC· 1622 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.11 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.131.5.150:80
Cloudflare London, LLC· 1524 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.18 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.131.6.60:80
Cloudflare London, LLC· 1511 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.19 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.131.7.236:80
Cloudflare London, LLC· 1535 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.17 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.85.119.152:80
Cloudflare London, LLC· 1535 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentRomania
1.17 Mbps
100.0%
1 Std. her
185.170.166.64:80
Cloudflare London, LLC· 1582 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited Kingdom
1.14 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.12.31.233:80
Cloudflare London, LLC· 1616 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentRomania
1.11 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.131.4.82:80
Cloudflare London, LLC· 1605 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.12 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.85.119.236:80
Cloudflare London, LLC· 1637 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentRomania
1.10 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.131.5.197:80
Cloudflare London, LLC· 1619 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.11 Mbps
100.0%
1 Std. her
164.38.155.31:80
Cloudflare London, LLC· 1616 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited Kingdom
1.11 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.12.30.116:80
Cloudflare London, LLC· 1620 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentRomania
1.11 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.131.5.101:80
Cloudflare London, LLC· 1618 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.11 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.12.30.48:80
Cloudflare London, LLC· 1613 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentRomania
1.12 Mbps
100.0%
1 Std. her
185.238.228.36:80
Cloudflare London, LLC· 1645 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited Kingdom · London
1.09 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.131.4.193:80
Cloudflare London, LLC· 1641 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.10 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.131.5.86:80
Cloudflare London, LLC· 1604 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.12 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.131.5.85:80
Cloudflare London, LLC· 1590 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.13 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.131.6.185:80
Cloudflare London, LLC· 1584 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.14 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.131.6.227:80
Cloudflare London, LLC· 1587 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.13 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.131.7.124:80
Cloudflare London, LLC· 1657 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.09 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.12.31.165:80
Cloudflare London, LLC· 1660 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentRomania
1.08 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.12.30.185:80
Cloudflare London, LLC· 1665 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentRomania
1.08 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.131.6.216:80
Cloudflare London, LLC· 1671 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.08 Mbps
100.0%
1 Std. her
185.238.228.151:80
Cloudflare London, LLC· 1659 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited Kingdom · London
1.08 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.12.30.55:80
Cloudflare London, LLC· 1647 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentRomania
1.09 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.12.30.208:80
Cloudflare London, LLC· 1647 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentRomania
1.09 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.85.119.118:80
Cloudflare London, LLC· 1644 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentRomania
1.09 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.131.5.10:80
Cloudflare London, LLC· 1643 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.10 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.131.5.211:80
Cloudflare London, LLC· 1628 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.11 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.85.119.143:80
Cloudflare London, LLC· 1636 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentRomania
1.10 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.12.31.158:80
Cloudflare London, LLC· 1649 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentRomania
1.09 Mbps
100.0%
1 Std. her
185.170.166.28:80
Cloudflare London, LLC· 1702 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited Kingdom
1.06 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.12.31.155:80
Cloudflare London, LLC· 1722 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentRomania
1.04 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.131.5.161:80
Cloudflare London, LLC· 1699 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.06 Mbps
100.0%
1 Std. her
185.238.228.209:80
Cloudflare London, LLC· 1692 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited Kingdom · London
1.06 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.131.208.8:80
Cloudflare London, LLC· 1691 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.06 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.12.30.74:80
Cloudflare London, LLC· 1738 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentRomania
1.04 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.131.7.44:80
Cloudflare London, LLC· 1733 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.04 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.131.7.224:80
Cloudflare London, LLC· 1734 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.04 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.12.31.223:80
Cloudflare London, LLC· 1734 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentRomania
1.04 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.12.30.151:80
Cloudflare London, LLC· 1733 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentRomania
1.04 Mbps
100.0%
1 Std. her
185.238.228.143:80
Cloudflare London, LLC· 1757 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited Kingdom · London
1.02 Mbps
100.0%
1 Std. her
185.170.166.21:80
Cloudflare London, LLC· 1607 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited Kingdom
1.12 Mbps
100.0%
1 Std. her
185.238.228.147:80
Cloudflare London, LLC· 1611 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited Kingdom · London
1.12 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.12.31.8:80
Cloudflare London, LLC· 1629 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentRomania
1.10 Mbps
99.6%
1 Std. her
45.131.6.199:80
Cloudflare London, LLC· 1528 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.18 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.131.208.98:80
Cloudflare London, LLC· 1556 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.16 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.131.4.108:80
Cloudflare London, LLC· 1550 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.16 Mbps
100.0%
1 Std. her
185.238.228.239:80
Cloudflare London, LLC· 1533 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited Kingdom · London
1.17 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.131.7.32:80
Cloudflare London, LLC· 1531 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.18 Mbps
100.0%
1 Std. her
45.131.7.200:80
Cloudflare London, LLC· 1528 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
1.18 Mbps
100.0%
1 Std. her
185.170.166.69:80
Cloudflare London, LLC· 1571 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited Kingdom
1.15 Mbps
100.0%
1 Std. her
134.209.29.120:3128
DigitalOcean, LLC· 655 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited Kingdom · Slough
2.75 Mbps
46.6%
1 Std. her
45.131.5.243:80
Cloudflare London, LLC· 2092 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
860 Kbps
100.0%
1 Std. her
45.131.208.93:80
Cloudflare London, LLC· 2107 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
854 Kbps
99.6%
1 Std. her
45.131.4.59:80
Cloudflare London, LLC· 2263 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
795 Kbps
100.0%
1 Std. her
45.131.208.69:80
Cloudflare London, LLC· 2055 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
876 Kbps
100.0%
1 Std. her
185.238.228.245:80
Cloudflare London, LLC· 2070 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited Kingdom · London
870 Kbps
100.0%
1 Std. her
45.131.208.73:80
Cloudflare London, LLC· 2066 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
871 Kbps
100.0%
1 Std. her
45.131.5.68:80
Cloudflare London, LLC· 2063 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
873 Kbps
100.0%
1 Std. her
45.131.7.198:80
Cloudflare London, LLC· 2049 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
878 Kbps
100.0%
1 Std. her
45.131.4.107:80
Cloudflare London, LLC· 2042 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
881 Kbps
100.0%
1 Std. her
45.12.30.70:80
Cloudflare London, LLC· 2028 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentRomania
888 Kbps
100.0%
1 Std. her
164.38.155.98:80
Cloudflare London, LLC· 2032 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited Kingdom
886 Kbps
100.0%
1 Std. her
185.238.228.233:80
Cloudflare London, LLC· 2040 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited Kingdom · London
882 Kbps
100.0%
1 Std. her
45.131.6.65:80
Cloudflare London, LLC· 2055 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
876 Kbps
100.0%
1 Std. her
45.12.31.55:80
Cloudflare London, LLC· 2051 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentRomania
878 Kbps
100.0%
1 Std. her
45.12.31.122:80
Cloudflare London, LLC· 2044 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentRomania
881 Kbps
100.0%
1 Std. her
185.238.228.98:80
Cloudflare London, LLC· 2038 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited Kingdom · London
883 Kbps
100.0%
1 Std. her
185.238.228.174:80
Cloudflare London, LLC· 2039 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited Kingdom · London
883 Kbps
100.0%
1 Std. her
45.131.208.68:80
Cloudflare London, LLC· 2065 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
872 Kbps
100.0%
1 Std. her
164.38.155.27:80
Cloudflare London, LLC· 2052 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited Kingdom
877 Kbps
100.0%
1 Std. her
45.131.4.143:80
Cloudflare London, LLC· 2034 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
885 Kbps
100.0%
1 Std. her
45.131.4.67:80
Cloudflare London, LLC· 2054 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentThe Netherlands
876 Kbps
100.0%
1 Std. her
185.238.228.23:80
Cloudflare London, LLC· 2041 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited Kingdom · London
882 Kbps
100.0%
1 Std. her
207.180.254.198:8080
Contabo GmbH· 5262 ms		14
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe AnonymitätFrance · Lauterbourg
342 Kbps
45.9%
1 Std. her
5.255.99.75:1080
The Infrastructure Group· 3227 ms		11
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe AnonymitätThe Netherlands · Dronten
558 Kbps
33.5%
1 Std. her
94.247.244.120:3128
JSC ER-Telecom Holding· 8615 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentRussia · St Petersburg
209 Kbps
18.1%
1 Std. her
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Leitfaden

Kostenlose Proxy-Liste für Europa

3 Min. LesezeitFineProxy-Netzwerkteam

Bitte beachten Sie: Die unten aufgeführten Proxys sind keine unserer Premium-Server-Proxys. Dies ist eine öffentliche Gratis-Liste aus offenen Quellen gesammelt – nützlich zum Testen oder für einfache Anwendungsfälle.

Gleiches Produkt, anderer Preis – warum EU-Proxys wichtig sind

Die Mehrwertsteuer auf digitale Dienstleistungen reicht von 17 % in Luxemburg bis 27 % in Ungarn. Dasselbe Abo, dieselbe SaaS-Lösung – und doch ein anderer Endpreis, je nachdem, aus welchem Land Sie surfen. Ein Europe-Proxy aus Deutschland zeigt Ihnen den Preis mit 19 % MwSt. Einer aus Finnland zeigt 25,5 % (angehoben im September 2024). Unternehmen, die Price-Intelligence über die gesamte EU betreiben, benötigen IPs aus mehreren Ländern – nicht eine einzige „europäische

Es geht dabei nicht nur um die Mehrwertsteuer. Fluggesellschaften, Hotels, Autovermietungen und Software passen ihre Preise je nach Geo-Standort an. Eine französische IP sieht auf Booking.com andere Ergebnisse als eine polnische. Amazon.de, Amazon.fr, Amazon.it — drei separate Kataloge, drei Preisstrukturen, drei verschiedene Verkäufer.

Wenn Sie alle Angebote über eine einzige Nicht-EU-IP überwachen, erhalten Sie die “Touristen”-Version. Die EU-Portabilitätsverordnung (2017) erlaubt Bewohnern den grenzüberschreitenden Zugriff auf Streaming-Abonnements — Nicht-EU-Nutzer werden jedoch vollständig blockiert, und länderspezifische Kataloge (Netflix DE vs. Netflix FR) erfordern nach wie vor die passende IP.

DSGVO und Scraping — was erlaubt ist und was nicht

Öffentliche Verfügbarkeit bedeutet nicht automatisch die Zustimmung zum Scraping. Im Rahmen der DSGVO benötigen Sie eine Rechtsgrundlage — das “berechtigte Interesse” erfordert einen dokumentierten dreiteiligen Test: Zweck, Erforderlichkeit und Abwägung gegenüber den Datenschutzrechten. Personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO umfassen Namen, E-Mail-Adressen, Benutzernamen, Fotos und IP-Adressen. Frankreichs CNIL hat Unternehmen bereits für das Scraping öffentlich geposteter Daten mit Bußgeldern belegt.

Geringeres Risiko: Produktpreise, Lagerbestände, öffentliche Unternehmenseinträge, Stellenausschreibungen. Grauzone: alles, was mit persönlichen Identifikatoren verknüpft ist. Ein EU-Proxy-Server ändert nichts am rechtlichen Rahmen, beeinflusst jedoch, was Sie sehen — Preise, Verfügbarkeit und Inhalte variieren je nach Land. Für die Anzeigenverifizierung und Compliance-Überwachung müssen Sie sehen, was ein lokaler Nutzer sieht, einschließlich Cookie-Consent-Banner. Nur 15 % der EU-Websites verfügen über minimal konforme Consent-Interfaces (Forschung 2025, 31 Länder). Um dies marktübergreifend zu überprüfen, benötigen Sie IPs aus jedem einzelnen Land.

Europäischer E-Commerce: länderspezifischer Anti-Bot-Schutz

Allegro (Polen) blockiert Rechenzentrums-IPs sofort — hier sind ISP- oder Residential-Proxys mit polnischer IP erforderlich. Zalando, Otto und Bol.com setzen ähnliche Schutzmaßnahmen mit zusätzlichen Geo-Einschränkungen ein. Jeder Marktplatz hat seine eigene WAF, Rate-Limits und JavaScript-Rendering. Scraping von Allegro über eine deutsche Rechenzentrums-IP liefert keinerlei Ergebnisse.

Der europäische Proxy-Markt spiegelt das wider: Sie kaufen nicht „europäische Proxys“ als einen einzigen Pool. Sie kaufen deutsche IPs für Amazon.de, niederländische IPs für Bol.com, polnische für Allegro. FineProxy bietet Datacenter-Proxys und ISP-IPv4 in allen europäischen Ländern. Datacenter auf eigenem ASN, Flatrate pro IP, unbegrenzter Traffic. ISP über lokale Carrier — besteht IP-Typ-Prüfungen auf Plattformen, die Datacenter-Bereiche flaggen. Eine europäische IP-Adresse von FineProxy liefert bis zu 500 Mbps. HTTP/HTTPS und SOCKS5. Nach der Zahlung erscheinen die IPs in Ihrem Dashboard — hinterlegen Sie Ihre Arbeits-IP in der Whitelist, exportieren Sie als IP:Port oder per API. Mindestbestellung: 100 IPs.